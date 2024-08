11 kostenlose Kanban-Board-Vorlagen in OneNote und ClickUp

Erinnern Sie sich an show and tell? An den Tag, an dem du endlich deinen Zierfisch mit in die Schule bringen und ihn deinen Erstkl├Ąsslern vorstellen konntest? Das waren noch Zeiten. ­čśî

Als Berufst├Ątige sind wir heute mit ├Ąhnlichen Situationen konfrontiert, wenn es darum geht, Ideen zu pr├Ąsentieren, Brainstorming zu betreiben und Projekte in der Gruppe durchzuf├╝hren.

Wir haben inzwischen gelernt, dass Zeigen wirkungsvoller ist als Erz├Ąhlen, und wir haben uns verschiedene, ansprechende Methoden ausgedacht, um unsere Ideen zu vermitteln. Dies ist ein gro├čer Gewinn f├╝r Menschen, die Informationen anders verarbeiten, einschlie├člich der 65% unserer Bev├Âlkerung die sich als visuelle Lerner bezeichnen.

Eingeben: Kanban-Tafeln .

Kanban-Tafeln sind ein sehr visueller Ansatz f├╝r das agile Projektmanagement, der Teams dabei hilft, ihre Arbeitsabl├Ąufe zu optimieren, Transparenz zu f├Ârdern, Engp├Ąsse zu erkennen und bei Bedarf schnell den Kurs zu ├Ąndern. W├Ąhrend das Ziel darin besteht, so schnell wie m├Âglich Zeit zu sparen, kann die Einrichtung eines Kanban-Boards von Grund auf langwierig und bis zu einem gewissen Punkt sogar kontraproduktiv sein - daher sind Vorlagen sehr n├╝tzlich. ­čĄô

Teams arbeiten schneller und effizienter mit den richtigen Kanban-Vorlagen, die auf ihre individuellen Bed├╝rfnisse zugeschnitten sind - aber wer hat schon die Zeit, jede Kanban-Vorlage auszuprobieren, die seine Google-Suche ├╝berflutet? Wir schon. ­čÖő­čĆ╝ÔÇŹÔÖÇ´ŞĆ

Betrachten Sie diesen Artikel als Ihren Crash-Kurs ├╝ber alles, was mit Kanban zu tun hat, einschlie├člich Struktur, FAQs, Tipps, Vorteile und nat├╝rlich 11 kostenlose Kanban-Vorlagen, mit denen Sie Ihre Workflow-Ziele erreichen k├Ânnen!

Was ist eine Kanban-Vorlage?

Kanban-Vorlagen sind anpassbare, vorgefertigte Tafeln, die die Vorbereitungs- und Einrichtungsphasen bei der Erstellung Ihrer Tafel beschleunigen, damit Sie im Handumdrehen Zeit sparen k├Ânnen. Im Wesentlichen handelt es sich um vorgefertigte Kanban-Tafeln, die Sie nach Bedarf anpassen oder bearbeiten k├Ânnen.

Und da die Kanban-Methode f├╝r eine Reihe verschiedener Abteilungen und Branchen verwendet werden kann, sorgt eine gut strukturierte Vorlage daf├╝r, dass Ihr Team sie so effizient wie m├Âglich einsetzt. Dies ist jedoch nur ein kleiner Ausschnitt aus den Vorteilen einer flexiblen Kanban-Vorlage!

Gruppieren Sie Aufgaben nach Status, Beauftragten, Priorit├Ąt und mehr mit der intuitiven und flexiblen Kanban-├Ąhnlichen Board-Ansicht von ClickUp

Vorteile der Verwendung von Kanban-Tafelvorlagen

Kanban-Vorlagen sind nicht nur eine Zeitersparnis, sondern helfen Ihnen auch dabei, mit einer sauberen und gut gepflegten Oberfl├Ąche die Dinge auf den richtigen Weg zu bringen. So k├Ânnen Sie sicherstellen, dass Ihre Tafel immer bereit ist, um sie Stakeholdern, Managern oder anderen Abteilungen zu pr├Ąsentieren - auch wenn es kurzfristig ist.

