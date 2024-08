10 Beispiele für Selbstdisziplin und Tipps für den Erfolg

"Ich erledige es, wenn ich in der richtigen Stimmung bin."

"Mach dir keine Sorgen. Es ist erst in einer Woche fällig."

"Ich habe keine Lust."

"Oh, worum geht es denn in diesem YouTube Video?" 👀

Ah, die Refrains des ewigen Zauderers. Wir alle kennen sie, und wir alle haben ähnliche Dinge gesagt. Am Ende schließen wir meist alles ab, was von uns verlangt wird, aber wahrscheinlich mit mehr Stress, Druck und psychischem Unbehagen als nötig.

Warum passiert uns das immer wieder?

Höchstwahrscheinlich liegt es daran, dass wir unsere Selbstdisziplin aufbauen müssen - die Fähigkeit, Dinge zu erledigen, unabhängig von unserer Stimmung, den Umständen oder unserem unbeständigen Motivationsniveau.

In diesem Artikel werden 10 der effektivsten Beispiele für Selbstdisziplin und Tipps zur Verbesserung Ihrer Entscheidungsfähigkeit vorgestellt, ängste am Arbeitsplatz abzubauen und schaffen Sie sich die Voraussetzungen für Erfolg. 🏆

Was ist Selbstdisziplin?

Selbstdisziplin ist das, was die Welt in Schwung bringt. Sie bringt dich dazu, jahrelang ins Fitnessstudio zu gehen und in deinem Beruf hart zu arbeiten. Sie lehrt uns Selbstbeherrschung und wie man sich schlechte Angewohnheiten abgewöhnt. Es ist einfach die Zutat, die notwendig ist, um beharrlich und widerstandsfähig zu bleiben und seine Ziele zu erreichen.

10 Beispiele für Selbstdisziplin und Tipps zur Entwicklung guter Gewohnheiten

Selbstdisziplin ist wie ein Muskel - je mehr Sie ihn trainieren, desto stärker wird er. Und je stärker sie wird, desto einfacher wird es, bessere Entscheidungen zu treffen und die Selbstkontrolle zu behalten, besonders wenn es darauf ankommt.

Um Ihnen dabei zu helfen, Selbstdisziplin aufzubauen, Ihre geistige Gesundheit zu fördern und schlechte Gewohnheiten abzulegen, die Sie daran hindern, Ihr Bestes zu geben, finden Sie hier 10 Tipps und Beispiele für Selbstdisziplin, die Sie in Ihr Leben einbauen können:

1. Geben Sie sich weniger Entscheidungen

Das Beste, um Erwartungen zu managen, auf Kurs zu bleiben und Entscheidungsmüdigkeit zu reduzieren

Die meisten Menschen denken, dass Willenskraft ein Alles-oder-Nichts-Ding ist - entweder wir haben sie oder nicht. Aber Willenskraft ist eher wie ein Tank, der sich im Laufe des Tages füllen und leeren kann und der durch unsere Entscheidungen und unser Umfeld beeinflusst werden kann.

Die so genannte Entscheidungsmüdigkeit kann auch als Willenskraftmüdigkeit verstanden werden.

Sie können einmal Nein zu einer Versuchung sagen (das ist eine Wiederholung Ihres Willenskraftmuskels) und dann später am Tag noch ein Dutzend Mal Nein sagen (das sind mehr Wiederholungen). Aber am Abend ist der arme Willenskraftmuskel erschöpft. Sie kommen also nach einem langen, anstrengenden Tag nach Hause und denken: "Na ja, ich war ja so brav. Ich habe es verdient", und schließlich erliegen Sie der Versuchung.

PRO-TIPP Versuchen Sie, so viel wie möglich auf Autopilot zu stellen und ein System zu schaffen, das für Sie funktioniert. Richten Sie ein System ein, bei dem Sie weniger mentale Energie aufwenden müssen, aber dennoch die Verantwortung für das, was Sie zu erledigen haben, behalten. Sie müssen sich nicht mehr jedes Mal auf der Stelle entscheiden, sondern Sie entscheiden sich einmal, legen es fest und machen weiter.

Um der Entscheidungsmüdigkeit entgegenzuwirken, können Sie Ihre Listen und Termine im Voraus in einem digitalen Planer mit Checklisten oder einem digitaler Kalender . Wenn Sie Ihre Prioritäten planen und sehen, können Sie sich geistig auf Ihre Aufgaben vorbereiten, Ihre Zeit besser einteilen und vor allem Ihre geplanten Aufgaben einhalten.

