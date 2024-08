10 beste kostenlose Gantt-Diagramm-Software: Ein Leitfaden für Projektmanager’s

Als visuellem Lerntyp fiel mir die Erstellung von Projektplänen auf die alte Art nie leicht. Stift und Papier sind chaotisch und unordentlich. Whiteboards sind besser, aber sie eignen sich eher für kreative Ideen und Flussdiagramme, nicht für komplexe Projektplanung.

Glücklicherweise kamen digitale Werkzeuge zur Rettung, und ich entdeckte die Gantt-Diagramm-Software.

Ein Gantt-Diagramm stellt im Grunde genommen Ihre Projektpläne dar, d. h. alle Ihre Projektaufgaben im Verhältnis zur Zeit aufgetragen. Alles auf einem Bildschirm zu haben, hilft vielbeschäftigten Projektmanagern wie Ihnen, den Überblick zu behalten.

In den ersten Jahren habe ich viel Zeit damit verschwendet, verschiedene Lösungen auszuprobieren, bis ich schließlich das gefunden habe, was für mich funktioniert. Und ich bin hier, um sicherzustellen, dass Sie das nicht tun müssen. Zusammen mit dem Team von ClickUp habe ich eine Reihe kostenloser Gantt-Diagrammersteller getestet, um die besten in die engere Auswahl zu nehmen. Schnallen Sie sich an und entdecken Sie zehn fantastische (und kostenlose) Gantt-Diagramm-Tools, die Ihnen das Leben (und die Projektplanung) leichter machen!

Vorteile der Verwendung kostenloser Gantt-Diagrammersteller

Abgesehen von der Tatsache, dass es sich um kostenlose Software für Gantt-Diagramme handelt - was an sich schon ein großer Vorteil ist -, gibt es einige Gründe, warum Gantt-Diagrammersteller auf meiner Liste der unverzichtbaren funktionalen Tools so weit oben stehen:

Projektvisualisierung : Gantt-Chart-Maker visualisieren Ihren Projektzeitplan und die dazugehörige Roadmap. Dadurch wird ein vollständiges Bild des Projekts und seiner verschiedenen funktionalen und beweglichen Teile gezeichnet. Dazu gehören Projektzeitpläne, Aufgaben, Abhängigkeiten, Prioritäten, Beteiligte usw. PMs empfinden es als äußerst hilfreich, einen Gesamtüberblick über jedes Projekt zu haben

Worauf sollten Sie bei Gantt-Diagramm-Software achten?

Bevor ich Ihnen unsere Liste der zehn besten kostenlosen Gantt-Diagramm-Programme vorstelle, möchte ich Ihnen die Gründe für die Auswahl erläutern. Wir haben die verfügbaren Optionen anhand vieler Parameter bewertet, um zu begründen, warum sie in diese Liste gehören. Stellen Sie sich also die folgenden Fragen, während Sie sie betrachten:

Verwenden Sie Gantt-Diagramme zur Verfolgung der Produktivität sowie von Verzögerungen und Engpässen

Fähigkeiten : Was sind die erwarteten Fähigkeiten der Gantt-Diagramm-Software? Benötigen Sie grundlegende Funktionen wie die Erstellung von Diagrammen per Drag-and-Drop oder etwas Fortgeschritteneres wie die Ermittlung des kritischen Pfads, die Ressourcenzuweisung oder die Aufgabenverwaltung?

: Was sind die erwarteten Fähigkeiten der Gantt-Diagramm-Software? Benötigen Sie grundlegende Funktionen wie die Erstellung von Diagrammen per Drag-and-Drop oder etwas Fortgeschritteneres wie die Ermittlung des kritischen Pfads, die Ressourcenzuweisung oder die Aufgabenverwaltung? Benutzerfreundlichkeit : Wer wird den Gantt-Diagrammersteller verwenden? Wie viel Schulung, Einarbeitung und Unterstützung werden sie benötigen?

: Wer wird den Gantt-Diagrammersteller verwenden? Wie viel Schulung, Einarbeitung und Unterstützung werden sie benötigen? Integrationen : Lässt sich die Gantt-Diagrammsoftware in Ihr bestehendes technisches System integrieren?

: Lässt sich die Gantt-Diagrammsoftware in Ihr bestehendes technisches System integrieren? Kompatibilität : Ist der Gantt-Diagrammersteller mit anderen Tools kompatibel, z. B. mit einem Zeiterfassungssystem oder einer Projektmanagement-Software?

: Ist der Gantt-Diagrammersteller mit anderen Tools kompatibel, z. B. mit einem Zeiterfassungssystem oder einer Projektmanagement-Software? Zusammenarbeit : Werden Sie das Tool allein verwenden, oder wird ein Team (oder mehrere Teams) gemeinsam daran arbeiten? Werden die Teammitglieder an einem Ort arbeiten oder aus der Ferne?

: Werden Sie das Tool allein verwenden, oder wird ein Team (oder mehrere Teams) gemeinsam daran arbeiten? Werden die Teammitglieder an einem Ort arbeiten oder aus der Ferne? Anpassung : Möchten Sie das Gantt-Diagramm in irgendeiner Weise anpassen können? Zum Beispiel, um Prioritäten oder Dringlichkeit anzuzeigen?

: Möchten Sie das Gantt-Diagramm in irgendeiner Weise anpassen können? Zum Beispiel, um Prioritäten oder Dringlichkeit anzuzeigen? Budget : Wie hoch ist Ihr Budget für einen Gantt-Diagrammersteller? Werden Sie eine einmalige Investition tätigen oder eine Abonnementgebühr zahlen?

