<strong>Verwaltung von Projektleistungen mit Vorlagen & Beispielen</strong>

Heutzutage werfen Teams mit dem Begriff "Projektleistungen" um sich wie mit Süßigkeiten auf einer Parade. Manchmal ist es schwierig zu erkennen, was Ihr Kunde oder interne Teammitglieder meinen, wenn sie diesen Begriff verwenden.

Und noch schwieriger ist es, sich auf eine gemeinsame Linie zu bringen, wenn es keinen klar definierten Prozess für die Festlegung und Verwaltung von Projektleistungen gibt. Ohne strategisches Projektmanagement, sagt das Project Management Institute 67 % mehr Projekte scheitern völlig aus.

Kein Wunder, dass Ihr Projektleiter wahrscheinlich ein mulmiges Gefühl in der Magengegend hat, wenn jemand einem bereits schlecht geplanten Projekt eine weitere Leistung hinzufügt.

Aber keine Angst! Wir sind hier, um zu helfen!

Wir helfen Ihnen herauszufinden, wie Sie Ihren Kunden beständig einen Mehrwert bieten, Aufgaben für das Umfangsmanagement nach Prioritäten ordnen und rationalisierung der Ressourcenverteilung .

In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie interne und externe Teams auf Projektleistungen abstimmen, damit Ihre Kunden zufrieden sind, Ihre Teams effizienter arbeiten und Ihre Gewinnspannen im grünen Bereich bleiben.

Was sind Projektleistungen?

Projektleistungen sind die einzelnen Aufgaben, die ein Projekt erfüllen gesamtumfang eines Projekts erfüllen und zu den Projektzielen beitragen .

So wie Rom nicht an einem Tag erbaut wurde, können Sie auch keine Projekte abschließen, ohne Beiträge zu leisten. Genau das sind die Projektleistungen, die Bausteine in Ihrem projektplan .

Arten von Projektleistungen

Die Arten der Projektleistungen werden durch die Funktion und das Team, das für die Leistung verantwortlich ist, bestimmt. Zum Beispiel:

Intern vs. extern

Gruppieren Sie die Aufgaben auf Ihrem Kanban-Tafel nach Status, benutzerdefinierten Feldern, Priorität und mehr in ClickUp's Board-Ansicht

Liefertermine sind nicht nur für Kunden gedacht. Sie helfen auch Ihren internen Teams dabei, auf Kurs zu bleiben.

Ein internes Deliverable kann zum Beispiel ein Blog-Entwurf sein, den ein Autor an Ihr Redaktionsteam sendet. Eine externe Leistung wäre der endgültige Blog-Entwurf, den der Autor dem Kunden vorlegt.

Prozess vs. Produkt

Reorganisieren Sie Ihre ClickUp-Checkliste durch Ziehen und Ablegen Ihrer Elemente

bei den Prozess-Leistungen handelt es sich um verfahrenstechnische Aufgaben, die das Projekt vorantreiben (z. B. Checkliste für das Marken-Audit). Auf der anderen Seite erfüllen Produkt Leistungen, die in der Checkliste beschrieben sind projektumfang (z. B. abgeschlossener Branding-Leitfaden).

Groß vs. Klein

Die ClickUp Workload View gibt Einblicke in Ihre Projektmetriken, um einen Schritt voraus zu sein

Es ist von entscheidender Bedeutung, Deliverables nach ihrem Umfang oder ihrer Auswirkung auf den Projektfortschritt zu unterteilen, damit Sie die Arbeitsbelastung genau einschätzen und Prioritäten setzen können ressourcenzuweisung . Zum Beispiel, ein großes Ergebnis für eine website-Entwicklungsprojekt wäre die Fertigstellung der Produktkatalogdatenbank.

Andererseits könnte eine kleine Leistung sein vorlagen erstellen für einzelne Produktseiten.

Greifbar vs. Nicht greifbar

Ihr Team dazu zu bringen, eine neue Plattform wie ClickUp zu nutzen, kann eine unfassbare Projektleistung sein

Einige Projektelemente erfordern keine physische Übergabe. Dennoch sind diese Ressourcen für den Erfolg des Projekts unerlässlich. Dies würde sich auf immaterielle Projektleistungen beziehen.

Zum Beispiel der Wissenstransfer in Form einer kundeneinführung und Schulungsprogramm ist für den Erfolg eines Projekts von entscheidender Bedeutung. Es darf jedoch keine physische Übergabe von Dokumenten beinhalten.

