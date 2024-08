Kostenlose Vorlagen für Jahresberichte

Das Aufzeigen von Erfolgen und Misserfolgen am Ende des Jahres legt den Grundstein für ein besseres und erfolgreicheres neues Jahr. Es ist an der Zeit, die Leistung zu überprüfen, die Finanzberichte zu bewerten und diese Erkenntnisse für Verbesserungen zu nutzen.

Eine Möglichkeit, wie Unternehmen dies tun, ist die Erstellung eines Jahresberichts. Bei börsennotierten Unternehmen ist dieses Dokument erforderlich, damit die Aktionäre wissen, wie es um das Unternehmen bestellt ist. Für kleinere Unternehmen und Teams kann die Erstellung eines Jahresberichts ebenfalls zu einer besseren Entscheidungsfindung beitragen.

Mit einer Jahresberichtsvorlage können Sie Ihren Finanzbericht in der Hälfte der Zeit erstellen. Hier stellen wir Ihnen einige der besten Vorlagen für die Erstellung eines informativen Jahresberichts vor. Sie finden Vorlagen für Fortschrittsberichte, Arbeitsgliederungen und Jahresberichte für Unternehmen aus verschiedenen Branchen. 🙌

Warum sind Jahresberichte wichtig?

Jahresberichte sind Dokumente, in denen die finanzielle Lage des Unternehmens dargelegt und die Geschäftstätigkeit beschrieben wird. Sie sind für börsennotierte Unternehmen vorgeschrieben, können aber auch von kleineren Unternehmen und Privatfirmen für die interne Berichterstattung verwendet werden.

Vor dem 1929 Wall-Street-Crash war der Jahresbericht nicht vorgeschrieben. Nach der finanziellen Implosion verlangten die Aufsichtsbehörden von allen börsennotierten Unternehmen Jahresberichte, damit sich Aktionäre und andere Beteiligte ein Bild von der finanziellen Lage und der Geschäftstätigkeit machen konnten. 📈

Der Jahresbericht eines Unternehmens beginnt in der Regel mit einem Brief an die Stakeholder, in dem die wichtigsten Erkenntnisse kurz zusammengefasst werden. Im Mittelpunkt des Jahresberichts stehen das Sammeln von Daten und das Erstellen von Diagrammen, um einen Bericht zu erstellen, in dem erläutert wird, wie das vergangene Jahr verlaufen ist und was für die Zukunft erwartet wird. Der letzte Teil des Berichts enthält detaillierte Kennzahlen, die die finanziellen und betrieblichen Abläufe beleuchten.

Die meisten Jahresberichte enthalten die folgenden Punkte:

Einen Brief an die Aktionäre

Diskussion und Analyse der Geschäftsführung (MD&A)

Jahresabschlüsse

Prüfungsberichte

Zusammenfassung der Finanzierungs- und Betriebsgewinne

Unternehmen können sich für die Beauftragung externer Agenturen mit der Erstellung des Jahresberichts beauftragen oder ihn intern zu erstellen. Mit einer Vorlage für Jahresberichte können Sie Informationen aus folgenden Quellen übernehmen wirkungsberichte und umsatzberichte um Ihren eigenen finanziellen und operativen Überblick zu erstellen.

Was macht eine gute Vorlage für einen Jahresbericht aus?

Jahresberichte müssen spezifische Finanzinformationen enthalten, damit sich die Aktionäre ein Bild von der Gesundheit des Unternehmens machen können. Diese Berichte sollen Aufschluss über die Fähigkeit geben, bestehende Schulden zu begleichen, über Gewinne oder Verluste im vergangenen Jahr und über operative Pläne. 💰

Ein umfassender Jahresbericht sollte Folgendes enthalten:

Detaillierte Finanzinformationen: Der Sinn dieses Dokuments besteht darin, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, indem ausführliche Finanzinformationen über Einnahmen, Gewinne und Verluste bereitgestellt werden

Der Sinn dieses Dokuments besteht darin, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, indem ausführliche Finanzinformationen über Einnahmen, Gewinne und Verluste bereitgestellt werden Ein Brief an die Stakeholder: Jahresberichte beginnen in der Regel mit dem Leitbild Ihrer Organisation und den wichtigsten Erkenntnissen aus dem Vorjahr, daher sollten Sie eine Vorlage wählen, die ein Deckblatt für diese Informationen enthält