: Wie hoch ist Ihr Budget für einen Gantt-Diagrammersteller? Werden Sie eine einmalige Investition tätigen oder eine Abonnementgebühr zahlen? Berichterstellung : Welche Datenanalyse- und Berichtsfunktionen erwarten Sie von einem Gantt-Diagramm? Möchten Sie Dashboards in Echtzeit, oder erstellt Ihr Team regelmäßig statische Berichte?

: Welche Datenanalyse- und Berichtsfunktionen erwarten Sie von einem Gantt-Diagramm? Möchten Sie Dashboards in Echtzeit, oder erstellt Ihr Team regelmäßig statische Berichte? Mobile Zugänglichkeit: Benötigen Sie unterwegs Zugriff auf das Tool auf Ihrem Telefon?

Top 10 Gantt-Diagrammersteller auf einen Blick

Bevor wir zu den Einzelheiten kommen, hier eine TL;DR-Version von allem, was wir gleich behandeln werden:

Die 10 besten kostenlosen Gantt-Diagramm-Software für die Verwaltung von Projekten im Jahr 2024

Jetzt schnallen Sie sich an, während ich jede der zehn kostenlosen Gantt-Diagramm-Softwarelösungen analysiere, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können, welche Sie wählen sollten.

1. ClickUp

Beste kostenlose Gantt-Diagramm-Software für den Mehrzweckeinsatz

Zunächst möchte ich vorausschicken, dass ClickUp ein vollwertiges Projektmanagement-Tool ist, und beeindruckende Gantt-Diagramme sind nur eine seiner vielen Funktionen.

Der Free Forever-Plan von ClickUp bietet Ihnen (unter anderem) unbegrenzte Aufgaben, unbegrenzte Benutzer und 60 Verwendungen der Gantt-Diagramm-Ansicht. Mit einem der kostenpflichtigen Pläne erhalten Sie unbegrenzte Gantt-Diagramme.

detaillierte und umsetzbare Gantt-Diagramme mit ClickUp erstellen ClickUp's Gantt-Diagramm-Ansicht hat mir geholfen, mehrere Projektanforderungen zu visualisieren, was es einfach macht, Aufgaben zu verfolgen, Prioritäten zu verwalten, Abhängigkeiten zu handhaben und grundsätzlich alles zusammenzuhalten.

ClickUp macht es einfach, Beziehungen im Gantt-Diagramm zu definieren

Ich finde es toll, dass ich einfach Beziehungen zwischen Aufgaben zeichnen kann (siehe Bild). Ich kann auch kritische Pfade definieren und Schlupfzeiten berücksichtigen, damit das Projekt reibungslos abläuft.

kritische Pfade in ClickUp in der Gantt-Diagramm-Ansicht definieren

Mir gefällt, dass ich Aufgaben farblich kodieren kann, um auf einen Blick zu sehen, was in Bearbeitung ist, was dringend ist, welche Fristen einzuhalten sind, wer die Aufgabe hat und jedes andere winzige Detail. Die kaskadierende Ansicht stellt eine chronologische Zeitleiste des Projekts dar, während die Fortschrittsbalken helfen, die Fertigstellungsraten zu messen.

Projekte planen, Abhängigkeiten verwalten und Aufgaben priorisieren mit der Gantt-Ansicht in ClickUp

Darüber hinaus bietet ClickUp eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle und Applikationen. Sie werden eine ganze Menge Dinge finden, mit denen Sie arbeiten können.

Sie können die ClickUp Simple Gantt Chart Vorlage für Projektmanagement und Softwareentwicklung. Es ist sofort einsatzbereit, vollständig anpassbar und kann Ihnen einen umfassenden Überblick über ein Projekt geben, Abhängigkeiten erkennen und Hindernisse vorhersehen, bevor sie entstehen. Diese Vorlage herunterladen ClickUp hat auch eine Vielzahl anderer Vorlagenoptionen, wie projektplan-Vorlagen .

Aber jetzt kommt mein Lieblingsteil: die Umwandlung meiner Daten in Gantt-Diagramme mit nur wenigen Klicks! In ClickUp sind Gantt-Diagramme eine Art von Ansicht. Egal, ob Ihre Projektdaten in Listenform, als Tabelle oder sogar als Kalender vorliegen, mit ein paar Klicks können Sie sie in eine Gantt-Diagramm-Ansicht umwandeln. So erhalten Sie im Handumdrehen ein umfassendes Gantt-Diagramm - einen sofortigen Fahrplan für die Projektdurchführung!

Oh, und wenn Sie Ihre Listenansicht manuell sortiert haben, keine Sorge - sie wird auch mit dem Gantt-Diagramm synchronisiert!

Pro-Tipp: Wenn Sie neu im Projektmanagement sind und sich nicht entscheiden können zwischen Gantt- und Zeitleistenansicht für Ihre Projekte hilft Ihnen unser Video, in dem wir Gantt-Diagramme mit der Zeitachsenansicht vergleichen!

Nun, das ist nur der Gantt-Diagramm-Teil der Sache. Wie ich schon sagte, ClickUp ist mehr als das. Mit ClickUp können Sie herauszoomen und mit anderen Projektmanagement-Funktionen wie Dokumenten, Chat, Zielen, Aufgabenmanagement, KI-Hilfe und mehr arbeiten.

Die Integration dieser Funktionen in Ihren Arbeitsablauf ist ein absoluter Wendepunkt, da Sie alles - und ich meine alles - innerhalb der ClickUp-Plattform erledigen können. Verabschieden Sie sich also vom Jonglieren mit mehreren Tools und ersetzen Sie sie durch ein einziges!