Greifbare Ergebnisse sind Teile eines Projekts, die Form und Inhalt haben. Ein greifbares Ergebnis wäre zum Beispiel ein Schulungshandbuch.

Beispiele für Projektleistungen für verschiedene Teams

Die zu erbringenden Projektleistungen sind je nach Team unterschiedlich. Um Ihnen eine bessere Vorstellung von den zu erbringenden Leistungen zu geben, finden Sie hier vier Beispiele für zu erbringende Leistungen in Teams:

Marketing-Teams:

Inhaltskalender für soziale Medien

E-Mail-Marketing-Kampagne

Richtlinien für das Brand Messaging

Gestaltungsteams:

Neugestaltung der Website (Mockups)

Logo-Entwurf

Design der Produktverpackung

Produktteams:

Produktfahrplan

Anwenderberichte

Funktionsspezifikationen

HR-Teams:

Onboarding-Programm für Neueinstellungen

Ergebnisse der Umfrage zum Mitarbeiterengagement und Aktionsplan

Handbuch zur Unternehmenskultur

Was sind keine Projektleistungen?

In jeder Tüte mit Parade-Süßigkeiten gibt es wahrscheinlich mindestens ein paar Stücke, die sich als Süßigkeiten tarnen (ich schaue dich an, Tootsie Rolls). In ähnlicher Weise haben die Leute manchmal Schwierigkeiten, zwischen Projektleistungen und anderen Teilen des Projekts zu unterscheiden, wie zum Beispiel:

Projekt-Meilensteine : Diese sind phasen eines Projekts aber keine eigentlichen Leistungen. Eine Projektleistung kann zum Erreichen von Projektmeilensteinen beitragen. Zum Beispiel könnte ein Branding-Leitfaden (Projektleistung) den Abschluss der "Entwicklung von Markenwerten" (Meilenstein) in einem Branding- und Marketingprojekt signalisieren

Projektziele und Ziele : Sie messen das Ziel oder die Ergebnisse, die Sie durch die Arbeit Ihres Teams erreichen wollen. Sie sind jedoch nicht das, was Sie verwenden, um dorthin zu gelangen. Ein Projektziel könnte darin bestehen, die Anzahl der eingehenden Leads um 20 % zu erhöhen, während SEO-Inhalte eine Projektleistung sein könnten, die zum Erfolg dieses KPI beiträgt

: Sie messen das Ziel oder die Ergebnisse, die Sie durch die Arbeit Ihres Teams erreichen wollen. Sie sind jedoch nicht das, was Sie verwenden, um dorthin zu gelangen. Ein Projektziel könnte darin bestehen, die Anzahl der eingehenden Leads um 20 % zu erhöhen, während SEO-Inhalte eine Projektleistung sein könnten, die zum Erfolg dieses KPI beiträgt Das Endprodukt: Es setzt sich aus einzelnen Teilen zusammen (d. h. den Produktleistungen), ist aber nicht dasselbe wie diese einzelnen Teile. Das Endprodukt kann eine vollständig entwickelte Anwendung sein, aber die wichtigsten Leistungen, die zu diesem Endprodukt beitragen, sind die UI-Wireframes, Designelemente und vieles mehr

Diese Aspekte sind wichtige Bestandteile eines Projekts - sie sind nur keine Projektleistungen.

Wie Sie Projektleistungen für Ihr Team auswählen

Da Sie nun wissen, was zu Ihren internen und externen Projektleistungen gehört, fragen Sie sich vielleicht, wie Sie die Leistungen für ein bestimmtes Projekt auswählen.

Zunächst einmal gibt es keine festgelegte Anzahl von Projektleistungen; die Anzahl der Leistungen hängt von den Projektanforderungen, den zeitplan , Budget und vereinbarte Bedingungen. Diese Elemente sollten jedoch Ihrem Projekt unterworfen werden hierarchie (auch bekannt als Projektstrukturplan oder WBS ), bevor Sie mit der Identifizierung der Projektleistungen fortfahren.

ClickUp's einzigartige Hierarchie gibt Ihnen die Flexibilität, Teams jeder Größe zu organisieren

Dies hilft Ihrem internen Team, die Kontinuität der Arbeitsabläufe über Projekte hinweg zu wahren.

