Wir haben die 15 besten HR-Softwarelösungen für Mitarbeiterteams im Jahr 2024 getestet

Was erhält man, wenn man die Personalabteilung (HR) mit den Möglichkeiten der modernen projektmanagement-Software ? Software entwickelt für onboarding zu rationalisieren , Sozialleistungen, Gehaltsabrechnung und Prozesse für neue Mitarbeiter. 🙌🏼

HR-Software ist ein Muss für Geschäfte jeder Größe, insbesondere für solche, die auf Wachstum ausgerichtet sind und ihre Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellen!

Wir haben eine Liste der 15 besten HR-Software für Ihr Geschäft erstellt, einschließlich der wichtigsten Features, Vor- und Nachteile, Preise, Kundenfeedback und Bewertungen der Benutzer. Außerdem bieten wir Ihnen einen Einblick in die häufig gestellten Fragen zu HR-Software und in die Kategorien, die Ihnen bei Ihrer Suche helfen.

Worauf sollten Sie bei HR-Software achten?

HR-Software hilft Führungskräften und Mitgliedern des Teams, sich auf die Ziele des Unternehmens auszurichten, die Leistungen für Mitarbeiter zu verwalten, die täglichen Abläufe zu straffen und ihre Zeit effizienter zu verteilen. In vielen Fällen wird diese Software auch von den Mitarbeitern genutzt, um ihre Zeitkarten zu verwalten, Anträge zu stellen, wichtige Steuer- und Gehaltsabrechnungsdaten einzusehen und vieles mehr.

Ihre HR-Software sollte flexibel genug sein, um mit der wachsenden Mitarbeiterzahl und den strukturellen Veränderungen in Ihrem Unternehmen Schritt zu halten, ohne dass Sie in ein weiteres Tool investieren müssen, um die Aufgabe zu erledigen. Features, auf die Sie bei Ihrer nächsten HR-Software achten sollten, sind:

Einarbeitung neuer Mitarbeiter

Verwaltung der Gehaltsabrechnung

Zugriff auf die Unternehmenspraktiken und -richtlinien

Nachverfolgung des Zeitaufwands für Aufgaben und abrechenbare Stunden

Aufgaben planen unter den Mitarbeitern

Verwalten und Beantragen von Leistungen für Mitarbeiter

Nachverfolgung von Bewerbern im Einstellungsprozess

Verwalten Sie Mitarbeitergespräche undHR Ziele Die Eigenschaften, die eine HR-Software so wertvoll machen, sind nicht auf diese Liste begrenzt. Tools zur Verwaltung von Aufgaben, zur Nachverfolgung von Fortschritten, zum Planen von Projekten und zur Zusammenarbeit mit dem Team werden den Alltag aller Beteiligten mit der idealen HR-Software erleichtern und für einen reibungsloseren Ablauf sorgen.

Wir haben unsere Hausaufgaben erledigt und eine Liste der 15 besten HR-Software-Alternativen für jede Kategorie zusammengestellt, einschließlich ihrer Vorteile, wichtigsten Features, Kundenfeedback, Bewertungen von Benutzern und Preise.

1. ClickUp #### Kategorie: Beste HR-Software-Gesamtlösung

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen ClickUp ist die einzige All-in-One-Produktivitätsplattform, die leistungsstarke Lösungen für Teams jeder Größe und Branche bietet. Mit hunderten von anpassbaren Features und über 1.000 Integrationen clickUp kann Ihre Arbeit über alle Apps hinweg in einem kollaborativen Workspace zentralisieren perfekt für HR Teams zur Verwaltung von Mitarbeiterdaten, Zeit und Zielen.

Ganz gleich, ob Sie Ihren Rekrutierungsprozess rationalisieren, neue Mitarbeiter einarbeiten oder ihre Fortschritte bei der Erreichung von Zielen nachverfolgen wollen - die flexible Plattform von ClickUp bietet alles, was Sie brauchen, um langwierige Personalprozesse zu vereinfachen und zu optimieren.

ClickUp's HR Features

Mehrere Ansichten

Über 15 Möglichkeiten, Ihre Workflows zu visualisieren , Aufgaben und Projekte in ClickUp zu visualisieren, einschließlich einiger Schlüssel-Ansichten, die Ihr HR-Team lieben wird:

Tabellenansicht für eine kalkulationsähnliche Datenverwaltung

Listenansicht mit mehreren Sortier-, Filter- und Gruppierungsoptionen

Formular-Ansicht für die direkte Umwandlung von Mitarbeiterumfragen, Anfragen und Feedback in umsetzbare Aufgaben

Kalender-Ansicht zur Verwaltung von Zeitplänen, Freizeit, Tagesordnungen und virtuellen Meetings

Workload-Ansicht für die Verwaltung der Kapazitäten Ihres Teams

Automatisierungen für HR-Prozesse

Es gibt über 100 Möglichkeiten, um ihre HR-Prozesse zu automatisieren in ClickUp, damit sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann - Ihre Mitarbeiter! Automatisierungen in ClickUp können die Erstellung von Aufgaben auslösen, Aufgaben zuweisen, Kommentare einfügen und zuweisen, den Status von Aufgaben ändern und vieles mehr.

