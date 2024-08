13 beste KI-Schreibwerkzeuge für Inhalte im Jahr 2024

Seitdem OpenAIs ChatGPT der Welt vorgestellt wurde, haben Vermarkter, kleine Geschäfte und Autoren von Inhalten nach einem KI-Tool zum Schreiben von Inhalten gesucht, um ihre Workloads zu erleichtern.

Doch während ChatGPT für zahlreiche Zwecke eingesetzt wurde - von der Finanzplanung über Ernährungsberatung bis hin zu KI Beiträge in sozialen Medien ⏤Es ist nicht das einzige tool in der Stadt.

Sie finden eine Vielzahl von KI-Inhaltsgenerator plattformen mit fortschrittlichen Features, die beim Schreiben von Blogs, Produktbeschreibungen, Keyword-Recherchen und sogar bei der Bewertung vorhandener Inhalte helfen. Das alles kann überwältigend sein, wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen.

Zum Glück haben wir unsere Hausaufgaben erledigt, damit Sie das nicht tun müssen. Hier geben wir die 13 besten KI-Tools zum Schreiben und vergleicht Features, Vor- und Nachteile, Bewertungen und Preise.

Worauf sollten Sie bei einem KI Writing Tool achten?

KI-Tools basieren auf großen Sprachmodellen (LLMs). LLMs werden mit selbstüberwachtem maschinellem Lernen und Techniken zur Verarbeitung natürlicher Sprache auf großen Datenmengen trainiert. OpenAIs ChatGPT-4 zum Beispiel wurde anhand von 300 Milliarden Wörtern trainiert .

Sobald die Modelle der künstlichen Intelligenz trainiert sind, werden sie losgelassen. Jeder kann sie nutzen, indem er "Eingabeaufforderungen" eingibt (so wie man es mit Suchmaschinen macht, um Schlüsselwörter zu finden), und die KI-Tools generieren Antworten und erstellen Inhalte. Daher auch der Begriff generative KI.

Die KI-Schreibsoftware, die Sie auswählen, sollte die folgenden Features haben:

Tools, die auf LLMs aufbauen: Bei Sprachmodellen kommt es auf die Größe an. Entscheiden Sie sich für ChatGPT oder maschinelle Lernmodelle von ähnlicher Größe für die Erstellung von Inhalten. Andernfalls werden selbst detaillierte Eingabeaufforderungen Spam und minderwertige Inhalte produzieren

Bei Sprachmodellen kommt es auf die Größe an. Entscheiden Sie sich für ChatGPT oder maschinelle Lernmodelle von ähnlicher Größe für die Erstellung von Inhalten. Andernfalls werden selbst detaillierte Eingabeaufforderungen Spam und minderwertige Inhalte produzieren Viel Kontrolle über die Textausgabe: Sie sollten in der Lage sein, Stil, Tonfall, Sprache und Inhalt jeder KI-Schreibsoftware zu beeinflussen

Sie sollten in der Lage sein, Stil, Tonfall, Sprache und Inhalt jeder KI-Schreibsoftware zu beeinflussen Eine benutzerfreundliche, webbasierte App: KI-Tools zum Schreiben von Inhalten sollten Ihre Arbeit erleichtern, nicht erschweren. Suchen Sie nach einer Software, die so komfortabel ist wie jede anderemarketing-Agentur-Software die Sie bereits verwenden. Es sollte funktionieren wie einKI-Schreibassistent und nicht als Ersatzschreiber

KI-Tools zum Schreiben von Inhalten sollten Ihre Arbeit erleichtern, nicht erschweren. Suchen Sie nach einer Software, die so komfortabel ist wie jede anderemarketing-Agentur-Software die Sie bereits verwenden. Es sollte funktionieren wie einKI-Schreibassistent und nicht als Ersatzschreiber Erschwinglich für Ihren Inhalt: Der Markt für generative KI-Technologie und -Software entwickelt sich schnell weiter, so dass sich die Preise wahrscheinlich ändern werden, wenn neue Features entwickelt werden. Aber Sie wollen nicht viel ausgeben, wenn Sie ein KI-Tool zum Schreiben verwenden, um Ideen zu generieren oderdokumente zusammenzufassen Schauen wir uns nun an, wie die besten KI-Tools im Vergleich aussehen.