Sie inspirieren auch zu Innovationen in Form von Anpassungen, Automatisierungen und effektiveren Aufgabenstatus. Da der Kanban-Ansatz f├╝r eine Reihe von Anwendungsf├Ąllen von Nutzen sein kann, kann eine bestimmte Vorlage als Schulungsinstrument dienen, das Ihnen zeigt, welche Status, Work in Progress-Grenzen und Automatisierungen f├╝r Ihre Branche allgemein n├╝tzlich sind.

Dar├╝ber hinaus gibt es eine Vorlage f├╝r jedes Qualifikationsniveau. Wenn Sie neu im Umgang mit Kanban-Boards sind, gibt es viele anf├Ąngerfreundliche Vorlagen, die Ihnen den Einstieg in dieses System erleichtern agilen Methodik . Wenn Sie schon seit Jahren mit Boards arbeiten und eine neue Perspektive brauchen oder nach M├Âglichkeiten suchen, Ihren Kanban-Prozess zu erneuern, sind Vorlagen eine hervorragende M├Âglichkeit, Ihnen beizubringen, wie Sie Ihr Board aufwerten k├Ânnen.

Die wichtigste Erkenntnis ist, dass Kanban-Vorlagen Ihnen helfen k├Ânnen. Lassen Sie sich von einer gut gestalteten Vorlage die schwere Arbeit abnehmen, damit Sie sich auf Ihr Projekt und das Team konzentrieren k├Ânnen, das es vorantreibt.

Bonus:_ Storyboard-Vorlagen !

11 kostenlose Kanban-Board-Vorlagen

Wir haben es hier mit einer gro├čen Sache zu tun - sehen wir uns diese leistungsstarken Vorlagen in Aktion an! Hier sind 11 unserer Lieblingsvorlagen f├╝r Kanban-Tafeln f├╝r ClickUp, OneNote und Excel, und wie sie Ihr Team auf die n├Ąchste Stufe bringen k├Ânnen.

1. Einfache Kanban Board Vorlage von ClickUp

Einfache Kanban-Board-Vorlage von ClickUp

Anwenden der ClickUp Einfache Kanban Board Vorlage zu Ihrem ClickUp-Arbeitsbereich und optimieren Sie Ihren Release-Zyklus im Handumdrehen. Diese Mappe enth├Ąlt f├╝nf Status, in die Sie Ihre Aufgaben einteilen k├Ânnen, sowie ein Hilfe-Dokument mit Tipps und einer Aufschl├╝sselung aller Funktionen. Er bietet sogar zus├Ątzliche Ressourcen f├╝r die Einrichtung von aufgabenautomatisierung , das Erstellen von Checklisten f├╝r kleinere Aufgaben und vorgeschlagene Integrationen, um den ├ťbergang zur Vorstandsansicht in ClickUp noch reibungsloser zu gestalten.

Die Aufgabenstatus sind so vielseitig, dass sie in fast jeden Arbeitsablauf passen, insbesondere wenn Sie Bearbeitungen oder R├╝ckmeldungen zu Ihren Aufgaben ben├Âtigen - von Marketing bis produktentwicklung und sogar Blog-Bearbeitung oder Grafikdesign. Obwohl es sich um eine Vorlage f├╝r Fortgeschrittene handelt, ist die Schritt-f├╝r-Schritt-Hilfe in der Doku unkompliziert und leicht zu befolgen, unabh├Ąngig von Ihrer Kanban-Erfahrung. Diese Vorlage herunterladen

2. Agiles Management Kanban Board Vorlage von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen

Die Agiles Management Kanban Board Vorlage von ClickUp hilft Ihnen, einen komplexen Arbeitsablauf schnell einzurichten.

Der agile Ansatz kann sich anfangs ├╝berw├Ąltigend anf├╝hlen, aber diese Vorlage schafft einen Raum in ClickUp mit allem, was Sie brauchen, um eine grundlegende agilen Arbeitsablauf in Minuten.

F├╝r agile Teams, die in Sprints arbeiten, haben Sie die M├Âglichkeit, 13 verschiedene ClickApps um die Organisation Ihres Backlogs, die Verwaltung der Arbeitslast und die Zusammenarbeit mit Ihrem Team anzupassen. Dazu geh├Âren Work in Progress Limits, Milestones, Abh├Ąngigkeiten, Sprint Points und mehr!

