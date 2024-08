10 kostenlose Vorlagen für Verkaufsberichte in ClickUp und Excel

Wenn Sie einen großartigen Verkauf machen und niemand davon weiß, ist er dann überhaupt zustande gekommen? 👀

Natürlich ist er das! Aber es ist trotzdem besser für die Vertriebsmitarbeiter und alle Beteiligten, wenn Sie einen geeigneten Mechanismus zur Nachverfolgung haben verkäufe in regelmäßigen Abständen. Nicht nur, weil es Ihnen hilft, den Überblick über Ihre verkaufsziele sondern auch, weil es Ihnen hilft, Trends im Vertriebs- und Kundenverhalten zu erkennen und aufzudecken, die Sie zur Optimierung von Strategien zur Umsatzsteigerung nutzen können.

Mit anderen Worten: Sie brauchen eine gute Möglichkeit, um nicht nur über Ihre Vertriebs-KPIs zu berichten sondern auch, um diese Berichte für Einblicke in Ihre tieferen metriken zur Vertriebspipeline . Und Sie brauchen eine Möglichkeit, diesen Prozess so wiederholbar und rationalisiert wie möglich zu gestalten.

Das alles beginnt mit der richtigen Vorlage für Verkaufsberichte. Gehen wir näher auf das Konzept ein und wie es in das Gesamtkonzept passt prozess des Vertriebsprojektmanagements bevor wir Ihnen einige unserer Lieblingsvorlagen zur freien Verwendung zur Verfügung stellen.

Was ist eine Vorlage für einen Verkaufsbericht?

Eine Vorlage für einen Verkaufsbericht ist ein vorgefertigter Bericht, der Teams und Managern hilft, Verkaufsdaten zu speichern und zu überprüfen, um Analysen und Erkenntnisse zu gewinnen. Da das Format einer hochwertigen Vorlage für einen Vertriebsbericht anpassbar und flexibel ist und Formeln für schnelle Berechnungen enthält, können Sie wichtige Kennzahlen und KPIs für den Vertrieb überwachen oder sie ohne großen Aufwand mit den Beteiligten teilen.

Ziehen und Ablegen von Aufgaben in der Tabellenansicht von ClickUp zur einfachen Organisation in einer kalkulationsähnlichen Struktur

Elemente der besten Vorlagen für Verkaufsberichte

Vorlagen für Verkaufsberichte sind großartig verkaufstools weil sie die ansonsten zeitaufwändige manuelle Datenerfassung und -analyse vereinfachen. Aber das gilt nur, wenn Sie die richtige Vorlage finden, was bedeutet, dass sie die Fähigkeit haben sollte,:

Verkaufsziele verfolgen durch Integration mit Ihren anderen Arbeitsinstrumenten undzielsetzungsvorlagen um die Strategie mit der Ausführung zu verbinden

durch Integration mit Ihren anderen Arbeitsinstrumenten undzielsetzungsvorlagen um die Strategie mit der Ausführung zu verbinden Arbeiten Sie im richtigen Rhythmus für Ihr Unternehmen . Einevorlage für einen Jahresbericht ist großartig, hilft Ihnen aber vielleicht nicht weiter, wenn Sie tägliche Umsatzberichte erstellen möchten

. Einevorlage für einen Jahresbericht ist großartig, hilft Ihnen aber vielleicht nicht weiter, wenn Sie tägliche Umsatzberichte erstellen möchten Erstellen Workflow-Automatisierungen. Ganz gleich, ob es darum geht, rohe Zahlen in Erkenntnisse umzuwandeln oder automatisierte Folgeaufgaben zuzuweisen, Ihr Bericht ist nur so gut wie die Zeit, die er Ihnen im Vergleich zur manuellen Erstellung spart

Workflow-Automatisierungen. Ganz gleich, ob es darum geht, rohe Zahlen in Erkenntnisse umzuwandeln oder automatisierte Folgeaufgaben zuzuweisen, Ihr Bericht ist nur so gut wie die Zeit, die er Ihnen im Vergleich zur manuellen Erstellung spart Zugang für Ihre Interessengruppen. Diagramme sind besser als rohe Zahlen, und Farben können helfen, Trends und Konzepte auf einen Blick zu verstehen

Viele Vertriebsberichte werden in Form von Diagrammen erstellt Excel-Kalkulationstabelle oder Arbeitsmappe, sondern die richtige kostenlose Projektmanagement-Software bietet eine vergleichbare Projektansicht - und idealerweise zusätzliche Arbeitsansichten - um bessere Ergebnisse zu erzielen. Ähnlich wie der Schritt über tabellenkalkulations-Projektmanagement sie werden überrascht sein, wie viel Zeit Sie sparen, wenn Sie die erhöhte Interaktivität und die Automatisierungsmöglichkeiten eines Tools wie ClickUp nutzen.

