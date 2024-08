20 beste Business Management Software 2024 – Bewertungen & Preise

Was ist der größte Wunsch Ihres Teams? Einen Urlaub in Los Cabos? (Wollen wir das nicht alle?) Aber noch wichtiger ist, dass Ihr Team Werkzeuge braucht, mit denen es seine Arbeit schneller erledigen kann.

Unternehmen verwaltungssoftware ist eine Möglichkeit, Ihrem Team zu helfen, dieses Ziel zu erreichen. Mit einer leistungsfähigen Software kann Ihr Team den Überblick behalten, so dass nichts durch die Maschen der Geschäftigkeit rutscht.

Ob es um die Zuweisung von Aufgaben, die Zusammenarbeit an Projekten oder die Zeiterfassung geht , die Dokumentation von Prozessen für reibungslosere interne Abläufe oder die Schaffung eines wissensdrehscheibe für Kunden gibt es so viele Möglichkeiten, die Sie mit Business-Management-Software nutzen können.

Was ist eine betriebswirtschaftliche Software?

Bei betriebswirtschaftlicher Software handelt es sich um eine Reihe von Programmen, Technologien und Anwendungen, die es einem Unternehmen ermöglichen, seine Prozesse und Abläufe zu verwalten, zu automatisieren und zu optimieren.

Worauf sollte man bei betriebswirtschaftlichen Programmen achten?

Ihre betriebswirtschaftliche Software sollte Folgendes bieten:

Verwaltung von Kundenbeziehungen

Cloud-Speicher und Datenverwaltung

Projektmanagement für Unternehmen

Verfolgung von Unternehmensmetriken

Fakturierung und Budgetierung

Analyse und Berichterstattung

Automatisierung von Arbeitsabläufen

Der weltweite Markt für Unternehmenssoftware wurde mit einem Wert von $429,59 Milliarden im Jahr 2021 und soll von 2022 bis 2030 mit einer CAGR von 11,7 % wachsen. Es ist ein riesiger Markt mit vielen Akteuren. Das Gute daran ist, dass Sie dadurch viele Möglichkeiten haben, aus denen Sie wählen können.

Hier sind die wichtigsten Unternehmen software, die Ihnen bei der Betriebsführung und dem Team-Management hilft !

20 Top-Software-Systeme für die Unternehmensführung im Jahr 2024

Die beste Unternehmensverwaltungssoftware bedeutet für jeden etwas anderes. Vielleicht sind Sie zum Beispiel mehr an einer leistungsstarkes CRM , während ein anderer vielleicht mehr Wert auf die Automatisierung von Arbeitsabläufen legt.

Wir haben die beliebtesten Business-Management-Plattformen zusammengestellt, damit Sie eine finden, die Ihren Anforderungen entspricht.

Legen wir los!

1. ClickUp

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform auf der Teams zusammenkommen, um Aufgaben, Dokumente, Chats, Ziele, Whiteboards und vieles mehr zu planen, zu organisieren und gemeinsam zu bearbeiten.

ClickUp lässt sich mit wenigen Klicks anpassen und ermöglicht es Teams jeder Art und Größe, ihre Arbeit effektiver zu erledigen und die Produktivität auf ein neues Niveau zu heben.

Wenn Sie auf der Suche nach einer kostenlosen, intuitiven, leistungsstarken und einfach zu bedienenden business-Management-Software ist ClickUp die richtige Wahl. Mit der kostenlosen Version haben Sie Zugriff auf Funktionen, für die Sie bei anderen Unternehmenssoftwareprogrammen bezahlen müssten.

Ob Sie ein kleines Unternehmen leiten oder ein großes Unternehmen mit Tausenden von Mitarbeitern, ClickUp hat alles.

Dank der fortschrittlichen Kommunikations- und Kollaborationsfunktionen können Sie so viele Benutzer haben, wie Sie möchten, so viele Aufgaben wie nötig erstellen und bei jedem Schritt zusammenarbeiten.

ClickUp Hauptmerkmale

ClickUp-Dokumente clickUp Docs: Erstellen Sie SOP-Dokumente und geben Sie sie an die entsprechenden Teams weiter. Arbeiten Sie mit den Mitgliedern an allen Dokumenten zusammen, um die Unternehmensprozesse weiter zu verfeinern

Zugewiesene Kommentare : Halten Sie alle Beteiligten auf dem Laufenden, indem Sie den Teammitgliedern in Gesprächen Aufgaben zuweisen

ClickUp Mind Maps undWhiteboards: Überbrücken Sie die Lücke von der Idee bis zur Ausführung, indem Sie ClickUp-Aufgaben direkt von Ihren Whiteboards und Mind Maps aus erstellen

1.000+ Integrationen : Führen Sie jede Geschäftsaktivität über das Dashboard von ClickUp aus, indem Sie die Funktionalität erweitern

15+ anpassbare Ansichten : Ansicht Ihrerprojekte und Aufgaben in Kanban-, Gantt-, Tabellen-, Kalender-, Brett- oder Listenansicht

Workflow-Vorlagen : Erstellen Sie Workflow-Optimierungen mit Hilfe von Vorlagen für alle Arten von Anwendungsfällen - Problemverfolgung, Bauplanung, Softwareentwicklung und mehr!

