die 10 besten Vertriebs-Apps für Außendienstmitarbeiter zur Steigerung des Umsatzes im Jahr 2024

Es gibt Dutzende von Software-Apps, die Marketing- und Vertriebsteams das Leben erleichtern sollen. Aber bei so vielen Angeboten braucht man Zeit, um die verfügbaren Optionen zu verstehen und sie miteinander zu vergleichen.

Keine Sorge, wir haben die Hausaufgaben für Sie erledigt! In diesem Leitfaden zu den besten Apps für den Vertrieb im Jahr 2024 stellen wir einige der beliebtesten vor marketing- und Vertriebssoftware-Plattformen in der Branche und listet ihre spezifischen Vor- und Nachteile auf. Mit dieser einfachen Aufschlüsselung haben Sie alle Infos, die Sie brauchen, um die richtige Auswahl zu treffen, wenn Sie Ihre nächste App für den Vertrieb auswählen. ✨

Worauf sollten Sie bei Vertriebs-Apps achten?

Die Tools, die Sie Ihrem Vertriebsteam zur Verfügung stellen, können die Zahl der Geschäftsabschlüsse stark beeinflussen. Bei der Bewertung von Apps für Ihr Geschäft gibt es sieben Schlüssel, die die besten Apps von der Konkurrenz unterscheiden:

Integrationsfähigkeit: Die App sollte sich gut in die anderen Anwendungen in Ihrem Technologiepaket integrieren lassen, z. B. in Ihre E-Mail-Marketingplattform oder Ihr Customer Relationship Management (CRM) Mobilfreundliche Schnittstelle: Mobile Apps ermöglichen es Ihnen und Ihrem Team, von überall aus zu arbeiten, sei es in einem Sitzungssaal oder beim Networking auf einer Marketing-Konferenz Benutzerfreundliche Prozesse: Eine App für den Vertrieb ist nur dann hilfreich, wenn jeder, auch der Vertriebsmitarbeiter, mit der Anwendung im Vertriebsalltag vertraut ist Anpassungsmöglichkeiten: Die App sollte es Ihnen ermöglichen, ihre Felder und ihren Workflow an Ihre spezifischen internen Prozesse und Anforderungen anzupassen Zusammenarbeit und Kommunikation: Effektive Features für Zusammenarbeit und Kommunikation ermöglichen es Ihrem Team, in Kontakt zu bleiben, Notizen über Kundeninteraktionen freizugeben und Brainstorming zu betreiben Berichterstellung und Analytik: Verfolgen Sie wichtige Metriken und messen Sie die Leistung von Einzelpersonen und Teams, um zusätzliche Erkenntnisse über den Zustand von Marketing und Vertrieb in Ihrem Unternehmen zu gewinnen Kundensupport und Schulungen: Wenn etwas schief geht, wollen Sie schnell eine Lösung finden, bevor es Ihren Umsatz gefährdet

Die 10 besten Apps für den Vertrieb im Jahr 2024

Individuelle Vertriebstaktiken können von Branche zu Branche variieren, aber alle leistungsstarken Vertriebsteams haben ähnliche Bedürfnisse. Wir haben eine Vielzahl von Apps und Softwareplattformen für den Vertrieb untersucht, um diese Zusammenstellung unserer 10 bevorzugten Apps für den Vertrieb zu erstellen. Wenn Sie Ihr Ziel erreichen wollen vertriebs-OKRs , stärkere Beziehungen zu den Kunden aufzubauen und jedes Quartal mehr Verkäufe abzuschließen, sind dies die besten Apps für den Vertrieb im Jahr 2024. 📅

1. ClickUp #### Das Beste für Aufgabenmanagement und Zusammenarbeit

Probieren Sie eine App zur Aufgabenverwaltung wie ClickUp, um Ihre Arbeit auf einer Plattform zu organisieren

ClickUp ist eine leistungsstarke Plattform für Projektmanagement und Vertriebsmanagement. Seine einzigartigen organisatorischen Features machen es zum perfekten CRM um Ihren gesamten Verkaufstrichter zu verwalten. Sie können sogar überwachen metriken für die Vertriebspipeline um die Entscheidungsfindung zu unterstützen.