Dashboards für die HR-Nachverfolgung

Ideal für die Nachverfolgung projekt Meilensteine einzelziele, und HR KPIs , Dashboards in ClickUp fassen Ihre gesamte Arbeit in einer sofortigen und übersichtlichen Übersicht zusammen. Dashboards sind anpassbar, hochgradig visuell und immer Meeting-bereit, um sie den Stakeholdern und anderen Managern zu präsentieren. Außerdem gibt es über 50 Widget-Variationen in Dashboards, die für jedes HR-Szenario erstellt werden können: besetzte Positionen, Zeit bis zur Einstellung und Teamleistung.

HR-Vorlagen

Diese HR SOP Vorlage von ClickUp ist die perfekte Ressource für die Einführung Ihres Teams in Prozesse mit ClickUp Whiteboards . Diese Vorlage fügt eine farbige, übersichtliche und leicht zu bearbeitende Tabelle in Ihr kollaboratives Whiteboard ein, um Personalverantwortliche bei der Schulung des Teams, der Festlegung von Aufgaben für die Personalbeschaffung, der Verwaltung von Einstellungsprozessen und vielem mehr zu unterstützen.

Rationalisieren Sie Ihre HR-Prozesse mit der HR SOP-Vorlage von ClickUp und Whiteboards

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp Profis

Alle diese leistungsstarken Tools befinden sich in einer dynamischen Plattform, so dass Sie nicht in separate Produkte oder eine Software-Suite investieren müssen, um alle Funktionen von ClickUp nutzen zu können

Über 1.000 Integrationen und hunderte von vorgefertigten Vorlagen, um Ihre Erfahrungen mit ClickUp zu erweitern und zu rationalisieren

24/7 Kundensupport, Lernressourcen wieClickUp University,webinare, undHilfe-Dokumente um Ihren Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten

ClickUp Nachteile

Bietet keine speziellen Leistungspakete an, kann aber die Daten auf einer sicheren Plattform verwalten

Die Anpassung an die umfangreiche Liste der Features von ClickUp kann eine gewisse Lernkurve erfordern

ClickUp Preisgestaltung

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7 pro Benutzer, pro Monat

: $7 pro Benutzer, pro Monat Business : $12 pro Benutzer, pro Monat

: $12 pro Benutzer, pro Monat Business Plus : $19 pro Benutzer, pro Monat

: $19 pro Benutzer, pro Monat Enterprise: Kontaktieren Sie ClickUp für benutzerdefinierte Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (5,030+ Bewertungen)

4.7/5 (5,030+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,210+ Bewertungen)

2. Rippling

Kategorie: Beste software zur Mitarbeiterverwaltung

über Kräuseln Rippling bietet eine Reihe von Produkten zur Vereinfachung von HR-, IT- und Finanzprozessen mit seiner Cloud-basierten Software. Die HR-Software von Rippling ist benutzerfreundlich, leicht zu erlernen und verfügt über eine Vielzahl von Features, die von der Gehaltsabrechnung bis hin zu Umfragen zum Mitarbeiterfeedback und mehr reichen.

Merkmale von Rippling

Berichterstellung und Analyse der Belegschaft zur Nachverfolgung von Einstellungen, Personalbeständen und Fortschritten

Automatisierung von Workflows für einheitliche Aufgaben

Rollenbasierte Berechtigungen und Richtlinien mit benutzerdefiniertem Zugriff und Genehmigungen

Compliance-Management mit lokalen, staatlichen und föderalen Empfehlungen

Vorteile von Rippling

Hunderte vonvorlagen für die Gehaltsabrechnung und andere HR-Anforderungen, die Sie nach Bedarf benutzerdefinieren können

Entwickelt für die Verwaltung einer globalen Belegschaft mit lokalisierten Features für Gehaltsabrechnung, Steuern und Compliance

Zahlreiche Integrationen zur Erweiterung der Funktionen in jeder HR-Kategorie

Nachteile von Rippling

Integration für die Verwaltung erforderlichmitarbeiterleistungen und -bewertungen mit Rippling

Das Feature der Hintergrundüberprüfung durch Rippling ist teuer

Die benutzerdefinierten Ansichten sind nur für Administratoren verfügbar, so dass die meisten Ihrer Mitarbeiter keinen Zugriff auf diese Features haben

Rippling Preise

Rippling beginnt bei 8 $ pro Benutzer und Monat, aber alle Pläne erfordern ein benutzerdefiniertes Angebot von Rippling und werden für jedes Team auf der Grundlage der von Ihnen benötigten Features erstellt.

Rippling Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (1,470+ Bewertungen)

4.8/5 (1,470+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (1,840+ Bewertungen)

Personalleiter haben einen harten Job. Sie müssen die besten Talente finden und sie so managen, dass sie dem Unternehmen Geld einbringen. Aus diesem Grund brauchen Personalleiter die beste HR-Software! Ich habe mich für Rippling entschieden, weil es eine benutzerfreundliche Oberfläche hat und erschwinglich ist. Außerdem bietet es Features, die andere HR-Softwareprogramme nicht haben. Mit Rippling kann ich die Leistung meiner Mitarbeiter nachverfolgen und benutzerdefinierte Berichte erstellen. Außerdem hilft es mir, mit anderen Personalleitern in Verbindung zu treten, um Best Practices auszutauschen. Das System verfolgt automatisch die Nachverfolgung von Urlaubs- und Krankheitstagen und erleichtert die Ansicht der Mitarbeiterdaten.

