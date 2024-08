Wie man Aufgaben bei der Arbeit priorisiert (mit 8 Schritten zur Verbesserung Ihres Arbeitsablaufs)

Ist jede Aufgabe in Ihrer Pipeline gleich dringend?

Erledigen Sie eine einfache Zu erledigen-Liste und jede Aufgabe von Anfang bis Ende abarbeiten?

Nun, wenn ja, ist das ein großes Warnsignal.

Warum?

Wenn Sie Ihre Aufgaben nicht nach Prioritäten ordnen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Sie zu einem chronischen Engpass im Projekt werden. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie projekte zu priorisieren auf der Grundlage Ihrer Produktivität oder der Ihres Teams, kann dies Ihrer Arbeit insgesamt sehr schaden.

Ohne jegliche Hierarchie in Ihren Aufgaben gehen Sie gegen den Strich Ihrer team-Management-Fähigkeiten was nur zu einer ungesunden Atmosphäre im Team führt. Wenn Ihr Team Ihnen nicht zutraut, die dringendsten Aufgaben zu erledigen, wird es wahrscheinlich vermeiden, Sie um Hilfe zu bitten.

Zu erledigen ist damit nur das Projektchaos.

Vielleicht können wir dieses Szenario also komplett abwenden und lernen, wie man Aufgaben am besten priorisiert. Dies ist Ihr Leitfaden, um sich besser auf die wichtigsten Aufgaben zu konzentrieren, Vertrauen in Ihr Team zu schaffen und verpasste Termine zu vermeiden.

8 Schritte zur Priorisierung von Aufgaben bei der Arbeit

Zu wissen, welche Aufgaben jetzt oder später erledigt werden können, wird den Erfolg Ihres Projekts beeinflussen. Die ineffiziente Priorisierung von Aufgaben wirkt sich auf große und komplexe Projekte aus - von unmotivierten Mitarbeitern und Fehlzeiten bis hin zu geringer Leistung und Produktivität.

Und letztendlich hängt das Ergebnis Ihres Unternehmens davon ab. Deshalb müssen Sie wissen, wie Sie Aufgaben priorisieren können, um Ihre Zeit zu verwalten und die Dringlichkeit für Ihr Team zu definieren.

Wenn Ihr Team glaubt, dass Sie Aufgaben einfach abschließen, weil Sie ihr Vorgesetzter sind, kommunikation im Team hat bereits begonnen, sich aufzulösen. Die Priorisierung von Aufgaben ist entscheidend für leistungsstarke Teams, aber was können Sie zu erledigen?

1. Listen Sie Ihre Aufgaben in keiner bestimmten Hierarchie auf

Schreiben Sie zunächst eine Liste mit all Ihren Aufgaben auf. Nehmen Sie sowohl laufende als auch zukünftige Aufgaben für alle Ihre Projekte in diese Liste auf. Und lassen Sie keine davon aus irgendeinem Grund außerhalb der Zu erledigen-Liste stehen.

Sammeln Sie Ihre Aufgaben in ClickUp, um Ihre Arbeit einfach zu visualisieren oder Ihre Liste nach Ihren Wünschen zu benutzerdefinieren

Das mag entbehrlich klingen. Doch die effektive Priorisierung und Verwaltung von Aufgaben in unserem Kopf ist eine Illusion. Sicher, für kleine Ein-Personen-Projekte ist es machbar, aber für die meisten Projekte wäre es ein Ding der Unmöglichkeit.

Sie müssen den Überblick über alle laufenden, geplanten und noch nicht begonnenen Aufgaben an einem einzigen Ort außerhalb Ihres Kopfes haben. In einigen Fällen muss die Liste auch ungeordnet sein, damit Sie nicht nur eine Liste durchgehen oder alle Aufgaben gleich behandeln.

Versuchen Sie stattdessen, Aufgaben nach Prioritäten zu ordnen und die Prioritäten Ihrem Team mitzuteilen. Und so ermöglichen Sie workload-Management und erhalten Sie ein Gefühl für Ihre priorität-Liste damit Sie sie bei Bedarf weitergeben können.

