20+ Beispiele für Kanban-Boards, wichtig für 2024

Schließlich sind Projektmanager und Teams dazu da, Projekte zu managen, nicht verdeckte Missionen!

Die Dinge müssen so klar und transparent wie möglich sein. Auf diese Weise wird niemand im Dunkeln gelassen.

Eine der einfachsten Möglichkeiten, die Projekttransparenz zu erhöhen und die Effizienz der Arbeitsabläufe zu verbessern, ist der Einsatz der Kanban-Framework .

In diesem Artikel erfahren Sie, was eine Kanban-Tafel ist, und wir zeigen Ihnen mehr als 20 hervorragende Beispiele für Kanban-Tafeln, die Sie als Inspiration für Ihre eigenen Projekte nutzen können.

Was ist eine Kanban-Tafel?

Eine Kanban-Tafel ist eine visuelle Darstellung Ihrer Arbeitsabläufe mit einfachen Statusangaben in Spalten. Es ist das Werkzeug, das für die Kanban-Methode verwendet wird, eine agile Methodik, die sich mehr auf die Kommunikation im Team, kontinuierliche Verbesserung und Transparenz konzentriert.

In einer Kanban-Tafel erstellen Sie standardisierte Aufgaben-Warteschlangen wie "Zu erledigen", "In Bearbeitung" und "Erledigt", die Ihre Workflow-Anforderungen widerspiegeln.

Hier ist eine schnelle Aufschlüsselung der grundlegenden Kanban-Tafelstruktur:

Haupttafel: Hier können Sie das gesamte Projekt sehen und verwalten

Hier können Sie das gesamte Projekt sehen und verwalten Spalten: Listen von Aufgaben, die zum selben Arbeitsschritt gehören

Listen von Aufgaben, die zum selben Arbeitsschritt gehören Karten: Elemente, die eine Aufgabe darstellen. Sie können Aufgaben durch Ziehen und Ablegen durch verschiedene Projektphasen verschieben

Elemente, die eine Aufgabe darstellen. Sie können Aufgaben durch Ziehen und Ablegen durch verschiedene Projektphasen verschieben Arbeitsfortschrittsgrenzen: Begrenzt die Anzahl der Aufgaben, die in den verschiedenen Phasen platziert werden können

Begrenzt die Anzahl der Aufgaben, die in den verschiedenen Phasen platziert werden können Kanban-Swimlanes:horizontale Bahnen, die Ihnen helfen, zwischen Aktivitäten, Teams und Dienstleistungen zu unterscheiden 🏊 Agile Teams lieben Kanban-Boards, weil man keine Kanban-Zertifizierung braucht, um sie zu benutzen, und Projektmanager lieben dieses Werkzeug, weil es sehr wenig erfordert mitarbeiterschulung !

Was sind die Vorteile eines Kanban-Boards im Projektmanagement?

Visualisierung der laufenden Arbeit : Eine grundlegende Kanban-Tafelstruktur ist eine der einfachsten und möglicherweise die intelligenteste Art, Arbeitsabläufe, Aufgaben und Projekte zu visualisieren. Die Kombination aus Kartenfarben und den entsprechenden Fahrspuren hilft Ihnen dabei, zu erkennen, welche Arbeit gerade erledigt wird und welchen Status diese Arbeit hat.

: Eine grundlegende Kanban-Tafelstruktur ist eine der einfachsten und möglicherweise die intelligenteste Art, Arbeitsabläufe, Aufgaben und Projekte zu visualisieren. Die Kombination aus Kartenfarben und den entsprechenden Fahrspuren hilft Ihnen dabei, zu erkennen, welche Arbeit gerade erledigt wird und welchen Status diese Arbeit hat. Workflow optimieren : Das Ziel von Kanban ist es, den Umfang der in Arbeit befindlichen Arbeiten (WIP) zu begrenzen. Dieses WIP-Limit teilt Ihren Teammitgliedern mit, dass sie keine neuen Aufgaben beginnen sollen, bevor die laufenden nicht abgeschlossen sind.

: Das Ziel von Kanban ist es, den Umfang der in Arbeit befindlichen Arbeiten (WIP) zu begrenzen. Dieses WIP-Limit teilt Ihren Teammitgliedern mit, dass sie keine neuen Aufgaben beginnen sollen, bevor die laufenden nicht abgeschlossen sind. Kontinuierliche Verbesserung: Bei jedem Sprint kann Ihr Team messen, wie schnell die Aufgaben die Phasen durchlaufen haben, die vorlaufzeit die benötigt wurde, um eine Aufgabe in Angriff zu nehmen, und wie viel nach der QA wegen Fehlern zurückgeschickt werden musste. Dieses Kaizen-System zur Identifizierung von Verschwendung (auch Teil des Lean-Methodik ) wird Ihren Teammitgliedern helfen, Einsparungen zu ermitteln - sowohl bei den Ressourcen als auch bei der Zeit.