Visualisieren Sie Ihre Aufgaben mit mehr als 15 Ansichten in ClickUp, einschließlich Liste, Tafel und Kalender

10 Vorlagen für Verkaufsberichte

Leider gibt es viel zu viele Vorlagen für Verkaufsberichte, um sie in einem typischen Versuch-und-Irrtum-Verfahren zu testen. Grenzen Sie stattdessen Ihre Liste ein, indem Sie mit den besten Vorlagen für ClickUp und Excel beginnen.

Es ist wichtig zu bedenken, dass keine der unten aufgeführten Vorlagen von Natur aus besser ist als andere auf dieser Liste. Vielmehr geht es darum, die beste Vorlage für Ihre Bedürfnisse und Ihre Situation zu finden. Außerdem sind sie alle kostenlos! Scheuen Sie sich also nicht, mehrere auszuprobieren, bevor Sie sich für die Vorlage entscheiden, die für Sie am sinnvollsten ist.

1. Sales Report Vorlage von ClickUp

Verkaufsbericht Vorlage von ClickUp

Die Verkaufsbericht-Vorlage von ClickUp bietet eine detaillierte Anleitung für Ihren Arbeitsbereich in Form einer dynamischen Liste. Sie ist ein hervorragendes Hilfsmittel, um sich einen Überblick über Ihre Verkaufsanstrengungen zu verschaffen, indem Sie eine Übersicht über Ihre jährlichen, vierteljährlichen und monatlichen Verkäufe erstellen - Sie können sogar verschiedene Jahre miteinander vergleichen.

Verfolgen Sie Ihre tatsächlichen Verkäufe im Vergleich zu den Prognosen, oder schlüsseln Sie Ihre Verkäufe nach Serviceart auf. Verfolgen Sie die Saisonabhängigkeit mit der Variable Verkaufsmonat, oder vergleichen Sie die Leistung verschiedener Regionen miteinander.

Diese anfängerfreundliche Vorlage enthält außerdem zwei benutzerdefinierte Status und fünf Ansichtstypen, um Ihre individuellen Vertriebsaufgaben und -fortschritte auf einer hohen Ebene zu visualisieren Benutzerdefinierte Felder sind der Grund, warum diese Vorlage wirklich glänzt. Mit 10 benutzerdefinierten Feldern zur Identifizierung des Verkaufsgrundes, der Leistung, des Jahres, der Projektion und mehr können Sie schnell sortieren, filtern und direkt von Ihrer Aufgabenliste auf Informationen zugreifen. Diese Vorlage herunterladen

2. Wöchentlicher Verkaufsbericht Vorlage von ClickUp

Wöchentlicher Verkaufsbericht Template by ClickUp

Sind Sie bereit, die Dinge weiter herunterzubrechen? Vor allem in einem Unternehmen mit vielen kleineren Umsätzen reicht ein Jahresüberblick wahrscheinlich nicht aus, aber die Wöchentlicher Umsatzbericht Template by ClickUp macht es für Sie und Ihr Team schnell und einfach, Ihre aktuellen wöchentlichen Verkaufsberichte und -daten zu durchforsten.

Überprüfen Sie Kennzahlen wie die Gesamtzahl der Kaltakquiseanrufe während einer Woche, die Anzahl der anberaumten Meetings, persönliche Besuche, Folgeanrufe und tatsächlich verkaufte Produkte. Analysieren Sie auch andere Leistungsvariablen wie konvertierte Anrufe.

Dies ist eine hilfreiche Ressource, um die Fortschritte auf dem Weg zu Ihrem Einkommensziel, Ihr tatsächliches Einkommen und die Abweichungen zwischen diesen beiden Größen zu verfolgen. Diese Vorlage herunterladen

3. Täglicher Verkaufsbericht Vorlage von ClickUp

Täglicher Verkaufsbericht Vorlage von ClickUp

Ja, Sie können sogar noch detaillierter werden als in der Wochenansicht! In dieser Täglicher Verkaufsbericht Vorlage von ClickUp können Sie die Leistung Ihres Verkaufsteams an jedem Tag der Woche einsehen.

