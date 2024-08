So verwenden Sie Notion AI: Maximieren Sie die Effizienz mit Notion AI

Sie lesen diesen Blog, d.h. Sie verwenden entweder Notion KI, um die meeting-Notizen ein Wiki vorbereiten, Ihre Projekte verwalten oder darüber Bescheid wissen.

Notion hat dank seiner vielfältigen Features eine große Fangemeinde und ist für 30 Millionen Benutzer zu einem beliebten Tool geworden. Während Sie dazu nicken, haben Sie schon von Notion KI gehört?

Es ist Notion, aber besser - mehr Leistung und Automatisierung. Notion AI ist für alle Benutzer zugänglich, es gibt also keinen Grund, warum Sie das KI Feature nicht ausprobieren sollten.

Bevor Sie entscheiden, welche KI-Features für Sie am besten geeignet sind, sollten Sie zunächst mehr über Notion AI erfahren.

Im weiteren Verlauf werden wir uns mit der effektiven Nutzung von Notion KI, den besten Notion Vorlagen, den Limitierungen von Notion KI und einer leistungsstarken Notion Alternative beschäftigen, die Sie in Betracht ziehen sollten.

Was ist Notion KI?

Notion AI ist ein intelligenter Helfer mit KI-Features, mit dem Sie Ihre Arbeit schneller erledigen und produktiver sein können.

Nehmen wir an, Sie erstellen eine Gliederung für Ihren Blogbeitrag.

Fordern Sie Notion AI mit Details auf, z. B. was Sie mit dem Blog erreichen wollen und welches Ziel Sie im Einzelnen verfolgen. Greifen Sie auf Notion KI zu, und es wird Ihnen eine Gliederung präsentieren, die Sie sofort für Ihr Team freigeben können.

Sehen Sie, was da passiert ist?

Sie haben den Schreibprozess beschleunigt - Sie müssen nicht mehr stundenlang recherchieren, um die wesentlichen Punkte der Gliederung zu identifizieren. Geben Sie Ihre Gedanken ein und nutzen Sie Notion KI, um die Arbeit zu erledigen.

Fähigkeiten von Notion KI

Im vorangegangenen Abschnitt haben wir die Leistungsfähigkeit der KI-Funktionen angesprochen; lassen Sie uns nun tiefer eintauchen und die übrigen Features erkunden.

Zusammenfassungen

Mit einer KI-Zusammenfassung können Sie ein ganzes Dokument im Handumdrehen auf das Wesentliche reduzieren. Kopieren Sie den Inhalt, fügen Sie ihn in Ihren Notion Workspace ein, und verwenden Sie "/summarize" Wenn Sie nur einen Abschnitt zusammenfassen möchten, markieren Sie den Text und klicken Sie auf "Ask A'I", um Ihre Ergebnisse zu erhalten.

Notion AI kann Ihr wertvoller Assistent sein und Ihnen helfen, Ideen zu sammeln, Inhalte zu generieren und lange Texte zusammenzufassen

Aktionselemente

Wählen Sie die elemente der Aktion aus Gesprächsprotokollen und Notizen zu Meetings mit Hilfe von Action Items innerhalb des KI Features. Finden Sie heraus, was Sie als Nächstes zu erledigen haben, und liefern Sie pünktlich.

Formatierung des Inhalts

Fügen Sie Aufzählungspunkte hinzu und bitten Sie KI, sie in einen Absatz umzuwandeln. Oder Sie erledigen es andersherum - finden Sie die wichtigsten Punkte aus einem großen Datensatz in Aufzählungspunkten oder fassen Sie sie in einer Tabelle zusammen.

Tonfall

Passen Sie Ihren Schreibstil an, indem Sie den Tonfall Ihrer vorhandenen Inhalte ändern. Lassen Sie ihn professioneller oder persönlicher klingen. Sie müssen nicht den gesamten Entwurf neu schreiben - stimmen Sie ihn mit KI ab.

Über Notion

Übersetzen

Machen Sie Inhalte für globale Teams verfügbar, indem Sie Ihre vorhandenen Inhalte mit Notion KI in mehrere Sprachen übersetzen. Sie müssen keine externe Agentur beauftragen.

