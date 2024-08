10 beste Affiliate Marketing Tools für mehr Umsatz und besseren Traffic

Hat Ihr Geschäft die Einführung einer Affiliate-Marketing-Strategie in Betracht gezogen? Kennen Sie die besten Tools für das Affiliate-Marketing, um die Aufgabe zu erledigen?

Affiliate-Netzwerke wachsen schnell. In der Tat, ein Statista bericht gab an, dass Geschäfte in den USA im Jahr 2022 insgesamt 8,2 Milliarden Dollar für Affiliate-Marketing-Kampagnen ausgaben!

Affiliate-Marketing ist dank seines benutzerzentrierten und überzeugenden Ansatzes zu einer der beliebtesten Werbemethoden geworden. Es geht nicht nur darum, dass Geschäfte ihre Einzelziele besser erreichen, sondern auch darum, das passive Einkommenspotenzial der Ersteller digitaler Inhalte zu erhöhen.

Mit der Popularität kommt der Wettbewerb - der Erfolg im Affiliate-Marketing erfordert einen erheblichen Aufwand. Aber wenn Sie die richtigen tools einsetzen, ist die Chance größer, dass Ihr Geschäft über die Erwartungen hinaus floriert.🌻

Wir haben die 10 besten Affiliate-Marketing-Tools herausgesucht, mit denen Sie das Ranking Ihrer Website verbessern können. Wir werfen einen genaueren Blick auf die besten Features und Preise und helfen Ihnen, ein Produkt zu finden, das zu Ihrer Marke passt.

Was ist Affiliate Marketing?

Affiliate-Marketing ist ein leistungsbasiertes Online-Werbemodell, bei dem eine dritte Partei (der Affiliate) ein Geschäft oder eine Dienstleistung bewirbt. Affiliates sind in der Regel Ersteller wie Blogger und Influencer, die Elemente an ihre Leser/Follower verkaufen, indem sie entsprechende Links in ihre Inhalte oder E-Mail-Marketingkampagnen (Newsletter) einbauen.

Diese Art von Aktion ist subtil und sieht nicht so geschmacklos aus wie auffällige Website-Anzeigen. Businesses nutzen Affiliate Marketing, um sich auf bestimmte Kundengruppen zu konzentrieren, die wahrscheinlich an ihren Produkten interessiert sind, und bieten in der Regel einen Affiliate-Link an. Die Idee ist, den Benutzerstamm des Partners für Marketingzwecke anzuzapfen, und mit einem Affiliate-Link können Sie genau sehen, wie viel Traffic oder Leads von diesen einzigartigen Märkten kommen.

Verwalten Sie Kundendaten aus Ihrem Affiliate-Marketing-Programm zusammen mit persönlichen Aufgaben in ClickUp

Als Vermarkter müssen Sie Ihren Affiliate-Programm-Partnern jedes Mal eine Provision zahlen, wenn diese einen Lead, Besucher oder Verkauf generieren. Insgesamt handelt es sich um ein potenziell kostengünstiges Marketing-Tool mit hohem ROI!

Um eine erfolgreiche Affiliate-Marketing-Strategie zu entwickeln, müssen Sie für Ihre Nische geeignete Affiliate-Vermarkter finden, SEO-optimierte Inhalte erstellen, die Leistung nachverfolgen und die Marketingkampagnen Ihrer Mitbewerber bewerten.

Zum Glück gibt es Tools für das Affiliate-Marketing, die Ihnen die Arbeit erleichtern.