Ganz gleich, ob Sie Eigentümer eines Geschäfts, Verfasser von Inhalten oder Teil eines Marketing-Teams sind, KI-Tools für das Schreiben können Ihren Schreibprozess beschleunigen und sich wiederholende, zeitaufwändige Aufgaben reduzieren - wie die Zusammenfassung Ihrer neuesten Kampagne, das Verfassen von E-Mails oder das Generieren von Ideen für Blogbeiträge.

Hier finden Sie eine Liste der 13 besten KI-Tools zum Schreiben mit allen Details, die Sie wissen müssen.

1. ClickUp Bestes für KI-integriertes Projektmanagement

ClickUp's KI-gestützter Assistent macht alles schneller, vom Schreiben von E-Mails bis hin zu sozialen Inhalten und Blog-Ideen

ClickUp, die All-in-One-Plattform für Produktivität, umfasst jetzt ClickUp Gehirn ist ein KI-Inhaltsgenerator, Projektmanager und Wissensmanager, der Ihr bester virtueller Assistent ist, um die Arbeit schneller zu erledigen. ClickUp Brain's KI Writer for Work ist hilfreich, um Schreibblockaden zu überwinden, Brainstorming zu betreiben und den Prozess der Erstellung von Inhalten zu optimieren.

Er wurde entwickelt, um die Produktivität mit forschungsgestützten Eingabeaufforderungen für jede Rolle und jeden Anwendungsfall zu beschleunigen. Dazu gehören Dutzende von Vorschlägen für Marketing Teams, Content Manager und Autoren, die Sie bei der Erstellung von Briefs und Fallstudien bis hin zu hochwertigen Marketingtexten, Produktbeschreibungen und Blog-Inhalten unterstützen.

Das Beste an ClickUp ist, dass Sie die KI-Tools nutzen können, um überzeugende Texte zu schreiben und gleichzeitig alle Ihre Dokumente an einer Stelle. Oder Sie können die ClickUp Notepad um Ideen zu notieren und sie auf der Plattform zu speichern.

Ob Sie eine marketing-Kalender oder social Media Plan clickUp ist die einzige Produktivitätssoftware, die für Teams jeder Größe und in jeder Branche geeignet ist. Verbessern Sie Ihre Schreibfähigkeiten und erwecken Sie Ihre Gedanken mit ClickUp Brain schnell zum Leben.

ClickUp beste Features

Ein KI-Schreib-Tool, zugeschnitten fürerstellung von Biografienkurzes Schreiben,ideen in Inhalte umwandeln, Fallstudien, Texte für Landing Pages, Produktbeschreibungen und mehr

Eine umfangreicheVorlagen-Bibliothek zum Erstellen vonworkflows,projekte dokumentieren, undprozesskarten in Rekordzeit

Erweiterte Features wie kollaborative Whiteboards und Mindmaps für die Umsetzung von Ideen in umsetzbare Pläne mit Ihrem Team

1.000+ Integrationen um Ihre Workflows zu beschleunigen, zu benutzerdefinieren und zu vereinfachen, indem Sie andere Tools in ClickUp integrieren, darunter Slack, Google Drive und viele mehr

ClickUp Automatisierungen reduzieren den Arbeitsaufwand, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können

ClickUp Beschränkungen

Es gibt viele Features, so dass es eine Lernkurve geben kann (glücklicherweise gibt es eine detaillierteHilfecenter,webinare, Vorlagen, Leitfäden, undsupport um Ihnen zu helfen, die Plattform optimal zu nutzen)

Slack-Integrationen sind nicht perfekt - noch nicht

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7 pro Benutzer pro Monat

: $7 pro Benutzer pro Monat Business : $12 pro Benutzer pro Monat

: $12 pro Benutzer pro Monat Enterprise : Kontakt ClickUp für benutzerdefinierte Preise

: Kontakt ClickUp für benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Kundenrezensionen

G2: 4.7/5 (6000+ Bewertungen)

4.7/5 (6000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3000+ Bewertungen)

2. Rytr

Best for Content Generation

über Rytr Rytr ist ein KI-Tool, das auf der GPT-3-API von OpenAI aufbaut und speziell für die Erstellung von Inhalten und Autoren entwickelt wurde, SEO und Werbetexter.