Die Businessplan-Vorlage von ClickUp hilft Ihnen, einen umfassenden Geschäftsplan zu erstellen und zu verfolgen.

ClickUp-Preise

Free Forever Plan (am besten für den persönlichen Gebrauch) Kanban-Tafeln Unbegrenzte Aufgaben und Mitglieder Kollaborative Dokumente 24/7 Support, und mehr

(am besten für den persönlichen Gebrauch) Unlimited Plan (am besten für kleine Teams ($7/Mitglied pro Monat) Alles im Free Forever Plan Verwaltung von Ressourcen Unbegrenzter Speicherplatz, Dashboards, benutzerdefinierte Felder Agile Berichterstattung und mehr

(am besten für kleine Teams ($7/Mitglied pro Monat) Business Plan (am besten für mittelgroße und mehrere Teams ($12/Mitglied pro Monat) Alles aus dem Unlimited Plan Benutzerdefinierte Berichterstellung Erweiterte Automatisierung, Zeiterfassung und Dashboard-Funktionen Zeitleisten, Mind Maps und mehr

(am besten für mittelgroße und mehrere Teams ($12/Mitglied pro Monat)

👉 Wenn Sie eine komplette Software-Suite benötigen, um Ihre Arbeitslasten und Prozesse im Unternehmen zu bewältigen, helfen wir Ihnen gerne, erfolgreich zu sein! Bitte kontakt zum Vertrieb wenn Sie bereit sind.

ClickUp-Bewertungen

G2 : 4.7/5 (4.409 Bewertungen)

: 4.7/5 (4.409 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,810 Bewertungen)

Was Kunden über ClickUp sagen

"Ich mag die Einfachheit der Erstellung, Organisation und Planung von Aufgaben. Für unser Team waren die Sprint-Ansichten das Beste. Auch die Möglichkeit, die gleichen Aufgaben in verschiedenen personalisierten Ansichten anzuzeigen, sogar für jedes Mitglied, war das Beste. Wir sehen nicht immer das Gleiche, und das war ein entscheidender Vorteil. Ähnliche Software wie Asana, Trello oder Event Project konnte dies nicht leisten und verstehen: wir wollen die gleichen Daten sehen, aber mit unseren ganz eigenen Augen." - Capterra-Review "ClickUp ist die einzige Arbeitsverwaltung, bei der man alle Funktionen kostenlos nutzen kann. Ich finde es toll, dass ich Kalender, Liste und Kanban gleichzeitig nutzen kann. Und die Anpassungsmöglichkeiten sind endlos! SEHR zu empfehlen." - G2-Bewertung

2. Bitrix24

über Bitrix24Bitrix24 ist ein Business-Management-Tool das Unternehmen bei der Verwaltung von Projekten, der Gewinnung von CRM-Einsichten und der Automatisierung von HR-Verfahren unterstützt. Kommunikation, CRM und Zusammenarbeit sind die drei Hauptbereiche von Bitrix24.

Es ist ein sehr vielseitiges Tool, aber diese Vielseitigkeit hat einen kleinen Preis. Nicht jede Funktion ist zugänglich, daher gibt es Einschränkungen.

Zum Beispiel können Sie ihre Firmenwebsite mit Bitrix24 erstellen . Allerdings müssen Sie mit erheblichen Einschränkungen bei Speicherplatz, Geschwindigkeit, Anpassbarkeit und Reaktionsfähigkeit rechnen.

Bitrix24 Hauptmerkmale

Option zum Selbsthosten, wodurch Sie die volle Kontrolle über Ihre Daten, den Zugriff auf den Quellcode und die Möglichkeit zur Erstellung zusätzlicher nativer Tools erhalten

Sie können den Fortschritt von Aufgaben und Projekten auf einem einzigen Dashboard erstellen, zuweisen und beaufsichtigen

Tools für die Personalverwaltung, mit denen Sie Zeiterfassungsbögen von Mitarbeitern verfolgen, Freistellungen planen und Berichte erstellen können

Tätigen Sie Anrufe, Videokonferenzen oder Chats mit Kunden, ohne Bitrix24 zu verlassen

Bitrix24 Nachteile

Das Erstellen von wiederkehrenden Aufgaben ist nur in der kostenpflichtigen Option verfügbar

Keine Projektvorlagen in der kostenlosen Version

Komplexe Benutzeroberfläche

💸 Preisgestaltung von Bitrix24

Für immer kostenlos: Unbegrenzte Anzahl von Benutzern, Zusammenarbeit (Chat, Videoanrufe und Unternehmensarbeitsbereich), Website-Builder, Aufgaben- und Projektmanagement, CRM und 5 GB Speicherplatz

