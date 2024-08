10 beste AI Planer- und Kalender-Apps im Jahr 2024

Sind Sie es leid, alle Ihre Termine und Besprechungen manuell zu planen? Nun, keine Angst - KI-gesteuerte Kalender sind da!

Diese Kalender nutzen hochmoderne künstliche Intelligenz, um Ihr Leben einfacher, besser organisiert und mit mehr Spaß zu gestalten. Glauben Sie uns, sie werden Ihren Arbeitsalltag revolutionieren.

Werfen wir also einen Blick auf die KI-Kalenderassistenten, die die Arbeitswelt im Sturm erobern. Von praktischen Widgets über eine intelligente Terminplanung bis hin zu personalisierten Erinnerungen auf der To-Do-Liste - diese Kalender haben alles zu bieten. ✨

Worauf sollten Sie bei KI-Kalender-Apps achten?

KI kalender-Apps sollten mehr leisten als nur die automatische Planung von Terminen oder die Neuplanung von wiederkehrenden Besprechungen. Mit den heutigen leistungsstarken KI-Tools können Sie noch viel mehr von Ihrer Terminplanungs-App erwarten.

Hier sind einige Dinge, auf die Sie bei Ihrem KI-Kalenderassistenten achten sollten:

Smarte Planung: Suchen Sie einen KI-Planer, der die besten Zeitfenster zum Buchen oder Planen von Besprechungen, wichtigen Aufgaben und Pausen finden kann

Vorlagen : Es ist nicht immer einfach, von Grund auf neu zu beginnen, also suchen Sie eine Option mitarbeitsplan-Vorlagen um Ihnen eine Grundlage für Ihre Arbeitswoche zu geben

Kollaborationsfunktionen: Wenn Sie Ihresoftware zur Aufgabenverwaltung für die Zusammenarbeit mit Freiberuflern oder Teammitgliedern nutzen, achten Sie auf Funktionen zur Zusammenarbeit wie Zeitzonenanpassung und automatische oder personalisierte Links für Teambesprechungen

Benutzerfreundlichkeit: Achten Sie auf innovative Funktionen wie Zeitblöcke per Drag-and-Drop und die Möglichkeit, Aufgaben getrennt für private und berufliche Zeiten zu planen oder Verfügbarkeitsfenster zu bestimmen

Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, dass Sie zu viel von den heutigen KI-gesteuerten apps für die Tagesplanung ! Denken Sie einfach an die Dinge, die bei der Planung Ihrer Arbeitsabläufe Zeit in Anspruch nehmen, und suchen Sie eine App, die diese automatisiert.

Die 10 besten KI-Planer und -Kalender für das Jahr 2024

Sind Sie bereit, Ihr Aufgabenmanagement zu automatisieren? Verabschieden Sie sich von der Hektik der Zeitplanung und begrüßen Sie eine Welt des bequemen Zeitmanagements!

Mit ClickUp Home können Sie Ihre tägliche Arbeit, Ihre Erinnerungen und Ihre Kalenderereignisse auf einen Blick überblicken und organisieren

ClickUp Gehirn ist die einzige AI-Projektmanagement-Tool speziell auf Ihre Rolle zugeschnitten. Es ist Teil unseres All-in-One-Ansatzes für Produktivität und Projektmanagement und wird Ihre Produktivität auf ein neues Niveau heben.

Wir verfügen über Hunderte von forschungsgestützten KI-Tools, die jede Rolle und jeden Anwendungsfall abdecken, sodass Sie mehr Zeit für die wichtigen Dinge aufwenden können. Zum Beispiel, ClickUp-Aufgaben ist Teil unserer aufgabenplanungs-Software die Sie bei der Planung, Organisation und Zusammenarbeit an jedem Projekt unterstützen kann. ClickUp bietet eine leistungsstarke Kalenderansicht um mehrere Kalender zu verwalten oder Besprechungen in einer einzigen Ansicht zu planen. Außerdem verfügt es über leistungsstarke Aufgabenmanagement-Tools, darunter Unteraufgaben, Kommentar-Threads, Tags, Checklisten, benutzerdefinierte Felder, wiederkehrende Aufgaben und sogar eine automatische Übergabefunktion!