Die besten ClickUp-Funktionen

Visualisieren Sie Ihr Projekt in vielfältigen Ansichten -Gantt-Diagrammen, Zeitleisten, Listen, Kalendern,ClickUp Kanban-Tafelnund mehr

-Gantt-Diagrammen, Zeitleisten, Listen, Kalendern,ClickUp Kanban-Tafelnund mehr Definieren und Verknüpfen von Aufgabenabhängigkeiten und automatisches Planen von Aufgaben über die gesamte Kette hinweg mit einem einzigen Mausklick

über die gesamte Kette hinweg mit einem einzigen Mausklick Aktualisieren Sie den Aufgabenstatus mit einer einfachen Drag-and-Drop-Funktion; definieren Sie auch benutzerdefinierte Aufgabenstatus entsprechend Ihren Projektanforderungen

entsprechend Ihren Projektanforderungen Verwalten Sie Ihr Projekt dynamisch mit Aufgabenplanung, Fortschrittsverfolgung, Identifizierung von Engpässen, Verwaltung von Fristen und vielem mehr mitClickUp Projekt-Zeitverfolgung *Zentralisieren Sie alle Informationen in einer praktischen Hierarchie über Räume, Projekte, Listen, Aufgaben und Unteraufgaben hinweg und fügen Sie benutzerdefinierte Felder für granulare Details hinzu

Kollaborieren Sie mit Ihrem Team über Kommentare, Chat, @mentions usw.

Sie mit Ihrem Team über Kommentare, Chat, @mentions usw. Verwenden Sie Tags und Prioritäten, um hochwertige, wichtige oder dringende Aufgaben zu unterscheiden, und sortieren Sie sie mit nur einem Klick mit ClickUp Aufgabenprioritäten * Sparen Sie Zeit und Mühe durch die Verwendung vonClickUp Gehirn, dem integrierten KI-Assistenten , um Aufgaben zu automatisieren, alles innerhalb Ihres ClickUp-Ökosystems in Sekundenschnelle zu durchsuchen und vieles mehr

Sparen Sie Zeit und Mühe durch die Verwendung vonClickUp Gehirn, dem , um Aufgaben zu automatisieren, alles innerhalb Ihres ClickUp-Ökosystems in Sekundenschnelle zu durchsuchen und vieles mehr Verfolgen und teilen Sie den Fortschritt mit internen und externen Stakeholdern mit anpassbarenClickUp-Dashboards die in Echtzeit aktualisiert werden

ClickUp Einschränkungen

Die Lernkurve kann steil sein, da ClickUp eine voll funktionsfähige Projektmanagement-Software ist

Die mobile App befindet sich noch in der Entwicklung und muss noch die gleiche Finesse wie die Webversion erreichen

Preise für ClickUp

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat

$7/Monat Geschäftskunden: $12/Monat

$12/Monat Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Tarif für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat hinzufügen

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5.0 (9,400+ Bewertungen)

: 4.7/5.0 (9,400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5.0 (4,000+ Bewertungen)

Was die Nutzer über ClickUp zu sagen haben

_Das Beste an ClickUp ist die Vielseitigkeit der Anpassungsmöglichkeiten. Es bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten an benutzerdefinierten Feldern, die die Aufteilung und Visualisierung von Informationen auf praktische und anwendbare Weise in verschiedenen Situationen ermöglichen. Darüber hinaus gibt es verschiedene Arten von Ansichten, die sich an jede Art von Realität anpassen, von einfachen Ansichten, wie z. B. die Überprüfung Ihrer geplanten Aktivitäten für die Woche, die ich persönlich ideal für das Betriebsteam finde, bis hin zu Gantt-Diagramm-Ansichten für das Makro-Projektmanagement. Nicht zuletzt erhöht die Konnektivität mit anderen Automatisierungswerkzeugen wie Make die Managementdynamik noch weiter

G2 Rezension

2. GanttProjekt

Beste kostenlose Gantt-Chart-Software, die Open-Source ist

via GanttProjekt Ich setze mich gerne für Open-Source-Lösungen ein und arbeite daher gerne mit GanttProject. Diese freie Gantt-Diagrammsoftware gibt es seit über zwei Jahrzehnten und ist durch eine aktualisierte Dokumentation absolut transparent. Sie wird unter der GPL3-Lizenz vertrieben, und Sie können den Quellcode herunterladen, verändern und weitergeben. Diese Anpassungsfähigkeit macht GanttProject zu einer preisgünstigen Investition für kleine und mittlere Unternehmen.

Mir gefällt auch die einfache und moderne Benutzeroberfläche, die die Erstellung von Gantt-Diagrammen, die Zuweisung von Ressourcen und die Berechnung von Projektkosten vereinfacht. Ich verstehe jedoch, dass dies für manche eine Abschreckung sein kann, vor allem wenn Sie etwas Moderneres und Intuitiveres wünschen.

GanttProject beste Eigenschaften

Kostenloser Zugriff auf das Softwareprodukt, den Quellcode und die Bibliotheken

Bereitstellung in der Cloud mit GanttProject Cloud zu einem nutzungsabhängigen Preis

Hinzufügen von Aufgaben undmeilensteinen im Gantt-Diagramm und definieren Sie Abhängigkeiten

Benchmarking des Fortschritts und direkte Vergleiche mit Baselines, um Abweichungen abzubilden

Lesen und Schreiben von Microsoft Project-Dateien und Export in verschiedenen Formaten

GanttProject Einschränkungen

Eignet sich am besten für grundlegende Anwendungen; Sie können keine komplexen Analysen durchführen

Die Benutzeroberfläche ist klobig und veraltet (kein Wunder, sie ist über 20 Jahre alt!)

