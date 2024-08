11 kostenlose Vorlagen für die Aufgabenverwaltung in ClickUp & Excel

Projektmanagement ist eine komplizierte Angelegenheit. Sie müssen das richtige Team zusammenstellen, eine überzeugende Strategie planen und die richtigen Werkzeuge für die Aufgabe finden.

Aber selbst wenn Sie alle diese Elemente beachtet haben, kann immer noch alles schief gehen.

Der Schuldige? Schlechtes Aufgabenmanagement. Ohne eine angemessene Organisation auf Aufgabenebene können selbst die besten Pläne die Erwartungen nicht erfüllen.

Hier kommen die Aufgabenmanagement-Vorlagen ins Spiel. Sie bieten eine einfache Möglichkeit zur Organisation und aufgaben zu priorisieren und stellen Sie sicher, dass nichts zwischen Ihnen und der Perfektion des Projektmanagements steht.

Von einfachen täglichen Aufgabenplanern bis hin zu umfassenden kanban-Tafeln gibt es eine Vorlage, die perfekt zu Ihrem Arbeitsablauf oder dem Ihres Teams passt. In diesem Artikel stellen wir Ihnen 11 unserer bevorzugten kostenlosen Vorlagen für die Aufgabenverwaltung vor, mit denen Sie Ihre Arbeitsabläufe straffen und Ihre Produktivität optimieren können. Fangen wir also an!

Was ist eine Aufgabenmanagement-Vorlage?

Eine Aufgabenverwaltungsvorlage ist ein Dokument, mit dem Einzelpersonen oder Teams bestimmte Aufgaben planen, nach Prioritäten ordnen und verfolgen können. Vorlagen enthalten in der Regel Funktionen wie Fälligkeitsdaten, Verantwortliche und Prozentsätze für die Fertigstellung, damit Sie bei Ihren Projekten organisiert und auf dem Laufenden bleiben.

Vorlagen für die Aufgabenverwaltung enthalten in der Regel auch mehrere Ansichten. Sie können z. B. eine Kanban-Tafel-Ansicht enthalten, damit die Teams leicht erkennen können, wie weit die einzelnen Aufgaben im Arbeitsablauf fortgeschritten sind. Außerdem können sie ein Gantt-Diagramm enthalten, damit die Teams die bevorstehenden Fertigstellungstermine sehen und ihre Tage und Wochen entsprechend planen können.

Visualisieren Sie Aufgaben, Projekte und Arbeitsabläufe so, wie es für Sie am besten funktioniert - mit den über 15 anpassbaren Ansichten von ClickUp

Anders als ein projektmanagement-Vorlage die sich auf umfassendere Geschäftsergebnisse und Ziele konzentriert, ist eine Vorlage für das Aufgabenmanagement ist auf spezifische Aufgaben fokussiert die zu diesen größeren Projekten gehören. Aus diesem Grund sind die Vorlagen für das Aufgabenmanagement so konzipiert, dass sie den Teams helfen, die ihnen zugewiesene Aufgabe zu erledigen.

Was macht eine gute Aufgabenmanagement-Vorlage aus?

Eine gute Vorlage für die Aufgabenverwaltung ist übersichtlich und ermöglicht es den Mitarbeitern, schnell das zu finden, was sie brauchen, ohne durch Unordnung abgelenkt zu werden. Dies kann durch intelligentes Design und mehrere Ansichtsoptionen erreicht werden, die verschiedene Teile des Dokuments hervorheben.

Außerdem sollte die Vorlage flexibel sein und es den Benutzern ermöglichen, das Dokument an ihre eigenen Bedürfnisse anzupassen. Unabhängig davon, ob Sie ein unternehmensweites Projekt oder nur Ihren produktivsten Dienstag planen, kann diese Vorlage Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen.

Und schließlich sollte sie praktisch sein. Niemand möchte Unmengen an Zeit mit dem Ausfüllen eines Planungsdokuments verbringen. Eine gute Vorlage sollte einen intelligenten Datenimport aus beliebigen Quellen ermöglichen software zur Aufgabenverwaltung die Sie verwenden.

