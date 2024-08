Wir haben die 10 besten KI-Zusammenfassungen von Dokumenten im Jahr 2024 getestet

Als Wissensarbeiter verbringen wir Tage und Wochen damit, Informationen zu lesen und zu verdauen, die uns helfen, unsere Arbeit besser zu machen. Zwischen dem ständig wachsenden Stapel von Branchenberichten, Kundenrecherchen und den üblichen Arbeits-E-Mails und Prozessdokumenten fordert immer wieder etwas Neues unsere kognitive Aufmerksamkeit.

Und das Schlimmste daran? Die Liste der zu lesenden Dokumente scheint nie kleiner zu werden. Obwohl ich täglich so viel Zeit darauf verwende, habe ich immer noch das Gefühl, dass ich etwas aufholen muss.

Deshalb habe ich mich über KI-Zusammenfassungsprogramme gefreut. Diese nützlichen Tools können 50-seitige Arbeits-PDFs bewältigen oder die wichtigsten Punkte aus langen Forschungsberichten in wenigen Minuten zusammenfassen. Und wenn es Ihnen wie mir geht, haben Sie wahrscheinlich auch schon einige von ihnen ausprobiert!

In diesem Blogbeitrag stelle ich Ihnen einige der besten KI-Zusammenfassungsgeneratoren vor, die mein Team und ich kürzlich getestet haben. Sie werden Ihnen und mir helfen, unsere Lektüre schneller als bisher nachzuholen und endlich die zweihundertsiebenunddreißig offenen Tabs zu schließen.

Los geht's!

Worauf sollten Sie bei KI-Zusammenfassungsprogrammen achten?

Bei der Zusammenstellung dieser Liste habe ich über ein Dutzend KI-Zusammenfassungs-Tools getestet. Viele von ihnen nutzen die GPT-Engine von OpenAI, um prägnante Zusammenfassungen zu erstellen. Ich habe jedoch auch einige gefunden, die auf proprietären Large Language Models (LLMs) basieren. Letztere boten zwar mehr Anpassungsmöglichkeiten, hatten aber auch einen höheren Preis.

Beim Testen dieser Anwendungen habe ich auf Folgendes geachtet:

Sprachmodell : Verwendet das Tool ein benutzerdefiniertes großes Sprachmodell (LLM) oder greift es auf vorhandene Modelle wie GPT zurück? Und wenn letzteres, welche Version der GPT-Engine sollten wir abonnieren?

: Verwendet das Tool ein benutzerdefiniertes großes Sprachmodell (LLM) oder greift es auf vorhandene Modelle wie GPT zurück? Und wenn letzteres, welche Version der GPT-Engine sollten wir abonnieren? Anpassungen : Kann ich die Länge oder das Format der Zusammenfassung ändern? Vielleicht besondere Anweisungen geben oder nach bestimmten Informationen fragen?

: Kann ich die Länge oder das Format der Zusammenfassung ändern? Vielleicht besondere Anweisungen geben oder nach bestimmten Informationen fragen? Qualität der erstellten Zusammenfassung : Ich habe bewertet, wie gut jedes Tool das Wesentliche des Originaldokuments wiedergibt. Wurde der ursprüngliche Wortlaut beibehalten und wurden die wichtigsten Sätze erfasst, oder wurde die Sprache zur besseren Lesbarkeit vereinfacht?

: Ich habe bewertet, wie gut jedes Tool das Wesentliche des Originaldokuments wiedergibt. Wurde der ursprüngliche Wortlaut beibehalten und wurden die wichtigsten Sätze erfasst, oder wurde die Sprache zur besseren Lesbarkeit vereinfacht? Kosten : Über die Preisgestaltung hinaus habe ich das Kosten-Nutzen-Verhältnis der kostenpflichtigen Tools genauer unter die Lupe genommen. Wurden durch die zusätzlichen Gebühren nützliche Funktionen freigeschaltet, oder handelte es sich um Schnickschnack?

: Über die Preisgestaltung hinaus habe ich das Kosten-Nutzen-Verhältnis der kostenpflichtigen Tools genauer unter die Lupe genommen. Wurden durch die zusätzlichen Gebühren nützliche Funktionen freigeschaltet, oder handelte es sich um Schnickschnack? Benutzerfreundlichkeit: Wie intuitiv und benutzerfreundlich waren die Schnittstellen? Dazu gehörten Optionen zum Hochladen von Dateien, Chrome-Erweiterungen und die Navigation auf der Benutzeroberfläche

Bei KI-Zusammenfassungen, die mehrere Sprachen unterstützen, habe ich auch einige dieser Funktionen getestet und mich dabei auf ihre Genauigkeit in Französisch und Spanisch konzentriert (abgesehen von Englisch).