Mit 30 benutzerdefinierten Status, einem benutzerdefinierten Feld, acht Tags, sechs Ansichten und vier Automatisierungen ist diese Vorlage vollgepackt mit allen notwendigen Funktionen, um Feedback zu geben, Ressourcen zu verteilen und Ergebnisse schneller zu liefern. Diese Vorlage herunterladen

3. Einfache Sprints Kanban Board Vorlage von ClickUp

Einfache Sprints Kanban Board Vorlage von ClickUp

Tauchen Sie Ihre Zehen in den Brunnen der Sprints mit der Einfache Sprints Kanban Board Vorlage von ClickUp ! Diese Vorlage ist weniger komplex und einfacher zu handhaben als die vorherige Agile Management-Vorlage. Sie wendet einen Space auf Ihren ClickUp-Arbeitsbereich mit neun Status, neun ClickApps und voreingestellten Board- und Listenansichten an.

Diese Vorlage deckt alle Sprint-Grundlagen ab f├╝r Agile Teams um Produkte schneller auszuliefern, und bietet ein hilfreiches Dokument, das Ihnen zeigt, wie Sie diese Vorlage mit Ihrem Arbeitsablauf in Einklang bringen und das Beste aus Ihrem Multitasking-Symbolleiste . Diese Vorlage herunterladen

4. Account Management Kanban Board Vorlage von ClickUp

Account Management Kanban Board Vorlage von ClickUp

Wenn Sie ein B├╝romanager, ein Finanzberater, im Vertrieb t├Ątig sind oder einfach nur versuchen, Ihr Budget in den Griff zu bekommen, ist diese Vorlage genau das Richtige f├╝r Sie.

Die Account Manager Kanban Board Vorlage von ClickUp verfolgt alles von der letzten Aktivit├Ąt eines Benutzers bis hin zu Kontoerneuerungen, Kontakten und Risiken. Diese Mappe f├╝gt 19 hilfreiche Statusanzeigen hinzu - einschlie├člich Nurturing, Up For Renewal, Churned, Onboarding und mehr - perfekt f├╝r potenzielle Kunden und die Pflege von Beziehungen zu bestehenden Kunden.

Dies ist auch eine gro├čartige Vorlage f├╝r die Kontaktaufnahme mit neuen Kunden mit sieben Ansichtstypen, um das Engagement mit Leads und Kunden zu f├Ârdern Formular-Ansicht zur Anmeldung neuer Kunden in einer Umfrage mit Antworten, die in umsetzbare ClickUp-Aufgaben umgewandelt werden k├Ânnen. Und haben wir schon erw├Ąhnt, dass diese Vorlage reich an benutzerdefinierten Feldern ist? Mit 10 zur Auswahl haben Sie noch mehr M├Âglichkeiten, Ihre Kanban-Tafel zu sortieren, zu filtern und zu gruppieren. Diese Vorlage herunterladen

5. Kanban Kumulativer Fluss Vorlage f├╝r Excel

Visualisieren Sie Ihre Work in Progress Limits als kumulatives Flussdiagramm mit dieser Excel vorlage

Wir haben bereits erw├Ąhnt, dass es Kanban-Tafeln in allen m├Âglichen Formen und Gr├Â├čen geben kann - und diese Excel-Vorlage ist ein gro├čartiges Beispiel daf├╝r! Teams lieben Kanban-Tafeln, weil sie sich auf einen kontinuierlichen und konsistenten Arbeitsfluss konzentrieren, um Projekte p├╝nktlich abzuschlie├čen, eine Aufgabe nach der anderen. Mit Work in Progress Limits k├Ânnen Teams die Anzahl der Aufgaben, an denen sie arbeiten, kontrollieren und sicherstellen, dass sie sich nicht mehr Arbeit aufhalsen, als sie kauen k├Ânnen. Diese Excel-Kanban-Tafel vorlage konzentriert sich auf diesen Aspekt der Kanban-Tafeln.