Die Vertriebsmanagement-Software verfügt über einen Bereich mit verschiedenen Vorlagen, die Ihre verschiedenen Vertriebs- und marketing-Workflows , einschließlich CRM-Vorlagen , vorlagen für Zitate , und vorlagen für die Berichterstattung über den Verkauf . Es gibt auch Vorlagen für ClickUp's umfangreiche features zur Aufgabenverwaltung die Ihren Teams helfen, die am besten geeigneten Leads zu verfolgen und ihre Zeit optimal zu nutzen. Effektive Teams im Vertrieb erfordern eine effektive Kommunikation, weshalb ClickUp ein robustes Set von Tools bietet, um zusammenarbeit zu erleichtern zwischen den Mitgliedern des Teams. Sie können Kommentare hinterlassen, andere Mitglieder des Teams namentlich erwähnen und wichtige Dateien freigeben. Und da wir gerade davon sprechen, wie Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter effektiver machen können: Teammitglieder, die mit sich wiederholenden Aufgaben beschäftigt sind, werden wahrscheinlich nicht effizient arbeiten. Glücklicherweise verfügt ClickUp über umfassende Automatisierungen, die diese Aufgaben reduzieren und es den Vertriebsmitarbeitern ermöglichen, sich auf wichtige Arbeiten zu konzentrieren.

ClickUp beste Features

Robuste Features zur Verwaltung von Aufgaben, damit Ihre Teams konzentriert arbeiten können

Features zur Zusammenarbeit halten Teams auf dem Laufenden und informieren sie

Integration mit gängigen Tools und anderen Software-Plattformenrationalisierung Ihrer CRM-Workflows* Hochgradig anpassbare Dashboards bieten genau die Informationen, die Sie benötigen

Eine mobile App für die Arbeit unterwegs

ClickUp Limits

Bei so vielen leistungsstarken Features und Ansichten kann es sein, dass einige neue Benutzer eine gewisse Lernkurve durchlaufen

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

Erstellen und organisieren Sie Aufgaben nach Team, Liefertyp, Priorität, Fälligkeitsdatum und Genehmigungsstatus mit der ClickUp Sales Plan Vorlage

2. Einsichtsvoll

Am besten für CRM (Customer Relationship Management)

über Einsichtsvoll Insightly ist eine CRM-Plattform, die Ihrem Team die Tools zur Verfügung stellt, die es braucht, um seine Vertriebsprozesse zu rationalisieren. Sie verfügt über mobile Apps für iOS und Android, die einen Offline-Zugriff ermöglichen, sodass Mitarbeiter unabhängig von ihrem Aufenthaltsort an Vertriebsaktivitäten arbeiten können.

Die Features von Insightly unterstützen Vertriebsteams bei der Verwaltung der Vertriebspipeline, der Nachverfolgung von Schlüssel-Metriken und dem Abschluss von mehr Geschäften. Mit den Lead-Management-Tools der Software können Vertriebsmitarbeiter ihre Aufwände besser priorisieren und so Kundenbeziehungen aufbauen, die für den Abschluss von Geschäften am fruchtbarsten und hilfreichsten sind.

Vertriebsleiter werden die Features von Insightly zur Aufgabenverwaltung und zur detaillierten Vertriebsanalyse zu schätzen wissen. Und Sie können die Funktionen durch die Integration mit beliebten Tools wie LinkedIn Sales Navigator, Google Maps und Google Kalender erweitern.

