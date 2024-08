15 Zeitmanagementtechniken zur Steigerung der Produktivität Ihres Teams’

Niemand möchte zu spät zu einer Besprechung kommen oder eine Aufgabe weit nach dem ursprünglichen Termin abgeben. Diese Dinge fühlen sich schlecht an und wirken sich negativ auf unsere Mitmenschen aus. Oft sind diese Rückschläge nicht beabsichtigt - sie sind einfach das Ergebnis eines schlechten Zeitmanagements.

Zwar kann man nicht von heute auf morgen von unzuverlässig zu extrem zuverlässig werden, aber wenn man sein Zeitmanagement ändert, kann man viel dazu beitragen, bei der Arbeit glücklicher, produktiver und erfüllter zu sein.

Was Sie wirklich brauchen, sind die richtigen Zeitmanagementtechniken. Es ist an der Zeit, sich von dem Gefühl der Überforderung zu verabschieden und sich organisiert, konzentriert und leistungsfähig zu fühlen. ✨

Lassen Sie uns eintauchen.

Warum sind Zeitmanagement-Techniken so wichtig?

Wir alle brauchen Methoden, die uns helfen, unsere Zeit effektiv zu verwalten. Ob zu Hause oder bei der Arbeit, Zeitmanagement ist ein Muss, wenn man seine Aufgabenliste abarbeiten will.

Besonders wichtig ist das Zeitmanagement am Arbeitsplatz. Wenn Sie mit mehreren Aufgaben konfrontiert sind, Menschen von Ihnen abhängig sind und zeitkritische Fristen einzuhalten sind, brauchen Sie eine Möglichkeit, sich zu konzentrieren und produktiv zu bleiben.

Dies gilt umso mehr, wenn Sie in einem Team arbeiten.

Vorteile effektiver Zeitmanagement-Techniken für Teams

Wenn Sie in der Lage sind, Ihre Aufgabenliste rechtzeitig zu erledigen, wirkt sich das nicht nur auf Sie selbst aus. Es ist auch ein großer Gewinn für den Rest Ihres Teams. Das Gegenteil ist der Fall: Wenn Sie in Verzug geraten, kann dies einen Dominoeffekt auf den Rest des Teams oder Projekts haben.

Ganz gleich, ob es darum geht, die Work-Life-Balance zu verbessern, Aufgaben nach Prioritäten zu ordnen oder einige einfache Methoden zur Zeitsperrung anzuwenden - die positiven Auswirkungen eines guten Zeitmanagements sind von großem Nutzen.

Teams, die über gute Strategien für ihr Zeitmanagement verfügen, genießen Vorteile wie:

Qualitativ hochwertigere, konzentriertere Arbeit an dringenden Aufgaben

Ein Gefühl des Vertrauens und der Verlässlichkeit im täglichen Zeitplan

Eine bessere Work-Life-Balance

Weniger Aufschieberitis durch effektive Zeitblockierung

Stärkere Arbeitsbeziehungen bei allen Ihren Aufgaben

Höhere Produktivität bei der Priorisierung von Aufgaben

Geringere Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Energieniveau bei intensiver Arbeit ausbrennt

Wenn Ihr Team in der Lage ist, alle Aufgaben zu priorisieren, alles zu erledigen und produktiv zu arbeiten, wird es zu einem großen Gewinn für Ihr Unternehmen. Wenn Sie feststellen, dass Sie oder Ihre Teammitglieder Schwierigkeiten haben, produktiv zu bleiben oder in Rückstand zu geraten, sollten Sie Folgendes ausprobieren

zeitmanagement-Tools

.

Die richtige Software gepaart mit ein paar effizienten Zeitmanagementtechniken kann den Unterschied ausmachen.

15 der effizientesten Zeitmanagement-Techniken

An Zeitmanagementtechniken herrscht kein Mangel. Für manche Menschen funktioniert das Abhaken von Aufgaben in Zeitblöcken - für andere geht es darum, die schwierigste Aufgabe zuerst in Angriff zu nehmen.

Damit Sie die richtigen Tipps und Hilfsmittel für sich finden, stellen wir Ihnen hier einige der effektivsten Zeitmanagement-Strategien vor, die es gibt.