Notion KI übersetzt Ihre Texte und speichert den Entwurf im Notion Workspace.

Schreibfehler

Korrigieren Sie Rechtschreib- und Grammatikfehler in Ihren Inhalten, wenn Sie mit KI-Tools wie Notion schreiben. Der integrierte Editor hebt Fehler hervor, die Sie sofort korrigieren können.

Definieren und Synonym

Definieren Sie unbekannte Wörter beim Lesen eines Dokuments in Notion, indem Sie den Text markieren. Vermeiden Sie außerdem, dieselben Wörter zu oft zu wiederholen, indem Sie Synonyme verwenden. Markieren Sie einfach den Text, den Sie ersetzen möchten, und drücken Sie Ihre Gedanken ohne Wiederholungen klarer aus.

Wie kann man Notion KI effektiv nutzen?

Inzwischen wissen Sie sicher, welche Vorteile Notion KI für Ihre tägliche Arbeit bringt. Lassen Sie uns einige Anwendungsfälle von Notion KI entdecken, legen Sie los und heben Sie Ihre Arbeit auf die nächste Stufe.

Rationalisierung des Projektmanagements

Notion ist bereits ein beliebtes projektmanagement tool . KI ermöglicht es Teams am Arbeitsplatz, schneller, detaillierter und klarer zu arbeiten. Geben Sie ihnen mehr Freiheit, den Kontext ihrer Projekte mit KI-Blöcken benutzerdefiniert zu gestalten.

Erstellen Sie IDs für bestimmte Aufgaben, um sie effizienter zu verfolgen. Außerdem können Sie Unteraufgaben erstellen, neue Benachrichtigungen auf Seiten- und Eigenschaftsebene einstellen und Figma-Designs in der Datenbank in der Vorschau anzeigen. Noch interessanter ist, dass das KI-Autofill Feature automatisch Projekt-Updates für alle Ihre Projekte generiert.

Brainstorming von Ideen

Beim Brainstorming für die Planung eines Projekts oder einer neuen kreativen Kampagne können Sie Notion KI mit einer benutzerdefinierten Eingabeaufforderung aktivieren, die Ihren Anforderungen entspricht.

Wenn Sie zum Beispiel einen neuen Blog-Beitrag planen, aber eine Schreibblockade haben, bitten Sie Notion KI, die Blog-Gliederung zu erstellen und dabei die wichtigsten Punkte zu berücksichtigen, die die Zielgruppe lesen möchte.

Wählen Sie einfach Brainstorming-Ideen aus dem KI-Menü. Ihre Notion Seite, gefüllt mit neuen Ideen, gibt Ihnen den dringend benötigten Anstoß.

Routineaufgaben automatisieren

Einer der besten Anwendungsfälle von KI-Tools wie Notion ist die Fähigkeit, den Zeitaufwand für sich wiederholende Aufgaben zu reduzieren, damit sich Ihre Mitarbeiter auf strategische und unternehmenskritische Aufgaben konzentrieren können.

Mithilfe von maschinellem Lernen kann Notion KI Nummern aus Inhalten wie E-Mails, Kontextmenüs, einfachen Tabellen oder anderen digitalen Assets ziehen.

Ebenso können Sie in Sekundenschnelle Berichte aus Ihrer Datenbank generieren, was bei manueller Erledigung Stunden dauert. Die Verringerung des manuellen Aufwands ist ein wichtiger Punkt, der für Notion spricht. Lesen Sie Notion vs. ChatGPT wenn Sie an einer Analyse interessiert sind.

Verbesserung der Kommunikation

Die Kommunikation an einem globalen Arbeitsplatz ist entscheidend für den Aufbau eines positiven Arbeitsumfelds. Kulturelle und sprachliche Unterschiede sind jedoch große Hindernisse, die Sie mit Notion und KI-generierten Inhalten überwinden können.

Übersetzen Sie Nachrichten, um die Zusammenarbeit zwischen internationalen Mitarbeitern zu verbessern, die an denselben Projekten arbeiten. Übersetzen Sie Schulungsdaten und offizielle Verträge in die jeweiligen Landessprachen, um die Einbindung von Partnern zu erleichtern und Transparenz zu gewährleisten.