Verwenden Sie die Workload-Ansicht von ClickUp, um zu sehen, wer vorne oder hinten liegt, und ziehen Sie Aufgaben einfach per Drag-and-Drop, um Ressourcen neu zuzuordnen

BEGINNEN SIE IMMER ZUERST MIT DER ERSTELLUNG IHRER LISTE Versuchen Sie nicht, den Schritt zur Erledigung der Aufgaben in der Liste zu überspringen, um die Dinge zu beschleunigen! Das ist eine Falle. Und Sie werden nicht in der Lage sein, all die hohen Kosten einer mangelnden Priorisierung von Aufgaben zu vermeiden, die wir bereits besprochen haben. Teilen Sie größere Aufgaben in Unteraufgaben auf. Das vereinfacht die nächsten Schritte, und in software zur Aufgabenverwaltung wie ClickUp können Sie sogar Unteraufgaben in großen Mengen neu anordnen oder bearbeiten.

Es ist nicht nötig, die Aufgaben in der Liste in eine bestimmte Reihenfolge zu bringen. Aber das ist ein ausgezeichneter Zeitpunkt, um sie nach Tag, Woche, Monat und Jahr zu gruppieren. Das Gleiche gilt für das Hinzufügen einer Dauer und eines Fälligkeitsdatums zu jeder Aufgabe.

Beachten Sie, dass Aufgaben nicht nur aus arbeit an den Ergebnissen des Projekts . Dazu gehören auch Meetings, Telefon- und Videoanrufe, Präsentationen und die Beantwortung von Sofortnachrichten und E-Mails. Aber in der Regel sind dies Schritte innerhalb von Aufgaben.

Sie können Ihre Aufgabenliste mit Stift und Papier oder mit ClickUp zusammenstellen, aber lassen Sie sich eines gesagt sein: Die Verwendung eines Tools vereinfacht die endlose Arbeit, die Liste zu aktualisieren, wenn neue Aufgaben hinzukommen. Und diese Priorisierung der Aufgaben und zeitmanagement-Methode könnte eine Menge Zeit sparen. Organisieren Sie Aufgaben mit Taskade Alternativen !

2. Geben Sie an, welche Aufgaben Sie zuerst erledigen sollten

Wir alle fühlen uns gezwungen, kleine, einfache, schnelle Aufgaben zuerst zu erledigen, unabhängig von ihrer Priorität. Das ist unser voreingenommenheit bei der Fertigstellung eintritt. Außerdem zeigen Studien, dass unser Gehirn dopamin in den Blutkreislauf, wenn wir wichtige Aufgaben zu erledigen haben, was uns süchtig macht, sie weiter zu erledigen.

Aber Sie müssen sich dagegen wehren! Und das können Sie zu erledigen:

Unterscheiden Sie zwischen wichtigen und dringenden Aufgaben

Was ist eine wichtige Aufgabe? Und was ist eine dringende Aufgabe?

Eine wichtige Aufgabe, die nicht dringend ist, muss zweifellos auf Ihrer Liste stehen. Sie müssen die Aufgabe einplanen, aber Sie müssen sie nicht sofort erledigen. Sie können die Aufgabe sogar aufschieben.

Andererseits müssen Sie dringende und wichtige Aufgaben heute oder in den nächsten Stunden erledigen. Da es sich aber nicht unbedingt um wichtige Aufgaben handelt, können Sie sie delegieren, damit jemand anderes sie erledigt.

Dann haben Sie wahrscheinlich andere Aufgaben, die sowohl wichtig als auch dringend sind. Diese müssen Sie sofort erledigen, um schwerwiegende negative Auswirkungen zu vermeiden, z. B. das Verpassen eines Termins bei einem Client, den Verlust eines Kundenvertrags, die Nichteinführung eines Produkts oder die Nichtfreigabe einer Dienstleistung.

Schließlich sind einige Ihrer täglichen Aufgaben weder wichtig noch dringend. Das bedeutet, dass Sie diese Aufgaben von Ihrer Liste streichen können, ohne dass dies negative Auswirkungen auf das Team, die Abteilung oder das gesamte Unternehmen hat.

