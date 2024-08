15 beste Tagesplaner-Apps im Jahr 2024 (Funktionen, Preisgestaltung)

Ich werde mit einem Geständnis beginnen: Ich bin ein bisschen besessen von Produktivitäts- und Planungs-Apps. Ich bin immer auf der Suche nach den besten, effektivsten und am besten zu bedienenden Apps, um meinen Tag zu planen und meine Arbeit zu erledigen.

Das bedeutet, dass ich Dutzende von Optionen ausprobiert habe, von den umfassendsten Projektmanagement-Tools wie ClickUp bis hin zu einfachem Stift und Papier.

Basierend auf meinen Erfahrungen und den Tests des ClickUp-Teams habe ich eine Liste der besten Tagesplanungs-Apps für jeden Bedarf und jede Anforderung zusammengestellt.

Bevor wir auf die einzelnen Apps eingehen, möchte ich kurz beschreiben, wonach ich gesucht habe.

Was ist eine Tagesplaner-App?

Eine Tagesplaner-App ist ein Produktivitätswerkzeug, mit dem Sie die Aufgaben, Meetings und Kommunikationsaktivitäten organisieren können, die Sie jeden Tag erledigen müssen.

Im Gegensatz zu Projektmanagement-Tools, die sich darauf konzentrieren, die Arbeit innerhalb des Zeitplans und der Ressourcen zu erledigen, helfen die meisten Tagesplaner-Apps Einzelpersonen und Teams dabei, sich darauf zu einigen, was jeden Tag erledigt werden kann und wird.

Warum brauchen Sie eine Tagesplanungs-App?

Tagesplaner-Apps sind leistungsstarke Tools, mit denen Sie Ihren Tag organisieren und in den Griff bekommen. Sie helfen Einzelpersonen und Teams auf folgende Weise.

Klarheit: Indem Sie verschiedene Tools wie E-Mail, Slack, Projektmanagement usw. durchgehen, können Sie planen, Prioritäten setzen und die Arbeit erledigen, die wichtig ist.

Fokus: Tagesplanungs-Apps zwingen Sie dazu, sich Gedanken darüber zu machen, wie viel an einem Tag sinnvollerweise erledigt werden kann. Auf diese Weise konzentrieren Sie sich auf die wichtigen Dinge.

Management: Je nach Aufgabenbereich haben Sie vielleicht ein halbes Dutzend Meetings und hundert E-Mails zu bearbeiten. Tagesplaner-Apps helfen Ihnen, bei diesen Aktivitäten den Überblick zu behalten.

Vorhersehbarkeit: Mit einer Tagesplanungs-App können Sie große Projekte in kleine Aufgaben unterteilen und so Ihren Arbeitstag berechenbar machen.

Produktivität: Tagesplanungs-Apps verhindern die Informationsflut. Sie verhindern, dass Sie von Slack-Benachrichtigungen oder überfüllten E-Mail-Postfächern überwältigt werden, und Sie können sich auf die geplante Arbeit konzentrieren.

Worauf sollten Sie bei Tagesplanungs-Apps achten?

Mein Tag ist ein wenig planlos, mit mehreren im Voraus geplanten Ereignissen/Treffen, Aufgaben mit klaren Fristen und einigen dringenden Arbeiten, die auf mich zukommen. Daher brauchte ich eine App für den Tagesplaner mit den folgenden Funktionen, damit ich meine Arbeit nicht vernachlässige.

Datumsansicht: Sie können jeder Aufgabe ein Datum oder eine Frist zuweisen und sie nach Tag/Woche/Monat anzeigen. Das heißt, wenn ich eine Woche später einen Termin für etwas habe, kann ich diesen zuweisen und werde an diesem zukünftigen Datum erinnert.

Terminplanung: Die Möglichkeit, Aufgaben und Besprechungen nach einem Tagesplan zu erstellen, der idealerweise in einen Kalender integriert ist. Meine Kollegen senden Einladungen über Google Calendar. Meine App für die Tagesplanung muss diese automatisch in meinen Zeitplan einbinden.

Aufgabenverwaltung: Den Überblick über Aufgaben behalten mit zusätzlichen Beschreibungen, Kommentaren, Checklisten und mehr. Zu jeder Aufgabe gehört eine Liste von Anforderungen und Akzeptanzkriterien, die in der Tagesplaner-App enthalten sein müssen.

Zeitblockierung: Blockieren von Zeit für jede Aufgabe auf der Grundlage von Schätzungen und Vergleichen der erfassten Zeit mit dieser. Stellen Sie sich vor, Sie haben fünf einstündige Besprechungen und vier 90-minütige Aufgaben an einem Tag! Um das zu vermeiden, brauche ich eine Zeitblockierungsfunktion.

Berichterstattung: Automatische Erstellung von Zeiterfassungsbögen, Messung von KPIs und Verfolgung des Fortschritts. Alles, was den Verwaltungsaufwand reduziert und Transparenz schafft, ist ein großer Bonus.

Kompatibilität: Integration und Zusammenarbeit mit verschiedenen gängigen Unternehmenstools, damit ich mit Kollegen und Kunden über die Plattform ihrer Wahl zusammenarbeiten kann.

Zugänglichkeit: Web-, Mobil- und Desktop-Apps für einen 24×7-Zugang.

Dies ist nur die Grundlage. Zur Unterstützung des Projektmanagements und der persönlichen Produktivität, digitale Planer-Apps tun auch gut daran, Funktionen für Automatisierung, KI, Integrationen und mehr zu bieten.

Sehen wir uns die 15 besten kostenpflichtigen und kostenlosen Tagesplaner-Apps anhand dieser Parameter an.