20+ Projektmanagement Kanban Board Beispiele

Machen Sie sich bereit für das Spiel, denn wir zeigen Ihnen gleich einige fantastische Kanban-Beispiele.

Und wenn Sie bereits mit den Spielregeln vertraut sind, können Sie sofort mit der Erstellung einer Online-Kanban-Tafel beginnen; nur entdecken Sie die Kanban-Tafel von ClickUp!

1. Projektleitung

Ein Vollzeit-Projektmanager zu sein, ist wie ein Leben in der nicht enden wollenden Welt von SimCity.

Wenn Sie SimCity spielen, müssen Sie Ressourcen verwalten und nach Prioritäten ordnen, genaue Budgetvoranschläge erstellen und Ihre Bürger (Mitarbeiter und andere Interessengruppen) bei Laune halten.

klingt das bekannt?

Aber wenn Sie im Projektmanagement gewinnen wollen, müssen Sie den richtigen Schritt machen und ein Kanban-System einsetzen, um Ihr Team und Ihre Abteilungen zu organisieren.

Um eine Kanban-Tafel für das Projektmanagement zu erstellen, können Sie eine einfache Tafel mit Spalten für:

Geschäftsanforderungen

Bereit zum Start

In Arbeit

An Kunden delegiert

Erledigt

Ihre Karten können Aufgaben aus jeder Abteilung enthalten. Auf diese Weise können Sie ein Projektmanagement-Dashboard erstellen und verfolgen Sie, woran jedes Teammitglied zu einem bestimmten Zeitpunkt arbeitet.

all das sieht auf dem Papier gut aus, oder?

Aber um Ihr Projekt in Gang zu bringen, müssen Sie dieses Kanban-Beispiel in die Tat umsetzen!

Und wenn Sie glauben, dass Papier hier noch eine gute Option ist, wird Ihr Projekt wie ein Kartenhaus zusammenfallen.

warum sollten Sie nicht mit offenen Karten spielen und das beste Kanban-Tool verwenden, das es gibt?

ClickUp ist eines der weltweit am höchsten bewerteten produktivität und Kanban-Projektmanagement werkzeuge, die von Teams in mehreren Unternehmen weltweit eingesetzt werden.

Mit ClickUp's Board-Ansicht können Sie:

Karten mit der Drag-and-Drop-Funktion verschieben

Aufgaben nach Status, Empfängern, Priorität, Tags und Fälligkeitsdatum sortieren

Aufgaben in Ihrem gesamten Arbeitsbereich anzeigen

Die Multitasking-Symbolleiste verwenden, um Massenbearbeitungen vorzunehmen

Festlegen eines Limits für den Arbeitsfortschritt

Hinzufügen von schönen Titelbildern und mehr

Hier ist ClickUp's einfache Kanban Board Vorlage als Beispiel dafür, wie eine Kanban-Projektleitungstafel aussieht:

Bringen Sie alle Ihre Aufgaben, Termine und Projektdetails an einen Ort mit der einfachen Gantt Chart Vorlage von ClickUp Diese Vorlage herunterladen

2. Produktmanagement

Anstelle von aufbau und Verwendung eines Scrum Boards saaS-Unternehmen, Hersteller und Softwareentwickler können mit Kanban-Boards mehr Flexibilität gewinnen.

Hier ist ein Beispiel für ein Kanban-Board für das Produktmanagement in ClickUp:

Produktmanagement Kanban-Tafel Beispiel

Hier sind einige Stufen, die Sie zu verschiedenen Kanban-Tafeln für die Produktentwicklung hinzufügen können:

A. Software-Entwicklung:

Entwurf

Entwicklung

Code-Überprüfung

Tests/Qualitätssicherung

Bereitstellung

B. Schlanke Produktion:

Bestellt

Geplant

Herstellung

Inspektion

Versand

Geliefert

C. Saas Entwicklung:

Rückstand

Laufende Arbeiten

In Prüfung

Erledigt

Kanban-Boards für das Produktmanagement können Ihnen helfen, den Überblick über wichtige Elemente im Produktentwicklungsprozess zu behalten.

Wenn zum Beispiel ein Interessenvertreter den Status eines Produkts wissen möchte, kann das Softwareentwicklungsteam einfach auf die Kanban-Tafel schauen und den Interessenvertreter innerhalb von Sekunden informieren.

