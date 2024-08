11 Beispiele für Projektmanagement-Ziele für 2024

Es mag den Anschein haben, als ob der Januar inmitten der Aufregung des neuen Jahres den ganzen Ruhm für das Setzen von Zielen einheimst, aber viele von uns in der Arbeitswelt haben das Glück, diese Aufregung drei zusätzliche Male zu Beginn eines jeden Steuerquartals zu erleben. 🎉

Zugegeben, auf dem Papier sieht das ein wenig angstbesetzt aus, aber liebt es noch jemand insgeheim, seine neuen Ziele zu planen?

Wenn du diese Frage mit "Ja" beantwortet hast, dann gehören wir zu der gleichen Sorte von Verrückten. 🥲💜

Sich neue Ziele zu setzen, kann eine sehr befriedigende Erfahrung sein. Selbst wenn Sie noch keinen Zielsetzungsprozess eingeführt haben, haben Sie wahrscheinlich die meiste Zeit Ihrer Karriere eine inoffizielle Wunschliste von Zielen abgearbeitet.

Woher ich das weiß? Weil diese Ziele die Gewohnheiten geformt haben, die Ihnen Ihren Traumjob beschert haben, die Ihnen ein Gefühl der Erfüllung in Ihrer täglichen Routine verschafft haben oder die Ihnen vielleicht geholfen haben, die Person zu werden, von der Ihr Hund immer wusste, dass Sie sie sind.

Kurz gesagt, das Setzen und Erreichen von Zielen hat einfach etwas, das sich von Natur aus und einfach gut anfühlt.

Außerdem ist eine Mischung aus persönlichen und beruflichen Zielen notwendig, um beruflich erfolgreich zu sein, wie z. B

projektleitung

die sich ständig erneuern.

Wir haben die Werkzeuge und Tipps, die Sie brauchen, um Ihre kommenden Projektmanagementziele zu setzen und einzuhalten. Ganz zu schweigen von elf detaillierten projektmanagerspezifischen Zielen, die

ihr Quartal zu beginnen

mit einem starken Start.

Warum sollten Sie Ziele für das Projektmanagement festlegen?

Ich meine, Sie haben Ihren Projektfahrplan. Das muss doch ausreichen, oder? nicht ganz

Ihre Roadmap kann den Weg zu einem erfolgreichen Projektstart skizzieren, aber die Benchmarks entlang des Weges sind es, wo die wahre Magie passiert, besonders wenn es um Ihre ziele der beruflichen Entwicklung .

Bevor wir einsteigen, haben wir einen kleinen Disclaimer: In diesem Beitrag werden wir die Begriffe "Ziele" und "Zielsetzungen" synonym verwenden. In Ihrer beruflichen Praxis haben Sie diese Begriffe vielleicht bisher getrennt definiert, aber im Kontext dieses Artikels sind sie synonym.

Puh, gut, dass wir das hinter uns gebracht haben. Nun zum Wesentlichen. 🤓 Projektleitung ist aufregend, weil es sich ständig weiterentwickelt und Projektmanagern die Möglichkeit bietet, mit der Komplexität ihrer Projekte fast jeden Tag etwas Neues zu lernen. Einstellung ziele hilft Ihnen, mit den sich ändernden Trends Schritt zu halten und letztendlich ein Produkt zu liefern, das Ihre Stakeholder zu (Freudentränen) rührt.

Da das Setzen von Zielen im Projektmanagement eine so gute Möglichkeit ist, die Qualität Ihrer Projekte zu verbessern, ist es auch eine hervorragende Möglichkeit, sich selbst zu verbessern! Indem Sie Ihre eigenen Projektmanagementziele mit der Gesamtausrichtung Ihres Unternehmens in Einklang bringen, verpflichten Sie sich zum Erfolg Ihres zukünftigen Selbst - und diese Beziehung steht immer an erster Stelle. 🥰

Abgesehen davon, dass Sie sich selbst verbessern, ist die Planung der Hauptziele, die Sie bei jedem anstehenden Projekt erreichen wollen, eine gute Möglichkeit, motiviert zu bleiben, sich abzuheben, Ihr Wachstum zu messen und sich auf die Zukunft vorzubereiten. Aber das ist noch nicht alles!