Erstellen Sie übersichtliche, multifunktionale Listen, um Ihre Ideen und Arbeiten von überall aus zu erledigen, so dass Sie nie wieder etwas vergessen

Sie können Ihr Gehirn auch darauf trainieren, in den Produktivitätsmodus zu wechseln, indem Sie Ihre Aufgaben organisieren und ein System schaffen, das Sie motiviert und anregt. Eine Möglichkeit, dies zu erledigen, ist die Anwendung des GTD-Systems und die Nutzung von Ressourcen wie dem Vorlage "Erledigte Dinge" von ClickUp um Ihnen zu helfen, Ihre Ziele zu verfolgen und sich auf sie zu konzentrieren.

Die Getting Things Erledigt (GTD)-Vorlage, die auf dem GTD-System von David Allen basiert, hilft Ihnen, Aufgaben und Projekte zu organisieren, indem sie diese aufzeichnet und in umsetzbare Elemente für die Arbeit aufteilt

2. Die 40%-Regel

Die beste Methode, um selbstbegrenzende Überzeugungen zu überwinden

Die 40-Prozent-Regel ist ein Prinzip, das Ihnen helfen kann, sich durchzusetzen, wenn es schwierig wird, und ein schneller Weg, um selbstbegrenzende Überzeugungen zu überwinden.

Wenn Sie anfangen, sich geistig und körperlich müde zu fühlen, möchten Sie vielleicht aufgeben, aber in Wahrheit sind Sie erst bei vierzig Prozent dessen, was Sie wirklich zu leisten imstande sind

Warum ist das so?

Nun, die Grenze ist etwas, das Ihr eigenes Gehirn erschafft, und keine objektive Tatsache der Realität. Erinnern Sie sich daran, dass der primitive Teil des Gehirns der Hirnstamm ist, dessen primäre Funktion darin besteht, Sie in Sicherheit zu halten. Dieser instinktive Teil Ihres Gehirns will Sie vor unangenehmen und potenziell gefährlichen Situationen schützen - und es ist immer besser, vorsichtiger zu sein als weniger vorsichtig, nicht wahr?

Das Ergebnis ist, dass Sie sich vielleicht körperlich erschöpft, geistig erschöpft oder einfach nur verängstigt fühlen, obwohl Sie eigentlich gar nicht in Gefahr sind. Vielleicht haben Sie sogar noch 60 % mehr Aufwand zu betreiben! Sie sind zu viel, viel mehr fähig, als Sie glauben. Selbst wenn Sie sich wirklich zu müde fühlen, um weiterzumachen, können Sie erkennen, dass dies nur eine Ausrede ist - Sie sind nicht erledigt; Sie sind erst zu vierzig Prozent fertig.

SCHLÜSSEL ZUM MITNEHMEN Bei der Selbstdisziplin geht es nicht darum, eine Art Übermensch zu sein, sondern vielmehr darum, nicht nachzugeben, wenn Ihr Körper und Ihr Geist Ihnen sagen: "Ich kann nicht mehr zu erledigen." Ihr Gehirn ist so mächtig, dass es genau das glaubt, wenn es Ihnen sagt: "Du kannst nicht mehr zu erledigen". Was aber, wenn Sie ihm sagen: "Du kannst mehr zu erledigen?"

3. Die 10-Minuten-Regel 1.0

Die beste Methode, um Geduld zu entwickeln und das Bedürfnis nach sofortiger Befriedigung zu vermeiden

In Anbetracht unserer höher entwickelten Gehirne liegt die Vermutung nahe, dass der Mensch allen anderen Primaten der Welt in Sachen Entscheidungsfindung überlegen ist.

Es ist daher etwas überraschend, von einem Experiment zu erfahren, das zeigte, dass Schimpansen, wenn sie vor die Wahl gestellt wurden, entweder auf ein Leckerli zu warten oder noch länger auf eine Ansammlung von Leckerlis zu warten, ihre Befriedigung hinauszögern und warten konnten. Schimpansen sind nicht schlauer als wir, aber sie treffen mindestens genauso oft bessere Entscheidungen zu erledigen wie wir.

warum?

Nun, das Problem liegt darin, wie weit unser Gehirn entwickelt ist. Wir denken zu viel über Entscheidungen nach, bei denen die Antworten ziemlich offensichtlich sind, und wir können schlechtes Verhalten rationalisieren, das uns wünschenswerterer Ergebnisse beraubt. Wir sind nicht immer sicher, was ein echter Grund für unser Zögern ist und was nur eine Rechtfertigung oder Ausrede. Sie können sich vorstellen, wie sehr dies unsere allgemeine Effizienz beeinträchtigt.

Hier kommt die 10-Minuten-Regel ins Spiel.