ClickUp Brain bietet zwar (noch!) nicht die Möglichkeit, Aufgaben zu planen, aber die Funktion der künstlichen Intelligenz nutzt die Verarbeitung natürlicher Sprache für klares, KI-gestütztes Schreiben, Brainstorming und Kommunikation. Benutzer können auch auf zeitmanagement-Vorlagen whiteboards, ChatGPT-Eingabeaufforderungen , Echtzeit-Chat und verschiedene andere Funktionen, die das Leben leichter machen. 🌻

Darüber hinaus bietet der KI-Projektmanager von ClickUp Brain sofortige Zusammenfassungen und Fortschrittsaktualisierungen für die Aufgaben in der Kalenderansicht, sodass Sie nicht zu einem anderen Bildschirm wechseln müssen, um diese zu überprüfen.

Zeit sparen mit ClickUp Brain

Sie haben viel zu tun und wissen nicht, was Sie zuerst tun sollen? Fragen Sie einfach ClickUp Brain. Stellen Sie eine benutzerdefinierte Frage oder verwenden Sie eine der eingebauten Eingabeaufforderungen wie z. B:

Was sind meine dringenden Aufgaben?

woran sollte ich als nächstes arbeiten?

welches sind meine überfälligen Aufgaben?

welche Aufgaben sind offen und mir zugewiesen?

Der KI-Wissensmanager von ClickUp prüft offene Aufgaben und Prioritäten und hilft Ihnen herauszufinden, worauf Sie achten müssen.

Die besten Funktionen von ClickUp:

ClickUp lässt sich mit über 1.000 Projektmanagement- und CRM-Tools integrieren, darunter Zoom, Gmail, Google Calendar, Outlook, Calendly, Microsoft Excel, Slack und Chrome

Passen Sie Ihr Zeitmanagement mit mehr als 35 ClickApps an, die Ihnen bei der Aufgabenautomatisierung, der Zuweisung von Sprint-Punkten und dem Hinzufügen von benutzerdefinierten Felddaten helfen können

Optimieren Sie die Zusammenarbeit mit Ihrem Team, indem Sie mehrere Beauftragte, Kommentar-Threads für jede Aufgabe, gemeinsam nutzbare Bildschirmaufzeichnungen und die Möglichkeit, Kommentare als Aktionspunkte zuzuweisen, verwenden

Verwendung auf jedem Gerät oder Betriebssystem, einschließlich MacOS, Android, Windows, Linux, iOS und Webbrowser

Erhalten Sie mit Hilfe des KI-Projektmanagers von ClickUp Brain Aufgaben-Updates in Echtzeit in Ihrem Kalender

Nehmen Sie die Hilfe des KI-gestützten Wissensmanagers in Anspruch, um Ihre dringenden und überfälligen Aufgaben zu finden

Planen oder buchen Sie Meetings, aktualisieren Sie Aufgaben und optimieren Sie Ihren Arbeitstag mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, Drag-and-Drop-Funktionen, ausführlichen Tutorials, Echtzeitkommunikation, anpassbaren Benachrichtigungen, mehreren Kalenderansichten undClickUp's Kalender Planer Vorlage

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Zeitplan und erreichen Sie Ihre Ziele mit ClickUps Kalenderplanervorlage

ClickUp Einschränkungen:

Einige Kritiken berichten von einer Lernkurve, wenn man die Funktionen von ClickUp zum ersten Mal benutzt (wir haben dieses Problem mit vielen kostenlosen Tutorials gelöst)

ClickUp AI ist nicht in der kostenlosen Version für immer verfügbar

ClickUp Preise:

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt

$7/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt

$12/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Erhältlich für alle kostenpflichtigen Tarife für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (8,400+ Bewertungen)

4.7/5 (8,400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Rückforderung

über Rückforderung Reclaim ist für alle Google-Fans da draußen. Verwenden Sie dieses intelligente Tool, um einen vollen Terminkalender mit automatischer Zeitblockierung und praktischen Routinen zu verwalten, ohne Google Calendar zu verlassen.