Geben Sie einfach das Datum ein, das mit Ihrer Aufgabe oder Ihrem Prozess verbunden ist, und die Anzahl der pro Tag zul├Ąssigen laufenden Aufgaben, um Ihren Arbeitsablauf in einem visuellen kumulativen Flussdiagramm in Excel mit Farben zu sehen, die mit jeder Aufgabe verbunden sind.

Diese Excel-Kanban-Tafel ist eine gro├čartiges Werkzeug f├╝r sehr visuelle Lernende die jeden Tag sehen m├╝ssen, wie die Aufgaben zueinander stehen! Diese Vorlage herunterladen Schw├Âren Sie auf Ihre Excel-basierten Arbeitsabl├Ąufe? Wir haben genau das richtige Tool f├╝r Sie! Erfahren Sie alles dar├╝ber, wie Sie Kanban-Tafeln in Excel erstellen k├Ânnen, finden Sie weitere Excel-Vorlagen , Ressourcen und mehr auf der ClickUp-Blog !

6. Team Requests Kanban Board Vorlage von ClickUp

Teamanfragen Kanban Board Vorlage von ClickUp

Kanban-Boards sind ein beliebtes Werkzeug f├╝r das agile Projektmanagement, aber sie werden von Teams in allen Abteilungen genutzt - auch in der Personalabteilung!

Die Team Requests Kanban Board Vorlage von ClickUp ist eine wichtige werkzeug f├╝r HR , IT und B├╝roleiter, die f├╝r die Nachverfolgung und Organisation der Anfragen ihrer Remote-Teams zust├Ąndig sind.

Diese Mappe f├╝gt Ihrem Arbeitsbereich vier Ansichten hinzu, darunter eine separate Kanban-Tafel f├╝r die verschiedenen Arten von Anfragen, die eingehen, und ein internes Anfrageformular mit Antworten, die direkt in ClickUp-Aufgaben umgewandelt werden k├Ânnen, die in Ihrer Tafel erscheinen. Au├čerdem stellen f├╝nf Status sicher, dass keine Anfrage durch das Raster f├Ąllt. Diese Vorlage herunterladen

7. Videoproduktion Kanban Board Vorlage von ClickUp

Videoproduktion Kanban Board Vorlage von ClickUp

Die Kanban-Board-Vorlage f├╝r die Videoproduktion von ClickUp ist ein perfektes Beispiel daf├╝r, wie vielseitig Kanban-Boards sein k├Ânnen. Planen Sie Ihren Drehplan von der Vor- bis zur Nachproduktion mit dieser anf├Ąngerfreundlichen Vorlage. Visualisieren Sie Ihren Zeitplan in einer Liste oder verschieben Sie Aufgaben in der Produktionspipeline, indem Sie sie auf Ihre Kanban-Tafel ziehen und ablegen.

Au├čerdem enth├Ąlt diese einfache Kanban-Vorlage ein Hilfsdokument, mit dem Sie Ihre Organisation verbessern und Ihre kreativen Projekte m├╝helos ├╝ber die Ziellinie bringen k├Ânnen. Diese Vorlage herunterladen

8. Projektmanagement Kanban Board Vorlage von ClickUp

Projektmanagement Kanban Board Vorlage von ClickUp

Wenn all diese Vorlagen gro├čartig klingen, aber vielleicht ein wenig zu kompliziert f├╝r Ihr bisheriges Kanban-Erfahrungsniveau sind, dann ist dies Ihre Vorlage.

Egal, ob Sie ein Projekt managen oder Ihre w├Âchentlichen Aufgaben organisieren wollen, diese einsteigerfreundliche Projektmanagement-Vorlage Board-Vorlage von ClickUp deckt alle Ihre Kanban-Grundlagen ab. Beginnen Sie mit einem Board, das bereits in f├╝nf Status unterteilt ist, die auf praktisch jeden Arbeitsablauf anwendbar sind: Offen, In Bearbeitung, Pr├╝fung, Blockiert und Geschlossen. Diese Vorlage herunterladen

9. Kampagnenverfolgung Kanban Board Vorlage von ClickUp

Kampagnenverfolgung Kanban Board Vorlage von ClickUp

Dies ist die Vorlage, von der Ihr Marketingteam schon lange getr├Ąumt hat. ÔťĘ

Zwischen dem Jonglieren mit verschiedenen Tools, mehreren Kampagnen, dem Einhalten des Budgets und dem Leistungsdruck f├╝hlt man sich leicht von seinem Marketing-Workflow ├╝berfordert - aber die Kampagnen-Tracking und Analytics-Vorlage von ClickUp wurde entwickelt, um den ├ťberblick ├╝ber diese vielen beweglichen Teile zu behalten.