Insightly beste Features

Basiert auf der gleichen Plattform wie das CRM für einfachen Daten Flow

Benutzerfreundliche Oberfläche mit gemeinsam nutzbaren Dashboards

Intelligente Tools für Zielgruppensegmentierung und -ausrichtung

Erweiterte Analysefunktionen zur einfachen Nachverfolgung des Fortschritts

Insightly Beschränkungen

Die Benutzeroberfläche ist manchmal träge

Weitere Features für die automatische Synchronisierung von Daten sind erforderlich

Preise für Insightly

Plus : $99/Monat

: $99/Monat Professionell : $499/Monat

: $499/Monat Enterprise: $999/Monat

Insightly Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (800+ Bewertungen)

: 4.2/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (600+ Bewertungen)

3. Pipedrive

über Pipedrive Pipedrive ist eine der besten Apps für den Vertrieb auf dem Markt. Seine Features wurden sowohl für einzelne Vertriebsmitarbeiter als auch für Vertriebsteams entwickelt. Die Vertriebstools helfen Ihrem Team, die Vertriebspipeline effizienter zu verwalten. Mit Pipedrive können Sie Vertriebsaktivitäten nachverfolgen und von mobilen Geräten aus auf Kundendaten zugreifen, sodass Sie immer auf dem Laufenden sind.

Von der Lead-Generierung bis zum Verkaufsabschluss deckt Pipedrive den gesamten Verkaufsprozess ab. Dadurch werden mehrere Apps überflüssig und Sie können mit weniger Reibungsverlusten arbeiten. Die Integration in Google Apps erleichtert die Planung von Routen für Außendienstmitarbeiter. Durch die Verbindung mit LinkedIn Sales Navigator wird der Aufwand für die Akquise verbessert.

Pipedrive beste Features

Niedrige Lernkurve bedeutet, dass Vertriebsmitarbeiter und Teams schnell produktiv werden

Zahlreiche benutzerdefinierte Optionen zur Anpassung an individuelle Workflows

Detaillierte Berichterstellung für Vertriebsteams/Führungskräfte

Mobile App zur Verwaltung von Geschäften von unterwegs aus

Pipedrive-Einschränkungen

Limitierte Branding-Optionen

Weniger Automatisierungsoptionen als einige Mitbewerber

Pipedrive-Preise

Wesentlich : 14,90 $/Monat pro Benutzer

: 14,90 $/Monat pro Benutzer Erweitert : $27,90/Monat pro Benutzer

: $27,90/Monat pro Benutzer Profi : $49,90/Monat pro Benutzer

: $49,90/Monat pro Benutzer Power : $64,90/Monat pro Benutzer

: $64,90/Monat pro Benutzer Enterprise: $99/Monat pro Benutzer

Pipedrive-Bewertungen und -Beurteilungen

G2 : 4.2/5 (1,500+ Bewertungen)

: 4.2/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2.500+ Bewertungen)

4. Calendly

Das Beste für die Terminplanung

über Calendly Calendly ist ein Tool zur Terminplanung und -verwaltung, das den Planungsprozess für Ihr Vertriebsteam vereinfacht. Die Planung von Meetings und anderen Aktivitäten erfordert oft ein langes Hin und Her, um den besten Zeitpunkt für alle Beteiligten zu finden. Calendly macht Schluss mit vielen Telefonaten oder E-Mails und bietet eine Self-Service-Lösung für die Terminplanung.

Über die Software können Sie Verfügbarkeiten freigeben und Interessenten, Kunden und andere Beteiligte Meetings direkt in der App buchen lassen. Damit entfällt das endlose Hin und Her, und Sie können sich auf Kundenbeziehungen, Lead-Management und andere Aufgaben konzentrieren, die zum Abschluss von Geschäften beitragen.