Preise für GanttProject

Kostenlos

Freiwillige Beiträge ab $5 aufwärts

GanttProject Cloud hat ein Pay-as-you-use-Modell, bei dem ein Credit Point 1 EUR kostet

GanttProject Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5.0 (50+ Bewertungen)

: 4.3/5.0 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5.0 (150+ Bewertungen)

Was die Benutzer über GanttProject zu sagen haben

_Ich mag die Einfachheit des Designs, die es Anfängern erlaubt, Projektmanagement und Gantt-Diagramme zu testen. Die Menüleisten am oberen Rand ähneln denen, die man bei anderen kostenpflichtigen Programmen finden kann. Auch die Tatsache, dass es sich um eine kostenlose und quelloffene Software handelt, ist im Vergleich zu anderen sehr vorteilhaft

G2-Bewertung

3. Office Zeitleiste Online

Beste kostenlose Gantt-Diagramm-Software für das Microsoft PowerPoint-Ökosystem

via Office Timeline Als jemand, der praktisch mit Microsoft-Produkten aufgewachsen ist, genieße ich die Vertrautheit, die Office Timeline Online bietet. Ich habe dieses PowerPoint Add-on verwendet, um schnelle Zeitleisten und Gantt-Diagramme für Präsentationen zu erstellen. Dadurch habe ich Zeit gespart und gleichzeitig gute visuelle Darstellungen für meine Projekte erstellt. Ich habe auch entdeckt, dass man es mit Microsoft Excel, Wrike und Smartsheet verwenden kann, um Datensätze zu importieren und zu exportieren.

Die Benutzeroberfläche ist recht einfach, und es dauert nicht lange, bis man den Dreh raus hat. Außerdem können Sie auf eine Bibliothek mit grundlegenden Gantt-Diagramm-Projektvorlagen um loszulegen. Obwohl es für meine einmalige, gelegentliche Verwendung gut funktioniert hat, hatte mein Team bei der Arbeit an komplexen Projekten Probleme. Ich würde es also hauptsächlich für die grundlegende Verwendung empfehlen.

Beste Eigenschaften von Office Timeline Online

Konvertiert Datensätze und Informationen aus PowerPoint, Excel usw. in optisch ansprechende und ästhetische Gantt-Diagramme und Zeitleisten

Aktivierung als Add-on für Microsoft PowerPoint für reibungslose Integration und nativen Zugriff

Anpassbare Designelemente wie Pfeile, Linien, Symbole usw. für ein maßgeschneidertes Erlebnis

Einschränkungen von Office Timeline Online

Es funktioniert nur als Gantt-Diagramm-Ersteller, was seine Anwendbarkeit angesichts des hohen Preises einschränkt

Dem PowerPoint-Add-on fehlen Funktionen für die Zusammenarbeit

Die Verwaltung der Gantt-Diagramme wird schwierig, wenn ein Projekt nicht auf eine einzige PowerPoint-Seite passt

Preise für Office Timeline Online

Kostenlos

Pro: $149 Ein-Jahres-Lizenz

$149 Ein-Jahres-Lizenz Pro+: $199 Ein-Jahres-Lizenz

Office Timeline Online Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5.0 (10+ Bewertungen)

: 4.3/5.0 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5.0 (30+ Bewertungen)

Was die Benutzer über Office Timeline Online zu sagen haben

Es ist benutzerfreundlich, sieht genau so aus, wie sich das Management eine visuelle Darstellung eines Zeitstrahls vorstellt, und ist sehr selbsterklärend.

G2-Bewertung

4. Online Gantt

Beste Online-Gantt-Diagramm-Software für ortsunabhängigen webbasierten Zugriff

via Online Gantt Wenn Sie Gantt-Diagramme in Ihrem Browser erstellen möchten, ohne sich anzumelden oder etwas herunterzuladen, dann ist Online Gantt eine ausgezeichnete Wahl. Ich habe es immer dann eingesetzt, wenn ich keinen Zugang zu anderen Tools hatte, und konnte von überall und jederzeit arbeiten. Sobald ich mit meinem Gantt-Diagramm zufrieden bin, lade ich es als .gantt-Datei herunter, um es in ein anderes Gerät oder einen Browser oder sogar in andere kompatible Gantt-Diagramm-Tools zu importieren. Das ist eine ziemlich reibungslose Erfahrung.

Darüber hinaus bietet Online Gantt auch eine Cloud-Version der Gantt-Diagrammsoftware an, mit der Sie zu einem geringen Preis Remote-Teams verbinden können.

Beste Eigenschaften von Online Gantt

Visualisieren Sie Ihre Aufgaben in der Projektansicht und der Ressourcenansicht

Exportieren Sie Ihre Gantt-Diagramme, um sie in Präsentationen, Berichte oder andere Projektmanagement-Tools einzubetten

Genießen Sie eine reibungslose Erfahrung mit seiner einfachen UI

Online-Gantt-Einschränkungen

Bietet eine begrenzte Download-Bandbreite

Die Anpassungsmöglichkeiten sind stark eingeschränkt

Abhängigkeiten können nicht aktualisiert werden, ohne die Schaltfläche "Bearbeiten" zu verwenden

Es können keine unterschiedlichen Farben für verschiedene Aufgaben zugewiesen werden

Online-Gantt-Preise

Kostenlos (Browser-Anwendung)

(Browser-Anwendung) Online Gantt mit Cloud: $5/Monat pro Benutzer

Online Gantt Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Kapitelra: Nicht genügend Bewertungen

Was die Benutzer über Online Gantt zu sagen haben

_Mit seiner einfachen Zugänglichkeit, der reibungslosen Funktion und den nahtlosen Online-Zugriffsmöglichkeiten ist dieses Gantt-Diagramm-Tool die beste Software, um Gantt-Diagramme ohne Installation zu erstellen

G2-Bewertung

5. GanttPRO

Beste kostenlose Gantt-Diagramm-Software zur Ressourcenoptimierung

via GanttPRO Wie ClickUp ist auch GanttPRO eine Projektmanagement-Software mit Gantt-Diagramm-Tools. ClickUp bietet jedoch eine kostenlose Version an, während GanttPRO ein kostenpflichtiges Tool ist. Das kann ein ziemliches Ärgernis sein, wenn Sie einen Gantt-Diagrammersteller für den persönlichen Gebrauch (z. B. für die Forschung) oder für Ihr kleines Unternehmen oder Ihre Neugründung verwenden möchten.