1. Setzen Sie SMART-Ziele

Wenn man kein richtiges Ziel vor Augen hat, lässt man sich leicht ablenken, schiebt alles vor sich her und muss sich dann beeilen, um seine Aufgabe bis zum Abgabetermin zu erledigen. Wenn Sie sich SMART-Ziele setzen, wissen Sie, worauf Sie sich konzentrieren müssen, so dass Sie die Aufgaben auf logische Weise abarbeiten können. 🎯

Setzen Sie sich Ziele unter Berücksichtigung der SMART-Strategie:

Spezifisch: Sie wissen, welches Ziel oder Ergebnis Sie erreichen wollen

Sie wissen, welches Ziel oder Ergebnis Sie erreichen wollen Messbar: Sie müssen in der Lage sein, den Fortschritt des Ziels zu verfolgen

Sie müssen in der Lage sein, den Fortschritt des Ziels zu verfolgen Erreichbar: Erreichbar mit den Ressourcen, die Sie haben (oder zu denen Sie Zugang haben)

Erreichbar mit den Ressourcen, die Sie haben (oder zu denen Sie Zugang haben) Relevant: Hilft Ihnen, ein übergeordnetes Ziel oder eine Priorität zu erreichen

Hilft Ihnen, ein übergeordnetes Ziel oder eine Priorität zu erreichen Zeitgebunden: Haben Sie eine realistische Frist, die Sie erreichen können

Setzen eines Fälligkeitsdatums in der Listenansicht von ClickUp

Es ist einfach, in ClickUp Ziele zu erstellen.

ClickUp-Ziele

hilft Ihnen dabei, SMART-Ziele zu setzen, bei denen Sie den Fortschritt visualisieren können. Sie können ClickUp auch verwenden, um

fälligkeitsdaten zu Aufgaben hinzufügen

so dass Sie auf einen Blick sehen können, was mit Ihren Aufgaben und Zielen geschieht.

2. Versuchen Sie, Ihre wichtigsten Aufgaben mit Zeitblockern zu bearbeiten

Die meisten von uns haben eine ungefähre Vorstellung davon, wie lange eine Aufgabe dauern könnte. Nutzen Sie dies zu Ihrem Vorteil, und verwenden Sie

zeitblockierung

um Ihnen zu helfen, produktiv und organisiert zu bleiben.

Die Zeitblockierung funktioniert, indem Sie bestimmten Aufgaben Zeitblöcke zuweisen. Während dieser bestimmten Zeit arbeiten Sie nur an dieser Aufgabe und vermeiden Ablenkungen aus anderen Bereichen. Dies ist eine gute Möglichkeit, sich zu konzentrieren, Aufschieberitis zu vermeiden und sich auf die Arbeit zu konzentrieren. 👀

Viele Menschen finden das Blockieren von Zeit hilfreich, wenn sie tatsächlich Zeiten für intensive Arbeit brauchen. Sie können in Ihrem Kalender Zeit einplanen, um sich auf eine schwierige Aufgabe zu konzentrieren, und dann andere Bereiche rund um diese Aufgabe mit weniger schwierigen Aufgaben füllen.

Behalten Sie den Überblick über aktuelle, vergangene und zukünftige Meetings oder Ereignisse mit der ClickUp-Vorlage für Terminblockierungen

Die Konzentration auf tiefgreifende Arbeit hilft Ihnen auch, mit Ihrem Energieniveau zu arbeiten - nehmen Sie sich einen bestimmten Zeitblock, wenn Sie am meisten Energie haben, und lassen Sie Verwaltungs- oder kleinere Aufgaben liegen, wenn Sie sich müde fühlen oder eine Pause brauchen.

Hier bei ClickUp haben wir eine Menge nützlicher

zeitsperrende Vorlagen

. Hier finden Sie Vorlagen, die Ihnen helfen

ihre Tage, Wochen und Monate zu planen

mit Kalender- und Listenansichten, die sich Ihren Vorstellungen von der Planung anpassen.

3. Friss den Frosch

Eat that frog ist eine Zeitmanagement-Strategie, bei der es um Prioritäten geht. Mit dieser Technik konzentrieren Sie sich zuerst auf die wichtigsten oder anspruchsvollsten Aufgaben - und gehen erst dann zu etwas anderem über, wenn diese erledigt sind.

Wenn Sie ein Zauderer sind, könnte dies die richtige Strategie für Sie sein. Indem Sie sich zwingen, die wichtigste Aufgabe zuerst anzugehen, können Sie sie nicht vermeiden.