Basic: 49 $/Monat, 5 Benutzer, Zusammenarbeit, Projektmanagement, Contact Center, Online-Shop, Website-Builder und 24 GB Speicherplatz

Standard: 99 $/Monat, alles aus dem kostenlosen Plan, 50 Benutzer, Verwaltung und Kundensupport, Online-Dokumentation, Marketing-Support und 100 GB Speicherplatz

Professional: $199/Monat, alle Funktionen des kostenlosen Pakets, unbegrenzte Anzahl von Benutzern, Vertriebsinformationen,automatisierung von Geschäftsprozessen, HR-Automatisierung und 1024GB

Bitrix24 Bewertungen

G2 : 4.1/5 (451 Bewertungen)

: 4.1/5 (451 Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (513 Bewertungen)

Was Kunden über Bitrix24 sagen

"Die allgemeine Erfahrung ist positiv, aber es ist nicht einfach, alle Funktionen zu nutzen, da sie nicht miteinander kompatibel sind (Beispiel: Projektmanagement mit CRM)." - Capterra Bewertung "Die Bitrix24-Landingpage kann unübersichtlich sein und neue Benutzer mit Optionen überfordern. Da es eine beträchtliche Menge an Funktionen und wahrscheinlich Überschneidungen mit anderen Systemen (wie Outlook usw.) gibt, wird die Software von den Mitgliedern nicht konsequent in vollem Umfang genutzt." - G2-Bewertung Überprüfen Sie diese Bitrix24 Alternativen !

3. Chanty

über Chanty Chanty ist ein Tool für die Zusammenarbeit im Team, das die Produktivität des Teams durch Vereinfachung der Teamkommunikation steigert.

Dieses Kollaborationstool macht Videokonferenzen und Anrufe zu einem Kinderspiel. Es gibt sogar Audio-Teamanrufe!

Chanty ist intuitiv, und die Benutzeroberfläche wird keine unnötigen Frustrationen verursachen. Mit Chanty können Teams Bildschirme und Dokumente teilen und gemeinsam an Aufgaben arbeiten.

Chanty Hauptmerkmale

Ein zentrales Dashboard (Teambook) zur Organisation von Aufgaben, Unterhaltungen und Dateien

Anheften von Nachrichten, um sich auf die wichtigsten Fristen, Ideen und Aufgaben zu konzentrieren

Einfaches Festlegen von Rollen, Berechtigungen und Privilegien für die Teammitglieder

Einfach, intuitiv und kinderleicht an die geschäftlichen Anforderungen anpassbar

Verwandeln Sie Nachrichten im Handumdrehen in Aufgaben

Chanty Nachteile

Keine Bildschirmfreigabe in der kostenlosen Version, was für kleinere Teams ein echter Nachteil ist

Begrenzte Aufgabenansichten. Sie haben nur die Optionen Kanban und Kalender

In der kostenlosen Version können Sie keine Rollen und Berechtigungen festlegen

Chanty Preise

Kostenloser Plan: Für immer kostenlos, unbegrenzte Unterhaltungen, integrierte Aufgabenverwaltung, bis zu 10 Mitglieder, 1 Gastnutzer, bis zu 10 Integrationen

Business-Tarif: $3/Nutzer/Monat, unbegrenzte Gruppen-Videoanrufe, 3 Gäste pro Mitglied kostenlos, dedizierte Support-Leitung, unbegrenzte Integrationen

Chanty-Bewertungen

G2 : 4.5/5 (35 Bewertungen)

: 4.5/5 (35 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (31 Bewertungen)

Was Kunden über Chanty sagen

"Das Besondere an Chanty ist die Teambuchfunktion, die es jedem Team ermöglicht, Aufgaben, Unterhaltungen, kommentierte Nachrichten und alles Gemeinsame zu erstellen und zu organisieren. Außerdem ist es möglich, direkte Sofortnachrichten an alle Teammitglieder zu senden. Obwohl es sowohl private als auch öffentliche Kommunikationsoptionen erlaubt, ist es unmöglich, verschiedene Arten von Kanälen zu erstellen, und das ist meiner Erfahrung nach einer der Nachteile." - G2-Bewertung "Wir haben ein verteiltes Team von 30 Mitarbeitern aus der ganzen Welt, verteilt über fünf verschiedene Zeitzonen. Chanty ist unsere erste Wahl, wenn es darum geht, in Kontakt zu bleiben und arbeitsbezogene Themen zu besprechen sowie Memes und Gifs zu teilen. Es funktioniert einwandfrei, und wir haben es auch anderen verteilten Teams empfohlen. Die aufgabenverwaltung die Funktion ist sehr einfach - ich würde gerne die Möglichkeit sehen, Aufgaben zu verfolgen und zu sehen, wer an ihnen arbeitet, welchen Status sie haben, Unteraufgaben zuzuweisen, Fristen zu setzen und mehr. Alternativ dazu wäre eine native Trello-Integration großartig." - Capterra-Bewertung

4. Freshbooks

über Freshbooks Die Steuersaison ist für viele Selbstständige und Solopreneure keine beliebte Zeit.

