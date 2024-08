die 10 besten Apps zur Erstellung von Inhalten für Kreative im Jahr 2024

Ob Sie nun ein professioneller Designer sind, der Markenbilder entwirft, oder ein projektmanager für soziale Medien wenn Sie auf der Suche nach neuen Möglichkeiten sind, Ihre Kunden anzusprechen, kann Ihnen die Erstellung schöner Inhalte dabei helfen, Ihre Arbeit zu erledigen. Aber es kann auch zeitaufwändig sein, vor allem, wenn Sie ein großes Inhaltsprojekt bearbeiten.

Hier kommen Technologie und Tools zur Erstellung von KI-Inhalten kommen ins Spiel. Mit diesen Tools und Apps können Sie zeit sparen für Bilder, Branding-Assets und Marketing-Materialien. Hier zeigen wir Ihnen, worauf Sie bei Apps zur Inhaltserstellung achten sollten, und stellen die 10 besten Optionen vor, die jeder Kreative kennen sollte. 🎨

Worauf sollten Sie bei Apps zur Inhaltserstellung achten?

Es gibt nicht die eine spezielle App für die Erstellung von Inhalten, die alle anderen Tools übertrifft. Die richtige Software für Ihr Unternehmen hängt davon ab, welche Art von Inhalten Sie erstellen müssen, in welchen Bereichen Sie Unterstützung benötigen und wie sie in Ihr Gesamtkonzept passt prozess der Inhaltserstellung .

Apps für die Generierung und Erstellung von Inhalten, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit zu erledigen, sollten:

Ihre gewünschte Art von Inhalten erstellen: Jede App ist anders. Vergewissern Sie sich, dass die App, die Sie in Betracht ziehen, die Art von Inhalt erstellen kann, die Sie benötigen - ob es sich um Videobearbeitung, Grafiken für soziale Medien, Infografiken oder ein Tool zur Verwaltung einercontent-Workflow *Integration mit Ihren anderen Tools: Gute Anwendungen für die Erstellung visueller Inhalte bieten Integrationen mit anderen Design- und Publishing-Tools, um den Prozess zu rationalisieren

Da Sie nun wissen, worauf Sie bei Tools zur Erstellung von Inhalten achten sollten, stellen wir Ihnen jetzt die besten Apps vor, die Sie ausprobieren sollten. 🛠️

Die 10 besten Apps zur Erstellung von Inhalten im Jahr 2024

Als Designer, Marketingspezialist, Social-Media-Manager oder in einer anderen verwandten Funktion ist die Erstellung von Inhalten ein wichtiger Bestandteil Ihres Arbeitsalltags. Die Suche nach den besten AI-Tools und Content-Tools können Ihnen helfen, Zeit zu sparen, so dass Sie noch mehr beeindruckende Inhalte erstellen können.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über unsere 10 besten Apps zur Inhaltserstellung, die Ihnen einen effizienteren Arbeitsablauf ermöglichen. 🤩

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verfeinern

Dank ClickUp ist es für Designer und Marketing-Manager auf der ganzen Welt einfacher geworden, Arbeitsabläufe zu optimieren und effizienter zu arbeiten. Mit neuen KI-Tools um Prozesse zu rationalisieren und vorlagen für Inhaltsstrategien um Inhalte schneller zu erstellen, ist es keine Überraschung, dass mehr als 6 Millionen Nutzer haben ClickUp zu einem festen Bestandteil ihrer Content-Produktionsprogramme gemacht.

Der neue KI-gestützte Assistent in ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, bei der Erstellung von Inhalten intelligenter zu arbeiten, Zeit zu sparen und gleichzeitig Ihre Schreibfähigkeiten zu verbessern. Es ist einfach, von einem bestimmten Team-Prompt aus zu arbeiten in ClickUp Docs -ob in den Bereichen Social Media, SEO, Vertrieb oder Technik- um kreative Ideen zu entwickeln und lange Texte zusammenzufassen.

Und mit der universellen Suche war es noch nie so einfach, jede Datei in verknüpften Apps wie Google Drive, Slack und Figma zu finden - alles von einer zentralen Plattform aus.

ClickUp beste Eigenschaften

ClickUp AI !