Fahren wir fort und sehen wir uns an, wie die einzelnen KI-Zusammenfassungs-Tools abgeschnitten haben!

Die 10 besten KI-Zusammenfassungsprogramme für das Jahr 2024

In diesem Abschnitt werden wir die einzelnen Zusammenfassungen untersuchen und ihre Stärken und Schwächen aufzeigen, damit Sie eine fundierte Wahl treffen können.

1. ClickUp: Am besten für AI-Dokumentenmanagement

ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für das Arbeitsmanagement, die Ihnen hilft bei zusammenarbeit mit Dokumenten , Projektmanagement und interne Kommunikation über eine einzige Anwendung.

Und das Beste daran? Alle diese Tools sind eng integriert mit ClickUp Gehirn . Dieser KI-Assistent kann Ihnen bei allem helfen, von der Suche nach Informationen und dem Schreiben von Inhalten bis hin zur Zusammenfassung von Projekt-Updates und der Übersetzung von Dokumenten.

Meetings zusammenfassen

Verwenden Sie ClickUp Brain, um eine Zusammenfassung zu jedem Meeting-Transkript hinzuzufügen, um einen Überblick über das Gespräch zu erhalten

Alles, was Sie tun müssen, ist Ihre Dokumente hinzuzufügen zu ClickUp-Dokumente (die integrierte Software für die Zusammenarbeit an Dokumenten) und bitten Sie die KI, den Text zusammenzufassen. Sie können auch Hinweise zum Ton, zur Lesbarkeit und zur Zielgruppe der Zusammenfassung geben, um sie kontextbezogener zu gestalten.

Erstellen von Aufgabenlisten aus extrahierten Informationen

Eine weitere Möglichkeit, ClickUp Brain zu nutzen, besteht darin, es zu bitten, Informationen zu finden und dann ein Dokument oder eine Aufgabenliste daraus zu erstellen. Zum Beispiel könnte ich ClickUp bitten, mir etwas über den Onboarding-Prozess in meinem Unternehmen zu sagen und dann eine Onboarding-Aufgabenliste in ClickUp erstellen, auf die sich ein neuer Mitarbeiter beziehen kann.

Dokumente in Sekundenschnelle in Aufgabenlisten umwandeln mit ClickUp Brain

Projektthemen zusammenfassen

Fassen Sie Projektthemen zusammen, um einen schnellen Überblick über den Fortschritt mit ClickUp Brain zu erhalten ClickUp-Projekte bietet auch eine Schaltfläche "Zusammenfassen" für alle ClickUp-Aufgaben und Kommentar-Threads. Alles, was ich tun muss, ist auf diese Schaltfläche zu klicken alle Projektaktualisierungen zusammenzufassen . Das hilft mir, auf dem Laufenden zu bleiben, ohne dass ich mich manuell durch mehr als 50 Nachrichten wühlen muss.

Darüber hinaus können Sie die Funktion "Ask AI" in ClickUp nutzen, um Arbeitsaktualisierungen zu erhalten und den wöchentlichen (oder täglichen) Fortschritt Ihres Teams zu verfolgen.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Projektaktualisierungen, Workspace Q&A, Standup-Berichte und mehr schnell zusammenzufassen

Dies ist eine praktische Funktion, insbesondere für Manager.

Generieren Sie automatische Zusammenfassungen des Arbeitsfortschritts Ihres Teams mit ClickUp's AI Standups

Alles, was Sie tun müssen, ist, die Teamkollegen hinzuzufügen, deren Arbeitsupdates Sie benötigen, das Intervall zu wählen - wöchentlich, täglich oder benutzerdefiniert - und das Format zu bestimmen, in dem Sie es präsentiert haben möchten. Sie können alle Updates abrufen oder ClickUp Brain bitten, Ihnen eine Zusammenfassung oder eine Aufzählung zu geben. Letzteres kann von Vorteil sein, wenn Sie viele Arbeitsupdates durchgehen müssen.