Prioritäten in ClickUp einstellen, um besser unterscheiden zu können, was jetzt erledigt werden muss und was warten kann

ClickUp erlaubt es Ihnen, benutzerdefinierte Tags zu Aufgaben hinzuzufügen, um sie als wichtig, dringend, beides oder keine zu kennzeichnen. Darüber hinaus können alle Aufgaben auf bestimmte Prioritäten wie Dringlich, Hoch, Normal und Niedrig eingestellt werden.

Reihenfolge der Aufgaben nach ihrem Wert

Welche Ihrer Aufgaben haben einen hohen Wert für das Geschäft? Diese Aufgaben sind Prioritäten, aber nicht alle von ihnen sind kritisch.

Ihre Priorität hängt von ihrem Wert ab. Kritische Aufgaben sind dringend und von hohem Wert. Aufgaben mit hoher Priorität sind nicht dringend, haben aber einen hohen Wert für das Geschäft. Aufgaben mit mittlerer Priorität sind dringend, aber von geringem Wert. Aufgaben mit niedriger Priorität schließlich sind nicht dringlich und von geringem Wert.

Hier sind einige Beispiele für Aufgaben mit hohem Wert für ein Geschäft:

Zu erledigen ist die Arbeit an einem Client-Projekt (statt an einem internen Projekt)

Einrichten des Zugangs zur unternehmenseigenen Videokonferenzplattform eines Unternehmens, das nur aus der Ferne erreichbar ist (bevor man nach einer besseren Alternative sucht)

Beantwortung von Support-Tickets von Clients (statt Neugestaltung der eigenen Website)

Beschreibung der Anforderungen an das neue Produkt, das Ihr Team entwickeln wird (im Gegensatz zu einer Aufgabe, von der das Team nicht abhängig ist)

In der Listenansicht von ClickUp können Sie ganz einfach Ihre Abhängigkeiten von Aufgaben einsehen und wissen schnell, worauf Sie zuerst achten müssen

Erstellen Sie Beziehungen zwischen Ihren Aufgaben und Ihrem Team in ClickUp, um durch jede Aufgabe zu navigieren und den Status mit Leichtigkeit zu überprüfen. Außerdem können Sie mit ClickUp Abhängigkeiten für Aufgaben festlegen und so die Reihenfolge ihrer Ausführung bestimmen.

Ordnen Sie wichtige Aufgaben nach Aufwand

Wenn Sie Ihren Tag auf Produktivität ausrichten wollen, sollten Sie sich auf die Einschätzung des Aufwands verlassen. Das bedeutet, dass Sie die Aufgabe mit dem höchsten Aufwand zuerst abschließen müssen, bevor Sie irgendetwas anderes an einem Tag erledigen.

Aufgaben mit dem höchsten Aufwand sind oft die komplexeren Aufgaben des Tages oder solche, die stark mit dem den OKRs des Unternehmens . Wenn Sie sie jeden Tag als Erstes in Angriff nehmen, wird Ihr Stresspegel drastisch gesenkt, während Sie gleichzeitig eine neue Dynamik schaffen und die Motivation steigern.

Das Scrum-Punkt-Dropdown in ClickUp macht es Teams leicht, die Komplexität der abgeschlossenen Arbeit nachzuverfolgen und zu überwachen

Mit Hilfe von ClickUp ist es einfach, benutzerdefinierte Felder mit einem "Number"-Wert hinzuzufügen, um die geschätzte Arbeit für jede Aufgabe auf einer Nummern-Basis zu bewerten und zu bestimmen (d.h. 1-5, wobei 5 am schwierigsten ist). Dieser Prozess wird verwendet in scrum projekt-management aber es kann auch für Ihr Team in ähnlicher Weise funktionieren!

Legen Sie Prioritäten für den Tag fest

Wahrscheinlich planen Sie wichtige Aufgaben für lange Zeiträume, wie Wochen oder sogar Jahre. Aber diese Methode hilft Ihnen, Ihren Plan für die Aufgaben der Woche Tag für Tag anzugehen:

Bevor Sie Feierabend machen, wählen Sie die wichtigsten Aufgaben aus, die Sie am nächsten Tag zu erledigen haben (höchstens sechs) Priorisieren Sie die Aufgaben nach ihrer Wichtigkeit Konzentrieren Sie sich am nächsten Tag auf die erste Aufgabe auf der Liste und gehen Sie nicht zur nächsten Aufgabe über, bevor Sie diese nicht erledigt haben, usw Am Ende des Tages verschieben Sie die unerledigte Arbeit auf die Liste des nächsten Tages - unabhängig davon, ob es sich um eine oder mehrere Aufgaben handelt - und wiederholen den gesamten Vorgang