Tagesplaner-Apps im Überblick

Die 15 besten Tagesplaner-Apps für das Jahr 2024

Hier sind, in keiner bestimmten Reihenfolge, die besten Tagesplaner-Apps, die Sie im Jahr 2024 nutzen können. Um es für Sie einfacher zu machen, habe ich die Funktionen verglichen, herausgefunden, für wen jede App am besten geeignet ist, und auch die Preise angegeben.

Sollen wir beginnen?

1. ClickUp

ClickUp ist eine umfassende Projektmanagement-Plattform mit einzigartigen Funktionen zur täglichen Planung für Einzelpersonen und Teams.

ClickUp kombiniert Aufgabenmanagement-Funktionen, Terminplanung, Formulare, Mind Maps und Dutzende von anpassbaren Ansichten, um eine vollständige Flexibilität bei der täglichen Planung zu bieten.

Ich liebe ClickUp für seine Fähigkeit, alles zu tun und noch einiges mehr. Die Hierarchie aus Arbeitsbereich > Ordnern > Listen > Aufgaben > Unteraufgaben bietet eine enorme Granularität. Die Kalender-, Zeitplan- und Gantt-Diagramm-Ansichten sorgen dafür, dass ich nicht zu viel Zeit einplane und in Verzug gerate.

ClickUp Brain ist fantastisch in die verschiedenen Aspekte des Tools integriert. Vor allem als Autor ist ClickUp Brain ein großartiger Helfer, um Ideen zu entwickeln, lange Blogbeiträge zusammenzufassen, Korrektur zu lesen usw.

ClickUp: Beste KI-gesteuerte App für den Tagesplaner

Unter allen Tagesplaner-Apps, die es heute auf dem Markt gibt, sind die KI-Fähigkeiten von ClickUp unübertroffen. ClickUp Gehirn ist das weltweit erste neuronale Netzwerk, das Aufgaben, Dokumente, Personen und das gesamte Wissen Ihres Unternehmens mit KI verbindet.

Mit ClickUp Brain können Sie:

To-Do-Listen von Dingen generieren und hinzufügen zuClickUp Aufgaben* Erledigte Aufgaben zusammenfassen und Updates posten

Fragen stellen, um Prioritäten zu setzen, z. B.: Woran sollte ich als nächstes arbeiten? Was sind die dringendsten Aufgaben? Welche Aufgaben sind blockiert?

Verwandeln Sie Stimmen aus Ihren Besprechungen und Clips in Texttranskripte

Automatische Verschriftlichung mit ClickUp Brain

ClickUp beste Eigenschaften

ClickUp Brain als Ihr persönlicher Assistent und Planungshelfer

ClickUp Kalenderansicht um Aufgaben/Ereignisse über einen Tag/Woche/Monat zu sehen

Zwei-Wege-Integrationen mit Google- und Outlook-Kalendern für Echtzeit-Synchronisation

Zeiterfassung für Kalendersperrung und granulare Tagesplanung

Zielvorgaben und Fortschrittsberichte

ClickUp enthält außerdem Dutzende von Vorlagen für die Tagesplanung und Projektmanagement-Anwendungen. Planen Sie Ihre Tage mit ClickUp's Tagesplaner-Vorlage . Fügen Sie Aufgaben hinzu und kategorisieren Sie sie, legen Sie Fälligkeitsdaten und Prioritäten fest, haken Sie sie ab und verfolgen Sie den Fortschritt - alles an einem Ort. Diese Vorlage herunterladen

Einschränkungen beim Anklicken

ClickUp ist mehr als nur ein täglicher Planer. Es ist ein Produktivitätsarbeitsbereich mit umfassenden Funktionen für das Projektmanagement. Dies kann für neue Benutzer überwältigend sein und eine steile Lernkurve verursachen.

ClickUp-Preise

Kostenlos für immer

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

Business: $12/Monat pro Benutzer

Unternehmen:Kontakt für Preise* ClickUp Gehirn: Hinzufügen zu einem bezahlten Plan für $5 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

Verfügbare Apps

ClickUp App ist zum Download verfügbar auf

Android

iOS

Windows

MacOS

Linux

Web

Apple Uhr

Bald in der Meta Quest - grundsätzlich überall

2. Google Kalender

Quelle: Google Kalender

Google Calendar ist einer der beliebtesten online-Kalender die heute auf dem Markt erhältlich sind. Die meisten Gmail/GSuite-Nutzer verwenden automatisch den Google-Kalender, der mit ihrer E-Mail-Anwendung gebündelt ist.

Wie ich bereits sagte, plane ich viele Ereignisse in Google Calendar. Ich füge meine eigenen persönlichen Termine hinzu, z. B. Mittagessen, Fitnessstudio, Schulabholung usw., damit niemand erwartet, dass ich zu diesen Zeiten online bin.

Google Calendar bietet jedoch nur eine begrenzte Möglichkeit, Aufgaben zu verfolgen. Ich habe festgestellt, dass ich ein anderes Tool für die Tagesplanung benötige, um die Einschränkungen von Google Calendar auszugleichen.

Google Calendar: Am besten für Zeitblockierung

Wenn Sie ein Berater, Consultant oder Coach sind, ist Google Calendar eine großartige Möglichkeit, alle Ereignisse für den Tag zu planen. Es hilft Ihnen, vernünftige produktivitätspläne (keine Überplanung) und informieren die Kollegen/Kunden entsprechend.

