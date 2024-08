10 kostenlose Vorlagen für Projektpläne in Excel und ClickUp

Vorlagen für Projektpläne sind für jeden Projektmanager, der seine Projekte auf Kurs halten will, von entscheidender Bedeutung. Diese Vorlagen helfen Ihnen bei der Planung und Verwaltung projektzeitplan s, Aufgaben, Budgets und Ressourcen.

Die Erstellung eines Projektzeitplans von Grund auf ist jedoch ein großes, zeitaufwändiges Unterfangen. Der Zeitplan muss Ihnen helfen, die Zeit zu managen, alle kritischen Aspekte einzubeziehen und die Abhängigkeiten der Aufgaben in jeder Phase darzustellen.

Die gute Nachricht ist, dass Sie die Hilfe von Experten haben.

Die Verwendung vorgefertigter Vorlagen für projektplan ning ermöglicht es Ihnen, Aufgaben und Fristen zu organisieren, den Fortschritt zu visualisieren und alle Beteiligten durch automatische Warnmeldungen auf dem Laufenden zu halten.

Wenn Sie unter Zeitdruck stehen und Ihr nächstes Projekt beginnen oder schnell abschließen wollen, probieren Sie die 10 Projektplanvorlagen in ClickUp und Excel aus.

Was ist eine Projektplan-Vorlage?

Eine Projektplanvorlage ist ein Fahrplan für das gesamte Projekt, den Sie in leicht verständliche Abschnitte unterteilen können. Mit der Vorlage können Sie jede Aufgabe, die erledigt werden muss, von Anfang bis Ende planen und kommunizieren. Der Projektzeitplan enthält eine Übersicht, das Start- und Enddatum, das Projektbudget, die Ressourcenzuweisung, den Projektstrukturplan sowie Monats- und Wochenpläne.

Für die Projektleitung ist die Projektplanungsvorlage eine Hilfe bei der Verfolgung des Projektfortschritts. Für Projektmanager ist die Vorlage für den Projektzeitplan entscheidend für die Planung eines neuen projektzeitplan . Sie verwenden ihn, um die Projektkosten zu schätzen, jedem Teammitglied einzelne Aufgaben zuzuweisen und einen Überblick darüber zu geben, wie sich die Aufgabe in die größeren Projektziele einfügt.

Die Projektplanvorlage ist der Nordstern für die Teammitglieder. Organisieren Sie jeden Aspekt innerhalb der Vorlage, von Projektaufgaben, Meilensteinen und Zeitplänen bis hin zur Ausrichtung aller auf wichtige Ziele.

Was macht eine gute Vorlage für einen Projektzeitplan aus?

Ihre Projektplanvorlage sollte es den Teams leicht machen, Aufgaben und Zeitpläne über benutzerdefinierte Felder anzuzeigen.

Die Vorlage muss ein intuitives Dashboard, benutzerdefinierte Felder, Platz für Aufgabenbeschreibungen, Raum für Unvorhergesehenes, Zusammenarbeit im Team, Aufgabenlisten und einen integrierten Chat bieten.

Definieren und ordnen Sie Aktivitäten, schätzen Sie Ressourcen und Zeitdauer und planen Sie projektzeitpläne mit einer Projektmanagement-Vorlage.

Nehmen wir das Beispiel eines Software-Entwicklungsteams, das mit einem Website-Design-Projekt betraut ist.

Der vorausschauende Projektmanager verwendet eine angepasste Projektplanvorlage, um den Entwicklern breitere Felder zu zeigen, wie zum Beispiel die projektphase von Wireframing, Kodierung und Testen.

Um den Einblick in das Projekt für andere beteiligte Abteilungen zu verbessern, fügen sie der Aufgabenliste zusätzliche Abhängigkeiten hinzu, z. B. die Erstellung von Inhalten, die Optimierung von Bildern für die Suchmaschinenoptimierung, das Design der Benutzeroberfläche und Zeitpläne.