⭐️ Pro-Tipp: Verwalten Sie Ihr Product Backlog mit ClickUp, dem ideale Produktmanagement-Software für 2022. Mit Funktionen wie Sprints, Sprint-Automatisierungen, und Dashboards , können Sie mühelos jede Benutzergeschichte abschließen.

3. Humanressourcen

Wenn Sie nicht wollen, dass Ihre Personalabteilung als Feuerwehrabteilung bekannt zu werden, sollten Sie investieren in großartige Kanban-Softwareanwendungen investieren. Warum?

Mit einem HR-Kanban-Board können Personalverantwortliche die besten Bewerber (und ihren Verstand) mit Leichtigkeit einstellen und behalten. Außerdem können sie aufgrund der verbesserten Effizienz die erfahrung der Bewerber wird viel günstiger sein.

Hier ist ein Beispiel für ein HR-Kanban-Board:

Wie Sie sehen, helfen diese detaillierten Phasen den Personalverantwortlichen, den Status jedes Bewerbers, die Zeitpläne für die Vorstellungsgespräche und andere HR-KPIs haben sie.

⭐️ Pro-Tipp: Beschleunigen Sie Ihre HR-Prozesse mit einem HR-Projektmanagement-Software wie ClickUp. Von Vorlagen für die Einstellung von Bewerbern bis hin zur einfachen Nachverfolgung von Bewerbungen mit der Formularansicht - ClickUp ist die einzige Ressource, die Sie brauchen!

Mit einem Kanban-Board kann Ihr Vertriebsteam Prozesse automatisieren und Kunden durch die gesamte Pipeline leiten, vom ersten Kontaktpunkt bis zum endgültigen Kauf und der Onboarding-Phase.

4. Vertrieb

Hier sehen Sie ein Beispiel für eine Kanban-Tafel für die Kundenbetreuung:

Verfolgen Sie die letzte Aktivität eines Benutzers, Kontoverlängerungen, Kontakte und Risiken mit der Kanban-Board-Vorlage für Account Manager von ClickUp

Das ClickUp Account Management Kanban Board Template hilft Vertriebsteams dabei, ihre Kontoverlängerungen zu verfolgen, Risiken zu verfolgen und mehr. Diese Vorlage herunterladen ⭐️ Pro-Tipp: dateneingabe minimieren und lassen Sie Leads durch Ihre Pipeline wandern mit ClickUp, einer ausgezeichnete Software für das Projektmanagement im Vertrieb heute verfügbar.

Darüber hinaus hat Brett Polvado, Vice President of Sales Operations bei Appeal Wizards empfiehlt die Verwendung von Automatisierungen.

"Wir nutzen die Automatisierung, um Karten zu beschriften, während sie durch unsere Spalten wandern, was uns erlaubt, uns auf die eigentliche Aufgabe zu konzentrieren", sagt er.

Hier ist ein Beispiel für ihre Automatisierung:

Via Appeal Wizards

5. Immobilien Eine Immobilien-Kanban-Tafel kann Ihren Vertriebsmitarbeitern helfen, ihre Kontakte und Verhandlungen zu verwalten und den Überblick über ihren Verkaufstrichter zu behalten.

Hier sind einige Phasen, die Sie Ihrer Kanban-Tafel für den Vertrieb hinzufügen können:

Kontaktiert

Interessiert

Verhandlung

Vertrag verschickt

Vertrag erhalten

Unterschrieben

Geschäft abgeschlossen

Mit Hilfe der oben genannten Phasen weiß Ihr Team immer, wo sich jeder potenzielle Kunde in Ihrem Verkaufsprozess innerhalb Ihrer immobilien-CRM . Darüber hinaus wissen Ihre Makler auch, wann der beste Zeitpunkt ist, um einen Kunden zu kontaktieren (und nicht erst, wenn er schon mit einem Fuß in der Tür steht).

Hier ist ein Beispiel für eine Kanban-Tafel im Immobilienbereich:

⭐️ Pro-Tipp: Verwenden Sie eine Immobilien-Projektmanagement-Software wie ClickUp, um Ihren Kunden bei der Suche nach ihrem Traumhaus zu helfen. Auf diese Weise können Sie sagen: "Wenn es Ihnen gefallen hat, dann hätten Sie ein Angebot darauf machen sollen!"

6. Konstruktion

Eine Konstruktions-Kanban-Tafel kann kleinen und großen Organisationen helfen, Zeitpläne und verwaltung von Bauprojekten .