Worauf Sie bei einem Affiliate Marketing tool achten sollten

Bei der Auswahl eines Tools für das Affiliate-Marketing sollten Sie die folgenden Schlüsselfaktoren berücksichtigen:

Benutzerfreundlichkeit: Das Tool sollte über eine reibungslose Navigation und Funktionen für die Barrierefreiheit verfügen, um Ihren Marketing-Aufwand zu vereinfachen Nachverfolgung und Analytik: Sie sollten nach Tools für das Affiliate-Marketing suchen, die über Nachverfolgungsfunktionen verfügen, um Klicks, Konversionen und Provisionen zu überwachen Integrationen in Affiliate-Netzwerke: Das Tool sollte mit den spezifischen Netzwerken, die Sie zu nutzen planen, integriert sein, da dies den Prozess der Verwaltung Ihrer Affiliate-Links, der Nachverfolgung der Leistung oder der Unterstützung bei der Keyword-Recherche rationalisiert Skalierbarkeit: Es sollte eine wachsende Zahl von Affiliate-Vermarktern oder Clients, Produkten und Kampagnen aufnehmen können, wenn Ihr Geschäft expandiert Dashboards: Ein gutes Affiliate-Marketing-Tool verfügt über Dashboards, die als zentraler Hub für die Nachverfolgung von Leads, Aktionen und Werbe- oder E-Mail-Marketingkampagnen dienen

Um sicherzustellen, dass sich Ihre Affiliate-Marketing-Kampagnen auszahlen, ist die Verwendung hochwertiger Tools ein Muss. ⚒️

Wir haben die 10 besten Affiliate-Marketing-Tools zusammengestellt, die sowohl für Vermarkter als auch für Affiliate-Partner geeignet sind. Lassen Sie uns einen Blick auf ihre einzigartigen Features werfen!

1.

ClickUp

Am besten geeignet für die Verwaltung von Affiliate-Marketing-Kampagnen

Organisieren Sie Ihr Affiliate-Marketing-Programm mit über 15 Ansichten in ClickUp, einschließlich Liste, Board und Kalender

Wir stellen vor: ClickUp-ein Alles-in-einem Projekt-Management-Software die mit einer Vielzahl von Features zur Verwaltung und Organisation Ihrer Affiliate-Marketing-Kampagnen aufwartet.

Einstellung von Marketing-KPIs mit

ClickUp Ziele

, Hebelwirkung

ClickUp Dashboards

um die Leistung Ihrer Affiliate-Vermarkter zu ermitteln und Strategien zur Steigerung der Einnahmen zu entdecken. Analysieren Sie Ihre Kampagnen anhand von Diagrammen, Sprints, Tabellen, Zeiterfassung und mehr als 50 Widgets. 📊

Erforschen Sie 15+ Ansichten, um Dashboard-Aufgaben zu überwachen. Organisieren und visualisieren Sie Workflows mit dem

ClickUp Kalender-Ansicht

. Mühelos

aufgaben planen

durch Ziehen und Ablegen und initiieren Sie Meetings über Google Kalender- und Zoom-Integrationen, um die Kommunikation mit Partnern und Teamkollegen nahtlos aufrechtzuerhalten.

Bringen Sie Schwung in Ihre Marketingkampagnen mit ClickUp AI . Der KI-Assistent enthält vorgefertigte marketing-spezifische Anweisungen für Aufgaben wie das Erstellen von Kampagnenentwürfen, das Schreiben von Inhalten für Ihre Partner, das Verfassen von Werbe-E-Mails und das Zusammenfassen von Notizen zu Meetings.

Sie benötigen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung leitfaden für Affiliate Marketing ? Die ClickUp ChatGPT Prompts für Affiliate-Marketing-Vorlage hilft Ihnen, KI-Tools zu nutzen, um Ideen für effektive Kampagnen zu entwickeln und die Konversionen zu steigern.

Nutzen Sie ClickUp's ChatGPT Prompts für Lead Generation, um benutzerdefinierte Ideen für Einzelziele zu erhalten

Diese Vorlage enthält eine Fülle von Anregungen für Zielgruppensegmentierung, Kalt-E-Mails, Copywriting und Kundenbindung, die Ihnen garantiert helfen, effektive Kampagnen durchzuführen. 📈

Stellen Sie Ihre Marketing- und Affiliate-Partner-Dokumentation zusammen in ClickUp Dokumente . Bearbeiten Sie Elemente in Echtzeit und arbeiten Sie über Kommentare und Tags zusammen. Nutzen Sie die Vorteile von ClickUp-Automatisierungen um sich wiederholende Aufgaben wie die Aktualisierung des Status von Partnern oder den Versand von E-Mails zu erledigen.