Und vielleicht ist es auch nicht Ihre Lieblingszeit. Wenn Sie also von einer Cloud-Lösung für die Buchhaltung hören, sollten Sie sich darauf stürzen.

Hier ist Freshbooks.

Freshbooks ist die Buchhaltungssoftware, auf die kleine Unternehmen und Freiberufler schwören. Mit Freshbooks können Sie als Freiberufler oder Inhaber eines kleinen Unternehmens die abrechenbare Zeit erfassen. Sie können auch wiederkehrende Rechnungen einrichten und Ausgaben verfolgen.

Und wenn Sie Ihr Budget ständig überschreiten, kann Freshbooks Ihnen bei der Finanzplanung helfen.

Die wichtigsten Funktionen von Freshbooks

Vielfältige Integrationsmöglichkeiten für E-Commerce-Unternehmen, die mit Squarespace, eBay, Shopify, etc. arbeiten.

Die Möglichkeit, Online-Zahlungen zu akzeptieren, ist auch für Freiberufler, die mit globalen Kunden arbeiten, ein gutes Geschäft

Einfaches Erstellen von Rechnungen und automatische Mahnungen bei Zahlungsverzug

Die mobile App ist eine praktische Funktion für die Rechnungsstellung von unterwegs

Doppelte Buchhaltungsfunktionalität

Freshbooks Nachteile

Die Berichterstattung über Prognosen und Ausgabenschätzungen ist nicht so zuverlässig wie bei anderen Alternativen

Nicht ideal für Unternehmen mit großen Lagerbeständen, die Funktionen für das Lieferkettenmanagement suchen

Begrenzter Chat und Zusammenarbeit für Projekte

Begrenzte Anzahl von abrechenbaren Kunden

Freshbooks Preise

Lite: $15/Monat, 5 fakturierbare Kunden, unbegrenzte Ausgaben verfolgen, Umsatzberichte

Plus: $25/Monat, 50 fakturierbare Kunden, automatische Erfassung von Belegdaten, wiederkehrende Fakturierung und Kundenbindung, Möglichkeit, einen Buchhalter einzuladen, doppelte Buchhaltungsberichte

Premium: $50/Monat, unbegrenzte Anzahl von Kunden, All-in-Plus, benutzerdefinierte E-Mail-Signaturen, benutzerdefinierte E-Mails, Berichte zum Geschäftsverlauf

Auswählen: Benutzerdefinierte Preise, gedeckelte ACH-Gebühren, dedizierter Kundenbetreuer, 2 Konten für Teammitglieder, automatische Kostenverfolgung

Freshbooks-Bewertungen

G2 : 4.5/5 (645 Bewertungen)

: 4.5/5 (645 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3.666 Bewertungen)

Was Kunden über Freshbooks sagen

"Freshbooks tut, was man braucht, aber die einfache Version ist nicht sehr robust.

Bewertung gesammelt von und gehostet auf G2.com. Mir gefällt nicht, dass es nicht alle Integrationen hat, die ich brauche. Ich muss zum Beispiel alle meine Verkäufe von meiner Website (über Paypal) manuell eingeben, weil ich technisch nicht versiert bin und nicht weiß, wie man einen 'Code' oder etwas anderes erstellt, das für die automatische Ausführung erforderlich ist." - G2-Rezension "Die Kosten sind ein bisschen hoch, deshalb werde ich sie vielleicht nicht weiter nutzen - ich bin im Moment 50/50. Wenn sie mehr Wert für die Kosten bieten würden, würde ich sie als gute Investition betrachten, aber für ein CRM zusätzlich zu zahlen ist teuer. Insgesamt liebe ich die Software!" - Capterra Bewertung

5. HubSpot

über HubspotHubSpot ist ein bekannter Name im Bereich Kundenbeziehungsmanagement (CRM). Die kostenlose Version von Hubspot CRM ist mit vielen Funktionen für kleinere Unternehmen und Teams ausgestattet.

Und da wir alle einfach zu bedienende Software lieben, enttäuscht HubSpot nicht.

Das Dashboard ist einfach und intuitiv, aber die Berichtsfunktionen sind für ein kostenloses Tool sehr fortschrittlich.