Die Features der KI helfen auch bei unternehmensweiten Ankündigungen wie Pressemitteilungen. Verwenden Sie Notion, um den Ton des Inhalts zu ändern, Rechtschreibfehler zu korrigieren und das Schreiben insgesamt zu verbessern.

Bessere Meetings durchführen

Ein großer Motivationskiller ist es, wenn Ihre Mitarbeiter nach einem Meeting verwirrt zurückbleiben oder das Gefühl haben, "das hätte auch eine E-Mail sein können". Mitarbeiter haben ein Limit an Zeit bei der Arbeit und keine Zeit für sinnlose Meetings.

Schreiben Sie Ihre Gedanken auf oder fügen Sie den groben Inhalt, den Sie in einem anderen Dokument bereithalten, in Ihren Notion Workspace ein. Verwenden Sie die Space-Taste und wählen Sie die Option "Zusammenfassen", um die wichtigsten und wesentlichsten Punkte in dem langen Text zu behalten.

Mithilfe einer weiteren KI-Option, den "Action Items", können Sie Ihr Team genau darüber informieren, was es nach dem Meeting zu erledigen hat.

Mit dem KI Add-On sind Ihre unstrukturierten Gedanken nun klare Punkte mit einer robusten Meeting-Agenda und spezifischen Aufgaben für die Mitarbeiter.

Eines der stärksten Features von Notion KI, das es zu einem unverzichtbaren Tool für künstliche Intelligenz macht, ist die Fähigkeit zur Integration mit Tools von Drittanbietern. Notion ist bekannt dafür, dass es sich in viele Tools integrieren lässt und so die Zusammenarbeit erleichtert.

Mit der KI in Notion werden die Integrationsmöglichkeiten noch weiter verbessert. Mit KI können Sie anpassbare Workflows für mehrere Tools einstellen, um Daten klarer zu kommunizieren.

Stellen Sie sich vor, Sie verwenden ein anderes Tool für die Verwaltung von Aufgaben. Wenn Sie dieses Tool in Notion integrieren, analysiert KI das Board mit den Aufgaben, kategorisiert die Aufgaben intelligent und schlägt Abhängigkeiten vor. Auf diese Weise werden Ihre Aufgaben automatisch nach Prioritäten geordnet, und Sie können schneller Entscheidungen treffen, um das weitere Vorgehen zu planen.

Notion KI Vorlagen

Kann Notion KI noch besser werden? Ja. Während KI den Teil der Automatisierung Ihrer täglichen Aufgaben übernimmt, erleichtern Vorlagen die Ausführung von Aufgaben.

Was sind Notion KI Vorlagen?

Notion KI Vorlagen sind gebrauchsfertige, vorgefertigte Frameworks oder Blueprints im Workspace. Die Struktur enthält bereits Platzhalter und Elemente wie Tabellen, Kontrollkästchen und Listen, die auf eine bestimmte Aufgabe zugeschnitten sind.

Wenn Sie etwas mit Notion erstellen möchten, wählen Sie die entsprechende Vorlage aus und beginnen Sie.

Beispiel: Sie stellen einen Social-Media-Berater ein, der sich um die Social-Media-Posts kümmert - von Anfang bis Ende.

Um eine Stellenbeschreibung zu erstellen, wählen Sie die Notion Vorlage für Stellenbeschreibungen mit Platzhaltern für die Unternehmensübersicht und die Stellenbeschreibung. Füllen Sie die Details für jeden Abschnitt entsprechend Ihren Erwartungen an die Rolle aus. Verwenden Sie Notion KI, um den Text für die Rolle automatisch zu generieren.

Mit vorgefertigten Vorlagen und KI müssen Sie nichts mehr von Grund auf erledigen, was Ihre Produktivität steigert.

Beste Notion KI Vorlagen

Notion bietet mehr als 10.000 Vorlagen zur Auswahl an. Das ist ein beeindruckender Bereich, der Ihre Geschäftsanforderungen erfüllt.

