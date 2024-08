10 kostenlose Vorlagen für den Tagesplaner in Word, Excel und ClickUp

Kontrollieren Sie Ihren Tag, oder ist es umgekehrt?

Ein Tag hat vielleicht nie genug Stunden, um alles zu schaffen, was Sie sich vorgenommen haben, und eine schlechte Planung der Aufgaben macht es nur noch schlimmer. Sicher, wenn Sie Ihre Wäsche nicht rechtzeitig aus der Reinigung holen, ist das nicht schlimm, aber ein wichtiges Meeting zu verpassen, schon!

Wenn Sie einen chaotischen Zeitplan haben, ist es wichtig, dass Sie der Herr über Ihre Zeit werden und nicht ihr Gefangener. Hier kommen Tagesplaner und Vorlagen für Tagesplaner ins Spiel, um den Tag zu retten, im wahrsten Sinne des Wortes!

Mit diesen Vorlagen können Sie Ihren Zeitplan minutiös planen und sich angesichts von Ablenkungen selbst regulieren und die Produktivität zu maximieren . In diesem Artikel stellen wir Ihnen die 10 besten Vorlagen für den Tagesplaner vor, die eine intelligente Priorisierung und einen konzentrierten Aufwand fördern. ⌛

Was ist eine kostenlose Vorlage für einen Tagesplaner?

Tägliche Planer haben viele Namen - ein persönlicher Organizer, ein Terminplaner oder sogar ein Tagebuch. Traditionell handelt es sich um ein kleines Buch oder eine Mappe. Physische und ausdruckbare Tagesplaner sind zwar ästhetisch ansprechend, aber sie helfen Ihnen nicht gerade beim Brainstorming und der Erstellung eines effektiven Zeitplans.

Wenn Sie Ihren Tag klarer planen möchten, kann Ihnen eine digitale Vorlage für einen Tagesplaner helfen!

Einfaches Ziehen von Aufgaben in der Ansicht des Kalenders, um Fälligkeitsdaten zu bearbeiten, neue Aufgaben zu erstellen oder sie in ClickUp zu entfernen

Die Vorlage bietet den richtigen Rahmen für die Gestaltung eines mit Aktivitäten vollgepackten Tagesplans. Anstatt den Zeitplan von Grund auf neu zu erstellen, füllen Sie die vorgefertigte Struktur der Vorlage aus. Das verkürzt die Planungszeit und nimmt Ihnen den Stress und die Überforderung bei der Organisation verstreuter Tage. 💯

Aus geschäftlicher Sicht ist die Vorlage besonders für das Team-Management nützlich. Sie hilft projektaufgaben nach Prioritäten zu organisieren und Terminen, so dass der Workload für alle Beteiligten überschaubar bleibt.

Was macht eine gute Vorlage für einen Tagesplaner aus?

Welche Vorlage für einen Tagesplaner Sie benötigen, hängt davon ab, ob Sie ihn für private oder geschäftliche Zwecke verwenden möchten. Dennoch gibt es einige Schlüsselmerkmale für gute Tagesplaner, wie z. B.:

Anpassbarkeit : Die Vorlage sollte die Planung für verschiedene Zwecke unterstützen und es Ihnen ermöglichen, Elemente hinzuzufügen oder zu löschen, Aufgaben nach Prioritäten zu ordnen und Unteraufgaben hinzuzufügen

: Die Vorlage sollte die Planung für verschiedene Zwecke unterstützen und es Ihnen ermöglichen, Elemente hinzuzufügen oder zu löschen, Aufgaben nach Prioritäten zu ordnen und Unteraufgaben hinzuzufügen Klare Struktur : Vermeiden Sie unübersichtliche Vorlagen. Qualitativ hochwertige Optionen haben ein übersichtliches, leicht verständliches Format und bieten Platz für das Hinzufügen von Details zu jeder Aufgabe

: Vermeiden Sie unübersichtliche Vorlagen. Qualitativ hochwertige Optionen haben ein übersichtliches, leicht verständliches Format und bieten Platz für das Hinzufügen von Details zu jeder Aufgabe Support für die Zusammenarbeit : Tagesplaner für große Teams (oder Familien) sollten die Zusammenarbeit mit Features wie Echtzeit-Bearbeitung, Freigeben von Aufgaben und Status-Updates unterstützen

