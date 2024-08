10 Taskade-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

Sind Sie auf der Suche nach alternativen KI-Aufgabenmanagement-Tools, um Taskade zu ersetzen? Suchen Sie nicht weiter!

In diesem Artikel stellen wir Ihnen 10 fantastische Taskade-Alternativen vor, die Ihnen helfen, Ihr Aufgabenmanagement zu optimieren und Ihre Produktivität zu steigern.

Egal, ob Sie nach erweiterten Funktionen, besseren Anpassungsmöglichkeiten oder einem benutzerfreundlicheren Design suchen, wir haben alles für Sie. Tauchen Sie ein in unsere Lieblingsaufgabenmanagement-Software und Taskade-Alternativen von 2024!

Worauf sollten Sie bei Taskade-Alternativen achten?

Wenn Sie auf der Suche nach Alternativen zu Taskade sind, achten Sie auf freundliche Benutzeroberflächen für die Aufgabenverwaltung mit zahlreiche Integrationen und Automatisierung. Suchen Sie auch nach Tools, mit denen Sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren und organisiert bleiben können. Outliner-Tools , Aufgabenverwaltungsfunktionen und KI-Integrationen sollten ebenfalls ganz oben auf Ihrer Liste stehen, wenn Sie die Effizienz maximieren wollen, während Sie mehrere Projekte mit Leichtigkeit angehen.

Hier sind die wichtigsten projektmanagementsoftware eigenschaften, auf die Sie achten sollten, wenn Sie Taskade-Alternativen in Betracht ziehen:

Benutzeroberfläche : Klare und intuitive Benutzeroberfläche, die eine nahtlose Erfahrung für Projektmanager und Teamleiter bei der Verwaltung von Aufgaben bietet

: Klare und intuitive Benutzeroberfläche, die eine nahtlose Erfahrung für Projektmanager und Teamleiter bei der Verwaltung von Aufgaben bietet Lernkurve : Benutzerfreundliches Programm mit leicht verständlichen Tutorials für Anfänger und erfahrene Projektmanager

: Benutzerfreundliches Programm mit leicht verständlichen Tutorials für Anfänger und erfahrene Projektmanager Chat- und Kollaborationswerkzeuge : Die heutige schnelllebige Welt erfordert interne und externe Kommunikation in Echtzeit, um Projekte abteilungs- und teamübergreifend zu verwalten

: Die heutige schnelllebige Welt erfordert interne und externe Kommunikation in Echtzeit, um Projekte abteilungs- und teamübergreifend zu verwalten Projektmanagement : Robuste Projektmanagement-Funktionen, einschließlich Gantt-Diagrammen

: Robuste Projektmanagement-Funktionen, einschließlich Gantt-Diagrammen Integrationen und Automatisierungen : Kompatibilität mit den anderen Tools, die Ihr Team verwendet, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleistenworkflow-Automatisierung zur Organisation von Aufgaben und Aufgabenlisten

: Kompatibilität mit den anderen Tools, die Ihr Team verwendet, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleistenworkflow-Automatisierung zur Organisation von Aufgaben und Aufgabenlisten Integrierte KI: Nahtlose KI-Integrationen zum Zusammenfassen und Generieren von Aktionspunkten, da diese Ihnen sowohl Zeit sparen als auch zeigen könnenwie man produktiver sein kann (Bonuspunkte, wenn das Programm auch eineAI-Inhaltsgenerator!)

Bei der Suche nach Taskade-Alternativen sollten Sie die oben genannten Eigenschaften im Hinterkopf behalten, damit Sie das beste Aufgabenmanagement-Tool oder die beste Software für Ihre Projekte finden.