Beste Eigenschaften von Google Calendar

Integrierte Funktionen für die Erstellung von Aufgabenlisten, Fristen und die Aufgabenverwaltung

Möglichkeit, mehrere Kalender (privat, Arbeit, Schule usw.) in einer Ansicht zu sehen, um eine fehlerfreie Planung zu ermöglichen

Arbeitszeiten und Arbeitsort für automatische RSVP-Optionen

Aufgaben und Ereignisse von Teammitgliedern in einer einzigen Ansicht, was die Überprüfung ihrer Verfügbarkeit und die Planung von Besprechungen erleichtert

Gruppenkalender mit Teammitgliedern für wiederkehrende Aufgaben wie Teamurlaub

Integration mit praktisch allen anderen Tools, die Sie verwenden

Einschränkungen von Google Calendar

Google Calendar ist in erster Linie ein Kalender mit einigen anderen Funktionen. Das bedeutet, dass die Projektmanagement- und Berichtsfunktionen stark eingeschränkt sind.

Google Calendar Preise

Kostenlos

Business Starter: $7.2/Monat pro Benutzer

Business Standard: $14.4/Monat pro Benutzer

Business Plus: $21.6/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontakt für Preise

ZwillingAI-Kalender: Zu jedem Plan hinzufügen und 14 Tage lang kostenlos testen

Google Kalender Bewertungen und Rezensionen

Verfügbare Apps

Die Google Kalender-App ist als Android-, iOS- und Web-Version verfügbar.

Bonus: Wählen Sie aus diesen zeitsperrvorlagen um Ihre Zeit effektiv und konsequent zu organisieren.

3. Begriff

Quelle: Notion

Notion begann als App zur Erstellung von Notizen und hat sich inzwischen zu einer breiten Palette von Produktivitäts- und Tagesplanungsfunktionen entwickelt. Mit Notion können Sie Dokumente erstellen, Unternehmens-Wikis schreiben, Projekte verwalten und die Arbeit für jeden Tag planen.

Ich habe Notion als Dokumentations-App verwendet, um Ideen für Artikel, Feedback von Kollegen/Stakeholdern, Qualitätschecklisten usw. festzuhalten. Ich habe es ausgiebig für die Verwaltung von Stilrichtlinien verwendet, damit ich bei Bedarf leicht darauf zugreifen kann.

Als täglicher Planer fehlte mir in Notion jedoch die Möglichkeit, die Zeit zu erfassen, Schätzungen zu erstellen, die Zeit zu blockieren usw., was für die Produktivität von grundlegender Bedeutung ist.

Notion: Am besten geeignet für die wissensmanagementbasierte Tagesplanung

Notion ist eine fantastische Ressource für Kreative und Wissensarbeiter, die unterschiedliche Daten zusammenführen, um komplexe Probleme zu lösen.

Wenn Ihre Arbeit mehr als nur eine Handvoll einfacher Aufgaben umfasst, wie z. B. den Kauf von Milch oder die Zahlung von Gehältern, kann Notion Ihnen helfen, Ihre Informationen zu konsolidieren.

Sie können Aufgaben und Dokumente mit benutzerdefinierten Beschriftungen, Tags, Besitzern, Toggles, To-Dos und mehr erstellen. Sie können auch die Kalenderansicht verwenden, um laufende Arbeiten im Auge zu behalten.

Die besten Funktionen von Notion

Flexibles Wissensmanagement-Tool mit einer breiten Palette anpassbarer Funktionen

Möglichkeit zum Hochladen von Bildern, Einbetten von Videos usw. für einen vollständigen Kontext

10.000+ Vorlagen für persönliche, berufliche und schulische Projekte

Notion AI für Brainstorming ohne Suchmaschine, Generierung von Antworten und automatisches Ausfüllen von Tabellen, alles in Echtzeit

Bewegungseinschränkungen

Notion hat den Ruf, für neue Nutzer schwer zu verstehen zu sein. Die Flexibilität der App kann es den Nutzern erschweren, ihre eigenen Systeme innerhalb von Notion zu entwickeln.

Preise für Notion

Kostenlos

Plus: $10/Monat pro Benutzer

Business: $18/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Preise auf Anfrage

Notion AI: Zu jedem Tarif für $10/Monat pro Benutzer hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen

Verfügbare Apps

Notion ist als Download für macOS, Windows, Android und iOS verfügbar

4. Clockify

Quelle: Clockify

Clockify ist eine beliebte Zeiterfassungs-App zur Erfassung von Produktivität, Anwesenheit und abrechenbaren Stunden. Sie konzentriert sich auf das Zeitmanagement und bietet Funktionen wie einen Timer, Kalender, Zeiterfassungsbögen, Aktivitätsberichte, Terminplanung, Genehmigungen und Rechnungsstellung.

Clockify ist eine App, die auf die Planung und Erfassung von Zeit ausgerichtet ist und sich perfekt für die tägliche Planung eignet. Ich habe am Vorabend Aufgaben in einem Kalender geplant, damit ich genau wusste, was ich wann am Tag zu tun hatte. Es war auch fantastisch, in den Berichten sehen zu können, wie viel Zeit ich über mehrere Tage hinweg für eine Aufgabe aufgewendet habe.

Clockify: Am besten für Freiberufler und kleine Teams, die ihre Zeit abrechnen

Wenn Sie Freiberufler oder Inhaber eines kleinen Unternehmens sind, eignet sich Clockify perfekt für die Überwachung und Nachverfolgung abrechenbarer Stunden. Obwohl Clockify nicht als Planer konzipiert ist, ermöglicht es Benutzern, Arbeit, Aufgaben, Schichten und Freizeit zu planen.

Auf der Grundlage dieser Zeiteinträge können Sie auch automatisch Stundenzettel und Rechnungen erstellen, um die Abrechnung zu vereinfachen.

Clockify beste Funktionen

Einfache und leistungsstarke Funktionen zur Zeiterfassung

Automatische Zeiterfassung über Apps und Websites, die Sie regelmäßig nutzen

Möglichkeit, Aufgaben an Teammitglieder zu vergeben, Meilensteine zu erstellen und Einblicke in die Arbeitsüberlastung zu erhalten

Vorlagen zum Laden von wöchentlich wiederkehrenden Aktivitäten

Clockify Einschränkungen

Die Zeitmanagement-Funktionen von Clockify überfordern die täglichen Planungsmöglichkeiten. Infolgedessen werden die Benutzer dazu gedrängt, die Zeitplanungsfunktionen auch für die Planung zu verwenden.