: Tagesplaner für große Teams (oder Familien) sollten die Zusammenarbeit mit Features wie Echtzeit-Bearbeitung, Freigeben von Aufgaben und Status-Updates unterstützen Farbcodierungsoptionen: Die Farbcodierung istverbessert nachweislich, Word und Excel, die ein perfektes Gleichgewicht zwischen Funktion und visueller Attraktivität bieten. Lassen Sie uns gleich loslegen! 🕐

1. ClickUp Tagesplaner Vorlage

ClickUp Tagesplaner Vorlage

Besseres Zeitmanagement, weniger Stress und höhere Produktivität - klingt das nicht wie ein Traum? Verwirklichen Sie ihn mit der ClickUp Daily Planner Vorlage!

Mit dieser einfach zu bedienenden Vorlage können Sie Aufgaben als Persönliches, Arbeit oder Ziele organisieren. Sie bietet außerdem eine klare Übersicht durch mehrere Layouts.

Standardmäßig ist die Liste der Aufgaben in der Vorlage in zwei Abschnitte unterteilt:

Habit Tracker: Für sich wiederholende Aktivitäten wie ins Fitnessstudio gehen, Berichte erstellen, Rechnungen bezahlen oder Yoga machen 🧘 Persönliche Aufgaben: Für einmalige Aufgaben wie einen Arzttermin oder ein Meeting mit einem Client

Legen Sie Fälligkeitsdaten fest, setzen Sie Prioritäten für Aufgaben, verwenden Sie Status und fügen Sie Spalten hinzu, um den Space zu personalisieren. Der Bereich Habit Tracker verfügt über einen Streckenzähler, der Sie auf dem Laufenden hält und Ihnen ein Erfolgserlebnis für das Erreichen von Zielen vermittelt.

Sie können Ihre Liste mit Benutzerdefinierten Feldern weiter anpassen, die eine Kategorisierung anhand von Tags wie Beziehungen, Arbeit, persönliches Wachstum, Gesundheit oder etwas anderem, das Ihnen wichtig ist, ermöglichen. Die integrierte Farbcodierung hilft beim Erkennen kategorien mit Priorität mit einem einzigen Blick.

Behalten Sie den Überblick über Ihren Tag mit ClickUp Ansichten - überprüfen Sie Ihren Fortschritt auf einer Karte Kanban Board oder einen Kalender und verschaffen Sie sich einen realistischen Überblick darüber, wie Ihr machbarer Zeitplan aussehen sollte.

Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Daily Log Vorlage

ClickUp Daily Log Vorlage

Welche Aufgaben und Aktivitäten verbrauchen einen Großteil Ihrer Zeit und Energie an einem einzigen Tag? Wenn Sie neugierig geworden sind, probieren Sie die ClickUp Daily Log Vorlage. In schnelllebigen Branchen wie dem Baugewerbe oder der Agile Software-Entwicklung-wobei die Nachverfolgung des täglichen Fortschritts unerlässlich ist.

Verwenden Sie die Vorlage, um:

Einrichten eines Protokolls von Grund auf (wir empfehlen, Spalten für Datum, Aufgaben, Notizen und Zeit hinzuzufügen) Benutzerdefinierte Felder zur Kategorisierung von Aufgaben und Unteraufgaben zu verwenden Prioritäten einstellen Überprüfen Sie den Fortschritt (idealerweise täglich), um Produktivitätsengpässe zu erkennen

Sie können auch teamweite Protokolle erstellen, Mitarbeiter direkt zu den Aufgaben hinzufügen, fertiggestellte Aufgaben markieren und Mitarbeiter bei verpassten Terminen zur Verantwortung ziehen. Für Projektmanager vereinfacht die Vorlage die tägliche Protokollnachverfolgung dank Tools wie Tag-Filtern, aufgaben-Automatisierungenund ClickUp AI.