Hier sind unsere fünf besten Notion KI Vorlagen, die Sie bei der nächsten Arbeit an einem Projekt in Betracht ziehen sollten. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir empfehlen Ihnen, andere Quellen wie Thomas Frank, eine der besten Notion Vorlagen, zu konsultieren ersteller , um Zeit und Aufwand zu sparen.

Vorlage für Meeting-Notizen

Diese Vorlage ist das perfekte Layout, um Notizen zu Meetings zu dokumentieren und den Prozess zu rationalisieren. Sie enthält Abschnitte wie Tagesordnungen, Teilnehmer, Aktionspunkte und weiterführende Aufgaben. Es gibt klare Abschnitte in Notion's KI-Tool zur Erstellung von Notizen nachverfolgung von Aufgaben, Zuweisung von Verantwortlichkeiten und Überwachung der Leistung Ihrer Teammitglieder schnell und einfach.

Blog-Planer Vorlage

Diese Vorlage ist ideal für Ihr Team, das Inhalte plant, verwaltet und überprüft. Datenbankvorlagen wie der Blog-Planer werden zum zentralen Bezugspunkt für Ihr Team, um Blogbeiträge nach Hubs zu organisieren. Mithilfe von Notion KI identifizieren Ihre Autoren Schlüsselwörter und erhalten Hinweise zur Struktur des Inhalts.

Vorlage für die Sammlung von Feedback

Dies ist eine der kostenlosen Vorlagen, die Notion anbietet. Die Einholung von Feedback ist für das Wachstum Ihres Geschäfts unerlässlich - von Ihren Mitarbeitern, potenziellen Kunden oder bestehenden Benutzern. Mit dieser Vorlage sammeln und organisieren Sie Input ohne manuelle Arbeit. Zu erledigen ist damit, dass Notion KI wiederkehrende Themen identifiziert und tiefgreifende Erkenntnisse liefert.

Vorlage für den Ziel-Tracker Ziele des Teams nachverfolgen und bleiben Sie über den Fortschritt auf dem Laufenden. Gruppieren Sie Ziele je nach Projekt, überwachen Sie die Schritte des Teams und visualisieren Sie den Fortschritt in Form von Diagrammen oder einfachen Tabellen.

Sales outreach

Schreiben kann für Vertriebsmitarbeiter Arbeit bedeuten. Wenn Sie planen, eine E-Mail an Ihre Kunden zu schreiben, in der Sie eine Preiserhöhung ankündigen, wenden Sie sich in der Regel an das Marketing- oder Inhaltsteam, das Sie beim Schreiben der E-Mail unterstützt.

Wir haben eine produktivität-Hack für Sie, ohne dass Sie andere Teams kontaktieren müssen.

Mit Notion KI geben Sie die Unternehmensinformationen in die Vorlage ein, fügen Themen hinzu, die Sie abdecken möchten (Preiserhöhung) und lassen Notion KI den Rest zu erledigen.

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Unternehmen für Buchhaltungssoftware und planen eine Jahresendaktion für alle Ihre Kunden. Die folgende Aufforderung ist eines von mehreren Beispielen für die Verwendung von Notion KI.

Firmeninformationen - Hayes Corp. entwickelt eine moderne, hochmoderne, Cloud-basierte Buchhaltungssoftware für Unternehmen. Unser Einzelziel sind CFOs und Finanzmanager. Unsere Software richtet sich an Teams im Finanzwesen, um die Buchhaltung zu vereinfachen und weniger langweilig erscheinen zu lassen.

Themen - Cloud-basierte Buchhaltung, neues Jahr = neue Planung, preiswerte Buchhaltungssoftware und ein freundlicher, aber professioneller und verbindlicher Umgangston.

Limitierungen bei der Verwendung von Notion KI

Wie andere Tools in der KI-Branche hat auch Notion AI seine Grenzen. Um Notion KI effizient nutzen zu können, sollten Sie seine Grenzen kennen, bevor Sie beginnen.