Um die Ergebnisse für Ihr Kundenprojekt zu ermitteln, zerlegen Sie den Auftrag in mundgerechte Aufgaben . Fragen Sie sich zunächst, was die Ziele des Projekts sind und wie Ihr Produkt zur Erreichung dieser Ziele beiträgt.

Dann schauen Sie, was umsetzbare ClickUp-Aufgaben müssen erledigt werden, um das Produkt oder die Dienstleistung zu liefern und das Projektziel zu erreichen. Diese umsetzbaren Aufgaben sind Ihre Projektergebnisse.

Verstehen Sie auf einen Blick, wo Ihre Arbeit steht, indem Sie Ihre Aufgaben mit flexiblen Sortier-, Filter- und Gruppierungsoptionen in der Listenansicht von ClickUp organisieren

Angenommen, ein Kunde bittet Ihr Team um einen Instagram marketing-Kampagne . In Gesprächen mit dem Kunden stimmen Sie zu, dass der Umfang der Arbeit wird 10 statische Beiträge und Rollen umfassen, um die Ziele der Kampagne zu erreichen.

Für Ihre Texter, Designer und Videoproduzenten gibt es 10 statische Bilder, Beschriftungen und Videoclips. Diese Aufschlüsselung der Projektleistungen gibt Ihnen und Ihrem Team einen klaren Überblick über die anstehende Arbeit und hilft Ihnen dabei, Ressourcen zuzuweisen, den Umfang und das Budget einzuhalten und pünktlich zu liefern.

Schritte zum Verwalten von Projektleistungen

Wenn Sie mit Kunden gearbeitet haben, wissen Sie, dass immer wieder zufällige Aufgaben auftauchen. In der Tat, Rebel's Guide to Project Management fanden 59 % der Projektmanager heraus, dass sie zwischen zwei und fünf Projekte gleichzeitig leiten.

Über RGPM

Wie gehen Sie oder Ihr Projektmanager mit den Projektleistungen um, wenn Sie mit mehreren Kundenprojekten gleichzeitig jonglieren? Legen Sie von Anfang an klare Prioritäten und Aufgabenverantwortliche fest, und delegieren Sie die anstrengende Arbeit an KI.

1. Legen Sie den Umfang der Arbeit fest und holen Sie die schriftliche Zustimmung aller Beteiligten ein

Überlassen Sie Ihr Projekt nicht dem Zufall. Beginnen Sie jedes Projekt, indem Sie die Anforderungen mit dem Kunden in einem Kickoff-Meeting festlegen. Legen Sie für jede Aufgabe den Projekttyp, die Priorität, die nutzbaren Stunden und das Budget fest.

Sobald Sie die Projektleistungen festgelegt haben, ist es von größter Bedeutung, dass interne und externe projektbeteiligten stimmen ihnen zu und unterzeichnen ein schriftliche Geschäftsvereinbarung (auch bekannt als Projektcharta).

ClickUp Docs erlaubt umfangreiche Formatierungen und schrägstrich-Befehle um effizienter zu arbeiten

Dieses Dokument dient als zentrale Quelle der Wahrheit, falls es zu Unstimmigkeiten kommen sollte, und bringt Sie und Ihren Kunden auf ein gemeinsames Ziel. Die projektcharta werden die Erwartungen und Befugnisse umrissen und die Zuständigkeiten an interne und externe Beteiligte delegiert.

Die Unterzeichnung einer Vereinbarung bedeutet nicht, dass sich Ihre Projekte nicht weiterentwickeln können; sie ermöglicht es Ihnen lediglich, das Projekt zu überdenken arbeitsumfangserklärung und schützen Sie Ihr Team vor Überlastung und Unterbezahlung.

2. Bestimmen Sie die Team-Bandbreite und verteilen Sie die Arbeit entsprechend

Verteilen Sie die Arbeitslast entsprechend den Fähigkeiten Ihres Teams und der individuellen Bandbreite. Überwachen Sie, woran Teams und Einzelpersonen arbeiten, die Anforderungen der einzelnen Projektleistungen und team-Prioritäten um die Aufgaben gleichmäßig zu verteilen.

Leichter gesagt als getan, wenn man in mehreren Projekten untergeht! Aber mit dem ClickUp Workload-Management ansicht ist es so einfach wie das Öffnen Ihres Dashboards.