Zu die Produktivität des Teams zu erhöhen, verbindung von ClickUp zu Toggl, einer beliebten Plattform für die Zeiterfassung. Die Integration ermöglicht es Ihnen, die in bestimmte Aufgaben investierte Zeit nachzuverfolgen, einen Einblick in prozessineffizienzen**und die Erstellung genauerer Tagesprotokolle.

Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Täglicher Stundenplan Vorlage

ClickUp Vorlage für den täglichen Stundenplan

Benötigen Sie mehr als nur einfache tägliche Listen für Aufgaben? Gehen Sie einen Schritt weiter und planen Sie stundenweise mit der ClickUp Vorlage für den täglichen Stundenplan. ⌚

Diese Vorlage ist in Abschnitte unterteilt, in denen Zeitfenster für Aufgaben in einem einzigen Fenster angezeigt werden. Sie ist ideal für die Verwaltung operativer Teams und ermöglicht den Managern die Anpassung zeitpläne für Projekte je nach Verfügbarkeit der Mitarbeiter.

Nutzen Sie die stellaren Ansichten der Vorlage - Tagesplan, täglicher Workflow, Abwesenheiten und Board -, um die Aufgaben des Teams und die stündlichen Fristen zu verfolgen. Dank der Drag-and-Drop-Funktion der Vorlage können Sie Aufgaben problemlos verschieben.

Verwenden Sie die Ansicht Tagesplan, um Aufgaben als Karten anzuzeigen in einem Kalender. Überprüfen Sie die Details einer Aktivität, indem Sie auf eine Karte klicken.

Die Ansicht Täglicher Workflow listet die Aufgaben nach Fälligkeitsdaten gruppiert auf. Personalisieren Sie das Layout, indem Sie benutzerdefinierte Felder wie Mitarbeiter, Manager, Zeitschätzungen und Kommentare sortieren.

Die Ansicht Abwesenheiten ist ein Kanban Board, das die Aufgaben auflistet, die aufgrund der Abwesenheit von Mitarbeitern nicht erledigt werden konnten. Die Aufgaben werden nach dem Grund der Abwesenheit gruppiert, wie z. B. Krankheit oder Notfallurlaub, wodurch Sie mehr Kontext für die Neuzuweisung von Ressourcen erhalten.

Die Ansicht Board, ebenfalls ein Kanban-Layout, stellt Aufgaben nach ihrem Status dar, z. B. Zu erledigen oder Geschlossen.

Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Vorlage für den täglichen Tätigkeitsbericht für Mitarbeiter

ClickUp Vorlage für den täglichen Tätigkeitsbericht eines Mitarbeiters

Wie bei der vorherigen Option ist die ClickUp Vorlage für den täglichen Tätigkeitsbericht der Mitarbeiter ermöglicht es Ihnen, die täglichen Beiträge Ihrer Mitarbeiter genau im Auge zu behalten.

Die Vorlage wurde entwickelt, um Produktivitätslücken und Fehler in der Prozessausführung aufzudecken. Sie soll auch anstrengende Meetings mit jedem einzelnen Mitglied des Teams ersetzen und persönliche Zeitpläne erstellen, die einem Burnout vorbeugen. ✅

Standardmäßig ist das Layout in drei Hauptabschnitte unterteilt, um den Workload für eine Woche darzustellen.

Der erste Teil ist Erfüllungen, in dem die fertiggestellten Aktivitäten aufgelistet sind. Für jede Tätigkeit wird neben dem Fertigstellungsdatum auch die benötigte Zeit angegeben.

Der zweite Teil, Laufende Tätigkeiten, befasst sich mit Aufgaben in Bearbeitung. Die Mitarbeiter können auf der Vorlage Notizen hinterlassen, um ihren Vorgesetzten zu informieren, wenn sie bei bestimmten Aufgaben Unterstützung benötigen.

Der dritte Abschnitt bietet das Feature Künftige Aktivitäten. Hier können Sie zukünftige Aufgaben in der Reihenfolge ihrer Priorität überwachen und bei Bedarf zusätzliche Unterstützung zuweisen.

Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Projekt Planer Vorlage

ClickUp Projekt Planer Vorlage

Der Nervenkitzel, ein neues Projekt an Land zu ziehen, kann schnell vergehen, wenn man beginnt, es bis ins letzte Detail zu planen.