Es gibt noch einen weiteren (ziemlich schwerwiegenden!) Grund, warum Sie etwas mehr Zeit in Ihre Projektmanagementziele investieren sollten. 😳

Die Projektmanager stehen auch vor neuen Herausforderungen durch die zunahme der Fernarbeit und freiberufliche Tätigkeit die die Notwendigkeit klarer und SMARTer Zielsetzungen noch wichtiger machen, um den Überblick über potenzielle Veränderungen zu behalten, die vor uns liegen könnten..

"Die Auswirkungen des Coronavirus (COVID-19) haben die Fähigkeit von Organisationen, Projekte und Programme effektiv zu liefern getestet", sagte Natasha Moore, Partner in Charge of Transformational Programm-Management bei KPMG Australien. "Einige projekte und Programme schnell und effektiv angepasst... während es bei anderen zu erheblichen Verzögerungen oder Stornierungen kam

Moore zufolge waren die Teams, die am besten gegen Verzögerungen ankämpfen konnten, am ehesten bereit, sich neu auszurichten und die Hauptziele ihres Projekts von Anfang an zu definieren.

Auch wenn Sie vielleicht versucht sind, "Pivot" auf einen Zettel zu kritzeln haftnotiz und zum einfachen Ablesen auf dem Bildschirm anzeigen, braucht es ein bisschen mehr, um diese Praxis in Gang zu bringen und gesunde Arbeitsgewohnheiten zu schaffen. Aber zum Glück ist ClickUp für Sie da 🙂

Die Voraussetzungen für ein großartiges Projektmanagement-Ziel

Bei ClickUp sind wir große Fans von SMARTe Ziele und die wirkungsvollsten Projektmanagementziele haben diese Eigenschaft gemeinsam!

Eine kurze Zusammenfassung: SMART-Ziele sollten der Nordstern Ihrer Zielsetzungsreise sein und sind definiert als sspezifisch, mmessbar, aunterscheidbar, rrelevant und tzeitlich.

Konkret bedeutet dies, dass Ihr Ziel Antworten auf die Fragen Was, Wer, Wann, Wo, Warum und Was in einem detaillierten Aktionsplan enthält. Sie verfügen über eine Reihe von Messgrößen, mit denen Sie den Fortschritt messen können, und kennen die Fähigkeiten oder Instrumente, die zum Erreichen des Ziels erforderlich sind. Ihr Ziel wird auch für Sie relevant sein! Das heißt, es steht im Einklang mit Ihrer beruflichen Entwicklung oder Ihren langfristigen persönlichen Zielen. Und nicht zuletzt ist es zeitlich begrenzt und mit einer Frist versehen, damit Sie sich die Gewohnheit des Aufschiebens abgewöhnen können.

Das Tolle an SMART-Zielen ist, dass sie so gründlich sind, aber lassen Sie sich nicht zu sehr darin verzetteln, das größte neue Quartalsziel der Gruppe zu erstellen. SMART projektmanagement-Ziele können kurz- oder langfristig sein und viele langfristige Ziele lassen sich in überschaubarere Etappenziele unterteilen.

Glücklicherweise werden wir Beispiele für beide Arten von Zielen und alles, was dazwischen liegt, vorstellen! Einschließlich ein paar extra gesunde Arbeitsgewohnheiten die einen großen Einfluss auf Ihren Weg zu neuen Erfolgen haben können.

8 starke Ziele für Projektmanager

Diese Liste ist eine Kombination aus kurzfristigen und langfristigen Zielen, aber Sie werden feststellen, dass es sich um Ziele handelt, die Sie sich immer wieder setzen können. Verwenden Sie bei jedem neuen Projekt dieselbe SMART-Logik, um Ihre Fortschritte über einen längeren Zeitraum zu messen und diese Ziele als Grundlage zu verwenden.

...nur noch eine Sache, bevor wir zum Kern der Sache kommen. 🍽

Sie können an all diesen Zielen gleichzeitig arbeiten! Die Reihenfolge der Liste ist so gewählt, dass jedes Ziel auf dem vorhergehenden aufbaut, aber wenn Sie ein erfahrener Projektmanager sind, können Sie nach Herzenslust herumspringen. 🚀

1. Verbesserung der Kommunikation und Zusammenarbeit

Dies mag ein kurzfristiges Ziel sein, aber es ist auf lange Sicht angelegt. Selbst wenn wir die Verbesserung der Kommunikation und Zusammenarbeit nicht als oberste Priorität vorschlagen würden, hätte dieses Ziel wahrscheinlich immer noch einen Platz in eurer Gruppe, denn gute Kommunikation erfordert ständige Anstrengung!

