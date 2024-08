Kostenlose Vorlagen für den Projektfortschrittsanzeiger für das Projektmanagement

Die Erstellung eines Projektfahrplans ist nur die halbe Miete - die eigentliche Arbeit beginnt, wenn Sie Ihren Plan in Gang setzen!

Es gibt nichts Schlimmeres, als sich mit Herz und Seele auf ein Projekt vorzubereiten und dann zuzusehen, wie es aufgrund mangelnder Umsetzung auseinanderfällt. Aus diesem Grund ist eine effektive Projektverfolgung im Projektmanagement so wichtig! Aber das ist leichter gesagt als getan.

Sie beaufsichtigen nicht nur die Fertigstellung Ihres projektfahrplan verwalten Sie Teammitglieder und Aufgaben, abhängigkeiten interessengruppen, Ressourcen, Budget und mehr. 😵‍💫

Selbst erfahrene Projektmanager brauchen jede Hilfe, die sie an dieser Front bekommen können, und deshalb sind Projekt-Tracker-Vorlagen so zeitsparend (und lebensrettend), wenn es darum geht, qualitativ hochwertige Projekte mit Leichtigkeit und Effizienz zu liefern.

So wie kein Projekt und kein Team dem anderen gleicht, hat auch jede Projektverfolgungsvorlage ihre ganz eigene Note. In vielerlei Hinsicht ist das eine gute Sache! So ist sichergestellt, dass es für jeden eine Vorlage gibt. Die Herausforderung besteht nun darin, die richtige Vorlage für Sie zu finden.

Funktionen, Preis, Software, Branche und Anforderungen sind alles entscheidende Faktoren bei der Wahl Ihrer Projekt-Tracker-Vorlage. Und zum Glück haben wir all das bei der Zusammenstellung dieser Liste für Sie berücksichtigt!

Hier erfahren Sie mehr über die Vorteile und wesentlichen Eigenschaften der besten Projekt-Tracker-Vorlagen und erhalten Zugang zu 11 der besten Beispiele für jedes Team.

Was ist eine Vorlage für einen Projektfortschrittsanzeiger?

Selbst für erfahrene Projektmanager, projektmanagement-Vorlagen sind unerlässlich, um wertvolle Zeit zu sparen, ohne die Integrität Ihres Projekts zu gefährden.

Eine Projektverfolgungsvorlage ist eine vorgefertigte Blaupause, die Managern hilft, Arbeitsabläufe und Projektfortschritt effektiv zu überwachen. Die besten Vorlagen ergänzen Ihre Projektmanagementsoftware und helfen den Teams, sie mit bereits angepassten Funktionen wie Aufgabenstatus optimal zu nutzen, workflow-Automatisierung , Dashboards und mehrere Ansichten, um sicherzustellen, dass alles wie geplant durchgeführt wird.

Visualisieren Sie Ihr projektzeitplan mit über 15 Ansichten in ClickUp, einschließlich Liste, Tafel und Kalender

Damit Ihr Projekt reibungslos abläuft, ist eine Menge zu tun. Vor allem, wenn es um die endgültige checklistenpunkte bei der Vielzahl der Aufgaben, der Genehmigung durch die Beteiligten und den knapp bemessenen Fristen kann es leicht passieren, dass einige Dinge unter den Tisch fallen.

Das ist zwar bei allen Projekten üblich, kann aber auch das Todesurteil für Ihren ursprünglichen Zeitplan sein. Strategien zur Zeitplanverdichtung wie fast-Tracking und Projektabstürze können dazu beitragen, einen Teil der verlorenen Zeit wieder aufzuholen, aber das ist von Fall zu Fall verschieden und sollte nie Ihr erster Ausweg sein. 😳

Aus diesem Grund verwenden Projektmanager so viel Energie darauf, Prozesse zur Projektverfolgung zu schaffen und zu rationalisieren. Die Sache ist die, dass dies extrem zeitaufwendig sein kann.

Vorlagen sind die ultimative Lösung für diese Herausforderung - aber auf welche Funktionen sollten Sie achten, bevor Sie Ihre nächste Vorlage zur Projektverfolgung herunterladen?

