Wie man Excel für das Projektmanagement verwendet

sie möchten mehr über die Verwaltung von Projekten mit Excel erfahren?

Oder suchen Sie einen hilfreichen Excel project management vorlage?

Hier sind Sie richtig! Microsoft Excel ist ein unglaublich vielseitiges Werkzeug, das Sie für eine Reihe von Aufgaben verwenden können. Allerdings ist es nicht ohne Nachteile.

In diesem Artikel gehen wir auf die Verwendung von Excel für das Projektmanagement ein und geben Ihnen einige praktische Excel-Projektmanagement-Vorlagen zum sofortigen Einsatz.

Fangen wir an.

Ist Excel-Projektmanagement nützlich?

Microsoft Excel ist ein praktisches Tool, das Ihnen und Ihrem Projektteam in vielerlei Hinsicht helfen kann. Und an guten Tagen kann Excel als grundlegendes Projektmanagement-Tool dienen.

Hier ist, was es Ihnen bieten kann:

1. Detaillierte Tabellenkalkulationen dies ist der offensichtlichste Grund für die Verwendung von Excel

Excel ist hervorragend geeignet für detaillierte Tabellenkalkulationen zu erstellen mit Tonnen von Projektdaten. Kategorisieren Sie Informationen einfach, heben Sie wichtige Abschnitte hervor und erstellen Sie sogar separate Blätter innerhalb eines Arbeitsblatts.

Excel eignet sich zum Beispiel perfekt für eine lange Liste von Interessenten, um deren Details zu erfassen.

Sie können auch eine Zeiterfassung in Excel erstellen, um Ihr Team zur Rechenschaft zu ziehen, oder Ausgaben in einer Budgetvorlage verwalten.

Wenn es um die Erfassung von Daten geht, ist Excel immer noch eines der besten Werkzeuge in der Branche!

2. Bedingte Formatierung

Eine weitere großartige Excel-Funktion ist die bedingte Formatierung.

Sie können einfache Projektdaten in aussagekräftige Erkenntnisse verwandeln.

Es gibt eine Vielzahl von Excel-Formeln, mit denen Sie die Datenerfassung automatisieren und detaillierte Berechnungen erstellen können. Mit der richtigen Formel können Sie große Datenmengen innerhalb von Sekunden organisieren.

verabschieden Sie sich von dem komplizierten wissenschaftlichen _Rechner !

Excel kann zum Beispiel Ihre projektbudget oder Timesheet mit seinen fortgeschrittenen mathematischen Formeln ein Kinderspiel.

Das einzige Problem mit der bedingten Formatierung ist, dass es eine gewisse Zeit dauert, sich daran zu gewöhnen

Excel kann alle projektbezogenen Daten verarbeiten.

Vom Projektbudget bis zum Zeitplan können Sie alle Daten in Excel speichern, ohne sich Gedanken über deren Verlust machen zu müssen.

Außerdem verfügt Excel, wie die meisten anderen Microsoft-Tools, über eine integrierte Datensicherungsfunktion. Wenn also zum Beispiel die Daten Ihrer Zeitleiste versehentlich gelöscht werden, können Sie sie jederzeit wiederherstellen!

10 Excel-Projektmanagement-Vorlagen und Anwendungsfälle

Excel ist sozusagen der Superman des Basismanagements. Es ist leistungsstark genug, um die meisten Aufgaben zu übernehmen, die Sie sonst manuell erledigen müssten.

Hier sind einige Beispiele für Excel-Projektmanagementvorlagen und Anwendungsfälle:

1. Excel-Gantt-Diagramm-Vorlage

Das Gehirn reagiert besser auf visuelle Reize, und eine Gantt-Diagramm ist nichts anderes als das !

Es gibt Ihnen einen vollständigen Überblick über ein Projekt auf einen Blick.

Eine Gantt Chart-Projektvorlage macht es einfach, den Verlauf eines Projekts darzustellen.