Wenn Sie jetzt in Ihrem Drehstuhl sitzen und sich fragen, aber wenn ich immer an der Kommunikation arbeiten muss, ist das Ziel dann nicht zeitgebunden und somit nicht SMART?

Nein. Es ist immer noch SMART.

Seien Sie sich darüber im Klaren, wie Sie "Verbesserung" in diesem Bereich definieren, indem Sie auf vergangene Projekte oder aktuelle Herausforderungen zurückblicken. Im Nachhinein ist man immer schlauer: Können Sie jetzt die Ursachen von Kommunikationsfehlern zurückverfolgen?

Vielleicht liegt es an zu vielen Kommunikationskanälen, d. h. Susan liebt E-Mails, aber Jimmy bevorzugt Slack, und Sie würden lieber eine Stecknadel setzen, bis alle es am Montag über Zoom klären können?

Ich hoffe aufrichtig, dass das nicht Ihre aktuelle Situation ist. 👀

Aber es ist nie zu spät, einen definitiven Prozess einzuführen. Ermitteln Sie die Probleme und legen Sie eine schriftliche Lösung fest, die das Projektteam befolgen und auf die es sich berufen kann.

Wenn es eine Form der Kommunikation gibt, die für niemanden funktioniert, dann streichen Sie sie ganz aus Ihrem täglichen Arbeitsablauf, aber wenn es bei der Anpassung an Ihren neuen Prozess ein paar Wachstumsschmerzen gibt, dann warten Sie ein oder zwei Monate, bevor Sie den Prozess wieder ändern. Es gibt so etwas wie Überkommunikation, und ständige Umstellungen können verwirrend und letztlich kontraproduktiv sein.

Jetzt, wo Ihr Team weiß, wann, wo und wie es miteinander sprechen soll, sollten Sie sicherstellen, dass es zu 100 % dazu ermutigt wird.

Leiten Sie bei der Führung des Teams das Gespräch, indem Sie eine offene Kommunikation fördern und zusammenarbeit im Team . Sorgen Sie vor allem bei dezentralen Projektteams dafür, dass niemand das Gefühl hat, in einem Silo zu arbeiten, und legen Sie eine Politik der "offenen Tür" fest, wenn es darum geht, Fragen, Bedürfnisse und Feedback anzusprechen.

Profi-Tipp des Projektleiters: Wenn Sie das Team dazu ermutigen, Kontakte zu knüpfen und neue Ideen auszutauschen, sollten Sie auch bereit sein, zuzuhören.

2. Verbessern Sie Produktivität und Leistung

Dieses Projektmanagementziel ist sowohl ein kurz- als auch ein langfristiges Ziel!

Die Art und Weise, wie Sie dieses Ziel in die Tat umsetzen, hängt von den derzeitigen Praktiken in Ihrem Unternehmen ab, aber es kommt darauf an, wie Sie Produktivität und Leistung überhaupt messen.

Schauen Sie sich vergangene Projekte, Aufgaben, Meilensteine und Zeitpläne an - halten Sie sich konsequent an Ihre Fristen? Und wenn nicht, können Sie die Ursache für mögliche leistungsschwachen Bereichen ? Engpässe und Blocker liegen manchmal außerhalb Ihrer Kontrolle, aber eine vollständige Prüfung Ihrer der Arbeitsbelastung Ihres Teams und das Tempo Ihrer Projekte ist nie eine schlechte Idee. Es erfordert zwar einen gewissen Zeitaufwand, kann aber auch neue Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen, die Sie vorher nicht gesehen haben.

Unser Rat? Investieren Sie in ein produktivitätswerkzeug das Zeiterfassung, Echtzeitberichte, Fristen und Teamworkflows bewältigen kann!

Verwenden Sie diese Leistungsüberprüfungsvorlagen !

um zu sehen, wie die geschätzte Zeit für Ihre Aufgaben mit der Zeit, die Sie in Ihrer Woche haben, übereinstimmt.

Für meine Kollegen, die visuell lernen, ist dies eine hervorragende Möglichkeit, Ihre Tage zu strukturieren und sicherzustellen, dass jeder weiß, woran er arbeiten muss.

Gehen Sie mit der Workload-Ansicht in ClickUp einen Schritt weiter im Zeitmanagement und sehen Sie, wie Ihre geschätzte Zeit pro Aufgabe im Vergleich zu Ihrer Gesamtzeit in einer Woche aussieht.