Unverzichtbare Funktionen einer Vorlage für die Projektverfolgung

Die Größe Ihres Teams, Ihr Budget, Ihre technische Ausstattung und die Komplexität des Projekts bestimmen letztendlich, welche Projektverfolgungsvorlage für Sie am besten geeignet ist. Aber ein paar wesentliche Eigenschaften stellen sicher, dass Sie das Beste für Ihr Geld bekommen. 💸

Mehrere Ansichten : Ob es sich um eineGantt-Diagramm, Liste, Kalender oder Kanban-Tafel, mehrere Ansichten helfen Projektmanagern, ihre Zeitpläne, Aufgaben und Arbeitsabläufe auf die produktivste Weise zu visualisieren.

: Ob es sich um eineGantt-Diagramm, Liste, Kalender oder Kanban-Tafel, mehrere Ansichten helfen Projektmanagern, ihre Zeitpläne, Aufgaben und Arbeitsabläufe auf die produktivste Weise zu visualisieren. Benutzerdefinierte Felder : Vor allem bei komplexeren Projekten helfen benutzerdefinierte Felder den Managern, schnell und jederzeit auf wichtige Informationen zuzugreifen. Abhängig von Ihrer Projektmanagement-Software können benutzerdefinierte Felder auch beim Sortieren und Filtern Ihres Workflows helfen, um bestimmte Aufgaben oder Gruppen effizienter zu finden.

: Vor allem bei komplexeren Projekten helfen benutzerdefinierte Felder den Managern, schnell und jederzeit auf wichtige Informationen zuzugreifen. Abhängig von Ihrer Projektmanagement-Software können benutzerdefinierte Felder auch beim Sortieren und Filtern Ihres Workflows helfen, um bestimmte Aufgaben oder Gruppen effizienter zu finden. Berichte und Einblicke : Ein wichtiger Teil der Projektverfolgung besteht darin, den Überblick über den Fortschritt des Projekts zu behalten. Ihre Projektverfolgungsvorlage sollte über vordefinierte Formeln, Tabellen oder Dashboards verfügen, um diesen Prozess zu beschleunigen. Außerdem sind sofortige und zuverlässigeberichtsfunktionen sind für jedes Stakeholder-Meeting unerlässlich.

: Ein wichtiger Teil der Projektverfolgung besteht darin, den Überblick über den Fortschritt des Projekts zu behalten. Ihre Projektverfolgungsvorlage sollte über vordefinierte Formeln, Tabellen oder Dashboards verfügen, um diesen Prozess zu beschleunigen. Außerdem sind sofortige und zuverlässigeberichtsfunktionen sind für jedes Stakeholder-Meeting unerlässlich. Intuitiv : Was nützt eine leistungsstarke Vorlage für den Projekt-Tracker, wenn Sie nicht wissen, wie man sie benutzt? Ihre Vorlage sollte einfach zu navigieren, einzurichten und an das Team zu verteilen sein.

: Was nützt eine leistungsstarke Vorlage für den Projekt-Tracker, wenn Sie nicht wissen, wie man sie benutzt? Ihre Vorlage sollte einfach zu navigieren, einzurichten und an das Team zu verteilen sein. Integrationen: Integrationen erweitern die Funktionalität jeder Software und machen Ihre Vorlage noch wertvoller. Vor allem, wenn Sie ständig zwischen verschiedenen Registerkarten wechseln, hilft Ihnen eine Vorlage, die mehrere Integrationen zulässt, Ihre Arbeit zu konsolidieren.

Gruppieren Sie die Aufgaben auf Ihrer Kanban-Tafel nach Status, benutzerdefinierten Feldern, Priorität und mehr in der Board-Ansicht von ClickUp

Nun, da Sie die Grundlagen kennen, können Sie diese in die Tat umsetzen! Nutzen Sie Ihr neu erworbenes Wissen über Vorlagen, um 10 der besten Projekt-Tracker-Vorlagen zu durchkämmen und Ihre perfekte Lösung zu finden. 👠

11 kostenlose Vorlagen und Beispiele für Projektfortschrittskontrollen

Anstatt Sie den 14 Millionen Suchergebnissen für Projektverfolgungsvorlagen zu überlassen, haben wir sorgfältig unsere 11 Lieblingsvorlagen für ClickUp, Excel und Google Sheets ausgewählt, um die Dinge auf dem richtigen Fuß zu beginnen. ✅

Jede dieser 11 Vorlagen hilft Ihrem Projekt in mehr als einer Hinsicht, auf dem Laufenden zu bleiben! Egal, ob Sie den Fortschritt, die Ressourcen, das Budget oder die Zeit verfolgen, diese Vorlagen sollten Ihre erste Anlaufstelle sein.