Automatisierte Erstellung von Zusammenfassungen

Möchten Sie mehrere Projekte gleichzeitig verfolgen? Sie können Folgendes verwenden ClickUp's Benutzerdefinierte Felder option, um AI-Zusammenfassungen und AI-Projektaktualisierungen als zwei Spalten in Ihre Aufgaben einzufügen - und automatische Zusammenfassungen zu erhalten, ohne Ihre Aufgaben oder Projekte jedes Mal öffnen zu müssen.

Erstellen Sie Massenzusammenfassungen Ihrer Projekte und Aufgaben, indem Sie AI-Zusammenfassungen zu einem benutzerdefinierten Feld in ClickUp Tasks machen

Inhalte übersetzen (und zusammenfassen)

Die Kommunikation mit einem internationalen Team oder nicht englischsprachigen Kunden kann manchmal schwierig sein. Ich habe das Problem gelöst, indem ich meine Dokumente auf Englisch hinzugefügt und ClickUp Brain gebeten habe, sie in einer anderen Sprache zusammenzufassen, die ich mit meinen nicht-englischsprachigen Kunden teilen kann.

Erstellen Sie übersetzte Zusammenfassungen Ihrer Inhalte mit ClickUp Brain und optimieren Sie die Kommunikation

ClickUp beste Eigenschaften

Zusammenfassung von allem: Von Projektthemen bis hin zubesprechungsnotizen und Chat-Nachrichten, erstellen Sie eine Zusammenfassung aller Inhalte direkt in ClickUp

Von Projektthemen bis hin zubesprechungsnotizen und Chat-Nachrichten, erstellen Sie eine Zusammenfassung aller Inhalte direkt in ClickUp Zusammenfassungsfeld einfügen : Geben Sie Ihren Teamkollegen einen Überblick über jedes Dokument oder jede Seite in ClickUp, indem Sie einen automatisch generierten Zusammenfassungsblock einfügen

: Geben Sie Ihren Teamkollegen einen Überblick über jedes Dokument oder jede Seite in ClickUp, indem Sie einen automatisch generierten Zusammenfassungsblock einfügen Aktionspunkte herausziehen : Lassen Sie ClickUp Brain Ihre Dokumente, Chats und Besprechungsprotokolle überprüfen und eine Liste mit Aktionspunkten oder nächsten Schritten für Sie erstellen

: Lassen Sie ClickUp Brain Ihre Dokumente, Chats und Besprechungsprotokolle überprüfen und eine Liste mit Aktionspunkten oder nächsten Schritten für Sie erstellen Text übersetzen : Erstellen Sie schnelle Zusammenfassungen von Dokumenten in verschiedenen Sprachen und halten Sie globale Teams auf dem gleichen Stand

: Erstellen Sie schnelle Zusammenfassungen von Dokumenten in verschiedenen Sprachen und halten Sie globale Teams auf dem gleichen Stand Zusammenfassungen auf dem Handy abrufen: Wenn Sie ClickUp auf Ihrem Smartphone verwenden, können Sie automatische Zusammenfassungen Ihrer Kommentarstränge und Posteingangsnachrichten aktivieren

ClickUp Einschränkungen

Sie können eine PDF-Datei nicht direkt zusammenfassen (außer durch Kopieren und Einfügen des gesamten Inhalts)

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Benutzer pro Monat

: $7/Benutzer pro Monat Business : $12/Benutzer pro Monat

: $12/Benutzer pro Monat Unternehmen : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

Clicking Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4000+ Bewertungen)

2. Get Digest: Am besten für die Erstellung von Zusammenfassungen unterschiedlicher Länge

über Digest holen Das nächste Tool, das ich getestet habe, war Get Digest, ein einfaches KI-Zusammenfassungsprogramm mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und einer leistungsstarken Dokumentenzusammenfassung.

Das Besondere an diesem Tool ist, dass Sie zwischen verschiedenen Zusammenfassungsmodi wählen und die Länge der Zusammenfassung bestimmen können. Im Abschnitt "% der Quelle" stehen sechs Optionen zur Auswahl - 5, 15, 25, 35, 45 und 55. Je höher die gewählte Zahl, desto länger die Zusammenfassung.

