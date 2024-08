10 Vorlagen für Geschäftsvereinbarungen & Vertragsbeispiele

Egal wie groß oder klein, jedes Unternehmen muss (leider) Papierkram erledigen. Oft handelt es sich dabei um Berge von Verträgen und Vereinbarungen mit den Anbietern und Partnern, mit denen Sie zusammenarbeiten.

Glücklicherweise gibt es keinen Grund, jede Vereinbarung von Hand aufzuschreiben. Stattdessen können Sie einfach auf vorgefertigte Vorlagen für Geschäftsvereinbarungen zurückgreifen, die Ihnen einen Großteil der Arbeit abnehmen.

Um Ihnen dabei zu helfen, haben wir diese Liste mit den 10 besten Vorlagen für Geschäftsvereinbarungen erstellt. Diese Vorlagen helfen Ihnen, Zeit und Mühe zu sparen, indem sie Ihnen einfache, vorgefertigte Verträge zur Verfügung stellen, die das A und O der meisten geschäftlichen Transaktionen sind.

Auf diese Weise können Sie sich mit Ihrem Team mehr auf das konzentrieren, was Ihr Unternehmen erfolgreich macht, und weniger auf die notwendigen rechtlichen Vertragsvereinbarungen, die zum Aufbau eines modernen Unternehmens dazugehören.

Was ist eine Vorlage für eine Geschäftsvereinbarung?

Eine Vorlage für einen Geschäftsvertrag ist eine spezielle Vorlage, die Unternehmen jeder Größe dabei helfen soll, Verträge für ihre zahlreichen Geschäftsvorgänge zu erstellen. Diese Vorlagen können eine breite Palette von Vereinbarungen abdecken abdecken, darunter Dienstleistungsvereinbarungen, Vertragskündigungen und Partnerschaftsvereinbarungen.

Vorlagen für Geschäftsvereinbarungen sind besonders nützlich für Unternehmen, die nicht über das nötige interne Fachwissen verfügen, um zu wissen, wo sie bei der Ausarbeitung von Verträgen überhaupt anfangen sollen. Mit einer Vorlage sparen Sie nicht nur Zeit, sondern stellen auch sicher, dass Sie keine Standardklausel vergessen, die Sie auf lange Sicht Geld kosten könnte.

Was macht eine gute Vorlage für einen Geschäftsvertrag aus?

Bei der Auswahl einer Vorlage für eine Geschäftsvereinbarung sollten Sie darauf achten, dass sie gründlich ist und alle Ihre Anforderungen erfüllt. Sie möchten keine Fehler oder Auslassungen machen, die Sie später bereuen werden.

Außerdem sollen Ihre Geschäftsvereinbarungen für alle Beteiligten verständlich sein. Eine klare Sprache und ein logischer Aufbau machen es den Beteiligten leichter zu verstehen, wofür sie verantwortlich sind. Wenn Sie jetzt sicherstellen, dass Ihre Vereinbarungen klar sind, ist es weniger wahrscheinlich, dass es später zu Missverständnissen kommt.

Fügen Sie Ihre benutzerdefinierte Tabellenansicht einfach in ClickUp Docs ein, um das Hin und Her zwischen einer Ansicht und einem Dokument zu vermeiden

Schließlich sollte eine gute Vorlage für einen Geschäftsvertrag professionell aussehen und gut gemacht sein. Sie sollte anpassbar sein und leicht an Ihre Bedingungen angepasst werden können, damit sie zu Ihrer spezifischen Marke passt.

Ihre Geschäftsvereinbarung muss gut aussehen, denn diese Verträge sind Ihre Marke und repräsentieren alles, was Sie tun. Deshalb sollte jeder Dienstleistungsvertrag, den Ihr Unternehmen erstellt und unterzeichnet, dieselbe Qualität aufweisen, die Sie auch für Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung verwenden.

10 Vorlagen für Geschäftsvereinbarungen zur Beschleunigung der organisatorischen Abläufe

Damit Sie sich nicht durch Tausende von Vorlagen wühlen müssen, haben wir in ClickUp eine Liste von 10 Vorlagen für Geschäftsvereinbarungen zusammengestellt, die Ihnen das Leben sehr viel leichter machen. Von Vertragsmanagement über Arbeitsvereinbarungen bis hin zu Arbeitsverträgen ist hier für jedes florierende Unternehmen etwas dabei.