Mit Reclaim können Sie die Planung von Meetings, Reisen und persönlichen Terminen optimieren. Verstehen Sie, wo Ihre Zeit während der Woche hingeht, damit Sie die besten Zeiten für Ihre täglichen Aktivitäten finden und Meetings besser planen können.

Reclaim beste Eigenschaften:

Die Hauptfunktionen Zeitblockierung und Zusammenarbeit helfen Ihnen bei der Zuweisung undarbeit zu priorisieren für jedes Teammitglied

Integriert Ihre Aufgabenliste in den Google-Kalender, damit Sie leichter den Überblick über alles behalten, was zu tun ist

KI-Funktionen können automatisch Besprechungen für Ihre Teammitglieder und Nutzer einplanen und gleichzeitig Tage festlegen, an denen keine Besprechungen stattfinden, damit Sie sich voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren können

Intelligente Planung hilft Ihnen, Zeit für die vorrangigen Dinge zu finden, die Sie zuerst erledigen möchten, Planungsgewohnheiten zu finden und Aufgaben, die Sie regelmäßig zu den Zeiten erledigen, in denen Sie die nötige Bandbreite dafür haben

Beschränkungen zurückfordern:

Einige Nutzer finden, dass die kostenlose Version zu eingeschränkt ist, um hilfreich zu sein

Das Fehlen einer eingebauten Kommentarfunktion kann für manche Teams die Zusammenarbeit erschweren

Reclaim Preise:

Lite: Kostenlos

Kostenlos Starter: $8/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt

$8/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt Business: $12/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt

$12/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt Enterprise: $18/Monat pro Benutzer und Jahr

Reclaim Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (10+ Bewertungen)

4.7/5 (10+ Bewertungen) Capterra: N/A

3. Trevor

über Trevor Trevor ist eine KI-Planer-App, die mit Hilfe von Zeitblockern wichtige Aufgaben in Ihrem Arbeits- und Privatleben per Drag-and-Drop plant. Verwalten Sie alles, was um Ihre Aufmerksamkeit konkurriert, von Reisezeit bis zu überfälligen Aufgaben in Echtzeit über ein praktisches Dashboard.

Dieses Planungstool hilft Ihnen, sich auf einzelne Aufgaben zu konzentrieren, weist Ihnen automatisch Zeiträume für Ihre Aufgaben zu und erinnert Sie an bevorstehende Termine. Lassen Sie sich von Ihrem KI-Planungsassistenten Aufgabendauern zuweisen, Vorschläge machen und Aktionspläne erstellen, damit Sie sich wie ein Superheld fühlen. 🦸

Trevor beste Funktionen:

Integration mit Todoist, Microsoft Outlook, Google Calendar und Google Tasks, um Ihr Leben einfacher zu machen und die Verfügbarkeit effektiver zu verwalten (insbesondere für Ihre Kontakte)

Automatisierte Planungsfunktionen verwenden intelligente Zeitsperr-Algorithmen, um Sie auf dem Laufenden zu halten

Alle persönlichen und beruflichen Aufgaben an einem Ort für eine bequeme Kalenderverwaltung und eine unkomplizierte Benutzerführung

Ziehen Sie Aufgaben per Drag-and-Drop auf neue Tage, damit Sie mit Absagen und den unvermeidlichen Widrigkeiten des Lebens umgehen können

Trevor Einschränkungen:

Mangelndes Nutzerfeedback auf beliebten Bewertungsseiten kann es schwierig machen, zu wissen, was man erwarten kann