.

Betrachten Sie die Dashboards als Ihre Basis für die Entwicklung von Sprints auf höchster Ebene, nivellierung der Ressourcen und Fortschrittsüberwachung. Aber das wirklich Tolle an Dashboards ist, dass Sie für praktisch jedes Szenario eines erstellen können. Sofort fortschritte auf der Grundlage von Zielen abrufen , Meilensteinen, Aufgaben, Zeit, Aktivität und mehr.

Mit über 50 Widgets, mit denen Sie die Darstellung Ihrer Erfolge anpassen können, sind ClickUp Dashboards eine hervorragende Möglichkeit, sie den Stakeholdern zu präsentieren.

Verschaffen Sie sich in ClickUp Dashbaords sofort einen Überblick über den Fortschritt Ihres Projekts anhand von Meilensteinen, Aufgaben, Zeit, Aktivitäten und mehr

Aber ich schweife ab. Zurück zu den Zielen des Projektmanagements! 🤪

3. Erreichen der Projektziele innerhalb der vorgegebenen Grenzen

Auch wenn es aufregend sein kann und manchmal etwas mehr Sorgfalt erfordert, sich neue Ziele zu setzen, sollten Sie nie das große Ganze aus den Augen verlieren! Ihr

projektziel

umfang, Zeit, Qualität und Budget müssen eingehalten werden.

Die Lieferung Ihrer Projekte innerhalb der festgelegten Zeit und des Budgets sind die beiden

wichtigsten Anforderungen als Projektmanager

. Wenn Sie Termine nicht einhalten, in Verzug geraten und das Budget überschreiten, schadet das nicht nur Ihrem Ruf als Projektmanager, sondern kann sich auch auf die Rentabilität Ihres Produkts und letztlich auf Ihr Unternehmen auswirken.

Bonus: Projektmanagement KPIs !

4. Proaktiv bleiben, um Risiken im Voraus zu mindern

AKA, immer

einen Notfallplan haben

.

Wenn man bei einem Projekt in Rückstand gerät, kann das manchmal außerhalb des eigenen Einflussbereichs liegen und passiert schließlich jedem. Bewahren Sie sich einen Wettbewerbsvorteil und profilieren Sie sich als proaktive Führungskraft, indem Sie über ein Verfahren verfügen, mit dem Sie vorankommen, wenn die Dinge nicht so laufen, wie Sie wollen. Es mag nicht perfekt sein, aber es ist etwas, und das zählt!

Außerdem kann der wachsende Markt für Projektmanager auch unbeständig sein, aber Sie sollten sicherstellen, dass Sie über

pläne für unvorhergesehene Ereignisse

um unvorhergesehene Risiken zu bewältigen, kann Ihnen helfen, langfristig auf dem richtigen Weg zu bleiben, auch wenn es hier und da ein paar Stolpersteine gibt. Führen Sie gemeinsam mit dem Team ein Brainstorming zu den Risiken, Hindernissen und Ergebnissen durch, auf die Sie in Ihrem Projektplan stoßen könnten, und passen Sie sie bei Bedarf in der Planungsphase an, damit Sie den Anschluss nicht verlieren und mögliche Fallstricke vermeiden.

Für die langfristige Projektplanung sollten Sie ein Dokument, eine Vorlage oder eine Aufgabe zur Risikobewertung bereithalten, um sich einen Überblick über den Umgang mit Risiken in den letzten Projekten zu verschaffen und daraus für die Zukunft zu lernen.

Verwandt: Erfahren Sie mehr über die best risk management tools !

5. Gewinnen Sie ein strategisches Verständnis der Unternehmensziele und setzen Sie entsprechende Initiativen um

Die Umsetzung dieses langfristigen Ziels kann Ihnen dabei helfen, wirkungsvolle Projekte durchzuführen und eine größere Rolle bei den späteren Erfolgen des Unternehmens zu spielen. Nehmen Sie dies also als ein Zeichen, aus Ihrer gewohnten Sphäre auszubrechen und Initiativen zu entwickeln, die zum größeren Ziel des Unternehmens beitragen!

Das Projekt sollte immer geschäftsorientiert sein und bestimmte Anforderungen erfüllen, die von Geschäftsanwendern oder Managern festgelegt wurden. Versuchen Sie aber auch, andere Abteilungen des Unternehmens zu kontaktieren, um zu sehen, woran sie arbeiten - es kann nicht schaden, ein besseres Verständnis für die Arbeitsweise des Unternehmens zu bekommen.