Jahresberichte beginnen in der Regel mit dem Leitbild Ihrer Organisation und den wichtigsten Erkenntnissen aus dem Vorjahr, daher sollten Sie eine Vorlage wählen, die ein Deckblatt für diese Informationen enthält Unterstützung für Datenvisualisierungen: Suchen Sie nach einer Vorlage, die integrierte Grafiken, Kreisdiagramme undKanban-Tafeln um wichtige Finanzinformationen und Zukunftspläne anzuzeigen

Suchen Sie nach einer Vorlage, die integrierte Grafiken, Kreisdiagramme undKanban-Tafeln um wichtige Finanzinformationen und Zukunftspläne anzuzeigen Anpassbare Schriften und Grafikdesigns : Präsentieren Sie Ihren Geschäftsbericht im Einklang mit Markenstandards, indem Sie eine Vorlage auswählen, die eine Anpassung von Typografie, Designelementen und Farbschemata ermöglicht

10 kostenlose Vorlagen für Jahresberichte

Sind Sie bereit für die Erstellung von Jahresberichten? Beginnen Sie damit, Einblicke in die wichtigsten Finanzkennzahlen und die betriebliche Leistung zu gewinnen. Eintauchen ins Team leistungsüberprüfungen bewerten den Erfolg auf ziele des Projektmanagements ... und gehen Sie den Zahlen auf den Grund, wenn es um Einnahmen, Schulden und Gewinne geht.

Verwenden Sie dann eine dieser vorgefertigten Vorlagen für Jahresberichte, um alle Informationen schnell in einem informativen Dokument zusammenzufassen. Von All-in-One-Vorlagen bis hin zu Fortschrittsberichten und Finanzanalyseberichten finden Sie alles, was Sie brauchen, um Ihre Aktionäre zu informieren. 💪

1. ClickUp Jahresbericht Vorlage

ClickUp Jahresberichtsvorlage

ClickUp's Jahresberichtsvorlage macht aus einer entmutigenden Aufgabe einen überschaubaren Schritt-für-Schritt-Prozess. Von der Erfassung der richtigen Daten bis zur Präsentation in einem professionellen Jahresbericht wird diese kostenlose Vorlage für den Jahresbericht Ihr bester Freund bei der Arbeit an Ihren wichtigsten Aufgaben zum Jahresende sein.

Beginnen Sie damit, wichtige Daten aus den Jahresabschlüssen, Projektmeilensteinen und Marketingberichten des vergangenen Jahres zu sammeln. Als Nächstes füllen Sie die Vorlage für den Jahresbericht mit grundlegenden Informationen wie dem Firmennamen, dem Logo und den wichtigsten beteiligten Personen aus.

Verwenden Sie den Abschnitt "Jährliche Höhepunkte", um große Erfolge wie Umsatzwachstum, Ausbau des Marktanteils und weltweites Ranking hervorzuheben. Gehen Sie anschließend auf mindestens zwei bemerkenswerte Projekte ein, wobei Sie sich auf die Ziele und die Auswirkungen auf das Unternehmen als Ganzes konzentrieren.

Gehen Sie schließlich auf die besten Praktiken des Jahres ein, die zu den besten Ergebnissen geführt haben, sowie auf eine Finanzanalyse für das gesamte Jahr. Geben Sie die Präsentation an Vorstandsmitglieder, Mitarbeiter und Aktionäre weiter. Nutzen Sie die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Bericht zur Verbesserung kommunikationspläne die Grundlage für höhere Gewinne legen und die Abläufe rationalisieren, um die Anforderungen von Team und HR-Ziele .

2. ClickUp Business Jahresbericht Vorlage

ClickUp Business Jahresbericht Vorlage

Die Geschäftsberichtsvorlage von ClickUp ist ein einfaches Werkzeug zum Sammeln, Dokumentieren und Präsentieren von Finanzdaten am Ende des Jahres. Diese moderne Jahresberichtsvorlage bietet Unterstützung für fortgeschrittene Grafiken, Diagramme und Datentools, um Informationen so zu teilen, wie Sie es möchten.