PRO-TIPP Wenn Sie etwas wollen, warten Sie mindestens zehn Minuten, bevor Sie es tun. Das ist einfach und lässt keinen Raum für Diskussionen oder Ausreden. Wenn Sie ein Verlangen verspüren, entwickeln Sie Selbstdisziplin, indem Sie sich zwingen, 10 Minuten zu warten, bevor Sie dem Verlangen nachgeben. Wenn Sie sich nach zehn Minuten immer noch danach sehnen, dann nehmen Sie es. Indem Sie sich entscheiden zu warten, entfernen Sie das "Sofort" aus der unmittelbaren Befriedigung - das fördert die Disziplin und verbessert die Entscheidungsfindung.

4. Die 10-Minuten-Regel 2.0

Die beste Methode zur Priorisierung von Aufgaben

Die 10-Minuten-Regel ist sowohl ein Trick zur Steigerung der Produktivität als auch ein Mittel, um Prokrastination zu überwinden. Diese Strategie wird Ihnen helfen konzentriert zu bleiben und Ihre Effizienz zu steigern .

PRO TIPP Zu erledigen-Liste erstellen mit Aufgaben, die Sie in 10 Minuten erledigen können. Wenn eine Aufgabe länger als zehn Minuten dauert, teilen Sie sie in kleinere Aufgaben auf.

Um sich diese Selbstdisziplin anzueignen, können Sie eine projektmanagement tool wie ClickUp mit einer eingebaute Zeiterfassung , prioritäts-Flags um dringende Aufgaben nach Priorität zu ordnen, und Unteraufgaben, um komplexere Aufgaben in kleinere, überschaubare Schritte zu unterteilen.

Verbessern Sie Ihr Zeitmanagement und bleiben Sie bei der Erledigung Ihrer Aufgaben auf dem Laufenden - mit der integrierten Zeiterfassung in ClickUp

Sie können auch die Matrix-Vorlage für Prioritäten von ClickUp um Ihnen zu helfen, Ihre Aufgaben zu priorisieren und sich auf Ihre wichtigste Arbeit zu konzentrieren, damit Sie sich nicht überfordert oder desorganisiert fühlen.

Verwenden Sie diese Vorlage für die ClickUp Prioritäts-Matrix, um kritische Aufgaben nach Dringlichkeit, Auswirkung und Wichtigkeit geordnet zu identifizieren

5. Die 70%-Regel

Die 70%-Regel ist ein großartiger Trick, der Ihnen hilft, Ihre Einstellung zu ändern und zu handeln, selbst wenn Sie sich unsicher, ängstlich oder unwillig fühlen.

Diese Regel wurde angeblich von Jeff Bezos entwickelt, der sie zweifelsohne nutzte, um sich aus einem Zustand der Angst und Unentschlossenheit zu befreien und Entscheidungen zu treffen, Feedback zu erhalten und sich auf dem Weg dorthin anzupassen.

Mit anderen Worten: Sie setzen die Schwelle zum Handeln herab. Sie müssen nicht hundertprozentig an Bord sein, aber siebzig Prozent reichen aus, um loszulegen!

PRO TIPP Überwinden Sie die Prokrastination und behalten Sie Ihr Ziel im Auge, indem Sie Ihre Ziele dokumentieren und sie immer vorne und in der Mitte halten, um sich daran zu erinnern, dass Sie weitermachen müssen, wenn Ihr Verstand Ihnen Nein sagt. Sie können Apps für die Einstellung von Zielen verwenden, z. B ClickUp Ziele um Sie auf dem richtigen Weg zu halten, Ihre Einzelziele zu erreichen und Ihre Fortschritte zu überwachen, damit Sie immer wissen, wie nah oder weit Sie an Ihren Zielen dran sind.

Bleiben Sie auf Kurs, um Ihre Ziele zu erreichen - mit klaren Zeitleisten, messbaren Zielen und automatischer Nachverfolgung des Fortschritts

6. Wie Sie dem Drang nachgeben

Die besten Methoden zur Verbesserung der Selbstkontrolle, zur Verringerung von Ablenkungen und zur Überwindung von Versuchungen

Eine Sache, die unsere Selbstdisziplin bedroht, sind Versuchungen und Ablenkungen.

Beim Drang-Surfen können Sie einen Drang beobachten, ohne ihm nachzugeben. ☝️

Ein Drang ist einfach ein Gefühl des intensiven Verlangens nach etwas. Das ist alles, was es ist. Wichtig ist, dass es nicht ein Zwang zum Handeln ist. Man kann sich intensiv nach etwas sehnen, das natürlich und gut für einen ist, oder nach etwas, das rein negative Auswirkungen auf einen hat.