Das gilt natürlich nur, wenn Sie nicht mit der ClickUp Projekt Planer Vorlage!

Diese Vorlage gibt Ihnen vollständige Kontrolle über jeden Aspekt Ihres Workflows, von der Planung des Budgets zur Einstellung von Erwartungen und zur Überwachung des Fortschritts. Dokumentieren Sie damit die den Umfang des Projektslegen Sie die Verantwortlichkeiten des Teams fest, ressourcen zuweisenund karte mit Zeitleisten für die Fertigstellung.

Die Vorlage enthält mehrere Ansichten, mit denen Sie das Projekt aus verschiedenen Perspektiven analysieren können. Zum Beispiel listet die Aktivitätsansicht projektweite Aufgaben auf, die nach ihrem aktuellen Status geordnet sind. Sie können die Liste mit Fälligkeitsdaten, Dauer, Mitarbeitern, Aufwand und Risiko benutzerdefinieren, um eine fundierte Entscheidungsfindung zu unterstützen. 📈

Weitere praktische Ansichten sind:

ansicht Budget-Tracker : Zum Einstellen und Nachverfolgen von Budgets für jede Aufgabe

: Zum Einstellen und Nachverfolgen von Budgets für jede Aufgabe ansicht Projekt-Panel : Für die Gruppierung von Aufgaben auf der Grundlage ihres Aufwands

: Für die Gruppierung von Aufgaben auf der Grundlage ihres Aufwands ansicht Zeitplan : Zur Anzeige von Aufgaben, die für zukünftige Zeiträume geplant sind, in einem Layout

: Zur Anzeige von Aufgaben, die für zukünftige Zeiträume geplant sind, in einem Layout ansicht Zeitplan: Zur Bewertung der Zeitleisten verschiedener Projektaktivitäten und zur Identifizierung vonaufgaben-AbhängigkeitenFügen Sie Aufgaben Prioritäts-Tags hinzu und erkennen Sie Risiken bei der Fertigstellung im Voraus. Dies macht die Kommunikation von Änderungen mit den Beteiligten oder die Aktualisierung von Plänen einfach - Sie haben immer den Platz des Fahrers inne!

Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Urlaubsplaner Vorlage

ClickUp Urlaubsplanungs-Vorlage

Die Koordination des Urlaubs der Mitarbeiter verbessert die Transparenz am Arbeitsplatz und hält das Team ergebnisse ohne den furchtbaren Stress in letzter Minute abzustimmen. Aber seien wir ehrlich, die Arbeit an sich ist schon eine große Belastung.

In diesem Fall ist die ClickUp Urlaubsplaner Vorlage ist das Ass in Ihrem Ärmel!

Der Planer hat ein einfaches Format: Beginnen Sie damit, Ihre Mitglieder zu bitten, das Ferienantragsformular (in der Vorlage enthalten) auszufüllen. In dem Formular werden Infos wie Urlaubskategorie, Abteilung, Urlaubsart (bezahlt oder unbezahlt), Monat und Dauer gesammelt.

Diese Informationen werden in der Ansicht Urlaub angezeigt, die dem Manager hilft, anstehende Urlaube und Urlaubsanträge zu genehmigen oder abzulehnen und sie nach ihrem Status zu kategorisieren. 🌴

Die Kalender-Ansicht zeigt dieselben Infos an, allerdings in einem Kalender für ein besseres Zeitmanagement. Mit ihr erhalten Sie wertvolle Einblicke in Zeitleisten und erkennen Abwesenheitsüberschneidungen, Warnungen vor Abhängigkeiten und Terminkonflikte.

Ihr Buchhaltungsteam wird die Ansicht Urlaubsblätter lieben! Sie sortiert Urlaubsanträge in bezahlte und unbezahlte und beschreibt sie dann nach ihrem Status: Neuer Antrag, Überprüfung, Abgelehnt, Storniert und Genehmigt.