1. ClickUp Geschäftsvertragsvorlage

ClickUp Business Vertragsvorlage

Ob Sie ein kleines Unternehmen sind, das die neuesten Widgets verkauft, oder ein großes Unternehmen mit den ausgefallensten Dienstleistungen, Sie brauchen einen Geschäftsvertrag vertragsvorlagen jedes Mal, wenn Sie an ein anderes Unternehmen verkaufen.

Die ClickUp Business Vertragsvorlage wurde entwickelt, um das Schreiben dieser Verträge so einfach wie möglich zu gestalten. Diese Vorlage ist mit den gängigsten Abschnitten vorausgefüllt, so dass Sie den Dienstleistungsvertrag einfach skizzieren und layouten können projektumfänge .

Sie können in dieses Dokument die angebotenen Dienstleistungen, die Preisgestaltung, die Stornierung, die Garantien und andere damit zusammenhängende Fragen aufnehmen. Sie müssen die Vorlage nur noch anpassen, indem Sie die Leerstellen ausfüllen.

Einfacher geht es wirklich nicht mehr.

Lassen Sie also nicht zu, dass sich Ihr neues Geschäft in die Länge zieht, weil Sie den Vertrag erst noch aufsetzen müssen. Verwenden Sie diese Vorlage noch heute und lassen Sie den Champagner auf Ihren neuesten Firmengewinn knallen. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp 50/50 Partnerschaftsvertrag Vorlage

ClickUp 50/50-Partnerschaftsvertragsvorlage

Partnerschaftsvereinbarungen werden oft übersehen, aber sie sollten nie unterschätzt werden. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, sowohl Ihr Unternehmen als auch Sie selbst vor künftigen Streitigkeiten zu schützen, indem Sie die Bedingungen für eine Partnerschaft festlegen.

Die ClickUp 50/50 Partnerschaftsvereinbarung Vorlage hilft Ihnen, eine Vereinbarung zu entwerfen, die genau das erreicht. Diese Vorlage behandelt Themen wie:

Was passiert, wenn eine der Parteien vom Vertrag zurücktreten will?

Wie wird die Schlichtung zwischen den Partnern funktionieren?

Was geschieht, wenn gegen eine der Bestimmungen verstoßen wird?

Unsere Vorlage für einen Partnerschaftsvertrag ist bereits vorformuliert. Wenn Sie also nur einen Standardvertrag für eine 50/50-Partnerschaft benötigen, ist ein Großteil der Arbeit bereits für Sie erledigt. Und wenn Sie den Vertrag etwas individueller gestalten möchten, ist diese Vorlage eine gute Ausgangsbasis und ein Beispiel, an dem Sie sich bei der Erstellung Ihres eigenen Vertrags orientieren können.

Wenn Sie alles im Voraus planen, ersparen Sie sich spätere Kopfschmerzen. Beginnen Sie also noch heute mit der Ausarbeitung einer gut gestalteten Partnerschaftsvereinbarung. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp 50/50 LLC Betriebsvereinbarung Vorlage

ClickUp 50/50 LLC Betriebsvereinbarung Vorlage

Eine 50/50-LLC-Betriebsvereinbarung ist eine Vereinbarung über den gemeinsamen Betrieb eines Unternehmens zwischen zwei oder mehreren Parteien. Diese Art von Vereinbarung legt jeden Aspekt der Geschäftsbeziehung fest, einschließlich der Aufteilung von Gewinnen und Verlusten, Ihrer gesetzlichen Vertragsrechte und vieles mehr.

Das Ziel der ClickUp's 50/50 LLC Betriebsvereinbarung Vorlage soll die Ausarbeitung dieser Dokumente so einfach wie möglich machen. Mit dieser Vorlage sollten Sie in der Lage sein, schnell eine Vereinbarung zu entwerfen, die folgende Punkte umreißt geschäftsprozesse sowie Ihre Verpflichtungen und rechte als Stakeholder .

Diese Vorlage ist sehr anfängerfreundlich, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, selbst wenn Sie keine Erfahrung mit der Erstellung von LLC-Vereinbarungen haben. Sie ist bereits mit Abschnitten über die Beiträge, die Verantwortlichkeiten der Geschäftsführung und darüber, was passiert, wenn einer der Partner in den Ruhestand geht oder den anderen Partner auskaufen möchte, vorausgefüllt.

Wenn Sie diese Regeln im Voraus festlegen, wird es für alle an Ihrem Joint Venture Beteiligten viel einfacher, falls etwas Unerwartetes eintritt. Stellen Sie also sicher, dass Ihre LLC-Betriebsvereinbarung so detailliert und umfassend wie möglich ist, damit Sie sich in Zukunft keine Sorgen mehr machen müssen.

Beginnen Sie damit, Ihre neue 50/50-LLC-Partnerschaft mit der untenstehenden Vorlage in die Tat umzusetzen. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Vertragsmanagement Vorlage

ClickUp Vertragsmanagement-Vorlage

Vertragsmanagement ist ein wichtiges Thema in jedem Unternehmen. Deshalb gibt es ganze Branchen, die sich mit der Gestaltung von business-Management-Software die alle Daten organisieren kann, die ein Unternehmen zum Funktionieren braucht.

Verträge und Dokumente sind für ein Unternehmen unerlässlich. Warum?

Sie stellen sicher, dass Ihr Team genau weiß, was es zu tun hat und wie die von Ihnen angebotenen Dienstleistungen oder Produkte hergestellt und geliefert werden sollen. Wenn Ihre schriftlichen Vereinbarungen jedoch über unzählige Dateien und Datenbanken verstreut sind, kann dies schnell zu einem unübersichtlichen Durcheinander führen, das Sie daran hindert, Ihre dringendsten Aufgaben zu erfüllen geschäftsziele .

In der Tat, ein kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass die Mitarbeiter durchschnittlich 45 Minuten brauchen, um einen bestimmten Vertrag in den Datenbanken ihres Unternehmens zu finden. Das sind 45 Minuten, die man besser mit fast allen anderen Dingen hätte verbringen können.

Glücklicherweise hat die ClickUp Vertragsmanagement-Vorlage kann Ihnen helfen, alles an einem Ort zu organisieren. Im Wesentlichen können Sie mit dieser Vorlage eine echte Masterliste für alle Verträge und Vereinbarungen Ihres Unternehmens erstellen. Auf diese Weise können Sie alle Ihre Verträge mit nur wenigen Klicks schnell und einfach finden.

Außerdem können Sie Ihre Masterliste nach Belieben anpassen. Sie können zum Beispiel jedes Dokument nach Typ definieren, so dass Sie bei der Suche nach einem bestimmten projektcharta ist sie viel leichter zu finden.

Mit so viel Organisation werden Sie Ihre Verträge in einem Bruchteil der Zeit fertigstellen, die Sie früher benötigten. Organisieren Sie sich also noch heute mit dieser Vorlage und lassen Sie keinen Ihrer Verträge mehr durch die Maschen schlüpfen. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Arbeitsvertrag Vorlage

ClickUp Arbeitsvertragsvorlage

Die Schaffung eines sicheren, offenen Raums für die Arbeit und Zusammenarbeit von Teams ist für jede Organisation unerlässlich. Dazu ist jedoch oft eine Vereinbarung erforderlich, in der festgelegt wird, wie Gruppen zusammenarbeiten sollen, welche Arbeitsumgebung sie bevorzugen und was sie voneinander erwarten.

Die ClickUp Arbeitsvertragsvorlage macht die Erstellung dieser Art von Vereinbarung zu einem Kinderspiel, indem es Ihnen ein Whiteboard zur Verfügung stellt, auf dem die Teams ihre eigenen Arbeitsbedingungen formulieren können. Auf diese Weise sind sich alle Beteiligten einig, wie sie zusammenarbeiten wollen.

Vielleicht mag Sammy es nicht, wenn man ihm morgens eine Nachricht schickt. Oder Dora zieht es vor, per E-Mail statt per SMS kontaktiert zu werden. Diese Vorlieben sollten erlernt und anerkannt werden, um das Beste aus allen Teammitgliedern herauszuholen.

Außerdem können Sie Ihre Whiteboard-Vorlage nach Belieben anpassen. So könnten Sie beispielsweise einen Abschnitt für Vorschläge hinzufügen, damit jeder seine Ideen einbringen und zum Erfolg Ihres Unternehmens beitragen kann.

Auf diese Weise können die Teammitglieder ihre Meinung dazu äußern, wie Sie Ihr Unternehmen optimieren können BPM-Werkzeuge was sich langfristig für Sie als vorteilhaft erweisen könnte. Beginnen Sie also noch heute mit der Verwendung dieser Whiteboard-Vorlage und machen Sie sich bereit, Ihre Zusammenarbeit und andere geschäftsmetriken in die Höhe schießen. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Arbeitsvertrag Vorlage

ClickUp Arbeitsvertragsvorlage

Jeder muss irgendwo anfangen; für neu eingestellte Mitarbeiter ist das in der Regel eine Arbeitsvertragsvorlage. Das ist vielleicht kein besonders aufregendes Unterfangen, aber es ist unglaublich wichtig, um eine Arbeitsbeziehung auf dem richtigen Fuß zu beginnen.

Eine solide Arbeitsvereinbarung ist für jeden neuen Mitarbeiter unerlässlich. Er dient als rechtliches Vertragsdokument, in dem die Rechte und Aufgaben eines Mitarbeiters sowie die Pflichten des Unternehmens im Gegenzug für seine Dienste und sein Fachwissen festgelegt sind.

Die ClickUp Arbeitsvertrag Vorlage macht die Erstellung dieses schriftlichen Dokuments einfach, indem es Ihnen eine vorgefertigte Vorlage zur Verfügung stellt, die bereits mit den notwendigen Informationen, wie z. B. Informationen über Kündigung, Gehalt und Sozialleistungen, ausgefüllt ist. Sie enthält auch Abschnitte, in denen Sie Erwartungen, kulturelle Werte und alles, was Ihr Unternehmen zu einem besonderen Arbeitsplatz macht, beschreiben können.

Schauen Sie sich also die Vorlage unten an und stellen Sie sicher, dass Ihre neuen Mitarbeiter vom ersten Tag an gut betreut werden. Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Dienstleistungsvertrag Vorlage

ClickUp-Dienstleistungsvertragsvorlage

Es ist immer aufregend, wenn Sie einen neuen Verkauf für Ihr Produkt erhalten. Aber eine mündliche Vereinbarung und ein fester digitaler Händedruck bedeuten nicht unbedingt "Auftrag erfüllt" Sie brauchen ein solides Dokument für einen Dienstleistungsvertrag, um das Geschäft wirklich zu besiegeln.

Die ClickUp-Dienstleistungsvertragsvorlage kann Ihnen helfen, in wenigen Minuten einen professionellen, umfassenden Dienstleistungsvertrag zu erstellen. Diese erstklassige Vorlage enthält bereits alles, was Sie für einen verbindlichen Vertrag benötigen, wie z. B. die Zahlungsmodalitäten und die Eigentumsrechte an der erstellten Arbeit.

Sie deckt auch andere gängige Bereiche ab, z. B. Garantien und Haftung, so dass potenzielle Streitigkeiten vermieden werden können, bevor sie überhaupt beginnen.

Außerdem können Sie den Vertrag nach Belieben anpassen. Wenn Sie also etwas Bestimmtes in Ihre Dienstleistungsvereinbarung aufnehmen möchten, finden Sie in dieser Vorlage ein gutes Beispiel dafür, wie Sie es richtig machen. Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Beratungsvertrag Vorlage

ClickUp Beratungsvertrag Vorlage

Nicht alle Arbeiten und Fachkenntnisse können intern erledigt werden. Wenn Sie ein wenig Hilfe von außen benötigen, können Freiberufler oder Berater genau das Richtige für Sie sein.

In diesen Fällen, erstellung eines Beratungsvertrags und projektvorschlag ist der Schlüssel, wenn Sie sicherstellen wollen, dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen. Der ClickUp-Beratungsvertragsvorlage macht es einfach, eine rechtliche Vereinbarung zu entwerfen, in der festgelegt wird, wie Berater bezahlt werden, wer Eigentümer des geschaffenen geistigen Eigentums ist und welche Art von Dienstleistungen sie erbringen werden.

Es ist auch einfach genug, um alles hinzuzufügen, was Sie für Ihren speziellen Vertrag benötigen. So gibt es zum Beispiel Felder, in denen Sie Fragen der Entschädigung, der umfang der Arbeiten und ob ein NDA erforderlich sein wird.

Stellen Sie sicher, dass Sie und Ihr Berater während des gesamten Projekts geschützt sind. Gehen Sie bei der Beauftragung eines Beraters kein Risiko ein - machen Sie mit dem ClickUp-Beratungsvertrag schon vor Beginn der Zusammenarbeit alles hieb- und stichfest.

Bonus:_ Berater Zeiterfassungssoftware ! Diese Vorlage herunterladen

9. ClickUp Business Pachtvertrag Vorlage

ClickUp Business Mietvertragsvorlage

Die Anmietung einer Immobilie für Ihr Unternehmen kann ein aufregendes und profitables Unterfangen sein - wenn Sie es richtig machen.

Aus diesem Grund ist ein solider Mietvertrag so wichtig. Achten Sie darauf, dass alle Mietbedingungen schriftlich festgehalten werden, damit beide Parteien genau wissen, wofür sie verantwortlich sind.

Die ClickUp Business Pachtvertrag Vorlage bietet Ihnen ein All-in-One-Dokument für die Verwaltung jeder Art von gewerblichem Mietvertrag. Es ist mit Abschnitten wie Miete, Kaution und Versicherung ausgestattet - Sie müssen sich also keine Sorgen machen, etwas auszulassen.

Legen Sie Ihre Expansionspläne nicht auf Eis, nur um den Papierkram für den Mietvertrag zu erledigen. Nutzen Sie stattdessen unsere Vorlage für einen Gewerbemietvertrag, um Ihr Unternehmen voranzubringen und zu vergrößern. Diese Vorlage herunterladen

10. ClickUp Kündigungsvertrag Vorlage

ClickUp-Kündigungsvertragsvorlage

Es ist ein Jammer, aber manchmal funktionieren selbst die vielversprechendsten Partnerschaften nicht. In diesen Fällen müssen Sie sich nicht einfach damit abfinden. Verwenden Sie stattdessen eine Vorlage für einen Aufhebungsvertrag, damit diese Partnerschaft wirklich der Vergangenheit angehört.

Mit ClickUp's Vorlage für einen Aufhebungsvertrag können Sie schnell und einfach ein Schreiben zur Beendigung fast aller Verträge verfassen. Außerdem ist das meiste bereits für Sie erledigt - Sie müssen nur noch Details wie das Kündigungsdatum und die Gründe für die Beendigung der Partnerschaft hinzufügen.

So wissen Sie, dass die Vereinbarung offiziell beendet ist und Sie sich keine Sorgen mehr um noch bestehende Verpflichtungen oder Missverständnisse mit Ihrem ehemaligen Partner machen müssen.

Verschwenden Sie keine Zeit mit einer Partnerschaft, die für Sie nicht funktioniert - schreiben Sie eine Kündigung, setzen Sie Ihre elektronische Unterschrift auf und wenden Sie sich besseren Dingen zu. Diese Vorlage herunterladen

Ein Ort für alle Ihre Bedürfnisse für Geschäftsvereinbarungen

Ganz gleich, welche Art von Vertrag Sie entwerfen möchten, wir haben eine ClickUp-Vorlage für Sie parat. Mit unseren vorgefertigten und anpassbaren Dokumentvorlagen für Verträge können Sie im Handumdrehen rechtliche Verträge erstellen, die sowohl Ihr Unternehmen als auch alle beteiligten Partner schützen.

Warten Sie nicht - melden Sie sich für ein kostenloses ClickUp-Konto heute und beginnen Sie damit, jede kleine Vereinbarung und jeden kleinen Vertrag zu entwerfen, den Ihr Unternehmen für den Erfolg braucht.