Diese Vorlage ist einfacher auszufüllen und in Ihre bestehenden Vertriebsprozesse zu integrieren, da sie jeden Tag aktualisiert werden soll. Anstelle einer Reihe von Ansichten, benutzerdefinierten Feldern und Aufgaben, die Sie im Auge behalten müssen, verwendet diese Vorlage eine formatierte ClickUp Doc mit dem Sie arbeiten können. Schlüsseln Sie Ihre täglichen Verkäufe mit einer allgemeinen Beschreibung der Gesamtleistung des Teams und einer aufgeschlüsselten Liste der Produkte auf, die an diesem Tag am besten abgeschnitten haben.

Der größte Vorteil dieser Vorlage ist, dass sie die wichtigsten Ergebnisse eines jeden Arbeitstages dokumentiert, um mögliche Trends zu ermitteln. Aufgrund ihrer Einfachheit ist sie die perfekte Berichtsvorlage für Anfänger. Sie werden zwar nicht automatisch tiefere Einblicke erhalten, aber wenn Sie einen schnellen Überblick über die täglichen Verkäufe suchen? Suchen Sie nicht weiter. Diese Vorlage herunterladen

4. Monatlicher Verkaufsbericht Vorlage von ClickUp

Monatlicher Umsatzbericht Template by ClickUp

Vor allem im Vertrieb, der sich stark auf Kaltakquise und Folgeanrufe stützt, sind monatliche Anrufberichte von entscheidender Bedeutung. Sie helfen den relevanten Stakeholdern des Unternehmens, die Gesprächsaktivitäten und deren Auswirkungen auf die Verkaufsquote schnell zu verstehen. Diese Monatlicher Verkaufsbericht Vorlage von ClickUp vereinfacht diesen Prozess für alle Beteiligten.

Dieser Bericht, eine weitere Vorlage speziell für ClickUp Docs, hilft Unternehmen, eine Liste aller Anrufe im Laufe des Monats zusammen mit ihren Ergebnissen zu führen. Bei konsequenter Verwendung dient er als offizielle Aufzeichnung aller Anrufe, die von einzelnen Mitgliedern des Vertriebsteams in diesem Monat getätigt wurden.

Sie ermöglicht es Ihnen auch, weiter zu gehen. Der Abschnitt Top Sales Performers bietet einen einfachen Leitfaden für die Auflistung der Vertriebsmitarbeiter, die Ihrer Meinung nach in einem bestimmten Monat Anerkennung verdienen, und fördert so das Engagement und die Moral. 🙂 Diese Vorlage herunterladen

5. Verkaufsprovisionsbogen Vorlage von ClickUp

Verkaufskommission Blatt Vorlage von ClickUp

Behalten Sie den Überblick über die verdienten Provisionen Ihrer verkaufsteam verdient haben, ist wichtig für die Berechnung der Unternehmenseinnahmen als auch für die Belohnungen des Teams. Die Sales Commission Sheet Vorlage von ClickUp wurde entwickelt, um diese Provision automatisch zu berechnen, unabhängig von der Struktur, die Ihr Unternehmen eingerichtet hat.

Die Vorlage ist weitgehend vollständig, sobald sie auf Ihre Plattform angewendet wird - sie benötigt lediglich einige spezifische Eingaben von Verkaufsdaten, einschließlich Gesamtumsatz, verdiente Provisionen und Boni. Anhand dieser Informationen werden dann die Gesamtprovisionen sowie andere Kennzahlen und KPIs wie Ihr ROI und die Kosten für jeden getätigten Verkauf berechnet.

