Kostenlose RACI-Diagramm-Vorlagen

Zu viele Köche verderben die Suppe.

Dieses alte Sprichwort gilt auch in projektleitung . Ein Projekt dauert länger, wenn die Rollen und Verantwortlichkeiten der Mitglieder eines funktionsübergreifenden Teams unklar sind. In manchen Fällen kann es scheitern oder länger dauern, es zu Ende zu bringen.

Eine RACI-Vorlage verhindert das Problem der "zu vielen Köche". Sie legt klar fest, wer die Aufgabe X ausführt, wer sich dazu äußert und wer die endgültige Entscheidung über die Aufgabe trifft. Dadurch kennen die Mitglieder des Projektteams ihre Rollen und vermeiden Verwirrung und Zeitverschwendung.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen 10 unserer bevorzugten RACI-Vorlagen vor und zeigen Ihnen, wie Sie sie für die Organisation Ihrer Projekte nutzen können! Aber zuerst wollen wir die Bedeutung eines RACI-Matrix .

Was ist eine RACI-Diagramm-Vorlage?

Ein RACI-Diagramm (oder eine RACI-Matrix) ist ein Diagramm, in dem die Rollen der Teammitglieder in Bezug auf die Projektaufgaben festgelegt sind. Es verwendet die Buchstaben R, A, C und I, um die Rollen und Verantwortungsbereiche zu kennzeichnen. RACI steht für:

Responsible (R): Es zeigt an, dass eine Person für die Durchführung einer Aufgabe verantwortlich ist und bei der Ausführung der Arbeit selbst Hand anlegt

Es zeigt an, dass eine Person für die Durchführung einer Aufgabe verantwortlich ist und bei der Ausführung der Arbeit selbst Hand anlegt Accountable (A): Es steht für einen Vorgesetzten, der die Aufgabe überwacht. Diese Person in einer RACI-Matrix ist nicht direkt an der Aufgabe beteiligt, sondern verwaltet sie und stellt sicher, dass die Arbeit ordnungsgemäß ausgeführt wird

Es steht für einen Vorgesetzten, der die Aufgabe überwacht. Diese Person in einer RACI-Matrix ist nicht direkt an der Aufgabe beteiligt, sondern verwaltet sie und stellt sicher, dass die Arbeit ordnungsgemäß ausgeführt wird Consulted (C): Hier wird die Person oder Gruppe angegeben, die Informationen zu einem bestimmten Ergebnis liefert. Sie werden wegen ihres Fachwissens zu einer bestimmten Aufgabe konsultiert, um der Verantwortlichen Person zu helfen, eine Aufgabe erfolgreich abzuschließen

Hier wird die Person oder Gruppe angegeben, die Informationen zu einem bestimmten Ergebnis liefert. Sie werden wegen ihres Fachwissens zu einer bestimmten Aufgabe konsultiert, um der Person zu helfen, eine Aufgabe erfolgreich abzuschließen Informiert (I): Diese Person oder Gruppe muss über den Fortschritt der Aufgabe und die Entscheidungen, die in einem Projekt getroffen werden, informiert werden

Teilen Sie ein RACI-Diagramm innerhalb eines ClickUp-Dokuments, um mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten

Ein RACI-Diagramm identifiziert und definiert, wer für was verantwortlich ist, um Verwirrung, Fehlkommunikation und Zeitverschwendung in einem Projekt zu vermeiden. Die Teammitglieder können es als Leitfaden verwenden, um das Projekt ordnungsgemäß und rechtzeitig abzuschließen.

10 kostenlose RACI-Diagramm-Vorlagen

Während ein RACI-Diagramm für jedes Projekt hilfreich ist, sind die RACI-Vorlagen unterschiedlich aufgebaut.

Zum Glück haben wir Dutzende von Vorlagen gesichtet und die 10 besten für Projektmanager zusammengestellt. Die folgenden Vorlagen sind kostenlos und mit den wichtigsten Funktionen ausgestattet, die Sie für Ihre RACI-Diagramme benötigen, unabhängig von Ihrer Branche.

Sind Sie bereit? Los geht's!