Stattdessen wenden Sie Ihre wertvollste Energie auf, um sie zuerst zu erledigen, und haben dann die Genugtuung zu wissen, dass Sie die schwierigste Aufgabe bereits erledigt haben und sich für den Rest des Tages mental entspannen können, indem Sie leichtere Aufgaben erledigen. 🏖️

Setzen Sie Prioritäten in ClickUp, um besser zu unterscheiden, was sofort erledigt werden muss und was warten kann

Verkürzen Sie Ihren Weg zum Erfolg mit dieser Methode, indem Sie

ClickUp's Prioritäten-Funktion

. Gehen Sie Ihre Aufgabenliste durch und kennzeichnen Sie sie mit einer Priorität. Weisen Sie eine einzelne Aufgabe in Ihrem Tagesplan als dringend zu und machen Sie diese zu Ihrem "Frosch" für den Arbeitstag.

4. Probieren Sie die Eisenhower-Matrix aus

Die

Eisenhower-Matrix

wurde von Präsident Dwight Eisenhower eingeführt, um Aufgaben zu kategorisieren und ihre Bedeutung zu verstehen. Sie ist auch heute noch eine beliebte Zeitmanagementtechnik, da sie Ihnen hilft, das Wichtigste zu visualisieren.

Bei diesem Ansatz für das Zeitmanagement werden die Aufgaben in diese Quadranten eingeteilt:

Dringend und wichtig

Nicht dringend, aber wichtig

Dringend, aber nicht wichtig

Nicht dringend und nicht wichtig

Die Überlegung, ob Ihre Aufgabe dringend und/oder wichtig ist, hilft Ihnen zu erkennen, ob Sie ihr Priorität einräumen sollten oder nicht. Dringende Aufgaben sollten zuerst erledigt werden - vor allem, wenn sie auch wichtig sind.

Gehen Sie die Aufgaben in der Reihenfolge ihrer Dringlichkeit durch, und seien Sie sich bewusst, dass Sie wahrscheinlich nicht alle abarbeiten werden. Diese Übung kann Ihnen auch dabei helfen, herauszufinden, wo Sie Aufgaben delegieren oder um mehr Ressourcen bitten müssen. 🙌

Mit dem Eisenhower Matrix Template von ClickUp lassen sich umfangreiche Aufgabenlisten leicht durchforsten

Bauen Sie Ihr eigenes

Eisenhower-Matrix

kann zeitaufwendig sein, aber zum Glück haben wir bereits ein leistungsfähiges

ClickUp Eisenhower Matrix-Vorlage

um den Prozess zu beschleunigen. Fügen Sie sie Ihrer Aufgabenliste hinzu, und Sie sind auf dem Weg zu einem besseren Zeit- und Aufgabenmanagement.

5. Versuchen Sie, die Dinge zu erledigen (GTD)

Unser Geist ist ständig beschäftigt, was es schwierig machen kann, herauszufinden, woran wir als Nächstes arbeiten sollen. David Allens beliebtes Getting Things Done (GTD)-Methode hilft Ihnen, Ihre Ziele und Aufgaben zu bearbeiten, damit Sie einen gangbaren Weg finden können.

Der GTD-Prozess erfolgt in fünf Schritten:

Erfassen von Ideen und Aufgaben

Klären und bearbeiten, ob sie umsetzbar sind

Organisieren Sie sie in umsetzbare und nicht umsetzbare Aufgaben und gruppieren Sie sie dann nach Aufgaben

Reflektieren, um sicherzustellen, dass Ihre Liste noch relevant ist

Beschäftigen Sie sich mit Ihrer To-Do-Liste und erledigen Sie die Dinge

Die Getting Things Done (GTD)-Vorlage, basierend auf dem GTD-System von David Allen, hilft Ihnen, Aufgaben und Projekte zu organisieren, indem sie diese aufzeichnet und in umsetzbare Arbeitselemente aufteilt

Es handelt sich um ein prozessorientiertes Zeitmanagementsystem, das Pflege erfordert, aber es kann Ihnen helfen, Prioritäten zu setzen und voranzukommen, wenn Sie damit Probleme haben.