ClickUp beste Features

Software für das Projektmanagement im Marketing* Tausende von anpassbaren Vorlagen

15+ Ansichten, um den Aufwand für Ihr Affiliate-Marketing zu überblicken

100+ ClickUp Automatisierungen zur Rationalisierung von Routineaufgaben

Integrierbar mit über 1.000 Apps wie Slack, GitHub und Dropbox

Einfache visuelle Zusammenarbeit durch anpassbareClickUp Whiteboards* ClickUp AI Schreibassistent

Dashboards für einfachesnachverfolgung des Fortschritts* Verfügbar auf mobilen Geräten und auf dem Desktop

UmfassendHilfecenter ClickUp Beschränkungen

ClickUp AI ist nur auf dem Desktop verfügbar (eine mobile Version ist auf dem Weg)

Es dauert seine Zeit, bis man die vielen Features für Affiliate-Marketer beherrscht

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business :$12/Monat pro Benutzer

:$12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.7/5 (8.000+ Bewertungen)

:4.7/5 (8.000+ Bewertungen) Capterra:4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. CJ - Bestes Affiliate Marketplace tool

Über: CJ CJ (Commission Junction) ist einer der ältesten und größten Affiliate-Marktplätze mit Tausenden von seriösen, hochwertigen Advertisern wie Office Depot und Hello Fresh sowie Top-Publishern wie BuzzFeed.

Wenn Sie ein Werbetreibender sind, durchsuchen Sie dasRecruit Partnersdashboard, um kompatible Affiliate-Vermarkter anhand von Keyword-Filtern zu finden.

Publisher, die auf der Suche nach neuen Werbetreibenden und Händlern sind, können ihre Optionen mithilfe von Filtern für Provisionssätze oder Kategorien wie Reisen, Beauty und Technik eingrenzen.

Das Partnerprogramm von CJ funktioniert nach dem Cost-per-Sale-Modell. Es bietet wettbewerbsfähige Provisionssätze (Affiliate-Einkommen), die von Faktoren wie Produktkategorie, Kundenstatus und Speicherort abhängen. 💰

Nutzen Sie die Benchmarking-Tools von CJ, um herauszufinden, wo Kunden am meisten mit Ihrem Geschäft in Verbindung stehen. Sie können auch den Beitrag der Affiliates bewerten und sehen, wie Sie im Vergleich zu Ihren Mitbewerbern abschneiden.

CJ beste Features

Überwachung des Fortschritts in Echtzeit über alle Affiliate-Netzwerke hinweg

Partnerschaften mit über 3.000 Marken

Benutzerfreundliches Interface, das auch für Anfänger geeignet ist

Mobiler Zugang für Affiliate-Vermarkter, die unterwegs sind

CJ Beschränkungen

Limitierte analytische tools

Diktiert Mindestanforderungen an die Leistung, um Mitgliedschaften zu erhalten

CJ-Preise

Auf Anfrage erhältlich

CJ Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.5/5 (20+ Bewertungen)

: 3.5/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (unter 5 Rezensionen)

3. ShareASale - Bestes Affiliate Netzwerk für Blogger

Über: ShareASale ShareASale dient als Affiliate-Marketing-Plattform, die die Entdeckung neuer Partnerschaftsmöglichkeiten, hauptsächlich in Nordamerika, erleichtert. 🔎

Die Plattform verknüpft Verleger mit Werbetreibenden, die Unterstützung suchen bei verkäufe zu steigern . Diese Vergütung kann für jeden Besucher der Website oder jeden Anruf, der für den Werbetreibenden generiert wird, gestaffelt werden.