Hier sind einige typische Bauprojektphasen:

Planung

Initiierung

Ausschreibung und Beschaffung

Bauwesen

Schließung

Mit einer Kanban-Tafel können Sie jede Bauphase in kleinere Aufgaben unterteilen.

Zum Beispiel kann die Bauphase weiter unterteilt werden in:

Abriss

Gerüstbau

Beton gießen

Solche Kanban-Kartenbeispiele können auch helfen agile Konstruktion teams visualisieren Projektphasen, erkennen Ressourcenengpässe und erkennen potenzielle Probleme, bevor sie sich zu strukturellen Misserfolgen entwickeln

Hier ist ein einfaches Beispiel für eine Kanban-Tafel für Bautrupps:

via Businessmap ⭐️ Konstruktiver Tipp: Verwenden Sie ClickUp, die perfekte bauprojektmanagement software, um ein Imperium von erfolgreichen Projekten aufzubauen.

benötigen Sie konkrete Ergebnisse?

7. Kreative und mediale Entwicklung

Kreativteams können Kanban-Boards verwenden, um Ideen, Zeitpläne, Kundenfeedback und vieles mehr zu erfassen.

Hier sind einige Phasen, die Sie zu verschiedenen Kanban-Tafeln für die Medienverwaltung hinzufügen können:

A. Planung der Inhaltserstellung:

Angefordert

In Arbeit

Genehmigung der Kopie

Entwurf

Umsetzung

Werbung

B. Fotoshoot:

Konzept

Planung

Geplant

In Arbeit

Redaktionelle Bearbeitung

Bearbeitet

Ausgeliefert

C. Inhaltliche und soziale Kalender-Kanban-Tafeln:

Ideen

Geplant diese Woche

Geplant für nächste Woche

Später in diesem Monat

Veröffentlicht

Hier sehen Sie ein Beispiel für eine Kanban-Tafel für die Medienproduktion:

Planen, verwalten und produzieren Sie Ihre Videos mit dem Video-Produktion Kanban-Board-Vorlage von ClickUp

Die ClickUp Video Produktion Kanban Board Vorlage kann Ihnen bei der Planung Ihres Mediendrehs von der Vor- bis zur Nachproduktion und allem, was dazwischen liegt, helfen. Diese Vorlage herunterladen

8. Bildung admin

Für Bildungseinrichtungen kann es eine unglaubliche Herausforderung sein, die Daten von Mitarbeitern und Schülern zu schützen.

sowohl externe als auch interne Bedrohungen können zu Datenverletzungen in Bildungseinrichtungen führen. Wenn beispielsweise ein Student ein kostenloses Lehrbuch von einer verdächtigen Website herunterlädt, kann er schnell Malware in die Computernetzwerke einer Einrichtung einschleusen.

Zum Glück kann Ihr IT-Abteilung kann visualisieren sicherheitsvorfälle mit Kanban-Tafeln, erfüllen Sie Compliance-Anforderungen und verwalten Sie Rückstände und Aktualisierungen mit Leichtigkeit.

Hier sehen Sie ein Beispiel für eine Kanban-Tafel für die Bildungsverwaltung:

⭐️ Pro-Tipp: Verwalten Sie Ihre IT-Abteilung ganz einfach mit sicheren software für Projektmanagement im Bildungswesen wie ClickUp. Mit Funktionen wie Zwei-Faktoren-Authentifizierung und granularen Berechtigungen, kann Ihr Unternehmen bei der Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen mit einer Eins plus punkten.

9. Student

Als Student können Sie ganz einfach eine Kanban-Tafel mit Excel erstellen oder Google Sheets eine Kanban-Tafel, die Ihnen hilft, Projekte zu organisieren, an Gruppenprojekten zusammenzuarbeiten und Zeitpläne und Aufgaben zu verfolgen.

Hier sind einige Spalten, die Sie Ihrer Kanban-Tafel für Schüler hinzufügen können:

To-do

Thema

Zugewiesene Art

In Arbeit

Erledigt

Und wenn ein Projekt zu groß ist, können Sie es einfach in kleinere Aufgaben aufteilen, um es überschaubarer zu machen.

Nehmen wir zum Beispiel an, Ihre Aufgabe besteht darin, das Stück Hamlet von William Shakespeare zu lesen. anstatt "das ganze Stück lesen" in die Spalte "Zu erledigen" einzutragen, könnten Sie hinzufügen:

Lies Akt 1 und 2

Akt 3 lesen

Lesen Sie die Akte 4 und 5

Jetzt brauchen Sie sich nicht mehr zu fragen: "das Projekt zu tun oder nicht zu tun."