Davon abgesehen, zeichnet sich GanttPRO dadurch aus, dass es Projektmanagern die Verwaltung mehrerer Ressourcen ermöglicht. Es bietet einen Überblick über das Projekt aus der Vogelperspektive, so dass Sie die Arbeitsbelastung der Teams, Zeitpläne, Kapazitäten usw. visualisieren und die Ressourcen optimieren können. Ich habe festgestellt, dass es hilfreich ist, um Burnout in Teams zu verhindern und die Moral hoch zu halten. Mein Team hatte jedoch Probleme mit der Personalisierung, dem flüssigen Design und den Layouts. Wenn Sie also etwas suchen, das Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können, ist GanttPRO vielleicht nicht das Richtige für Sie.

GanttPROs beste Eigenschaften

Erstellen Sie visuell ansprechende Gantt-Diagramme, um Ihre Aufgaben, Fälligkeitstermine, Fristen, Abhängigkeiten, Beauftragten usw. zu verfolgen.

Zeigen Sie Ihr Projekt in Raster-, Brett-, Listen- und Portfolio-Ansichten an

Verbinden Sie Aufgaben auf der Basis von Abhängigkeiten, um Vorlauf- und Nachlaufzeiten abhängiger Aufgaben festzuhalten

Zusammenarbeit mit entfernten Teams mit Echtzeit-Datensynchronisation, Dateifreigabe, Kommentaren und Erwähnungen sowie Benachrichtigungen

Verwalten Sie Ressourcen dynamisch über Aktionsprotokolle, Teamdetails, Auslastungsübersicht und mehr

GanttPRO-Einschränkungen

Die anfängliche Lernkurve kann für diejenigen, die mit fortgeschrittenen Projektmanagement-Tools nicht vertraut sind, steil sein

Das Fehlen von Personalisierungsoptionen schränkt die Möglichkeiten des Projektmanagements ein

GanttPRO-Preise

Basic: $9,99/Monat

$9,99/Monat Pro: $15.99/Monat

$15.99/Monat Business: $24.99/Monat

$24.99/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

GanttPRO Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5.0 (490+ Bewertungen)

: 4.8/5.0 (490+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5.0 (480+ Bewertungen)

Was die Benutzer über GanttPRO zu sagen haben

_GanttPRO trägt zum Entstehen eines Ressourcenmanagements und detaillierter Nachrichten bei, die einen reibungslosen Austausch und intelligente Entscheidungen fördern. Es macht Projektmanagement menschlich und macht es einfach, Ziele genau und schnell zu erreichen

G2-Bewertung

6. ProjektManager

Beste kostenlose Gantt-Diagramm-Software zur Erstellung von Echtzeit-Einblicken

via ProjektManager Wenn Sie mit Gantt-Diagrammen noch nicht vertraut sind, empfehle ich Ihnen, mit ProjectManager zu beginnen. Es ist eines der Projektmanagement-Tools, die Gantt-Diagramme richtig hinbekommen. Es verfügt über ein benutzerfreundliches und intuitives Dashboard, das die Erstellung von Gantt-Diagrammen vereinfacht. Sie können Abhängigkeiten in Gantt-Diagrammen definieren, sich einen Überblick über den Projektstatus verschaffen, den Projektzustand messen und den Kurs korrigieren, Berichte erstellen und vieles mehr.

ProjectManager bietet jedoch keinen Free-Tier- oder Freemium-Plan an. Daher sind die Investitionskosten für diejenigen, die mit einem knappen Budget arbeiten, ziemlich entmutigend.

Beste Eigenschaften von ProjectManager

Planen Sie Ihr Projekt online mit interaktiven und ästhetischen Gantt-Diagrammen

Organisieren Sie alle Ihre projektbezogenen Details an einem zentralen Ort

Anzeige von Aufgabenabhängigkeiten, Meilensteinen, Projektstatus, kritischem Pfad usw. auf einer einzigen Plattform

Planen Sie Aufgaben per Drag-and-Drop und kodieren Sie sie farblich

Zusammenarbeit mit Ihrem Team durch Dateifreigabe, Kommentierung und automatische Benachrichtigungen

ProjectManager Einschränkungen

Die Integration mit Anwendungen und Diensten von Drittanbietern ist kompliziert und begrenzt

Die Berichtsfunktion bietet nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Preise für ProjectManager

Team: $13/Monat (jährliche Abrechnung)

$13/Monat (jährliche Abrechnung) Unternehmen: $24/Monat (jährliche Abrechnung)

$24/Monat (jährliche Abrechnung) Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

ProjectManager Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5.0 (93 Bewertungen)

: 4.4/5.0 (93 Bewertungen) Capterra: 4.1/5.0 (338 Bewertungen)

Was die Benutzer über ProjectManager zu sagen haben

LIEBE die verschiedenen Ansichtsoptionen (Liste, Tafel, Gantt, Blatt, Dashboard, usw.), liebe die einfache Bedienung und die Gewissheit, dass alles live zwischen mir und meinem Team aktualisiert wird.