Nutzungslimits: Notion AI kann Sie bei der Nutzung seiner Features einschränken, um eine optimale Leistung für alle zu gewährleisten

Chat-Funktion: Wenn Sie bei der Nutzung der Notion-KI-Funktionen Hilfe benötigen oder auf der Notion-Seite nicht weiterkommen, müssen Sie es möglicherweise selbst herausfinden, da es keine eingebaute Chat-Funktion gibt

Lernkurve: Die Lernkurve ist steil und es dauert einige Zeit, bis sich die ersten Benutzer an die Benutzeroberfläche wie das Block-Menü und andere KI-Funktionen gewöhnt haben

Schauen wir uns eine leistungsstarke Notion Alternative die die Unzulänglichkeiten von Notion KI überwindet.

Meeting ClickUp: Die beste Notion KI Alternative für Ihr Team

Notion KI ist eine überzeugende Ressource mit praktischen Möglichkeiten, Arbeit zu organisieren und in kürzerer Zeit mehr zu erledigen. Die Fülle an Features macht Notion jedoch für neue Benutzer unübersichtlich.

In dieser Notiz finden Sie eine kurze Übersicht über das einsteigerfreundliche ClickUp, eine der besten Notion KI Alternativen .

ClickUp AI und Dokumente

Die ClickUp AI und Dokumente feature arbeiten zusammen, um eine leere Seite durch Automatisierung in einen Entwurf mit wertvollen Inhalten und Erkenntnissen zu verwandeln.

Verwenden Sie ClickUp Docs, um wichtige Dokumente zu verwalten und die Zusammenarbeit im Team zu fördern

Planen, verwalten, organisieren und rationalisieren Sie Ihren Schreibprozess von Anfang bis Ende mit dieser Notion KI Alternative.

Einerseits ist das Schreiben von Dokumenten ein langwieriger Prozess, der umfangreiche Hintergrundrecherchen erfordert.

Andererseits verfügt ClickUp über ein Array von Tools, die für bestimmte Teams oder Zwecke entwickelt wurden und Inhalte mithilfe von KI generieren.

E-Mail Marketing leicht gemacht mit ClickUp AI

Stellen Sie sich vor, Ihr Kundensupport-Team möchte einen Status-Bericht erstellen.

Es wählt "Support" aus dem Dropdown-Menü der KI-Tools und wählt "Status Report" aus den Optionen. Dann geben sie der KI Anweisungen darüber frei, was sie in dem Bericht haben möchten.

Der Statusbericht ist fertig, wenn sie auf die Schaltfläche "Generieren" klicken. Von hier aus verfeinert das Team den Inhalt, fügt Daten hinzu, hebt wichtige Texte hervor und gibt den Bericht für die Leitung frei.

Inhalt zusammenfassen

Eines der wichtigsten Features von KI Schreib-Tools ist der Zusammenfassungskompass, der dabei hilft, die Floskeln zu reduzieren und sich auf das Wesentliche zu beschränken, unabhängig von dem Dokument, das Sie erstellen.

Zusammenfassen von Meeting Notizen in Sekunden mit ClickUp AI

Nehmen wir an, Sie fügen den Inhalt eines längeren Berichts in ClickUp Dokumente ein, sind aber nur an den wichtigsten Erkenntnissen interessiert. Fügen Sie diesen Inhalt als Einleitung in das Dokument ein, indem Sie den Block "Zusammenfassung einfügen" verwenden Ebenso können Sie die KI-Antwort neu generieren, wenn Sie mit der Ausgabe unzufrieden sind, oder der KI mitteilen, was als nächstes erledigt werden muss.

Schreiben lokalisieren

Egal, ob Sie mit Ihrem globalen Team kommunizieren oder eine länderspezifische E-Mail-Marketingkampagne durchführen, übersetzen Sie den Inhalt, um ihn für Ihr lokales Publikum persönlicher zu gestalten.

Beginnen Sie damit, Ihre bestehenden Inhalte in ClickUp Docs zu öffnen.

Markieren Sie den Text, klicken Sie auf "Übersetzen" und wählen Sie die Sprache, in die Sie den Inhalt übersetzen möchten. Fügen Sie diesen lokalisierten Inhalt direkt in einen offenen Speicherort ein, indem Sie die Option "Einfügen" verwenden. Alternativ können Sie auch einen neuen Text erstellen, wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind.