Verwenden Sie Ihre

ClickUp Notepad

um Sie beim Durcharbeiten des GTD-Prozesses zu unterstützen. Wenn Sie fertig sind, können Sie Ihre Notizen ganz einfach in Aufgaben umwandeln, sie zu Ihrer To-Do-Liste hinzufügen und entsprechend priorisieren. ✅

Oder verwenden Sie

erledigungssoftware

mit vorgefertigten benutzerdefinierten Feldern zur Kategorisierung von Arbeitsaufgaben in verschiedene Kontexte. Priorisieren Sie Aufgaben auf der Grundlage von Kontext, Fälligkeitsdatum, benötigtem Aufwand und vielem mehr, während Sie Ihren Prozess mit für das Team zugänglichen kollaborativen Dokumenten rationalisieren.

Bonus: Sehen Sie sich unsere vollständige Liste der GTD-Vorlagen

6. Verwenden Sie eine Kanban-Tafel

Um ein wirklich effektives Projektmanagement zu betreiben, müssen Sie genau wissen, in welchem Stadium sich Ihre Aufgaben befinden. Hier kommt die Kanban-Methode ins Spiel. Mit einer Kanban-Tafel können Sie visualisieren, wo Ihre

projekte und Aufgaben

sind, damit Sie proaktiv mit Hindernissen und Herausforderungen umgehen können. 🤩

Eine Kanban-Tafel hat verschiedene Spalten, die sich auf den Projektstatus beziehen, z. B:

Nicht begonnen

Gestartet

In Bearbeitung

In Prüfung

Bereit

Ziehen Sie eine beliebige Aufgabe in die nächste Spalte, um ihren Status automatisch mit ClickUps Kanban-ähnlicher Board-Ansicht zu aktualisieren

Auf Ihrer Pinnwand können Sie Aufgaben jedem Abschnitt zuordnen oder eine bestimmte Aufgabe per Drag & Drop in die richtige Spalte ziehen. So können Sie auf einen Blick sehen, wo Sie stehen, Hindernisse erkennen und sich bei den Teammitgliedern melden, um sicherzustellen, dass sie auf dem richtigen Weg sind.

Fügen Sie eine Kanban-Tafel zu Ihrem Arbeitsablauf hinzu, wenn Sie einen besseren Überblick über Ihre Projekte haben möchten. Verwenden Sie eine unserer

Kanban-Tafel-Vorlagen

und fügen Sie Ihre Daten ein, oder passen Sie sie weiter an, um eine vollständig maßgeschneiderte Art der Aufgaben- und Zeitverwaltung zu schaffen.

7. Verfolgen Sie Ihre Zeit

Sie denken vielleicht, dass Sie super produktiv sind oder wissen, dass Sie im Rückstand sind, aber die einzige Möglichkeit, dies wirklich zu messen, ist, Ihre Zeit zu erfassen. Die Zeiterfassung liefert Ihnen wertvolle Daten, die Sie nutzen können, um Ihre Arbeitsweise zu verbessern.

Den ganzen Tag über arbeiten Sie an wichtigen Aufgaben, aber es schleichen sich auch kleine Aufgaben und Ablenkungen ein. Mit der Zeiterfassung können Sie feststellen, wie viel Zeit Sie damit verbringen, sich in sozialen Medien zu informieren, E-Mails zu beantworten, Kollegen zu helfen und all die anderen Aufgaben zu erledigen, die Sie vielleicht nicht berücksichtigen. 📚

Mit dem globalen Timer in ClickUp können Sie von überall aus die Zeit erfassen, Schätzungen abgeben, Notizen hinzufügen und Berichte über Ihre Zeit einsehen

Wenn Sie bereits ClickUp-Benutzer sind, brauchen Sie kein spezielles Zeiterfassungstool, um zu sehen, wie viel Zeit Sie für jede Aufgabe aufwenden.

Unser eingebauter

ClickUp's Funktion zur Projektzeitverfolgung

bietet Ihnen eine schnelle und einfache Möglichkeit, Ihre Zeit zu erfassen, zu erstellen

vorlagen für die Zeiterfassung

, setzen

zeitschätzungen

und sehen Sie sich Berichte darüber an, wie Sie Ihre Zeit verbringen. Sie können auch unser

stundenzettel-Vorlagen

um eine neue Art und Weise einzuführen, den Zeitaufwand in Ihrem Team zu betrachten.