Außerdem können Sie direkt von diesem Blog aus auf sie zugreifen!

1. ClickUp Projekt-Tracker-Vorlage

Projekt-Tracker-Vorlage von ClickUp

Die ClickUp-Projekt-Tracker-Vorlage kann für jede Art von Projekt angepasst werden, einschließlich großer organisatorischer Initiativen oder kleiner persönlicher Projekte!

Es ist eine anfängerfreundliche Vorlage, die Ihnen hilft, Aufgaben zu organisieren, Ressourcen zu verwalten und den Fortschritt zu überwachen - alles in Ihrem Arbeitsbereich.

Die Verwendung des zeiterfassungsfunktionen in ClickUp ermöglicht es Ihnen, zu jedem Zeitpunkt des Projektlebenszyklus zu sehen, wie gut das gesamte Team im Vergleich zu den Erwartungen abschneidet. Dadurch ist es für Manager oder Führungskräfte einfacher, bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die Projekte im Rahmen des Budgets bleiben und die wichtigsten Ziele auf dem Weg dorthin erreicht werden!

Wenn diese Elemente harmonisch zusammenarbeiten, wird es einfacher, Ihr nächstes Projekt von Anfang bis Ende erfolgreich zu managen, was insgesamt zu einer größeren Effizienz für alle Beteiligten führt. ✨

Pro-Tipp: Verwenden Sie diese Vorlage als Ausgangspunkt, um mehrere Tracker für wiederkehrende Projekte zu erstellen! So sparen Sie nach dem Projekt Zeit kick-off-Meetings um den Startschuss zu geben. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Agency Client Health Tracker von Zenpilot

Mit dieser anpassbaren Vorlage von ZenPilot und ClickUp sind Sie den Kundenbedürfnissen immer einen Schritt voraus und steigern die Kundenzufriedenheit

Wenn Sie als Agenturinhaber oder Projektmanager Ihre Kundenzufriedenheit auf die nächste Stufe heben wollen, ist die ClickUp Agency Client Health Tracker von ZenPilot ist die perfekte Lösung. Diese vollständig anpassbare Vorlage wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, den Bedürfnissen Ihrer Kunden immer einen Schritt voraus zu sein, die Kundenzufriedenheit zu steigern und Ihre Abläufe zu rationalisieren - und das alles an einem praktischen Ort.

Mit dem ClickUp Agency Client Health Tracker können Sie ganz einfach den Zustand Ihrer Kundenbeziehungen verfolgen, Kontodetails verwalten und vieles mehr. Die Vorlage wird mit anpassbaren Feldern geliefert, die es Ihnen ermöglichen, spezifische Details zu jedem Kunden hinzuzufügen, einschließlich seiner Kontaktinformationen und aller offenen Aufgaben oder Probleme, die gelöst werden müssen.

Dies ist ein unverzichtbares Tool für jede Agentur und jeden Projektmanager, der die Kundenzufriedenheit verbessern und den Kundenbedürfnissen voraus sein möchte. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Projekt Tracker Gantt Chart Vorlage

Betrachten Sie jeden Projektplan in einem Gantt-Diagramm in ClickUp

Die meisten Projektmanager bevorzugen ein Gantt-Diagramm, um Projekte zu verfolgen . Gantt-Diagramme bieten eine leicht verständliche visuelle Darstellung von Projektressourcen und Aufgaben, meilensteinen und Zeitpläne.