HubSpot Schlüsselfunktionen

E-Mail-Tracking und Engagement-Benachrichtigungen, um einfach potenzielle Kunden undlead-Management* Umfangreiches Schulungsmaterial, einschließlich einer detaillierten Wissensdatenbank, Webinaren und Videos

Live-Chat macht es Kunden leicht, Ihr Vertriebsteam zu erreichen

Die Echtzeit-Ansicht der Vertriebs-Pipeline ist ziemlich beeindruckend

E-Mail-Vorlagen zur Vereinfachung der Nachverfolgung von Interessenten

HubSpot Nachteile

Der kostenlose Plan ist nicht die stärkste CRM-Option für größere Unternehmen

Premium-Pläne kosten ein Vermögen

Kein telefonischer Support für die kostenlose Version

HubSpot-Preise

Starter: $45/Monat, Entfernen des Hubspot-Brandings (Formulare, E-Mails und Live-Chat), E-Mail und In-App-Support-Chat

Professional: 800 $/Monat, alles in Starter plus, Personalisierung und Automatisierung über alle Kanäle, A/B-Tests, Erstellung benutzerdefinierter Berichte, Telefonsupport, Salesforce-Integration

Enterprise: $3200/Monat, Professional plus,teams und Marken verwaltenberechtigungskontrolle, erweiterte Berichterstattung und adaptive Tests

HubSpot-Bewertungen

G2 : 4.4/5 (8.912 Bewertungen)

: 4.4/5 (8.912 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3.213 Bewertungen)

Was Kunden über HubSpot sagen

"Es ist hilfreich für die grundlegenden CRM-Funktionen mit Vertriebsteams, die gerade erst anfangen. Es hat nicht die Fähigkeit, mit dem Unternehmen zu skalieren, um außerhalb der Marketing-Plattform in großem Umfang zu arbeiten." - Capterra-Bewertung "Ein außergewöhnliches CRM. Es gibt einen Grund, warum es das führende CRM-Tool für KMUs ist. Das Preis-Leistungs-Verhältnis kann ein wenig teuer werden. Es lohnt sich jedoch, wenn man die umfangreiche Funktionspalette nutzt. Ich wünschte, die Automatisierung und berichtswerkzeuge besser entwickelt wären. Die Workflow-Funktion bietet zwar Automatisierungsmöglichkeiten, aber wenn man in die Tiefe geht, kommt sie letztendlich zu kurz." - Capterra-Bewertung Hören Sie sich das an_ HubSpot Alternativen !

6. Integrify

über Integrieren Integrify ist ein Low-Code workflow-Verwaltung software. Sie eignet sich am besten für Unternehmen, die komplexe und sich wiederholende Geschäftsprozesse automatisieren möchten, um eine produktive Umgebung für Teams zu schaffen.

Mit Integrify können Sie Aufgaben der richtigen Person zur richtigen Zeit zuweisen. Auf diese Weise sparen Sie Kosten und vermeiden in Zukunft kostspielige Fehler.

Integrify Hauptmerkmale

Ein eigener Kundenbetreuer vereinfacht auch die Einrichtung und Anpassung für Kunden

Wir sind ein Fan von Vorlagen, daher ist die kostenlosearbeitsablauf-App Starter Templates sind ein Lebensretter

Möglichkeit, alle Ihre Anwendungen und Software mit Integrify über APIs zu verbinden

Unbegrenzte Prüfpfade zum Nachweis der Prozessautomatisierung

Erweiterbarer Datei- und Dokumentenspeicher

Integrify Nachteile

Ziemlich komplex und nicht so intuitiv für weniger erfahrene Benutzer

Schlechte Skalierbarkeit, wenn die Prozesse komplexer werden

Preisinformationen sind nicht ohne Weiteres verfügbar

Integrify Preise

Fragen Sie Integrify nach den Preisen

Integrify-Bewertungen

G2: 4.4/5 (31 Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (19 Bewertungen)

Was Kunden über Integrify sagen

" Das Programm könnte ein besseres Styling ermöglichen. Sie haben die Möglichkeit, das CSS zu kontrollieren, aber Sie können das Gesamtbild nicht allzu drastisch verändern. Dem Berichtsmodul fehlt es auch an Funktionalität, aber man kann dies mit benutzerdefinierten Berichten umgehen, da sie SQL-Zugriff auf die Datenbank bieten." - G2-Überprüfung "Es hat Wochen gedauert, bis ich verstanden habe, wie man mit Integrify arbeitet. Deshalb fordere ich einige Verbesserungen in der Kundenerfahrung, um sie einfacher und auf den Punkt zu bringen. Ich muss sogar sagen, dass sie ein perfektes Support-Team haben, das mir dabei geholfen hat." - Capterra Bewertung

7. MS OneDrive

über Microsoft OneDrive Microsoft OneDrive ist eine digitale Asset-Management-Plattform für Unternehmen. Mit MS OneDrive können Unternehmen Dateien verschiedener Marken verwalten, gemeinsam nutzen und zusammenarbeiten.