Diese Vorlage ist mit 10 benutzerdefinierten Feldern ausgestattet, sodass Sie jede Aufgabe so detailliert wie n├Âtig beschreiben und Ihre Kampagnen so visualisieren k├Ânnen, wie es f├╝r Sie am besten funktioniert. Wenn mehrere Kampagnen und Aufgaben zusammenarbeiten, stellt Ihre Kanban-Tafel sicher, dass niemand mehr Arbeit hat, als er bew├Ąltigen kann. Neben Ihrer Tafel finden Sie Ihre Kampagnen in einer ├╝bersichtlichen Kalenderansicht und einer Liste aller Kampagnen, um ├ťberschneidungen zu vermeiden. Diese Vorlage herunterladen

10. Kanban Roadmap Vorlage von ClickUp

Kanban-Roadmap-Vorlage von ClickUp

Bei der Produktentwicklung gibt es keine Einheitsgr├Â├če f├╝r alle. Jedes Unternehmen hat seine eigenen Anforderungen, und es liegt an jedem Team, seinen eigenen Weg zu finden. Verbessern Sie Ihren Prozess mit diesem Kanban-Tool. ClickUp's Kanban-Roadmap-Vorlage erm├Âglicht es Ihnen, Ihre Aufgaben und Ziele zu verwalten, kritische Elemente zu priorisieren und schlie├člich einen klaren ├ťberblick ├╝ber Ihre Entwicklungsaktivit├Ąten zu gewinnen. Diese Vorlage herunterladen

11. Kanban Board Vorlage von OneNote

Erstellen Sie eine Kanban-Tafel von Grund auf in OneNote ├ähnlich wie Sie Ihre Kanban-Tafel in Excel oder auf einer Karteikarte strukturieren k├Ânnen digitalen Whiteboard k├Ânnen Sie auch eine Tafel in OneNote erstellen! Erstellen Sie Spalten, um Ihre Arbeitsabl├Ąufe im B├╝ro oder zu Hause zu verwalten, und f├╝gen Sie so viele Spalten, Farben und Details hinzu, wie Sie ben├Âtigen. Zugang zu diesem Leitfaden Weitere Ressourcen f├╝r Projektmanagement-Vorlagen:

Kanban-Tafel Grundlagen und FAQs

Die Kanban-Tafeln haben ihre Wurzeln in der Automobilherstellung der 1940er Jahre und wurden so angepasst und erweitert, dass sie Teams in allen Branchen ein einfaches und dennoch flexibles Rahmenwerk zur Visualisierung von Arbeitsabl├Ąufen bieten.

Teams kehren zu Kanban-Tafeln zur├╝ck, weil sie einfach, intuitiv und konsistent sind. Sie sind flexibel genug, um nahezu jeden Anwendungsfall zu unterst├╝tzen - und wenn Sie einmal gelernt haben, wie man eine Kanban-Tafel zu interpretieren interpretieren, k├Ânnen Sie im Grunde alle lesen.

Richtig eingesetzt, schaffen Kanban-Tafeln einen reibungslosen und kontinuierlichen Arbeitsfluss, f├Ârdern die Transparenz und definieren eindeutig die Eigent├╝mer der einzelnen Aufgaben.

Obwohl sie nicht auf ein einziges "Aussehen" beschr├Ąnkt sind, beginnen Kanban-Tafeln oft mit mindestens drei Spalten - oder Status -, die die Phasen bis zur Fertigstellung darstellen, und Aufgabenkarten, die sich ├╝ber die Tafel bewegen, bis das Projekt abgeschlossen ist.

Aber wie sehen sie eigentlich aus? Nun, lassen Sie uns eine erstellen!