Warum also Rytr (oder eine andere KI-Schreibplattform) anstelle von Chat GPT verwenden? Einer der Vorteile des KI-gesteuerten Schreibassistenten ist, dass die Eingabeaufforderungen und Vorlagen für über 40 Anwendungsfälle eingebaut sind, vom Schreiben von Facebook-Werbetexten oder Beiträgen für soziale Medien bis hin zu erstellen von Blogbeiträgen schriftsätze.

Rytr beste Features

Schreiben Sie Inhalte in über 30 Sprachen und verwenden Sie über 20 Tonarten und Stile

Prüfen Sie beim Schreiben von Artikeln auf Plagiate und bearbeiten Sie die Texte

Erstellen Sie KI-basierte Bilder aus Eingabeaufforderungen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Anwendungsfälle für die Erstellung von Inhalten mit einem Premium Abonnement

Rytr Beschränkungen

Bewertungen und unsere Recherchen zeigen, dass Rytr nicht so leistungsfähig ist wie andere KI-Schreibassistenten

Die KI-App für das Schreiben von Texten hat ein Limit bei der Wortanzahl, selbst im unbegrenzten Plan

Rytr Preise

Free Plan

Sparplan: $9 pro Monat oder $90 pro Jahr

$9 pro Monat oder $90 pro Jahr Unbegrenzter Plan: $29 pro Monat oder $290 pro Jahr

Rytr Kundenrezensionen

G2: 4.7/5 (750+ Bewertungen)

4.7/5 (750+ Bewertungen) Trustpilot: 4.8/5 (2,100+ Bewertungen)

3. Vereinfacht

Best for Streamlining Writing Process

über Vereinfacht Mit 1 Million Benutzern und Dutzenden von G2-Auszeichnungen ist Simplified einer der Marktführer im Bereich KI-Schreiben und apps zur Erstellung von Inhalten . Die KI Writer Suite hilft Ihnen bei der Erstellung hochwertiger Inhalte für Landing Pages, Produktbeschreibungen und Blog-Inhalte. Diese KI ist in der Liste der besten KI-Writer-Tools, weil sie auch bei anderen Formaten hilft, wie Grafikdesign, Social-Media-Planung und sogar Video-Bearbeitung.

Vereinfachter KI Writer beste Features

50+ Vorlagen für verschiedene Arten der Inhaltserstellung

Maßgeschneiderte Erstellung von kurzen oder langen Inhalten in 10+ Tönen und 30+ Sprachen

Wiederverwendung Ihrer veröffentlichten Inhalte mit demKI-gestütztes Rewriter Tool Vereinfachte Limits

Die Textausgaben sind nicht viel besser als bei ChatGPT-4, da es die Ausgaben von deren API bezieht

Limit für die Nummer von Team Mitgliedern in jedem Plan (nicht mehr als 5)

Speicher-Limits von 1 GB in der kostenlosen Version und bis zu 500 GB im teuersten Plan

Vereinfachte Preisgestaltung

Free-Plan

Kleines Team: $30 pro Monat für 5 Benutzer

$30 pro Monat für 5 Benutzer Business: $50 pro Monat (5 Benutzer)

$50 pro Monat (5 Benutzer) Wachstum: $125 pro Monat (5 Benutzer)

$125 pro Monat (5 Benutzer) Unternehmen oder Agentur: Kontaktieren Sie Simplified für Preise

Simplified Kundenrezensionen

G2: 4.7/5 (850+ Bewertungen)

4.7/5 (850+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (88 Bewertungen)

4. Frase

Best für SEO-optimierte Inhalte

über Frase Frase kombiniert SEO-Recherche und KI-Schreiben und ist damit ein All-in-One-Tool zur Erstellung und Optimierung von KI-Inhalten. Das ist gut für SEO- und Content-Manager, die eine umfassende Lösung für die schnelle Erstellung von Briefs benötigen. Mit Frase können Sie den gesamten Lebenszyklus von Inhalten verwalten, von der Recherche bis zur Optimierung.