3. Jaspis

Über JaspisJasper ist ein KI-Werbetexter der das Schreiben von Inhalten beschleunigt. Inhaltsersteller können mit Jasper sowohl Bilder als auch Blogbeiträge oder Inhalte für soziale Medien und Werbetexte erstellen, um ihre Marketingziele zu erreichen.

Erstellen Sie damit ein KI-generiertes Bild und wechseln Sie dann in den Textersteller, um eine Bildunterschrift oder einen Infografiktext zu verfassen, der zum Design passt. Überarbeiten Sie den Inhalt mit dem integrierten Bearbeitungstool, und machen Sie sich bereit, Ihre glänzenden neuen Inhalte zu teilen. ✨

Jasper beste Eigenschaften

Das Tool verfügt über einen Markensprachspeicher, mit dem es Inhalte erstellt, die dem Tonfall Ihrer Marke entsprechen - selbst wenn Sie verschiedene Arten von Inhalten für alle Ihre verschiedenen sozialen Netzwerke erstellen

Wählen Sie aus der großen Vorlagendatenbank, um die Erstellung von Inhalten noch schneller zu machen

Mit der Chrome-Browsererweiterung können Sie schnell arbeiten, ohne eine neue App oder ein neues Tool öffnen zu müssenGenerieren Sie professionelle Bios mit AI !

7. Unsplash

Über Unsplash Unsplash ist eine nutzergenerierte Datenbank mit Fotos und Videos. Entdecken Sie alle Arten von visuellen Inhalten - von Collagen und Cartoon-Stickern bis hin zu Animationen wie Giphy. Bei Unsplash, das zu Getty Images gehört, finden Sie Tausende von hochwertigen Bildern, die Sie kostenlos für die Erstellung von Inhalten verwenden können. 🖼️

Unsplash beste Funktionen

Diese lizenzfreien und qualitativ hochwertigen Bilder können Ihre Inhalte ergänzen, ohne dass Sie die Bank sprengen müssen

Einfaches Auffinden von Bildern durch die Suche in vordefinierten Kategorien oder durch Eingabe eines Stichworts

Das Herunterladen dauert nur wenige Sekunden und Sie können Ihre Lieblingsbilder speichern, um sie wiederzuverwenden

Unsplash Einschränkungen

Es gibt keine Vektordateien oder Stock-Videos, was die Nützlichkeit der Website für größere Teams, die Inhalte erstellen, einschränkt

Es kann viel Zeit in Anspruch nehmen, Fotos zu finden, die Sie auf anderen Websites noch nicht gesehen haben

Kein Bild- oder Video-Editor

Unsplash-Preise

Gratis

Unsplash+: $7/Monat (Inhalte nur für Mitglieder, unbegrenzte Downloads und erweiterter Rechtsschutz)

Unsplash Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (80+ Bewertungen)

: 4.7/5 (80+ Bewertungen) Capterra: NA

8. InStories

Über InStories InStories wurde für Blogger, Influencer und Social Media Marketing-Profis entwickelt, die schöne Videoinhalte erstellen möchten. Um mit der Gestaltung von Inhalten zu beginnen, wählen Sie einfach ein Format oder eine Vorlage aus der Datenbank aus. Fügen Sie Grafiken, Beschriftungen und Übergänge hinzu, um das Engagement zu steigern.

InStories beste Eigenschaften

Wählen Sie aus mehr als 500 stilvollen Vorlagen, um Fotos zu bearbeiten und schöne Grafiken zu erstellen

Hochladen und Bearbeiten von Videos direkt in der App

Fügen Sie eine Melodie hinzu, indem Sie einen lizenzfreien Song aus der großen Bibliothek von Musikdateien auswählen

InStories Einschränkungen

Für Anfänger ist die Oberfläche der App nicht immer intuitiv

Die App stürzt manchmal ab und hat eine lange Verzögerungszeit bei der Fertigstellung der Inhalte aus dem Videoeditor

InStories Preise

Kostenlos

Pro: Ab $11.99/Monat

InStories Bewertungen und Rezensionen

G2 : NA

: NA Kapitelra: NA

9. Notion

Über Begriff Notion hilft Ihnen, Ihre Produktivität zu verwalten und alle Daten über die Erstellung von Inhalten im Auge zu behalten. Erstellen Sie To-Do-Listen, um den nächsten Stapel an Inhalten zu skizzieren, und richten Sie eine separate Seite ein, um Metriken vergangener Beiträge zu verfolgen.