Sie haben außerdem mehrere Möglichkeiten, die Aufgaben in Ihrem preisblatt-Bericht . Überprüfen Sie die Provisionen nach Verkaufsteam, nach Status oder nach Funktionsbereich. So behalten Sie immer den Überblick, von der Planung bis zur Auszahlung. Das hört sich einfach an, aber diese Vorlage ist auch unglaublich detailliert und voller Ressourcen, die Ihnen helfen, sie erfolgreich zu nutzen:

Zwei benutzerdefinierte Zustände

Neun benutzerdefinierte Felder

Drei Projektansichten

Außerdem: mehrere Hilfe-Dokumente und Tipps, um diese Vorlage von Anfang an möglichst produktiv zu nutzen. Diese Vorlage herunterladen

6. Sales Commission Tracking Vorlage von ClickUp

Provision Tracking Vorlage von ClickUp

Für unmittelbare Anwender und Vertriebsleiter kann die Verfolgung von Provisionen mehr Variablen erfordern. Und die gute Nachricht ist - die Vorlage für die Verfolgung von Verkaufsprovisionen von ClickUp ist genau das Richtige, um Ihnen zu helfen, jede Variable im Prozess zu verfolgen und zu optimieren.

Wie bei der vorherigen Vorlage müssen Sie ein paar Variablen in das bestehende Schablonengerüst einfügen, z. B. den tatsächlichen Wert, das Abschlussdatum und den Provisionsprozentsatz für Ihre Verkäufe. Von dort aus können Sie alles, von verdienten Provisionen bis hin zum Zahlungsstatus, Rechnungsstatus, Zahlungstyp und mehr, in einem organisierten Ordner überwachen.

Außerdem kann jede Input- und Output-Variable sortiert und in einen Bericht aufgenommen werden. Zeigen Sie Ihre Provisionen in einer Liste oder Zeitleiste an, oder erstellen Sie eine farbcodierte Tabelle für einen größeren Überblick. Diese Vorlage herunterladen

7. Sales CRM Vorlage von ClickUp

Vertriebs-CRM-Vorlage von ClickUp

Ihre Kunden müssen wissen, dass Sie für sie da sind - nicht nur, damit sie den Status des Verkaufs kennen und wissen, was sie tun, sondern auch um ihre Erwartungen zu erfüllen und zu übertreffen. Die Strategie des Customer Relationship Management (CRM) ist in der Verkaufsbranche gerade deshalb so beliebt geworden, weil dieses Bedürfnis besteht.

Im Kern ist ein CRM ein Tool, mit dem Sie Ihre Beziehungen zu potenziellen und aktuellen Kunden verfolgen können. Es beherbergt alles, von grundlegenden demografischen Daten der Benutzer bis hin zu den Berührungspunkten mit dem Vertrieb und der aktuellen Position jedes Mitglieds in Ihrer Datenbank im Trichter.

Aber diese Art von Datenbank baut sich nicht von selbst auf. Stützen Sie sich stattdessen auf eine bestimmte CRM-Vorlage die Ihnen helfen kann, die Variablen genau im Auge zu behalten, und die Sie mit Ihren anderen planungswerkzeugen um sie voranzubringen der Customer Journey . Die Sales CRM Vorlage von ClickUp ist eine benutzerfreundliche und dennoch umfassende Ressource für die Erstellung Ihres idealen CRM.

CRM ist ein einzigartiger Fall, weil es so viel komplexer ist als ein Verkaufsbericht. Aber gleichzeitig wäre jede Diskussion über Vorlagen für Verkaufsberichte ohne sie unvollständig. Mit dieser Vorlage verfügen Sie über einen organisierten Raum in Ihrer Plattform mit 20 vorgefertigten benutzerdefinierten Status, sechs ClickApps , fünf benutzerdefinierte Ansichten und Workflow-Automatisierungen zur Steuerung Ihres CRM-Entwicklungsprozesses. Diese Vorlage herunterladen

8. Sales KPI Vorlage von ClickUp

Sales KPI Vorlage von ClickUp

Kein Vertrieb kann erfolgreich sein, wenn er nicht über eine Reihe von KPIs verfügt, auf deren Erreichung und Nachverfolgung jeder hinarbeiten kann. Mit der Vertriebs-KPI-Vorlage von ClickUp können Sie eine beliebige Anzahl von Vertriebs-KPIs in einer einfachen Übersicht verfolgen.