Planen Sie einen Ausflug zur Teambildung? Sie haben Glück! Diese Vorlage hilft Ihnen auch bei der Planung von Mitarbeiterreisen, indem sie logistische Aspekte wie Flüge und Hotels zusammenfasst. Sie wird Ihr zentraler hub für die Speicherung von Pass-, Ticket- und Reservierungsinfos sein. 🛫

7. ClickUp Tägliche Notizen Vorlage

ClickUp Tägliche Notizen Vorlage

Wir alle haben schon einmal eine dringende Aufgabe vergessen und sitzen in der Klemme. Oder, sagen wir, eine tolle Idee zu vergessen, nachdem wir sie nicht aufgeschrieben haben.

Springen Sie auf die ClickUp Tägliche Notizen Vorlage um diese ekligen Szenarien der Vergangenheit angehören zu lassen!

Diese Vorlage für den Tagesplaner ist mehr als nur ein digitales Notizbuch für die Aufzeichnung Ihrer Gedanken. Sie ist ein robustes Tool zum Kategorisieren Ihrer Notizen, zu erledigen-ListenJedes Detail, das Sie hinzufügen, ist zentralisiert und leicht zugänglich.

Beginnen Sie mit dem Ausfüllen des Formulars für tägliche Notizen, das der Vorlage beiliegt. Geben Sie die Art des Eintrags an, um Ihren Inhalt einzugeben. Sie können jedem Eintrag auch erläuternde Kommentare hinzufügen, um die Nachverfolgung Ihres Tagesablaufs zu gewährleisten.

Die Einträge lassen sich in zwei Ansichten übersetzen: Notizen und Board. Erstere gruppiert Ihre Notizen in Listen nach Typ, während letztere sie in Karten umwandelt und sie nach dem Status der Fertigstellung kategorisiert.

Es ist erwähnenswert (Wortspiel beabsichtigt), dass die Vorlage zu 100 % anpassbar ist - löschen, bearbeiten und fügen Sie neue Felder hinzu oder verschönern Sie Ihren Datensatz mit Anhängen wie Fotos, Diagrammen oder Grafiken.

Ein weiteres durchdachtes Element dieser Vorlage ist das entspannende Design und die ruhigen Farben, die Ihren Stresspegel an besonders hektischen Tagen in Schach halten können, wenn Sie versuchen, alle Ihre täglichen Aufgaben zu verfolgen.

Diese Vorlage herunterladen

8. Excel Tagesplaner Vorlage von Vertex42

Verwenden Sie diese Excel-Vorlage, um Ihre Aufgaben, Pläne und Aktivitäten zu verfolgen

Sie suchen eine einfache, druckbare Vorlage für einen Tagesplaner im Format einer Tabellenkalkulation? Die Excel-Vorlage für den Tagesplaner von Vertex42 könnte genau das Richtige für Sie sein, um als Ihr eigener persönlicher Planer zu arbeiten.

Der Tagesplaner deckt jeweils die Planung von zwei Tagen ab und hat ziemlich detaillierte Abschnitte mit einem kleinen Kalender am oberen Rand. Der Hauptbereich besteht aus den folgenden drei Spalten:

Erinnern: Hier können Sie Jahrestage, Prioritäten, Listen mit Personen, die Sie anrufen müssen, und voraussichtliche Ausgaben eintragen Termine: In dieser Spalte können Sie Ihren Tag stundengenau planen. Die Zeitfenster sind in 15-Minuten-Schritte unterteilt, um die Planung der täglichen Aufgaben zu erleichtern Notizen: Schreiben Sie alles auf, bei dem Sie Ihrem Gedächtnis nicht trauen

Die Vorlage enthält außerdem zwei zusätzliche Blätter - Ereignisse und Feiertage. Verwenden Sie diese, um Geburtstage, Jahrestage, Feiertage und Urlaube nachzuverfolgen.

Es gibt nicht viel zu beachten, wenn Sie die Vorlage verwenden möchten. Wenn Sie sie herunterladen, erhalten Sie einen Planer, dessen Standarddatum auf den 14. Februar eingestellt ist. Ist das eine geheime Masche, um sich über Singles lustig zu machen? Möglicherweise. ♥️

Natürlich müssen Sie sich nicht an den Valentinstag halten - klicken Sie auf die Datumszelle und aktualisieren Sie sie im Handumdrehen. Sie können die Standard Schriftart, die Größe des Textes und den Stil kostenlos ändern.