Ich würde dieses Zusammenfassungswerkzeug empfehlen, wenn Sie wissen, wie viele Informationen Sie aus einem Text benötigen. Wenn Sie z. B. nur die wichtigsten Informationen aus einem Artikel benötigen, können Sie "5 %" wählen. Wenn Sie das Wesentliche des gesamten Artikels, also fast die Hälfte der Länge des Artikels, haben möchten, wählen Sie stattdessen "55".

Die Fähigkeit, Artikel zusammenzufassen, ist jedoch begrenzt - Sie erhalten eine Reihe von Schlüsselwörtern und eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Es ist nicht möglich, die Zusammenfassung in einem einzigen Absatz zu erhalten oder nach bestimmten Highlights zu fragen.

Get Digest beste Eigenschaften

Erstellung von Zusammenfassungen durch direktes Einfügen von Text, Eingabe einer URL oder Hochladen von PDF-Dokumenten

Zusammenfassungen als Textdateien herunterladen

Zusammenfassungen für Texte in über 33 Sprachen abrufen

Bestimmen Sie die Anzahl der Schlüsselwörter, die Sie aus dem Text extrahieren können

Get Digest Einschränkungen

Es gibt eine Obergrenze von 7000 Wörtern

Die aus URLs generierten Zusammenfassungen waren weniger zuverlässig und umfassend, als wenn wir den Text direkt aus der Quelle eingefügt oder ein Dokument hochgeladen haben

Preise für Get Digest

Kostenlos

Geschäftskunden: Beginnt bei $133 pro Lizenz pro Monat

Get Digest Bewertungen und Rezensionen

G2 : Bewertungen nicht verfügbar

: Bewertungen nicht verfügbar Kapitelra: Rezensionen nicht verfügbar

3. Scribbr: Bester Freitext-Zusammensteller für die akademische Forschung

über Scribbr Scribbr bietet AI-Schreibwerkzeuge für Wissenschaftler und Forscher, mit Funktionen wie akademisches Schreiben und Redigieren, Bearbeitung im APA-Stil, Zitate und natürlich Zusammenfassungen.

Das Beste daran ist, dass Sie sich nicht anmelden müssen, um dieses Zusammenfassungs-Tool zu nutzen. Sie können sogar überprüfen, ob die erstellte Zusammenfassung frei von Plagiaten ist. Und auch das ist kostenlos. Wenn Sie also als Student auf der Suche nach kostengünstigen Zusammenfassungswerkzeugen sind, ist dies eine gute Option.

Scribbr beste Eigenschaften

Generieren Sie Text- oder Aufzählungszusammenfassungen Ihres Textes

Anpassen des Schwerpunkts Ihrer Zusammenfassung durch Auswahl von Schlüsselwörtern

Herunterladen einer TXT-Datei mit Ihren Zusammenfassungen

Verwenden Sie die Option Re-summarize, um die Länge der erstellten Zusammenfassung zu ändern

Einschränkungen von Scribbr

Da die Anzahl der Wörter auf 600 begrenzt ist, kann es schwierig sein, einen langen Artikel zusammenzufassen

Scribbr Preise

Kostenlos

Scribbr Bewertungen und Rezensionen

G2 : Bewertungen nicht verfügbar

: Bewertungen nicht verfügbar Kapitelra: Rezensionen nicht verfügbar

4. Zusammenfassung Generator: Am besten für Studenten und technisch nicht versierte Personen

über Zusammenfassung Generator Ich habe den Summary Generator vorgestellt - einen einfachen Dokumentenzusammensteller mit minimaler Benutzeroberfläche (nur drei Schaltflächen) - für Studierende oder technisch nicht versierte Personen, die von den fortgeschritteneren Tools auf dieser Liste eingeschüchtert sein könnten.

So funktioniert es: Sie fügen einen Textblock ein und erhalten eine einfachere, leicht verdauliche Version davon, einschließlich Listen. Sie können auf die Schaltfläche "Kopieren" klicken und diesen Text in ein Textverarbeitungsprogramm oder einen Notizblock einfügen.

Da das Tool nur über minimale Funktionen verfügt, können Sie die Zusammenfassung nicht als Textdatei herunterladen oder nach bestimmten Highlights fragen.