Auf diese Weise verbringen Sie weniger Zeit mit der Optimierung Ihrer Vorlage und haben mehr Zeit zum Arbeiten, Entspannen oder um einfach Sie selbst zu sein.

11 kostenlose Vorlagen für das Aufgabenmanagement

Wenn Sie auf der Suche nach einer kostenlosen und perfekten Möglichkeit sind, den Überblick über all Ihre Aufgaben und Projekte zu behalten, sollten Sie sich diese 11 kostenlosen Aufgabenmanagement-Vorlagen von ClickUp und Excel ansehen.

1. ClickUp Aufgabenmanagement-Vorlage

Halten Sie alle Ihre Aufgaben an einem Ort organisiert mit dieser Vorlage

Eine bessere Aufgabenverwaltung ist etwas, das jedes Team gebrauchen kann. Selbst wenn Sie denken, dass Ihr Team bereits gute Arbeit leistet, gibt es immer Raum für bessere Teamarbeit, Synergie und Zeitmanagement.

Für Teams, die ihr Aufgabenmanagement auf die nächste Stufe heben wollen, ist das ClickUp Aufgabenmanagement-Vorlage ist eine perfekte Lösung. Diese Vorlage hat alle Funktionen, die Sie brauchen, um organisiert zu bleiben und den Überblick über die Aufgaben zu behalten, die Ihnen helfen, alles zu erledigen projektziele auf die Sie hinarbeiten.

Diese Vorlage enthält vorgefertigte benutzerdefinierte Felder, sodass Sie auf einen Blick sehen können, wer für diese Aufgabe zuständig ist und wann sie erledigt sein soll. Außerdem werden die Projektaufgaben in drei Hauptlisten organisiert Aktionspunkte , Ideen und Rückstand - so können Sie flexibel die gesuchten Informationen finden.

Die eigentliche Stärke dieser Vorlage liegt jedoch in ihren verschiedenen Ansichten. Die Daten, die Sie in diese Vorlage eingeben, werden automatisch nach Priorität, Abteilung oder Aufgabenstatus geordnet. Auf diese Weise können Sie dieses Dokument ganz einfach so verwenden, wie es für Sie und Ihr Team am nützlichsten ist.

Die ClickUp Aufgabenmanagement-Vorlage ist perfekt für Teams jeder Größe, die organisiert bleiben wollen, während ihr Arbeitspensum bewältigen . Starten Sie noch heute unter dem unten stehenden Link! Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Aufgabenmanagement nach Abteilung Vorlage

Sehen Sie einfach, woran jedes Team gerade arbeitet

Fällt es Ihnen schwer, bei abteilungsübergreifenden Initiativen organisiert zu bleiben?

Wenn Sie mit mehreren Abteilungen oder Teams an einem einzigen Ziel arbeiten, kann es eine Menge Arbeit bedeuten, organisiert zu bleiben, aber unsere Aufgabenmanagement nach Abteilungen Vorlage von ClickUp kann Ihnen genau dabei helfen.

Diese Vorlage organisiert alle Ihre Aufgaben auf der Grundlage der Abteilung, die für deren Erledigung zuständig ist. Sie können nicht nur sehen, welche Aufgaben in Arbeit sind, sondern auch Informationen wie das Enddatum abrufen, prioritätsstufen oder Prozentsätze der Fertigstellung.

Sie werden nie wieder Nachrichten erhalten, in denen Sie gefragt werden, wer für welche Aufgabe zuständig ist und wann Sie sie erwarten können. Mit diesem Dokument hat jeder einen Überblick darüber, was in Ihrem gesamten Projektteam geschieht.

Ist es nicht an der Zeit, dass Ihre Abteilung eine dringend benötigte organisatorische Hilfe erhält? Laden Sie diese Vorlage noch heute herunter und legen Sie los. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Aufgabenmanagement nach Prioritäten Vorlage

Sortieren Sie alle Ihre Aufgaben in der Listenansicht nach Priorität, um zu wissen, wo jede Aufgabe sitzt und was zuerst erledigt werden muss

In jeder Organisation gibt es Hunderte oder Tausende von Aufgaben, die gleichzeitig erledigt werden müssen.