Die ClickUp-Vorlage in der Gantt-Ansicht gibt Ihnen diese Werkzeuge - und mehr - an die Hand, um den Überblick über die Fortschritte und status Ihrer Projekte :

Seitenleiste der Gantt-Ansicht : Erweitern Sie die Seitenleiste, um die Zeitachse geplanter Aufgaben und Unteraufgaben aus einem beliebigen Bereich, Ordner oder einer Liste in Ihrer Arbeitsbereichshierarchie anzuzeigen

: Erweitern Sie die Seitenleiste, um die Zeitachse geplanter Aufgaben und Unteraufgaben aus einem beliebigen Bereich, Ordner oder einer Liste in Ihrer Arbeitsbereichshierarchie anzuzeigen Abhängigkeiten : Zeichnen Sie Linien zwischen Aufgaben, um Abhängigkeiten automatisch festzulegen und zu visualisieren

: Zeichnen Sie Linien zwischen Aufgaben, um Abhängigkeiten automatisch festzulegen und zu visualisieren Neuplanung : Verschieben Sie einen gesamten Bereich, Ordner oder eine Liste im Diagramm, um die Start- und Fälligkeitsdaten aller enthaltenen Aufgaben neu zuzuordnen

: Verschieben Sie einen gesamten Bereich, Ordner oder eine Liste im Diagramm, um die Start- und Fälligkeitsdaten aller enthaltenen Aufgaben neu zuzuordnen Farbschema : Erkennen Sie den Status einer Aufgabe anhand von farbcodierten Indikatoren

: Erkennen Sie den Status einer Aufgabe anhand von farbcodierten Indikatoren Große Änderungen: Nehmen Sie umfangreiche Änderungen vor, ohne die Gantt-Ansicht zu verlassen

Diese Vorlage eignet sich perfekt für Manager, die ein kostenloses, intuitives Gantt-Diagramm zur Aktualisierung und Verfolgung ihrer Projekte benötigen - ohne stundenlang den gesamten Zeitplan neu gestalten zu müssen! Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Project Tracker Kanban Board Vorlage

Projektphasen auf einem ClickUp Board überwachen

Wenn Kanban-Tafeln sind, fügen Sie eine Board-Ansicht aus dem ClickUp Project Tracker Template hinzu, um den Stand Ihrer Projekte und Aufgaben zu verfolgen! Diese Perspektive hilft Ihnen zu sehen, wo sich die Aufgaben stapeln und ob Sie die Arbeitsabläufe der Teammitglieder anpassen müssen.

Minimieren Sie Ihre Klicks, indem Sie Ihre Projekttafel gruppieren und sortieren, um Beauftragte, Fälligkeitsdaten, Prioritäten und mehr anzuzeigen. Aktivieren Sie Swimlanes und WIP-Grenzen (Work in Progress), um eine zusätzliche Ebene der Struktur und Organisation zu schaffen:

Swimlanes organisieren Aufgaben in Zeilen, die auf einem zweiten Feld basieren

organisieren Aufgaben in Zeilen, die auf einem zweiten Feld basieren WIP Limits zeigen automatisch an, wenn Sie unter, nahe, bei oder über der Kapazität sind

Schauen Sie sich die an top task management software ! Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp-Kampagnen-Projektverfolgungsvorlage

ClickUp-Kampagnen-Projektverfolgungsvorlage

Bei der Durchführung von Kampagnenprojekten ist es wichtig, den Überblick über alle Details zu behalten. Eine der effektivsten Möglichkeiten, dies zu tun, ist die Schaffung eines vernetzten Systems und die Kategorisierung der verschiedenen Arten von Kampagnenleistungen.

In ClickUp können Sie Ordner und Listen erstellen, um verschiedene team-Workflows (Marketing, Design, Finanzen und Soziales), die an der gleichen Kampagne arbeiten. 🤝

Die ClickUp-Kampagnen-Projektverfolgungsvorlage gibt Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um Ihre Prozesse zu rationalisieren und Ihre Kampagnenplanung und -durchführung zu optimieren. Die Vorlage enthält verschiedene Ansichten zur Verfolgung Ihrer Projekte, darunter:

Netzwerkquelle, laufende Kampagnen, Kosten und Conversion Metrics Listenansichten

Kanban-Board-Ansicht für den Kampagnenstatus

Ansicht "Kampagnen-Zeitleiste

Ansicht Kampagnenkalender

Pro-Tipp: Hinzufügen ClickUp-Formulare zu Ihrem Marketing-Toolkit und zentralisieren Sie Kampagnenanfragen über ein einziges Formular! Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Vorlage für die Projektverfolgung politischer Kampagnen

ClickUp Vorlage für die Projektverfolgung politischer Kampagnen

Die Organisation von politischen Kampagnen erfordert sorgfältige projektplanung eine klar definierte Strategie und ein Team von engagierten Personen, die die Kampagne zum Leben erwecken.