Wie strukturiert man Kanban-Tafeln? Mit Beispielen

Sie k├Ânnen Ihr Board IRL auf einer Oberfl├Ąche wie einer Korkplatte oder einem pers├Ânlichen Whiteboard erstellen - oder mit Hilfe eines dynamischen Kanban-Software die f├╝r diesen Ansatz entwickelt wurde. Aber ganz gleich, ob Sie die Tafel auf Ihrem Schreibtisch oder auf dem Bildschirm bevorzugen, folgen Sie uns, wenn wir die charakteristischen Merkmale aufschl├╝sseln, die jede effiziente Kanban-Tafel haben muss:

1. Spalten

Die Spalten auf Ihrer Kanban-Tafel stellen die Zust├Ąnde dar, die jede Aufgabe durchlaufen muss, bevor sie als erledigt gelten kann. Wenn Sie gerade erst mit dem Kanban-Ansatz beginnen, halten Sie es einfach mit drei Spalten, die ├Ąhnlich klingen wie To-Do, In Progress und Done, aber idealerweise streben Sie die gleiche Anzahl von Spalten an wie die Schritte in Ihrem Arbeitsablauf.

Dies ist auch Ihre erste Gelegenheit, die Tafel an den Prozess Ihres Teams anzupassen.

Wenn Ihr Team regelm├Ą├čig mit einem anderen Satz benutzerdefinierter Status oder zus├Ątzlichen Phasen f├╝r Forschung, Entwicklung oder Feedback arbeitet, f├╝gen Sie einfach weitere Spalten hinzu, um diese Schritte in Ihrem Arbeitsablauf darzustellen.

Pro-Tipp: Wenn Sie jedem Status eine Farbe zuordnen, erhalten Sie eine weitere visuelle Ebene f├╝r das Verst├Ąndnis Ihrer Tafel und jeder Aufgabe - auch auf einen Blick. Wenn Sie Ihre Kanban-Tafel digital erstellen mit Hilfe von projektmanagementsoftware wie ClickUp werden benutzerdefinierte Status automatisch mit einer Farbe versehen, um den Mitgliedern das Sortieren, Filtern und Organisieren ihres Arbeitsaufkommens auf eine sehr visuelle Weise zu erleichtern.

Gruppieren Sie die Aufgaben auf Ihrer Kanban-Tafel nach Status, benutzerdefinierten Feldern, Priorit├Ąt und mehr in der Board-Ansicht von ClickUp

2. Aufgaben

Hier tragen Sie jede Aufgabe ein, die zu Ihrem Projekt geh├Ârt - ja, jede einzelne. Dies ist eine der M├Âglichkeiten, wie Kanban-Tafeln die Transparenz f├Ârdern.

Kategorisieren Sie die Aufgaben nach ihrem aktuellen Status, um einen besseren ├ťberblick ├╝ber den Gesamtstatus Ihres Projekts zu erhalten - wie viele Aufgaben noch anstehen, wie viele in Bearbeitung sind und welche Aufgaben Sie bereits abgeschlossen haben.

Aufgaben - oder Aufgabenkarten - wandern von links nach rechts ├╝ber die Tafel, beginnend mit dem Status To-Do, bis sie abgeschlossen sind und die Spalte Done erreichen.

Ihre Spalten werden sich schnell f├╝llen, aber Sie m├Âchten, dass Ihre Tafel sauber und ├╝bersichtlich bleibt, damit jeder sie jederzeit leicht lesen kann. Beim Scannen Ihrer Tafel sollten Sie alle grundlegenden Aufgabeninformationen sehen, einschlie├člich Name, Empf├Ąnger, F├Ąlligkeitsdatum und Bild (falls zutreffend).

Pro-Tipp: Wenn Sie eine flexible Arbeitsverwaltungssoftware wie ClickUp verwenden, m├╝ssen Sie nicht ausw├Ąhlen, welche Aufgabeninformationen Sie freigeben! Die Software macht das f├╝r Sie. ­čśÄ

Laden Sie Ihre Aufgabe mit Links auf, Benutzerdefinierte Felder , Priorit├Ąten , detaillierte Beschreibungen, mehrfachbevollm├Ąchtigte , Beobachter, und mehr zu jeder Aufgabe, w├Ąhrend Ihr Board organisiert und pr├Ąsentabel bleibt.