Für Blogger und Influencer bietet das ShareASale-Netzwerk eine Vielzahl von Tools, die Affiliate-Vermarkter bei der Suche nach Nischengruppen für die Produktwerbung unterstützen.

Das Tool für das Affiliate-Marketing umfasst anpassbare Produktlinks und Banner, eine durchsuchbare Datenbank von Händlern sowie die Möglichkeit, Deep Links zu erstellen, die direkt zu bestimmten Seiten auf der Website des Anbieters führen.

Mit den fortschrittlichen Berichterstellung- und Analysetools von ShareASale können Sie Ihre Einnahmen und Provisionen überwachen, Klicks und Konversionen verfolgen und die Kampagnenleistung optimieren. 🥇

ShareASale beste Features

Geeignet für Blogger, Vlogger und Influencer in allen Affiliate-Netzwerken

Durchsuchbare Datenbank mit Filtern für über 39 Verbraucherkategorien

Berichterstellung in Echtzeit über Ihren Aufwand im Affiliate-Marketing

Monatlich neue Programmstarts

ShareASale Beschränkungen

Bessere Features für die Berichterstellung, um manuelle Provisionsberechnungen zu vermeiden

Der Support beim Onboarding kann verbessert werden

ShareASale-Preise

Auf Anfrage erhältlich

ShareASale-Bewertungen und Rezensionen

G2 :3.5/5 (30+ Bewertungen)

:3.5/5 (30+ Bewertungen) Sitejabber: 2.8/5 (70+ Bewertungen)

4. Voluum - Bestes Affiliate Ad Tracking tool

Über: Voluum Verfolgen Sie Ihre Anzeigen ganz einfach mit Voluum, einem fortschrittlichen Tool für das Affiliate-Marketing zur Überwachung, Verbesserung und Rationalisierung von Werbekampagnen.

Die Plattform bietet Einblicke in die Leistung Ihrer Anzeigen, Keywords und Landing Pages durch ein umfangreiches Array an Berichterstellung und analytischen Tools. Verlassen Sie sich auf die leistungsstarken Nachverfolgungsfunktionen, um Klicks, Konversionen, Besuche von anderen Seiten oder Suchmaschinen und Einnahmen zu überwachen. 💵

Sparen Sie Zeit, indem Sie das Feature Automizer der Plattform nutzen, um Konversionen zu verwalten, Gebote zu ändern, Kampagnen zu pausieren oder zu aktivieren, Traffic-Kosten zu aktualisieren und Warnmeldungen zu erhalten.

Mit dem Feature Traffic Distribution KI lenkt Voluum automatisch einen größeren Teil Ihres Traffics auf Landing Pages und Angebote. Außerdem können Sie Kampagnensequenzen erstellen, die den höchsten Ertrag, die höchste Konversionsrate und den höchsten Gewinn pro Klick für eine optimale Leistung liefern.

Voluum beste Features

Benutzerfreundliche Oberfläche und anpassbare Dashboards

Integrierbar mit Google Ads, Facebook Ads und Tools von Drittanbietern wie WordPress und Zapier

Berichterstellung in Echtzeit

Unterstützt mehrere Währungen

Nachverfolgung von Werbeeinblendungen

Voluum Beschränkungen

Steile Lernkurve für Neueinsteiger

Schwierige Nutzung mit großen Werbeseiten ohne Kundensupport

Preise für Voluum Business

Start-up : 599 $/Monat

: 599 $/Monat Agentur : $999/Monat

: $999/Monat Unternehmen : $1.999/Monat

: $1.999/Monat Unternehmen : $4,999/Monat

: $4,999/Monat Führungskraft: $9,999/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Voluum Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (100+ Bewertungen)