Mit ihr behalten Sie den Überblick über alle Projektmeilensteine, abhängigkeiten und Projektaufgaben, die vor den Endterminen übrig sind.

Diese Vorlage herunterladen

2. Excel Projekt Zeitleiste Vorlage

Sobald das Projekt beginnt, denkt jeder nur noch an Fristen.

Aber wie kann man sie verfolgen?

Eine Projekt Terminvorlage ist ähnlich wie eine projekt-Meilensteinblatt .

Damit können Sie den Projektfortschritt auf dem Weg zur Fertigstellung verfolgen. Mit einem genauen Projektzeitplan wissen Sie, in welchem Stadium sich ein projektplan zu jeder Zeit vorhanden ist.

Diese Vorlage herunterladen

3. Excel Aufgabenliste oder Projekt-Tracker-Vorlage

ohne eine Einkaufsliste gehen Sie nicht einkaufen

warum also nicht auch eine _Aufgabenliste für Ihr Projekt mit sich führen?

Eine Aufgabenliste gibt Ihnen eine Liste der zu erledigenden Aufgaben mit den entsprechenden Fristen.

Verwenden Sie diese Vorlage zur Aufgabenverfolgung für die Verfolgung der Projektstrukturplan (WBS) und Projektphasen zu den Überblick über Ihren Projektplan zu behalten .

Aber was ist ein WBS überhaupt? Hinweis hier detaillierte Aufschlüsselung eines Projektumfangsdokuments um mehr über Ihren WBS zu erfahren.

Diese Vorlage herunterladen

4. Excel Vorlage für die Verfolgung mehrerer Projekte

Diese Mehrfach vorlage für die Projektverfolgung in Excel ermöglicht es Ihnen, sich einen Überblick über alle laufenden Projekte zu verschaffen.

super hilfreich für die Verwaltung der Projekte eines Unternehmens project portfolio oder umsetzen das unternehmensweite Projektmanagement Ihrer Organisation !

Sie können alle Daten des Projekts in das Datenblatt eingeben und den Gesamtfortschritt des Projekts einsehen des Projektplans in einem Dashboard. Außerdem können Sie nach einzelnen Spalten filtern und sich alle Aufgaben in einem Gantt-Diagramm anzeigen lassen.

Diese Vorlage herunterladen

5. Excel SWOT-Analyse Vorlage

Einfache Pro-Cons-Listen können Ihnen bei der Entscheidung für Ihren nächsten Urlaub helfen.

Aber wenn es um Projektmanagement geht, brauchen Sie mehr.

im Projektmanagement müssen Sie die Dinge mit einer SWOT bewerten!

A SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threats) Analyse Vorlage wird verwendet, um die Stärken und Schwächen eines Projekts bei der Bewertung Ihres Projektplans zu ermitteln.

Nachdem Sie diese Analyse durchgeführt haben, formulieren Sie Ihre Projektaktivitäten, Projektphasen und Leistungen neu, um sie mit Ihren Ergebnissen in Einklang zu bringen.

Diese Vorlage herunterladen

6. Excel-Projektbudget-Vorlagen

Diese projektbudget-Vorlage listet Ihren Projektstrukturplan auf. Sie können die voraussichtlichen Kosten für jede Aufgabe eingeben, je nachdem, unter welche Spalte sie fällt.

Mit dieser Vorlage können Sie die Arbeits-, Material- und Fixkosten verfolgen und die tatsächlichen Ausgaben im Blick behalten.

Wenn die tatsächlichen Kosten anfallen, zeigen Ihnen die praktischen Formeln dieser Vorlage an, ob Sie über oder unter dem Budget liegen.

Diese Vorlage herunterladen

7. Excel Kosten-Nutzen-Management Vorlage

Die Kosten-Nutzen-Management-Vorlage können Sie den Erfolg eines Projekts abschätzen, bevor Sie es starten. Denn wenn etwas mehr kostet als es einbringt, ist es bereits ein Verlust.

Denken Sie daran, dass eine Kosten-Nutzen-Analyse nicht für alle Projekte erforderlich ist software-Entwicklung t-Projekte.