Bedeutet das, dass man die Ablenkung, das Verlangen oder die Versuchung einfach ignoriert? Nicht ganz. Denn wenn Sie versuchen, etwas zu ignorieren, geben Sie ihm möglicherweise mehr psychologische Kraft und verlängern sogar eine Empfindung, die normalerweise nicht so lange angehalten hätte. Ein Konzept oder ein Gefühl wird in der Regel stärker, wenn man es ignoriert, nicht schwächer. Wenn man eine Welle im Ozean ignoriert, heißt das ja auch nicht, dass sie nicht da ist und man nicht spürt, wie sie gegen einen schlägt.

Wenn wir dies lange genug zu erledigen vermögen, vergeht der Drang, und wir sind wieder ruhig und ausgeglichen. Meistens reicht ein sprichwörtlicher Vorgeschmack aus.

PRO TIPP Sie können ein Tagebuch führen, um Ihre Muster und Verhaltensweisen zu verfolgen und zu überwachen. Verwenden Sie ein Notizbuch oder eine digitale App für Notizen wie ClickUp Dokumente und Notepad um Ihre Gedanken festzuhalten und zu überprüfen.

Erstellen und benutzerdefinieren Sie Ihre ClickUp-Seiten für jeden Bedarf - vom Tagebuch bis zu Dokumentationsstrategien und vielem mehr

7. Ändern Sie Ihre Beziehung zu Unbehagen

Die besten Methoden, um Ihre Einstellung zu Hindernissen zu ändern und sie für Ihr Wachstum zu nutzen

Ihre Vorfahren hatten einen grundlegenden Code für das Leben: Vermeide Schmerz, suche Vergnügen. Und wenn etwas beängstigend ist, vermeiden Sie auch das.

Aber als bewusster und selbstbestimmter Mensch wissen Sie, dass es einen gewissen Verhandlungsspielraum gibt! Um zu wachsen, müssen Sie manchmal etwas Schmerz und Angst empfinden.

Die Erfahrung des Wachstums ist von Natur aus unangenehm. Niemand hat jemals sein Leben grundlegend verändert oder beeindruckende Ziele erreicht, ohne dabei ins Schwitzen zu geraten oder sich ein wenig aufgeregt zu fühlen. Es ist schwer. Wenn es nicht schwer wäre, dann wäre jeder ultra-entwickelt und super erfolgreich, nicht wahr?

SCHLÜSSEL ZUM MITNEHMEN Es ist an der Zeit, deine Erwartungen an deine täglichen Gefühle zu ändern. Letztendlich ist es nur ein Unbehagen. Das ist alles. Keine glühende Angst oder Furcht oder Schrecken. Einfach nur Unbehagen. Es ist etwas Ungewöhnliches, aber nur weil es ungewohnt ist, bedeutet es nicht, dass es schlecht ist. Die Änderung Ihrer Beziehung zum Unbehagen ist der Schlüssel zum nächsten Level persönliche Produktivität die Sie in Ihrem Leben voranbringen werden.

8. Handeln schafft Schwung

Das Beste für die Schaffung von Schwung und Motivation durch Handeln

Was auch immer Ihre Ziele sind, Motivation spielt eine wichtige Rolle und ist eine der wichtigsten Zutaten, die Ihre Tatkraft und Ihren Ehrgeiz beeinflussen, aber wir denken darüber alles falsch.

Wenn wir über Motivation nachdenken, suchen wir nach etwas, das einen Funken in uns entzündet und uns dazu bringt, von der Couch aufzuspringen und uns tief in unsere Aufgaben zu vertiefen. Wir wollen Motivation, die zum Handeln führt.

Dabei gibt es ein paar Probleme. Diese Art von Motivation ist, wenn man sie überhaupt findet, höchst unzuverlässig. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie eine Motivation brauchen, die zum Handeln führt, machen Sie es falsch.

Ein Schriftsteller zum Beispiel, der glaubt, ohne eine Form der Motivation oder Inspiration nicht schreiben zu können, wird stundenlang auf eine leere Seite starren. Ende der Geschichte.

Die Wahrheit ist, dass man für das Leben ohne einen motivierenden Kickstart planen sollte. Die Suche nach dieser Motivation schafft eine Voraussetzung und ein zusätzliches Hindernis für das Handeln. Gewöhnen Sie sich an, ohne sie vorzugehen. Und überraschenderweise werden Sie genau das finden, wonach Sie gesucht haben - Handeln führt zu Motivation, zu mehr Motivation und schließlich zu Schwung.