: 4.7/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

5. AffJet - Bestes Affiliate Netzwerk Performance Tool

Über: Affjet Wenn Sie an mehreren Affiliate-Netzwerken beteiligt sind, ist AffJet ein nützliches Tool, um Registerkarten für verschiedene Kampagnen zu führen. ❣️

Das Dashboard der Plattform kombiniert Daten von über 100 Affiliate-Netzwerken und ermöglicht es Ihnen, die Effektivität Ihrer Kampagnen zu beurteilen, indem Sie die Kampagnen mit den besten Ergebnissen analysieren. Verfolgen Sie Metriken wie Klicks, Konversionen und Impressionen, um neue Trends und Möglichkeiten zu erkennen. Außerdem können Sie sich Ihre Einnahmen aus verschiedenen Affiliate-Netzwerken in einem einzigen Bericht anzeigen lassen und diesen auf der Grundlage Ihrer bevorzugten Metriken anpassen.

Verbessern Sie Ihr entscheidungsprozess und steigern Sie Ihre Erträge mit dem AffJet Megatracker. Er hilft Ihnen, unterdurchschnittliche Optionen, Top-Performer und gewinnbringende Links in all Ihren Netzwerken zusammen zu identifizieren.

AffJet beste Features

Überwachung der Kampagnenleistung über mehrere Netzwerke hinweg

Einfache Freigabe von Berichten

Optionen zur Datenfilterung

Nachverfolgung von Trends

Handy-freundlich

AffJet Beschränkungen

Der kostenlose Plan unterstützt nur 75 Transaktionen pro Monat

Es ist kein API-Zugang verfügbar, es sei denn, Sie erwerben einen benutzerdefinierten Plan

AffJet Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Standard : $5/Monat pro 500 Transaktionen

: $5/Monat pro 500 Transaktionen Medium : $15/Monat pro 1.600 Transaktionen

: $15/Monat pro 1.600 Transaktionen Groß : $30/Monat pro 4.500 Transaktionen

: $30/Monat pro 4.500 Transaktionen Benutzerdefiniert: Kontaktieren Sie das Sales Team

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

AffJet Bewertungen und Rezensionen

Es sind noch keine Bewertungen vorhanden

6. Google Analytics - Bestes Analyse-Tool

Über: Google Analysen Google Analytics bietet wertvolle Einblicke in den Traffic Ihrer Website und hilft Ihnen, Ihre Affiliate-bezogenen Inhalte effektiv zu optimieren.

Mit dem GA Feature zur Nachverfolgung von Ereignissen können Sie sehen, wer mit Ihren Affiliate-Links interagiert und wie viel Zeit die Besucher auf Ihrer Website verbringen. Es hilft Ihnen auch, die Beiträge zu identifizieren, die den höchsten Traffic generieren. Nutzen Sie die Daten, um bessere Inhaltsstrategien zu entwickeln und Ihre Umsatzzahlen zu steigern.

Nutzen Sie die Plattform zur Verbesserung der Leistung Ihrer Website in Suchmaschinen. Sie bietet Einblicke in die Schlüsselwörter, die Besucher verwenden, um Ihre Website zu finden, was Ihnen hilft, Möglichkeiten zur Verbesserung Ihrer SEO-Bemühungen zu erkennen, was zu mehr organischem Verkehr auf Ihrer Website führt. 🚙

Google Analytics beste Features

Nachverfolgung von Zielen

Eingebaute Automatisierungen

Erweiterte Berichterstellung in Echtzeit

Integrierbar mit anderen Google-Lösungen wie Google Ads und Google Cloud

Benutzerdefinierte Datenanalyse mit vordefinierten Berichterstellungen

Google Analytics Limits

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungen

Starke Abhängigkeit von Google für Website-Analysen

Google Analytics Preise

Free

Google Analytics Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (6.000+ Bewertungen)

: 4.5/5 (6.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (7.500+ Bewertungen)