Arbeiten Sie mit einem Team von Inhaltserstellern zusammen? Richten Sie in Notion einen Styleguide für Inhalte ein, in dem sich die Designer bei der Erstellung visueller Inhalte auf Regeln, bewährte Verfahren und Richtlinien beziehen können.

Notion eignet sich auch hervorragend für die Strukturierung des Projektmanagements. Erstellen Sie eine Datenbank mit Unternehmensinformationen und legen Sie schnell die Rolle jedes Teammitglieds, die Entscheidungsbefugnis und die team-Kommunikationsstrategien . Nutzen Sie Notion AI, um sinnlose Aufgaben zu automatisieren, Meetings in Sekundenschnelle zusammenzufassen und die wichtigsten Erkenntnisse aus Verkaufsgesprächen hervorzuheben.

Die besten Funktionen von Notion

Organisieren Sie Ihren Notion, wie Sie möchten. Der Blockstil macht es einfach, ein Layout zu entwerfen, das für Sie und Ihr Team sinnvoll ist

Mit der Drag-and-Drop-Funktion können Sie Inhalte verschieben, um neue Anzeigentexte zu erstellen, einen Blog zu verfassen oder eine Keyword-Recherche durchzuführen - alles an einem Ort

Unterstützt asynchrone Kommunikation und Teamzusammenarbeit, sogar in der kostenlosen Version

Einschränkungen von Notion

Möglicherweise sind Sie von den umfangreichen Funktionen zunächst überwältigt

Für kleine Teams, die Inhalte erstellen, oder für Einzelpersonen, die nur hier und da ein paar Inhalte erstellen, kann Notion ein Overkill sein (probieren Sie dieseNotion-Alternativen)

Notion Preise

Frei: Bis zu 10 Gäste

Bis zu 10 Gäste Plus: $8/Monat, bis zu 100 Gäste

$8/Monat, bis zu 100 Gäste Geschäftskunden: $15/Monat, bis zu 250 Gäste

$15/Monat, bis zu 250 Gäste Unternehmen: Individuelle Preise

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (4.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (4.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,600+ Rezensionen)

10. Procreate

Über Procreate Procreate ist eine digitale Mal-App, die für Künstler in der Content Creation Community entwickelt wurde. Das preisgekrönte Tool arbeitet mit dem iPad Pro und dem Apple Pencil zusammen, um die Erfahrung des realen Malens in einem digitalen Format zu erzeugen. Verwenden Sie es, um Skizzen und benutzerdefinierte Illustrationen zu erstellen, die Ihre Blogs, Logos und Social-Media-Bilder ergänzen. 🖌️

Procreate beste Eigenschaften

Die Bibliothek mit über 200 Pinseln gibt Künstlern die Werkzeuge an die Hand, die sie benötigen, um atemberaubende Bilder mit klassischem Charakter zu erstellen

Mit vollständiger Farbkontrolle wählen Sie die Schattierung, die Tonharmonie und die Dynamik für jedes Element

Erstellen Sie Bilder mithilfe der Touch-Steuerung und von Tastenkombinationen

Einschränkungen von Procreate

Die Bildauflösung von 300 DPI ist auf Drucke bis zu einer Größe von 36 Zoll beschränkt

Die App kann langsamer werden, wenn Sie mehr Inhalte erstellen

Procreate Preise

$12.99 einmaliger Kauf (keine Abonnements)

Procreate Bewertungen und Rezensionen

G2 : 5/5 (60+ Bewertungen)

: 5/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (80+ Bewertungen)

Ganz gleich, ob Sie visuelle Inhalte für Social-Media-Plattformen erstellen oder nach einem Tool suchen, das Ihnen bei der Erstellung Ihrer Branding-Assets hilft - mit diesen Content-Apps können Sie Ihre Ziele erreichen.

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Probieren Sie ClickUp aus . Unser KI-Schreibassistent hilft Ihnen bei der Erstellung von Inhalten für Beiträge in sozialen Medien, Werbetexte, Blogbeiträge und vieles mehr. Verwenden Sie dann die Vorlage für den Inhaltsplan, um den gesamten Erstellungsprozess zu planen und im Auge zu behalten. 🌻