SCHLÜSSEL ZUM MITNEHMEN Ihre eigenen Handlungen sind Ihr Treibstoff, um voranzukommen. Nachdem Sie den ersten Schritt getan und den Fortschritt Ihres Aufwands gesehen haben, wird die Motivation leichter und natürlicher, ebenso wie die Inspiration und Disziplin. Sie werden in einen Trott verfallen, und plötzlich sind Sie in Ihrem Arbeitsmodus.

10. Die 10-10-10-Regel

Die beste Methode, um die kurz- und langfristigen Auswirkungen Ihres Handelns oder Nichthandelns zu analysieren

Ganz gleich, wie gut Sie sich Ihr zukünftiges Ich vorstellen oder wie geschickt Sie darin sind, die Befriedigung hinauszuzögern, Sie werden dennoch unweigerlich mit Versuchungen oder dem Drang nach Disziplinlosigkeit konfrontiert werden, die Sie überwältigen können.

Wenn das bedeutet, dass Sie für eine Mahlzeit weniger streng mit Ihrer Ernährung sind, während Sie mit Freunden unterwegs sind, ist das wahrscheinlich keine große Sache. Wenn dies jedoch bedeutet, dass Sie Ihre Willenskraft verlieren und in eine schädliche Sucht aus Ihrer Vergangenheit zurückfallen, sollten Sie ein Tool in petto haben, das Ihnen hilft, diszipliniert zu bleiben.

Hier kommt die 10-10-10-Regel ins Spiel - eine Reflexion und zeitmanagement-Technik .

SCHLÜSSEL ZUM MITNEHMEN Wenn Sie das nächste Mal das Gefühl haben, dass Sie einem Drang oder einer Versuchung nachgeben wollen, halten Sie inne und fragen Sie sich, wie Sie sich in zehn Minuten, zehn Stunden und zehn Tagen fühlen werden. Diese Regel kann sehr effektiv sein, weil sie Sie zwingt, an Ihr zukünftiges Ich zu denken und zu sehen, wie sich Ihre Handlungen auf Sie auswirken werden - im Guten wie im Schlechten.

Wir wissen oft, dass wir im Moment die Disziplin verlieren oder etwas Schädliches tun, aber das reicht nicht aus, um uns davon abzuhalten, weil wir keine Verbindung zu unserem zukünftigen Ich haben, das mit den Folgen fertig werden muss. Die 10-10-10-Regel stellt diese Verbindung schnell her, so dass Sie sich Ihrer Handlungen oder deren Fehlen bewusst sind.

Meistern Sie sich selbst: Mit guten Gewohnheiten selbstdiszipliniert werden

Mir ist klar, dass selbst das Durchlesen dieser Liste überwältigend sein und das Gegenteil des beabsichtigten Effekts bewirken könnte: Sie würden sich noch mehr aufladen und noch mehr aufschieben und sich vor der Verantwortung drücken.

Deshalb fordere ich Sie auf, klein anzufangen und nur eine Maßnahme auszuwählen, die Sie diese Woche umsetzen wollen. In der nächsten Woche versuchen Sie es mit einer anderen.

Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Es ist nie zu spät, sich in Selbstdisziplin zu üben. Ändern Sie Ihren Lebensstil und Ihre Einstellung in kleinen Schritten, und schaffen Sie Systeme, die Ihre guten Gewohnheiten unterstützen. Sie können Tools wie ClickUp als eine gewohnheits-Tracker tool für die Einstellung von Zielen, journal App , Zu erledigen-Liste und vieles mehr, damit Sie sich auf Ihre Ziele konzentrieren und motiviert bleiben, sich selbst zu disziplinieren.

Und mit der Zeit werden Sie die langfristige Selbstdisziplin und den inneren Kompass entwickeln, die Sie brauchen, um bessere Entscheidungen zu treffen und in allem, was Sie erledigen, erfolgreich zu sein!

Gastautor: Pete Hollins ist ein Bestseller-Verfasser und Forscher auf dem Gebiet der menschlichen Psychologie und des Verhaltens. Er hat einen BS- und MA-Abschluss in Psychologie und hat mit Dutzenden von Menschen aus allen Bereichen des Lebens gearbeitet. Nachdem er jahrelang in privater Praxis gearbeitet hat, hat er sich dem Schreiben zugewandt und wendet seine jahrelange Ausbildung an, um Menschen zu helfen, ihr Leben von innen heraus zu verbessern. _Weitere Informationen von Pete finden Sie auf seiner Website in einem kostenlosen 14-seitigen eBook über 9 überraschende psychologische Studien, die Ihre Ansicht über die Menschen um Sie herum völlig verändern werden.