Einige davon sind unweigerlich wichtiger als andere. Das Hinzufügen von Mitarbeiterbiografien zu Ihrer Website mag eine nette Idee sein, ist aber weniger wichtig als die Fertigstellung Ihrer neuen Produkteinführung.

Wenn Sie sicherstellen wollen, dass Ihr Team an den wichtigsten Aufgaben arbeitet, holen Sie sich ein Exemplar von ClickUp's Aufgabenmanagement nach Prioritäten Vorlage . Mit dieser Vorlage können Sie alle offenen Aufgaben für Ihr Team nach Prioritätsstufe sortiert anzeigen.

Mit dieser Ansicht können Sie sicherstellen, dass die Teammitglieder die wichtigsten Aufgaben immer zuerst priorisieren. Auf diese Weise können Sie oder Ihre Teammitglieder proaktiv Engpässe vermeiden und wichtige Projekte rechtzeitig zum Abschluss bringen. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Aufgabenmanagement Board Vorlage

Verwalten Sie Aufgaben im gesamten Team und nutzen Sie benutzerdefinierte Ansichten wie die Board-Ansicht, um Arbeit effizienter zu delegieren

Sind Sie der Meinung, dass viele Ihrer Aufgaben eine enge Zusammenarbeit erfordern?

Wenn ja, dann ist die ClickUp Task Management Board-Vorlage wurde für Sie erstellt. Diese Vorlage bietet ein klassisches Kanban-Board-Design, das es Teams leicht macht, zu visualisieren, wie weit jede Aufgabe in einem Arbeitsablauf wirklich fortgeschritten ist.

Die Tafelansicht erleichtert auch die Zusammenarbeit mit anderen Beteiligten und das Hinzufügen von Notizen oder Beschreibungen zu jeder Aufgabe. Außerdem ist sie vollständig anpassbar, sodass Sie sie an Ihren Arbeitsablauf anpassen können.

Mit nur wenigen Tastenanschlägen können Sie jeder Aufgabe Fälligkeitsdaten, Verantwortliche und Beschreibungen hinzufügen, um Projekte zu organisieren und voranzutreiben.

Sie können auch die voraussichtliche Zeit bis zur Fertigstellung angeben, so dass die Mitarbeiter die Aufgaben entsprechend der Zeit, die ihnen noch zur Verfügung steht, übernehmen können. So können Sie Projekte schneller vorantreiben und alle Beteiligten bei der Stange halten. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Aufgabenmanagement Kalender Vorlage

Sehen Sie Ihre Aufgaben in einer monatlichen Kalenderansicht, um Ihre Prioritäten zu planen

Fällt es Ihnen schwer, sich zu merken, an welchem Tag bestimmte Aufgaben fällig sind? Ist Zeitmanagement eine Fähigkeit, die Sie einfach nicht in den Griff kriegen?

Wenn ja, dann brauchen Sie das ClickUp Aufgabenmanagement Kalender Vorlage . Diese Vorlage ermöglicht es Ihnen, Ihre Aufgaben in einem Kalenderformat zu planen, so dass Sie leicht sehen können, wann jede Aufgabe fällig ist.

Diese Ansicht macht verwaltung der Arbeitsbelastung der Teammitglieder und die zu erbringenden Leistungen viel einfacher, so dass das Projekt schneller abgeschlossen werden kann. Außerdem hilft es den Managern, potenzielle Engpässe frühzeitig zu erkennen, z. B. wenn mehrere wichtige Aufgaben am selben Tag fällig sind.

Die Kalenderansicht ermöglicht es Ihnen auch, Ihren eigenen Zeitplan effektiver zu planen. Wenn Sie wissen, dass Projekt A am Ende des Monats abgeschlossen sein soll, können Sie sicherstellen, dass alles vorbereitet ist, damit Projekt B nach Abschluss des Projekts beginnen kann.