RACI-Diagramm-Vorlage von ClickUp

Ein RACI-Diagramm sollte die Rollen und Verantwortlichkeiten in einem Projekt klar definieren; mit dieser Vorlage gelingt das. Es handelt sich um ein RACI-Planungsdokument mit einem Diagramm, das die Rollen der Teammitglieder in einem Projekt identifiziert und beschreibt. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Sie klar umreißen, wer eine bestimmte Aufgabe ausführt, überprüft oder konsultiert wird.

Diese RACI-Vorlage lässt sich leicht an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Es ist einfach, den Inhalt zu aktualisieren und Zeilen und Spalten nach Ihren Wünschen hinzuzufügen. Noch besser: Die Drag-and-Drop-Funktionalität in einigen Abschnitten macht die Vorlage anfängerfreundlich und superleicht anzupassen.

Bearbeiten Sie die Vorlage in Echtzeit, so dass verschiedene Gruppen und alle Teammitglieder auf Aktualisierungen zugreifen können, sobald diese erfolgen. Dies spart Zeit beim Exportieren des RACI-Diagramms und bei der Weitergabe an einzelne Abteilungen oder Gruppenmitglieder.

Darüber hinaus können Sie Aufgaben farblich kodieren, um sie von anderen zu unterscheiden. So können Sie beispielsweise gefährdete Aufgaben farblich kennzeichnen oder auf Aufgaben mit knappen Fristen aufmerksam machen. Alle Änderungen an der Vorlage werden in der Cloud gespeichert, sodass Sie die Anpassung jederzeit wieder aufnehmen können.

Und das Beste daran?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, das RACI-Diagramm weiterzugeben. Exportieren Sie das Dokument als PDF-, Markdown- oder HTML-Datei. Alternativ können Sie einen öffentlichen oder privaten Link verwenden, je nachdem, wer auf die RACI-Matrix zugreifen soll. Sie können auch Teammitglieder per E-Mail zum Zugriff auf das Diagramm einladen.

Diese kostenlose RACI-Matrixvorlage ist aufgrund ihrer einzigartigen Funktionen zweifellos auf der nächsthöheren Ebene angesiedelt. Neben dem RACI-Diagramm enthält die Vorlage Bereiche, in denen Sie Erwartungen formulieren, zusätzliche Notizen einfügen und die für die Erledigung der Aufgaben erforderlichen Werkzeuge skizzieren können.

Diese Vorlage stellt sicher, dass Sie kein Detail auslassen, um sicherzustellen, dass die Rollen und Verantwortlichkeiten in Ihrem Projekt klar sind. Laden Sie die ClickUp-Vorlage herunter

2. Excel RACI Matrix Vorlage

über Excel Downloads

Diese Excel-Vorlage für eine RACI-Matrix lässt sich ganz einfach anpassen. Die Farbcodierung Ihres Diagramms ist einfach, da der Prozess automatisiert ist, was die Vorlage anfängerfreundlich macht. Die Zuweisung der R-, A-, C- und I-Akronyme ist ganz einfach: Sie müssen nur aus einer Dropdown-Box auswählen. Excel ist eine der besten Plattformen für die Erstellung eines RACI-Diagramms. Der Grund? Es verfügt über zahlreiche Bearbeitungsoptionen und ermöglicht die Erstellung spezifischer Regeln für jeden Teil des Diagramms. Daher können Sie diese Vorlage auch für andere Varianten des RACI-Modells verwenden, z. B. DRASCI (Driver, Responsible, Accountable, Support, Consulted, Informed) und RASI (Responsible, Accountable, Support, Informed).

Stellen Sie sicher, dass Sie Microsoft Excel auf Ihrem System installiert haben, bevor Sie diese Vorlage herunterladen. Matrix-Excel-Vorlage herunterladen

3. Excel RACI Diagramm Vorlage

über Stakeholder Map

Mit dieser RACI-Diagrammvorlage können Sie schnell eine Aufgabe und die ihr zugewiesene Person oder Abteilung umreißen. Anschließend listen Sie jede Aufgabe im Diagramm auf und geben an, wer für die jeweilige Aufgabe verantwortlich, rechenschaftspflichtig, konsultiert oder informiert ist.