Frase beste Features

SERP-Analyse undbewertung der Mitbewerber erstellung von Entwürfen für Blog-Inhalte und Marketingtexte

Das integrierte Copywriter-Tool generiert Textabschnitte, wie z. Bprojektvorschläge, Einführungen und FAQ

Frase Grenzen

Um mehr als 4.000 Wörter zu generieren, kostet das Pro Add-On $35 pro Monat

Mangelnde Genauigkeit bei der Generierung von SEO-Keywords und SERP-basierten Empfehlungen

Keine wirklich kostenlose Version im Vergleich zu einigen anderen KI-Tools

Frase Preise

Solo: $14.99 pro Benutzer pro Monat

$14.99 pro Benutzer pro Monat Basic: 44,99 $ pro Benutzer pro Monat

44,99 $ pro Benutzer pro Monat Team: $114.99 (3 Benutzer und $25 pro Monat für zusätzliche Mitglieder des Teams)

Frase Kundenrezensionen

G2: 4.9/5 (280+ Bewertungen)

4.9/5 (280+ Bewertungen) Capterra: N/A

5. Narrato

Best for Creative Writing Assistance

über Narrato Narrato ist ein relativer Neuling in der Szene der KI-Tools, wenn auch nicht im Content Marketing. Content-Manager und SEO-Profis können es nutzen KI-Tool für Content Writing und Copywriting, um Briefings zu erstellen, sie über den Narrato Marketplace an Autoren zu vergeben und den Content Workflow über die Plattform zu verwalten.

Beste Features von Narrato

Tools für das Projektmanagement von Inhalten

Bearbeitungszeiten von 24-48 Stunden mit niedrigen Preisen und unbegrenzten Überarbeitungen

Integrierte Plagiatsprüfung während der Erstellung des Inhalts

Narrato Beschränkungen

KI-Tool trifft nicht immer das Einzelziel bei der Ausgabe von Inhalten

monatliches Limit von 76.000 Wörtern für den Plagiats-Checker

Preise für Narrato

Pro: $65 pro Monat (bis zu 5 Benutzer)

$65 pro Monat (bis zu 5 Benutzer) Business: $125 pro Monat (bis zu 5 Benutzer)

$125 pro Monat (bis zu 5 Benutzer) Benutzerdefiniert: Kontaktieren Sie Narrato für Preise

Narrato Kundenrezensionen

G2: 4.2/5 (5 Bewertungen)

4.2/5 (5 Bewertungen) Trustpilot: 3.2/5 (8 Bewertungen)

6. WordAI

Best for Natural Language Generation

über WordAI WordAI ist ein KI-Textwerkzeug wurde entwickelt, um Ihre Inhalte durch Umformulierung, Neuformulierung und Umstrukturierung von Sätzen und Textabschnitten zu verbessern, und zwar in allem, von Webtexten bis hin zu Produktbeschreibungen und Verkaufsargumenten. Mit seinen Tools zur Generierung natürlicher Sprache kann es bis zu 1.000 SEO-Rewrites aus einem einzigen Inhalt erstellen.

WordAI beste Features

Vermeidung von Duplikaten und Erkennung durch künstliche Intelligenz

Die Plattform zur Generierung von Inhalten schreibt ganze Artikel in wenigen Sekunden um

Mit redaktionellen Kontrollen können Sie entscheiden, wie nah Sie am ursprünglichen Inhalt bleiben wollen

WordAI Beschränkungen

Wenige Bewertungen, von denen viele WordAI als ein Tool zum Umformulieren oder Spinnen von Inhalten beschreiben

Limitierte Kontroll- und Bearbeitungsfunktionen für Redakteure und Editoren

WordAI-Preise

Monatlich: $57 pro Monat

$57 pro Monat Jährlich: $27 pro Monat (jährliche Abrechnung)

$27 pro Monat (jährliche Abrechnung) Enterprise: Preise auf Anfrage bei WordAI

WordAI Kundenrezensionen

G2: 3.9/5 (17 Bewertungen)

3.9/5 (17 Bewertungen) Trustpilot: 2.6/5 (6 Bewertungen)

7. Kopie.ki

Das Beste für KI-gestütztes Copywriting

über Kopie.ai Copy.ai ist ein weiterer relativer Neuling in der KI-Szene für das Schreiben von Inhalten. Es basiert auf ChatGPT-4 API-Zugang, so dass es mit den richtigen Aufforderungen und Eingaben einen anständigen Blog und Texterstellungsentwürfe produzieren sollte.