3. Passen Sie Ihre Prioritäten immer wieder an

Wenn Sie lernen wollen, die Priorisierung von Aufgaben zu umgehen, müssen Sie anpassungsfähig sein. Denn man weiß nie, wann eine Änderung der Reihenfolge oder ein unerwartetes Problem mit dem Team, dem Geschäft oder dem Produkt auftaucht.

Aber Sie können sich auf unvorhersehbare Ereignisse vorbereiten, die die Prioritäten der Aufgaben verschieben. Entwickeln Sie eine Gewohnheit zur Überprüfung der Aufgabenprioritäten und richten Sie ein System ein, um nicht zu vergessen, dies relativ häufig zu erledigen.

Ziehen und Ablegen von Aufgaben auf einer ClickUp Tabelle Ansicht für einfache Organisation

Überprüfen Sie die Prioritäten der Aufgaben jeden Tag zu Beginn oder am Ende des Tages. Wenn Sie es jedoch vorziehen, erledigen Sie dies am Freitagnachmittag für die folgende Woche und überprüfen Sie die Prioritäten am Ende jedes Tages.

VERMEIDEN SIE DIE STÄNDIGEN ZEITFRESSER Zeitmanagement ist ein wichtiger Schlüssel zum Setzen von Prioritäten bei Ihren Aufgaben. Lassen Sie eine Aufgabe fallen, die plötzlich keine Priorität mehr hat, auch wenn Sie Lust haben, sie zu Ende zu bringen und bereits viel Zeit und Aufwand in sie investiert haben. Es wäre Zeitverschwendung und könnte den Abgabetermin gefährden, wenn Sie eine Aufgabe zu erledigen hätten, die keine Priorität mehr hat, vor allem, wenn eine andere Aufgabe zur Priorität wird.

4. Schätzen Sie Ihren Aufwand für das Abschließen einer Aufgabe realistisch ein

Sind Ihre Aufwandsschätzungen durch eine Nachverfolgung der Zeiten für die Fertigstellung von Aufgaben untermauert? Wenn nicht, müssen Sie mit der Nachverfolgung dieser Zeiten beginnen, denn Sie brauchen sie auch dann, wenn Sie die Aufgaben nicht nach ihrem Aufwand geordnet haben.

Verfolgen Sie die Zeit zum Abschließen Ihrer Aufgaben mit ClickUp's software zur Zeiterfassung von Projekten . Verfeinern Sie anschließend Ihre Aufwandsschätzungen auf der Grundlage dieses Datensatzes.

Mit der Zeiterfassung in ClickUp können Sie die Zeit während der Arbeit erfassen oder sie manuell eingeben

Sie müssen Ihre Ressourcen nach verschiedenen Kriterien einteilen, und ein Bereich davon ist höchstwahrscheinlich die Zeit, die Sie für Aufgaben aufwenden.

Das Letzte, was Sie erledigen wollen, sind unrealistische Aufwand- und Zeitschätzungen für Ihr Team. Das führt dazu, dass Sie überstürzt die Durchführung des Projekts was zu Fehlern führen wird.

5. Erkennen Sie Ihre Produktivität Limits und behalten Sie die Work-Life-Balance im Auge

An einem Tag oder in einem bestimmten Gemütszustand kann man nur eine bestimmte Menge zu erledigen. Ein typischer Arbeitstag dauert in der Regel acht Stunden. Und wir alle erleben hin und wieder kreative Blöcke. Außerdem können die meisten von uns keine Höchstleistungen erbringen, wenn sie gestresst sind.

Manchmal ist es produktiver, eine Aufgabe zu verschieben auf den nächsten Tag zu verschieben oder sie einfach fallen zu lassen. Aber das geht natürlich nur, wenn es sich nicht um eine kritische oder wichtige und dringende Aufgabe handelt, die Sie nicht delegieren oder neu zuweisen können.