Travis Lindemoen , Geschäftsführer, nexus IT-Gruppe

3. Arbeitstag

Kategorie: Das Beste für große Unternehmen

über Arbeitstag Workday führt Finanzprozesse mit HR, Planung und Analysen zusammen und bietet so ein abgerundetes Erlebnis für eine Vielzahl von Anwendungsfällen. Mit Features, die auf professionelle Dienstleistungen mit fakturierbarer Zeit, Bildungsmanagement und Vertriebsabläufe zugeschnitten sind, hilft diese HR-Software-Suite mittleren und großen Unternehmen, ihre Prozesse anzupassen, um mit ihrem Wachstum Schritt zu halten.

Workday Features

Analysen und Berichterstellung zur Nachverfolgung des Fortschritts von HR-Aufgaben, Gehaltsabrechnung und Sozialleistungen

Nachverfolgung und Verwaltung von Mitarbeiterzeiten

Automatisierung von Workflows für professionelle Dienstleistungen

Workday-Profis

Mehrere Produkte für Unternehmen aller Branchen

Entwickelt für die Verwaltung von HR-Prozessen für große Enterprise Teams mit vielen Daten, häufigen Änderungen und Tausenden von Mitarbeitern

Selbstbedienungsoptionen durch persönliche Mitarbeiterportale

Workday Nachteile

Nicht intuitiv, schwierig zu navigieren und veraltet wirkende Oberfläche

Kann ein langwieriger Implementierungsprozess sein, insbesondere für größere Unternehmen

Teuer und keine Option für kleine Geschäfte

Workday-Preise

Kontaktieren Sie Workday für alle Preisanfragen.

Bewertungen und Rezensionen zu Workday

G2: 4/5 (1.290+ Bewertungen)

4/5 (1.290+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (980+ Bewertungen)

_Als Berater arbeite ich mit einer Reihe von HR-Softwarepaketen. Als Personalleiter sind meine beiden bevorzugten HRIS-Ressourcen Bamboo und Workday. Workday ist eine erstaunliche Ressource für größere Arbeitgeber, die über die nötige Leistung verfügt, um jährliche Verdienstprozesse mit Leichtigkeit abzuwickeln. Ich habe mich für Workday entschieden, weil es so einfach zu bedienen ist und sich mit anderer HR-Software wie ADP und der Verwaltung von Sozialleistungen integrieren lässt Tawanda Johnson , Vordenkerin im Bereich Menschen und Kultur, Sportliches Lächeln 4. Gusto

Kategorie: Das Beste für kleine Geschäfte

über Gusto Gusto ist ein HR tool für kleine und mittelgroße Teams zur verwaltung von Gehaltsabrechnung, Sozialleistungen, Leistungsbeurteilungen und Onboarding . Wie Workday und Rippling bietet Gusto Einblicke und Features zur Zeiterfassung für ein Self-Service-Erlebnis für alle Mitarbeiter, bietet aber mehr in Bezug auf die Einstellung und talentakquise einschließlich Stellenausschreibungen, Feedback-Anfragen und Vorlagen für Angebotsschreiben.

Gusto Features

Komplette Lohn- und Gehaltsabrechnung, einschließlich Compliance, automatisierte Steuererklärungen undzahlungen für Auftragnehmer* Mitarbeitermanagement zur Betreuung von Bewerbern von der Bewerbung bis zum Onboarding

Medizinische, zahnärztliche, 401K- und visionäre Pläne und mehr werden angeboten

Vorteile von Gusto

Mehrere Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle wie Angebotsschreiben, Einstellungen und Stellenausschreibungen

Organisiert und verwaltet alles, was mit Gehaltsabrechnung und Sozialleistungen zu tun hat

Großartig für neue Geschäfte und kleine Geschäfte, die zum ersten Mal eine HR-Software suchen

Gusto Nachteile

Es gibt einen großen Preissprung zwischen den kostenpflichtigen Plänen und es wird kein kostenloser Plan angeboten

Es kann einige Zeit dauern, bis man die Plattform erlernt und sich an die Benutzeroberfläche gewöhnt hat

Nicht alle Features der Webanwendung sind in der mobilen App verfügbar

Gusto Preise

Einfach : $40 pro Monat, plus zusätzliche $6 pro Person, pro Monat

: $40 pro Monat, plus zusätzliche $6 pro Person, pro Monat Plus : $80 pro Monat, plus zusätzliche $12 pro Person, pro Monat

: $80 pro Monat, plus zusätzliche $12 pro Person, pro Monat Premium: Kontaktieren Sie Gusto für ein Angebot

Gusto Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (650+ Bewertungen)

4.2/5 (650+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (1 Bewertung)

Wir haben herausgefunden, dass Gusto die beste HR-Software für unsere Bedürfnisse ist und dazu beigetragen hat, dass unser Workflow reibungslos funktioniert. Gusto macht die Zufriedenheit der Mitarbeiter zur Nummer eins der Prioritäten, was für uns sehr wichtig ist. Es verfügt über benutzerfreundliche Features wie Vergütungsmanagement, Mitarbeiter-Onboarding und ein Self-Service-Portal. Es umfasst auch die Verwaltung von Freistellungen und Sozialleistungen, was in einem kleinen Geschäft wichtig ist, um sicherzustellen, dass diese Aufgaben innerhalb unseres kleinen Mitarbeiterstabs dennoch professionell erledigt werden

Anthony Martin , Gründer und CEO, Choice Mutual

5. BambooHR

Kategorie: Beste Selbstbedienungsoption für Mitarbeiter

über BambooHR BambooHR ist das Dreigestirn der HR-Software für Gehaltsabrechnung, Sozialleistungen und Mitarbeiterdaten, bei dem die persönliche Erfahrung des Mitarbeiters beim Zugriff auf die damit verbundenen Aufgaben im Mittelpunkt steht. BambooHR wurde für kleine und mittelständische Geschäfte entwickelt und unterstützt Teams bei der Mitarbeiterbindung durch ein Tool, mit dem Mitglieder auf einfache Weise ihre Sozialleistungen nutzen, Feedback einholen, Leistungsziele festlegen und vieles mehr.