Clockify Preise

Kostenlos mit unbegrenzter Zeiterfassung

Basic: $4,99/Monat pro Benutzer

Standard: $6.99/Monat pro Benutzer

Pro: $9.99/Monat pro Benutzer

Enterprise: $14.99/Monat pro Benutzer

Clockify Bewertungen und Rezensionen

Verfügbare Apps

Clockify App steht zum Download für macOS, Windows, iOS, Chrome, Firefox, Edge und Linux zur Verfügung.

5. Todoist

Quelle: Todoist

Todoist ist ein einfaches und mobiles Aufgabenmanagement-Tool. Sein minimalistisches Design ermöglicht es Ihnen, Aufgaben so natürlich zu protokollieren, wie Sie sie auf ein Blatt Papier schreiben. Sie können dann alle Ihre Aufgaben in Projekten organisieren und Prioritäten/Etiketten hinzufügen.

Meine Lieblingsfunktion ist die "Heute-Ansicht", die es Ihnen ermöglicht, sich auf die Aufgaben zu konzentrieren, die heute fällig sind, ohne dass Sie durch alles andere abgelenkt werden. Im Gegensatz zu einer Kalenderansicht, in der die Aufgaben der Woche/3-4 Tage auf einmal angezeigt werden, hilft die Heute-Ansicht dabei, in der Gegenwart zu bleiben und zu vermeiden, dass man zu sehr an die Zukunft denkt.

Um die Zeit zu verfolgen, Aufgaben zu Projekten zusammenzufassen, etc. Ist Todoist limitierend. Ich habe mich dabei ertappt, dass ich Projekte mit einem umfassenderen Tool verwaltet habe und Todoist nur für einfache tägliche Aufgaben verwendet habe. Mit der Zeit wurde es mühsam, mehrere Tools zu verwalten.

Todoist: Am besten für die Planung unterwegs

Todoist bietet intuitive und mobilfreundliche Funktionen zur Verwaltung von Aufgaben. Sein minimalistisches Design macht es zu einem Vergnügen, auch für diejenigen, die nicht technologisch versiert sind.

Die besten Funktionen von Todoist

Einfaches und minimalistisches Interface für die Aufzeichnung von Aufgaben

Flexible Ansichten, insbesondere die Kalenderansicht, um Aufgaben auf einer Zeitachse zu sehen

Projektfreigabe, Zusammenarbeit und Kommentare

über 80 Integrationen für Informationsaustausch, Kommunikation und Automatisierung

Produktivitätsvisualisierung nach Woche und Monat, um Teammitglieder auf dem Laufenden zu halten (plus Todoist Karma für die Erledigung von Aufgaben!)

Todoist Einschränkungen

Die Funktionen für Teams sind begrenzt

Benutzer sagen, dass die App nicht die Möglichkeit bietet, Zeitaufschlüsselungen für jede Aufgabe hinzuzufügen

Einige Nutzer haben manchmal Probleme mit der Synchronisierung mit dem Google-Kalender

Todoist Preise

Einsteiger: $0

Pro: $5/Monat pro Benutzer

Business: $8/Monat pro Benutzer

Todoist Bewertungen und Rezensionen

Verfügbare Apps

Die Todoist-App steht für Android, iOS, Windows, macOS und Linux zum Download bereit

Die App hat auch Web- und Apple Watch-Versionen

6. Any.do

Quelle: Any.do

Any.do ist eine Aufgabenmanagement-App für Einzelpersonen, Familien und Teams. Der interessanteste Teil über Any.do ist, dass es ein speziell entwickeltes Modul für die tägliche Planung bietet, die beinhaltet:

Private Ansicht von allem, was für Sie relevant ist

Jeden Tag ein neuer Start, um nach Ihren Bedürfnissen zu planen

Push-Benachrichtigungen und geführte Arbeitsabläufe zur Planung des Tages

Kalenderintegration zur Verwaltung von Ereignissen und Aufgaben an einem Ort

Anpassbare Ansichten basierend auf Ihren Präferenzen

Ich habe Any.do für eine kurze Zeit verwendet, als ich zu viele Dinge gleichzeitig zu erledigen hatte - eine Katze im OP, ein Kind in der Fußballmannschaft der Schule, ein bevorstehender Urlaub, zusätzlich zu mehreren Schreibaufträgen.

Um all dies zu bewältigen, ohne das Persönliche für die Arbeit zu vernachlässigen, ist Any.do ein großartiges Werkzeug. Die Fokussierungsfunktionen eignen sich auch hervorragend, um den Produktivitätswahnsinn zu minimieren.

Any.do: Am besten geeignet für die Integration von persönlichen und beruflichen Plänen in einem Tool

Mit Any.do können Sie jeden Aspekt Ihres Lebens verwalten, ohne dass einer den anderen auffrisst.

Die besten Funktionen von Any.do

Personalisierte intelligente Vorschläge aufwie man sich konzentriert und auf was man sich konzentrieren sollte

Integration mit verschiedenen Projektmanagement-Tools zur Konsolidierung persönlicher und beruflicher Bedürfnisse

Vorgefertigtevorlagen für Aufgabenlisten für verschiedene Anwendungsfälle

Einschränkungen von Any.do

Die Nutzer sind unzufrieden mit dem Umfang der Aufgabendetails, die zu jedem To-Do-Element hinzugefügt werden können

Einige Nutzer erwähnen auch, dass es nicht für spezifische Aufgabenmanagement-Frameworks wie GTD geeignet ist

Preise von Any.do

Persönlich: $0

Premium: $5.99

Familie: $9.99/Monat für 4 Benutzer

Teams: $7,99/Monat pro Mitglied

Any.do Bewertungen und Rezensionen

Verfügbare Apps

Die Any.do App steht zum Download für Telefon (Android und iOS), iPad, Desktop (Windows, macOS), Web und Smartwatch zur Verfügung.