Zusammenfassung Generator beste Eigenschaften

Erstellen Sie in Sekundenschnelle prägnante und leicht lesbare Zusammenfassungen

Einschränkungen des Summary Generator

Sie können keine benutzerdefinierten Zusammenfassungen erstellen

Die Anzeigen können das Erlebnis etwas überladen wirken lassen

Preise für den Zusammenfassungsgenerator

Kostenlos

Zusammenfassung Generator Bewertungen und Rezensionen

G2 : Bewertungen nicht verfügbar

: Bewertungen nicht verfügbar Kapitelra: Rezensionen nicht verfügbar

5. Notta: Am besten geeignet für die Zusammenfassung von Sitzungsprotokollen

über Notta.ai Da es sich bei Notta in erster Linie um eine App für Notizen handelt, ist sie ziemlich gut darin, die Nuancen in Dialogen zu analysieren. Das macht es zum perfekten Werkzeug, um Webinar- und Podcast-Transkripte zusammenzufassen.

Mir gefiel, wie Notta Kapitel für jede Zusammenfassung eines Transkripts erstellt - es fühlt sich an, als würde man einen Blogbeitrag oder ein Buch lesen und nicht nur eine Ansammlung von Aufzählungspunkten.

Sie können Notta auch in Ihrem dokumente für Besprechungszusammenfassungen um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen.

Notta beste Eigenschaften

Generieren Sie kapitelweise Zusammenfassungen aller Ihrer Transkripte undprozessdokumente erstellen* Verwenden Sie anpassbare Vorlagen für verschiedene Arten von Besprechungen

Teilen Sie den zusammengefassten Text mit einem Link

Notta Einschränkungen

Der Zusammenfassungsgenerator ist nur in der kostenpflichtigen Version verfügbar

Sie können keine PDFs oder Webartikel direkt zusammenfassen

Preise für Notta

Kostenlos

Pro: $14.99/Benutzer pro Monat

$14.99/Benutzer pro Monat Geschäftskunden: $27.99/Benutzer pro Monat

$27.99/Benutzer pro Monat Unternehmen: Kundenspezifische Preise

Notta Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (100+ Bewertungen)

: 4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: Nicht verfügbar

6. Paraphraser.io: Bester kostenloser Zusammensteller für lange Texte

über Paraphraser.io Möchten Sie große Dokumente zusammenfassen? Paraphraser.io ist eine großartige Option. Ich habe versucht, eine wissenschaftliche Arbeit mit 15.000 Wörtern zusammenzufassen, und die Ergebnisse waren großartig.

Es werden auch Details wie die Anzahl der Wörter, Zeichen, Sätze und Absätze des Originaltextes angezeigt. Das hilft, die Zusammenfassung mit dem Original zu vergleichen. Allerdings können Sie keine benutzerdefinierten Zusammenfassungen erstellen, die auf Dingen wie Tonfall oder Schlüsselwörtern basieren.

Paraphraser.io ermöglicht es Ihnen zwar auch, Zusammenfassungen in Form von Aufzählungspunkten zu erstellen, aber ich fand sie unzusammenhängend und in einigen Fällen fehlte der ursprüngliche Kontext. Ich habe auch die französischen Zusammenfassungsfunktionen getestet, und die Ergebnisse waren einwandfrei.

Paraphraser.io beste Eigenschaften

Erstellung von Zusammenfassungen in neun Sprachen, darunter Französisch, Türkisch und Portugiesisch

Paraphrasierung der erstellten Zusammenfassung zur weiteren Vereinfachung

Überprüfung auf Plagiate und grammatikalische Fehler als Teil des kostenlosen Plans

Fassen Sie lange Artikel und akademische Dokumente einfach zusammen

Paraphraser.io Einschränkungen

Keine Aufforderungen zur Zusammenfassung

Einige Funktionen auf der Benutzeroberfläche - wie der Schieberegler für die Länge der Zusammenfassung - können verwirrend sein

Preise für Paraphraser.io

Frei

Basic: Beginnt bei $7/Benutzer pro Monat

Beginnt bei $7/Benutzer pro Monat Enterprise: Beginnt bei $35/Benutzer pro Monat

Paraphraser.io Bewertungen und Rezensionen

G2 : Bewertungen nicht verfügbar

: Bewertungen nicht verfügbar Capterra: Rezensionen nicht verfügbar

7. Jasper: Am besten für Unternehmensteams

über Jaspis Jasper ist bekannt als ein KI-Inhaltsgenerator, der für Unternehmensteams entwickelt wurde. Zu seinen Funktionen gehört aber auch die KI-Textzusammenfassung.