Verwenden Sie die ClickUp-Arbeitslastansicht, um zu sehen, wer vor oder hinter Ihnen liegt, und ziehen Sie Aufgaben einfach per Drag-and-Drop, um Ressourcen neu zuzuordnen ClickUp macht Ihnen das Leben leichter, indem es die Arbeitsbelastung in den spezifischen Produktionsmetriken Ihres Teams anstelle allgemeiner Produktivitätsmessungen erfasst. Die vollständig anpassbare Arbeitsbelastung von ClickUp bietet benutzerdefinierte Felder, so dass Sie die Arbeitsbelastung Ihres Teams auf die Art und Weise verfolgen können, die zu Ihrer Teamdynamik und Ihren Prozessergebnissen passt.

Einige Teams bevorzugen die Messung der Arbeitsbelastung in sprint-Punkte , während andere die Arbeitsbelastung in Form von Aufgabenvolumen oder Zeitschätzungen messen können. Die Verwendung einer zentralisierten projektverwaltung ist eine wichtige Grundlage für ein effizientes Teammanagement, unabhängig davon, wie Ihr Unternehmen die Arbeitsbelastung des Teams misst.

Zum Beispiel, 93% der Angestellten bei STANLEY Security gaben an, dass der Wechsel zu ClickUp ihnen geholfen hat, ihre Arbeit besser zu organisieren und zu priorisieren. Darüber hinaus berichteten 72 % der Mitarbeiter über eine geringere Arbeitsüberlastung und weniger Stress.

3. Automatisieren Sie die Hauptarbeit, um sich auf wichtige Aktivitäten zu konzentrieren

Die Qualität eines Projekts kann leicht darunter leiden, wenn Sie sich mit der Kundenverwaltung und der Kommunikation im Team aufhalten. Die gute Nachricht: Automatisierung kann Ihnen diese Arbeit abnehmen.

Verwenden Sie vorgefertigte Automatisierungsrezepte oder passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an, damit sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann

In ClickUp können Teams Tags verwenden, um andere automatisch zu benachrichtigen, wenn interne oder externe Arbeitsergebnisse vorliegen, und so die Projektziele voranzutreiben. Automatisierungs-Tags hinterlassen außerdem einen klaren Prüfpfad mit direkten Links zu den zu liefernden Ergebnissen, wodurch sich die Notwendigkeit ständiger Rückfragen nach Projektaktualisierungen verringert.

Unternehmen, die ClickUp einsetzen, berichten uns, dass sie dank unseres Tools mehr Zeit haben, sich auf die wichtigen Aufgaben zu konzentrieren. Die gleiche Studie von STANLEY Security ergab, dass 86 % der Mitarbeiter mit Hilfe der ClickUp-Automatisierung mehr Zeit für wichtige Aufgaben aufwenden konnten, und 80 % stellten eine verbesserte Teamarbeit fest.

STANLEY Security hat seine internen Mitarbeiter befragt, um die Auswirkungen von ClickUp zu verstehen

Die Auswirkungen der Automatisierung beschränken sich auch nicht auf Anekdoten von Mitarbeitern. Ein Bericht von McKinsey fand heraus zwei Drittel der Unternehmen sehen in automatisierten Arbeitsabläufen mehrere Vorteile, darunter - aber nicht nur - die Verbesserung der Produktqualität, die Senkung der Kosten und die Erhöhung der Kundenzufriedenheit.

4. Entschärfen Sie Projektprobleme, bevor sie sich auf die Projektergebnisse auswirken

Ein effizienter Projektmanager antizipiert und entschärft Probleme, bevor sie sich auf die Projektergebnisse auswirken. Dieser proaktive Ansatz ist jedoch fast unmöglich, wenn Sie nicht über die richtigen Werkzeuge verfügen.

Erfassen Sie den Fortschritt anhand von Meilensteinen, Aufgaben, Zeit, Aktivitäten und mehr.

ClickUp löst dieses Problem, indem es mit einem einzigen Klick einen umfassenden Überblick über den Projektstatus in Echtzeit bietet. Ein Projektmanager kann den Projektfortschritt über mehrere Metriken hinweg genau im Auge behalten, um Verzögerungen abzumildern, bevor sein Team Meilensteine im Projektplan verpasst oder das Budget überschreitet.