Wenn mehrere Aufgaben anstehen und Sie sich fragen wie Sie Ihre Arbeit nach Prioritäten ordnen sollen haben wir einen Tipp.

Verwenden Sie ClickUp's Risikoregister um zu verstehen, welche Auswirkungen die unvollständigen Aufgaben Ihres Teams haben und welche potenziellen Risiken die Gesamtproduktivität beeinträchtigen würden.

10 kostenlose Projektplan-Vorlagen für das Jahr 2024

Die Excel-Projektmanagementvorlage eignet sich für einfache Projekte, bei denen es um die Erstellung und Verfolgung von Projektplänen geht. Für die Verwaltung komplexer Projekte, die mehrere Beteiligte, eine erweiterte Zusammenarbeit, das Erstellen von Abhängigkeiten und Projektmanagementfunktionen umfassen, benötigen Sie jedoch erweiterte Funktionen.

Genau hier kommt ClickUp zum Einsatz. Die projektmanagementsoftware verfügt über benutzerdefinierte Projektplanvorlagen mit Funktionen zur Bewältigung schwerer Aufgaben.

Die Projektvorlage von ClickUp hilft bei der Verwaltung all Ihrer Ressourcen, von automatisierung von Arbeitsabläufen zur Planung, Verfolgung von Ergebnissen und Organisation von Aufgaben und Dokumenten.

Schauen wir uns unsere bevorzugten ClickUp-Projektplanungsvorlagen an.

1. ClickUp Projektplan-Vorlage

Diese Vorlage ist Ihre Eintrittskarte zu einer optimierten Projektplanung und -verwaltung. Sie ermöglicht es Ihnen, die Arbeit zu verfolgen, Prioritäten zu setzen und Ihren Projektplan zu verwalten

Projektmanagement erfordert heute Kreativität bei der Ideenfindung und Organisation bei der Einhaltung von Terminen.

Die Projektzeitplan-Vorlage von ClickUp ist für Projektmanager, die mit verschiedenen Prioritäten jonglieren müssen. Verwenden Sie diese Vorlage, um Projektziele festzulegen, sie in Aufgaben zu unterteilen und sie den Teammitgliedern zuzuweisen.

Außerdem können Sie Prioritäten visualisieren und verwalten mit Gantt-Diagramme oder Kanban-Tafeln und werden über mögliche Risiken oder Budgetüberschreitungen informiert.

Manager verfolgen den Projektstatus, analysieren und passen Ziele an, richten wiederkehrende Aufgaben ein und optimieren die Ressourcen von unterwegs.

Angenommen, Sie befinden sich in der Planungsphase für Ihr nächstes Projekt. Mit Funktionen zur Zeiterfassung, Markierungen und Abhängigkeiten können Sie das Team anhand einer visuellen Zeitleiste auf Aufgaben, mögliche Projektrisiken, Prioritäten und Meilensteine abstimmen.

Stellen Sie sicher, dass alle Teammitglieder die Fälligkeitstermine für Projektaufgaben kennen, und erstellen Sie benutzerdefinierte Updates, um alle über den Fortschritt zu informieren.

2. ClickUp Projekt Management Zeitplan Vorlage

Diese All-in-One-Vorlage hilft Ihnen dabei, Projekte reibungslos ablaufen zu lassen.

Wenn ein Projekt mehrere Ressourcen umfasst, wie z.B. ein Bauprojekt, ist die Integration der kostenlosen ClickUp-Projektplanvorlage mit dem projektmanagement-Tool ist Ihr Lebensretter.

Mehrere Projekte gleichzeitig zu bewältigen ist komplex, und Sie brauchen eine Projektmanagementvorlage, die für Ausgewogenheit und Verantwortlichkeit im Team sorgt.

Verwenden Sie ClickUp's Projektmanagement Zeitplan Vorlage um die Meilensteine des Projekts zu visualisieren, zu organisieren und zu strukturieren. Nutzen Sie Aufgabenlisten, um sicherzustellen, dass Ihr Team alles pünktlich und innerhalb des Budgets fertigstellt.