Dieser KI-Inhaltsgenerator und KI-Schreibassistent verspricht erstklassige Inhalte in Sekundenschnelle und bietet Vorlagen für das Schreiben von Artikeln, sozialen Texten, E-Mails und mehr. Wählen Sie einfach aus einer Bibliothek von Tools für kurze und lange Formulare aus, um relevante Text- und Stilvorschläge auf der Grundlage Ihrer Auswahl zu erhalten.

Copy.ai beste Features

Vorlagenbibliothek für die Erstellung von Blog-Grundrissen und Briefs für Redakteure

Höhere Sicherheit für Unternehmen, die sich Sorgen um die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen machen

Einschränkungen von Copy.ai

In aktuellen Bewertungen wird bemängelt, dass der Service nach wenigen Minuten von ChatGPT-4 auf GPT-3 abfällt, was die Qualität der Antworten einschränkt

Viele Bewertungen besagen, dass Fragen an den Kundenservice unbeantwortet bleiben und die Kündigung von Abonnements schwierig ist

Copy.ai Preise

Free: Bis zu 2.000 Wörter pro Monat

Bis zu 2.000 Wörter pro Monat Pro: $49 pro Monat, mit unbegrenzten Wörtern (limitiert auf 1 Benutzer)

$49 pro Monat, mit unbegrenzten Wörtern (limitiert auf 1 Benutzer) Enterprise: Kontaktieren Sie Copy.ai für Preise

Copy.ai Kundenrezensionen

8. QuillBot

Best for Simplifying Complex Content

über QuillBot QuillBot ist ein KI-Text-Generator und Paraphrasierungstool für kurze und lange Formate. Es generiert keinen neuen Text, aber Sie können es verwenden, um ein Dokument, einen Artikel oder irgendetwas anderes zusammenzufassen oder zu paraphrasieren, das Sie ihm geben.

Diese einfache, webbasierte App kann Ihnen helfen, Plagiate zu vermeiden. Änderungen im paraphrasierten Text sind farblich codiert, so dass Sie die Änderungen im geschriebenen Wort nachverfolgen können, was neuen Autoren in Ihrem Team helfen kann.

QuillBot beste Features

Sieben Modi, die den Ton oder den Zweck der Änderung einstellen

KI-gestützter Thesaurus zum Auffinden und Ersetzen von überflüssigen Wörtern

QuillBot Beschränkungen

Technische Probleme können Benutzer dazu zwingen, viel Zeit mit der Fehlersuche zu verbringen

Limitierte Nummer von monatlichen Seiten und Wörtern, selbst in kostenpflichtigen Plänen

QuillBot Preise

Free

Premium: $19.95 pro Monat (1 Benutzer)

$19.95 pro Monat (1 Benutzer) Team: $7.50 pro Schreiber pro Monat (mindestens 5 Benutzer)

QuillBot Kundenrezensionen

Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4.6/5 (100+ Bewertungen) Trustpilot: 2.3/5 (75 Bewertungen)

9. Writerly

Best for Copyediting and Proofreading

über Writerly Writerly ist eine KI-Produktivitätssoftware für Marketing-, Kundensupport- und E-Commerce-Teams. Neben seinem KI-Schreibwerkzeug bietet Writerly auch ein generatives KI Chrome-Erweiterung . Mit der Chrome-Erweiterung können Sie beim Durchblättern von Artikeln Ideen aufgreifen und Inhaltsvorgaben für Ihre Autoren erstellen.

Writerly beste Features

Writerly Go ist in Google Mail integriert und spart Zeit

Die Creator Cloud enthält Dutzende von benutzerdefinierten Vorlagen zum Schreiben von Inhalten und Anzeigentexten

Das KI-Writerly-Tool kann helfen, Grammatikfehler zu erkennen

Writerly-Einschränkungen

Geringe Anzahl von Wörtern in den kostenlosen und preisgünstigen Plänen

Vorlagen müssen stärker benutzerdefiniert werden als bei anderen KI-Tools zum Verfassen von Inhalten