Wenn Sie die übergeordneten Ziele Ihres Unternehmens kennen und wissen, warum sie wichtig sind, können Sie sich an Ihren eigenen Projektmanagementzielen orientieren und strategischere Entscheidungen über Ihre Projekte treffen. Es wurde festgestellt, dass 30 % des prognostizierten Nutzens eines Unternehmens werden durch die Implementierung eines neuen Projekts erzielt, und etwa 70 % dieser Vorteile ergeben sich aus der Einführung eines Verfahrens, mit dem die Mitarbeiter zur Verantwortung gezogen werden können, und eines Systems, mit dem die langfristigen Vorteile eines Projekts bekannt gemacht werden.

Im Grunde genommen hilft Ihnen dies dabei, eine klare Linie zu ziehen, wie sich der Erfolg Ihres Projekts auf den Erfolg des Unternehmens als Ganzes auswirkt.

6. Erwartungen der Stakeholder managen

Die Stakeholder sind das Unterstützungssystem Ihrer Organisation; man könnte sie sogar als Ihre Projektsponsoren bezeichnen.

Als Projektmanager müssen Sie sie bei jedem Meilenstein über das Projekt auf dem Laufenden halten und ihr Feedback einbeziehen, denn ob Sie es glauben oder nicht, auch sie haben ihre persönlichen Ziele! Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Sie Folgendes erreichen

transparenz über den Fortschritt Ihres Projekts

und die Bemühungen des Teams sichtbar machen und dafür sorgen, dass alle so schnell wie möglich auf derselben Seite stehen.

Wir schlagen vor, mit einer Überprüfungsvorlage zu beginnen! Fügen Sie eine Zusammenfassung des Gesamtbildes, Aktualisierungen seit der letzten Überprüfung, Fragen, zusätzlichen Bedarf usw. ein. Eine

projektmanagement-Tool

(wie z. B. Clickup!) mit der Möglichkeit, Dashboards zu erstellen und sofort aktuelle Einblicke in Ihr Projekt zu erhalten, wird Ihnen ebenfalls eine große Hilfe sein.

Neben der Transparenz sollten Sie auch einen standardisierten Prozess für

um die Zustimmung Ihrer Stakeholder zu erhalten

, Feedback und Kommunikation 🙂

7. Verbessern Sie Ihre Fähigkeiten und Zertifizierungen, erweitern Sie Ihr PM-Wissen

Ein guter Weg, um in Ihrer Branche auf dem neuesten Stand zu bleiben, besteht darin, daran zu denken, dass wir nie auslernen!

Über 51 % der Unternehmen verlangen von Projektmanagern eine Zertifizierung wir schlagen nicht vor, dass Sie jedes Jahr einen neuen Abschluss machen oder eine neue Fähigkeit erlernen, aber vielleicht sollten Sie in die Verfeinerung Ihrer Kenntnisse investieren

projektmanagement-Tools

die Sie bereits haben - selbst wenn Sie sie in Ihrem Bereich schon seit zehn Jahren einsetzen.

Nutzen Sie dieses Ziel als Gelegenheit, neue Wege zu gehen und kreativ zu werden. Welche anderen Kompetenzen haben Sie, und was möchten Sie gerne lernen, was neu ist?

Die Verbesserung Ihrer Projektmanagementfähigkeiten kann mit etwas so Kleinem wie dem Lesen eines Buches oder eines Blogs beginnen. 🙌🏼

Es gibt auch eine ganze Reihe von Kursen, die es Ihnen ermöglichen, in Ihrem eigenen Tempo zu lernen und die Option zu wählen, die Ihren persönlichen Zeitvorgaben entspricht. Außerdem können Sie auf diese Weise zeigen, dass Sie die Initiative ergreifen, um sich weiterzuentwickeln, und sich selbst zur Verantwortung ziehen, indem Sie sich verbessern wollen.

Schauen Sie sich diese Angebote an ***Zielsetzungsvorlagen* !

8. Maximieren Sie Ihre Beiträge

Dies ist ein langfristiges Ziel, vor allem, weil es Zeit, Versuch und Irrtum und Geschick braucht, um zu lernen, wie man in der Rolle, die man derzeit innehat, das meiste erreichen kann, ohne sich völlig zu verausgaben.