Die 10 besten Taskade-Alternativen für das Jahr 2024

Lassen Sie uns die 10 besten kostenpflichtigen und kostenlosen Taskade-Alternativen erkunden, die Ihnen helfen können, Ihr Aufgabenmanagement zu verbessern. ✅

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verfeinern

ClickUp bekommt den großen goldenen Stern, wenn es um Aufgaben- und Projektmanagementsoftware geht. 🌟

ClickUp bietet ein umfassendes Paket an Funktionen, Automatisierungen und Integrationen, die Sie bei der Verwaltung und Priorisierung von Aufgaben unterstützen. ClickUp macht es einfach, Arbeitsabläufe über mehrere Projekte hinweg zu rationalisieren.

Seine KI projektmanagement-Tool s wird Sie sprachlos machen! ClickUp AI bietet native KI-Assistenten für fast jede denkbare Funktion.

Seine Aufgabenmanagement-Vorlage enthält sechs Ansichten, damit Sie schnell auf die benötigten Informationen zugreifen können. Und Sie können Aufgaben leicht delegieren für A+ projektpriorisierung .

ClickUp führt unsere Taskade-Alternativenliste dank seiner umfangreichen Aufgaben- und ressourcenverwaltung fähigkeiten, fortschrittliche KI-Tools und begeisterte Kundenrezensionen. Seine hohen Bewertungen auf G2 und Tausende von positiven Bewertungen auf mehreren Websites zeigen, dass es eine der besten Alternativen zu Taskade ist.

Die besten Funktionen von ClickUp

Die Zeiterfassung von jedem Gerät aus erleichtert Teamleitern und Projektmanagern die genaue Zeiterfassung - ob über die Plattform oder unsere Chrome-Erweiterung

mehr als 50 Aufgabenautomatisierungen mit Integrationen, die es Ihnen ermöglichen, Arbeitsabläufe zu optimieren und sich wiederholende oder wiederkehrende Aufgaben mit Drag-and-Drop-Funktionen zu automatisieren, um Projekte zu organisieren

Fortschrittliche KI-Funktionen, die Ihnen helfen, Zusammenfassungen zu erstellen, Inhalte zu generieren und schneller mit Notizen zu arbeiten, Aufgaben zu erledigen oder sich wiederholende Aufgaben zu verwalten

Echtzeit- und asynchrones Team-Kollaborationstool mit Chat und digitalen Whiteboards, um die Abhängigkeiten von Aufgaben darzustellen, ein Brainstorming zur Produkteinführung durchzuführen oder Arbeitsabläufe für Teammitglieder zu erstellen

Das kostenlose Abonnement für immer enthält zahlreiche Funktionen zur Verwaltung komplexer Projekte (von denen Sie auf dieser Liste nicht viele kostenlos finden werden)

ClickUp's Einschränkungen

Aufgrund der vielen Funktionen und der detaillierten Anpassungsmöglichkeiten kann es für einige eine Lernkurve geben

Nicht alle Ansichten sind auf dem Handy verfügbar

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzter Plan : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Geschäftsplan : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Business Plus Plan: $19/Monat pro Nutzer

$19/Monat pro Nutzer Enterprise Plan:Kontakt für Preise *ClickUp AI: Erhältlich für alle kostenpflichtigen Pläne für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,256+ Bewertungen)

4.7/5 (8,256+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,734+ Bewertungen)

2. TickTick

Über TickTick TickTick wurde speziell für Freiberufler und kleine Unternehmen entwickelt und ist ein benutzerfreundliches software zur Aufgabenverwaltung die Ihnen helfen kann, die Aufgaben für sich und Ihr Team zu verwalten.

Die intuitive Benutzeroberfläche erleichtert die Planung, Verwaltung von Aufgaben und die Verfolgung des Fortschritts, sodass Sie persönliche oder Teamprojekte effektiv verwalten können.

Setzen Sie Prioritäten, arbeiten Sie zusammen und verwalten Sie die Arbeit Ihres Teams mit Tools wie Standort-Erinnerungen, Warnungen, Effizienzstatistiken, Sprachfunktionen und mehr. Außerdem erhalten Sie einen Pomo-Timer und ein weißes Rauschgerät, um Ihre Produktivität zu steigern!