MS OneDrive Hauptmerkmale

Scannen von Dokumenten zur Sicherung wichtiger Dokumente und Belege

Omnichannel-Zugriff über Ihr Telefon, Ihren Laptop und Ihr Tablet

Hervorragende Zusammenarbeit bei der Bearbeitung und Erstellung von Dokumenten

Schnelle Dateisynchronisation

MS OneDrive Nachteile

Geringerer Speicherplatz im Vergleich zur Konkurrenz

Die Synchronisierung ist auf bestimmte Ordner beschränkt

MS OneDrive Preise

OneDrive for Business Plan 1: $5/Benutzer/Monat, Dateifreigabe und OneDrive-Speicher

OneDrive for Business Plan 2: $10/Benutzer/Monat, alle Funktionen von Plan 1, erweiterte Sicherheits- und Compliance-Funktionen

MS OneDrive-Bewertungen

G2 : 4.3/5 (9.098 Bewertungen)

: 4.3/5 (9.098 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (10.526 Bewertungen)

Was Kunden über MS OneDrive sagen

"Insgesamt hatte ich keine Probleme mit OneDrive oder seiner Funktionalität. Es tut genau das, wofür es beworben wird, und es tut es gut. Was mir nicht gefällt, ist die Tatsache, dass ich im Laufe des Tages ständig auf verschiedene OneDrive-bezogene Dinge hingewiesen werde. Es scheint, als gäbe es ständig Updates oder als würde etwas schief gehen. Und obwohl die Interaktion mit anderen Produkten ein Verkaufsargument ist, wurde das Unternehmen dadurch gezwungen, den Rest der Microsoft-Suite zu kaufen, um das volle Potenzial von OneDrive auszuschöpfen." - Capterra-Bewertung "Es gibt gelegentlich Probleme mit der Zeitverzögerung beim Wechsel zwischen Programmen und Dateien. Aber im Allgemeinen hat sich dies mit der Zeit verringert. Die Verwaltung, welche Benutzer auf welche Ordner, Dokumente usw. zugreifen können, kann auch ein wenig schwierig sein, wenn man versucht, dies streng zu regeln." - G2-Review

8. Netsuite

über Netsuite Netsuite ist ein ERP-Software und betriebswirtschaftliche Software, die Unternehmen hilft unternehmensressourcenplanung zu verwalten . Es handelt sich um eine Cloud-basierte Plattform, die CRM-, Finanz- und E-Commerce-Management bietet.

Sie können Workflow-Prozesse automatisieren, auf leistungsstarke Business-Intelligence-Daten zugreifen und über ein zentrales Dashboard Zugriff auf Ihre finanzielle und operative Leistung erhalten.

Netsuite Hauptmerkmale

Mehrere Bildschirmansichten, die es Ihnen ermöglichen, verschiedene Funktionen gleichzeitig geöffnet zu haben

Benutzer können für halbjährliche Änderungen und Funktionsupdates abstimmen

Native Geschäftsintelligenz

Netsuite Nachteile

Gelegentliche Entfernung von Funktionen, die für einige Benutzer hilfreich sein könnten

Teure Add-ons, die Teil der Kernlösung sein könnten

Umfangreich aber verwirrendprozess-Dokumentation* Schlechte mobile Erfahrung

Netsuite Preise

Erkundigen Sie sich bei Netsuite nach den Preisen

Netsuite-Bewertungen

G2 : 3.9/5 (1.866 Bewertungen)

: 3.9/5 (1.866 Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (828 Bewertungen)

Was Kunden über Netsuite sagen

"NetSuite hat robuste Personalisierungs- und Anpassungsmöglichkeiten und bietet seinen Kunden einen großen Wert. NetSuite ist benutzerfreundlich und bietet große Flexibilität. Einige der Standardfunktionalitäten sind nicht vollständig, was manchmal zu Frustration führt." - G2-Review "Netsuite erlaubt es uns, so flexibel wie nötig zu sein - es ist gut in vielen verschiedenen Dingen, aber es ist großartig darin, anpassbar zu sein. Wir können das System so verändern, dass es unseren Bedürfnissen entspricht, und es im Handumdrehen anpassen, wenn sich die Anforderungen ändern. Der Testprozess für den Aktualisierungsplan lässt ein wenig zu wünschen übrig. Das mobile Erlebnis ist nicht besonders gut - es ist am besten in einem echten Browser (die App ist mehr auf die Vorwärts- als auf die Backend-Verarbeitung ausgerichtet). Ich bin auch kein großer Fan von all den Add-ons, die in der "Standard"-Erweiterung enthalten sein sollten." - G2-Review

9. nTask

über nTask nTask ist eine projektmanagementsoftware erleichtert die Zusammenarbeit, die Planung und die Verwaltung der täglichen Aufgaben. Mit nTask können Sie Ressourcen zuweisen, Budget- und Finanzberichte erstellen und Meilensteine für Aufgaben festlegen.

nTask hört damit nicht auf.