Das Beste daran ist, dass Ihre Informationen automatisch in dieses praktische Kalenderformular importiert werden können, wenn Sie sich bereits im ClickUp-Ökosystem befinden. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Einfache Aufgabenverwaltung Vorlage

Halten Sie die Dinge einfach mit dieser perfekten Aufgabenmanagement-Vorlage

Für viele von uns ist es eine Vollzeitaufgabe, den Überblick über unsere Aufgaben zu behalten, die weit mehr Zeit in Anspruch nimmt, als uns wahrscheinlich lieb ist.

Dabei geht es nicht nur um die Arbeit. Wir alle müssen uns an Termine, Geburtstage und so vieles mehr erinnern.

Wenn Sie viel zu viel Zeit damit verbringen, sich daran zu erinnern, was Sie heute tun sollen, dann sollten Sie sich überlegen, ob Sie nicht einmal die ClickUp Simple Task Management Vorlage .

Diese Vorlage macht es einfach, ein umfassendes und intuitives Organisationssystem aufzubauen, das den Überblick behält über ihre täglichen Aufgaben und Ziele .

Es bietet eine Vielzahl von Ansichten, wie z. B. die Listen-, Brett- und Dokumentenansicht, um Ihnen die Flexibilität zu geben, Ihre Aufgaben so zu strukturieren, wie es Ihrem Arbeitsablauf am besten entspricht.

Diese Vorlage enthält auch leistungsstarke Anpassungsoptionen, die es Ihnen ermöglichen, Felder hinzuzufügen, Aufgaben zu priorisieren und sogar Erinnerungen einzurichten. Mit der ClickUp Aufgabenmanagement-Vorlage können Sie Ihren Tag ganz einfach strukturieren und behalten den Überblick über die anstehenden Aufgaben - egal wie groß oder klein sie sind. Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Status Aufgabenmanagement Vorlage

Ordnen Sie Ihren Tag mit dieser einfachen Vorlage für die Verwaltung von Statusaufgaben

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie haben eine lange Liste von Aufgaben zu erledigen, aber Sie wissen nicht, was bereits erledigt wurde und was noch zu tun ist. Erschwerend kommt hinzu, dass die Liste immer länger zu werden scheint, egal wie sehr Sie sich bemühen, sie zu begrenzen.

Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, dann brauchen Sie die Status Aufgabenmanagement Vorlage von ClickUp . Diese Vorlage hält Ihre täglichen Aufgaben in einer übersichtlichen Kanban-Tafel. Sie sehen auf einen Blick, was Sie angefangen haben, was Sie erledigt haben und was noch zu tun ist.

Noch besser: Wenn Sie bereits Aufgaben in ClickUp angelegt haben, müssen Sie die Daten in dieser Vorlage nicht noch einmal eingeben. Fügen Sie einfach die Ansicht hinzu, und ClickUp importiert alle Daten aus Ihren bestehenden Aufgaben.

Mit dieser Vorlage können Sie ganz einfach zwischen Aufgaben, die Sie erledigen müssen, und solchen, die Sie erledigen wollen, unterscheiden, so dass Sie nie etwas vergessen, was heute unbedingt erledigt werden muss. Laden Sie diese Vorlage noch heute herunter, und lassen Sie die Desorganisation der Vergangenheit angehören. Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Vorlage für tägliches Aufgabenmanagement

Organisiert und produktiv bleiben mit einem fokussierten Tagesplan mit der ClickUp Aufgabenmanagement-Vorlage

Haben Sie sich jemals gewünscht, dass Sie Ihre Tage und Wochen besser planen könnten? Die ClickUp Vorlage für das tägliche Aufgabenmanagement wurde speziell zu diesem Zweck entwickelt.

Anstatt ständig zwischen Ihrem Papierplaner, Ihren To-Do-Notizen und Ihrem Kalender hin und her zu laufen, können Sie alles in diesem einfach zu bedienenden Tagesplaner zentralisieren. Verwenden Sie ihn, um Ihre Stunden zu planen und mit Punkten für jede neue Aufgabe, jedes Ereignis oder jeden Termin in Ihrem Tag zu koordinieren.

Außerdem können Sie dank des übersichtlichen Formats Ihre zeitlichen Verpflichtungen kritisch prüfen und entscheiden, ob Sie zu viel zu tun haben, um allen Ihren Verpflichtungen nachzukommen. Dieser Planer ist auch unerlässlich, um sich an all die kleinen Dinge zu erinnern, die Ihnen durch den Kopf gehen.