TickTick ist eine ausgezeichnete Taskade-Alternative für Freiberufler, kleine Unternehmen und Menschen, die ihre persönlichen Aufgaben verwalten wollen. Wenn Sie diese Projektmanagementsoftware bereits ausprobiert haben, lesen Sie unsere Liste der besten TickTick Alternativen .

TickTick beste Eigenschaften

Superfreundliche, anpassbare Benutzeroberfläche mit flexiblen Ansichten und Aufgabenmanager

Reibungslose Integrationen mit beliebten Anwendungen wie Google Calendar, Trello, Microsoft To Do und Siri

Tools zur Zusammenarbeit im Team, die die gemeinsame Nutzung von Listen für alle Teammitglieder vereinfachen

Umfassende Hilfesammlung, einschließlich eines Einführungshandbuchs für neue Benutzer, mit ausgezeichneter Navigation und leicht verständlichen Anweisungen

TickTick-Einschränkungen

Begrenzte Integrationen

Nicht für große Unternehmen oder Konzerne gedacht

Keine nativen KI-Tools im Projektmanagement-Tool

TickTick-Preise

Kostenlos

Premium: $27/Monat pro Jahr

TickTick Bewertungen und Rezensionen

3. Begriff

über Begriff Lernen Sie Notion kennen, eine All-in-One-Software für Aufgabenmanagement und Projektmanagement. Notion ist eine Produktivitäts- und Cloud-basierte Software für die Zusammenarbeit im Team. Sie kann die Projekte Ihrer Teammitglieder verwalten und dabei Aufgaben zuweisen, den Projektfortschritt verfolgen und Aufgabenprioritäten detailliert angeben.

Die robuste Projektmanagementlösung kann auch alle Ihre Notizen, Datenbanken und Wikis verwalten - eine großartige Option für Remote-Teams. 📚

Mit Notion AI, das als Add-on zu Notion verfügbar ist, können Sie innerhalb der App auf alle KI-Funktionen zugreifen. Sie kann Zusammenfassungen erstellen, Besprechungsnotizen teilen, die nächsten Schritte aus Ihren Besprechungsnotizen generieren und mühelos Texte verfassen. Und so viel mehr! 🤖

Ganz gleich, ob Sie Projektmanager, Freiberufler, ein kleines Team oder ein Großunternehmen sind, Notion passt sich Ihren Bedürfnissen an und bietet hervorragende Aufgabenmanagementfunktionen.

Die Benutzer lieben die Möglichkeit, Aufgaben zu erstellen und zuzuweisen, Fristen und Meilensteine festzulegen und wichtige Details im Auge zu behalten. Wenn Sie auf der Suche nach kostenpflichtigen oder kostenlosen Taskade-Alternativen mit leistungsstarken KI-Funktionen sind, sollten Sie sich diese Aufgabenmanagement-Software ansehen!

Notion beste Eigenschaften

Aufgabenerstellung, -zuweisung und -priorisierung machen es einfach, mehrere Projekte zu verwalten

Verwalten Sie die Fälligkeitsdaten von Aufgaben für Fristen und Meilensteine

Flexible Oberfläche der Aufgabenmanagement-Software zur Verwaltung von Projekten auf einen Blick

Vollständig integriertes Notion AI Add-on

Einschränkungen von Notion

Steile Lernkurve im Vergleich zu anderen Aufgabenverwaltungsprogrammen

Gelegentliche Verzögerungen auf der gesamten Plattform

Begrenzte Formatierungsoptionen

Preise von Notion

Gratis

Plus : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Business: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Notion AI: Hinzufügen zu einem bezahlten Plan für $8/Monat pro Mitglied

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (4,726+ Bewertungen)

4.7/5 (4,726+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,760+ Bewertungen)

4. Coda

über Coda Wenn Sie auf der Suche nach einem soliden Projektmanagement-Tool und einer Plattform sind, die eine Vielzahl von Aufgaben bewältigen kann, sollten Sie Coda in Betracht ziehen.