Verwenden Sie das ClickUp-Risikoprotokoll, um zu sehen, bei welchen Aufgaben oder Unteraufgaben das Risiko besteht, dass sie zu spät kommen oder nicht abgeschlossen werden

Die Verwendung eines Risikoprotokolls kann Ihnen dabei helfen, die Auswirkungen und die Wahrscheinlichkeit zu verstehen, mit der die Aufgaben Ihres Teams (oder Ihre persönlichen Aufgaben) unvollständig sind. Wenn Sie Ihre potenziellen Risiken verstehen, können Sie die Produktivität Ihres Teams insgesamt besser einschätzen.

Pro-Tipp für Vorstellungsgespräche: Eine häufig gestellte Frage im Vorstellungsgespräch lautet: Wie setzen Sie Prioritäten bei Ihrer Arbeit? Übertrumpfen Sie diese Frage jedes Mal, indem Sie dem Personalverantwortlichen zeigen, dass Sie in der Lage sind, kritisch und strategisch zu denken. Erläutern Sie, wie Sie die Wichtigkeit und Dringlichkeit der einzelnen Aufgaben einschätzen und wie Sie Ihr Workload auf der Grundlage dieser Faktoren nach Prioritäten ordnen. Zeigen Sie Ihr Organisationstalent und Ihre Fähigkeit mehrere Prioritäten zu verwalten gleichzeitig zu bewältigen, ohne überfordert zu sein.

6. Planen Sie alle Ihre Aufgaben und Arbeitsaufträge

Die Planung von Aufgaben muss ein Element in Ihrem checkliste für das Projektmanagement . Sie beginnt mit der Festlegung eines Start- und eines Enddatums für jede Aufgabe in Ihrer Liste der priorisierten Aufgaben. Sie eignet sich für verschiedene Zwecke, vom Hinzufügen der Aufgaben zu Ihrem Kalender bis hin zur Verwaltung von Workloads.

Wenn Sie jeder Aufgabe bereits ein Fälligkeitsdatum hinzugefügt haben, ist das kein Problem! Sie benötigen diese als Referenz für die Definition von Start- und Enddatum.

Vielleicht möchten Sie eine Aufgabe vor dem Fälligkeitsdatum abschließen, um unvorhergesehene Verzögerungen zu berücksichtigen. Aber nehmen wir an, Ihr Ziel ist es, Aufgaben mindestens bis zu ihrem Fälligkeitsdatum zu erledigen.

Nun hängt das Abschließen jeder Aufgabe bis zum Fälligkeitsdatum von Ihrer Kapazität ab. Und es hängt auch davon ab, ob Sie gleichzeitige Prioritäten haben. Solide Rückschlüsse auf Ihre Kapazität und Ihre Prioritäten können Sie aber erst ziehen, wenn Sie Ihre Aufgaben in Ihrem Kalender geplant haben.

Verschaffen Sie sich mit dem Portfolio Widget in ClickUp einen umfassenden Überblick über den Fortschritt der ausgerichteten Initiativen

Durch die Verteilung der Aufgaben auf die einzelnen Tage können Sie Ihren Fortschritt gegenüber den Fristen nachverfolgen. Und mit "Fortschritt" meinen wir die Dauer (Nummer oder Prozentsatz der Tage), die bis zum Enddatum verbleibt. Wenn Sie jedoch die Arbeit in jeder Ihrer Aufgaben protokollieren, können Sie den Fortschritt auch anhand des Aufwands (geschätzt in Personenstunden) verfolgen.

Die Visualisierung Ihres Kalenders ist sehr effektiv, um herauszufinden, ob Sie weitere Aufgaben übernehmen können. Und wenn Sie Ihr maximales Workload bereits erreicht haben, werden Sie die zusätzliche Hilfe brauchen (ein Tag hat nur eine bestimmte Anzahl von Stunden).

Um Aufgaben effektiv zu verwalten und Prioritäten zu setzen, planen Sie alles, einschließlich Ihrer persönliche Aufgaben und sowohl interne als auch externe Aufgaben im Projekt.