Sie müssen sich nie wieder den Kopf darüber zerbrechen, einen Arzttermin zu verpassen oder den Geburtstag eines Freundes zu vergessen. Da diese Ereignisse bereits eingetragen sind, können Sie nach dem Aufwachen einen Blick in Ihren Planer werfen und alles rechtzeitig erledigen. Ihr Planer kann auch die anderen Dokumente aufzeichnen, die Ihr Leben organisieren.

Sie könnten zum Beispiel einen Link zu Ihrem dokument zur Verwaltung von E-Mail-Aufgaben so dass Sie während des Zeitblocks, den Sie für die Beantwortung von E-Mails vorgesehen haben, dorthin klicken können. Außerdem muss Ihr Planer nicht nur für wichtige Aufgaben und Termine verwendet werden.

Er kann Ihnen auch helfen, Zeit für Hobbys und Gewohnheiten zu finden, die Sie gerne ausüben. Nutzen Sie Ihren Planer beispielsweise, um Zeit für täglichen Sport, Meditation oder ein therapeutisches Bad in der Badewanne einzuplanen.

Diese Vorlage enthält auch leistungsstarke Anpassungsoptionen wie wiederkehrende Aufgaben und spezifische Fälligkeitsdaten, mit denen Sie Ihren Tag ganz einfach planen können. Das bedeutet weniger Zeit für die Planung und mehr Zeit für die Ausführung. Wenn Sie also mehr aus jedem Tag herausholen wollen, ist diese Vorlage genau das Richtige für Sie. Starten Sie über den unten stehenden Link. Diese Vorlage herunterladen

9. ClickUp Projekt Aufgabenliste Vorlage

ClickUp-Listenansicht von Aufgaben, die auf die North Star-Metrik aufgerollt werden

Die ClickUp Aufgabenliste Vorlage bietet eine organisierte Plattform für die Verfolgung aller Ihrer Aufgaben an einem Ort. Diese Vorlage lässt sich leicht an Ihren spezifischen Arbeitsablauf anpassen und zeigt nicht nur eine umfassende Liste Ihrer Aufgaben an, sondern auch Ihren Fortschritt bei jeder Aufgabe.

Sie sehen auf einen Blick, wer für welche Aufgabe zuständig ist und wann sie voraussichtlich erledigt sein wird. Diese Vorlage kategorisiert Aufgaben in Aktionspunkte, Ideen und Rückstand, was eine einfache Navigation durch Ihre Aufgaben ermöglicht. Die Vorlage bietet außerdem mehrere Ansichtsoptionen, mit denen Sie Aufgaben nach Priorität, Abteilung oder Aufgabenstatus organisieren können.

Diese Vorlage ist ideal für Teams und Einzelpersonen, die Effizienz und organisiertes Aufgabenmanagement anstreben. Durch die Integration mit ClickUp entfällt die doppelte Dateneingabe, wodurch Sie wertvolle Zeit sparen. Die ClickUp-Vorlage für Aufgabenlisten ist ein perfektes Werkzeug, um den Überblick über Aufgaben zu behalten und Projektziele effektiv zu erreichen. Diese Vorlage herunterladen

10. Microsoft Excel Aufgabenorganisator Vorlage

Über Vertex42

Manche Menschen müssen organisiert bleiben, wollen aber kein völlig neues System in ihr Leben integrieren. Sie nutzen bereits zehn verschiedene Plattformen und sind nicht an einer elften interessiert.

Für diese Menschen ist dies Microsoft Aufgabenverfolgungsvorlage aus Excel ist eine großartige Option. Sie ermöglicht es Ihnen, eine umfassende Liste der Aufgaben zu erstellen, die Sie erledigen müssen, und das alles in der vertrauten Umgebung von Excel.