Calendly beste Features

Automatische Zuweisung von Meetings an die richtigen Personen

Calendly integriert mit Salesforce für erweiterte Funktionen

Benachrichtigungen erinnern alle Beteiligten an bevorstehende Sales Meetings

Machen Sie sich vor Meetings Notizen, damit Sie nichts vergessen

Calendly Beschränkungen

Der Preis ist angesichts des Funktionsumfangs höher als bei einigen Mitbewerbern

Kann für fortgeschrittene Anforderungen schwierig zu bedienen sein

Calendly Preise

Basis : Free Forever

: Free Forever Essentials : $8/Monat pro Platz

: $8/Monat pro Platz Professional : $12/Monat pro Platz

: $12/Monat pro Platz Teams : $16/Monat pro Platz

: $16/Monat pro Platz Enterprise: Kontakt für Preise

Calendly Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (1.500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (1.500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,500+ Bewertungen)

5. Mailshake

Das Beste für E-Mail Erreichbarkeit und Automatisierung

über Mailshake Mailshake ist eine Plattform für den Vertrieb, die durch die Optimierung von E-Mail-Kontakt- und Follow-up-Prozessen zur Steigerung des Umsatzes beiträgt. Ein Vertriebsmitarbeiter kann mit Mailshake personalisierte E-Mail-Vorlagen erstellen, automatische E-Mail-Sequenzen planen und Metriken zur Kundenbindung verfolgen. Dies macht es zu einem der besten Vertriebs apps für die Verwaltung von E-Mails .

Die Software lässt sich in gängige Anbieter von E-Mail-Diensten integrieren und sorgt so für ein nahtloses Erlebnis, das den Workload minimiert. Verbessern Sie Ihre Ergebnisse mit Features wie A/B-Tests und Tools für die Zusammenarbeit. Zusätzlich zur Automatisierung des Vertriebs bietet Mailshake Analysen, um Fortschritte zu überwachen und Ergebnisse zu messen.

Mailshake beste Features

Intuitive, leicht zu erlernende Benutzeroberfläche vereinfacht die Erstellung von Mails

Umfassendes Training und reaktionsschnelles Onboarding Team

Intelligente Empfehlungen zur Verbesserung der Zustellbarkeit von E-Mails

Automatisierte Bereinigung von E-Mail-Listen

Mailshake-Einschränkungen

Der Preis ist höher als bei ähnlichen Wettbewerbern

Limitierte Integration mit Apps von Drittanbietern

Mailshake Preise

Email Outreach : 699 $/Jahr pro Benutzer

: 699 $/Jahr pro Benutzer Verkaufsbindung: $999/Jahr pro Benutzer

Mailshake Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (200+ Bewertungen)

: 4.7/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

6. Dropbox Unterschrift

Das Beste für Dokumentenmanagement und Zusammenarbeit

über Dropbox-Unterschrift Dropbox Sign, früher HelloSign genannt, ist eine Plattform für elektronische Signaturen, die den Prozess der Unterzeichnung von Dokumenten vereinfacht. Im Vertrieb hat man mit einer Menge Papierkram zu tun. Das kann zu einer Menge Hin- und Her-Kommunikation und verlegten Dokumenten führen.

Mit Dropbox Sign können Sie ganz einfach nachverfolgen, welche Dokumente unterschrieben werden müssen. Die Beteiligten können Dokumente mit nur wenigen Klicks unterzeichnen, wodurch die Belastung durch administrative Aufgaben verringert wird und Sie sich auf den eigentlichen Verkaufsprozess konzentrieren können.

Dropbox Sign beste Features

Erschwingliche Preise

Einfache Benutzeroberfläche, die von Büroangestellten und Clients problemlos genutzt werden kann

Erstellung von Vorlagen hilft beiressourcen zu verwalten und spart Zeit bei sich sonst wiederholenden Aufgaben

Ein Gmail-Plugin beschleunigt den Prozess der Anforderung und des Empfangs von Signaturen weiter

Dropbox Sign Einschränkungen

Der mobile Support ist nicht so gut, wie er sein könnte

Fehlende Möglichkeit, eine Vorlage vorab auszufüllen

Dropbox Sign Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Essentials : $15/Monat