Ganz gleich, ob Sie eine einfache To-Do-Liste oder eine komplexe Aufgabentafel für die Verwaltung von Projekten im gesamten Unternehmen benötigen, Coda passt sich Ihren Bedürfnissen an und entwickelt sich weiter. Es lässt sich mit Tausenden von Anwendungen auf verschiedenen Plattformen verbinden und erweitert Ihre Dokumente um endlose Möglichkeiten.

Mögen Sie das Gefühl eines Dokuments? Coda fühlt sich an wie ein Dokument, funktioniert aber wie eine App!

Coda verfügt noch nicht über native KI, aber sie ist auf dem Weg! Coda AI befindet sich derzeit in der Beta-Phase und ist bereit, Sie bei allem zu unterstützen, von Zusammenfassungen und Hervorhebungen bis hin zur Datengenerierung und dem Verfassen von Texten.

Wenn Sie auf der Suche nach flexiblen, kollaborativen Taskade-Alternativen sind, die team verwalten projekte zu verwalten und mit Ihrem Wachstum mitzuwachsen, ist Coda eine ausgezeichnete Wahl für Ihr Aufgabenmanagement.

Coda beste Eigenschaften

Viele Anpassungsoptionen für die gesamte Aufgabenverwaltungssoftware

Ausgezeichnete Funktionen für die Zusammenarbeit und einfache Optionen für die Festlegung von Aufgabenprioritäten

Erweiterte Automatisierung

Nahtlose Datenintegration und Konnektivität mit anderen Tools zum Nutzen aller Teammitglieder oder sogar entfernter Teams

Einschränkungen von Coda

Begrenzte mobile Erfahrung für ein Projektmanagement-Tool

Formatierungsprobleme bei großen Exporten

Lange Ladezeiten bei großen Projekten

Preise für Coda

Kostenlos

Pro : $10/Monat pro Doc Maker

: $10/Monat pro Doc Maker Team: $30/Monat pro Doc Maker

$30/Monat pro Doc Maker Unternehmen: Kontakt für Preise

Coda Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (395+ Bewertungen)

4.7/5 (395+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (89+ Bewertungen)

5. Fibery

über Fibery Fibery ist ein Arbeitsmanagement-Tool, das großen Wert auf Struktur und Verbindungen legt.

Zu den Funktionen des Aufgabenmanagements gehören Vorlagen wie 1-3-5 Focus für die Organisation der Arbeit, Advanced Workflow für komplexe Aufgabenübergänge und Daily Check-Ins für eine optimierte Kommunikation mit Projektmanagern.

Die KI-Integration Fibery AI Tools bietet alle Funktionen, die Ihre Teammitglieder benötigen, um Räume zu schaffen, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, Ideen zu sammeln, Notizen zu machen und das Schreiben zu verbessern.

Fibery lässt sich mit einer Vielzahl von Tools wie Slack, GitLab, GitHub und Jira integrieren. Es ist einen Blick wert, wenn Sie auf der Suche nach einer kostenpflichtigen oder kostenlosen Taskade-Alternative sind.

Fibery beste Eigenschaften

Reaktionsschnelles und hilfsbereites Team

Umfassendes Programm mit großer Flexibilität

Einfache, programmierfreie Automatisierungen

KI-Integration für mehr Effizienz

Fibery-Einschränkungen

Vollständig webbasiert (keine mobile App)

Keine wiederkehrenden Aufgaben (aber es gibt Umgehungsmöglichkeiten)

Keine native Kalenderintegration

Fibery Preise

Solo: Kostenlos für immer

Kostenlos für immer Standard : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Pro: $17/Monat pro Nutzer

Fibery Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (107+ Bewertungen)

4.8/5 (107+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (15+ Bewertungen)

6. Nuclino

Über Nuclino Sie suchen eine Taskade-Alternative, die so leicht wie eine Feder ist? Suchen Sie nicht weiter als Nuclino! 🕊️

Bei diesem Aufgabenmanagement-Tool dreht sich alles um die Zusammenarbeit, die Festlegung der wichtigsten Aufgaben, das Brainstorming und die Erstellung von Notizen in einem einzigen, übersichtlichen Paket.

