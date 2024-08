Projektmanagement vs. Aufgabenmanagement – Was ist der Unterschied?

Projektmanagement

und Aufgabenmanagement .

Mit diesen Begriffen wird viel um sich geworfen. Aber gibt es denn wirkliche Unterschiede zwischen Projektmanagement und Aufgabenmanagement?

Nehmen wir dieses Beispiel.

Bei mir zu Hause möchte ich einen neuen Steinweg anlegen, der zu meiner Haustür führt. Dazu muss ich den Boden freilegen, ihn eben machen, die Steine verlegen und noch viele andere Dinge tun, an die ich nicht denke.

Nicht mein richtiges Haus

Das Projekt ist die Schaffung eines Gehwegs. Die Aufgaben sind das, was ich tun muss, um es zu verwirklichen.

Aber andere Aufgaben beinhalten das Sammeln von Ressourcen : Steine kaufen, meine Schaufel finden und, ach ja, Freunde bitten, mir zu helfen. Das sind auch alles Aufgaben.

Für ein großartiges Projekt ist es wichtig, die benötigten Ressourcen zu ermitteln und zu berücksichtigen.

Das Projekt ist das übergreifende Ziel, das viele Aufgaben hat: einen Steinweg zu schaffen.

Die Aufgaben sind alles, was getan werden muss, um das Ziel zu erreichen.

Das Projektmanagement umfasst in der Regel die Aufgaben.

Jedes Projekt hat in der Regel mehrere Aufgaben, die in unterschiedlichen Abständen anstehen. Oft sind es voneinander abhängig und manchmal kann eine Aufgabe nicht abgeschlossen werden, bevor die nächste beginnt.

Aufgabenmanagement vs. Projektmanagement in einfachen Worten

Anstatt Projektmanagement und Aufgabenmanagement austauschbar zu nennen, sollten wir versuchen, die Unterschiede zu definieren.

Der Hauptunterschied zwischen Projektmanagement und Aufgabenmanagement besteht darin, dass sich das Aufgabenmanagement auf die Verwaltung individueller Arbeit und persönlicher Aktivitäten bezieht, während sich das Projektmanagement auf die Verwaltung der Arbeit mit ganzen Teams und Interessengruppen bezieht. Das Aufgabenmanagement ist daher eine Teilmenge des Projektmanagements.

Projekte vs. Aufgaben

Gehen wir genauer auf Aufgaben und Projekte ein. Projekte sind Arbeitsabschnitte mit bestimmten Anfangs- und Enddaten. Sie haben Meilensteine und ein klares Ergebnis, in der Regel mit einer abschließenden Leistung. Aufgaben sind einzelne Arbeitseinheiten, und mehrere Aufgaben können ein Projekt bilden oder unabhängig von Projekten sein.

Manchmal sind Aufgaben, die unabhängig von einem Projekt sind, nicht unbedingt so groß.

Wenn Sie z. B. im Vertrieb tätig sind, müssen Sie wahrscheinlich viele E-Mails beantworten und mehrere Anrufe tätigen. Ihre Aufgabe ist es, die nächste Person auf Ihrer Liste anzurufen.

Ihr Projekt besteht darin, mit 100 Kontakten, die Sie auf Ihrer letzten Konferenz getroffen haben, Kontakt aufzunehmen.

Einige werden Sie anrufen (Aufgaben), andere werden Sie per E-Mail kontaktieren (weitere Aufgaben) und Sie werden Ihre material zur Verkaufsförderung die sich speziell auf die Konferenzthemen beziehen (weitere Aufgaben).

An Projekten sind oft mehrere Personen beteiligt, mit einem Projektleiter und einem Team. Jedes Teammitglied führt individuelle Aufgaben im Zusammenhang mit den Projekten aus. Die Summe des Aufgabenmanagements aller Beteiligten ergibt eine fertiges Projekt . Zum Beispiel zählen Feature-Releases als mehrere Projekte.

Wie Sie sehen können, ist das Aufgabenmanagement eindeutig Teil des Projektmanagements.

Verwechseln Sie Projekte mit Aufgaben?

Das wird Ihnen eine Menge Frustration bescheren. Wenn Sie z. B. die Worte "Neues Produkt erstellen" auf Ihre to-Do-Liste ...nun, das ist ein bisschen viel. Sie werden das nicht an einem Tag schaffen. Stattdessen müssen Sie die Liste in kleinere Abschnitte oder Aufgaben aufteilen und diese dann in kleinen Schritten abarbeiten.

Eine Methode, mit der sich Projekte und Aufgaben sehr gut trennen lassen, ist die Erledigte Dinge Die Methodik. Sie hilft Ihnen wirklich dabei, herauszufinden, was viel Zeit in Anspruch nimmt und was leichter in wenigen Schritten zu erledigen ist.

Brauchen Sie eine Projektmanagement-Software oder eine Aufgabenmanagement-Software?

Unabhängig von der Größe Ihres Projekts haben Sie wahrscheinlich immer noch ein paar Erinnerungen auf Post-it-Zetteln kleben. Es ist an der Zeit, Ihr technisches System um ein Aufgabenmanagement- oder Projektmanagement-Tool zu erweitern.

Was löst eine Aufgabenmanagement-Software? Aufgabenverwaltungssoftware hilft Ihnen, Aufgabenlisten und andere Notizen an einem Ort zu speichern. Eine solche Software hilft Ihnen, Aufgaben schneller zu erledigen, wenn Sie ein neues Projekt beginnen.

Mit dieser Software können Sie Aufgabenlisten erstellen, Aufgaben gruppieren und deren Erledigung planen. Sie helfen Ihnen, eine Aufgabe zu erledigen, bevor Sie mit einer anderen beginnen. In den meisten Fällen gibt es keine spezifischen Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Aufgaben.