Wenn Sie auf einen Blick sehen können, ob ein Projekt in die falsche Richtung läuft, macht ClickUp es Ihnen leicht, mit einer Mediation einzugreifen plan für den Projektumfang bevor er sich Ihrer Kontrolle entzieht. Sie können sogar den Status von Projekten anhand des verbleibenden Budgets, der verbleibenden Stunden, des Status und vieles mehr überprüfen.

7 Projektvorlagen für den Einstieg in die Projektarbeit

Möchten Sie alle Aufgaben Ihres Projekts schneller verwalten? Wir haben Ihren Projektumfang im Griff.

Verwenden Sie eine (oder mehrere!) unserer sieben Vorlagen für die wichtigsten Projektleistungen, um ClickUp in Aktion zu erleben. Sie nutzen bereits eine andere Plattform?

Das ist kein Problem!

Wir haben es Ihnen leicht gemacht, Ihre projekte und Aufgaben in ClickUp, also schauen Sie, welche Vorlage oder Vorlagen am besten zu Ihren Bedürfnissen passen, und seien Sie bereit, nie wieder zurückzuschauen!

1. ClickUp Vorlage für budgetiertes Projektmanagement

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihr Projektbudget und verwalten Sie Aufgaben und Status in dieser einfach zu verwendenden Vorlage

Benötigen Sie eine Übersicht über Ihre Aufgaben nach Projekttyp, Status, Beauftragten, Fertigstellungsrate oder verbleibendem Budget? Dann werden Sie die einfach zu bedienende ClickUp Vorlage für budgetiertes Projektmanagement .

Beginnen Sie mit einigen voreingestellten Aufgaben und Unteraufgaben, um zu sehen, wie Ihr Projektbudget durch Aufgaben in ClickUp verwaltet werden kann. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Erledigte Dinge Vorlage

Bringen Sie Ihr Team mit der bewährten GTD-Methode voran - mit der Getting Things Done-Vorlage von ClickUp. Nicht das Richtige für Sie? Sehen Sie sich unser vollständige Liste der GTD-Vorlagen! Welche Projektaufgaben haben Sie in der Warteschleife, bereit zur Erledigung, geplant oder delegiert? Die ClickUp Vorlage für Getting Things Done (GTD) die auf dem GTD-System von David Allen basiert, ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Projekte und Aufgaben zu organisieren, indem Sie sie aufzeichnen und in umsetzbare Arbeitsaufgaben aufteilen.

Diese Vorlage macht es einfach,:

Verwendung vorgefertigter benutzerdefinierter Felder zur Organisation von Aufgaben

Priorisierung von Aufgaben nach Fälligkeitsdatum, Aufwand, Budget, Zeit und mehr

Zugriff auf kollaborative Dokumente für Ihr gesamtes Team Diese Vorlage herunterladen ### 3. ClickUp Wirkungsaufwandsmatrix Vorlage

Mit Hilfe einer Impact-Aufwandsmatrix können Sie eine visuelle Darstellung des Aufwands erstellen, der für jedes Feature erforderlich ist, damit Sie besser aufgaben zu priorisieren und Ressourcen

Arbeiten Sie teamübergreifend zusammen und stellen Sie eine Abstimmung sicher, bevor Sie ein Projekt starten, indem Sie den Wert und das Risiko der Aufgabe in dieser ClickUp-Listenvorlage berücksichtigen. Die ClickUp-Aufwand-Matrix-Vorlage dient als visuelle Liste, um den Grad der "Zuständigkeit" für das Fortschreiten der Aktivität zu zeigen, bevor Sie ein Projekt abschließen können.

Die ClickUp-Listenansicht ermöglicht die Zusammenarbeit von Teams durch die Erstellung von benutzerdefinierten Feldern und Priorisierungseinstellungen, um den Arbeitsablauf zu vereinfachen, unabhängig davon, ob es sich um externe oder interne Aufgabenstellungen handelt. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Projekt Charta Vorlage

Dokumentieren und autorisieren Sie das gesamte Projekt von der Initiierung bis zum Abschluss ClickUp's Projekt-Charta Vorlage ist Ihre einfache Lösung, um alles, was Sie für Ihr Projekt benötigen, von Anfang bis Ende zu dokumentieren. In diesem ClickUp-Dokument können Sie den Projektumfang einfach verwalten:

Zuweisung von Kommentaren im Dokument an interne Stakeholder

Gleichzeitig gemeinsam an der gleichen Dokumentation arbeiten

Externen Beteiligten einen privaten oder öffentlichen Link zur Verfügung stellen Diese Vorlage herunterladen ### 5. ClickUp PMO Teams Vorlage