Der erste Schritt bei der Organisation einer erfolgreichen politischen Kampagne besteht darin, eine wirksame Plattform zu entwickeln, die die Ziele Ihres Kandidaten umreißt. Dann können Sie eine zentrale Kommandozentrale mit Kommunikationspersonal, finanziellen Ressourcen und anderen wichtigen Mitarbeitern einrichten.

Auftritt: die ClickUp Vorlage für die Projektverfolgung politischer Kampagnen !

Wir haben bereits die grundlegenden und notwendigen Schritte für Ihre politische Kandidatur skizziert. Sparen Sie Zeit und konzentrieren Sie sich auf wichtigere Dinge mit dieser benutzerfreundlichen und umfassenden Listenvorlage!

Schauen Sie sich den Leitfaden "Erste Schritte" an, um einen schnellen oder gründlichen Überblick über die Verwendung Ihrer Vorlage zu erhalten. ⚡️ Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Vorlage zur Produktionsverfolgung

ClickUp-Vorlage für die Produktionsverfolgung

Die ClickUp Vorlage zur Produktionsverfolgung dient als Fahrplan für alle beteiligten Teammitglieder und Partner und gibt jedem einen klaren Überblick über die Vorproduktions-, Produktions- und Nachproduktionsphasen Ihres Videoprojekts.

Wenn Sie noch nicht über einen standardisierten Videoproduktionsprozess verfügen, ist dies die perfekte Vorlage, um die Projektverfolgung zu erleichtern. Wenn eine wichtige Person das Projekt verlässt und Sie deren Arbeit übernehmen müssen, können Sie sich darauf verlassen, dass alle Informationen zu deren Aufgaben in ClickUp! gespeichert sind

Die Vorlage enthält die beliebten Ansichten von ClickUp - Liste, Kanban-Board und Kalender - aber das ist noch nicht alles. Fügen Sie weitere kostenlose Ansichten in ClickUp hinzu, wie ein Gantt-Diagramm oder ein Whiteboard, um die Produktivität Ihres Teams zu steigern!

Erfahren Sie, wie Sie eine Vorlage erstellen *Projektmanagement-Kalender* ! Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Programm Tracker Vorlage

ClickUp Programm-Tracker-Vorlage

Die ClickUp-Programm-Tracker-Vorlage dient als einzige Quelle der Wahrheit, um den Fortschritt jedes Projekts in Ihrem Programm zu verfolgen. Unabhängig davon, ob sich Ihre Programmpläne über einige Monate (oder sogar Jahre) erstrecken, macht die Zentralisierung von Teams, Prozessen und Wissen in ClickUp die Projektverfolgung zu einem Kinderspiel. 🍃

Außerdem kann dies als vorlage für die Aufgabenverwaltung zur Verfolgung von Budgetzuweisungen und anderen finanziellen Details im Zusammenhang mit jedem Programm.

Pro-Tipp: Bleiben Sie auf Kurs, um Ihre Ziele zu erreichen - mit klaren Zeitplänen, messbaren Zielen und automatischer Fortschrittsverfolgung mit Ziele in ClickUp ! Diese Vorlage herunterladen

9. ClickUp Kampagnen Tracking & Analytics Vorlage

ClickUp Kampagnen-Tracking & Analytics-Vorlage

Die Verfolgung von Kampagnenanalysen ist ein wesentlicher Bestandteil des Verständnisses des Erfolgs jeder digitalen Marketingmaßnahme. Durch die Nachverfolgung und Analyse von Daten können Vermarkter Muster erkennen, Chancen erkennen und fundierte Entscheidungen darüber treffen, worauf sie ihre Bemühungen konzentrieren sollten. 🔎

Und mit einem Tool wie dem ClickUp Kampagnen Tracking & Analytics Vorlage verfügen Sie über die Informationen, um die Leistung Ihrer Kampagnen über verschiedene Kanäle und Plattformen hinweg zu messen. Anhand dieser Daten können Sie erkennen, welche Bereiche gut abschneiden und Ihre Strategie entsprechend anpassen.