Es bietet auch leistungsstarke Funktionen zur Verwaltung von Besprechungen, so dass Sie von überall aus schnelle Meetings abhalten können.

nTask Hauptfunktionen

Möglichkeit, Besprechungen zu verwalten, Tagesordnungen zu erstellen und wiederkehrende Besprechungen festzulegen

Überwachung des Risikomanagements mit einer Risikomatrix

Ein Zeiterfassungssystem, um Ihre Remote-Zeit zu erfassen

nTask Nachteile

Es fehlt an erweiterten Berichtsfunktionen für ein größeres Team

Ruckeln beim Anhängen oder Hochladen von großen Dateien

nTask Preise

Basic: Kostenlos für immer, 100 MB für bis zu 5 Teammitglieder, unbegrenzte Arbeitsbereiche und Aufgaben, Meetings, Zeiterfassung,problemverfolgung* Premium: $3/Monat/Benutzer, 5 GB Speicherplatz

Business: $8/Monat/Benutzer, 10 GB Speicherplatz, benutzerdefinierte Rollen und Berechtigungen, kostenloses Onboarding, Speichern benutzerdefinierter Filter

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise, 100 GB Speicherplatz, Berechtigungskontrolle, erweiterte Berichte, eigener Account Manager

nTask-Bewertungen

G2 : 4.4/5 (16 Bewertungen)

: 4.4/5 (16 Bewertungen) Capterra: 3.9/5 (19 Bewertungen)

Was Kunden über nTask sagen

"Es ist gut bewertet und die kostenlose Version bietet viele Funktionalitäten, einschließlich der Zusammenarbeit mit mehreren Agenten. Die Oberfläche ist nicht sehr intuitiv und ich habe mich dabei ertappt, dass ich andere Lösungen oder Excel diesem Programm vorgezogen habe, da es nicht so einfach ist, eine Vorschau der Informationen zu sehen." - G2-Review "Wenn man die andere Seite der Medaille betrachtet, ist nTask im Allgemeinen ein großartiges Produkt, aber es gibt einige Stolpersteine. Es bietet begrenzte Integrationen und eine steile Lernkurve. Bei der erstmaligen Verwendung kann man auf einige Probleme stoßen. Die Funktionalität der Kalenderansicht sollte besser ausgearbeitet sein. Die Kosten steigen mit der Höhe des Plans. Außerdem ist es schwierig, Berichte zu erstellen. Die Layouts scheinen veraltet zu sein." - G2-Review

10. Pipedrive

über Pipedrive Die Kernfunktion von Pipedrive ist eine CRM-Plattform. Mit dieser Software können Sie eine Vertriebspipeline erstellen und Ihre Geschäfte durch den Trichter bewegen.

Der größte Vorteil von Pipedrive sind seine KI-Funktionen, die Ihnen helfen, Aufgaben zu automatisieren und mehr Verkäufe abzuschließen.

Pipedrive Hauptmerkmale

Die visuelle Drag-and-Drop-Verkaufspipeline lässt Sie Ihre Verkaufssituation auf einen Blick erkennen

Filtern und kategorisieren Sie Leads für eine personalisierte Nachverfolgung

Sie können benutzerdefinierte Phasen und Felder zu Ihrer Pipeline hinzufügen

Echtzeit-Berichte, um Ihre Prioritäten richtig zu setzen

Pipedrive Nachteile

Sie benötigen zusätzliche Software, um Dinge wie erweitertes E-Mail-Marketing zu handhaben

Die CRM-Funktionen sind auf kleinere und mittelgroße Teams beschränkt

Pipedrive-Preise

Grundlegend: $9/Benutzer/Monat, Kalender- und Pipeline-Management, begrenzte Anpassung und Datenmigration, 30 benutzerdefinierte Felder

Erweitert: $19/Benutzer/Monat, E-Mail-Synchronisierung mit Vorlagen und Zeitplanung, Gruppen-E-Mails, Klickverfolgung, Workflow-Erstellung, 100 benutzerdefinierte Felder

Professional: $39/Benutzer/Monat, Anrufe und Nachverfolgung mit einem Klick, Verwaltung und Erstellung von Fähnchendokumenten, Umsatzprognosen, 1000 benutzerdefinierte Felder

Enterprise: $59/Benutzer/Monat, erweiterte und benutzerdefinierte Berichte, erhöhte Sicherheitseinstellungen, unbegrenzte benutzerdefinierte Felder

Pipedrive-Bewertungen

G2 : 4.2/5 (1.523 Bewertungen)

: 4.2/5 (1.523 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2.402 Bewertungen)