3. Grenzen f├╝r laufende Arbeiten

Dies ist eine der wichtigsten Methoden, mit denen Kanban-Tafeln einen konsistenten Arbeitsablauf aufrechterhalten. Um zu verhindern, dass Mitglieder mit mehreren Aufgaben gleichzeitig jonglieren, beschr├Ąnken "Work in Progress" (WIP) Limits die Anzahl der Aufgaben, die gleichzeitig von To-Do auf In Progress verschoben werden k├Ânnen.

4. Swimlanes

W├Ąhrend Spalten Ihrer Pinnwand eine vertikale Struktur verleihen, unterteilen Swimlanes die Pinnwand horizontal, damit Sie mehrere Arbeitsabl├Ąufe auf einer einzigen Pinnwand visualisieren k├Ânnen. Wenn Sie mehrere Projekte verwalten oder verschiedene Teammitglieder beaufsichtigen, schaffen Swimlanes Abschnitte auf Ihrer Tafel, um zu zeigen, welche Aufgaben zu welchem Teammitglied oder Projekt geh├Âren.

Wenn Sie eine Tabellenkalkulation verwenden, k├Ânnen Sie sich Swimlanes als Zeilen vorstellen, die nur die Aufgaben enthalten, die sich auf eine bestimmte Informationskategorie beziehen.

Na also!

Sobald Sie diese Informationen hinzugef├╝gt haben, ist Ihr Team bereit, mit dem Kanban-Ansatz loszulegen! Das h├Ârt sich einfach an, aber der Nachteil, wenn Sie Ihre Tafel von Grund auf neu erstellen, besteht darin, dass jeder dieser vier Schritte ein gewisses Ma├č an Voraussicht, Zeit und M├╝he erfordert. Vor allem, wenn Sie noch keine Erfahrung mit Kanban-Tafeln haben oder mit komplizierten Arbeitsabl├Ąufen zu tun haben, k├Ânnen Sie leicht wichtige Aufgaben und Informationen vergessen.

Aber das ist noch nicht alles. Ohne eine Vorlage oder eine flexible Projektmanagement-Software kann der Wartungsaufwand, der mit der Aktualisierung Ihrer Tafel verbunden ist, das Projekt mehr behindern als es Ihnen hilft.

Aus diesem Grund greifen viele Projektmanager auf Vorlagen zur├╝ck, um so schnell wie m├Âglich mit der Verwendung von Kanban-Tafeln beginnen zu k├Ânnen.

Verwalten Sie Ihr n├Ąchstes Projekt mit einer Kanban-Vorlage

Auch wenn bei jeder Google-Suche tonnenweise Vorlagen auftauchen, sind nicht alle Kanban-Tafeln gleich.

Da sie in der Lage sind, Prozesse in verschiedenen Abteilungen und Branchen zu optimieren, ist es wichtig, eine Vorlage zu w├Ąhlen, die bereits auf Ihre Bed├╝rfnisse zugeschnitten ist. Auf diese Weise k├Ânnen Sie sich von den darin enthaltenen Status und Automatisierungen inspirieren lassen und als Sprungbrett f├╝r Sie und Ihr Team dienen, um Ihren Kanban-Ansatz noch weiter auszubauen.

Unser Vorschlag?

W├Ąhlen Sie eine Vorlage, die von und f├╝r eine leistungsstarke Arbeitsmanagement-Software wie ClickUp . Da Ihre Aufgaben, Ihre Arbeit, Ihr Team und Ihr Prozess bereits in Ihrem Arbeitsbereich vorhanden sind, werden dies auch Ihre Kanban-Tafeln sein! Das spart nicht nur Zeit bei der Einrichtung Ihres Arbeitsablaufs, sondern hilft Ihnen auch, den Prozess auf einer Tafel voranzutreiben, die automatisch aktualisiert wird, w├Ąhrend Sie arbeiten.

Und das Beste daran? Es ist kostenlos! ­čĺŞ

Zugriff auf eine Vielzahl von Kanban-Vorlagen, 100 MB Speicherplatz, unbegrenzte Aufgaben und Mitglieder, ├╝ber 1.000 Integrationen kollaborative Docs, und vieles mehr kostenlos, f├╝r immer in ClickUp ! ­čŽä