Es gibt jedoch Anwendungen in einigen Branchen, die Agiles Projektmanagement . Darüber hinaus ist dieses Excel-Diagramm wichtig für Führungskräfte, die für Projektkonten und -budgets zuständig sind.

Berechnen Sie den Wert der Projektergebnisse im Vergleich zum Projektbudget und nutzen Sie diese Projektinformationen, um ein kosteneffizientes Projekt zu planen Projektstrukturplan (Work Breakdown Structure) ( WBS ) mit den richtigen Projektphasen.

Diese Vorlage herunterladen

8. Excel-Vorlage für agile Projektplanung

verabschieden Sie sich von traditionellen Projektmanagementmethoden wie Wasserfall und geben Sie die Agile _realm?

Das ist gut für Sie. Sie sind dabei, bessere Ergebnisse zu liefern, und zwar schneller.

Und ist das nicht das, was sich jeder Projektplaner wünscht?

Das ist jedoch nur möglich, wenn Sie ein Projektmanagement-Tool verwenden, das die Flexibilität Ihres Teams während des gesamten Projektlebenszyklus unterstützt und verbessert.

Auch wenn wir niemals empfehlen würden, dies mit Excel zu tun, könnte die richtige Vorlage für Sie genau das Richtige sein.

Aufholen Agiles Projektmanagement und Agile Software-Entwicklung .

Diese Vorlage herunterladen

9. Excel Burnup Chart Vorlage

In einer Agiles Projekt , a burnup chart ist ein wesentlicher Bestandteil Ihres Arsenals.

Sie hilft Ihnen dabei, den Überblick über alles zu behalten, was Sie in jedem Sprint erreicht haben, und hält Sie gut innerhalb der projektumfang .

Aber hier ist die Sache.

Die Erstellung eines Burnup-Diagramms erfordert sorgfältige Berechnungen zu jedem Aspekt Ihres Sprints.

Sie können also entweder damit beginnen, jeden Tag etwas Zeit für den Umgang mit Zahlen einzuplanen.

Oder Sie können eine einfache Vorlage für ein Burnup-Diagramm für Excel herunterladen.

Diese Vorlage herunterladen

10. Excel Workflow Vorlage

Die SmartArt-Flussdiagramm-Vorlage von Microsoft Excel ist eine hilfreiche Liste von Grafiken, die Sie mühelos bearbeiten und anpassen können, um Ihr Diagramm zu erstellen. Durch Auswahl der Registerkarte "Einfügen" erhalten Sie eine Reihe von lebendigen, farbcodierten Grafiken, denen Sie Text, Formen und andere Formatierungselemente hinzufügen können, um die gewünschten Arbeitsablaufsequenzen schnell und effektiv zu entwickeln. Diese Vorlage herunterladen

Herausforderungen bei der Verwendung von Excel-Vorlagen für das Projektmanagement

Obwohl Excel-Vorlagen einige Funktionen zu Ihrer Standard-Excel-Datei hinzufügen, sind sie nicht ideale Projektmanagement-Lösungen .

Hier sind drei wichtige Gründe dafür:

A. Keine spezielle Projektmanagement-Software

Denken Sie daran: Excel wurde nicht für das Projektmanagement entwickelt

Es ist ein hervorragendes Datenmanagement-Tool, das Ihr Projektmanagement ergänzen kann.

Aber das war's auch schon.

warum also eine Excel-Berichtsvorlage verwenden, wenn Sie kostenlos Zugang zu weitaus besseren Tools für das Projektmanagement haben?

Von der Erstellung Ihrer projektcharta zum Management von Projekten und zur Analyse ihres Projektstrukturplans kann das ClickUp-Verwaltungstool alles erledigen!

B. Eine Excel-Projektmanagement-Vorlage lässt sich nur schwer anpassen

Die Arbeit mit Excel-Vorlagen ist wie ein Schuhkauf.

Wenn man sie einmal gekauft hat, gibt es keine Anpassungsmöglichkeiten.