7. Grammarly - Bester Grammatik-Prüfer

Über: Grammarly Für Ersteller von Affiliate-Marketing-Inhalten ist Glaubwürdigkeit eine wichtige Währung, und es ist entscheidend, sie nicht durch elementare Schreibfehler zu gefährden. Hier ist Grammarly Ihr Retter! 🦸

Nutzen Sie dieses tool, um Ihre Beiträge, E-Mail-Kampagnen oder Blogs kostenlos von Fehlern und Tippfehlern freizuhalten. Grammarly verbessert die Kommunikation mit dem Publikum, indem es Ihre Inhalte aufpoliert, um die Markenwahrnehmung zu verbessern, und konzentriert sich dabei hauptsächlich auf eine ansprechende, aufmerksamkeitsstarke Sprache.

Grammarly unterstützt Sie dabei, überzeugende Texte zu verfassen, und hilft Ihnen, Affiliate-Links an strategischen Stellen einzufügen. Das Tool ermutigt Affiliate-Vermarkter dazu, eine einheitliche Sprache zu verwenden und in einer aktiven Stimme zu schreiben.

Passen Sie den integrierten Styleguide an, um ein benutzerdefiniertes Repository von Wörtern, Begriffen und Phrasen zu erstellen und Ihre Formulierungen über alle Kampagnen hinweg konsistent zu halten.

Grammarly beste Features

Plagiatsprüfung

Funktioniert mit Plattformen wie LinkedIn und Workday

Marketingfreundliche, KI-unterstützte Vorschläge

Unterstützt alle Formen von Inhalten

Unternehmensspezifischer Style Guide fürzusammenarbeit am Arbeitsplatz Grammarly Einschränkungen

Einige Slangwörter und -ausdrücke werden nicht erkannt

Limitierte suggestive Features in der kostenlosen Version

Grammarly Preise

Free

Premium :$12/Monat pro Benutzer

:$12/Monat pro Benutzer Business:$15/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Grammarly Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (4.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (4.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (6,900+ Bewertungen)

8. Frase - Das Beste für Forschung und KI-unterstütztes Schreiben

Über: Frase Frase bringt zusammen KI-Fähigkeiten mit fortgeschrittener Themenforschung.

Dieses Tool kann sowohl für Blogger als auch für Marketingagenturen hilfreich sein. Es bietet ein intuitives Recherche-Panel für analyse der Inhalte von Wettbewerbern liefert wichtige SERP-Metriken und nutzt KI, um umfassende, optimierte Inhalte zu erstellen.

Erstellen Sie mühelos Inhaltsübersichten, indem Sie Überschriften aus den SERP-Ergebnissen auswählen oder mit Hilfe von KI sofort eine erstellen. Der Outline Builder ermöglicht eine einfache Organisation durch Ziehen und Ablegen von Überschriften.

Erstellen Sie SEO-optimierte Inhalte mit dem AI Writer tool, das sich von den besten Ergebnissen für Ihr Einzelziel inspirieren lässt. Ein Affiliate-Marketer kann damit Inhalte wie Blog-Einleitungen, Überschriften und FAQs erstellen.

Frase beste Features

Optimierung von Schlüsselwörtern

Feature zur Themenrecherche für Affiliate-Vermarkter

KI-generierte Inhalte

Optimierte Inhalte (Briefs)

Frase Einschränkungen

KI-Autor erstellt manchmal sich wiederholende Inhalte

Nicht sehr benutzerfreundlich für den durchschnittlichen Affiliate-Vermarkter

Frase Preise

Solo :$12.66/month

:$12.66/month Basic :$38.25/month

:$38.25/month Team:$97.75/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Frase Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.9/5 (250+ Bewertungen)

: 4.9/5 (250+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (300+ Bewertungen)

9. Surfer SEO - Beste SEO-Inhalts-Optimierung

Über: Surfer-SEO Surfer SEO gründlich prüft Seiten von Mitbewerbern und bietet eine umfassende Strategie, um Ihre Rankings in die Höhe zu treiben. 💫

Verwenden Sie das Tool Keyword Research von Surfer, um zahlreiche Themencluster zu Ihrem Hauptkeyword zu finden. Mit dem Content Editor können Sie auf Schlüsselwörter zugreifen, die Ihnen zu einer besseren Platzierung in der SERP verhelfen.