Writerly Preise

Free: 1 Ersteller, bis zu 10.000 Wörter

1 Ersteller, bis zu 10.000 Wörter Creator AI Chat: $4 pro Monat für 1 Benutzer, unbegrenzte Anzahl von Wörtern

$4 pro Monat für 1 Benutzer, unbegrenzte Anzahl von Wörtern KI Studio: $14 pro Monat für 1 Benutzer, unbegrenzte Anzahl von Wörtern, 50+ Vorlagen

$14 pro Monat für 1 Benutzer, unbegrenzte Anzahl von Wörtern, 50+ Vorlagen Team AI Studio: $34 pro Monat für bis zu 3 Benutzer, unbegrenzte Wörter, 50+ Vorlagen

Writerly Kundenrezensionen

G2: 5/5 (5 Bewertungen)

5/5 (5 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (15 Bewertungen)

10. Kopymatisch

Best for Language Translation and Paraphrasing

über Kopymatik Copymatic ist ein KI-Tool, das die Erstellung von Inhalten in über 20 Sprachen unterstützt und über eine KI-Bilderzeugung verfügt. Es ist ein vielseitiges und einfach zu bedienendes Tool mit Vorlagen, einer Chat-Funktion, einem intelligenten Editor und Text-to-Speech-Funktionalität.

Copymatic beste Features

Funktionen zur Erstellung von Inhalten für alles, von Social Media-Inhalten bis hin zu langen Blogartikeln

Nutzen Sie eine Reihe von KI-Tools im gesamten Internet mitseiner Chrome-Erweiterung* Enthält einen KI-Chat-Assistenten - CopyChat - zum Zusammenfassen von Online-Inhalten

Grenzen von Copymatic

Keine Schaltfläche für die Überarbeitung, so dass Neuschreiben extra kostet, was im Vergleich zu folgenden Seiten teuer werden kannandere Tools zur Erstellung von KI-Inhalten* Es kann schwierig sein, den gewünschten Ton oder Stil mit dem von der KI erzeugten Inhalt beizubehalten

Copymatic Preise

Pro: $29 pro Benutzer pro Monat

$29 pro Benutzer pro Monat Team: 49 $ pro Monat (bis zu 5 Benutzer)

49 $ pro Monat (bis zu 5 Benutzer) Enterprise: 99 $ pro Monat (bis zu 25 Benutzer)

Copymatic Kundenrezensionen

Trustpilot: 4.8/5 (1250+ Bewertungen)

4.8/5 (1250+ Bewertungen) G2: 4.7/5 (29 Bewertungen)

11. Jaspis

Am besten für lange Formulare und Inhalte

über Jaspis Jasper AI ist ein hochentwickeltes KI-Tool, das die Erstellung von Inhalten vereinfacht. Es nutzt die GPT-3-Technologie von OpenAI, um hochwertige Inhalte zu erstellen, die aussehen, als hätte ein Mensch sie geschrieben.

Jasper beste Features

Schreiben von Inhalten in langer Form: Es kann Blogbeiträge, Beiträge für soziale Medien, Werbetexte und mehr erstellen.

Verbessern von Inhalten: Ermöglicht es Benutzern, bestehende Inhalte zu überarbeiten und zu verbessern, indem sie sie einfach in das System eingeben

Geeignet für eine Vielzahl von Business-Anforderungen: Ermöglicht die Erstellung kreativer Storylines, E-Mail-Betreffs und -Textkörper sowie SEO-freundlicher Blogbeiträge

Bietet vorgefertigte Vorlagen: Enthält Vorlagen für verschiedene Schreibanforderungen, von Produktbeschreibungen bis hin zu persönlichen Biografien

Jasper-Einschränkungen

Die Qualität der Inhalte kann variieren: Die Generierung von sehr nischenspezifischen und hochtechnischen Inhalten kann für diese KI eine Herausforderung sein

Kann irrelevante Antworten liefern: Manchmal kann die KI Antworten geben, die keinen Sinn ergeben oder für die Frage nicht relevant sind

Erfordert Bearbeitung: Wie die meisten KI-Tools muss auch der von Jasper AI generierte Inhalt von Menschenhand bearbeitet werden, um ihn zu perfektionieren

Jasper Preise

Ersteller : Für Hobbyisten, für $49 pro Monat

: Für Hobbyisten, für $49 pro Monat Pro : Für Einzelpersonen und kleine Teams, für $69 pro Monat

: Für Einzelpersonen und kleine Teams, für $69 pro Monat Business: Benutzerdefinierter Plan für wachsende Teams und Geschäfte

Jasper Kundenrezensionen

G2 :4.7/5 (1,200+ Bewertungen)

:4.7/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,700+ Bewertungen)

12. Speedwrite

Das Beste für die Plagiatsüberprüfung

über Speedwrite Speedwrite ist ein KI-Schreibassistent, der den Umschreibeprozess vereinfacht. Er wurde entwickelt, um beliebige Inhalte umzuschreiben und dabei die ursprüngliche Bedeutung des Textes beizubehalten.