Noch besser: Die Vorlage lässt sich mit Microsoft Excel vollständig an Ihre Anforderungen anpassen. Unabhängig von Ihrer Branche oder der Art des Projekts hilft sie Ihnen, Rollen und Verantwortlichkeiten klar zu definieren, um sicherzustellen, dass die Teammitglieder wissen, welche Rolle sie bei der erfolgreichen Durchführung der Aufgaben spielen.

Diese kostenlose Vorlage ist in zwei Formaten erhältlich: PDF und Excel-Tabelle. Wählen Sie, was Ihnen am besten gefällt, und beginnen Sie mit der Erstellung eines gut organisierten RACI-Diagramms, das auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten ist. Excel-Vorlage für Diagramme herunterladen

4. Google Sheets RACI Vorlage

über PM-Schulung

Mit dieser Vorlage können Sie Aufgaben in der Reihenfolge ihrer Erledigung auflisten, so dass die dringlicheren Aufgaben zuerst erledigt werden, gefolgt von den weniger dringenden. Dies kann dazu beitragen, dass keine Fristen versäumt werden.

Wie der Name schon sagt, hat diese Vorlage die Form eines Google Sheets. Durch die Verwendung von Google wird der Inhalt in der Cloud gespeichert, so dass die Vorlage in Echtzeit bearbeitet werden kann und mehrere Personen auf das RACI-Diagramm zugreifen können. Die Live-Bearbeitung stellt außerdem sicher, dass die Beteiligten sofort auf Aktualisierungen zugreifen können, wenn sie auftreten, um Verzögerungen in einem Projekt zu vermeiden.

Die Verwendung dieser Vorlage zur Erstellung einer RACI-Matrix vereinfacht die gemeinsame Nutzung des Diagramms durch die Teammitglieder, da sie auf Cloud-Technologie basiert. Teilen Sie es über einen Link und kontrollieren Sie den Zugriff ganz einfach, indem Sie die Funktionen von Google Sheet nutzen.

Im Gegensatz zu Excel-Vorlagen, die leicht verloren gehen können, steht diese Vorlage in der Cloud zur Verfügung: Sie können von überall und jederzeit über ein internetfähiges Mobil- oder Desktopgerät darauf zugreifen. Google Sheets-Vorlage herunterladen

5. Google Sheets Aufgabenverteilung RACI Matrix Vorlage

über PM-Schulung

Dank der Cloud-Technologie von Google können mehrere Personen auf diese Vorlage zugreifen und sie bei Bedarf anpassen. Dies ermöglicht den Teammitgliedern eine Zusammenarbeit in Echtzeit. Die Vorlage ist kostenlos zugänglich und kann nach der Anpassung an die Bedürfnisse Ihres Projekts leicht weitergegeben werden.

Sie können Aufgaben und die dafür verantwortlichen Personen auflisten, so dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind. Außerdem werden alle Aktualisierungen in der Cloud synchronisiert, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass eine angepasste Vorlage verloren geht - denken Sie nur an das versehentliche Löschen von Dokumenten, Excel-Tabellen oder PDF-Dateien. Google Sheets Matrix-Vorlage herunterladen

6. Google Sheets RACI Diagramm Vorlage by PM Training

über PM-Schulung

Eine RACI-Vorlage sollte Aufgaben klar darstellen und festlegen, wer für was verantwortlich ist. Diese Vorlage bietet genau das und geht über die grundlegenden Elemente eines RACI-Diagramms hinaus. Zusätzlich zu den Merkmalen einer typischen RACI-Matrix können die Teammitglieder beispielsweise angeben, ob sie bereit sind, mit einer Aufgabe zu beginnen oder nicht.

Es gibt einen Abschnitt, in dem der Arbeitsfortschritt aufgezeichnet werden kann, um einen besseren Einblick zu erhalten, wie schnell und effizient ein Team oder eine Einzelperson die zugewiesene Aufgabe erledigt. Sie bietet auch mehr Klarheit über den Auftragsstatus, indem sie Aufgaben anzeigt, die erledigt sind:

In Bearbeitung

Erledigt

In der Warteschleife

Nicht begonnen

Muss überprüft werden

Überfällig

Dies vereinfacht das Projektmanagement, indem es Ihnen hilft, die Produktivität zu steigern und die Aufgaben rechtzeitig zu erledigen. Außerdem gibt es Abschnitte, in denen Sie zu jeder zugewiesenen Aufgabe Notizen hinzufügen können, so dass Projektmanager die Arbeitsleistung kommentieren können.