Organisieren Sie Projekte, planen Sie Zeitleisten und visualisieren Sie die Arbeit Ihres Teams in einem flexiblen Kalender, der alle Beteiligten auf der gleichen Seite hält

Wenn Sie sich für ClickUp entscheiden, können Sie wöchentliche Meetings (und tägliche Erinnerungen) mit wiederholenden Aufgaben planen. Aber Sie können noch einen Schritt weiter gehen, indem Sie ClickUp's Ansicht des Kalenders um Ihre täglichen (oder wöchentlichen oder monatlichen) Aufgaben zu planen. Und wenn Sie eine Zeitleiste oder eine Tabelle (oder Tabellenkalkulation) bevorzugen, bietet ClickUp auch diese an.

Und schließlich enthält ClickUp eine Workload-Ansicht, mit der Sie Ihre Workload ganz einfach ausgleichen können. Erkennen Sie Tage, an denen Sie bereits überlastet sind, kurz davor stehen oder meilenweit davon entfernt sind, überlastet zu sein. Dann können Sie entsprechend handeln: Planen Sie im letzteren Fall mehr Aufgaben ein und verlagern Sie im ersten Fall Aufgaben.

7. Blockieren Sie Ihre Zeit, um mehr Arbeit zu erledigen

Planen Sie Zeitblöcke ein, um Ihre Aufgaben ohne Unterbrechung zu erledigen. So vermeiden Sie Multitasking, das den Gegenpol zu den Strategien zur Priorisierung von Aufgaben darstellt.

Erledigen Sie in jedem dieser Zeitblöcke eine Projektaufgabe oder sogar eine Aufgabe, die zu keinem Projekt gehört. Sie können auch an mehreren Aufgaben in einem einzigen Block arbeiten, aber es muss sich dabei um kleine und nicht zusammenhängende Aufgaben handeln.

Behalten Sie den Überblick über Ihre Zeit und Ihren Zeitplan mit der Vorlage "Schedule Blocking Template" von ClickUp

Signalblöcke der Zeit in ihrem freigegebenen Kalender als "Konzentrationszeit" ein und schalten Sie Benachrichtigungen während dieser Zeit aus. Auf diese Weise können Ihre Kollegen und Ihr Vorgesetzter Sie nicht stören, während Sie sich auf das Abschließen Ihrer Aufgaben konzentrieren, vor allem auf solche mit hoher Priorität.

Wenn Sie ClickUp wählen, um Ihre Aufgaben zu verwalten, sollten Sie unsere vorlagen für Zeitsperren .

8. Kommunizieren Sie bei Bedarf mit Ihrem Team

Das Wissen um die Priorisierung von Aufgaben ist einer der Eckpfeiler für eine effektive Arbeit in einem Team. Wie könnten Sie sich sonst in das Team einklinken, wenn es darauf wartet, dass Ihre Arbeit beginnt oder die seine beendet?

Und wie würden sie sich fühlen, wenn Sie sie auf unbestimmte Zeit auf den Abschluss Ihrer Aufgaben warten ließen? Sie müssen Ihre Teammitglieder vorwarnen, wenn sich der Fortschritt Ihrer Aufgaben verzögert. Und sagen Sie ihnen, wann Sie planen, diese Aufgaben abzuschließen.

Sie müssen auch Ihren Vorgesetzten über alle Hindernisse informieren, auf die Sie bei der Erledigung Ihrer Aufgaben stoßen. Es ist seine Aufgabe, Ihnen zu helfen, diese Hindernisse zu überwinden.

Wandeln Sie Kommentare in ClickUp Aufgaben um oder weisen Sie sie dem Team zu, um Gedanken sofort in handlungsrelevante Elemente zu verwandeln

ClickUp eignet sich hervorragend, um Aktualisierungen freizugeben und durch Kommentare zu bestimmten Aufgaben nachzuverfolgen. Diese Kommentare können auch Bildschirmaufzeichnungen enthalten, die Sie mit dem Tool aufnehmen können. Oder Sie können Kommentare an Teamkollegen zuweisen, um ihnen mitzuteilen, dass Sie auf sie warten, um eine Aufgabe zu erledigen.