Der erste Schritt zur Erstellung eines Projektmanagement-Zeitplans besteht darin, das Projekt im Hinblick auf die Projektziele zu umreißen, Aufgaben zuzuweisen und die wichtigsten Beteiligten zu ermitteln. Verwendung von Ziele in dieser kostenlosen Vorlage für einen Projektmanagement-Zeitplan können Sie Ziele zuweisen, klare Zeitvorgaben und messbare Ziele festlegen und die Fortschrittsverfolgung automatisieren.

Visualisieren Sie die Projektaktivitäten mit einer Liste, einer Tafel oder einer Zeitleiste.

Die Listenansicht ist eine flexible Ansicht zum Gruppieren, Sortieren und Filtern von Aufgaben

Verwenden Sie die Board-Ansicht, um Aufgaben nach Empfänger, Priorität, Fälligkeitsdatum und Abhängigkeiten zu gruppieren

Nutzen Sie die Timeline-Ansicht für das Ressourcenmanagement, Roadmaps und die Projektplanung

Profi-Tipp für Manager: Wenn Sie nach einer zeitmanagement-Technik um Aufgaben in der Reihenfolge ihrer Dringlichkeit abzuarbeiten, versuchen Sie ClickUp's Eisenhower Matrix Vorlage .

3. ClickUp Projektarbeitsplan Vorlage

Die ClickUp Projektplan-Vorlage ermöglicht es Ihnen, komplexe Projekte erfolgreich anzugehen und reibungslos durchzuführen

Unabhängig davon, wie wir den Zeitplan oder den Umfang eines Projekts festlegen, müssen Sie für unvorhergesehene Ereignisse, wie z. B. einen Mangel an Ressourcen gegen Ende des Projekts, vorsorgen.

Die Vorbereitung auf und die Berücksichtigung von unvorhergesehenen Faktoren während der Projektdurchführung ist von entscheidender Bedeutung.

Das ist der Punkt ClickUp's Projektarbeitsplan-Vorlage wird es wichtig, Notfälle und Risiken zu planen, um den Erfolg des Projekts zu sichern.

Schauen wir uns an, wie man diese einfache Projektplanvorlage verwendet.

Bei der Entwicklung eines staatlichen Gesundheitsportals sind Compliance und Daten von größter Bedeutung. Sie benötigen Projektmanagementvorlagen mit Unternehmenssicherheit, um zu gewährleisten, dass die PII (persönlich identifizierbare Informationen) der Patienten sicher sind.

Mit der Projektplanungsvorlage von ClickUp können Sie Ihre Design- und Entwicklungsaufgabenliste in mehrere Umgebungen mit fünf benutzerdefinierten Feldern unterteilen: Dauer, Verzögerungen, Phase, Aufwand und Fortschritt.

Die produktionsplan-Vorlage nimmt das Rätselraten in jeder Phase aus der Gleichung, von der Vorplanung bis zur Nachproduktion. Es gibt Platz für Projektziele, Entwicklungsaufgaben, Ressourcenzuweisung und Fortschrittskontrolle.

4. ClickUp Projekt Zeitleiste Whiteboard Vorlage

Visualisieren Sie mit dieser Vorlage Ihren gesamten Projektzeitplan auf einem praktischen Whiteboard

Funktionsübergreifende Partnerschaften erfordern ein höheres Maß an Zusammenarbeit. Die komplexe Dynamik zwischen Projektteams erfordert eine klare Kommunikation, die Visualisierung von Projektplänen und die Flexibilität, Änderungen von unterwegs vorzunehmen. ClickUp's Whiteboard-Vorlage für die Projektzeitleiste unterstützt all dies. Verschiedene Teams können per Drag & Drop Notizen zu Referenzzwecken einfügen und Ideen in koordinierte Aktionen umwandeln - alles an einem Ort.