7. Sunsama

Quelle: Sunsama

Sunsama ist ein Produktivitätswerkzeug, das sich auf die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben konzentriert. Es ist ein digitaler Tagesplaner, der Daten aus all Ihren Apps konsolidiert und übersichtlich auf einer Zeitleiste anzeigt.

Was mich an Sunsama am meisten beeindruckt hat, war die Möglichkeit, die gesamte Kommunikation zu konsolidieren. Früher hatte ich Aufgaben in einem Tool, Ereignisse in einem anderen, persönliche Aufgaben in einer anderen Liste, Anfragen in E-Mails - an jedem beliebigen Tag verpasste ich etwas anderes. Sunsama versprach, dieses Problem zu lösen.

Das tägliche Ritual, jeden Tag zu überprüfen und zu planen, ist gut. Die Möglichkeit, den Plan automatisch auf Slack zu posten, war ebenfalls sehr praktisch.

Im Laufe der Zeit habe ich jedoch gemerkt, dass die Konsolidierung von allem überwältigender ist, als ich erwartet hatte. Es fiel mir schwer, die vielen täglich eingehenden Mitteilungen nach Prioritäten zu ordnen, weil Sunsama alles in einer Liste für mich auflistete.

Sunsama: Am besten für die tägliche Planung in einem Fenster

Sunsama ist darauf ausgerichtet, dass Einzelpersonen das Durcheinander in ihrem Arbeitsleben organisieren und planen, um produktiv zu sein.

Wenn Sie arbeitsbezogene Informationen in E-Mails, Slack, Kalender, Notion, Trello, ClickUp oder Github haben, kann Sunsama sie an einem Ort vereinen, so dass Sie sie mit Stil abhaken können!

Die besten Funktionen von Sunsama

Geführte Tagesplanung mit einer Schritt-für-Schritt-Routine

Einheitliche Tagesansicht

Tägliche Ziele mit Zeitschätzungen

Timeboxing und Terminplanung

Sunsama Einschränkungen

Sunsama ist ein persönliches Produktivitätswerkzeug, das wenig für Teams geeignet ist

Die Vereinheitlichung von Daten aus verschiedenen Quellen kann überwältigend werden

Es könnte lästig sein, unwichtige/irrelevante E-Mails zu importieren und sie dann in Sunsama zu verwerfen

Sunsama Preise

14-tägige kostenlose Testversion

Monatliches Abonnement: $20/Monat

Jahresabonnement: $16/Monat mit jährlicher Abrechnung

Sunsama Bewertungen und Rezensionen

Verfügbare Apps

Die Sunsama App steht zum Download für Telefon (Android und iOS) und Desktop zur Verfügung

8. Plaky

Quelle: Plaky

Plaky ist eine visuelle Projektplanungssoftware für Teams. Sie ermöglicht es Teams, Aufgaben zu erstellen, Teams zusammenzustellen, Mitglieder hinzuzufügen, zu kommentieren, den Fortschritt zu verfolgen und Projekte zu verwalten. Die Funktionen umfassen Aufgabenmanagement, Zusammenarbeit, Berichterstattung und Verwaltung.

Für mich ist es eine unwiderstehliche Einladung, wenn eine App kostenlos ist, also habe ich mit Plaky angefangen. Für ein einfaches Aufgabenmanagement-Tool war Plaky für mich genau das Richtige. Nachdem ich jedoch andere Apps mit umfangreicheren Funktionen ausprobiert hatte, fand ich bei Plaky nichts, was mich begeistert hätte.

Plaky: Am besten für kleine Unternehmen und gemeinnützige Organisationen

Plaky ist eine kostenlose App für die Tagesplanung, die die Bedürfnisse von kleinen Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen kostengünstig erfüllt. Plaky eignet sich hervorragend für kleine Teams und ermöglicht abteilungsübergreifend die Zentralisierung der gesamten Kommunikation und Zusammenarbeit in Echtzeit.

Plaky beste Eigenschaften

Einfache Onboarding-Workflows

Vorgefertigte Vorlagen für Marketing, HR, Vertrieb, CRM und Softwareentwicklung

Unbegrenzte Anzahl von Projekten, Aufgaben und Benutzern

Plakative Einschränkungen

Plaky kann für Unternehmensprojekte, die komplexe Anpassungen erfordern, einschränkend sein.

Plaky-Preise

Kostenlos für immer

Pro: $4.99/Monat pro Benutzer

Enterprise: $10.99/Monat pro Benutzer

cake.com-Paket: $15,99/Monat pro Benutzer

Plakative Bewertungen und Rezensionen

Verfügbare Apps

Plaky ist als Telefon- (Android und iOS) und Web-Version zum Download verfügbar.

9. TickTick

Quelle: TickTick

TickTick ist ein umfassendes Werkzeug für die Organisation aller Aspekte des Lebens. Zusätzlich zur Tagesplanung können Sie mit TickTick Ihre To-Dos, Aufgaben, Ziele und Ereignisse organisieren.

TickTick ist eine weitere App, mit der sich Arbeit und Leben sehr effektiv an einem Ort zusammenführen lassen. Die benutzerfreundliche Oberfläche ist einladend. Der Pomodoro-Timer war eine einfachere, besser organisierte Möglichkeit, die Zeit zu erfassen. Der Generator für weißes Rauschen ist der beste Freund des Schriftstellers.