Bei der kostenlosen Version fehlt der Zugang zu vielen Funktionen und Tools

Trevor Preise:

Kostenloser Plan

Pro Plan: $29.99/Jahr pro Benutzer jährlich bezahlt

Trevor Bewertungen und Rezensionen:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Bewegung

über Antrag Motion nutzt maschinelles Lernen, um Ihren Tag und den Ihres Teams zu planen. Lassen Sie diesen Planungshelfer die Kraft der KI nutzen, um aus Ihren vielen Meetings, Aufgaben und Projekten machbare Tagespläne zu erstellen.

Verwenden Sie es als Browser-Plugin, um Folgetermine zu planen, Planungslinks freizugeben und von jeder beliebigen Seite aus an Anrufen teilzunehmen, ohne in Ihren Kalender hinein- und herausspringen zu müssen. Oder verwenden Sie ihn als persönlichen Assistenten für Ihr Handy oder Ihren Desktop, damit Sie ihn überallhin mitnehmen können.

Motion beste Eigenschaften:

Die Integration mit gängigen Tools macht es kleinen Unternehmen und vielbeschäftigten Projektmanagern leicht, den Überblick über alles in einem praktischen Dashboard zu behalten

Minimierenkontextwechsel und schützen Sie ungestörte Arbeitszeit mit automatischer Priorisierung der Arbeit

Motion fungiert als intelligenter virtueller Assistent, der Ihre Arbeitstage aufbaut, unerledigte Aufgaben umplant und Besprechungen einschränkt, damit Sie sich konzentrieren können

Fügen Sie Pufferzeiten hinzu, damit Sie zwischen den Aufgaben einen Moment zum Durchatmen haben, und schützen Sie Ihre Wochenenden, um den Stress zu minimieren

Einschränkungen von Motion:

Einige Nutzer berichten von Problemen mit priorisierten Aufgaben, die im Motion-Kalender nicht angezeigt werden

In einigen Bewertungen wird erwähnt, dass viele der Funktionen klickintensiv sind, was mehr Zeit in Anspruch nehmen kann als bei anderen KI-Kalenderassistenten

Motion Preise:

Einzelperson: $19/Monat, jährlich bezahlt

$19/Monat, jährlich bezahlt Team: 12 $/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt

Motion Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (60+ Bewertungen)

4.3/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 3.7/5 (10+ Bewertungen)

5. Clara

über Clara Clara ist eine KI-gestützte virtuelle Assistenten-Software die die Terminplanung für Einzelpersonen und Teams vereinfacht. Verwenden Sie intelligente Software direkt aus Ihrem Posteingang, um Ihre Termine zu planen und zu verschieben, so dass Sie nur noch pünktlich sein müssen. 🤩

Clara kommuniziert mit natürlicher Sprache per E-Mail und interagiert mit Teammitgliedern und Kunden genau so, wie Sie es tun würden. Geben Sie Clara in jeder E-Mail als CC an, und Ihre virtuelle KI-Assistentin koordiniert die Termine, sorgt für eine rechtzeitige Kommunikation, legt die Besprechungszeiten fest und trägt sie in Ihren Kalender ein.

Clara beste Eigenschaften:

Clara arbeitet direkt von Ihrem Posteingang aus, sodass Sie keine App oder ein Desktop-Programm herunterladen müssen

Minimiert lästige, sich wiederholende Aufgaben und spart jeden Monat Stunden, indem es das Hin- und Herschreiben von E-Mails übernimmt, das oft zur Koordinierung von Terminen erforderlich ist

Plant Meetings, setzt Erinnerungen und erstellt Meeting-Links für Sie, sobald ein Termin bestätigt wurde

Lernt Ihre Präferenzen, um Umplanungen zu reduzieren

Clara Einschränkungen:

Begrenzte Funktionen im Vergleich zu anderen KI-Kalendern und Terminplanungssoftware