Die Vorlage wird mit 15 benutzerdefinierten Feldern geliefert, die die gängigsten Vertriebs-KPIs umfassen, darunter:

Upsell-Versuche

Produktkosten

Wiederholte Verkäufe

Nettogewinn

Anzahl der neuen Leads

Gesamtverkaufsumsatz

Upsell-Erfolgsrate

Neue Verkaufserlöse

Und vieles mehr! Von dort aus können Sie jeden KPI, auf den Sie sich konzentrieren möchten, in einem wöchentlichen oder monatlichen Bericht verfolgen. Aber das ist noch nicht alles - mit der Board-Ansicht können Sie Ihren Umsatz pro Monat auf einem dynamischen Kanban-Board auf einen Blick visualisieren. Diese Vorlage herunterladen

9. Sales Tracker Vorlage von ClickUp

Sales Tracker Vorlage von ClickUp

Das ist der umfassende Überblick. Mit dieser Sales Tracker Vorlage von ClickUp können Sie jeden einzelnen Schritt des gesamten Verkaufsprozesses leicht verfolgen und analysieren. Die Erkenntnisse, die Sie gewinnen, sind von unschätzbarem Wert für die Optimierung und Rationalisierung Ihrer Strategie im Laufe der Zeit.

Die benutzerdefinierten Felder zeigen, wie umfangreich diese Vorlage für den Sales Tracker ist. Sie können alles eingeben, von Versand- und Stückkosten bis hin zu Gebühren, Anzahl der Rücksendungen und mehr. Fügen Sie Ihren Zielgewinn und die Stückkosten zusammen mit den zu verkaufenden Einheiten hinzu und berechnen Sie dann alles von Ihrer Gewinnspanne bis hin zu den tatsächlichen Einnahmen.

Ein Statusfeld zeigt Ihnen an, ob Sie Ihre Ziele erreicht haben, während monatliche Kategorien Ihnen helfen, Trends im Laufe der Zeit zu verstehen. Navigieren Sie von Ihrem Sales Tracker zu den Listenansichten Verkaufsvolumen pro Monat und Verkaufsstatus pro Monat, um noch tiefere Analysen und Einblicke zu erhalten. Diese Vorlage herunterladen

10. Vertriebsteam-Bericht Vorlage für Excel

Umsatzberichtsvorlage für Excel über Microsoft365

In dieser Microsoft Excel-Vorlage können Sie eine Vielzahl von Produkten zusammen mit den vierteljährlichen Verkaufszahlen eingeben. Die Vorlage wandelt die Verkaufsdaten dann in ein modernes Balkendiagramm um, das leichter zu überprüfen und zu analysieren ist.

Die Berichtsvorlage enthält anpassbare Spalten, die Ihre einzelnen Einträge zu einer endgültigen Gesamtsumme addieren. Sie hilft Ihnen auch dabei, spezifische Verkaufsberichte für jedes der von Ihnen eingegebenen Produkte zu erstellen.

Es ist ein einfaches, aber potenziell effektives Werkzeug. Außerdem können Sie problemlos alle Animationen und Übergänge von Excel sowie Grafiken integrieren, um den Bericht ansprechender zu gestalten. Sie können den Bericht jederzeit an Stakeholder, Vorgesetzte und andere Mitglieder weitergeben, indem Sie den Bericht als Excel- oder PDF-Datei exportieren.

Diese Vorlage herunterladen

Optimieren Sie Ihre Verkaufsberichte mit einer Vorlage von ClickUp

Seien wir ehrlich - Ihr Vertriebsteam zu managen und gleichzeitig dessen Leistung zu verfolgen, kann sich wie ein Jonglierakt anfühlen. Dennoch ist dies ein wichtiger Schritt, wenn Sie Ihre Abläufe wirklich optimieren wollen, um maximale Einnahmen zu erzielen.

Das bedeutet, dass Sie effektive Vertriebsberichte erstellen müssen, aus denen genau hervorgeht, welche Leistungen Ihr Vertriebsteam erbracht hat, wo die Kosten gestiegen sind und in welchen Bereichen Verbesserungen möglich sind. Dies ist der erste logische Schritt zu einem effektiveren, datengesteuerten Management der gesamten Vertriebskette.

Und genau hier kommt ClickUp ins Spiel. ClickUp ist die einzige Produktivitätsplattform, die leistungsstark genug ist, um alle Ihre applikationsübergreifend zusammenzuführen in einer kollaborativen Plattform. Mit seinem riesigen Vorlagenbibliothek , mehr als 1.000 Integrationen und hunderte von Projektmanagement-Funktionen clickUp ist die ultimative Ressource für Vertriebsteams, um

den gesamten Verkaufstrichter zu verwalten

.

Automatisieren Sie Ihre Vertriebsprozesse und bauen Sie stärkere Kundenbeziehungen auf, wenn Sie

clickUp heute wählen

.