TickTick: Am besten geeignet für die Organisation und Erledigung täglicher Aufgaben nach einem Zeitplan

TickTick verfügt über einen eingebauten Pomodoro-Timer, der Ihnen hilft, sich auf die anstehenden Aufgaben zu konzentrieren und sie nach einem Zeitplan zu erledigen. Das ist ideal für Leute, die zu viele kleine Dinge zu erledigen haben. Und was noch mehr ist? Sie können auch weißes Rauschen im Hintergrund abspielen, während Sie arbeiten!

Wenn Sie z. B. ein Manager oder ein Fachmann für Kundenerfolg sind, könnten Ihre Aufgaben darin bestehen, Entscheidungen zu treffen, Dokumente zu prüfen, Feedback zu geben usw., und jede dieser Aufgaben kann innerhalb von 25 Minuten erledigt werden. TickTick ist dafür hervorragend geeignet.

Die besten Eigenschaften von TickTick

Möglichkeit, Aufgaben aus Sprachbefehlen, E-Mails, Siri und Widgets zu erstellen

Automatische Datumsanalyse von Fristen in Erinnerungen

lästiger Alarm" für Aufgaben, die Sie auf keinen Fall verpassen dürfen

Prioritätsstufen und Sortierung

Anpassbare Kalenderansichten

TickTick-Einschränkungen

Die Benutzer sind von den Einschränkungen der kostenlosen Version enttäuscht

Nutzer sagen auch, dass Warntöne und lästige Alarme manchmal die Angst vor Benachrichtigungen verschlimmern

TickTick Preise

Monatliches Abo: $3.99/Monat

Jahresabonnement: $35.99/Jahr

TickTick-Bewertungen und Rezensionen

Verfügbare Apps

Die TickTick-App steht zum Download für Telefon (Android und iOS), iPad, Desktop (Windows, macOS, Linux), Webversion und Apple Watch zur Verfügung.

10. Strukturiert

Quelle: Strukturiert

Structured ist eine multifunktionale Produktivitäts-App mit integrierter KI. Sie ist nicht nur ein intuitiver Tagesplaner, sondern auch eine To-Do-Liste, ein Kalender, ein Gewohnheits-Tracker, ein Fokus-Timer und mehr.

Ich mochte Structured, weil es nur wenige Funktionen hatte. Ohne viel Schnickschnack bot mir Structured nur das Nötigste, um meinen Tag gut zu planen. Die Zeitleistenansicht ist besonders nützlich, da es sich um eine Listenansicht handelt, mit der ich vertraut bin, die aber auf einer Zeitleiste angeordnet ist. Die Möglichkeit, den Elementen eigene Farben hinzuzufügen, war ebenfalls sehr interessant.

Strukturiert: Am besten geeignet für Personen mit vielen Aufgaben und Terminen

Structured wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, die Kontrolle über die unzähligen Dinge zu behalten, die Sie erledigen müssen. Die App strukturiert also tonnenweise Aufgaben und Termine in einer einzigen Zeitleiste und hilft Ihnen, eine Prioritätenliste zu erstellen und Dinge abzuhaken.

Die besten Funktionen von Structured

Einfache, leicht zu bedienende Benutzeroberfläche

Minimale Optionen für eine übersichtliche Aufgabenverwaltung

Anpassungsfähigkeit an individuelle Bedürfnisse

Strukturierte Einschränkungen

Structured ist einfach und auf das Wesentliche konzentriert. Es verfügt nicht über komplexe Projektmanagementfunktionen, die sich um das große Ganze kümmern.

Strukturierte Preise

Kostenloser Plan

Structured Pro Monatlich: $2.99/Monat

Structured Pro Jährlich: $9.99/Jahr

Structured Pro Lifetime: $29.99 für ein ganzes Leben

Strukturierte Bewertungen und Rezensionen

Verfügbare Apps

Structured App steht zum Download auf Phone (Android und iOS) und macOS zur Verfügung.

11. Dinge 3

Quelle: Dinge 3

Things 3 ist ein preisgekrönter persönlicher Aufgabenmanager. Er kombiniert Kalenderereignisse und Aufgaben, um einen besseren Überblick über Ihren Zeitplan zu erhalten. Es ermöglicht Ihnen, Ihren Tag morgens zu planen, abends Rückstände zu beseitigen und Aufgaben für die Zukunft zu wiederholen.

Als Mac-Nutzer hat mir gefallen, wie mühelos Things 3 in mein Ökosystem integriert ist, sowohl auf dem Computer als auch auf dem Telefon. Die Apple Watch App ist umfassender als jedes andere Aufgabenmanagement-Tool, das ich bisher verwendet habe.

Ich konnte die Touch Bar, Hand-Off, Schnellaktionen auf dem Startbildschirm usw. nutzen, fast so, als wäre es eine native App! Einmalige Zahlung anstelle von monatlichen Abonnements? Melden Sie mich an!

Things 3: Beste App zur Tagesplanung für Apple-Nutzer

Things 3 ist für das Apple-Ökosystem mit macOS, iOS, iPadOS und sogar Vision Pro konzipiert.

Es hat ein intuitives und natives Design, mit dem sich Apple-Nutzer sofort vertraut fühlen werden. Apple-spezifische Shortcuts und Befehle funktionieren auch in Things 3.