Jede Ansicht in dieser Projektmanagement-Vorlage bietet eine andere Visualisierung Ihrer marketing-Kampagnen :

Kanban-Ansicht : Visualisierung von Kampagnen-Workflows mit Kanban-Tafeln, die nach Status, Prioritäten oder Marketing-Kanal gruppiert werden können

: Visualisierung von Kampagnen-Workflows mit Kanban-Tafeln, die nach Status, Prioritäten oder Marketing-Kanal gruppiert werden können Listenansicht : Verwalten Sie Ihre Kampagnen in einer Liste mit benutzerdefinierten Status, benutzerdefinierten Feldern, Empfängern und mehr

: Verwalten Sie Ihre Kampagnen in einer Liste mit benutzerdefinierten Status, benutzerdefinierten Feldern, Empfängern und mehr Zeitleistenansicht : Sehen Sie Ihre Marketingkampagnen auf einer anpassbaren Zeitachse mit Aufgabendetails

: Sehen Sie Ihre Marketingkampagnen auf einer anpassbaren Zeitachse mit Aufgabendetails Kalenderansicht: Planen Siemarketing-Zeitpläne in einem Kalender mit Drag-and-Drop-Aufgaben Diese Vorlage herunterladen ### 10. Excel Projekt Tracker Vorlage

über Microsoft Excel Wenn Sie auf der Suche nach einfachen Projektmanagement-Vorlagen sind, verwenden Sie diese kostenlose Microsoft Excel-Tabelle, um Ihr Projektteam, Ihr Projektbudget und Ihre Projekttermine zu organisieren. Legen Sie dann die prozentuale Über-/Unterschreitung fest, um den integrierten Taschenrechner zu starten.

Die Vorlage bietet nicht viel Platz für Projektdetails oder eine Aufgabenliste. Erwägen Sie die Verwendung einer ClickUp-Vorlage, um Ihre Projektaufgaben von Anfang bis Ende zu verfolgen!

Schauen Sie sich die Spitze an *Excel-Alternativen* für Projektmanagement. Diese Vorlage herunterladen

11. Google Sheets Projekt Tracker Vorlage

über Google Arbeitsbereich

Versuchen Sie eine projektstatusbericht vorlage in Google Sheets um verschiedene Projekte auf einmal zu überwachen. Die Vorlage enthält ein gut organisiertes Format zur Erfassung von Projektdetails, Leistungen und Finanzdaten.

Sie bietet außerdem farbcodierte Zellen, die den Projektstatus widerspiegeln, so dass Sie einfach kopieren und einfügen können, ohne viel Zeit auf das Design zu verwenden! Diese Vorlage herunterladen

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit Vorlagen für den Projektfortschrittsanzeiger

Stellen Sie sich Ihre Projektverfolgungsvorlage wie eine Ausstechform und Ihre Projektmanagement-Software wie eine Teigrolle vor - die Vorlage legt sich über Ihre Projektmanagement-Plattform und hilft Ihrem Projekt, Form anzunehmen. 🍪

Aber nicht alle Projektverfolgungsvorlagen bieten den gleichen Wert, die gleichen Funktionen und die gleiche Flexibilität.

Anstatt sich mit einer Vorlage zufrieden zu geben, die gut genug ist, sollten Sie eine wählen, die garantiert alles kann absolut keine Kosten . AKA, wählen Sie eine Vorlage nach ClickUp . 🙂

ClickUp ist die einzige Projektmanagement-Software, die leistungsfähig genug ist, um Ihre gesamte Arbeit über verschiedene Anwendungen hinweg zu zentralisieren und Ihre Projekte aus jedem Blickwinkel zu verfolgen. Mit einem umfangreichen Satz von anpassbaren Funktionen , über 1.000 Integrationen und eine große Vorlagen-Bibliothek für jeden Anwendungsfall ist ClickUp die ideale Lösung für Teams jeder Größe und Branche. Für ClickUp anmelden um Ihre Projekte einfach zu verfolgen. 🏆