Beginnen Sie mit der Erstellung eines Berichtsüberblicks, indem Sie die Informationen in Zusammenfassungen der Unternehmensziele, der Vision und der Mission aufgliedern. Gehen Sie dann auf die Unternehmensstrategie ein, einschließlich Berichten über Wachstum und Anteile. Fügen Sie Diagramme und Schaubilder hinzu, um die wichtigsten Erfolge und Erkenntnisse zu verdeutlichen. 📊

Im nächsten Abschnitt der Vorlage für den Jahresbericht geht es um die Finanzen. Schreiben Sie einen Finanzbericht, in dem Sie die Lage des Unternehmens darlegen und die Aussagen mit harten Zahlen belegen. Fügen Sie eine kurze Schlussfolgerung hinzu, die die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfasst, und schließen Sie mit Prognosen für die nächsten Jahre.

3. ClickUp Jahresbericht Work Breakdown Structure Vorlage

ClickUp Jahresbericht Work Breakdown Structure Vorlage

Die ClickUp Jahresbericht Work Breakdown Structure Vorlage macht die Erstellung von Jahresberichten einfacher als je zuvor, indem sie die Arbeit aufteilt. Verwenden Sie die Vorlage, um Ihren gesamten Jahresbericht in Aufgaben und Teilaufgaben zu unterteilen. Weisen Sie diese automatisch dem richtigen Teammitglied zu, um Analysen zu sammeln und Abschnitte des Jahresberichts zu erstellen.

Nutzen Sie die verschiedenen Ansichten, die in dieser modernen Jahresberichtsvorlage enthalten sind, um den Fortschritt zu visualisieren und zu sehen, wer an was arbeitet. Verwenden Sie Prioritätskennzeichen, um Arbeiten zu identifizieren, die sofort erledigt werden müssen. Fügen Sie Beziehungen für Abhängigkeiten hinzu, damit das Team weiß, welche Aufgaben andere blockieren.

Mit dem integrierten Gantt-Diagramm können Sie sich schnell einen Überblick über den Zeitplan für die Erstellung des Jahresberichts verschaffen. So erhalten Sie einen umfassenden Überblick über alle laufenden Aufgaben. Öffnen Sie die einzelnen Aufgabenkarten, um detailliertere Informationen über Finanzstatistiken und den Fortschritt der Berichterstattung zu erhalten.

4. ClickUp Finanzanalyse Bericht Vorlage

ClickUp Finanzanalyse-Berichtsvorlage

Verwenden Sie die Finanzanalyse Berichtsvorlage von ClickUp um einen aktuellen und detaillierten Bericht über die finanzielle Lage zu erstellen, den Sie als Teil eines größeren Jahresberichts verwenden können. Vorgefertigte Arbeitsblätter erleichtern das Ausfüllen von Finanzdaten und das Nachverfolgen von Änderungen bei Bedarf.

Füllen Sie zunächst die grundlegenden Unternehmensinformationen aus, einschließlich Ihres Logos, Ihrer Geschäftsadresse und Ihrer Kontaktangaben. Als Nächstes fügen Sie Grafiken und Diagramme hinzu, die Details zu den wichtigsten Finanzdaten enthalten. Dazu gehören z. B. Cashflow-Analysen, Liquiditätskennzahlen und Verschuldungskennzahlen. 💸

Die folgenden Abschnitte enthalten Zusammenfassungen zur Bewertung und Risikoanalyse. Fügen Sie Daten und Erzählungen hinzu, um die Aufmerksamkeit des Lesers aufrechtzuerhalten und ihm zu helfen, die Stellung des Unternehmens zu verstehen. Fassen Sie abschließend die wichtigsten Erkenntnisse, Tipps für Verbesserungen und eine kurze Zusammenfassung zusammen.

Verwenden Sie den Bericht für eine kurze Präsentation vor internen Stakeholdern oder geben Sie ihn in einer PowerPoint-Präsentation oder einem Webinar an Aktionäre weiter. Über benutzerdefinierte Berechtigungseinstellungen können Sie steuern, wer den Bericht sehen und ob er bearbeitet werden kann oder nicht.

5. ClickUp Fortschrittsbericht Vorlage

ClickUp Fortschrittsbericht Vorlage

Die ClickUp Fortschrittsberichtsvorlage ist ein großartiges Add-on zu einem Jahresbericht. Sie ermöglicht es Ihnen, die Projektziele zu verfolgen, den Zeitplan einzuhalten und Zusammenfassungen des Fortschritts mit Aktionären zu teilen. Verwenden Sie die Vorlage für den Fortschrittsbericht, um den Erfolg einzelner Teammitglieder zu bewerten oder die Leistungen der gesamten Abteilung zu überwachen.