Die intuitive Benutzeroberfläche macht die Aufgabenerfassung ganz einfach, und die echtzeit-Zusammenarbeit funktionen sorgen dafür, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind. 🤝

Nuclino hält Sie organisiert mit Kanban-Tafel ansichten und verschachtelte Listen, die Ihnen helfen, den Überblick über Ihre Aufgaben zu behalten. Machen Sie sich bereit, Ihre Arbeit zu rationalisieren und die Produktivität mit Nuclino zu steigern!

Seine KI, Sidekick, ist als optionales, kostenpflichtiges Add-on zu den kostenpflichtigen Plänen oder als begrenzte Nutzung im kostenlosen Plan verfügbar. Sidekick kann Ihnen beim Brainstorming helfen, Inhalte entwerfen, Ihre Notizen in Zusammenfassungen verwandeln und vieles mehr.

Nuclino könnte eine gute Taskade-Alternative sein, wenn Sie mit dem fehlenden mobilen Zugriff einverstanden sind.

Nuclino beste Eigenschaften

Super einfach und intuitiv mit einfachen Ansichten wie der Kanban-Tafel-Ansicht

KI-Management-Tools als Addon verfügbar

Mind-Maps-Diagramm von Dateien und Ordnern

Zusammenarbeit in Echtzeit, um eine Aufgabenbeschreibung zu schreiben oder wichtige Aufgaben an andere zu delegieren

Nuclino Einschränkungen

Keine mobile App

Nicht ideal für große oder unternehmensnahe Unternehmen

Begrenzte Integrationen

Nuclino Preise

Kostenlos

Standard : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Premium: $10/Monat pro Nutzer

Nuclino Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

4.7/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (58+ Bewertungen)

7. Beliebig.tun

über Any.do Any.do ist eine spezielle Softwarelösung zur Aufgabenverwaltung. Sie bietet eine ansprechende, dynamische und unterhaltsame Möglichkeit, mehrere Aufgaben zu verwalten und tägliche Aktivitäten zu organisieren. 📆

Sie können Aufgaben über Sprache, Integrationen oder Erweiterungen hinzufügen. Oder Sie können sie eintippen! Bleiben Sie mit dem Fokusmodus konzentriert, und markieren Sie Aufgaben mit einem zufriedenstellenden Wischen oder Klicken als erledigt in diesem agiles projektmanagement werkzeug.

Mit der intuitiven Drag-and-Drop-Funktion können Sie Aufgaben einfach zwischen Kategorien und Listen verschieben. Außerdem können Sie Aufgaben auch unterwegs bearbeiten und verwalten, indem Sie Titel, Listen, Erinnerungen, Tags, Notizen und Anhänge anpassen.

Die Benutzeroberfläche von Any.do ist so ansprechend, dass sie Lust auf die Erledigung von Aufgaben macht. Der Aufgabenmanager ist eine gute Taskade-Alternative, die einfach, unterhaltsam und effizient ist.

Any.do beste Eigenschaften

Einfaches, übersichtliches Design im Vergleich zu anderen Aufgabenverwaltungsprogrammen

Sync-Funktion ermöglicht das Arbeiten über mehrere Geräte hinweg

Kanban-Board-Ansicht in allen Versionen

Einschränkungen von Any.do

Begrenzte Integrationen

Begrenzte Klassifizierungsfunktionen

Fehlende erweiterte Funktionen

Preise von Any.do

Personal: Kostenloser Plan für immer

Kostenloser Plan für immer Premium : $3/Monat pro Benutzer

: $3/Monat pro Benutzer Teams: $5/Monat pro Benutzer

Any.do Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (193+ Bewertungen)