G2 Bewertung

7. Smartsheet

Beste kostenlose Gantt-Chart-Software mit Tabellenkalkulationsfunktion

via Smartsheet Normalerweise verwende ich Smartsheet, um die Lücke zwischen Projektmanagement-Software und Tabellenkalkulationen zu schließen. Mit Smartsheet können Sie ganz einfach zwischen Tabellenkalkulationen und Gantt-Diagrammen wechseln. Sie können vorhandene Daten aus Ihren Tabellenkalkulationen importieren und sie in visuelle Gantt-Diagramme mit farbkodierten Informationen, Aufgabenabhängigkeiten, Zeitdauer usw. umwandeln.

Umgekehrt können Sie Gantt-Diagrammdaten zur schnellen Analyse oder Datenmanipulation wieder in Tabellenkalkulationen exportieren. Auf diese Weise können Sie die Stärken von Gantt-Diagrammen und Tabellenkalkulationen nutzen, um datengesteuerte projektplanung und Durchführung.

Mein einziger Kritikpunkt an Smartsheet ist, dass die KI-Funktion noch in der Entwicklung ist. In Anbetracht der Tatsache, dass KI-Assistenten eher ein Muss als ein Nice-to-have sind, hat Smartsheet einen etwas späten Start hingelegt.

Smartsheet beste Eigenschaften

Automatisches Ausfüllen von Formeln oder Text in Tabellenkalkulationszellen mit Smartsheet AI

Koordinieren Sie Teamaktivitäten mit Dateifreigabe, Warnungen und Benachrichtigungen, Gesprächsfäden und Dokumentenkontrolle

Arbeiten Sie an mehreren Projekten mit Hilfe von Portfolio-Management-Funktionen zur Kontrolle von Budgets, Risiken und Ressourcen

Erstellen und Verfolgen kritischer Pfade zur Verwaltung von Aufgabenabhängigkeiten, Ressourcenzuweisung und Arbeitsbelastung

Sie können nur ein Arbeitsblatt pro Datei verwenden

Die Datenspeicherkapazität für Zeilen und Spalten ist begrenzt

Preise für Tabellenkalkulationen

Kostenlos

Pro: $9/Monat pro Benutzer

$9/Monat pro Benutzer Business: $32/Monat pro Benutzer

$32/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Smartsheet Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5.0 (15.000+ Bewertungen)

: 4.4/5.0 (15.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5.0 (3,200+ Bewertungen)

Was Benutzer über Smartsheet sagen

_Smartsheet bietet die Flexibilität, maßgeschneiderte Tabellen, Gantt-Diagramme, Dashboards und Formulare zu erstellen, um spezifische Anforderungen zu erfüllen. Wir können die Plattform so anpassen, dass sie zu unserem einzigartigen Arbeitsablauf passt

Capterra Bewertung

Auch gelesen:_ Alternativen für das Arbeitsblatt, die Sie wählen können

8. Toggl Plan

Beste kostenlose Gantt-Diagramm-Software mit Zeiterfassungsfunktionen

via Toggl Plan Toggl Plan zeichnet ein visuelles Bild Ihres Projekts und bringt interne und externe Stakeholder auf die gleiche Seite. Ich habe die Kombination von Toggl Plan und Toggl Track verwendet, um einfache Gantt-Diagramme mit Zeiterfassungsfunktionen zu erstellen. Es hilft bei der Visualisierung von Projektzeitplänen, der Verfolgung der für jede Aufgabe aufgewendeten Zeit, der Optimierung der Ressourcenzuweisung und vielem mehr.

Solche Dateneingaben aus vergangenen Projekten helfen auch dabei, abzuschätzen, wie viel Zeit ähnliche Projekte, Aufgaben oder Aktivitäten in Zukunft in Anspruch nehmen werden. Diese Vorausschau hat meine Fähigkeit verbessert, Zeitpläne, Budgets und Kapazitäten abzuschätzen.

Ich wünschte nur, es hätte das gewisse Extra", das andere Gantt-Tools in dieser Liste bieten. Das ist nicht wirklich eine Beschwerde, denn es erfüllt seine Aufgabe, aber da wir die Qual der Wahl haben, können wir es uns leisten, wählerisch zu sein, oder?

Toggl Plan beste Eigenschaften

Verfolgen Sie die Zeitauslastung Ihres Teams, zugewiesene Aufgaben, Aufgabenstatus, Zeitpläne und andere wichtige Details

Bringen Sie verschiedene Teams und Interessengruppen an einem zentralen Ort zusammen und behalten Sie den Überblick über den Projektfortschritt

Planen Sie Aufgaben und Ressourcen, um Konflikte und Konkurrenz zu minimieren

Generieren Sie öffentlich zugängliche, schreibgeschützte Links für externe Beteiligte

Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben, um manuelle und redundante Arbeit zu vermeiden

Toggl Plan Einschränkungen

Die mobile App ist nicht so vielseitig wie die Webanwendung (es fehlt eine Reihe von Tools)

Begrenzte Integration mit Anwendungen von Drittanbietern

Das Hinzufügen neuer Personen und das Zuweisen von Aufgaben an mehrere Benutzer ist mühsam

Toggl Plan Preise

Team: $9/Monat pro Benutzer

$9/Monat pro Benutzer Geschäft: $15/Monat pro Benutzer

Toggl Plan Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5.0 (40+ Bewertungen)

: 4.3/5.0 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5.0 (110+ Bewertungen)

Was die Nutzer über Toggl Plan zu sagen haben

_Toggl Plan hat eine wirklich schöne, saubere Oberfläche, die das Hinzufügen und Verwalten von Projekten einfach macht. Die Gantt-Diagramme sind eine großartige Möglichkeit zur Verwaltung von Projektzeitplänen

Capterra Bewertung

9. Instagantt

Beste Gantt-Diagramm-Software zur Projektvisualisierung

via Instagantt Instagantt macht seinem Namen alle Ehre - dieses Gantt-Diagramm-Tool erstellt sie in Windeseile. Es ist meine bevorzugte Lösung, um Gantt-Diagramme schnell und einfach zu erstellen. Es verfügt über eine intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche mit einfacher Drag-and-Drop-Funktionalität, die die kognitive Belastung bei der Verwendung der Anwendung reduziert. In Verbindung mit der Reaktionsfähigkeit können Sie so in wenigen Minuten eine klare visuelle Darstellung von Projektplänen erstellen.