Erweitern Sie Ihren Einfluss Schritt für Schritt und denken Sie über Ihre derzeitigen Aufgaben hinaus. Vielleicht beginnen Sie, sich stärker für die Ausbildung neuer Teammitglieder und deren Bindung an das Unternehmen zu interessieren! Oder Sie arbeiten mit dem Management zusammen, um neue Teamziele zu entwickeln, recherchieren über Ihre Konkurrenten oder sehen sich alte

leistungsberichte

um neue Verbesserungsstrategien zu entwickeln.

Sie sind kein One-Trick-Pony, also zeigen Sie es ihnen! 🙂

Projektmanagement-Ziele, die vielleicht nicht SMART, aber intelligent sind

Auch wenn diese drei Projektmanagement-Ziele nicht SMART sind, wie weiter oben in diesem Beitrag definiert, so sind sie doch großartige Gewohnheiten, die Sie im Hinterkopf behalten sollten und die Sie auf Ihrem Weg zur Führungskraft weiterbringen werden!

1. Arbeiten Sie an Ihren Soft Skills

Es ist wichtig, ein gut abgerundeter Aktivposten zu sein. Sie sollten über eine gesunde Mischung aus technischem Wissen, betriebswirtschaftlichem Wissen und Kenntnissen über die Kommunikation mit Ihrem Team, Ihren Kunden, Interessengruppen usw. verfügen. Dazu gehört auch Verhandlungsgeschick und das Wissen, wie man Dinge durchsetzt, ohne Brücken abzubrechen.

Dies kann Ihnen helfen, Konflikte zu vermeiden und eine kollaborative und funktionale Arbeitskultur zu fördern!

2. Strategische Ziele und Mitarbeiterbedürfnisse in Einklang bringen

Denken Sie daran: Seien Sie zuerst ein Mensch.

Wir haben bereits erwähnt, dass eines der Hauptziele eines guten Projektmanagers darin besteht, auf dem Laufenden zu bleiben

projektbudget

dazu gehört auch, dass Ihr Unternehmen nicht ständig Ersatzleute einstellen muss. 👀

Ohne das Team gibt es weder ein Projekt noch ein Produkt. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter ist wichtig, um das Team für das Projekt zu begeistern, denn es ist nicht nur im Interesse der Mitarbeiter, ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen, sondern auch im Interesse des Produkts.

Kommunizieren Sie transparent mit Ihrem Team und führen Sie regelmäßige Einzelgespräche, um das Geben von Feedback zu normalisieren und eine Beziehung zwischen Ihnen und Ihren Teammitgliedern aufzubauen. Zeigen Sie Interesse an den eigenen Zielen und führen Sie Mitarbeitergespräche, um die erreichten Ziele zu feiern und gleichzeitig Bereiche zu identifizieren, in denen sie wachsen können.

Schauen Sie sich diese an *budget proposal templates* !

3. Mit gutem Beispiel vorangehen

Wenn Sie in Ihrem Team den Präzedenzfall schaffen wollen, dass es sich selbst für seine Handlungen verantworten muss, müssen Sie als Führungskraft auch bereit sein, sich selbst zur Verantwortung zu ziehen!

Fragen Sie sich in schwierigen Zeiten, welche Art von Führungskraft Sie sich wünschen würden, wenn die Rollen vertauscht wären, und betrachten Sie jede Situation als Einzelfall. Versuchen Sie, Ihre Wahrnehmung einer Kette von Ereignissen nicht durch persönliche Gefühle oder äußere Einflüsse verändern zu lassen, und denken Sie daran, jede Situation von allen Seiten zu betrachten, um die Art der Führungskraft zu beurteilen, die in diesem Moment gebraucht wird.

Sie sollten wissen, wann Sie delegieren, wann Sie eingreifen und wann es am besten ist, einfach nur zuzuhören.

Sie sind bereit!

Der Clou an dieser Liste ist, dass Sie diese Ziele bei jedem neuen Projekt oder zu Beginn jedes Geschäftsjahresquartals wiederholen können. Auch wenn es für Ihr Team oder Ihr Unternehmen noch andere Projektmanagement-Ziele gibt, nutzen Sie diese als Sprungbrett, um Ihre Träume zu verwirklichen!

Denken Sie daran: Wenn Sie in die Verbesserung der Qualität Ihrer Projekte investieren, investieren Sie auch in sich selbst.

. 🥳