4.1/5 (193+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (138+ Bewertungen)

8. Todoist

über Todoist Die beliebte To-Do-Liste und Aufgabenverwaltungssoftware Todoist möchte, dass Sie super produktiv sind und sich gleichzeitig ruhiger fühlen. 🧘

Erstellen Sie schnell Aufgaben, verfolgen Sie den Fortschritt, setzen Sie Prioritäten und arbeiten Sie mit anderen in einer flexiblen Umgebung zusammen. Todoist kann mit Ihrem Kalender, Ihrem Sprachassistenten und über 70 anderen Tools integriert werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt bietet Todoist keine bevorzugten Tools, die die neueste KI-Technologie integrieren. Wenn Sie keine vollständige Suite von KI-Tools in Ihrem Programm benötigen, kann es eine gute Alternative zu Taskade für Ihre Projektmanagement-Anforderungen sein.

Todoist beste Eigenschaften

Fördert das Gefühl der Erledigung

Ausgezeichnete Sprachverarbeitungsfähigkeiten

Schlägt Produktivitätsstrategien vor, die beim Lernen helfenwie man schneller arbeitet* Flexible und übersichtliche Schnittstelle

Todoist Einschränkungen

Eingeschränkte Möglichkeit, Aufgabendetails hinzuzufügen

Erinnerungen sind in der kostenlosen Version nicht verfügbar

Erhöhte Lernkurve

Todoist Preise

Kostenlos

Pro : $4/Monat pro Benutzer

: $4/Monat pro Benutzer Business: $6/Monat pro Benutzer

Todoist Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (758+ Bewertungen)

4.4/5 (758+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,252+ Bewertungen)

9. Microsoft zu tun

über Microsoft Microsoft To Do ist eine App zur Aufgabenverwaltung und Zusammenarbeit, die sich nahtlos in andere Apps des Microsoft-Ökosystems einfügt.

Diese einfach zu bedienende Plattform eignet sich hervorragend zum Erfassen, Organisieren und Freigeben von täglichen Erinnerungen, To-Do-Listen und Aufgabenlisten.

Ganz gleich, ob Sie Ihr Privatleben, Ihre Arbeitsaufgaben oder andere wichtige Aufgaben verwalten möchten, Microsoft To Do ist eine gute Lösung aus einer Hand.

Dank der Desktop- und Mobil-Apps können Sie ihre tägliche Checkliste führen von überall aus.

Die intuitive Benutzeroberfläche von Microsoft To Do ermöglicht es Ihnen, Aufgaben in überschaubare Schritte zu unterteilen. Sie können ganz einfach Fälligkeitsdaten und Erinnerungen festlegen, damit Sie immer organisiert und auf dem Laufenden bleiben. Microsoft To-Do bietet nicht keine der neuesten KI-Technologien zur Verbesserung von Produktivität und Effizienz. Es ist jedoch mit der KI von Zapier integriert. Wenn Sie mit vielen Microsoft-Apps arbeiten, kann dies eine gute Taskade-Alternative sein.

Microsoft To Do beste Eigenschaften

Funktioniert hervorragend mit Outlook und anderen M365-Diensten

Leicht zu bedienende, einfache und freundliche UI

Zuverlässige Erinnerungen

Gute Funktionen für die Zusammenarbeit

Microsoft To Do Einschränkungen

Keine kostenlose Version

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Microsoft To Do Preise

Basic: $6/Monat pro Benutzer

$6/Monat pro Benutzer Standard : $12,50/Monat pro Benutzer

: $12,50/Monat pro Benutzer Premium: $22/Monat pro Benutzer

$22/Monat pro Benutzer Geschäftsanwendungen: 8,25 $/Monat pro Nutzer

Microsoft To Do Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (61+ Bewertungen)

4.4/5 (61+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,783+ Bewertungen)

10. Teamarbeit

über Teamarbeit Teamwork ist eine Projektmanagementsoftware, die speziell für die Arbeit mit Kunden entwickelt wurde. Sie hilft Ihnen, die Aufgabenlisten Ihres Teams, Projekte, Kunden und Freiberufler zu verwalten.