Aufgrund seiner begrenzten Möglichkeiten (im Vergleich zu einer vollwertigen Projektmanagement-Software) verwende ich es hauptsächlich in der Planungs- und Brainstorming-Phase. Sobald ich die einfachen Gantt-Diagramme fertiggestellt habe, importiere ich sie in andere Tools zur weiteren Verfeinerung und Zusammenarbeit. Wenn Sie sich diese Mühe ersparen wollen, können Sie natürlich auch ein umfassenderes Programm wählen.

Beste Eigenschaften von Instagantt

Betrachten Sie Projekte abseits der Gantt-Ansicht - Tabelle, Kanban-Board, Arbeitsbelastung und Projektansicht

Organisieren Sie Ihr Projekt und seine Bestandteile logisch mit Workbooks

Behalten Sie den Überblick über Ihre Arbeit mit Aufgabenmanagementfunktionen wie Aufgabenerstellung, -zuweisung, -filterung, -sortierung, -priorisierung usw.

Kommunizieren Sie mit Ihrem Team über Posteingang, Kommentare und mehr

Erstellen Sie Ihre Gantt-Diagramme mit CSV-Import und nativer Asana-Integration

Instagantt-Einschränkungen

Die unübersichtliche Benutzeroberfläche nimmt dem Gantt-Diagramm-Tool etwas von seiner Benutzerfreundlichkeit

Unterstützt nur Benutzerzugriff pro Arbeitsmappe

Instagantt Preise

Instagantt Standalone:

Einzelplatzplan: $12/Monat

$12/Monat Team Plan: $24/Monat

Instagantt Asana:

Einzelplan: $12/Monat

$12/Monat Team Plan: $24/Monat

Instagantt Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5.0 (20+ Bewertungen)

: 4.4/5.0 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5.0 (430+ Bewertungen)

Was die Nutzer über Instagram zu sagen haben

Das Tool von Instagantt macht die Gantt-Visualisierungen klarer und benutzerfreundlicher als Asana-Projekte - zumindest die ersten paar Iterationen der Gantt-Diagramme von Asana. Als ich die Gantt-Funktionen von Asana getestet habe, wollte ich eigentlich nur, dass es mehr wie Instagantt ist

Capterra Bewertung

10. Montag

Beste Gantt-Chart-Software für anwendungsspezifische Anpassungen

via Montag Montag ist ein kostenlose Projektmanagement-Software für den persönlichen Gebrauch. Nicht nur, dass sie mit ihren Projektmanagement-Fähigkeiten ziemlich stark ist, auch ihre Fähigkeit, Gantt-Diagramme auf meine speziellen Bedürfnisse zuzuschneiden, ist ziemlich beeindruckend.

Ich kann die angezeigten Spalten anpassen, so dass ich mich auf die wichtigeren Aspekte der Projektdetails konzentrieren kann. Außerdem kann ich von der reinen Gantt-Diagramm-Ansicht auf die Arbeitslast- und Ressourcenansicht wechseln. Dies wirkt manchmal der Planungsmüdigkeit entgegen oder hebt Ineffizienzen hervor, die sich in das Projekt eingeschlichen haben könnten.

Die Teleskopgebühren sind das einzige nennenswerte Problem, mit dem ich bei der Arbeit am Montag konfrontiert wurde. Die Plattform ließ sich sehr gut mit meinem wachsenden Team skalieren, aber die Kosten erreichten in kürzester Zeit ein unhaltbares Niveau!

Beste Eigenschaften am Montag

Erstellen Sie Automatisierungen mit Hilfe von Monday AI, einem KI-gesteuerten Assistenten

Passen Sie Ihre Gantt-Diagramme mit mehr als 30 Widgets an, um die Benutzererfahrung anzupassen

Integrieren Sie Projektmanagement-Funktionen in Ihre Gantt-Diagramme

Betrachten Sie Ihr Projekt in verschiedenen Modi, die über Gantt-Diagramme hinausgehen, wie z.B. Listen, Kanban-Boards, etc.

Stimmen Sie Ziele und Strategien mit dem Aufgaben- und Ressourcenmanagement für den Projekterfolg ab

Montag Einschränkungen

Wird mit zunehmender Größe immer kostspieliger

Die kostenlose Version des Projektmanagement-Tools hat eine begrenzte Funktionalität

Für 3 bis 49 Arbeitsplätze:

Kostenlos: $0 für 2 Plätze

$0 für 2 Plätze Basic: $12/Monat pro Platz

$12/Monat pro Platz Standard: $14/Monat pro Platz

$14/Monat pro Platz Pro: $24/Monat pro Platz

$24/Monat pro Platz Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

G2 : 4.7/5.0 (10.680+ Bewertungen)

: 4.7/5.0 (10.680+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5.0 (4,740+ Bewertungen)

Was die Nutzer über Monday zu sagen haben

_Monday macht den Überblick über alle meine Kunden, ihre Notizen, E-Mail-Threads und Anhänge sauber, ordentlich und leicht zu finden. Die lustigen Animationen, die sich mit den Jahreszeiten und Feiertagen ändern, sind sehr unterhaltsam und machen das Einloggen einfach. Es gibt viele Möglichkeiten, das Konto und die darin enthaltenen Informationen anzupassen, und da ich ein sehr visueller Mensch bin, kann ich dank dieser Anpassungen anhand von Farben klar erkennen, wo sich ein Lead im Prozess befindet und wer einer Betreuung zugestimmt hat usw