Passen Sie das Blatt an, um ein einzelnes Teammitglied oder die Abteilung zu bewerten. Füllen Sie die grundlegenden Informationen aus, einschließlich Stellenbezeichnung, Projektumfang und Kontaktinformationen. Erstellen Sie anschließend eine Leistungsbewertung, indem Sie die Hauptziele in Schlüsselkennzahlen aufschlüsseln.

Entwickeln Sie einen Abschnitt zur Bewertung der Fähigkeiten in der Vorlage, indem Sie die wichtigsten Fähigkeiten auflisten, die das Team oder der Mitarbeiter erfüllen sollte. Teilen Sie die Bewertung in drei bis fünf Stufen ein. Schließen Sie den Bericht mit einem Abschnitt über Empfehlungen ab, in dem Sie die bewerteten Kennzahlen mit den Unternehmens- und Projektzielen abgleichen.

Verwenden Sie die Vorlage für den Fortschrittsbericht, um Erfolge und verbesserungswürdige Bereiche in Ihrem Jahresbericht hervorzuheben. Der Fortschrittsbericht kann auch dazu verwendet werden, Fälle aufzuzeigen, in denen Teams die Abläufe verbessert und die Gesundheit und den Erfolg des Unternehmens gesteigert haben.

6. ClickUp Gemeinnütziger Jahresbericht Vorlage

ClickUp Gemeinnütziger Jahresbericht Vorlage

Die Nonprofit Jahresberichtsvorlage von ClickUp ermöglicht es Organisationen, Einblicke in ihre Arbeit und ihre finanzielle Situation zu geben. Verwenden Sie gemeinnützige Jahresberichte, um die wichtigsten Erkenntnisse mit der breiten Öffentlichkeit zu teilen oder um Befürwortern und Spendern Bericht zu erstatten. 🤩

Die Vorlage für den gemeinnützigen Jahresbericht beginnt mit einer Botschaft des Geschäftsführers. Nutzen Sie diesen Abschnitt, um Investoren und Freiwilligen für ihre Beiträge zu danken und eine Erklärung über die Erfolge des vergangenen Jahres abzugeben.

Legen Sie anschließend die Vision und den Auftrag Ihrer gemeinnützigen Organisation dar. Erläutern Sie, wo das Unternehmen heute steht und wohin es sich in den nächsten ein bis zwei Jahren entwickeln soll. Das Layout des Jahresberichts geht dann auf die wichtigsten Errungenschaften und Programmaktivitäten ein.

Heben Sie im Anschluss daran Geschichten über Veränderungen hervor, in denen Menschen im vergangenen Jahr den größten Einfluss auf die Organisation hatten. Gehen Sie auf die Finanzberichte ein und bedanken Sie sich bei Spendern und Freiwilligen, die mehr als das Übliche getan haben.

Beenden Sie Ihre Vorlagen für gemeinnützige Jahresberichte, indem Sie sich auf die zukünftigen Ziele der Organisation konzentrieren. Hier können Sie sich auf finanzielle Ziele in Bezug auf die Mittelbeschaffung sowie auf bevorstehende Projekte konzentrieren, die Sie in Angriff nehmen möchten.

7. ClickUp LLC Jahresbericht Vorlage

ClickUp LLC Jahresberichtsvorlage

ClickUp's LLC Jahresberichtsvorlage ermöglicht es Ihnen, betriebliche Details und finanzielle Ergebnisse des vergangenen Jahres zu veröffentlichen. Verwenden Sie die Vorlage, um Unternehmensanmeldungen zu verwalten, Zeit bei der Erstellung von Jahresberichten zu sparen und die Fortschritte über die Jahre hinweg zu verfolgen.

Diese Vorlage für den Jahresbericht eines Unternehmens enthält vier vorgefertigte Abschnitte, aber Sie können nach Belieben weitere hinzufügen. Der erste Abschnitt befasst sich mit dem Projektwachstum, einschließlich detaillierter Finanzstatistiken. Die Abschnitte über das wachsende Team und die soziale Verantwortung des Unternehmens unterstreichen den Ansatz, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht.

Schließlich können Sie in einem Abschnitt über die Pläne für das kommende Jahr Finanzprognosen und potenzielle Projekte einfügen. Dies ist ein hervorragender Ort, um die Zustimmung der wichtigsten Interessengruppen für das kommende Jahr einzuholen.