Diese Excel-Vorlage ist eine gute Option für alle, die mit Excel vertraut sind und keine Zeit in ein umfassenderes Aufgabenverwaltungssystem investieren wollen. Sie ist vielleicht nicht besonders hübsch, aber sie enthält alle grundlegenden Funktionen, wie eine anpassbare Liste von Aufgaben, Fälligkeitsdaten und prozentuale Erledigung. Es gibt sogar einen Platz für Notizen, wo Sie wichtige Links, Startdaten oder ihr Projektbudget. Darüber hinaus können Sie diese Vorlage für den Aufgabentracker leicht an Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen. Ob Sie aufgaben verfolgen für ein einzelnes Projekt oder eine ganze Organisation, kann dieses Dokument Ihnen helfen, immer einen Schritt voraus zu sein.

Wenn Sie also Ihre Aufgaben innerhalb des Office-Ökosystems verwalten möchten, dann ist die Excel-Vorlage zur Aufgabenverfolgung die perfekte Lösung für Sie. Diese Vorlage herunterladen

11. Excel Daily Task Manager Vorlage

Über Microsoft-Vorlagen

Jeden Tag den Überblick zu behalten, ist schon eine Kunst für sich. Viele von uns haben eine Menge laufender Aufgaben, die unsere Aufmerksamkeit erfordern. Sie alle zu verfolgen und rechtzeitig zu erledigen, erfordert ein wenig Organisation.

Wenn Sie auf der Suche nach einer einfachen Möglichkeit sind, Ihren Tag zu organisieren, dann ist die Vorlage für das tägliche Aufgabenmanagement in Microsoft Excel . Mit dieser Vorlage für eine Projektaufgabenliste können Sie Ihre täglichen Aufgaben in einem einfachen, leicht zu lesenden Format anzeigen und organisieren. Auf diese Weise können Sie Fristen verfolgen und Prioritäten setzen to-Do-Liste damit nichts durch die Maschen fällt.

Ein weiterer praktischer Trick dieser kostenlosen Vorlage ist, dass sie automatisch alle Aufgaben hervorhebt, die heute fällig sind. Diese hervorgehobenen Einträge sind leicht zu erkennen, so dass Sie nichts übersehen, was so schnell wie möglich erledigt werden muss. Diese Funktion bedeutet vielleicht nicht viel, wenn Ihr Leben relativ entspannt ist (Sie haben Glück), aber sie kann ein Lebensretter sein, wenn die Anzahl der Aufgaben immer größer zu werden scheint.

Sie sind sich nicht sicher, ob Excel-Vorlagen für die Aufgabenverwaltung das Richtige für Sie sind? Dann sehen Sie sich unseren Leitfaden an Excel-Alternativen um etwas zu finden, das Ihnen mehr zusagt. Diese Vorlage herunterladen

Verwalten von Projektaufgaben mit Task Tracker-Vorlagen

Aufgabenverwaltungsvorlagen sind eine großartige Möglichkeit, um organisiert zu bleiben und sicherzustellen, dass Sie Ihre Aufgaben weit vor dem Zeitplan erledigen. Unabhängig davon, welche Art von Projektteam Sie haben, gibt es wahrscheinlich eine Vorlage für das Aufgabenmanagement, die Ihnen helfen kann, Ihren Arbeitsablauf zu rationalisieren, Projektaufgaben zu verwalten und Ihre Produktivität zu optimieren.

Wenn Ihr Unternehmen auf der Suche nach einer einfachen Möglichkeit ist, das Aufgabenmanagement in seinen Arbeitsabläufen zu verbessern, dann sind Sie bei ClickUp genau richtig aufgabenmanagement-Funktionen ermöglichen Ihnen mehr als nur den Zugriff auf unsere vorgefertigten Vorlagen.

Sie können auch ClickApps können Sie Ihre Erfahrung anpassen, Tags und Unteraufgaben hinzufügen oder sogar die Zusammenarbeit mit Kommentar-Threads in Echtzeit fördern.

Mit ClickUp muss Aufgabenmanagement nicht mehr ganz so... aufreibend sein. Sehen Sie selbst, was für einen Unterschied ein wenig Organisation für Ihr Unternehmen machen kann, indem Sie sich für ein kostenloses Konto anmelden heute.

Viel Spaß beim Organisieren! 🎉