Ich habe meinen Text in Jasper hochgeladen und Zusammenfassungen mit einer der drei Standard-Zusammenfassungsaufforderungen und meiner eigenen Aufforderung erstellt. Während die Standardaufforderungen gut funktionieren, erhalten Sie bessere Ergebnisse, wenn Sie Ihren eigenen Aufforderungen mehr Kontext hinzufügen.

Eine Funktion, die mich sehr beeindruckt hat, ist die Option "Zielgruppe", mit der die Zusammenfassung für verschiedene Arten von Zielgruppen erstellt wird. Ich habe zum Beispiel eine ziemlich leicht verständliche Zusammenfassung eines NFT-bezogenen Artikels erhalten.

Jasper bietet eine kostenlose 7-Tage-Testversion an (eine Kreditkarte ist erforderlich), damit Sie die Funktionen vor dem Kauf testen können.

Die besten Funktionen von Jasper

Generieren Sie Zusammenfassungen in mehr als 25 Sprachen

Verwenden Sie die Jasper Chrome-Erweiterung, um E-Mails und Google Docs einfach zusammenzufassen

Verwenden Sie den AI Copilot, um Zusammenfassungen in der Stimme und dem Ton Ihrer Marke zu erstellen

Einschränkungen von Jasper

Kein kostenloser Plan

Fasst keine PDFs zusammen

Preise für Jasper

Creator: $49/Sitzplatz pro Monat

$49/Sitzplatz pro Monat Pro: 69 $/Sitzplatz pro Monat

69 $/Sitzplatz pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Jasper Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (1200+ Bewertungen)

: 4.7/5 (1200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1800+ Bewertungen)

8. Writesonic: Bester KI-Text-Zusammensteller zur Generierung von Marketing-Hooks

über Writesonic Writesonic verwendet zwar den LLM von OpenAI für die Zusammenfassung, wurde aber speziell auf Marketinginhalte trainiert. Das macht es zu einem großartigen Zusammenfassungsgenerator für Vermarkter. Sie können es zum Beispiel bitten, einen Aufhänger für Social-Media-Posts auf der Grundlage eines langen Artikels zu erstellen. Und Sie können die Zusammenfassung zur Variation neu generieren.

Eine besonders gute Funktion ist der Article Writer 6. Alles, was ich tun musste, war, ein Thema anzugeben (interaktive Demos) und einige Referenzen auszuwählen. Writesonic erstellte in wenigen Minuten einen Entwurf mit den Daten all dieser Referenzen. Außerdem werden die Referenzen zitiert, so dass man für eine tiefergehende Recherche auf diese Artikel zurückgreifen kann.

Eine echte Zeitersparnis für Autoren in der Recherche- und Gliederungsphase!

Die besten Eigenschaften von Writesonic

Fassen Sie mehrere Blog-Posts zusammen und schreiben Sie sie als einen langen Artikel um

Erstellen Sie kanalbezogene Zusammenfassungen Ihrer Artikel mit nur einem Klick und verteilen Sie sie einfach

Generieren Sie Zusammenfassungen in mehr als 25 Sprachen, darunter Französisch, Spanisch und Japanisch

Beschränkungen von Writesonic

Die Qualität der Zusammenfassung hängt von der Anzahl der Credits ab. Die Erstellung von Zusammenfassungen in Premium-Qualität kann also kostspielig sein

Preise für Writesonic

Standard: $99 pro Monat (beinhaltet 1 Teammitglied)

$99 pro Monat (beinhaltet 1 Teammitglied) Professional: $199 pro Monat (beinhaltet 3 Teammitglieder)

$199 pro Monat (beinhaltet 3 Teammitglieder) Erweitert: $399 pro Monat (beinhaltet 5 Teammitglieder)

Writesonic Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (1900+ Bewertungen)

: 4.7/5 (1900+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1900+ Bewertungen)

9. Gimme Summary AI: Bester kostenloser Webartikel-Zusammensteller für Chrome-Browser

über Chrome Webshop Wie oft haben Sie schon einen Artikel mit einem Lesezeichen versehen, um ihn später zu lesen, weil Sie unter Zeitdruck standen? Mit den Chrome- oder Brave-Browsererweiterungen von Gimme Summary AI kann ich mir innerhalb weniger Sekunden einen Überblick über die wichtigsten Punkte eines beliebigen Webartikels verschaffen.