BambooHR Features

Berichterstellung für Unternehmensführung, Wachstum, Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterzufriedenheit

Mehrere persönliche und öffentliche Kalender für die Berechnung von Freizeit und die Ansicht, wer den Tag über nicht da ist

Integrierte Onboarding-Pakete mit elektronischer Unterschrift

BambooHR-Profis

Dieses Unternehmen hält, was es predigt, indem es die Mitarbeiter an die erste Stelle setzt und die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben in den Vordergrund stellt

Schafft einen Space für HR Teams, Recruiter und Manager, um gemeinsam an neuen Bewerbern zu arbeiten

Mehrere Features für Mitarbeiter zur Nachverfolgung ihrer Leistung durch Bewertungen, Feedback, Ziele und Schulungen

BambooHR Nachteile

Veraltete UX und UI

Limitierte Metriken in der Berichterstellung

Kein eingebautes Feature für die Zeitplanung

BambooHR Preise

Alle BambooHR-Preise sind pro Team benutzerdefiniert und auf Anfrage erhältlich.

BambooHR Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,210+ Bewertungen)

4.4/5 (1,210+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,920+ Bewertungen)

Die Software BambooHR ist einfach zu bedienen und gehört zu den besten HRIS-Optionen für kleine bis mittelgroße Geschäfte. BambooHR ist für HRIS-Fachleute und Mitarbeiter gleichermaßen benutzerfreundlich. Die Workflows sind anpassbar, und die Funktionen zur Berichterstellung sind einfach zu handhaben. Mit BambooHR macht das Onboarding neuer Mitarbeiter Spaß und trägt dazu bei, dass sie sich vom ersten Tag an für das Unternehmen engagieren. Eines meiner Favoriten unter den Features ist die Möglichkeit, Workflows abteilungsübergreifend zu erstellen. Für uns hat dies den Prozess der Neueinstellung vereinfacht, da die Kommunikation zwischen der Personalabteilung und der IT-Abteilung optimiert wurde

Brittney Simpson hR Operations Manager, Walker Miller Energiedienstleistungen

6. Und zwar

Kategorie: Beste HR-Software für Teams mittlerer Größe

über Nämlich Namely ist eine HR-Software für mittelständische Geschäfte, mit der sie ihre Lohn- und Gehaltsabrechnung im Griff haben, Sozialleistungen verwalten und ihre Arbeitszeit nachverfolgen können.

Namely Features

Features zur Belohnung und Anerkennungmitarbeiter zu motivieren* Funktionen für die elektronische Signatur und die elektronische Überprüfung zur Rationalisierung der Einstellungsprozesse

Zahlreiche Integrationen mit der Möglichkeit, über die API eigene Integrationen zu erstellen

Namely Vorteile

Sehr einfache Ansicht der Arbeitszeiten und Gehaltsabrechnungen für Mitarbeiter über ihre persönlichen Portale

Einfache Schnittstelle, die die Feeds vieler Social-Media-Plattformen nachahmt

Konzipiert für mittelständische Unternehmen mit 25-1.000 Mitarbeitern

Namentlich Nachteile

Fehlende leistungsstarke und intuitive Features für die Berichterstellung und die Leistung der Mitarbeiter

Die Plattform hat Schwierigkeiten, Daten für größere Unternehmen zu verwalten und ist fast ausschließlich für mittelgroße Teams konzipiert

Die Berichterstellung kann für stundenweise Angestellte schwierig zu handhaben sein

Nämlich die Preisgestaltung

Alle Preisinformationen für Namely sind nur auf Anfrage erhältlich.

Namely Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (270+ Bewertungen)

3.9/5 (270+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (410+ Bewertungen)

_Wir benutzen Namely seit vier Jahren für die Personalverwaltung und es war ein großer Fortschritt. Ich hätte nie gedacht, dass es einen so großen Unterschied machen würde, alle Mitarbeiterinformationen an einem zentralen Ort zu haben. Es ist nicht nur bequem, sondern es macht es auch viel einfacher, den Fortschritt und die Leistung jedes Einzelnen zu verfolgen. Und da Namely mit anderen Softwareplattformen integriert werden kann, kann ich es mit unseren Gehaltsabrechnungs- und Sozialleistungssystemen verbinden. Insgesamt ist Namely eine große Hilfe für die Organisation und den reibungslosen Ablauf meines Geschäfts Antreas Koutis , Verwaltungsdirektor, Financier 7. Oracle

Kategorie: Am besten für branchenspezifische Features

über Oracle Oracle bietet eine Reihe von Cloud-basierten Anwendungen für Unternehmen an, mit denen alles verwaltet werden kann - von der Ressourcenplanung bis hin zu Inhalten, Kundenerfahrungen, Lieferkettenprozessen und vielem mehr. Zu den wenigen Produkten gehört auch Oracle Fusion Cloud HCM-AKA, die HR-Software für die Verwaltung des Humankapitals.