Da die Vorlage in der Cloud gespeichert ist, können die Teammitglieder problemlos auf das RACI-Diagramm zugreifen und nahtlos an dem Projekt mitarbeiten. Live-Bearbeitung gewährleistet, dass alle Beteiligten auf Projektaktualisierungen zugreifen kann in Echtzeit ab, um zugewiesene Aufträge so schnell wie möglich zu starten. Google Sheets PM-Vorlage herunterladen

7. Einfache RACI Diagramm Vorlage Excel von Template Lab

über Template Lab

Diese RACI-Vorlage macht ihrem Namen alle Ehre. Es handelt sich um eine Rollen- und Verantwortungsmatrix mit einem unkomplizierten Format, das nur minimale Bearbeitung erfordert. Sie zeigt deutlich, wo Aufgaben und die Rollen, die Sie bestimmten Personen zugewiesen haben, aufgelistet werden sollen. So können Sie die Vorlage schnell an Ihre Bedürfnisse anpassen und ein Projekt so schnell wie möglich starten.

Die Vorlage ermöglicht es Ihnen, Aufgaben in der Ausführungsreihenfolge aufzulisten, so dass Teams dringende Aufgaben nach Priorität ordnen können. Und das Ergebnis? Sie stellen sicher, dass Sie Meilensteine innerhalb einer vorgegebenen Frist abschließen. Einfache Excel-Diagrammvorlage herunterladen

8. Projektmanagement RACI-Diagramm Vorlage Excel von Template Lab

über Template Lab

Wenn Sie ein umfangreiches Projekt mit vielen Ergebnissen haben, ist diese RACI-Diagramm-Vorlage am besten für Sie geeignet. Sie ermöglicht es Ihnen, Dutzende von Aufgaben aufzulisten und sie bestimmten Teams oder Abteilungen zuzuweisen, die an einem Projekt beteiligt sind. Sie können jede Aufgabe einfach kommentieren, um Feedback oder zusätzliche Informationen zu geben. Download Excel PM Chart Vorlage

9. Excel-Schlüsselverantwortungsdiagramm Vorlage Excel von Template Lab

über Template Lab

Sind Sie auf der Suche nach einer Vorlage für ein RACI-Diagramm für den Vertrieb? Suchen Sie nicht weiter, denn diese Vorlage hat alles, was Sie für die Erstellung einer RACI-Matrix für Vertriebsprojekte benötigen. Sie können ganz einfach Aktivitäten und Rollen definieren, die Sie bestimmten Personen zugewiesen haben. Die Vorlage zeigt Ihnen genau, wem Sie eine bestimmte Vertriebsrolle zuweisen müssen, so dass Sie ganz einfach eine RACI-Matrix erstellen können, die für Sie funktioniert.

Wenn Sie eine RACI-Vorlage für Vertriebsprojekte erstellen möchten, wird Ihnen diese Vorlage den richtigen Weg weisen. Verwenden Sie sie, um eine Matrix zu erstellen, die eindeutig festlegt, wer in einem Projekt verantwortlich, rechenschaftspflichtig, informiert und konsultiert ist. Excel-Vorlage für Verantwortlichkeiten herunterladen

10. Excel Basic RACI Chart Vorlage von Template Lab

über Template Lab

Diese einfache RACI-Diagrammvorlage eignet sich am besten für eine Familie, die Rollen und Verantwortlichkeiten organisieren möchte. Sie ermöglicht es Ihnen, die Aufgaben denjenigen zuzuordnen, die sie ausführen sollen, und gleichzeitig festzulegen, wer für eine bestimmte Aufgabe rechenschaftspflichtig, verantwortlich, konsultiert und informiert ist.