Und das Beste daran? Ich muss die Artikel nicht in verschiedene Tabs kopieren und einfügen, um die Zusammenfassung zu erhalten.

Da Gimme Summary AI jedoch auf ChatGPT aufbaut, werde ich aufgefordert, das ChatGPT-Fenster zur Authentifizierung aufzurufen, wenn ich eine Zusammenfassung erstellen möchte, was umständlich sein kann.

Gimme Summary AI beste Eigenschaften

Generieren Sie mit einem Klick Zusammenfassungen von Webartikeln direkt von deren Webseite aus

Erhalten Sie kostenlose AI-Zusammenfassungen ohne Werbung und ohne Ihre Daten preisgeben zu müssen

Gimme Summary AI Einschränkungen

Unterstützt nur Englisch

Da es sich um ein Open-Source-Projekt handelt, kann es manchmal fehlerhaft sein

Preise für Gimme Summary AI

Frei

Gimme Summary AI Bewertungen und Rezensionen

G2 : Rezensionen nicht verfügbar

: Rezensionen nicht verfügbar Kapitelra: Rezensionen nicht verfügbar

10. Copy.ai: Am besten für die Zusammenfassung von Dokumenten in Massen

über Kopieren.ai Manchmal kann sogar das Zusammenfassen von Inhalten zu einem enormen Zeitfresser werden - vor allem, wenn man als Marketer Blogs in Bullet Points für soziale Medien zusammenfassen muss oder als Student hundert verschiedene Forschungsartikel für eine Hausarbeit lesen muss.

In diesem Fall ist Copy.ai die perfekte Wahl. Seine funktionen zur Automatisierung des Dokumenten-Workflows ermöglichen es Ihnen, den Verdichtungsprozess zu rationalisieren.

Ich habe damit einen Thought Leadership-Blogbeitrag verfasst. Ich habe einfach eine Aufforderung zur Zusammenfassung erstellt, in der ich meine spezifischen Anforderungen formulierte. Copy.ai fasste dann meine KMU-Interviews zusammen, indem es die wichtigsten Punkte aus jedem Gespräch in einer einzigen, prägnanten Zusammenfassung zusammenstellte.

Die besten Funktionen von Copy.ai

Nutzen Sie die Copy.ai-Vorlagen für Ihre Zusammenfassungen und sparen Sie Zeit

Erstellen Sie automatisierte Workflows, um mehrere Dokumentenzusammenfassungen oder sogar Zusammenfassungen verschiedener Versionen eines Dokuments mit einer einzigen Eingabeaufforderung zu erstellen

Generieren Sie SEO-optimierte Meta-Titel und Beschreibungen für Ihre Blogbeiträge mit nur einem Klick

Copy.ai Einschränkungen

Automatisierte Workflows sind nur in den kostenpflichtigen Paketen verfügbar

Copy.ai kann keine Webartikel aus URLs zusammenfassen

Copy.ai Preise

Kostenlos

Starter: $49/Benutzer pro Monat

$49/Benutzer pro Monat Erweitert: $249 für 5 Benutzer pro Monat

Copy.ai Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (150+ Bewertungen)

: 4.7/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (60 Bewertungen)

Zusammenfassungen erstellen und die wichtigsten Punkte sofort erfassen mit ClickUp

Wenn Sie auf der Suche nach einem KI-Zusammenfassungsgenerator für die Arbeit sind, um Dokumente, Chat-Threads, Sitzungsprotokolle usw. zusammenzufassen, dann ist mein Top-Vorschlag ClickUp. Benötigen Sie die wichtigsten Punkte eines Meetings in Aufzählungspunkten für einen schnellen Scan? Oder möchten Sie die Nachrichten einer Person in einem Chat-Thread hervorheben? Das alles ist mit ClickUp Brain möglich.

Ich stimme zu, dass die Erstellung von Zusammenfassungen viel Zeit sparen kann. Aber warum hier aufhören? Warum nicht in eine Plattform investieren, die noch viel mehr kann, um Ihre Arbeit zu vereinfachen und Ihnen Zeit zu sparen?

Deshalb empfehle ich ClickUp, das nicht nur Texte zusammenfasst, sondern Ihnen auch hilft, Projekte zu verwalten, mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten und Ihre Aufgaben zu organisieren. Für ClickUp anmelden und sammeln Sie praktische Erfahrungen mit den KI-Zusammenfassungsfunktionen von ClickUp.