Oracle-Features

Ein digitaler Assistent, der bei der Verwaltung von Sozialleistungen, Personalprognosen und der strategischen Unternehmensplanung hilft

Karriereentwicklung undleistungsmanagement features wie Checklisten und Module

Vorgefertigte und benutzerdefinierteHR KPIs und Dashboards

Oracle-Profis

Lokalisierung der Gehaltsabrechnung für eine globale Belegschaft von Mexiko bis China

Branchenspezifische Features für ein maßgeschneidertes HR-Software-Erlebnis

Diese Software wurde entwickelt, um Unternehmen bei der Skalierung und Implementierung agiler Praktiken in HR-Prozesse zu unterstützen

Oracle Nachteile

Die meisten Nachteile ergeben sich daraus, dass Oracle eine so große Software ist. Das Setup und die Lernkurve können sehr zeitaufwändig sein

Viele verschiedene Anwendungen in jedem Produkt werden schnell teuer

Die Benutzeroberfläche wirkt veraltet und ist nicht intuitiv

Oracle-Preise

Kontaktieren Sie den Oracle-Vertrieb für detaillierte Preisinformationen.

Oracle Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.7/5 (100+ Bewertungen)

3.7/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (mehr als 50 Bewertungen)

8. HR360

Kategorie: Das Beste für Compliance-Ressourcen

Über HR360 HR360 ist eine digitale Ressource für die Personalverwaltung. Es hilft Geschäften bei der Nachverfolgung von Mitarbeiterinformationen, Leistungsdaten und der Einhaltung von HR-Vorschriften.

HR360 Features

Automatisierte Stellenbeschreibung understellung von Interviewfragen* Mitarbeiterkostenrechner und Gehaltsbenchmarking-Tool

Eine Bibliothek mit interaktiven Leitfäden zur Einhaltung von HR-Richtlinien und bewährten Mitarbeiterpraktiken

HR360 Profis

Zusätzliche Apps zur Erweiterung der Funktionen

Eine komplette Online-Bibliothek mit allen Bundes- und Landesgesetzen

Über 500 herunterladbare Vorlagen für Formulare

HR360 Nachteile

Diese Software ist auf separate Apps angewiesen, um auf ihre Features zuzugreifen

Dieses Tool ist hilfreich für HR-Teams, aber weniger wertvoll für Mitarbeiter aus anderen Abteilungen

Nicht die beste Option für mittelgroße bis große Teams

HR360 Preise

Kontaktieren Sie HR360 für alle Preisinformationen.

HR360 Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (2 Bewertungen)

_Ich habe mich für HR360 entschieden, weil es eine umfassende Suite von HR Features bietet, einschließlich eines Mitarbeiter-Self-Service-Portals, eines Onboarding-Moduls und eines Performance-Management-Systems. HR360 ist außerdem in hohem Maße konfigurierbar, so dass es an die spezifischen Anforderungen meines Geschäfts benutzerdefiniert angepasst werden kann. Außerdem ist der Preis im Vergleich zu anderen HR-Softwareprogrammen wettbewerbsfähig. Insgesamt ist HR360 die beste HR-Softwarelösung für mein Geschäft

Tracey Beveridge , HR-Direktorin, Personalchecks

9. Clockify

Kategorie: Das Beste für die Verwaltung von Freizeitanträgen von Mitarbeitern

über ClockifyClockify ist eine Software zur Zeiterfassung mit der HR Teams den Fortschritt der Mitarbeiter während der Arbeitstage kategorisieren und nachverfolgen können. Clockify gibt der Personalabteilung Einblick in die Leistung der Mitarbeiter, aktuelle Projekte und allgemeine Aktivitäten. Außerdem erhalten die Mitarbeiter einen privaten Kalender für die Arbeit, in dem sie bezahlte Freistellungen für künftige Termine oder Urlaubstage beantragen können. Als Administrator haben Ihre Personalabteilung und Ihre Manager Zugriff auf eine jährliche Zeitleiste mit den genehmigten und ausstehenden Anträgen aller Mitarbeiter.

Clockify Features

Mehrere Features zur Zeiterfassung für die Eingabe von Stunden, die Markierung abrechenbarer Zeit, die Einstellung einer Stoppuhr und die Überwachung Ihres Timesheets

Erstellung von Rechnungen nach verfolgter Zeit, Ausgaben und Stundensätzen

Mehrere Ansichten zur Überwachung von Freizeit, Projektplänen, dem Team und dem Fortschritt

Clockify-Profis

Hilfreich bei der Nachverfolgung undverwaltung des Workloads des Teams* Hilft Mitarbeitern, die volle Eigentümerschaft und Verantwortung für ihre Arbeits- und Ausfallzeiten zu übernehmen

Einige Features für das Projektmanagement, einschließlich Meilensteinen und zugewiesenen Aufgaben

Clockify Nachteile

Es fehlen viele wichtige HR Features für die Verwaltung von Leistungen, Mitarbeiterportalen und Einstellungen

Limitierte Features zur Automatisierung der Zeiterfassung

Clockify wäre für einige Abteilungen hilfreich, aber nicht für alle, was für eine HR-Software nicht ideal ist

Clockify Preise

Basic : $3.99 pro Benutzer, pro Monat

: $3.99 pro Benutzer, pro Monat Standard : $5.49 pro Benutzer, pro Monat

: $5.49 pro Benutzer, pro Monat Pro : $7,99 pro Benutzer, pro Monat

: $7,99 pro Benutzer, pro Monat Enterprise: $11,99 pro Benutzer, pro Monat

Clockify Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (130+ Bewertungen)

4.5/5 (130+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,290+ Bewertungen)

_Abgesehen vom Leistungsmanagement kann die Personalabteilung mit Clockify Aufgaben effizient verteilen, Fortschritte nachverfolgen und auf die Bedürfnisse aller Mitarbeiter zeitnah eingehen. Sie können auch die Berichte von Clockify nutzen, um festzustellen, wer möglicherweise überlastet ist und Teamleitern bei der Verteilung von Aufgaben und Projekten helfen. Die Zeiterfassungsdaten von Clockify helfen der Personalabteilung auch, mehr über die Arbeitsgewohnheiten ihrer Mitarbeiter zu erfahren, insbesondere wenn das Unternehmen auf ein Remote-/Hybrid-Arbeitssystem angewiesen ist

Boris Vesovic verfasser von Produktivitätsberichten und Forscher bei COING (Ersteller von Clockify)

Schauen Sie sich diese an *hybrid work tools* !