Außerdem können die Schüler ein Gruppenprojekt in kleinere Aufgaben aufteilen und die Aufgaben bestimmten Teammitgliedern zuweisen mit ClickUp's Multiple Assignees funktion. Auf diese Weise können die Schüler den Fortschritt der anderen verfolgen und sicherstellen, dass das Gruppenprojekt rechtzeitig eingereicht wird.

Hier finden Sie eine Vorlage für eine Kanban-Tafel für Schüler:

Psst... ClickUp bietet Studenten einen Rabatt von 35%.

10. Terminplanung und Verwaltung von Patienten

Wie die COVID-Pandemie gezeigt hat, können die Notaufnahmen schnell überfüllt sein. Deshalb suchen die Gesundheitseinrichtungen nach Möglichkeiten, die Notfallversorgung zu beschleunigen.

sie wollen doch nicht, dass Ihren Patienten die Geduld ausgeht, oder?

Glücklicherweise können Sie Kanban-Tafeln verwenden, um die Arbeitsabläufe von Patienten und Personal einfach zu verwalten.

Hier erfahren Sie, wie Sie eine Kanban-Tafel für die Patientenplanung einrichten können:

Erstellen Sie Spalten mit den Namen der Ärzte

Listen Sie unter jeder Spalte die Patienten auf, die dem jeweiligen Arzt zugewiesen wurden

Fügen Sie auf Ihren Patientenkarten Daten und Uhrzeiten, Kontaktangaben und andere Details ein

Verwenden SieClickUp's Prioritäten zur Anzeige von Patienten, die dringend Hilfe benötigen

Hier sehen Sie ein Beispiel für eine Kanban-Tafel zur Patientenplanung:

⭐️ Pro-Tipp: ClickUp ist ein HIPAA-konformes projektmanagement-Tool für das Gesundheitswesen das eine Vorlage für Patientenmanagement damit Sie sofort loslegen können.

Bonus: Sehen Sie sich die top 10 Patientenmanagement-Software-Systeme

11. Brainstorming Brainstorming-Sitzungen können Teams und Einzelpersonen helfen, fantastische Ideen zu entwickeln, aber manchmal braucht man eine Möglichkeit, den Fortschritt bei der Umsetzung dieser Ideen zu verfolgen. Sie brauchen die Kanban-Methode.

Mithilfe des Kanban-Ansatzes können kreative Teams mit ihren Ideen Survivor spielen.

wie?

Erstellen Sie eine Kanban-Tafel für das Brainstorming mit einer Spalte für alle potenziellen Ideen. Dann können die Teammitglieder über Ideen abstimmen, die ihrer Meinung nach in die nächste Runde oder in die Spalte "To-Do" verschoben werden sollten.

Hier ist ein Beispiel dafür, wie Ihre Brainstorming-Kanban-Tafel aussehen könnte:

Fragen Sie sich, wie man ein effektives Brainstorming durchführt?_

Check out 6 bewährte Brainstorming-Techniken die Ihnen helfen, Ihre besten Ideen zu finden.

12. Management von Unternehmensideen

Manchmal kann es von Vorteil sein, das Brainstorming nicht in einer Brainstorming-Sitzung, sondern asynchron durchzuführen.

Vielleicht hat jemand aus dem Marketingteam eine Idee für ein Produkt oder ein Kundendienstmitarbeiter hat eine Idee für das Marketing.

In diesem Fall kann es von Vorteil sein, eine Kanban-Tafel einzurichten, um Ideen zu sammeln und zu sehen, in welchem Status sich diese Ideen befinden. Aleksandra Cygan , IT-Projektleiterin bei SurferSEO zeigt ein Kanban-Beispiel für ein unternehmensweites Ideenmanagement.

"In unserem Unternehmen haben wir viele kreative Leute, die uns oft mit tollen Ideen überraschen. Um diese Ideen nicht zu verlieren, wurde diese Kanban-Tafel erstellt. Hier kann sich jeder im Unternehmen darüber informieren, woran das Produktteam gerade arbeitet (Spalte 'In ein Projekt umgewandelt') und woran wir höchstwahrscheinlich als nächstes arbeiten werden (Spalte 'Interessante Ideen'). Bei der Arbeit in einer dezentralen Umgebung ist Transparenz sehr wichtig, und dank einer solchen Tafel hat jeder im Unternehmen Zugang zu Informationen darüber, wer an welchem Projekt beteiligt ist."

via SurferSEO

13. Fortschritt und Zeiterfassung

Kanban-Tafeln sind für die Fortschrittsverfolgung konzipiert.