8. Wenden Sie das Pareto-Prinzip an

Es gibt eine beliebte Regel, die besagt, dass 80 % der Ergebnisse aus 20 % der Bemühungen resultieren. Diese Regel wird als Pareto-Analyse oder Pareto-Prinzip bezeichnet und ist eine weitere Möglichkeit, Ihre Zeitmanagement-Gewohnheiten zu berücksichtigen.

Die Erkenntnis, dass nur eine kleine Minderheit Ihrer Arbeit Sie voranbringt, ermutigt Sie, die entscheidenden Aufgaben zu identifizieren. Wenn Sie diese gefunden haben, wissen Sie, dass Sie sich voll und ganz auf diese Aufgaben konzentrieren müssen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Zeitmanagement-Tipps wie das Pareto-Prinzip helfen Ihnen, konzentriert zu bleiben und Ablenkungen bei der Arbeit zu vermeiden. 👀

Die Funktion Tasks in Multiple Lists (TIML) von ClickUp ermöglicht es Entwicklern, Aufgaben mit anderen Teams im Unternehmen zu verbinden

ClickUp ist ein nützlicher Ort, um nicht nur Ihre Aufgabenliste zu erfassen, sondern auch Ihre wichtigen Aufgaben zu priorisieren. Unser

aufgaben-Funktion

bietet eine Fülle von anpassbaren Optionen, die Ihnen helfen, relevante Aufgaben zu visualisieren, Ihre wichtigsten Aufgaben zu markieren und sie abzuhaken, wenn Sie fertig sind.

9. Begrenzung des Kontextwechsels

Manche Menschen behaupten zwar, Multitasking zu beherrschen, aber in der Regel brauchen Sie Phasen der Konzentration, um Ihre Ziele zu erreichen. Kontextwechsel, bei denen man von einer Aufgabe zur nächsten springt, führen zu Momenten der Prokrastination und geringer Produktivität.

Bei manchen Menschen kommt dies häufiger vor als bei anderen, deshalb

produktivitäts-Hacks

die Ihnen helfen, den Kontextwechsel zu begrenzen, sind von unschätzbarem Wert. Finden Sie Wege, um in der Zone zu bleiben und den Kontextwechsel zu begrenzen.

Binden Sie ClickUp Docs direkt in Whiteboards ein, um auf wichtige Projektdokumente, Recherchen und Kontext zuzugreifen, ohne Ihr Board zu verlassen

Legen Sie Ihr Telefon woanders hin, schalten Sie Benachrichtigungen aus, schließen Sie Fenster und Apps und machen Sie sich für andere unerreichbar. Schaffen Sie eine Umgebung, die konzentriertes Arbeiten fördert. ✨

Es gibt viele Möglichkeiten, wie ClickUp Ihnen helfen kann, konzentriert zu bleiben und den Kontextwechsel zu begrenzen. Gewinnen Sie Ihren Fokus zurück, indem Sie

ihre Benachrichtigungen verwalten

, öffnen Sie Aufgaben im Vollbildmodus, um Ablenkungen zu vermeiden, und arbeiten Sie offline, damit Sie länger im Fokusmodus bleiben können.

10. Lernen Sie, Nein zu sagen

Dies ist nicht nur eine Zeitmanagementtechnik für die Arbeit, sondern gilt für Ihr ganzes Leben. Lernen Sie, Nein zu sagen, damit Sie nicht überfordert sind und überhaupt nichts mehr schaffen.

Es gibt immer mehr Arbeit zu tun, und es gibt immer einen Kollegen, der Ihre Hilfe für nur fünf Minuten braucht. Es gibt immer mehr Besprechungen, mehr Projekte und mehr arbeitsbezogene Möglichkeiten. Lernen Sie, nein zu sagen, schützen Sie Ihre Zeit und widmen Sie Ihre Energie den Aufgaben, die am wichtigsten sind. 🙌

Es ist nicht immer leicht, Nein zu sagen - vor allem nicht zu Ihrem Vorgesetzten oder zu jemandem, dem Sie gerne helfen würden, für den Sie aber einfach keine Zeit haben. Versuchen Sie zu sagen: "Ich würde gerne helfen, aber ich kann nicht vor dem Datum X" oder "Sicher, das kann ich übernehmen, aber was soll ich stattdessen abgeben?"