10. Compt

Kategorie: Am besten für die Verwaltung von Mitarbeiterstipendien

über Compt Compt ist eine Plattform für Mitarbeiterstipendien, die den Mitarbeitern die Freiheit gibt, die von ihrem Unternehmen unterstützten Lifestyle-Vergünstigungen zu wählen. Die Software für Mitarbeiterstipendien und -prämien von Compt ist für HR-Teams, die Leistungen für Mitarbeiter verwalten, hilfreich, anpassbar, IRS-konform und kann globale Teams unterstützen.

Compt Features

Mehrere Leistungskategorien zur Belohnung Ihrer Mitarbeiter mit Büromaterial, Gesundheits- und Wellnesskursen, Lebensmitteln und Entwicklungsleistungen

Gründliches Bonus Feature für die Entlohnung von Mitarbeitern bei Meilensteinen in der Karriere

Compt Vorteile

Ein modernes Konzept für Mitarbeitervorteile, das jedes Mitglied eines Teams nutzen kann und will

Hervorragend geeignet, um Wertschätzung für entfernte und globale Mitarbeiter zu zeigen

Compt Nachteile

Fehlen anderer wichtiger HR Features für die Einstellung, Bindung, Analyse und Nachverfolgung von Leistungen

Konzentration auf Stipendien und Vergünstigungen statt auf umfassende Pläne für Zusatzleistungen

Compt Preise

Kontaktieren Sie Compt für alle Preisinformationen.

Compt Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (20+ Bewertungen)

4.9/5 (20+ Bewertungen) Capterra: N/A

Da die Zukunft der Arbeit in Richtung hybrider Arbeitsumgebungen und vollständiger Remote-Arbeit geht, müssen die Teams der Personalabteilung einen kategorischen Wandel in der Art und Weise vollziehen, wie sie Vergünstigungen für Unternehmen anbieten. Zu diesen Extras gehörten traditionell Grundnahrungsmittel wie Gesundheitsversorgung und Altersvorsorge, jetzt aber auch Vergünstigungen wie kostenlose Team-Mittagessen und Gruppen-Fitnesskurse. Mit Compt können Teams Stipendienkategorien wie "Gesundheit und Wellness" oder "Familie" erstellen Die Mitarbeiter wählen dann Leistungen in diesen Kategorien aus und erhalten eine Rückerstattung, indem sie Quittungen über die Compt-Anwendung oder Integrationen hochladen.

Lauren Schneider , Sr. PR-Managerin bei Compt

11. Schreiber

Kategorie: Am besten für das Freigeben von Schulungsmaterial

über Schreiber Scribe ist ein praktisches HR-Tool, das Ihre Prozesse für Sie dokumentiert. Das Tool generiert automatisch visuelle Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit Text und kommentierten Screenshots. Teams können SOPs in Sekundenschnelle erstellen und Scribes dann in jeder Wissensdatenbank freigeben oder einbetten, um onboarding, Schulung und Tool-Einführung zu rationalisieren .

Scribe Features

Automatisierte Dokumentation, die Prozesse über Ihren Browser aufzeichnet

Benutzerdefinierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit Anmerkungen, Text, Schwärzungen und Branding

Einfache Freigabeoptionen über PDF, Einbettung, URL oder zusätzliche Exportoptionen

Scribe-Profis

Ein hilfreiches Tool, um neuen Mitgliedern eines Teams schnell zu zeigen und beizubringen, wie sie standardisierte Unternehmensprozesse befolgen können

Es ist ein großartiges Tool, das Sie zusätzlich zu Ihrem aktuellen technischen Stack abteilungsübergreifend einsetzen können

Scribe erledigt seine primäre Funktion unglaublich gut, indem es Screenshots und Anweisungen in seine automatisierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen einfügt

Scribe Nachteile

Scribe hebt die Transkription auf die nächste Stufe, kann aber nicht als eigenständige HR-Software mit vollem Service eingesetzt werden

Sie werden auf Integrationen angewiesen sein, um Scribe in vollem Umfang nutzen zu können

Keine Tools für Zeiterfassung, Leistungsmanagement oder Mitarbeiterleistung, um Scribe mit Ihren HR-Prozessen abzustimmen

Preise von Scribe

Basic : Free

: Free Pro : $29 pro Benutzer, pro Monat

: $29 pro Benutzer, pro Monat Enterprise: Kontaktieren Sie Scribe für benutzerdefinierte Preise

Scribe Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (50+ Bewertungen)

5/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (5 Bewertungen)

Jeder Benutzer kann unbegrenzt Scribes (Schritt-für-Schritt-Anleitungen) erstellen und freigeben. Sie sind einfach zu erstellen, zu vervielfältigen und für jeden Mitarbeiter zu personalisieren. Scribes leben in einem einfach zu organisierenden Workspace, können aber auch in jede Wissensdatenbank, Wiki oder CMS eingebettet werden.