Aber ClickUp's Kanban-Ansicht macht es so viel einfacher, indem Sie Benutzerdefinierte Aufgaben-Status zu Ihrem Kanban-Workflow hinzufügen können. Auf diese Weise können Sie den Projektfortschritt so verfolgen, wie Sie es möchten.

Darüber hinaus können Sie Ihre Karten nach Status sortieren, um Ihren Fortschritt genau im Auge zu behalten.

Und während Kanban-Tafeln die Zeit nicht direkt erfassen können, können Sie die Zeit neben Ihrer Kanban-Tafel mit ClickUp's Native Time Tracker .

sie wissen, was man sagt: Man kann nicht alles machen, und wenn man es versucht, macht man noch weniger!

14. Einführung eines neuen Buches Elizabeth Harrin , FAPM und Direktorin und Autorin von Engaging Stakeholders on Projects, verwendet

board-Vorlagen für viele Projekte, einschließlich Produkteinführungen, einrichten und den Fortschritt verfolgen.

"Im Moment habe ich ein Board eingerichtet, um die Arbeit an einem neuen Buch zu unterstützen, das nächstes Jahr erscheinen soll. Anstelle der traditionellen Spalten 'zu tun', 'zu tun' und 'erledigt' ist der Arbeitsablauf in den Bereichen Schreiben, Erstellen von Grafiken, Produktion, Vorverkauf und Marketing angesiedelt, so dass ich den Überblick darüber behalte, was mein Verleger braucht, was unser Grafikdesigner macht und mich selbst für die Fertigstellung des Textes verantwortlich machen kann", sagt sie.

Hier ist ein Beispiel für eine Kanban-Tafel, mit der sie den Fortschritt ihres neuesten Buchprojekts verfolgt:

via Elizabeth Farrin

15. Vermarktung Marketingteams müssen Projekte managen , Fristen einhalten, Kundenfeedback prüfen und Kampagnen vorantreiben. Ohne eine Möglichkeit, den Fortschritt zu verfolgen, wäre es jedoch unmöglich zu wissen, ob Ihr Team dem Zeitplan voraus ist oder hinterherhinkt.

Glücklicherweise kann Ihr Marketingteam verschiedene Teamaktivitäten verfolgen, von verwaltung des Website-Designs zu SEO, mit einem Kanban-Board.

Ihre Marketing-Kanban-Tafel kann die Phasen enthalten wie:

Backlog

To-do

In Arbeit

Zur Genehmigung anstehend

Abgelehnt

Endgültig

Zusätzlich können Sie eine Spalte "In Kampagne" hinzufügen, um die laufenden Aktionen zu verfolgen.

Darüber hinaus können Sie Kanban verwenden swimlanes zur Unterstützung von Teams zwischen verschiedenen und Marketing-Aktivitäten zu unterscheiden, wie "Marketing-Metriken" und " wöchentlicher Newsletter ."

Hier ein Beispiel für ein Kanban-Board für eine Marketing-Kampagne in ClickUp:

Behalten Sie den Überblick über Ihren Marketing-Workflow und anstehende Kampagnen mit ClickUp's Campaign Tracking Kanban Board Template Diese Vorlage herunterladen ⭐️ Pro-Tipp: Planen und bearbeiten Sie Ihre Marketingkampagnen gemeinsam mit ClickUp's Docs . Mit Collaborative Detection können Sie sogar in Echtzeit erkennen, wenn jemand Änderungen vornimmt

16. Prozess der Inhaltserstellung Es kann nützlich sein, die verschiedenen Zustände von Inhaltsoperationen auf einer Kanban-Tafel zu visualisieren.

Ein Artikel kann sich beispielsweise im Entwurfs- oder Backlog-Stadium befinden, und verschiedene Beteiligte können verschiedene Teile des Prozesses verwalten. Kashyap Trivedi , Wachstumsvermarkter bei Salesmate gibt ein Beispiel für die Kanban-Tafel seines Teams, mit der es seine inhaltlichen Aktivitäten verwaltet.

"Wir verwenden eine Kanban-Tafel, um den Inhaltsfluss für unser Marketingteam zu verwalten. Im Grunde haben wir die gesamte Content Journey in eine Reihe von Schritten aufgeteilt und in eine Pipeline verwandelt. Sobald die Inhaltskarte in die nächste Phase übergeht, wird den zuständigen Mitarbeitern mithilfe einer Automatisierung die nächste Aufgabe zugewiesen."

Hier ist ihre Kanban-Tafel für Content Marketing:

via Salesmate

Bonus: Finden Sie heraus, wie Sie inhalts-Workflows**_ verwalten können in ClickUp und eine Inhaltsdatenbank erstellen .