Das ClickUp PMO Team Template vereinfacht Ihr Projektmanagement, programm-Management und Portfoliomanagement durch den Abbau von Barrieren und die Ermöglichung einer raschen Ausführung

Sie suchen nach einer einfachen Einführung in das Management von Projekten innerhalb eines aufgabenverwaltung plattform? Verwenden Sie ClickUp's PMO Team Vorlage um Ihre Aufgaben in Phasen zusammen mit Fälligkeitsdaten, Prioritätsstufen, zugewiesenen Teams und Mitwirkenden zu sehen, und projektbudget .

Mit dieser Vorlage können Sie sich schnell durch Ihren Projektmanagementprozess bewegen:

Schnellansicht von Teilaufgaben

Mehrere Aufgabenzuweiser

Vollständige Ansicht vonprojektphasen (anpassbar an Ihre Bedürfnisse)

Einfache Drag-and-Drop-Funktionen zum Anpassen und Planen von Aufgaben Diese Vorlage herunterladen ### 6. ClickUp Vorlage für die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter

Master Workload-Ansicht und ihre Funktionen mit dem Employee Workload Template von ClickUp

Wenn Sie den Prozess der Verfolgung der Arbeitsbelastung Ihrer Mitarbeiter beschleunigen wollen, ClickUp's Vorlage für die Mitarbeiterauslastung ist der perfekte Startpunkt. Diese Vorlage hilft Ihnen, Teammitglieder hinzuzufügen, Projekte zuzuweisen, Zeitschätzungen hinzuzufügen, Aufgabenvolumen zu verwenden oder nach Sprint-Punkten zu verfolgen, um zu wissen, wer an was arbeitet.

Unsere Workload-Management-Funktionen ermöglichen es den Verantwortlichen team verwalten ressourcen und Arbeitsbelastung, so dass Sie neue Projekte einfach planen und Aufgaben oder Projekte entsprechend der Teamkapazität zuweisen können. Jetzt haben Sie eine Vogelperspektive auf Ihre einzelnen Mitarbeiter, so dass Sie wissen, wie viel Arbeit tatsächlich zugewiesen wird. Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Aufschlüsselung der Arbeit Whiteboard-Vorlage

Zerlegen Sie den Umfang eines Projekts in kleine Teilaufgaben und verfolgen Sie einfach die Teilaufgaben für jede Phase und jeden Abschnitt des beteiligten Teams in ClickUp Whiteboards

Verschaffen Sie sich den Überblick mit diesem ClickUp-Whiteboard vorlage, um sicherzustellen, dass alles zügig vonstatten geht. Mit dieser ClickUp's Arbeitspaket-Vorlage hilft Ihnen, externe oder interne Leistungen für jede Phase und jeden Abschnitt des beteiligten Teams zu verfolgen.

Einer der besten ersten Schritte, die Sie unternehmen können, um ein größeres Projekt in ClickUp aufzubauen, ist, den Gesamtumfang in kleinere Projektleistungen zu unterteilen.

Bonus:_ WBS SoftwareDiese Vorlage herunterladen

Effektives Management von Projektleistungen mit ClickUp

ClickUp ist die eine Anwendung, die alle anderen ersetzt. Aufgaben, Dokumente, Chats und vieles mehr werden in einer einzigen Anwendung zusammengeführt projektmanagementsoftware mit über 1.000 Integrationen damit Sie Projektleistungen effektiv verwalten können.

Die Möglichkeit für jedes Team, in einem System zusammenzuarbeiten, schafft eine unvergleichliche Transparenz im gesamten Unternehmen für mehr effiziente Projektdurchführung . Lassen Sie Ihr Team schnell kapazität identifizieren , gesamtprojekte planen genauer zu planen und letztendlich die Projektleistungen voranzutreiben, anstatt sie nur zu verfolgen.

Sie brauchen keine Angst vor Fortschrittsberichten für Ihre Kunden zu haben. Erleben Sie, wie es sich anfühlt, Projektleistungen zu verwalten, anstatt dass sie Sie verwalten.

Wählen Sie zwischen einer Vielzahl von Projektmanagement vorlagen in unserer Bibliothek und fangen Sie noch heute an, ClickUp für die Verwaltung Ihrer Projektleistungen zu nutzen!