Lauren Funaro , Editor für Inhalte bei Scribe

12. Evergreen

Kategorie: Die besten Belohnungen für Ihr Team

über Immergrün Evergreen ist ein HR tool, das auf Positivität setzt. Seine prinzipiellen Features motivieren die Mitarbeiter und sorgen für eine gesunde Arbeitsmoral durch Anerkennung von Kollegen zu Kollegen. Und je mehr Sie Ihr Team anerkennen, desto mehr Bäume pflanzt Evergreen in Ihrem Namen - ein wahrer Segen! 🌎

Evergreen-Features

Nachverfolgung Ihrer Leistungen und Ihres Teams anhand der Nummer der erbrachten Leistungen und der Anzahl der gepflanzten Bäume

Mehrere Integrationen, einschließlich Microsoft Teams und Slack

Vorteile von Evergreen

Jedes Mal, wenn Sie Ihren Mitarbeitern etwas zurückgeben, geben Sie auch dem Planeten etwas zurück

Diese Software ist gesund und basiert vollständig auf positiver Verstärkung

Evergreen Nachteile

Es ist ein unterhaltsames Tool für Ihr Team, aber wenn Sie sparen wollen, ist es nicht notwendig

Es fehlen wichtige Features der HR-Software, darunter Leistungen, Gehaltsabrechnung, Leistungs- und Talentmanagement

Preise für Evergreen

2,99 $ pro Benutzer, pro Monat - das ist alles! Schön und einfach.

Evergreen Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

4.7/5 (50+ Bewertungen) Capterra: N/A

Evergreen ist die einzige App für Peer-to-Peer-Anerkennung, mit der Teams eine gut erledigte Arbeit anerkennen und gleichzeitig Bäume für den Planeten pflanzen können. Für die ultimative positive, wohltuende Team-Kultur. Meine Favoriten sind die öffentliche Peer-to-Peer-Anerkennung innerhalb von Slack oder MS Teams, großartige Analysen und die Tatsache, dass die Werte des Unternehmens im täglichen Betrieb sichtbar sind.

Teemu Puuska , Mitbegründer von Evergreen

13. DeskTime

Kategorie: Beste Zeiterfassung bei der Arbeit

über DeskTime DeskTime verfolgt automatisch die Zeit, die Sie am Computer verbringen, indem es Ihre Ankunft, Ihre Abreise und die Zeit, die Sie für Projekte oder Aufgaben aufwenden, protokolliert. Manager können sehen, wohin die Zeit ihres Teams fließt, und Mitarbeiter erhalten einen Nachweis über ihre bei der Arbeit verbrachte Zeit. Während viele der HR tools auf dieser Liste ein Array von Features zur Zeiterfassung bieten, besteht die Hauptfunktion von DeskTime darin, detaillierte Konten über die Zeit zu erstellen, die Ihre Mitarbeiter bei der Arbeit verbringen, und darüber, was in dieser Zeit erledigt wird.

DeskTime Features

Kostenberechnung für die Zuweisung von Stundensätzen zur Erstellung von Gehaltsabrechnungen

Schichtplanung, um die Zeit Ihres Teams gleichmäßig zu verteilen und den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, bestimmte Schichten zu beantragen

Buchungstools, mit denen Mitglieder des Teams Schreibtische, Meeting-Räume, Parkplätze oder Büroausstattung reservieren können

Abwesenheitskalender zur Nachverfolgung von Fehlzeiten

Vorteile von DeskTime

DeskTime verfügt über mehrere Features zur Zeiterfassung, um eine gesunde Work-Life-Balance zu fördern

Unterstützt Strategien zum Blockieren von Zeit wie die Pomodoro-Technik

Ideal für kleine Geschäfte und Freiberufler

DeskTime Nachteile

So viel Sichtbarkeit in die Zeit Ihrer Mitglieder kann zu einer mikromanagenden und misstrauischen Beziehung zwischen Mitarbeitern und Managern führen

Es handelt sich in erster Linie um ein Tool zur Zeiterfassung, das einige Überschneidungen mit gängigen HR-Software-Features aufweist

Die Benutzeroberfläche wirkt sehr veraltet

Preise für DeskTime

Pro : $7 pro Benutzer, pro Monat

: $7 pro Benutzer, pro Monat Premium : $10 pro Benutzer, pro Monat

: $10 pro Benutzer, pro Monat Enterprise: $20 pro Benutzer, pro Monat

DeskTime Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (140+ Bewertungen)

4.5/5 (140+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (340+ Bewertungen)

DeskTime ist ein automatisches System zur Zeiterfassung und Personalverwaltung, das hilft, die Ressourcen eines Teams zu planen, Workloads zu überwachen, Burnout zu verhindern und vieles mehr. Es ist arbeitgeber- und arbeitnehmerfreundlich und bietet sowohl Lösungen für das Team-Management als auch Features, die eine gesunde Work-Life-Balance gewährleisten

Liva Spandega inhaltsvermarkterin bei DeskTime

14. 15fünf

Kategorie: Das Beste für das Leistungsmanagement

über 15fünf 15five ist eine HR-Softwarelösung, die sich auf Leistungsmanagement und Mitarbeiterbefähigung konzentriert. Sie unterstützt vier Produkte, die nach den Problemen benannt sind, die sie lösen sollen: Engage, Perform, Focus, und Transform.