17. Unterstützung und Ticketausstellung

Support- und Ticketing-Teams müssen schnell arbeiten, um Kundenprobleme zu lösen, es sei denn, Sie wollen ein Einweg-Ticket für verlorene Kunden bekommen.

Aber keine Sorge, Kanban-Tafeln können Ihr Team dabei unterstützen!

Nehmen wir zum Beispiel an, ein Mitglied des Kundensupport-Teams sieht, dass ein Kunde einen Fehler auf Ihrer E-Commerce-Website gemeldet hat.

Das Mitglied des Support-Teams trägt das Problem in die Kanban-Tafel ein und weist es einem der Entwickler zu. Der Entwickler kann die Situation schnell analysieren, das Problem beheben und es in die Spalte "Erledigt" verschieben.

Hier ist ein Beispiel für eine Kanban-Tafel für Support-Teams:

⭐️ Pro-Tipp: Rationalisieren Sie Ihr Ticketingsystem durch die Verwendung von ClickUp's Integrationen mit Zendesk , Vorderseite , SupportBee und mehr.

18. Persönliche Projektverwaltung

Sie können Kanban-Boards auch für persönliche Projekte verwenden, z. B. für die Urlaubsplanung, die Renovierung Ihres Hauses und vieles mehr.

Auch wenn wir aufgrund von COVID-Sperren nicht verreisen können, sehen wir uns an, wie eine persönliche Kanban-Tafel uns bei der Planung unserer zukünftigen Urlaubspläne helfen kann.

Sie können Standardphasen wie "zu tun", "in Arbeit" und "erledigt" verwenden oder Spalten hinzufügen wie:

Verwaltung

Packen

Touristische Attraktionen

Essen und Trinken

Obwohl wir es wahrscheinlich alle leid sind, unsere Zoom-Anrufe mit Urlaubshintergründen zu versehen, ist es eine gute Idee, Bilder von Stränden zu Ihrer Urlaubstafel hinzuzufügen.

Hier ist eine persönliche Kanban-Tafel, die dafür sorgt, dass Sie nicht vergessen, Ihre Sonnencreme einzupacken:

⭐️ Persönlicher Tipp: Behalten Sie auch im Urlaub den Überblick über alle Aufgaben, indem Sie ClickUp's Mobile Apps für iOS und Android und der Offline-Modus.

19. Inventarverwaltung

Kanban-Tafeln können Unternehmen helfen ihren Warenfluss zu verwalten .

Zum Beispiel können die Limits für unfertige Arbeiten in Kanban-Tafeln den Teams helfen, den Mindestbestand zu halten. Es wird nicht mehr zu viel eingekauft und das Lager mit Tonnen von Kisten vollgestopft.

man könnte sagen, ohne Kanban-Tafeln wäre Ihr Lagerverwaltungsteam in der Klemme 😉

Um Ihr Inventar effizient zu verwalten, können Sie Ihren Karten auch Details wie Kosten, Standort und Lieferdatum hinzufügen.

Hier ist ein Beispiel für eine Kanban-Tafel zur Bestandsverwaltung in ClickUp:

⭐️ Spaß-Tipp: Behalten Sie den Überblick über Ihr Inventar mit ClickUp's Benutzerdefinierte Felder indem Sie Ihrem Arbeitsprozess eindeutige Statusangaben wie Stückkosten, Bestellmenge und Datum der nächsten Bestellung hinzufügen.

20. Wöchentliche Planung

Wir alle waren schon einmal in der Situation, dass wir uns viele beeindruckende Ziele für die Woche gesetzt haben, aber am Ende nicht so beeindruckende Ergebnisse erzielten.

sieben Tage machen einen schließlich schwach

🥁 Ba dum tss!\

Zum Glück können Sie eine Kanban-Tafel für die Wochenplanung verwenden agile Sprint-Planung , Gewohnheitsbildung, Aufgabenmanagement und mehr.

Hier erfahren Sie, wie Sie eine wöchentliche Aufgabentafel einrichten können:

Wählen Sie zu Beginn jeder Woche ein paar Karten aus, die Sie in dieser Woche erledigen können

Arbeiten Sie an einer Karte nach der anderen

Fügen Sie Teilaufgaben zu jedem Arbeitsschritt hinzu

Erstellen Sie Swimlanes für Woche zwei, drei usw

Hier ist ein Beispiel für eine Kanban-Tafel, die Ihnen dabei hilft, Ihr Projekt zu bewältigen wöchentlichen Ziele :

⭐️ Pro-Tipp: Vergessen Sie nie, eine wöchentliche Aufgabe zu erledigen, indem Sie diese Aufgaben so einstellen, dass sie sich automatisch mit ClickUp's Wiederkehrende Aufgaben .