Das Whiteboard ist die perfekte Leinwand für Teams zum Brainstorming, zur Strategieentwicklung, zum Erstellen von Plänen und zur agile Arbeitsabläufe für die Verfolgung von Aufgaben. ClickUp-Chat bringt die gesamte Teamkommunikation unter ein Dach, so dass Sie nicht zwischen mehreren Tools und verstreuten Unterhaltungen jonglieren müssen.

Egal, ob Sie die Einführung einer neuen Funktion planen oder die Grundlagen für eine Marketingkampagne schaffen, diese kostenlose Vorlage hilft Ihnen, potenzielle Hindernisse zu erkennen und organisiert zu bleiben.

Produktmanager profitieren von der Vogelperspektive auf das Projekt durch das Project Timeline Whiteboard. Auf der anderen Seite werden die Teams Automatisierung in ClickUp um Aufgaben zuzuweisen, Kommentare zu posten, den Status zu verschieben und Dateien direkt anzuhängen, damit andere Teams darauf zugreifen können.

5. ClickUp Entwicklungszeitplan Vorlage

Stellen Sie mit dieser Vorlage sicher, dass Ihre Entwicklungsprojekte pünktlich abgeschlossen werden ClickUp's Vorlage für den Entwicklungszeitplan ist für alle Entwicklungsteams entscheidend, um auf Kurs zu bleiben und ihre Projektziele zu erreichen.

Von der Entwicklung neuer Produkte bis hin zur Aktualisierung bestehender Produkte war es noch nie so einfach, sicherzustellen, dass Ihre Projekte pünktlich abgeschlossen werden. Beginnen Sie mit einem Projektnamen, füllen Sie die Tabelle mit Produktentwicklungsaktivitäten in der Listenansicht und verfolgen Sie den Fortschritt mit interaktiven Zeitleisten.

Definieren Sie Entwicklungsaktivitäten wie die Benennung oder Umbenennung von Aufgaben, die Verwendung benutzerdefinierter Felder für Details oder Beschreibungen oder die Aktualisierung des Aufgabenstatus und der Projektzeitpläne.

Außerdem bietet die Docs in ClickUp eignen sich hervorragend für Manager, um eine Projektliste mit Zielen und Vorgaben zu erstellen und Wissensdatenbanken in das Projektmanagement-Tool zu integrieren, um schnell auf technische Details zugreifen zu können.

Die Integration von ClickUp mit arbeitsplan-Apps hilft bei der Zuweisung von Aufgaben an Teammitglieder auf der Grundlage ihrer bestehenden Arbeitsbelastung, um die Produktivität zu maximieren.

6. ClickUp Kreativer Zeitplan Zeitleiste Vorlage

Durch ihre unverwechselbaren Ansichten und benutzerdefinierten Felder bietet diese Vorlage einen neuartigen Ansatz für das Aufgabenmanagement und verwandelt Routine-Checklisten in fesselnde Erzählungen

Kreative Projekte machen Spaß. Um auf Kurs zu bleiben, benötigen Sie jedoch eine Projektmanagement-Vorlage, mit der Sie den Projektstatus verfolgen können. ClickUp's Vorlage für einen Zeitplan für kreative Projekte gliedert Projekte in kleinere Schritte, so dass Ihr Team jeder umsetzbaren Aufgabe Priorität einräumt und das Wichtigste nicht aus den Augen verliert.

Nehmen wir an, Sie sind Projektmanager in einer Agentur für digitales Marketing und möchten Ihre kreativen Projekte auf die nächste Stufe heben, indem Sie Verantwortlichkeit in Ihre Prozesse bringen.

Mit der kostenlosen Projektplan-Vorlage von ClickUp können Sie den Fortschritt Ihrer Content-, Grafik- und Social-Media-Teams mit flexiblen Ansichten verfolgen und verwalten. Nutzen Sie die Drag-and-Drop-Funktion, um Aufgaben zu priorisieren und sie Teammitgliedern zuzuweisen, um Ihre besten Kunden mit den Lieferfristen zufriedenzustellen.