Sie haben also nicht viel Flexibilität, wenn es darum geht, die Vorlagen für Excel an die Bedürfnisse Ihres Projekts anzupassen.

Sie können z. B. eine Vorlage für Verkaufsrechnungen oder Budgetberichte verwenden, diese aber nicht so anpassen, dass sie die von Ihnen gewünschte Projektbudgetierungsschnittstelle genau wiedergibt.

Alle Vorlagen in Excel erfordern an allen Stellen manuelle Eingaben.

Es gibt keine Möglichkeit, automatische Aktualisierungen zu planen oder teamweite Benachrichtigungen zu erstellen, wie es Projektmanagement-Tools können.

Wenn Sie zum Beispiel eine Excel-Vorlage für den Zeitplan verwenden, können Sie die Abhängigkeiten zwischen den Aufgaben und die Termine nicht automatisch anpassen, wenn sich der Zeitplan ändert.

Denken Sie daran, dass Excel-Vorlagen hilfreich sein können, aber sie können nicht alle Probleme lösen, die mit Excel-Projektmanagement verbunden sind.

_Bonus: Dateneingabe-Software Lassen Sie uns diese Einschränkungen und die Lösungen mit einem speziellen kostenlosen Projektmanagement-Tool untersuchen: ClickUp

Alternativen zu Excel-Projektmanagement-Vorlagen

Excel ist nicht immer der ideale Weg, um Ihre Projektaufgaben zu verwalten.

Sehen Sie sich diese projektmanagement-Vorlagen von ClickUp:

1. ClickUp Projekt Management Vorlage

Diese ClickUp-Projektmanagement-Vorlage ist eine großartige Möglichkeit, um schnell mit Ihren Projekten und Aufgaben zu beginnen. Indem Sie den vorgefertigten Vorlagen folgen, können Sie Ihren Prozess rationalisieren und sicherstellen, dass alle Ihre Aufgaben auf effiziente Weise organisiert und verfolgt werden. Die Vorlage enthält Schritte für die Erstellung eines Projektplans, die Zuweisung von Aufgaben, die Verfolgung des Fortschritts, die Überwachung von Fristen und vieles mehr.

Die Vorlage enthält außerdem hilfreiche Ansichten wie eine Tafelansicht, ein Gantt-Diagramm und eine Listenansicht. Alle Komponenten lassen sich leicht anpassen, so dass Sie das Projektmanagementsystem auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden können. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Vorlage für agiles Projektmanagement

Die ClickUp Vorlage für agiles Projektmanagement ist die perfekte Wahl für alle, die agile Projekte effizient managen wollen. Es deckt alle Aspekte des Projektmanagements ab, von der Sprint-Planung und dem Story Mapping bis hin zur Erstellung von User Stories und der Verfolgung des Fortschritts bei Aufgaben. Diese Vorlage rationalisiert nicht nur Ihre Arbeitsabläufe, sondern hilft Ihnen auch, Anfragen klar zu priorisieren, Sprints in mehreren Ansichten zu organisieren und nahtlos mit Teammitgliedern und Stakeholdern zusammenzuarbeiten! Diese Vorlage herunterladen Verwandte Excel-Ressourcen:

Befreien Sie sich von Excel-Projektmanagement

Excel hat zwar viele Verwendungszwecke, projektmanagement ist nicht etwas, das es sehr gut kann.

Selbst mit Excel-Vorlagen werden Sie es schwer haben, Ihre Projekte in Excel zu verwalten.

Es gibt zwar viele Excel-Alternativen zu erwägen, wäre es klüger, stattdessen ein spezialisiertes Aufgabenmanagement-Tool wie ClickUp zu verwenden.

Das liegt daran, dass ClickUp ein Tool ist, das für das Projektmanagement entwickelt wurde. Seine Funktionen wurden entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre Projekte effizienter zu verwalten - und das zu einem sehr günstigen Preis!

Warum also nicht clickUp kostenlos ausprobieren und erleben Sie es selbst?