Beliebte Anwendungen zur Aufgabenverwaltung sind Todoist oder Any.do . Dies sind einfache, aufgabenorientierte Anwendungen. Oft sind sie nach Dringlichkeit sortiert und die Erinnerungen können oft eingestellt werden.

Was löst Projektmanagement-Software?

Projektmanagementsoftware hingegen ist für die Koordinierung von Projekten gedacht und bietet in der Regel alle Funktionen, die auch eine Aufgabenverwaltungssoftware bietet.

Diese projektmanagement-Tools stehen ganz im Zeichen der Zusammenarbeit , Koordination und Projektplanung. Projektmanagement-Software verfügt über Teilaufgaben, Kommentare, Anhänge und Aufgabenbeschreibungen, die Aufschluss darüber geben, wann ein Projekt abgeschlossen sein sollte.

Oft braucht es eine robuste zeitansicht oder ein Gantt-Diagramm um zu sehen, wie alle Projekte im Vergleich zueinander stehen.

Projektmanagement-Software hilft Projektmanagern bei der Erstellung zeitschätzungen , die Arbeit der Teammitglieder verfolgen und Projektberichte erstellen. Die meisten Softwareprogramme für die Aufgabenverwaltung bieten diese Möglichkeit nicht. Aufgaben sind in der Regel nicht so dringend oder so umfangreich, dass sie Zeitschätzungen enthalten.

Die beste Projektmanagement-Software ist auch Aufgabenmanagement-Software

Es gibt nicht unbedingt saubere Trennungen zwischen Ihrem Arbeits- und Privatleben.

Ja, es gibt ein Gleichgewicht, aber die Tanzaufführung Ihrer Kinder könnte sich mit dem nächsten Kundengespräch überschneiden. Oder Sie müssen die Amazon-Bestellung unterbringen, während Sie Ihre nächste Aufgabe schreiben projektvorschlag .

Sehen Sie, was ich meine?

Die beste Software kombiniert Aufgabenmanagement und Projektmanagement. Sie haben die Werkzeuge, um beides zu tun, und sind dabei so einfach, dass sie das eine nicht mit dem anderen überfrachten. Sie sollten eine Software finden, mit der es Spaß macht, sie zu benutzen - egal, ob es um Aufgaben oder Projekte geht, ob privat oder beruflich.

FYI, deshalb haben wir ClickUp entwickelt

Jep, ClickUp ist wirklich ein produktivitätsplattform die Sie sowohl für persönliche Aufgaben als auch für berufliche Projekte nutzen können. Eine Frage, die unseren CEO Zeb Evans von Anfang an umgetrieben hat. Er fragt dies:

"Warum können mein Arbeitsleben und mein Leben außerhalb der Arbeit nicht am selben Ort stattfinden, aber so aufgeteilt sein, dass sie sich nicht vermischen?

warum kann ich nicht einfach alles auf einer einfachen und schönen Plattform haben?

das sind die Fragen, die ich mir gestellt habe. Und das ist der Kern von ClickUps Mission

wir sind nicht nur hier, um das Problem des Projektmanagements zu lösen. Wir sind zusammengekommen, um größere Probleme zu lösen

Es ist ein ehrgeiziges Ziel, ein riesiges Problem der Trennung von Aufgaben und Projekten zu lösen. Aber deshalb haben wir ClickUp kostenlos und einfach zu benutzen gemacht.

ClickUp verfügt über alle Aufgabenmanagement-Funktionen, die Sie bei der Erledigung Ihrer Aufgaben unterstützen, wie z. B:

Aber es verfügt auch über leistungsstarke Projektmanagement-Funktionen, die Sie bei der Arbeit benötigen, z. B:

Mehrere Beauftragte Arbeiten Sie gemeinsam an einer einzigen Aufgabe - wenn Ihr Raum dies zulässt.

Zugewiesene Kommentare Sofortiges Erstellen und Zuweisen vonaktionspunkte für sich selbst oder andere.

Prioritäten Erstellen Sie benutzerdefinierte Prioritätsstufen und ordnen Sie Aufgaben nach ihrer Wichtigkeit für ein Projekt.

Favoriten

Erstellen Sie Ihre eigene angepasste Seitenleiste mit Sortier- und Filterfunktionen und sogar mit Ihrer Lieblingsansicht.

Chrome-Erweiterung

Bietet umfassende Funktionen zur Steigerung der Produktivität, einschließlich Zeiterfassung, Bildmarkierung und Aufgabenerstellung.

Mehrere Ansichten -Listenansicht,Board-Ansicht, undBox-Ansicht und Gantt-Diagramme, Kalender und mehr bieten die perfekte Ansicht für Entwickler, Manager und alle dazwischen.

Abhängigkeiten Verknüpfen Sie Aufgaben auf der Grundlage ihrer Anforderungen miteinander, um sicherzustellen, dass die richtigen Aufgaben in der richtigen Reihenfolge erledigt werden.

Zeitansicht / Kalender Durch einfaches Ziehen und Ablegen von Aufgaben wird die Terminplanung zum Kinderspiel. Sie sehen auch Aufgaben, die noch nicht geplant sind.

Integrationen Verbinden Sie sich mit Google Drive, Dropbox, Harvest, Toggl und vielen anderen Integrationen, um Ihren Workflow zu vereinfachen.



Wir bei ClickUp haben die richtige Projektmanagement-Software entwickelt, um persönliche und berufliche Probleme zu lösen. Werden Sie sich uns anschließen, um es zu verwirklichen? Der einfachste Weg, das zu tun, ist, es auszuprobieren. Melden Sie sich noch heute an!