Ganz gleich, ob Sie mit einzelnen Aufgaben jonglieren oder Teamprojekte verwalten, mit Teamwork können Sie den Fortschritt Ihres Projekts leicht verfolgen. Es ist eine hervorragende Alternative zu Taskade und eine großartige Option für die Aufgabenverwaltung.

Seine fortschrittlichen Funktionen für die Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglichen es den Benutzern, enger und produktiver zusammenzuarbeiten, insbesondere bei der Arbeit mit entfernten Teams.

Mit Teamwork können Sie Aufgaben zuweisen und Unteraufgaben erstellen. Die Projekt- und Aufgabenverwaltungssoftware integriert nahtlos Aufgabenzuweisungen, Fortschritt und Zeiterfassung für bessere Arbeitsabläufe und höhere Produktivität.

Mit Tags und benutzerdefinierten Feldern können Sie Informationen kategorisieren und filtern, die speziell auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind.

Die Benutzer sind begeistert, dass die Software trotz ihrer umfassenden Funktionen einfach und leicht zu bedienen ist. Probieren Sie es aus, wenn Sie nach einer kostenlosen Taskade-Alternative suchen, aber nicht die neueste KI-Technologie benötigen.

Teamwork beste Eigenschaften

Kostenlos hinzufügenclients zur Aufgabenverwaltungssoftware hinzuzufügen, um zusammenzuarbeiten in einem vereinheitlichten Arbeitsbereich

Hält sowohl interne als auch externe Projekte auf Kurs

Ermöglicht es Ihnen, bestimmte Aufgaben und Stunden mit Kunden zu verknüpfen, um die Kommunikation im Team zu verbessern

Benutzerdefinierte Erinnerungen und E-Mail-Berichte zur Beschleunigung von Geschäftsprozessen

Einschränkungen der Teamarbeit

Steile Lernkurve im Vergleich zu einigen anderen Aufgabenverwaltungsprogrammen auf der Liste

Chat-Funktionen können ein wenig einschränkend wirken

Preise für Teamwork

Für immer kostenlos

Starter : $5.99/Monat pro Benutzer

: $5.99/Monat pro Benutzer Deliver : $9,99/Monat pro Nutzer

: $9,99/Monat pro Nutzer Erwachsen: $19.99/Monat pro Benutzer

Skala: Kontakt für Preise

Teamwork Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,037+ Bewertungen)

4.4/5 (1,037+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (827+ Bewertungen)

Taskade-Alternativen für alle für intelligenteres Arbeiten

Kurz gesagt, die Suche nach Ihren Lieblingswerkzeugen, um Taskade zu ersetzen, kann eine große Entscheidung sein, aber sie ist es wert, wenn Ihr Team dadurch die vollständige Kontrolle über seine Projektabläufe erhält! 🎉

Wir haben die 10 besten Taskade-Alternativen für Sie herausgesucht - von leistungsstarken Anwendungen wie ClickUp bis hin zu Nischenprodukten wie TickTick und Nuclino - es ist für jeden etwas dabei.

Mit einem Sammelsurium an Funktionen, AI-Projektmanagement-Tools die besten Taskade-Alternativen mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und einer ausgeklügelten Zusammenarbeit lassen Ihnen die Qual der Wahl!

Suchen Sie sich also aus, was den Bedürfnissen Ihres Teams entspricht. 🎵

Sind Sie bereit, Ihr Projekt- und Aufgabenmanagement auf die nächste Stufe zu heben? Starten Sie Ihr kostenlose ClickUp-Testversion heute und nutzen Sie ClickUp-Aufgaben um eine effizientere Art des Arbeitens zu entdecken. Oder probieren Sie den kostenlosen Forever-Plan aus, der an keine Bedingungen geknüpft ist.