Benutzer müssen für die Top-Tier-Mitgliedschaft zahlen, um den Namen "Clara" zu ändern und die Verwendung von AI zu verschleiernsoftware zur Kommunikation mit Kunden und Kunden

Clara Preise:

Essential: $99/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt

$99/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt Professional: $199/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt

$199/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt Executive: $399/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt

Clara Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (2+ Bewertungen)

4.5/5 (2+ Bewertungen) Capterra: N/A

6. Im Uhrzeigersinn

über Im Uhrzeigersinn Clockwise ist ein KI-Kalender, der Ihre Arbeitswoche optimiert, indem er intelligentere Zeitpläne für Sie und Ihr gesamtes Team erstellt. Lassen Sie diesen leistungsstarken virtuellen Assistenten Ihre Präferenzen in Pläne umwandeln, die Ihnen Zeit sparen und Ihnen helfen, Ihr Bestes zu geben.

Dieser KI-Planer kann flexible Meetings automatisch verschieben, terminkonflikte vermeiden und finden Sie die effizientesten Zeiten für jedes Arbeitsereignis. Der Uhrzeigersinn erzeugt Blöcke von ununterbrochenen fokuszeit damit Sie Ihren Flow-Zustand finden können.

Im Uhrzeigersinn beste Eigenschaften:

Integration mit Tools wie Google Calendar, Asana und Slack

Automatische Planung von Besprechungen mit Kollegen im Kalender jedes Teammitglieds, damit alle auf derselben Seite stehen

Minimiert Ablenkungen und Benachrichtigungen während der Konzentrationszeit, um Ihren Arbeitstag zu maximieren

Das Dashboard des Projektmanagers bietet auf einen Blick Einblicke in die Team-Bandbreite mit Echtzeit-Analysen

Einschränkungen im Uhrzeigersinn:

Nutzer berichten von mangelnder Integration und Synchronisierung mit einigen Tools wie Salesforce

Einige Bewertungen erwähnen eine unintuitive Schnittstelle und Probleme beim Löschen von Kalenderereignissen

Clockwise Preise:

Kostenlos

Teams: $6.75/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt

$6.75/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt Geschäftskunden: $11.50/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt

$11.50/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt Unternehmen: Kontakt für Preise

Bewertungen und Rezensionen im Uhrzeigersinn:

G2: 4.8/5 (30+ Bewertungen)

4.8/5 (30+ Bewertungen) Capterra: N/A

7. Kronologic

über Kronologic Kronologic ist ein KI-Kalender, der für Vertriebsteams entwickelt wurde. Er sendet zeitnah einladungen zu Besprechungen zur richtigen Zeit mit der richtigen Botschaft. Steigern Sie Ihr Engagement, Ihre Konversionsraten und Ihren Umsatz. 💸

Mit einem KI-gesteuerten Sales Engagement System kontaktiert das Calendar First System von Kronologic qualifizierte Leads aus den Kalendern Ihrer Mitarbeiter, um Ihre 1-Klick-Annahmequote zu erhöhen. Sie können es für Dinge wie Demo-Anfragen, Chatbot-Leads, virtuelle Event-Leads, Cross-Selling, Upselling und Freemium-Konvertierung verwenden.

Kronologic beste Eigenschaften:

Integration mit gängigen Tools wie Salesforce, HubSpot und Microsoft Office 365

Konzipiert für Vertriebsteams mit hohem Aufkommen in Branchen wie B2B, Finanzen, Bauwesen, Sicherheit, Software und Automotive

Mehrere Produkte und Funktionen, einschließlich E-Mail, Einladungen, Vertreter und Schnellstart

KI-Assistent verhandelt die Besprechungsdetails, sodass sich Ihre Mitarbeiter auf den Verkauf konzentrieren können und das Hin und Her bei der Terminplanung entfällt

Kronologic Einschränkungen:

Einige Bewertungen erwähnen eine steile Lernkurve bei der ersten Verwendung der Schnittstelle