Wenn Sie mehrere Kunden verwalten, lässt sich diese Vorlage für Projektpläne in das Projektmanagement integrieren, sodass Sie einen klaren Überblick über die Projektzeitpläne und die nächsten Schritte im Prozess haben.

Diese anfängerfreundliche Vorlage ist ein hervorragender Ausgangspunkt für Manager, die zum ersten Mal etwas schnell erledigen wollen.

7. ClickUp Gantt Zeitleiste Vorlage

Anzeige mehrerer Projekte in einem einzigen Gantt-Diagramm in ClickUp

Wenn Sie Ihre Projekte ohne eine Gantt-Diagramm-Vorlage verwalten, müssen Sie viel Zeit damit verbringen, das Chaos zu durchforsten, bevor Sie finden, wonach Sie suchen. ClickUp's Gantt Timeline Vorlage wird häufig verwendet, um Ihre Aufgaben im Verhältnis zu der für ihre Erledigung vorgesehenen Zeit anzuzeigen.

Mit dieser Vorlage für einen Projektzeitplan können Sie auf einen Blick die Überschneidungen zwischen Aufgaben und Projektphasen erkennen. Vermitteln Sie Informationen über alle am neuen Projekt beteiligten Aufgaben, wichtige Fristen, die Aufgabendauer sowie Start- und Endtermine.

Erstellen Sie Aufgaben in den Projektplänen, die automatisch aktualisiert werden, während Sie arbeiten. Organisieren Sie Aufgaben in Projekten, passen Sie den Zeitplan für jedes Projekt an und verfolgen Sie den Fortschritt mit farblich gekennzeichneten Aufgabenstatus.

Nehmen wir ein Beispiel für ClickUp's einfache Gantt Chart Vorlage für einen Gesamtüberblick über Ihr Projekt. Projektmanager verwenden Projektmanagement-Vorlagen, um Abhängigkeiten zu visualisieren und Blockaden vorzubeugen, bevor sie entstehen.

Diese ClickUp-Projektplanvorlage fasst Aufgaben aus Ihrer Liste sofort in einem einfachen Diagramm zusammen. Anhand der Farbcodierung des Gantt-Diagramms können Sie erkennen, ob die Projektaufgabe offen, in Bearbeitung oder abgeschlossen ist. Mit mehreren Anwendungsfällen von Gantt-Diagramm-Projektvorlagen gibt es unzählige Möglichkeiten für die Verwendung des arbeitsplan-Vorlage .

8. ClickUp Team Zeitplan Vorlage

ClickUp's Team Schedule Template wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, organisiert zu bleiben und den Überblick über den Zeitplan Ihres Teams zu behalten.

Als Aufgabenmanager oder Teamleiter ist es eine Herausforderung, das tägliche Arbeitspensum der verschiedenen Teams im Unternehmen zu bewältigen. Sie wollen, dass alle organisiert, auf Kurs und motiviert bleiben.

Die Website Team Zeitplan Vorlage von ClickUp hilft bei der Planung und Visualisierung des Arbeitspensums Ihres Teams auf der Grundlage von Tageskalendern, um ein Mikromanagement Ihres Teams zu vermeiden.

Die Erstellung eines Teamplans mit dieser Vorlage ermöglicht es Ihnen,:

Beseitigung von Verwirrung bei der Kommunikation von Aufgaben

Eine bessere Sichtbarkeit der Aufgaben mit vollständiger Transparenz

Teammitglieder zu motivieren, auf Kurs zu bleiben

Einen optimierten und flexiblen Arbeitsablauf zu erhalten, um bei Bedarf Änderungen vornehmen zu können

Diese Projektmanagement-Vorlage vereint Ihre Teams auf ein gemeinsames Geschäftsziel hin und stimmt Ihre Ziele auf jede Aufgabe ab.