Darüber hinaus können Sie mit dem Add-On Surfer's Audit überwachen, verwalten und ihren Content Workflow zu verbessern egal, ob Sie unabhängig oder im Team arbeiten. Es ist ideal, um die Leistung Ihrer Website zu bewerten, Ihre Konkurrenten zu untersuchen, alte Inhalte auf dem neuesten Stand zu halten und SEO-Fehler zu finden.

Surfer SEO beste Features

Feedback zum Schreiben in Echtzeit

Surfer KI zum Schreiben verkehrsfördernder Inhalte

Chrome-Erweiterung für Schreibtipps in Google Docs

Audit Add-On für die Optimierung von Inhalten

Surfer SEO Beschränkungen

Die Funktion zur Keyword-Recherche kann unflexibel sein

Limitierte Flexibilität bei den Zahlungsoptionen

Surfer SEO Preise

Essential :$69/Monat

:$69/Monat Advanced :$149/month

:$149/month Max :$249/Monat

:$249/Monat Enterprise:Kontaktieren Sie das Sales Team

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Surfer SEO Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.8/5 (400+ Bewertungen)

:4.8/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (300+ Bewertungen)

Über: SensorTower Analysieren Sie Ihre Konkurrenz, Ihre Kunden oder Ihren Markt auf kleinstem Raum mit Pathmatics von SensorTower. Dieses Tool erfasst beliebte Plattformen wie Instagram, Facebook, TikTok und YouTube auf der Suche nach alten und aktuellen Trends. #️⃣

Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in globale Top-Marken, einschließlich Ihrer Wettbewerber, um effektive Marketingstrategien zu planen . Erweitern Sie Ihre Reichweite in gut funktionierenden Segmenten, indem Sie erfolgreiche Werbeangebote, Marktattribute, Positionierungstaktiken und Affiliate-Marketingstrategien analysieren.

Verwenden Sie den Pathmatics Explorer, um Marketing-Perspektiven zu ermitteln, neue Geschäfte zu benutzerdefinieren, Leads zu priorisieren und Kundenbeziehungen zu verbessern. Dieser Ansatz kann dazu führen, dass Sie mehr Geschäfte abschließen, bestehende Konten ausbauen und die Gesamtleistung von Affiliate-Vermarktern verbessern.

Pathmatics beste Features

Bewertung von Mitbewerbernmarketing-Kampagnen* Einblicke in digitale Kanäle

Trendanalyse von Werbeinvestitionen

Prädiktiver Pragmatik-Explorer

Pathmatics Beschränkungen

Limitierte Suchdaten und Produktdetailierung

Die Navigation könnte im Vergleich zu anderen Affiliate-Marketing-Tools besser sein

Pathmatics Preise

Auf Anfrage erhältlich

Pathmatics Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (300+ Bewertungen)

Optimieren Sie Ihre Affiliate-Marketing-Performance und kultivieren Sie Ihr Wachstum mit ClickUp

Machen Sie das Beste aus Ihren potenziellen Kunden, indem Sie die vielseitigen Tools für das Affiliate-Marketing einsetzen, die wir besprochen haben.

Wenn Sie Features zur umfassenden Unterstützung des Marketings und zur Positionierung Ihrer Marke benötigen, sollten Sie Folgendes in Betracht ziehen sich für ein kostenloses ClickUp Konto anzumelden . Die praktischen Features sorgen für eine stressfreie Verwaltung und Kommunikation mit Ihren Affiliate-Partnern und Clients. Steigen Sie ein und entdecken Sie die Plattform für sich selbst! 💗