15five Features

Verwalten und Planen von Check-ins, 1-1s, Beurteilungen und Reviews innerhalb der Software

Ziele und OKR nachverfolgung auf einem Live-Dashboard

15fünf Profis

Eine starke Gemeinschaft führender HR-Fachleute, die Tipps und Strategien bereitstellen

HR-Manager können den Fortschritt der Mitarbeiter mit OKR-gesteuertenSMART Ziele 15fünf Nachteile

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten der Plattform

Keine Features zur Verwaltung von Sozialleistungen oder zur Gehaltsabrechnung

15five Preise

Engage : $4 pro Benutzer, pro Monat

: $4 pro Benutzer, pro Monat Leistung : $8 pro Benutzer, pro Monat

: $8 pro Benutzer, pro Monat Fokussieren : $8 pro Benutzer, pro Monat

: $8 pro Benutzer, pro Monat Gesamtplattform: $14 pro Benutzer, pro Monat

15five Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (1,720+ Bewertungen)

4.6/5 (1,720+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (850+ Bewertungen)

15. Trakstar

Kategorie: Am besten für Feedback

über Trakstar Trakstar ist eine HR-Software für das Leistungsmanagement, mit der Manager die Fortschritte und Ziele ihrer Mitarbeiter durch konstantes und direktes Feedback messen können.

Trakstar Features

360-Grad-Feedback durch einkontinuierliche Rückkopplungsschleife für die Verantwortlichkeit der Mitarbeiter

Goal Feature für die Einstellung von SMART-Zielen, Zielsetzungen, Leistungen und Nachverfolgung des Fortschritts

Berichterstellung und Dashboards

Trakstar Vorteile

Mehrere Möglichkeiten zur Nachverfolgung von Fortschritten im Personalwesen durch Bewerber, Stellenausschreibungen, Ziele und Analysen

Nachverfolgung des gesamten Mitarbeiterlebenszyklus einschließlich Lernmanagement und Leistung

Trakstar Nachteile

Fehlende Features für Leistungen und Gehaltsabrechnung

Sie sind auf mehrere Produkte angewiesen, um verschiedene tägliche HR-Prozesse zu lösen

Trakstar Preise

Kontaktieren Sie Trakstar für ein benutzerdefiniertes Preisangebot.

Trakstar Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (220+ Bewertungen)

4.3/5 (220+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (280+ Bewertungen)

Vorteile der HR-Software

Nachdem Sie nun die besten HR tools auf dem Markt kennengelernt haben, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die Vorteile einer HR Software für Ihr Team zu verstehen.

Zu den Vorteilen einer HR-Software gehören:

Erhöhte Sicherheit der Mitarbeiterdaten

Optimierte HR-Prozesse

Mehr Organisation

Verbessertes Onboarding

Minimierung von Fehlern bei der Nachverfolgung von Mitarbeitern

Arten von HR-Software

Die meisten HR tools lassen sich in eine Handvoll Softwaretypen unterteilen, um eine maßgeschneiderte Lösung für verschiedene Anwendungsfälle zu schaffen.

Human Resources Management Systems (HRMS), Human Resources Information Systems (HRIS) und Human Capital Management (HCM) beziehen sich alle auf eine Kategorie von HR-Software, die in der Regel eine Reihe von Produkten umfasst, die zusammenarbeiten, um einzelne HR-Funktionen wie Gehaltsabrechnung, Sozialleistungen und Onboarding von Mitarbeitern zu erreichen.

auch Core HR und HR-Verwaltungssoftware fallen unter die Begriffe HRMS, HCM und HRIS. Wenn Sie also diese Begriffe zur Beschreibung Ihres zukünftigen HR-Tools verwenden, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen - Sie sind auf dem richtigen Weg. 🚗💨

Wenn Ihre Unternehmensstruktur HR-Prozesse und Talentakquise miteinander verbindet, können Sie auch von Talentmanagementsystemen profitieren, um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Diese Tools enthalten Features, die Teams dabei helfen, sich auf die Rekrutierung neuer Kandidaten, die Verwaltung von Mitarbeiterleistungen, die Bereitstellung von Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten und die Überwachung der Vergütung zu konzentrieren.

Wählen Sie die beste HR-Software für Ihr Team

Aber welche Art von HR-Software wird Ihr Team am ehesten annehmen und den größten Nutzen für Ihr Unternehmen bringen? Der Typ, der alles zu erledigen hat, wie ClickUp!

ClickUp steht auf dieser Liste als beste HR-Software insgesamt an erster Stelle und wird von Teams in allen Branchen eingesetzt. ClickUp ist das einzige Tool, das flexibel und leistungsstark genug ist, um Lösungen für Ihr gesamtes Unternehmen bereitzustellen. Es enthält Hunderte von Features, mit denen Sie Ihre HR-Prozesse in Bezug auf Onboarding, Leistungsbeurteilungen, Mitarbeiteranfragen, Talententwicklung und vieles mehr rationalisieren können. 🤯

Außerdem ist ClickUp ebenso leistungsstark wie kostengünstig. Zugriff auf unbegrenzte Aufgaben und Mitglieder, ClickUp Docs, Whiteboards, 100 MB Speicher und tonnenweise vorgefertigte HR-Vorlagen auf ClickUp's Free Forever-Plan . Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und beginnen Sie mit der Gestaltung von HR-Prozessen, die Ihre Mitarbeiter wirklich in den Mittelpunkt stellen. 🏆