: $15/Monat Dropbox + eSign : $24.99/Monat

: $24.99/Monat Standard : Beginnend bei $25/Monat

: Beginnend bei $25/Monat Premium: Kontakt für Preisgestaltung

Dropbox Sign Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,300+ Bewertungen)

7. Dialpad

Das Beste für Kommunikation und Anrufe

Über Wählscheibe Dialpad ist ein Cloud-basiertes Telefonsystem, das darauf abzielt, Verkaufsgespräche drastisch zu verbessern. Die Plattform ermöglicht traditionelle Telefonanrufe, Videoanrufe und Messaging innerhalb einer einzigen Plattform. Dieses Vertriebstool ist voll von Features, die es zu einer Ihrer bevorzugten Apps für das Lead-Management machen, darunter Anrufweiterleitung, Anrufaufzeichnung und Analysen.

Außerdem transkribieren die leistungsstarken KI-Sprachverarbeitungstools Anrufe automatisch und in Echtzeit. Verabschieden Sie sich vom Mitschreiben in Meetings! Dialpad zeichnet alles dauerhaft auf und lässt sich in gängige Software für das Management von Kundenbeziehungen wie Zoho CRM integrieren, sodass relevante Kundeninformationen immer auf dem neuesten Stand sind.

Dialpad beste Features

Verbindet mehrere Kommunikationskanäle, wie Telefon, Text und Direktnachrichten

Eingebaute KI transkribiert Anrufe automatisch und sofort

Coaching tools trainieren Mitarbeiter, damit sie bei Anrufen effektiver sind

Freigeben von Fotos und Videos erleichtert die Zusammenarbeit

Dialpad-Beschränkungen

Es fehlen benutzerdefinierte Integrationsmöglichkeiten

Fehlende Optionen für Klingeltöne

Preise für Dialpad

Pro : $95/Monat pro Benutzer

: $95/Monat pro Benutzer Benutzerdefiniert: Kontakt für Preise

Dialpad Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (100+ Bewertungen)

: 4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (400+ Bewertungen)

8. Spotio

Bestens geeignet für den Feldvertrieb und Speicherort-basierte Aktivitäten

über Spotio Spotio ist eine App zur Nachverfolgung und Verwaltung von Verkaufsgebieten für Außendienstmitarbeiter. Sie bietet Vertriebsteams Speicherort-basierte tools und Daten, um Routen zu planen, Vertriebsaktivitäten zu verfolgen und Gebiete zu verwalten. Zu den Features gehören Lead-Management, Gebietskarten und Check-ins.

Die mobile App für den Vertrieb hilft bei der Erfassung von Kundendaten von unterwegs und vereinfacht dateneintrag und die Interaktion mit den Kunden zu verbessern. Neben der Integration mit Google Karten für eine verbesserte Routenplanung kann die Software mit gängigen Tools für das Management von Kundenbeziehungen kommunizieren, um die Synchronisierung zu gewährleisten.

Spotio beste Features

Vorlagen für Verkaufspläne e-Mails, Anrufe und Texte

Automatisierte CRM-Datenerfassung

Nachverfolgung von Aktivitäten über alle Kommunikationskanäle

Algorithmen zur Lead-Qualifizierung für B2B- und B2C-Unternehmen

Spotio-Einschränkungen

Manchmal wird die Einfachheit über die Effektivität gestellt

Die Navigation auf der Oberfläche kann verwirrend sein

Spotio-Preise

Team : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise Geschäft : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung Pro : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Spotio Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (200+ Bewertungen)

: 4.4/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (78 Bewertungen)

9. Apptivo

Das Beste für Business Management

über Apptivo Apptivo ist eine umfassende CRM- und Business-Management-Plattform. Sie enthält verschiedene Tools, mit denen Vertriebsteams ihre Arbeit effektiver erledigen können, z. B. Features für das Vertriebsmanagement, die E-Mail-Integration, die Angebotserstellung und Rechnungsstellung sowie die Nachverfolgung von Schlüssel-Metriken. Die CRM-Funktionen der Software machen Vertriebsprozesse wie Lead-Generierung und Kundeninteraktionen zu einem Kinderspiel.