9. Excel Projektzeitplan Vorlage von Vertex42

Excel Projektzeitplan Vorlage von Scheitelpunkt42 Wenn Sie eine Projektplanungsvorlage suchen, die die Projektübersicht und Aufgabenbeschreibungen einfach und visuell ansprechend verwaltet, ist die Excel-Projektplanungsvorlage von Vertex42 genau das Richtige für Sie. Diese kostenlose Vorlage eignet sich hervorragend für die Erstellung und Weitergabe von Fortschrittsberichten an die Beteiligten.

Die Excel-Alternative ist ideal für die unkomplizierte Verwaltung einfacher betrieblicher Aufgaben, wie z. B. eines Hochschulprojekts zwischen Studenten, die man nicht automatisieren kann. Stellen Sie zum Beispiel Ihre wöchentlichen oder monatlichen Aufgaben zusammen und erstellen Sie Arbeitsblätter für den Projektplan.

Aber wenn Sie komplexere Vorschläge benötigen, wie z. B projektbudget-Vorlagen diese Vorlage für einen Projektplan ist möglicherweise nicht hilfreich, da sie keine Budget-Arbeitsblätter enthält, um die Ausgaben zu verfolgen und zu schätzen.

10. Excel Projektzeitplan Vorlage von TeamGantt

Excel Projektzeitplan Vorlage von TeamGantt Mit der kostenlosen Excel-Projektplanvorlage von TeamGantt müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen, dass wichtige Aufgaben durch die Maschen fallen.

Wenn Sie eine Veranstaltung organisieren, verwenden Sie diese Vorlage, um Ihre Aufgaben zu verfolgen, Zeitpläne auf der Grundlage des Startdatums und der Aufgabendauer festzulegen und Echtzeit-Updates von Referenten, der Marketingabteilung, der Vertriebsorganisation und der Leitung zu erfassen, während das Projekt fortschreitet.

Nehmen wir an, Sie haben nächsten Monat eine Branchenveranstaltung. Diese Projektplanvorlage zeigt, wer was in den nächsten zwei Wochen tun muss. Geben Sie in der Spalte ganz links die Datumsbereiche für Woche eins und zwei an. Fügen Sie in der Spalte "Zugewiesen" die Ressourcen hinzu, die zum Projekt beitragen sollen. Passen Sie die Projektvorlage an, kodieren Sie die Vorlage farblich nach Aufgaben und fügen Sie Zeilen und Spalten hinzu, um den Zeitplan zu erweitern.

Eine flexible Projektplanung beginnt damit, dass Sie sich auf die Aufgaben konzentrieren, die das Projekt vorantreiben. Sie können Ihren Projektplan in wenigen Minuten einrichten und beobachten, wie Ihr Team ein Projekt schneller zum Erfolg führt.

Mehr erreichen in weniger Zeit mit ClickUp's Projektplan-Vorlagen

Die Auswahl einer geeigneten Vorlage für einen Projektplan ist für einen Projektmanager entscheidend, um organisiert zu bleiben und den Fortschritt des Teams zu verfolgen. Egal, ob Sie ein Gantt-Diagramm, ein Whiteboard oder eine Zeitleiste bevorzugen, die Dokumentation des Zeitplans sorgt für Struktur und Klarheit in Ihrem Projekt.

Die Projektmanagement-Vorlagen von ClickUp bieten fortschrittliche Funktionen wie die Zusammenarbeit mithilfe von Aufgabenlisten, die Anpassung der Prioritäten auf der Grundlage der Dringlichkeit, das Hinzufügen von Zielen, um alle Beteiligten zu koordinieren, und Dashboards zur Visualisierung des Fortschritts und zur Berichterstattung an die Unternehmensleitung.

Außerdem ermöglicht die Automatisierung die Integration mit Software von Drittanbietern wie z. B software für die Aufgabenplanung , CRM- und Projektmanagement-Software für den Datenfluss zwischen verschiedenen Systemen.

Beginnen Sie mit einer dieser Vorlagen, um Ihr nächstes Projekt in Angriff zu nehmen. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an.