Things 3 beste Eigenschaften

Geführte Tagesplanung und Rituale zum Abschalten

Überschriften zum Erstellen von Kategorien und Meilensteinen innerhalb von Projekten

Checklisten für Teilaufgaben

Intelligente Planung in natürlicher Sprache mit Jump Start

Schlanker Modus und mehrere Fenster

Einschränkungen von Things 3

Beschränkt auf das Apple-Ökosystem. Wenn Sie Teammitglieder oder Auftragnehmer haben, die andere Betriebssysteme verwenden, können Sie nicht mit Things 3 zusammenarbeiten

iPhone-, Apple Watch- und iPad-Apps kosten extra

Things 3 Preise

Einmaliger Kauf von 49,99 $

Things 3 Bewertungen und Rezensionen

Verfügbare Apps

Things 3 App steht zum Download für macOS, iOS, iPad und visionOS zur Verfügung

12. Trello

Quelle: Trello

Atlassian Trello ist eine Aufgabenverwaltungslösung, die auf der Kanban-Methode basiert und Karten, Listen und Tafeln verwendet. Von der einfachen Aufgabenverwaltung bis hin zu komplexen Workflows kann Trello alle Arten von Projekten mit Leichtigkeit bewältigen.

In den Anfängen meiner Produktivitätsreise war Trello die zentrale Anlaufstelle. Ich hatte Tafeln für Filme, die ich sehen wollte, Bücher, die ich lesen wollte, tägliche/wöchentliche/monatliche Haushaltsaufgaben usw., zusätzlich zu meiner Arbeit. Das einfache kartenbasierte Kanban-Board war mein Einstieg in das Projektmanagement.

Mit der Zeit brauchte ich etwas Spezifischeres für die Tagesplanung. Trello eignete sich hervorragend für Projekte, die in Aufgaben unterteilt waren, aber es konnte die verschiedenen anderen Dinge wie Ereignisse, Antworten, Besprechungen usw., mit denen ich zurechtkommen musste, nicht berücksichtigen.

Trello: Am besten für Teams, die klar definierte Aufgaben ausführen

Trello folgt einer Hierarchie von Karten und Tafeln. Wenn Sie eine Reihe von klar definierten Aufgaben haben, können Sie für jede von ihnen Karten erstellen und sie auf Boards mit Schwimmspuren für jeden Status organisieren.

Trello wird häufig von Softwareentwicklungsteams verwendet, die Karten für jede Funktion/Benutzergeschichte erstellen, die die Pipeline durchläuft.

Trello beste Eigenschaften

Übersichtliche Darstellung der Arbeitspipeline in Form von Boards, Kalenderansichten, Zeitleisten und mehr

Automatisierung ohne Code für sich wiederholende Prozesse und wiederkehrende Aufgaben

Praxiserprobte Vorlagen von Branchenführern

Trello-Einschränkungen

Für Aktivitäten, die komplexere Kreativität und Problemlösungen beinhalten, sind die begrenzten Funktionen von Trello möglicherweise nicht ausreichend

Von Teams wird erwartet, dass sie ihre Arbeitsabläufe ausschließlich in Form von Karten, Listen und Tafeln organisieren - ein anderes Format ist nicht möglich

Trello-Preise

Kostenlos

Standard: $6/Monat pro Benutzer

Premium: $12.5/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontakt für Preise

Trello Bewertungen und Rezensionen

Verfügbare Apps

Die Trello App steht zum Download für Telefon (Android und iOS), Desktop (Windows und macOS) und Web zur Verfügung

13. Microsoft Outlook

Quelle: Wikimedia Commons Microsoft Outlook ist eines der ältesten noch existierenden E-Mail-Verwaltungstools. In erster Linie ermöglicht Outlook das Senden und Empfangen von E-Mails über einen strukturierten Posteingang. Als eine Erweiterung dessen umfasst es auch:

Kalender zum Planen von Besprechungen und Veranstaltungen

To-Do-Liste

Verwaltung von Kontakten

Funktionen für die Erstellung von Notizen und Tagebucheinträgen

Jeder hat eine Phase, in der er Outlook zur Verwaltung seiner E-Mails verwendet, so auch ich. Ich habe Outlook hauptsächlich zum Empfangen und Beantworten von E-Mails verwendet, habe aber auch Besprechungen damit geplant. Auch Teams ist nahtlos integriert.

Da ich aber sonst nicht mit dem Microsoft-Stack gearbeitet habe, wurde die Integration von Drittanbieter-Tools zu einer Herausforderung.

Outlook: Am besten für Teams auf dem Microsoft-Stack

Der Microsoft-Tech-Stack wird von vielen Teams auf der ganzen Welt genutzt. Für diejenigen, die bereits mit Microsoft arbeiten, ist Outlook ein großartiger konsolidierter Arbeitsbereich.

Outlook kann als De-facto-Ticket-Management-System dienen, vor allem, wenn sich Ihre Aufgabe um E-Mails dreht, wie z. B. Kundenerfolg oder Softwarewartung.

Microsoft Outlook - die besten Eigenschaften

Multifunktionale E-Mail-Verwaltung

Kombination von E-Mails, Aufgaben, Terminen, Kontakten und Notizen in einer einzigen Anwendung

Integration mit anderen Microsoft-Tools, wie Teams und Office 365

Einschränkungen von Microsoft Outlook

Outlook ist nicht das intuitivste E-Mail-Verwaltungstool

Beschränkt auf den Microsoft-Stack

Microsoft Outlook Preise

Eigenständiger Preis $159,99 für 1 PC oder Mac

Für zu Hause:

Familie: $9,99/Monat für bis zu 6 Benutzer Persönlich: $6,99/Monat für einen Benutzer

Für Unternehmen (Jahrespreise):

MS365 Business Basic: $6/Monat pro Benutzer MS365 Business Standard: $12,5/Monat pro Benutzer MS365 Business Premium: $22/Monat pro Benutzer MS365 Apps für Unternehmen: $8,25/Monat pro Benutzer



Microsoft Outlook Bewertungen und Rezensionen

Verfügbare Apps

Microsoft Outlook ist als Download für Telefon (Android und iOS) und Desktop (Windows und macOS) verfügbar

14. nTask

Quelle: nTask

nTask ist eine durchgängige Projektmanagement-Software mit Funktionen für Planung, Ausführung, Überwachung und Verbesserung.