Diese Vorlage herunterladen

9. Word Tagesplaner Vorlage von TemplateLab

Diese einfache Word Tagesplaner Vorlage kann Ihnen helfen, den Überblick über Ihre Termine zu behalten und Notizen zu machen, um die Produktivität zu erhöhen

Schlechte Tage treffen die Besten von uns. Wir sprechen hier von düsteren Zeitabschnitten, in denen es schwer ist, motiviert zu bleiben. Die Word-Tagesplaner-Vorlage von TemplateLab hilft Ihnen, diese Tage mit ihrem frill-free Design zu überstehen.

Diese minimalistische Vorlage für den Tagesplaner kann in Microsoft Word bearbeitet werden, aber Sie können sie auch ausdrucken und auf die altmodische Weise beschriften. ✏️

Standardmäßig enthält die Vorlage die folgenden Seiten, die Ihnen helfen, einen gesunden Zeitplan zu erstellen:

Verabredungen Dringend Erinnerung Mahlzeiten-Tracker Ich bin dankbar für Notizen

Brauchen Sie einige dieser Abschnitte nicht? Löschen Sie sie! Möchten Sie einen oder zwei Abschnitte umbenennen? Machbar! Die erfrischenden Aquatöne des Dokuments können die Entspannung fördern wenn Sie sich nicht gut fühlen.

Diese Word-Vorlage für den Tagesplaner enthält Termine ab 5 Uhr morgens, die im Abstand von 30 Minuten aneinandergereiht sind.

Diese Vorlage herunterladen

10. Druckbare Zu erledigen-Liste für den Tagesplaner von On Planners

Verwenden Sie die druckbare To-Do-Liste von On Planners, um Ihre täglichen Gewohnheiten nachzuverfolgen, Prioritäten einzustellen und To-Do-Listen zu erstellen

Wenn Sie auf der Suche nach einer ausgefallenen Vorlage für einen Tagesplaner mit grauen Themen sind, wird Ihnen die Printable Daily Planner To Do List von On Planners gefallen.

Die Vorlage enthält die folgenden Abschnitte:

Die 3 wichtigsten Prioritäten für Ihren Tagesablauf Wichtige Aufgaben und Zeiten Andere zu erledigende Aufgaben Wasser-Tracker Bewegung Notizen

Mit zwei Abschnitten, die der Gesundheit gewidmet sind - Wasseraufzeichnung und Bewegung - ist diese Vorlage eine fantastische Wahl für alle, die ihren Lebensstil bewusst ändern und körperlich aktiv bleiben möchten.

Sie können die Vorlage vor dem Herunterladen benutzerdefiniert anpassen. Füllen Sie die Felder Startdatum und Enddatum aus, um ein individuelles Notizbuch zu erstellen. Legen Sie das endgültige Layout und die Abschneidepunkte fest und drucken Sie mehrere Seiten auf einmal aus!

Möchten Sie den ökologischen Fußabdruck des Druckens vermeiden? Wählen Sie Digital anstelle von Druckbar auf der Seite zum Herunterladen, um den Planer auf Ihrem iPad, reMarkable Tablet, Kindle Scribe, Onyx Boox oder Supernote zu verwenden.

Diese Vorlage herunterladen

Vorlagen für Tagesplaner: Ihr Ticket ins Land der Akribie

Ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch - ein Klischee, aber auch wahr. Wenn Sie Ihre Zeit nicht im Griff haben, führt das zu Schuldgefühlen und einem schlechten Selbstwertgefühl.

Vorlagen für den Tagesplaner verleihen Ihren Wünschen Flügel, ob Sie nun einen Familienurlaub organisieren, ein neues Projekt in Angriff nehmen oder ein inhalt des Kalenders. 🪁

Vertrauen Sie auf unsere aufgelisteten Vorlagen, die Ihnen helfen, Ablenkungen zu beseitigen und schneller zu arbeiten auf Ihre Ziele hin. Es gibt keinen Platz für Schuldgefühle, wenn Sie anfangen, Ihren Aufwand zu belohnen!