Diese Antworten unterstreichen den Wert Ihrer Zeit und geben demjenigen, der die Aufgabe übernimmt, die Möglichkeit, seine eigene Aufgabenliste neu zu priorisieren.

11. Versuchen Sie Posteingang Null

Manche Menschen nutzen ihren Posteingang wie eine Aufgabenliste. Während dies manchmal funktioniert, kann der Posteingang für andere Menschen eine Quelle des Grauens sein. Konkurrierende Anfragen nach Informationen, endlose Ablenkungen und Gespräche, die einfach nicht Ihre Aufmerksamkeit erfordern.

Um die Prokrastination zu bekämpfen, versuchen Sie Folgendes zu erreichen

posteingang Null

.

Sie können Ihre Benachrichtigungen in ClickUp granularisieren, um nur die Aktualisierungen oder Erwähnungen zu erhalten, die für Sie am wichtigsten sind

Posteingang Null bedeutet, dass Sie Ihren Posteingang bis zum Ende des Tages leeren und dies auch beibehalten wollen. Beginnen Sie Ihren Tag damit, Ihren Posteingang zu überprüfen und kategorisieren Sie jedes Element.

Wenn es sich um eine kleine Aufgabe handelt, erledigen Sie sie sofort und löschen oder archivieren Sie die E-Mail. Andere Aufgaben, die zwar eine Antwort erfordern, aber nicht sofort erledigt werden müssen, legen Sie in einem Ordner ab, um sie später zu bearbeiten. Auf diese Weise wirkt Ihr Posteingang organisiert und zielgerichtet - und nicht wie ein Ort, an dem Sie ständig darum kämpfen, alles aufzuholen. 🌻

12. Verwenden Sie die Pomodoro-Technik

Die Pomodoro-Technik, die von Francesco Cirillo entwickelt wurde, ist nach wie vor eine der beliebtesten Methoden, um Dinge zu erledigen und produktiv zu bleiben. Bei diesem Zeitmanagement-Tool arbeitet man in konzentrierten Zeitblöcken und legt dann Pausen ein, bevor man zu dem zurückkehrt, woran man gearbeitet hat.

Diese Zeitmanagementtechnik fördert die Notwendigkeit von Pausen und Zeit zum Ausruhen zwischen den Aufgaben und kann Ihnen helfen, Prokrastination zu vermeiden.

Verfolgen Sie die Zeiteinteilung Ihrer Pomodoro-Technik automatisch mit der Pomodone-App + ClickUp-Integration

Bei der Pomodoro-Technik arbeiten Sie 25 Minuten lang und machen dann eine Pause von 3-5 Minuten. Nachdem Sie dies viermal getan haben, machen Sie eine längere Pause von 15-30 Minuten, um sich auszuruhen, zu entspannen und sich zu erfrischen. Sie können dann entscheiden, ob Sie diese Zeitmanagementtechnik den ganzen Tag über beibehalten oder zu einer anderen Arbeit übergehen wollen.

Wenn Sie die übliche

Pomodoro-Anwendung

für Sie nicht funktioniert, versuchen Sie es stattdessen mit Timeboxing. Es folgt einem ähnlichen Prinzip der Arbeit in Zeitblöcken, aber Sie können Zeitlimits zuweisen und festlegen, wie lange Ihre Ruhepausen sind.

Dank unserer

integration mit der Pomodone-App

ist die Anwendung der Pomodoro-Technik während der Arbeit in ClickUp noch einfacher. Verwenden Sie die Integration, um Ihre Zeit über Aufgaben hinweg zu verfolgen, natürliche Pausen zu machen und Berichte über Ihren Arbeitsfortschritt einzusehen. 👀

13. Verwenden Sie die Schnellplanungsmethode

Für Menschen, die aus ihrer Komfortzone heraustreten und einen umfassenderen Ansatz für das Zeitmanagement in Betracht ziehen möchten, ist Tony Robbins'

Schnellplanungs-Methode

(RPM) ist eine Überlegung wert.