G2-Bewertung

Nicht sicher wegen Montag? Wir haben da was_ Montag Alternativen für Sie

Gebräuchliche Anwendungsfälle für Gantt-Diagramme

Bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich Ihnen noch einige praktische Anwendungen und Anwendungsfälle für Gantt-Diagramme vorstellen, um Ihnen mehr Klarheit zu verschaffen. Hier sind einige beispiele für Gantt-Diagramme verwendung nach spezifischem Anwendungsfall:

Projektplanung : Erstellen Sie einen realistischen und praktischen Zeitplan für Ihr Projekt. Gantt-Diagramme schaffen visuelle Klarheit über den Projektplan, die Aufgaben und die Abhängigkeiten, so dass Sie die Ergebnisse innerhalb der vorgegebenen Fristen liefern können

: Erstellen Sie einen realistischen und praktischen Zeitplan für Ihr Projekt. Gantt-Diagramme schaffen visuelle Klarheit über den Projektplan, die Aufgaben und die Abhängigkeiten, so dass Sie die Ergebnisse innerhalb der vorgegebenen Fristen liefern können Ressourcenzuweisung : Verwenden Sie Gantt-Diagramme, um die Arbeitsbelastung des Teams und des Einzelnen zu visualisieren. Dies beugt Burnout vor und hilft den Projektmanagern, die richtigen Aufgaben oder Ressourcen den richtigen Personen zur richtigen Zeit zuzuweisen. Denken Sie daran, dass ein glückliches Team Ergebnisse erzielt, die auch andere glücklich machen

: Verwenden Sie Gantt-Diagramme, um die Arbeitsbelastung des Teams und des Einzelnen zu visualisieren. Dies beugt Burnout vor und hilft den Projektmanagern, die richtigen Aufgaben oder Ressourcen den richtigen Personen zur richtigen Zeit zuzuweisen. Denken Sie daran, dass ein glückliches Team Ergebnisse erzielt, die auch andere glücklich machen Fristenmanagement : Gantt-Diagramme sind sehr nützlich, um den Fortschritt im Vergleich zu den Zeitplänen zu verfolgen. Wenn Sie die Fristen oder Meilensteine im Auge behalten, können Sie Verzögerungen vermeiden und sich Spielraum verschaffen, um Projekte wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Kombinieren Sie diese Anwendung mit der Ressourcenzuteilung, und Sie werden glücklich sein

: Gantt-Diagramme sind sehr nützlich, um den Fortschritt im Vergleich zu den Zeitplänen zu verfolgen. Wenn Sie die Fristen oder Meilensteine im Auge behalten, können Sie Verzögerungen vermeiden und sich Spielraum verschaffen, um Projekte wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Kombinieren Sie diese Anwendung mit der Ressourcenzuteilung, und Sie werden glücklich sein Zusammenarbeit im Team : Das Gantt-Diagramm ist ein gemeinsamer Fahrplan, der das gesamte Team zusammenbringt. Wenn alle auf derselben Seite stehen, fördert dies die Transparenz, die bewusste Kommunikation und die Verantwortung für die Aufgaben. So bleiben alle Beteiligten auf dem gleichen Stand und sind verantwortlich

: Das Gantt-Diagramm ist ein gemeinsamer Fahrplan, der das gesamte Team zusammenbringt. Wenn alle auf derselben Seite stehen, fördert dies die Transparenz, die bewusste Kommunikation und die Verantwortung für die Aufgaben. So bleiben alle Beteiligten auf dem gleichen Stand und sind verantwortlich Bestimmung des kritischen Pfads: Erstellen Sie Gantt-Diagramme, in denen der kritische Pfad skizziert wird. Diese Abfolge von Aktivitäten, die einen direkten und großen Einfluss auf das Projekt haben, ermöglicht es den Teams, ergebnisorientiert zu arbeiten

Auch zu lesen: Der Unterschied zwischen Gantt-Diagrammen und Roadmaps Die Zukunft der Gantt-Diagramm-Software

Die Software für Gantt-Diagramme wird in den kommenden Jahren weiter verfeinert werden. Mit Technologien wie KI und ML, die eine transformative Rolle spielen, werden Gantt-Diagramm-Tools intuitiver, genauer und wertvoller sein.

Stellen Sie sich eine Software vor, die automatisch Aufgaben plant, Ressourcen zuweist, Aufgaben auf der Grundlage von Arbeitsbelastung, Verfügbarkeit und Fähigkeiten zuordnet und Risiken vorhersagt, bevor sie auftreten. Wir sprechen hier von der Intelligenz des Projektmanagements, gepaart mit der Einfachheit von Gantt-Diagrammen, und ich bin gespannt auf das, was noch kommen wird.

Wenn Sie auf der Suche sind nach Alternativen zum Gantt-Diagramm die Ihnen auch dabei helfen, mehr zu erledigen, sind Projektmanagement-Tools genau das Richtige. Wenn Sie in einem mittelgroßen bis großen Unternehmen arbeiten, könnten Sie sich ClickUp, Asana und einige andere ansehen. Wir haben kürzlich eine Liste mit den besten Projektmanagement-Tools könnten Sie hilfreich finden.

Wenn ich mich nur für eines entscheiden müsste, würde ich auf jeden Fall ClickUp wählen, da es mir alle Eigenschaften, Funktionen und Möglichkeiten eines Gantt-Diagrammerstellers und die Raffinesse eines All-in-One-Projektmanagement-Tools bietet. Außerdem ist es kostenlos, womit ich dem Hauptziel dieses Artikels treu bleibe. Registrieren Sie sich kostenlos bei ClickUp zum Entdecken!