Einige Nutzer berichten, dass Meetings ohne Berücksichtigung unterschiedlicher Zeitzonen geplant werden, was zu Zeitverschwendung und verlorenen Leads führt

Kronologic Preise:

Einzelperson: $6/Monat, monatliche Zahlung

$6/Monat, monatliche Zahlung Kleines Team: $112/Monat pro Nutzer, bezahlt jährlich

$112/Monat pro Nutzer, bezahlt jährlich Teams: $1.000/Monat pro Team von 10 Personen, jährlich bezahlt

$1.000/Monat pro Team von 10 Personen, jährlich bezahlt Unternehmen: Kontakt für Preise

Kronologic Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.2/5 (250+ Bewertungen)

4.2/5 (250+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (5+ Bewertungen)

8. Kalender

über Kalender Calendar ist ein KI-Planer, der Teams dabei hilft, ihre Besprechungen zu organisieren und die für die täglichen Aufgaben aufgewendete Zeit zu verfolgen. Nutzen Sie die Leistung des maschinellen Lernens, um intelligente Vorschläge zu erhalten, wann, wo und wie Sie die effektivsten Meetings abhalten.

Mit einem einfachen Dashboard bietet der Kalender eine Top-Down-Ansicht Ihrer Arbeitswoche, damit Sie den Überblick behalten und effektive Tage planen können. Nutzen Sie die Funktionen zur Zusammenarbeit, um sicherzustellen, dass Ihre Teammitglieder auf der gleichen Seite stehen.

Kalender beste Funktionen:

Integriert mit mehr als 12 Tools, darunter Google Calendar, iCloud Calendar und Zoom

Erstellen Sie Zeitfenster mithilfe von Online-Meeting-Vorlagen und anpassbaren Planungsseiten, um den Überblick über Ihren Tag zu behalten

Teilen Sie benutzerdefinierte Kalenderlinks und ermöglichen Sie es dem Empfänger, eine Besprechung basierend auf Ihrer Online-Verfügbarkeit zu planen

Die Terminplanungs-App fügt Besprechungen automatisch zu Ihrem Kalender hinzu, um das Hin- und Herschicken von E-Mails zu vermeiden und Zeit zu sparen

Kalender Einschränkungen:

Erweiterte Funktionen sind in der kostenlosen Version nicht verfügbar

Einige Bewertungen erwähnen begrenzte Anpassungsfunktionen

Kalender Preise:

Basic: Kostenlos

Kostenlos Standard: $20/Monat pro Benutzer und Jahr

$20/Monat pro Benutzer und Jahr Pro: $24/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt

$24/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt Enterprise: Kontakt für Preise

Kalender Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (60+ Bewertungen)

4.7/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (2+ Bewertungen)

9. Todoist

über Todoist Todoist gibt es seit 2007 als To-Do-Liste und Aufgabenmanager-App zur Organisation Ihres Arbeits- und Privatlebens. Gewinnen Sie Klarheit in Ihrem Tag zurück, indem Sie alle Ihre Aufgaben in einem visuellen Dashboard organisieren.

Mit anpassbaren Arbeitsbereichen, Filtern und Teamplänen ist Todoist sowohl für Freiberufler als auch für Unternehmen nützlich, und man sieht ihm sein Alter kaum an. Und Sie können die natürliche Spracherkennung nutzen, um Ihre Aufgabenliste sofort auszufüllen und jede Woche Stunden zu sparen.

Sie wissen bereits, dass Todoist nicht das Richtige für Sie ist? Sehen Sie sich unsere Liste der Todoist Alternativen für ähnliche Optionen.