Dieser Ansatz ermutigt Sie dazu, Ihre Wünsche, Ziele und Anforderungen zu erforschen, so dass Sie Maßnahmen ergreifen können, um sie zu verwirklichen. RPM steht für:

Ergebnisorientiert

Zielorientiert

Massiver Aktionsplan

Es ist eine Technik, die Sie dazu anregt, die Art und Weise zu betrachten, wie Aufgaben in Ihr Gesamtkonzept passen

arbeits- (oder Lebens-) plan

. Im Laufe der Zeit kann er Ihnen helfen, Aufgaben und Projekte zu priorisieren, die Sie an Ihr Ziel bringen, und die Aufgaben, die das nicht tun, abzulehnen oder zu delegieren. 👋

14. Versuchen Sie Aufgaben zu bündeln

Wenn Sie mit vielen kleinen Aufgaben arbeiten, könnte die Aufgabenzusammenfassung Ihre Produktivität revolutionieren und Ihnen helfen, mehr zu erledigen. Bei der Aufgabenstapelung werden ähnliche Aufgaben gruppiert und dann auf einmal abgearbeitet. ⚒️

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um Aufgaben zuzuweisen, Empfänger zu markieren und alles, was Sie für den Start Ihrer nächsten Zusammenarbeit benötigen

Das Stapeln von Aufgaben ist ein hilfreiches Gegenmittel, wenn Sie dazu neigen, den Kontext zu wechseln. Anstatt spontan zwischen den täglichen Aufgaben zu wechseln, können Sie bestimmte Aufgaben einem bestimmten Zeitraum zuordnen und sich auf die Arbeit konzentrieren.

Das gilt nicht nur für Aufgaben, sondern auch für Telefonanrufe oder Besprechungen, die Sie an einem bestimmten Wochentag abhalten. Dies ist ideal für Vertriebsteams, die versuchen, eine Reihe von Telefonaten oder E-Mails gleichzeitig zu erledigen.

15. Nutzen Sie künstliche Intelligenz (KI)

Jeden Tag gibt es Hunderte von KI-Apps zu entdecken. Das kann zwar überwältigend sein, bietet aber auch eine interessante Chance: Was können Sie mit Hilfe von künstlicher Intelligenz automatisieren, beschleunigen oder verbessern?

Es gibt KI-gestützte Apps, die Ihnen helfen, Bilder zu erstellen, Inhalte zu verfassen, Videoanrufe zusammenzufassen und vieles mehr. KI ist zwar noch nicht perfekt, aber diese Apps helfen Ihnen sehr dabei, Aufgaben von Ihrer To-Do-Liste zu streichen. Wenn diese kleineren Aufgaben von Ihrer Liste gestrichen sind, können Sie sich auf die Bereiche konzentrieren, die den größten Einfluss haben.

Die KI-Funktionen von ClickUp machen es Marketing-Teams einfach, schnell wichtige dokumente wie eine Fallstudie KI-gestützte Tools und Funktionen wie ClickUp AI hilft Ihnen, Ihre Produktivität auf ein neues Niveau zu heben. Erstellen Sie mithilfe künstlicher Intelligenz Aktionspunkte, fassen Sie Besprechungsnotizen zusammen, bearbeiten Sie Texte, formatieren Sie Inhalte und entwickeln Sie Brainstorming-Ideen.

Anstatt stundenlang über die perfekte Betreffzeile für eine E-Mail nachzudenken, können Sie unsere künstliche Intelligenz damit beauftragen, Ihnen ein paar Optionen zu liefern. Wir stehen hier erst am Anfang, und es gibt noch so viel mehr Potenzial für Teams, die in die Macht der KI investieren. 🤩

Mit diesen Zeitmanagement-Tipps zum Erfolg

Die Art und Weise, wie Sie über Zeit denken und sie nutzen, lässt sich nicht im Handumdrehen ändern. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um über diese Zeitmanagementtechniken nachzudenken, herauszufinden, welche für Sie geeignet sind, und zu experimentieren.

Sie werden nicht auf Anhieb den richtigen Ansatz finden, aber Sie werden immer etwas Neues über sich selbst lernen.

Wenn Sie bereit sind, Ihre neuen Zeitmanagement-Gewohnheiten in einen Trend zu mehr Produktivität zu verwandeln, clickUp kostenlos ausprobieren .

ClickUp ist nicht nur ein Ort, an dem Sie Ihre Zeit erfassen oder die Priorität Ihrer Ziele markieren können - es ist die ultimative Produktivitätszentrale. Verwalten Sie Ihre Arbeit, arbeiten Sie mit Teammitgliedern zusammen, und nutzen Sie einen organisierten Arbeitsansatz.