Passen Sie Ihre Workflows mit anpassbaren Phasen an, indem Sie individuelle Zyklen mit den Funktionen der Software abgleichen. Die Integration mit gängigen E-Mail-Anbietern und anderen grundlegenden Produkten für das Geschäft reduziert den Eintrag von Daten und bringt die gesamte Kommunikation auf eine einzige Plattform. Die iOS- und Android-Versionen bieten leistungsstarke mobile Apps für alle, die unterwegs sind.

Apptivo beste Features

Zahlreiche benutzerdefinierte Optionen zur Anpassung an jeden Workflow

Einfach zu bedienende Drag-and-Drop Funktion für grundlegende Aufgaben

Leichte Skalierbarkeit bei wachsendem Business

Onboarding-Support unterstützt Sie mit umfangreichen Lernressourcen

Grenzen von Apptivo

Die Konfiguration benutzerdefinierter Workflows ist mit einer Lernkurve verbunden

Neuere Features sind gelegentlich fehlerhaft

Preise von Apptivo

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Lite : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Premium : $15/Monat pro Benutzer

: $15/Monat pro Benutzer Ultimate : $25/Monat pro Benutzer

: $25/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Apptivo Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (100+ Bewertungen)

: 4.3/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (600+ Bewertungen)

10. SalesRabbit

Am besten für Speicherort-basierte Aktivitäten

über SalesRabbit SalesRabbit ist eine weitere plattform zur Verkaufsförderung entwickelt für Vertriebsmitarbeiter, die im Feld arbeiten. Sie verfügen über alle Tools, die Außendienstmitarbeiter auf ihrem Mobilgerät benötigen, um ihren Aufwand für den Tür-zu-Tür-Vertrieb zu optimieren, einschließlich Features für die Nachverfolgung von Leads, Gebietsmanagement und Tools für die Zusammenarbeit von Vertriebsteams, um effektiv zusammenzuarbeiten.

Die Mitglieder des Teams können Informationen freigeben und ihren Aufwand koordinieren, um den Umsatz zu steigern. Vertriebsleiter können die Leistung einzelner Vertriebsmitarbeiter oder ganzer Teams mithilfe des analytischen Features verfolgen. SalesRabbit ist sowohl für iOS als auch für Android verfügbar, sodass Vertriebsmitarbeiter unabhängig von ihrer gewählten Plattform Geschäfte abschließen können.

SalesRabbit beste Features

Effiziente Nachverfolgung von Leads und effektive Planung der Routen zwischen ihnen

Überwacht den Fortschritt des Vertriebsteams

Bietet ein digitales Repository für wichtige Dokumente

Integrierbar mit anderer führender Business Software

Beschränkungen von SalesRabbit

Die Nachverfolgung des Speicherorts ist nicht immer präzise

Die Daten könnten häufiger aktualisiert werden

Preise von SalesRabbit

Lite : Free Forever

: Free Forever Team : $25/Monat

: $25/Monat Pro : $35/Monat

: $35/Monat Enterprise: Kontakt für Preise

SalesRabbit Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (300+ Bewertungen)

: 4.5/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

Make the Sale mit der besten Mobile Sales App im Jahr 2024

Mit den besten Apps für den Vertrieb erreichen Sie neue Kunden ohne viel Aufhebens. Ganz gleich, ob Sie im Feld oder per Fernzugriff arbeiten, es gibt eine perfekte App für Sie. ClickUp vereinfacht den Vertrieb durch die Integration von Vertriebstools mit unserer leistungsstarken projektmanagement-Software damit jedes Team in Verbindung bleibt. Aber verlassen Sie sich nicht auf unser Wort. Starten Sie noch heute einen kostenlosen Workspace !