21. Portfolio-Management

Portfolio-Kanban-Tafeln können Mitarbeitern und Interessengruppen helfen, die Ziele Ihres Unternehmens zu verstehen.

Um eine Kanban-Tafel für das Portfoliomanagement zu erstellen, skizzieren Sie einfach die Ziele Ihres Unternehmens und gliedern Sie sie mithilfe von Swimlanes in umsetzbare Punkte auf.

Verwenden Sie die erste Swimlane für die Ziele, die zweite für die Projekte, die Ihnen helfen werden, diese Ziele zu erreichen, und die dritte für die kleineren Aufgaben, die Ihnen helfen werden, Ihre Projekte abzuschließen.

Hier sehen Sie ein Beispiel für eine einfache Kanban-Tafel für strategische Initiativen:

⭐️ Fun-Tipp: Kombinieren Sie Ihre Kanban-Tafel mit ClickUp's Portfolios, um einen Überblick darüber zu erhalten, wie abgestimmte Initiativen voranschreiten.

22. OKRs OKR steht für oZielsetzung und key rErgebnisse.

Ein Ziel ist ein Ziel, das Sie erreichen wollen, und die Schlüsselergebnisse sind kleinere Aufgaben oder Schritte, die Sie dorthin bringen. Wenn dein Ziel zum Beispiel darin besteht, eine Essensschlacht zu veranstalten, könnte eines deiner Schlüsselergebnisse darin bestehen, den ersten (Obst-)Punsch zu werfen. 😜

Um ein OKR-Board einzurichten, müssen Sie zwei Swimlanes erstellen: eine für Ihre Ziele und eine für Ihre wichtigsten Ergebnisse.

Wenn Sie Unternehmensziele festlegen, können Sie zusätzliche Swimlanes hinzufügen, um mehrere übergeordnete Ziele über Abteilungen hinweg darzustellen und die Schlüsselergebnisse zu trennen, an denen die Teams arbeiten werden.

Hier sehen Sie ein Beispiel für ein OKR-Kanban-Board:

Quelle: Businessmap ⭐️ Fun-Tipp: Mit ClickUp's Goals können Sie Ihre OKRs festlegen, verfolgen und den Fortschritt in Echtzeit verfolgen

23. Ereignis-Management

Kanban-Tafeln können Ihnen auch bei der Planung von einladenden Hochzeiten, Partys, Arbeitsveranstaltungen und mehr helfen.

Zum Erstellen einer veranstaltung Projektleitung Kanban-Tafel können Sie die Standardspalten der Kanban-Tafel verwenden und Bilder von Entwürfen, Torten und mehr hinzufügen. 🎂

Und wenn Sie auf die Genehmigung von Verträgen oder Rechnungen warten müssen, fügen Sie der Tafel einfach eine Spalte "Ausstehend" hinzu.

Hier ist ein Beispiel für eine Kanban-Tafel zur Hochzeitsplanung:

⭐️ Spaß-Tipp: warum nicht mit fantastische Software für das Projektmanagement von Veranstaltungen vertrauen Sie uns, wir würden Ihnen diese Idee nicht vorschlagen, wenn Sie beide nicht wie geschaffen für den Himmel wären! 💞

24. IT und änderungsmanagement Die Verwaltung von IT-Systemen und das Änderungsmanagement erfordern effiziente Arbeitsabläufe, und die Verwendung von Kanban ist eine natürliche Lösung.

Nach Ansicht von Clint Lindstrom, IT-Manager bei Prime Retail Dienstleistungen kanban-Tafeln haben es uns ermöglicht, Projekte pünktlich und innerhalb oder unterhalb des Budgets abzuschließen. Es gibt keine Unklarheiten mehr für aktionspunkte und es ist leicht zu erkennen, wo etwas ins Stocken geraten ist, warum es ins Stocken geraten ist und wie Sie das Problem beheben können."

Es ist wichtig, dass Sie Ihre Spalten definieren und die Aufgaben wiedergeben, die einen Mehrwert schaffen, und nicht nur die Phasen.

Lindstrom hat unten ein Beispiel für seinen Kanban-Workflow aufgeführt:

Quelle: Prime Retail Services

In diesem Beispiel sehen Sie klar definierte Schritte anstelle der Verwendung allgemeiner Kategorien wie "In Bearbeitung".