Abgesehen von dem, was wir hier beschrieben haben, ist ClickUp AI ein vollwertiger Schreibassistent und tool zur Bearbeitung von Dokumenten mit dem Sie Grammatik- und Rechtschreibfehler korrigieren können. Gestalten Sie Ihren Inhalt knapper oder länger, und formatieren Sie das Dokument mit Inhaltsblöcken wie Kopfzeilen und Tabellen.

ClickUp AI und Aufgaben

Als Add-On für KI spielt ClickUp AI eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, die Sichtbarkeit Ihrer Aufgaben abzuschließen, ohne die Dinge zu verkomplizieren. Reduzieren Sie die Zeit für die Organisation und Überwachung der Aufgaben, um sich auf analytischere Aufgaben zu konzentrieren.

Aufgabe extrahieren

Laden Sie Dokumente hoch, und ClickUp AI extrahiert automatisch die Aufgaben, an denen Ihr Team arbeiten muss. Sie müssen nicht mehr manuell jeden Absatz des Inhalts durchgehen, um Ihrem Team Aufgaben zuzuweisen.

Organisieren und zusammenarbeiten

ClickUp AI erstellt eine Liste mit Aufgaben, nachdem es die Aufgaben aus Ihren Dateien extrahiert hat. Diese Liste ordnet die Aufgaben übersichtlich und gibt sie für die Zusammenarbeit mit Ihrem Team frei. So können Sie und Ihr Team schnell vorankommen. Nutzen Sie das Feature "Organisieren und Zusammenarbeiten", um die Lücke zwischen Planung und Ausführung zu schließen.

Ein Beispiel: Der CMO bittet Sie, innerhalb einer Woche die GTM-Strategie für ein neu eingeführtes Produkt vorzubereiten. Kopieren Sie den Inhalt der E-Mail und fügen Sie ihn ein, und ClickUp AI erstellt eine Liste mit Aufgaben für Ihr Team, die es zur Einhaltung der Frist abarbeiten kann.

Pro Feature: Technische Dokumentationsvorlagen für vielbeschäftigte Unternehmen

Eine klare und übersichtliche technische Dokumentation hilft, Service-Tickets zu reduzieren. Anstatt Code schreiben zu müssen, um Daten aus verschiedenen Dokumenten abzurufen, sind die Vorlagen von ClickUp kein Aufwand und ein großartiger Ausgangspunkt für jeden im Unternehmen.

Selbst für neue Mitarbeiter, die für die Wartung des Produkts, die Behebung von Problemen und den Aufbau einer Wiki-Wissensdatenbank zuständig sind, sind die ClickUp Vorlagen für die technische Dokumentation halten Ihr Team und Ihre Kunden bei Laune.

Schauen Sie über Notion AI hinaus: Wählen Sie ClickUp für die besten Ergebnisse

Damit Notion KI für Sie arbeitet, müssen Sie geduldig sein. Die steile Lernkurve, der fehlende Chat-Support und die Limits für die Nutzung machen Ihre Arbeit mit KI-Tools auf Dauer eher zu einer Herausforderung als zu einem Problem.

Wenn Notion AI Ihre Zeit und Energie in Anspruch nimmt, ist es an der Zeit, zu ClickUp zu wechseln. ClickUp ist ein einsteigerfreundliches Projektmanagement tool mit künstlicher Intelligenz, das Ihnen hilft, schneller zu arbeiten.

Wenn Ihr Geschäft wächst, wird auch die Größe Ihres Teams zunehmen. Sie benötigen ein robustes Projektmanagement-Tool mit einem KI-Feature, um das Wachstum auf hohem Niveau zu unterstützen und Daten effektiv und ohne Ausfallzeiten zu verwalten.

Hier ist ClickUp eine hervorragende Option für Ihr Geschäft, um Abläufe zu automatisieren und verschiedene Prozesse zu rationalisieren.

Testen Sie ClickUp AI kostenlos und erfahren Sie aus erster Hand, wie KI Ihr Geschäft transformiert und Teams produktiver macht.