Wenn Sie eine RACI-Vorlage für zu Hause benötigen, ist diese Vorlage am besten geeignet. Sie enthält alle grundlegenden Elemente, die Sie benötigen, um sicherzustellen, dass die Aufgaben organisiert, zugewiesen und ordnungsgemäß ausgeführt werden. Einfache Excel-Vorlage herunterladen

Wie man eine RACI-Diagramm-Vorlage verwendet

Hier erfahren Sie, wie Sie eine RACI-Diagrammvorlage in vier einfachen Schritten verwenden können:

Schritt 1: Identifizieren und listen Sie alle Projektaufgaben auf

Je nach der von Ihnen verwendeten Vorlage listen Sie alle Aufgaben im Projekt in der Spalte "Aufgaben" oder "Aktivität" auf. Bei einigen Vorlagen können Sie die Aufgaben in einer Reihe auflisten. Die Liste kann in einer Reihenfolge von Aufgaben mit hoher bis niedriger Priorität erstellt werden, um sicherzustellen, dass die wichtigeren Aufgaben zuerst erledigt werden.

Alternativ können Sie die Aufgaben auch in Phasen einteilen, um die Dinge zu organisieren. Wie Sie die Aufgaben auflisten, hängt von dem Format ab, das Ihnen am besten passt.

Schritt 2: Auflistung aller am Projekt beteiligten Personen

Als Nächstes fügen Sie der RACI-Vorlage alle Teammitglieder hinzu, auch wenn sie indirekt am Projekt mitarbeiten. Sie können sie mit ihrem Namen oder ihrer Berufsbezeichnung auflisten. Wir empfehlen die zweite Option, damit das RACI-Diagramm auch für Personen nützlich ist, die mit den Namen der einzelnen Personen im Projektplan nicht vertraut sind. Dies trägt dazu bei, die Kommunikation im Team zu vereinfachen.

Erstellen Sie ClickUp-Aufgaben, um eine SOP zu erstellen und RACI-Individuen zuzuweisen, damit jeder sie sehen kann

Schritt 3: Weisen Sie jeder Aufgabe die Akronyme R, A, C und I zu

Jede Aufgabe, die Sie in der Vorlage auflisten, muss mindestens einen dieser Buchstaben enthalten (R, A, C oder I). R steht für eine Person, die an den Projektaufgaben beteiligt sein wird. Kurz gesagt, eine Person mit dem Buchstaben R ist der Ausführende der Aufgabe.

Diese Person beaufsichtigt die Aufgabe und stellt sicher, dass die Person mit dem Buchstaben R das Projekt ordnungsgemäß und fristgerecht abschließt.

Danach sollte die Person, die aufgrund ihres Fachwissens konsultiert wird, um R bei der Erledigung einer Aufgabe zu helfen, mit C gekennzeichnet werden. Nicht alle Aufgaben in Ihrem RACI-Diagramm werden ein C haben.

Die Person, die über den Fortschritt der Aufgabe auf dem Laufenden gehalten werden muss, ist mit I gekennzeichnet. Dies kann ein CEO, ein Sponsor oder ein hoher Beamter in einer Organisation sein.

Schritt 4: Teilen Sie das RACI-Diagramm

Nachdem Sie die Vorlage vollständig angepasst und ausgefüllt haben, teilen Sie das endgültige Dokument mit den Teammitgliedern des Projekts. Eine RACI-Matrix ist dann am nützlichsten, wenn sich alle Projektbeteiligten über ihre Rollen im Klaren sind. Je nach Vorlage können Sie das fertige Diagramm als Link, PDF, Word-Dokument, HTML oder Excel-Tabelle weitergeben.

Weitere Ressourcen für Projektmanagement-Vorlagen:

Zeit sparen und Projektzuständigkeiten festlegen mit RACI-Vorlagen

Die Verwendung einer Vorlage zur Erstellung eines RACI-Diagramms ist äußerst wertvoll und erspart Ihnen die Zeit, das Rad für jede Projektanfrage neu zu erfinden. Anstatt bei Null anzufangen, haben Sie bereits eine Struktur, die Sie anpassen können.

Die ClickUp RACI-Vorlage ist flexibel für jede Teamgröße und Projektanforderung. Sie enthält alle grundlegenden Elemente, die notwendig sind, um eine maßgeschneiderte Matrix zu erstellen, die die Produktivität Ihres Teams in jeder Phase des Projekts verbessert. Wenn Sie zwischen Abteilungen und Stakeholdern zusammenarbeiten, ist die ClickUp-Vorlage ein Muss in Ihrem Projektwerkzeugkasten. Und das Beste daran? ClickUp ist für immer kostenlos! Kostenloses Konto erstellen