3 zeitsparende Vorlagen für die Priorisierung von Arbeit

Die folgenden ClickUp Vorlagen nutzen die Theorie hinter den Priorisierungsmethoden, die Sie gerade gelernt haben:

1. ClickUp Vorlage 'Zu Erledigen' (Getting Things Erledigt)

Die Vorlage 'Getting Things Erledigt' (GTD), die auf dem GTD-System von David Allen basiert, hilft Ihnen bei der Organisation von Aufgaben und Projekten, indem sie diese aufzeichnet und in umsetzbare Elemente für die Arbeit aufteilt

Die ClickUp Vorlage "Erledigte Dinge" (Getting Things Erledigt) ist eine umfassende Vorlage zur Priorisierung und Nachverfolgung von Aufgaben an einem Ort. Sie ist mit benutzerdefinierten Feldern in hohem Maße anpassbar und ermöglicht es Ihnen sogar, mit anderen Mitgliedern des Teams an Dokumenten zusammenzuarbeiten.

Sehen Sie sich diese Vorlagen an *GTD apps* und *GTD Templates* !

Sie können diese Aufgabe verwenden vorlage für die Prioritätensetzung zu:

Aufteilung von Aufgaben in Kategorien - oder Kontexte, je nach Vorlage -, die Sie aus benutzerdefinierten Feldern erstellen können

Bleiben Sie diszipliniert und setzen Sie Prioritäten bei den Aufgaben nach Kontext, Fälligkeitsdatum, geschätzter Dauer und Aufwand

Planen Sie Aufgaben in einer Kalender-Ansicht

Organisieren Sie Aufgaben in einem anpassbaren Kanban Board nach Priorität

2. ClickUp Impact Aufwand Matrix Vorlage

Mit Hilfe einer Impact-Aufwand-Matrix können Sie eine visuelle Darstellung des für jedes Feature erforderlichen Aufwands erstellen, um Aufgaben und Ressourcen besser zu priorisieren

Wenn Ihnen die Zeit fehlt, um die Priorität Ihrer Aufgaben gründlich zu bewerten, ist diese Vorlage genau das Richtige! Die ClickUp Impact Aufwand Matrix Vorlage unterstützt Sie bei der Priorisierung von Aufgaben in Abhängigkeit vom Aufwand, der für deren Abschluss erforderlich ist.

Wenn Sie die Auswirkungen oder Kosten eines Projekts schnell einschätzen müssen, hilft Ihnen diese Vorlage dabei, zu bestimmen, was Priorität haben sollte. Richten Sie Ihr Team mit dieser visuellen Vorlage so aus, dass Sie verstehen, was für den Erfolg Ihres Teams am wichtigsten ist.

3. ClickUp Priorisierung Matrix Vorlage

Steigern Sie die Effizienz Ihres Teams und verwalten Sie Ihre Ressourcen, um besser zu bestimmen, welche Ideen, Konzepte und Aufgaben die meiste Aufmerksamkeit benötigen

Wir haben entworfen ClickUp's Vorlage für eine Prioritäten-Matrix um Ihre Liste der Aufgaben nach zwei beliebigen Kriterien zu priorisieren. Ordnen Sie zum Beispiel Ihre Aufgaben nach Wichtigkeit und Erreichbarkeit, von niedrig bis hoch. Die Aufgaben mit hoher Priorität sind dann diejenigen mit hoher Bedeutung und Erreichbarkeit.

Nutzen Sie auch Farben, um Aufgaben zu kategorisieren. Geben Sie z. B. Aufgaben aus verschiedenen Projekten eine andere Farbe. Auf diese Weise können Sie alle Aufgaben aus mehreren Projekten an einem einzigen Ort priorisieren.

Starten Sie mit der Priorisierung von Aufgaben, um Ihren Workflow zu optimieren

Dies ist unser Ratschlag: Befolgen Sie die priorisierung von Aufgaben schritte und Methoden in diesem Leitfaden. Und dann gehen Sie zum nächsten Schritt über und probieren ClickUp aus, unser software zur Automatisierung von Aufgaben lösung. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an ! Denn zu wissen, wie man Aufgaben nach Prioritäten ordnet, ist wichtig, um Stress abzubauen und nicht unter Druck zu arbeiten. Aber nur wenn Sie aufgaben automatisieren sehen Sie den Wert einer nach Prioritäten geordneten Liste von Aufgaben und ClickUp Aufgaben !