Todoist beste Eigenschaften:

Integration mit mehr als 100 Tools und Apps, um die Funktionalität zu erweitern und Ihre Arbeitstage bequemer zu gestalten

Automatische Aufgabensortierung, Erinnerungen und benutzerdefinierte Filter lassen Todoisthelfen, Ihre Arbeit zu priorisieren zu priorisieren, egal ob es um Ihre Verfügbarkeit für ein Gruppentreffen oder um Ihren eigenen Zeitplan geht

Erstellen Sie Projekte, Aufgaben und Unteraufgaben, um Ihre Arbeit und persönlichen Projekte zu organisieren

Teilen Sie Projekte mit Teammitgliedern und fügen Sie teamfreundliche Erweiterungen hinzu, um die Funktionalität für alle zu maximieren

Todoist Einschränkungen:

Einige Rezensionen erwähnen eine steile Lernkurve beim Erlernen der Benutzung der Schnittstelle

Einige Nutzer berichten von technischen Problemen bei der Erstellung neuer Aufgaben

Todoist Preise:

Personal Beginner: Kostenlos

Kostenlos Personal Pro: $4/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt

$4/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt Team Starter: Kostenlos (derzeit in der Beta-Phase)

Kostenlos (derzeit in der Beta-Phase) Team Business: $6/Monat pro Benutzer und Jahr

Todoist Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (700+ Bewertungen)

4.4/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,200+ Bewertungen)

10. Lindy

über Lindy.ai Lindy ist das neueste Tool auf dieser Liste - denn es befindet sich noch in der Beta-Phase! Es handelt sich um einen KI-Kalender und virtuellen Assistenten, der die Effizienz und Produktivität bei persönlichen und beruflichen Aufgaben steigert.

Lindy verfügt über verschiedene Funktionen, von der Kalenderverwaltung über die Erstellung von E-Mails bis hin zur Aufgabenautomatisierung, die Ihnen dabei helfen sollen, Ihren Tag effektiver zu gestalten und mehr Zeit zu haben. Melden Sie sich jetzt für die Beta-Test-Warteliste an, um zu den ersten zu gehören, die diesen KI-Kalender und Tagesplaner testen können.

Lindy beste Eigenschaften:

Integration mit Dutzenden beliebter Tools, um alles, was Sie für Ihren Arbeitsablauf benötigen, in einem einfachen Bereich zu synchronisieren

Anpassungsoptionen für spezielle Anwendungsfälle, wie z. Bressourcen-Kalender, Marketing, Vertrieb und Personalbeschaffung, ermöglichen es Ihnen, Lindy an Ihre Position anzupassen

Eliminieren Sie die Hin- und Her-Kommunikation bei der Planung von Besprechungen und lassen Sie die KI von Lindy den Prozess rationalisieren

Automatische Konfliktlösung bei der Terminplanung mit intelligenter Priorisierung

Einschränkungen von Lindy:

Keine festgelegte Preisstruktur oder Starttermin

Das Fehlen von Bewertungen auf den wichtigsten Bewertungsplattformen schränkt die Informationen für potenzielle Nutzer ein

Lindy Preise:

Preisinformationen werden verfügbar sein, sobald Lindy aus der Beta-Phase heraus ist

Lindy Bewertungen und Rezensionen:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Planen Sie Ihren Erfolg mit AI Planner & Calendar Apps

Mit 10 fantastischen KI-Kalenderassistenten und Planern zur Auswahl sind Sie bereit, Ihren Weg zum Erfolg zu planen! Es ist an der Zeit, die Macht der KI zu nutzen, damit Sie jeden Tag organisiert und produktiv bleiben und den Überblick behalten.

Verbringen Sie nicht mehr unzählige Stunden damit, Besprechungszeiten herauszufinden, Aufgaben zu planen und wieder zu verschieben und zu versuchen, die ihren Online-Kalender zu organisieren .

Es ist an der Zeit, dass Menschen auf der ganzen Welt die modernen technischen Möglichkeiten nutzen, um mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens zu haben. Happy Hour, wir kommen! 🍸

Probieren Sie es einfach aus - Ihr zukünftiges Ich wird es Ihnen danken!