8. Canva Modernes Cover Jahresbericht

über Canva Canva ist eher für Design als für Jahresberichte bekannt. Mit diesem Tool lassen sich jedoch auch langweilige Informationen in einen kreativen Jahresbericht verwandeln, der sich für Präsentationen und die Weitergabe im Unternehmen eignet. Unter den Dutzenden von Designvorlagen für Jahresberichte gehört der Modern Cover Annual Report zu unseren Favoriten.

Diese kreative Jahresberichtsvorlage ist in Blau und Gelb gehalten, aber Sie können sie an Ihre Markenfarben anpassen oder sich für ein einfaches Schwarz-Weiß-Layout entscheiden. Passen Sie die Schriftarten an, um Ihr Branding auf dem Cover des Jahresberichts zu verwenden. 👩🏽‍🎨

Fügen Sie Fotos, Grafiken und Icons hinzu, um das Design besonders hervorzuheben. Laden Sie das Design mit zwei Klicks herunter, und nutzen Sie es sofort in verschiedenen Foren, von sozialen Medien bis hin zu Ihrem internen Jahresbericht.

9. Venngage Jahresende Jahresbericht Vorlage

über Venngage

Venngage ist ein professionelles Infografik-Design-Tool, das eine auffällige Vorlage für den Jahresbericht zum Jahresende bietet. Das Vintage-Design verfügt über Retro-Farbpaletten, die Sie an das Branding Ihres Unternehmens anpassen können.

Die sechsseitige Vorlage beginnt mit einem Deckblatt, einer Einleitung und einem Inhaltsverzeichnis. Die nächsten Seiten befassen sich mit den Highlights zum Jahresende, Branchentrends und der Leistung. In der gesamten kostenlosen Vorlage finden Sie helle Farben, Farbverläufe und Diagramme, um die wichtigsten Informationen hervorzuheben kostenberichte und andere Finanzunterlagen.

Diese attraktive Jahresberichtsvorlage eignet sich am besten für Unternehmen, die einen kurzen Einblick in die Geschäftsvorgänge des vergangenen Jahres geben möchten. Fügen Sie mehr Seiten und tiefere Einblicke hinzu, wenn Sie einen detaillierteren Bericht bevorzugen.

10. Jahresbericht Vorlage by Envato

über Envato Elements

Die Jahresberichtsvorlage von Envato ist ein ausführlicher, 24-seitiger Ansatz, um die Aktionäre über den Zustand Ihres Unternehmens zu informieren. Das Endprodukt ist professionell gestaltet und kann als PDF oder E-Mail-Anhang verschickt werden. 📧

Mit diesem Beispiel für einen Geschäftsbericht können Sie Ihr Unternehmen auf formelle und auffällige Weise präsentieren. Verwenden Sie es zum Teilen vierteljährliche Geschäftsberichte , Schlüsselgewinne und Jahresabschlüsse mit den relevanten Parteien.

Ändern Sie alle Farben des Dokuments an einer Stelle, um sie an Ihr Branding anzupassen. Verwenden Sie die integrierten kostenlosen Schriftarten, um den Text an Ihre Markenrichtlinien anzupassen. Das Design funktioniert am besten in Adobe InDesign und bietet Ebenen- und Vektorfunktionen für anspruchsvolle Designs.

Aktualisierung der Aktionäre mit Jahresberichtsvorlagen

Mit einer einfachen Vorlage für den Jahresbericht können Sie Ihre Aktionäre schneller als je zuvor über die Gesundheit und die finanzielle Situation des Unternehmens informieren. Von prächtigen, anpassbaren Designs bis hin zu einfachen, informativen Layouts gibt es eine Möglichkeit, Ihre Informationen auf die von Ihnen gewünschte Weise zu vermitteln. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und beginnen Sie mit der Erstellung eines umfassenden Jahresberichts, der mit Sicherheit informativ und ansprechend sein wird. Durchsuchen Sie mehr als 1.000 Vorlagen, um Daten für die Finanzberichterstattung zu sammeln, und nutzen Sie die mehr als 15 Ansichten und Anpassungswerkzeuge, um den Erfolg während des Jahres zu überwachen. Wenn Sie bereit sind, einen Jahresbericht zu erstellen, stehen Ihnen mehrere Vorlagenoptionen von ClickUp zur Verfügung, um die Arbeit zu erledigen. 🌻