Speedwrite beste Features

Plagiatsfreie Inhalte: Es hilft bei der Erstellung origineller Inhalte durch Umformulierung und Paraphrasierung bestehender Texte

Umfassende Zusammenfassungen: Fasst lange Artikel in einer kurzen Zusammenfassung zusammen, ohne Schlüsselpunkte zu verlieren

Massenhafte Erstellung von Inhalten: Ermöglicht Benutzern das Umschreiben mehrerer Artikel auf einmal und spart so Zeit für das manuelle Umschreiben

Speedwrite Beschränkungen

Limitierte Diversifizierung: Es werden oft die gleichen Synonyme verwendet, was zu einem begrenzten Bereich des Vokabulars führt

Übermäßiger Gebrauch des Passivs: Während des Schreibvorgangs werden aktive Sätze oft in Passivkonstruktionen umgewandelt

Erfordert Korrekturlesen: Obwohl der Inhalt umgeschrieben wird, muss die Ausgabe häufig von Menschen korrigiert und bearbeitet werden

Preise für Speedwrite

Free

Monatlich: $7.99

$7.99 Halbjährlich: $39.95

$39.95 Jährlich: $59.95

Speedwrite Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Bewertung nicht verfügbar

13. SpinBot

Bestes kostenloses KI Writing Tool

über SpinBot Spinbot ist ein kostenloser, automatisierter Artikel-Spinner, der menschenlesbaren Text in einen zusätzlichen Text umschreibt, mit der Absicht, vom Inhalt zu profitieren und gleichzeitig Plagiate zu vermeiden.

SpinBot beste Features

Keine Anmeldung oder Registrierung: Benutzer können sofort mit der Nutzung beginnen, ohne sich registrieren zu müssen

Kann sofort große Mengen an Inhalten erstellen

SEO-freundlich: Es hilft bei der Erstellung von SEO-freundlichen Inhalten mit seiner reichen Bibliothek von Synonymen und Phrasen

SpinBot-Einschränkungen

Dem Inhalt mangelt es an Klarheit oder er vermittelt die ursprüngliche Bedeutung nicht genau

Übermäßige Verwendung von Synonymen, so dass der Text repetitiv wirkt

Limitierte Wortanzahl: Für kostenlose Benutzer gibt es ein Limit an Wörtern für jede Sitzung

SpinBot-Preise

Free

SpinBot-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

Finden Sie das beste AI Writing Tool für Ihre Bedürfnisse

KI-Inhaltsgeneratoren und Tools zum Schreiben von Inhalten befinden sich noch in der Entwicklungsphase. Aber selbst in dieser Phase ihrer Entwicklung können sie die Arbeit von Vermarktern und Redakteuren bei der Erstellung von Inhalten vereinfachen.

Für diejenigen, die über ChatGPT hinausgehen möchten, gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Die meisten Features sind ähnlich: Vorlagen, webbasierte Schnittstellen und die Erstellung von Gliederungen. Einige bieten zusätzliche Tools, z. B. zur Erstellung von Bildern.

Wenn Sie sich für ein KI-Tool entscheiden, achten Sie auf die Features, Bewertungen und Limits. Wählen Sie ein Tool aus, das Ihnen hilft, die benötigte Menge an Inhalten zu erstellen und gleichzeitig die Qualität zu wahren, die Ihr Geschäft anstrebt.

Wenn Sie ein KI-Tool suchen, das sich in eine leistungsstarke All-in-One-Software für Projektmanagement integrieren lässt, sollten Sie ClickUp Brain in Betracht ziehen. Es wird Sie nichts kosten und Sie können sich kostenlos anmelden heute!