Ich fing an, nTask zu benutzen, als das Software-Team meines Unternehmens es für sein Aufgabenmanagement bevorzugte. Es war umfassend und gab mir einen Einblick in die Entwicklung von Software aus der Vogelperspektive. Ich habe eine Menge gelernt. Für die Verwaltung meiner eigenen Schreibprojekte und Aufgaben fand ich es jedoch nicht anpassungsfähig genug.

nTask: Am besten für Softwareentwicklungsteams

nTask wurde entwickelt, um schnell arbeitende, agile Softwareentwicklungsteams zu unterstützen. Eine detaillierte Projektplanung ermöglicht die Zuweisung von Ressourcen, Zeitplänen, Budgets usw.

Mit nTask können Sie Ihre eigenen Workflows entwerfen, benutzerdefinierte Status erstellen oder vorgefertigte vorlagen für den Tagesplaner um sich für den Erfolg zu rüsten.

nTask beste Eigenschaften

Zeiterfassung, automatische Stundenzettel und Genehmigungsworkflows

Problemverfolgung mit Schweregrad- und Statusanpassungen

Kalendersynchronisierung für Besprechungen, Tagesordnung und Diskussionsnotizen

Risikomanagement und Lösungsansätze

Berichte mit benutzerdefinierten KPIs

nAufgabenbeschränkungen

Benutzer finden die Benutzeroberfläche chaotisch und schwierig zu bedienen

Im Vergleich zu anderen Software-Projektmanagement-Tools kann nTask in seinen Funktionen eingeschränkt sein

nTask-Preise

7 Tage kostenlose Testversion

Premium: $4/Monat pro Benutzer

Business: $12/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontakt für Preise

nTask-Bewertungen und Rezensionen

Verfügbare Apps

nTask ist als Download für Telefon (Android und iOS) und Webversion verfügbar.

15. Evernote

Quelle: Evernote

Evernote ist eine der am längsten bestehenden Apps für die Erstellung von Notizen. Was ursprünglich ein Tool zum Organisieren von Notizen und Ideen in digitalen Notizbüchern war, hat sich inzwischen zu einer umfassenden Lösung für die Verwaltung von Wissen, Aufgaben und Zeitplänen entwickelt.

Ich bin ein OG Evernote-Nutzer, ngl. Ich habe mein Tagebuch auf Evernote geschrieben, interessante Artikel aus dem Internet ausgeschnitten, Bilder zur späteren Verwendung gespeichert und so weiter und so fort. Als App für Notizen erfüllte sie alle meine Bedürfnisse.

Als meine Anforderungen an das Projektmanagement wuchsen, reichten die Möglichkeiten von Evernote nicht mehr aus. Ich verwende Evernote nach wie vor für das Wissensmanagement, manchmal plane ich auch meinen Tag damit. Es ist jedoch nicht mein primärer Tagesplaner.

Evernote: Am besten für persönliche Produktivität und Arbeitsmanagement

Evernote ist ein benutzerfreundliches digitales Tool mit der Flexibilität und Freiheit eines physischen Notizbuchs. Mit Evernote können Sie Notizen mit Text, Bildern, Audio, Scans, PDFs und Dokumenten erstellen.

Sie können auch To-Dos erstellen und Aufgaben planen, um Ihre gesamte Arbeit an einem Ort zu verwalten.

Die besten Funktionen von Evernote

Erfassen von Webseiten mit Web Clipper

Scannen und Speichern von Dateien, Dokumenten und Bildern, z. B. Besprechungsnotizen, Quittungen, Handbücher und Familienrezepte

Verknüpfung von Besprechungen (Zeitplan) mit Besprechungsnotizen (Dokumentation und Aktionspunkte)

KI-unterstützte Suche, die auch PDFs, Dokumente und Bilder durchsucht

Einschränkungen von Evernote

Als Werkzeug zur Erstellung von Notizen ist Evernote in seinen Projektmanagement-Funktionen eingeschränkt

Die tägliche Planung erfolgt nach wie vor manuell, ohne geführte Workflows oder Vorlagen

Preise für Evernote

Kostenlos

Persönlich: $14.99/Monat

Professionell: $17.99/Monat

Teams: $24.99/Monat pro Benutzer

Evernote Bewertungen und Rezensionen

Verfügbare Apps

Evernote ist als Download für Telefon (Android und iOS), Desktop (Windows, macOS) und Web-Erweiterungen verfügbar.

Bonus: Die ultimative Fibel für wie Sie Ihre Woche planen

Bessere Tagespläne machen und sie effektiv ausführen mit ClickUp

Egal, ob Sie Kartoffeln sortieren oder den Bau der Brooklyn Bridge beaufsichtigen, Ihre Arbeit muss Tag für Tag geplant und ausgeführt werden. Apps für die Tagesplanung verfügen über zahlreiche Funktionen, die Ihnen genau dabei helfen.

Tools wie Evernote und Notion helfen dabei, organisatorisches Wissen zu dokumentieren und daraus Arbeitspläne zu erstellen. TickTick und Structured bringen Methode in den Wahnsinn eines modernen Arbeitstages.

Plaky und Trello sind besser für Softwareentwicklungsteams geeignet. Und Sunsama vereinheitlicht die unzähligen Kommunikations- und Informationstools, die wir heute verwenden.

Je nachdem, woran Sie arbeiten und welche persönlichen Vorlieben Sie haben, kann jede der fünfzehn oben genannten Apps die beste Tagesplanungs-App für Sie sein.

Benötigen Sie etwas Umfassendes und Flexibles, das mit Ihrem Unternehmen und Ihren Bedürfnissen wächst? Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos .