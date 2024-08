Entwicklung eines Projektumfangs für eine stärkere Teamverbindung

In einer perfekten Welt würde jedes Projekt planmäßig und genau nach Plan beginnen, bleiben und enden. Alle Mitglieder Ihres Teams würden ihre Aufgaben und Ergebnisse vorzeitig abschließen.

Das Budget bliebe während des gesamten Projekts gleich. Die Stakeholder wären mit der Qualität Ihrer Arbeit vollkommen zufrieden.

Wir können sicherlich träumen, aber in der Realität ist kein Projekt perfekt. Eine sorgfältige Planung hilft Ihrem Team, häufige Fehler zu vermeiden projektmanagement rückschläge wie verpasste Fristen und unerwartete Anfragen nach zusätzlicher Arbeit.

Minimieren Sie diese Hürden, indem Sie vor Beginn der Arbeit den Umfang Ihres Projekts definieren. Mit klaren Erwartungen und Verantwortlichkeiten haben Sie und der Client eine solide Grundlage, um das Projekt zu beginnen und eine Ausweitung des Umfangs zu verhindern.

In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie eine aussagekräftige Erklärung zum Projektumfang erstellen können, und erhalten einige der besten Ressourcen für den Einstieg! Unser vorlagen für das Projektmanagement und All-in-One produktivität tools helfen Ihnen, die Verwaltung und Umsetzung von Projekten zu optimieren.

Sind Sie bereit?

Was ist der Projektumfang?

Der Projektumfang ist eine dokumentierte Aussage über alles, was zum Erfolg eines Projekts beiträgt. Er definiert den abschließenden umfang der Arbeit und Anforderungen für ein Projekt, die erklären, was enthalten ist und was nicht.

Alle diese Angaben werden in einem Projektumfangsplan festgehalten. Und um es einfach auszudrücken, ein Scope Statement bewertet und skizziert ein Projekt in seiner Gesamtheit, noch bevor jemand mit der Arbeit beginnt. Er enthält eine detaillierte Aufschlüsselung aller Arbeiten, die Ihr Team durchführen wird, und legt die Erwartungen fest, wie und wann diese Arbeiten abgeschlossen sein werden.

Ein Umfangsdokument dient als Blaupause für Ihr Projekt. Es ist ein wichtiger Schritt in projektmanagement weil es alle wichtigen Informationen zusammenfasst, die die Schlüsselakteure kennen sollten.

Ein Dokument zum Projektumfang umfasst in der Regel Folgendes:

Projektziele : eine Übersicht über die Ziele Ihres Projekts auf hoher Ebene

: eine Übersicht über die Ziele Ihres Projekts auf hoher Ebene Projektbeteiligte : die an dem Projekt beteiligten Personen

die an dem Projekt beteiligten Personen Zugewiesene Ressourcen : wie Teammitglieder, Budgets und Technik

wie Teammitglieder, Budgets und Technik Projektbeschränkungen: limits in Bezug auf Zeit, Mitarbeiter und Kosten, die Sie einhalten müssen

limits in Bezug auf Zeit, Mitarbeiter und Kosten, die Sie einhalten müssen Zeitleiste : Zeitrahmen, innerhalb dessen Sie jeden Teil des Projekts abschließen müssen

Zeitrahmen, innerhalb dessen Sie jeden Teil des Projekts abschließen müssen Deliverables : die greifbaren Ergebnisse Ihres fertiggestellten Projekts

die greifbaren Ergebnisse Ihres fertiggestellten Projekts Ausschlüsse: Was Ihr Projekt nicht beinhalten wird, auch bekannt als Arbeiten, die nicht zum Umfang gehören

Die Vorteile der Definition des Projektumfangs

Ohne einen klar definierten Projektumfang kann sich Ihr Team leicht verirren. Ihr Projektumfang schützt Ihr Team vor dem Scheitern des Projekts und hält Sie auf dem Weg zu Ihren Zielen.

Hier sind einige Schlüsselgründe, warum die Festlegung des Projektumfangs vor Beginn der Arbeit für Ihr Team von Vorteil ist:

Vermeiden umfangsverschleppung : Verhindern Sie, dass sich die Arbeit über ihre Limits hinaus ausdehnt, indem Sie genau klären, was dazu gehört und was nicht. Definieren Sie die Grenzen des Projekts und verhindern Sie, dass Ihr Team sich überfordert oder ausbrennt.

umfangsverschleppung Verhindern Sie, dass sich die Arbeit über ihre Limits hinaus ausdehnt, indem Sie genau klären, was dazu gehört und was nicht. Definieren Sie die Grenzen des Projekts und verhindern Sie, dass Ihr Team sich überfordert oder ausbrennt. Legen Sie Richtlinien für Änderungen fest: Niemand mag es, wenn sich die Arbeit verschiebtanforderungen an das Projektaber es kommt vor. Legen Sie Verfahren fest, wie Sie den Umfang so ändern können, dass Ihr Team nicht unerwartet stark beeinträchtigt wird.

Niemand mag es, wenn sich die Arbeit verschiebtanforderungen an das Projektaber es kommt vor. Legen Sie Verfahren fest, wie Sie den Umfang so ändern können, dass Ihr Team nicht unerwartet stark beeinträchtigt wird. Projekte auf Kurs halten: Gelöscht zeitleisten für Projekte schaffen Verantwortlichkeit und halten Ihre Projekte in Gang. Außerdem können Sie den Fortschritt Ihres Teams bei der Erreichung der Ziele anhand von Fristen, Meilensteinen und Ergebnissen messen.

Gelöscht zeitleisten für Projekte schaffen Verantwortlichkeit und halten Ihre Projekte in Gang. Außerdem können Sie den Fortschritt Ihres Teams bei der Erreichung der Ziele anhand von Fristen, Meilensteinen und Ergebnissen messen. Erwartungen managen: Halten Sie Ihr Team, Ihre Kunden und alle Beteiligten auf derselben Seite, damit jeder die Verantwortlichkeiten, die erwarteten Ergebnisse und die kritischen Fälligkeitsdaten kennt.

Halten Sie Ihr Team, Ihre Kunden und alle Beteiligten auf derselben Seite, damit jeder die Verantwortlichkeiten, die erwarteten Ergebnisse und die kritischen Fälligkeitsdaten kennt. Risikominimierung: Achten Sie auf potenzielle Risikofaktoren wie Budgetüberschreitungen oder Terminüberschreitungen und überwachen Sie diese. Nur wer sich dessen bewusst ist, kann ein Scheitern des Projekts leicht vorhersehen und vermeiden.

How to Write a Project Scope Statement in 7 Steps

Jede noch so kleine Lücke in Ihrem Projektumfang kann dazu führen, dass das Projekt aus dem Ruder läuft. Aus diesem Grund muss Ihr Projektumfangsdokument alle Parameter abdecken, die die Beteiligten über das Projekt wissen sollten.

Hier erfahren Sie, wie Sie in sieben einfachen Schritten ein umfassendes, eindeutiges Projektumfangsdokument verfassen:

1. Identifizieren Sie Ihre Stakeholder

Sorgen Sie dafür, dass alle Beteiligten auf der gleichen Seite stehen, indem Sie den Umfang von allen genehmigen lassen projektbeteiligten -jeder, der ein Mitspracherecht hat, wie Ihr Projekt ablaufen soll. Dies ist der beste Prozess im Projektmanagement, um sicherzustellen, dass Ihr Projektumfang realistisch und realisierbar ist.

Nutzen Sie das Whiteboard Feature von ClickUp, um die wichtigsten Stakeholder Ihres Projekts mit dieser einfachen Vorlage zu identifizieren

Erstellen Sie eine Karte der Stakeholder, in der Sie alle wichtigen am Projekt beteiligten Personen auflisten, um sich ein Bild von den Personen zu machen, die Ihnen helfen können, das Projekt zum Erfolg zu führen. Zum Glück, ClickUp's Stakeholder Karte Vorlage das macht stakeholder-Mapping und Planung einfach zu organisieren! Stakeholder Karte Vorlage herunterladen Identifizieren Sie alle Stakeholder, die Entscheidungen treffen, die Ihr Projekt beeinflussen, einschließlich:

Interne Interessengruppen : Mitglieder des Teams, Projektmanager und Führungskräfte

: Mitglieder des Teams, Projektmanager und Führungskräfte Externe Beteiligte: Clients, deren Kunden oder Benutzer, Lieferanten und Investoren

Beziehen Sie diese Interessengruppen bei der Festlegung des Projektumfangs mit ein, damit allen klar ist, was sie von dem Projekt erwarten und wie sie zu seinem Erfolg beitragen können. Holen Sie ihr Feedback ein, machen Sie ein Brainstorming und überarbeiten Sie die Ziele bei Bedarf.

2. Definieren Sie die wesentlichen Ziele Ihres Clients für das Projekt klar und deutlich

Das Wort "Projekt" mag mit "P" beginnen, aber eigentlich beginnt jedes Projekt mit einem "Warum" 😏

Klären Sie Ihr Projekt objekte sollte der erste Schritt bei der Festlegung des Projektumfangs sein, weil sie erklärt, warum_die Arbeit notwendig ist.

Sobald Sie verstehen, warum der Client dieses Projekt verfolgt, wissen Sie und Ihr Team, worauf sie sich bei der Bewertung Ihrer Arbeit konzentrieren werden. Wenn Sie Ihre Leistungen auf diese Ziele abstimmen, stehen die Chancen gut, dass der Client zufrieden sein wird.

Bleiben Sie auf Kurs, um Ihre Ziele zu erreichen - mit klaren Zeitleisten, messbaren Zielen und automatischer Nachverfolgung des Fortschritts

Die Ziele des Projekts prägen auch Ihre Rolle als strategischer Berater. Sie können nicht nur konkrete Ergebnisse liefern, sondern auch Tipps geben, wie der Client seine Ziele erreichen kann, um ihn zu überzeugen.

Stellen Sie sich diese Fragen, um Ihre Ziele zu definieren:

Welche Ergebnisse erhoffen Sie zu erreichen?

Wie werden erfolg des Projekts gemessen werden?

Gibt es spezifischemetriken oder KPIs die nachverfolgt werden sollten, um die Leistung zu messen?

Sobald Sie Ihre spezifischen Ziele eingestellt haben, helfen Sie Ihrem Team, qualitativ hochwertige Arbeit innerhalb des Projektumfangs zu leisten. Kunden - vor allem neue oder pingelige - versuchen vielleicht, Ihnen Aufgaben aufzudrängen oder Vorschläge zu machen, die nichts mit dem größeren Ziel des Projekts zu tun haben. Vielleicht zögern sie es hinaus, Ihnen rechtzeitig Feedback zu geben.

Erinnern Sie den Client an Ihre wichtigsten Ziele, wenn Probleme auftauchen (und vielleicht auch schon vorher). Es ist immer eine gute Idee, zu zeigen, wie die Ergebnisse und Aufgaben - wenn sie bis zum zugewiesenen Fälligkeitsdatum abgeschlossen sind - auf diese Ziele hinarbeiten!

Und wenn nötig, sollten Sie in letzter Minute Vorschläge des Clients zurückweisen, die nicht mit seinem North Star übereinstimmen, indem Sie ihm genau zeigen, wie die vorgeschlagenen Änderungen das Projekt verändern könnten zeitleiste für das Projekt .

Abhängigkeiten umplanen, um die Auswirkungen von Änderungen des Fälligkeitsdatums auf Aufgaben in der Gantt-Ansicht in ClickUp zu visualisieren

Indem Sie einem Client gezielt die Auswirkungen einer kleinen oder großen Änderung im Projekt zeigen, vermitteln Sie eine unvoreingenommene Ansicht darüber, was dies für den Workflow erledigt. Und wir verstehen es - manche Clients sind wählerisch.

Glücklicherweise müssen Sie nicht auf zufällige oder kurzfristige Wünsche eingehen, indem Sie die Auswirkungen von Anfragen und den besten Weg aufzeigen, um Projekte im Rahmen und auf dem richtigen Weg zu halten.

Wenn Sie Ihre Ziele für das Projekt festlegen, sollten Sie die SMART-Ziele rahmen im Kopf. Definieren Sie Ziele, die:

S pezifisch

pezifisch M easurable

easurable A erreichbar

erreichbar R relevant

relevant Tzeitgebunden

Damit wird sichergestellt, dass der Umfang des Projekts realistisch ist, während gleichzeitig Standards für die Bewertung des Erfolgs festgelegt werden.

3. Zuteilung von Ressourcen, um Burnout zu minimieren und Gewinne zu steigern

Sie können nicht entscheiden, woran Ihr Team arbeiten soll, solange Sie nicht wissen, welche Ressourcen zur Verfügung stehen. Und wenn Sie nicht gerade Minecraft im Kreativmodus spielen, haben Sie nicht unendlich viele Ressourcen.

Jedes Unternehmen ist durch die Größe seiner Teams, sein Budget und seine technische Ausstattung limitiert.

Der Projektumfang umfasst die Ressourcenzuweisung, um sicherzustellen, dass Ihr Projekt über genügend Mitglieder im Team, alle notwendigen technischen Mittel, und das richtige Budget verfügt, um erfolgreich zu sein. Die Ressourcenzuteilung ist entscheidend für die genaue Planung, wie Ihr Team arbeiten wird ihre Projekte abschließen wird .

Verwenden Sie die Workload-Ansicht von ClickUp, um zu sehen, wer vorne oder hinten liegt, und ziehen Sie Aufgaben einfach per Drag-and-Drop, um Ressourcen neu zuzuordnen

Für Projektmanager und Teamleiter ist es wichtig, Folgendes zu verwenden workload-Management tools, damit die Mitglieder des Teams nicht zu viele Stunden mit einem bestimmten Client verbringen. Es ist auch hilfreich, eine Workload-Ansicht die verhindern können, dass ein Mitarbeiter mehr oder weniger Arbeit hat als ein anderer.

Bonus: Ressourcen-Planungsvorlagen Ihre Ressourcen können auch verschiedene Dinge sein. Einige der am häufigsten definierten Ressourcen sind:

Teammitglieder: Die Gesamtzahl der Mitglieder Ihres Teams, die jedem Mitglied zugewiesenen Aufgaben und die Anzahl der für jede Aufgabe benötigten Wochenstunden

Die Gesamtzahl der Mitglieder Ihres Teams, die jedem Mitglied zugewiesenen Aufgaben und die Anzahl der für jede Aufgabe benötigten Wochenstunden Technik: Welche Geräte, Software und Tools benötigen Sie, um das Projekt abzuschließen?

Welche Geräte, Software und Tools benötigen Sie, um das Projekt abzuschließen? Projektbudget: Kunden- oder interne Projektbudgets, Einschränkungen oder verfügbare Pools

Sie müssen mit dem arbeiten, was Sie haben - und ein wenig Planung hilft Ihnen dabei sehr! Wenn Sie herausfinden, welche Ressourcen Ihnen zur Verfügung stehen, fällt es Ihnen leichter, im Rahmen dieser Vorgaben zu arbeiten.

Schauen Sie sich das an *team charter templates* !

4. Bestimmen Sie genau die Leistungen, die Ihre Kunden benötigen

Jetzt, da Sie wissen, welche Ressourcen Ihnen zur Verfügung stehen, können Sie festlegen, was das Projekt für Ihre Kunden erbringen soll: die Ergebnisse. Ihr Dokument zum Projektumfang sollte folgende Punkte eindeutig festlegen ergebnisse des Projekts damit Ihre Agentur und ihre Kunden genau wissen, was erstellt werden wird.

Arbeiten Sie vertrauensvoll mit Ihren Kunden zusammen und halten Sie sie bei Laune mit dieser einzigartigen Vorlage für professionelle Dienstleistungen

Beziehen Sie sich auf Ihre Ziele für das Projekt, wenn Sie Ihre Leistungen festlegen wollen. Brauchen Sie Hilfe beim Organisieren? Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für professionelle Dienstleistungen zur schnellen Nachverfolgung Ihrer client-Einführungsprozess wenn es darum geht, was genau geliefert werden muss. Vorlage für professionelle Dienstleistungen herunterladen Ihre Leistungen sollten als Sprungbrett dienen, um den höheren Zweck Ihres Projekts zu erfüllen und Ihre Erwartungen zu erfüllen anforderungen an das Projekt . Welche messbaren Ergebnisse wird Ihr Projekt bei seinem Abschluss liefern?

Die festgelegten Ergebnisse können für das Projektteam materiell oder immateriell sein. Das Management des Projektumfangs kann für verschiedene Agenturen eine Menge unterschiedlicher Dinge bedeuten, aber einige gängige Beispiele für Ergebnisse sind:

Blogbeiträge, Fallstudien und Whitepapers

Berichterstellung

Beratungen

Überprüfungen

Neues Feature oderprodukt* Schulungsprogramm, um Mitarbeiter in der Nutzung einer neuen Software zu schulen

5. Bestimmen Sie alle Projektbeschränkungen

Sie wissen also, was Ihr Projekt ist, aber was ist mit dem, was es nicht ist? Und was ist mit den Risikofaktoren, die Ihr Projekt zum Scheitern bringen könnten? Ein wichtiger, aber oft vernachlässigter Schritt bei der Ausarbeitung des Projektumfangs ist die Festlegung dieser Projektbeschränkungen und -ausschlüsse.

Einschränkungen sind Faktoren, die Ihr Projekt limitieren, wie z.B.:

Zeitlimits, Fälligkeitsdaten und Fristen

Kosten für verschiedene Teile des Projekts im Vergleich zum zugewiesenen Projektbudget

Ausweitung des Projektumfangs und Änderungen des zuvor vereinbarten Umfangs der Arbeit

Ausnahmen sind die Leistungen, die nicht zum Projekt gehören! Was sind die Aufgaben, die Sie ausdrücklich nicht oder nicht erledigen wollen?

Nutzen Sie die Zeit im Status, um Engpässe zu erkennen und automatisch eine entsprechende Benachrichtigung in ClickUp zu erhalten

Sie könnten zum Beispiel festlegen, dass Ihr Social Media Marketing Team nicht für die Planung der von ihm erstellten Beiträge verantwortlich ist. Indem Sie Zeit einsparen, die sonst für folgende Aufgaben aufgewendet würde verwaltung sozialer Medien kann sich Ihr Team auf seine Spezialgebiete konzentrieren: Strategie und Erstellung von Inhalten.

Wenn Sie wissen, worauf Sie sich nicht konzentrieren müssen, können Sie sich auf das konzentrieren, was am wichtigsten ist! Das bedeutet, dass Sie den Leistungen, die Ihrem Client helfen, seine Projektziele zu erreichen, Priorität einräumen können.

Mit diesen Grenzen müssen Sie und Ihre Mitglieder im Team nicht alles zu erledigen, was der Client von Ihnen verlangt. Sie können als Agentur entscheiden, wie Sie Ihre Zeit und Energie auf bestimmte Clients verteilen. Verteilen Sie Ihre Ressourcen effektiver, anstatt zu viel zu versuchen und Überlastung (und Burnout) zu riskieren.

Sie können Ihren Projektmanagern oder Mitgliedern Ihres Teams feste Grenzen setzen, die sie wiederum zum Erfolg führen werden! Zufriedenere Mitarbeiter, zufriedenere Clients - und weniger Chancen auf scheitern von Projekten !

6. Erstellen Sie eine gründliche und stets aktuelle Zeitleiste für Ihr Projekt

Wenn die Projektleistungen das "Was" eines Projekts sind, dann ist Ihre Zeitleiste das "Wann." Ihr Projektumfang sollte eine chronologische Aufschlüsselung der Ereignisse und Aufgaben enthalten, die an Ihrem Projekt beteiligt sind.

Dies schafft meilensteine die Ihr Team innerhalb bestimmter Fristen erreichen sollte, um Fortschritte bei der Erreichung Ihrer Ziele zu erzielen. Ihr Projektumfang muss nicht für jede kleine Aufgabe einen detaillierten, tagesgenauen Zeitplan enthalten. Sie sollte jedoch Folgendes enthalten:

Start- und Enddatum für das Projekt

Liste der wichtigsten Aufgaben, die in Ihrem Projekt anfallen

Fälligkeitsdaten für diese Aufgaben

Zeitaufwand für das Abschließen jeder Aufgabe

Abhängigkeiten von Aufgaben die die obigen Meilensteine blockieren können

Anzeige weiterer Elemente wie Mitarbeiter, Fälligkeitsdaten und mehr in der Seitenleiste der Gantt-Ansicht

Die Zeitleiste Ihres Projekts hilft Ihrem Team dabei, das Gesamtbild Ihres Projekts und die gegenseitige Beeinflussung der einzelnen Komponenten zu erkennen. Sie hält Ihr Team auf dem Laufenden und ermöglicht die Sichtbarkeit von Engpässen.

7. Legen Sie einen überschaubaren und realistischen Umfangsmanagementprozess fest

Sie wissen, was man sagt: Die besten Pläne von Mäusen und Menschen gehen oft schief. Trotz Ihrer hervorragenden plans für das Projekt ihr Projekt wird im Laufe der Zeit einen anderen Verlauf nehmen.

Selbst die besten Teams für das Projektmanagement werden aufgrund von Faktoren wie Budgetkürzungen Änderungen unterworfen sein, mitarbeiterfluktuation und zusätzliche Anforderungen. Zwar sollte Ihre Erklärung zum Projektumfang verhindern, dass Arbeiten außerhalb des Umfangs durchgeführt werden, doch sind Änderungen des Umfangs manchmal unvermeidlich.

Verwenden Sie das Feature des Multitask-Managements in ClickUp, wenn Sie mehrere Projektänderungen gleichzeitig vornehmen müssen

Hier erfahren Sie, wie Sie einen Plan für das Management des Projektumfangs einrichten können, der Ihnen helfen kann die Ausweitung des Projektumfangs zu kontrollieren:

Limit s einstellen: Die Nummer, wie oft Sie bestimmte Dinge ändern werden

s einstellen: Die Nummer, wie oft Sie bestimmte Dinge ändern werden Mitglieder des Teams zuweisen : Legen Sie die Ansprechpartner für die Koordinierung der Änderungen fest

: Legen Sie die Ansprechpartner für die Koordinierung der Änderungen fest Prozesse einrichten : Stellen Sie sicher, dass Änderungsanträge von allen relevanten Interessengruppen genehmigt werden müssen

: Stellen Sie sicher, dass Änderungsanträge von allen relevanten Interessengruppen genehmigt werden müssen Zeit und Ressourcen einplanen: Bereiten Sie sich auf mehrere Runden von Änderungen vor

Nachdem alle Beteiligten die Möglichkeit hatten, das Projekt zu überprüfen, lassen Sie die Erklärung zum Projektumfang von allen Beteiligten unterschreiben. Stellen Sie sicher, dass jeder ein Exemplar hat, auf das er sich nach der projekt anläuft .

Zusätzlich können Sie eine Projektmanagement-Methodik anwenden wie Agil oder Scrum die beide entwickelt wurden, um mit plötzlichen Änderungen des Umfangs umgehen zu können!

Verwandt: Wie man einen Projektvorschlag schreibt

Beispiel für ein Project Scope Statement in Aktion

Sie sind Jane, Managerin in einer Marketing-Agentur, und Sie haben die Aufgabe, ein content-Marketing-Kampagne für Sugar-O's, ein neues Müsli, das Ihr Client demnächst auf den Markt bringt. Süß!

Ihre erste Business-Reihenfolge besteht darin, den Umfang Ihres Projekts zu definieren. Der Umfang Ihres Projekts könnte zum Beispiel so aussehen:

Ziele des Projekts

Steigerung der Markenbekanntheit von Sugar-O's durch die Erstellung von Content-Marketing-Artikeln, in denen die Werte des Produkts hervorgehoben werden, d. h. die gesundheitlichen Vorteile und der köstliche Geschmack, der von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen geliebt wird.

Projektbeteiligte

Die Festlegung des Aufgabenbereichs für das gesamte Team hilft den planung des Projekts . Übermitteln Sie Ihren Stakeholdern die Anforderungen an das Projekt, und versuchen Sie, alle Beteiligten in einer Liste zusammenzufassen:

Zugewiesene Ressourcen

Ein CMM, 30 Stunden Arbeit pro Woche für vier Wochen

Ein CSM, fünf Stunden Arbeit pro Woche für vier Wochen

Ein PM, zwei Stunden Arbeit pro Woche für vier Wochen

Ein Editor, fünf Stunden Arbeit pro Woche für vier Wochen

Ein Copyeditor, fünf Stunden Arbeit pro Woche für vier Wochen

Budget: 10.000 $

Ergebnisse

Vier (4) verlagsfertige, für SEO optimierte Content-Marketing-Artikel (jeweils 1.500-3.000 Wörter)

Beschränkungen

Rückmeldung des Clients muss innerhalb einer Woche nach Lieferung erfolgen

Urlaubsplan des Clients, wenn die Gutachter nicht im Büro sind

Zeitleiste

Startdatum des Projekts: 1. Oktober

Susan arrangiert ein Kick-off-Gespräch für den 1. Oktober

Ray liefert der Agentur bis zum 14. Oktober SEO-Briefe

Mary liefert den ersten Artikel bis zum 21. Oktober Rückmeldung des Clients zum ersten Artikel bis zum 28. Oktober Endgültige Überarbeitung bis zum 1. November

Mary liefert den zweiten Artikel bis zum 28. Oktober Rückmeldung des Kunden zum zweiten Artikel bis 4. November Lieferung der letzten Überarbeitungen bis 7. November

Mary liefert den dritten Artikel bis zum 4. November Rückmeldung des Kunden zum dritten Artikel bis 11. November Lieferung der letzten Überarbeitungen bis 14. November

Mary liefert den vierten Artikel bis zum 11. November Rückmeldung des Kunden zum vierten Artikel bis 18. November Abgabe der letzten Überarbeitungen bis 21. November

Sugar-O's veröffentlicht alle Artikel bis zum 30. November

Ausschlüsse

Keine grafische Gestaltung

Nicht mehr als eine Überarbeitungsrunde pro Artikel

Verwandt: Projektmanagement-Dreieck

Zusätzliche Vorlagen für den Projektumfang für den Anfang

Es ist nicht einfach, ein Projektumfangsdokument zu schreiben, aber Sie müssen nicht bei Null anfangen. Sehen Sie sich unsere kostenlose vorlagen für den Projektumfang um Ihnen zu helfen, Ihre Projektplanung so schnell wie möglich zu festigen

ClickUp Vorlage für den Umfang der Arbeit

Probieren Sie ClickUp's Vorlage für den Umfang der Arbeit aus, um Leistungen, Fälligkeitsdaten, Meilensteine und mehr zu dokumentieren

Müssen Sie schnell ein Dokument zum Projektumfang erstellen? ClickUp's Vorlage für den Umfang der Arbeit hilft Ihnen dabei, genau das zu erledigen, indem sie Raum für die Beschreibung der Schlüssel bietet:

Übersicht & Ziele des Projekts

Liste der Aufgaben

Meilensteine des Projekts

Projekt Meetings

Bericht zum Status des Projekts

Projekt-Genehmigung

Mit dieser Vorlage können Sie Ihr Projekt in kleinere, realisierbare Aufgaben unterteilen. Dieses Dokument legt die Erwartungen fest, indem es eine Zeitleiste erstellt, die die Verantwortlichkeit für Ihre Projektleistungen festlegt.

Es enthält auch einen Space, in dem die Beteiligten den Projektumfang abzeichnen können, damit jeder weiß, dass die im Dokument skizzierte Arbeit gesehen und genehmigt wurde. Vorlage für den Umfang der Arbeit herunterladen

ClickUp Projektumfang Whiteboard-Vorlage

Erstellen Sie visuell einen klaren Weg zum Erfolg des Projekts vom Kickoff bis zur Lieferung

Wer mag nicht einen Hauch von Farbe? Diese vorlage für den Projektumfang organisiert alle wichtigen Komponenten Ihres Projekts auf einem hellen, sauberen Whiteboard.

Sie können leicht die Details definieren, die Sie wissen müssen, und gleichzeitig sehen, welche Elemente noch weitere Informationen benötigen. Legen Sie den Umfang Ihres Projekts vollständig fest: Erstellen Sie Ihre Geschäftsziele, definieren Sie die zu erbringenden Leistungen und protokollieren Sie Projektausschlüsse und Annahmen.

Notieren Sie Ihre Infos mit Hilfe von Haftnotizen, die Sie zwischen den Spalten und rund um das Whiteboard verschieben können, so wie es für Sie am sinnvollsten ist. ClickUp's Whiteboard-Vorlage für den Projektumfang sortiert die Informationen in die folgenden Spalten:

Informationen darüber, was das Projekt ist und was sein Hauptzweck ist

darüber, was das Projekt ist und was sein Hauptzweck ist Begründung , warum das Projekt wichtig ist

, warum das Projekt wichtig ist Umfang der Aufgaben, die in das Projekt aufgenommen werden sollen oder nicht

der Aufgaben, die in das Projekt aufgenommen werden sollen oder nicht Geschäftsziele , die die Ziele definieren

, die die Ziele definieren Deliverables , d.h. welche Ergebnisse produziert werden sollen

, d.h. welche Ergebnisse produziert werden sollen Ausschlüsse , Arbeiten außerhalb des Projektumfangs

, Arbeiten außerhalb des Projektumfangs Annahmen, oder eine Liste der für das Projekt benötigten Ressourcen

Machen Sie diese Spalten zu Ihren eigenen! Sie können neue Spalten hinzufügen, bestehende entfernen und sie so verändern, dass sie Ihren Bedürfnissen am besten entsprechen! Diese Vorlage lässt sich vollständig an Ihre Arbeitsabläufe anpassen. Whiteboard-Vorlage für den Projektumfang herunterladen

Projektumfang und mehr in ClickUp verwalten

Der Entwurf des Projektumfangs ist nur einer der ersten Schritte im Projektmanagement. Sobald Sie den Entwurf haben, müssen Sie das Projekt tatsächlich erstellen, erreichen und liefern

Jedes erfolgreiche Team braucht das richtige tool, das ihm bei diesem Prozess hilft, und es gibt kein projektmanagement-Software besser als ClickUp, in der Tat, ClickUp ist die weltweit größte führendes Projektmanagement tool ! Es hat alle Features, die Sie brauchen, um Ihr Traumprojekt zu realisieren! Und so geht's:

Zerlegen Sie Ihr Projekt in realisierbareelemente der Aktion mit Aufgaben, Unteraufgaben und Checklisten

Dokumentieren Sie alles in Rich Text mitClickUp Dokumente, einschließlich Ihrer projekt-Charta , Projektumfang und Anforderungen

Bleiben Sie mit der Box-Ansicht und Pulse auf dem Laufenden, woran alle arbeiten, und verwalten Sie Ressourcen

Kommunizieren Sie mit Stakeholdern und vergeben Sie Kommentare über Chat

Setzen Sie Prioritäten bei der Arbeit und stellen Sie mit Prioritäten und Abhängigkeiten sicher, dass die Aufgaben immer in der richtigen Reihenfolge abgeschlossen werden

Verschaffen Sie sich mit Dashboards einen Überblick über das gesamte Projekt aus der Vogelperspektive

Mit ClickUp haben Sie den gesamten Zyklus eines Projekts im Blick, vom Projektumfang bis zur endgültigen Fertigstellung. Try ClickUp kostenlos heute!