Was Kunden über Pipedrive sagen

"Ich bin seit vielen Jahren ein großer Fan von Pipedrive, weil es so einfach einzurichten und im Alltag zu nutzen ist. Es war einfach zu optimieren, herumzuspielen und etwas Eigenes zu schaffen, ohne einen dummen Salesforce-Implementierungspartner und Kosten. Es stürzt ab, stürzt noch mehr ab und stürzt wieder ab. Der Kundendienst konnte sich wirklich nicht darum kümmern, und am Ende gibt es verschiedene Elemente des Systems, die einfach nicht funktionieren, was die Plattform überflüssig macht. Selbst nach mehreren Problemen kann ich immer noch nicht mit jemandem über die Bildschirmfreigabe sprechen und werde immer wieder auf den Chatbot verwiesen." - G2-Review "Es ist im Vergleich zu anderen ähnlichen Lösungen recht einfach zu bedienen. Wir sind von einem teuren CRM mit einem Haufen leistungsstarker Funktionen (die wir nie genutzt haben) zu Pipedrive gewechselt, das wir tatsächlich täglich nutzen. Das Onboarding war ziemlich einfach. Kundenbetreuung - großartig! Nicht ideal für ein Modell mit wiederkehrenden Einnahmen. Unsere Kunden müssen ihre Verträge jedes Jahr erneuern, also müssen wir jedes Jahr neue Leads erstellen, obwohl es sich um denselben Kunden handelt. Aber es könnte sein, dass nur wir noch keine bessere Lösung gefunden haben." - Capterra-Bewertung Hören Sie sich das an_ Pipedrive Alternativen !

11. Plutio

über Plutio Plutio vereint Projektmanagement, alltägliches Aufgabenmanagement und Vertrieb in einer intuitiven Plattform. Es ist eine ziemlich flexible App und kann für einen Einzelunternehmer oder ein Team in einem größeren Unternehmen eingesetzt werden.

Und wenn Sie auf der Suche nach einer lokalisierten Software sind, könnte Plutio Ihre Antwort sein. Diese All-in-One-Software für die Verwaltung kleiner Unternehmen funktioniert in über 25 Sprachen.

Plutio-Funktionen

Vorlagen für Ihre Projekte, Aufgaben, Rechnungen, Verkaufsverträge und Angebote

Erstellen Sie Dashboards für jeden Benutzer, damit jeder sieht, was für ihn relevant ist

Automatische Rechnungsstellung und Freigabe von Belegen

Plutio Nachteile

Nicht für größere Teams konzipiert

Wenige Zahlungsintegrationen

Plutio-Preise

Solo: $19, bis zu 3 Kunden einladen

Studio: $39, unbegrenzt Kunden einladen, 10 Mitwirkende

Agentur: $99, unbegrenzte Kunden, 30 Mitwirkende

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise, unbegrenzte Anzahl von Kunden, einmalige Anmeldung, benutzerdefiniertes Onboarding, eigener Kundenbetreuer

Plutio-Bewertungen

G2: 4.5/5 (45 Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (147 Bewertungen)

Was Kunden über Plutio sagen

"Plutio ist eine kosteneffiziente Methode, um mit entfernten Teams zusammenzuarbeiten, und es hat viele Funktionen, die Trello nicht hat, wie z. B. Zeiterfassung und Kalkulation, Vorschläge oder Rechnungsstellung. Das System lässt sich manchmal nur langsam aktualisieren, aber ich habe noch keine größeren Ausfallzeiten erlebt. Außerdem ist es manchmal verwirrend, Ergebnisse zu filtern, und sie werden nicht automatisch aktualisiert." - G2-Review "Die Funktionen sind solide. Die wenigen Dinge, die noch nicht vorhanden sind, stehen auf der Roadmap. Manchmal werden Supportanfragen schnell beantwortet - innerhalb einer Stunde oder so, aber manchmal kann es auch Tage dauern. Da Plutio wächst, hoffe ich auf zusätzlichen Support." - Capterra-Bewertung Hören Sie sich das an_ Plutio Alternativen !

12. Proofhub

über Proofhub Proofhub ist eine Projektmanagement-Plattform, die die Planung und Verwaltung von Projekten vereinfacht.

Mit Proofhub können Sie benutzerdefinierte Arbeitsabläufe, Aufgabentafeln und Gruppendiskussionen erstellen. Darüber hinaus können Sie sich von etwa sechs Apps und Plattformen trennen, indem Sie zu dieser zentralen Station für Ihre Projekte wechseln.

Proofhub Hauptmerkmale

Mehrere Ansichten für Ihr Projekt, einschließlich Kanbans, Gantt-Diagramme, Tabellen- und Kalenderansichten,

Vorlagen zur Vereinfachung der Projektplanung und -durchführung

Tägliche Agenda für ein gemeinsames Teamziel

Benutzerdefinierte Felder für Ihre Aufgaben

Proofhub Nachteile

Die anfängliche Lernkurve kann aufgrund der vielen Funktionen steil sein

Art und Häufigkeit der Benachrichtigungen sind schwer zu steuern

Proofhub-Preise

Grundlegend: $45/Monat, 40 Projekte, unbegrenzte Benutzer, 15 GB Speicherplatz,

Ultimative Kontrolle: $89/Monat, unbegrenzte Projekte, unbegrenzte Benutzer, 100 GB Speicherplatz, benutzerdefinierte Rollen, White Labeling

Proofhub-Bewertungen

G2: 4.9/5 (59 Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (63 Bewertungen)

Was Kunden über Proofhub sagen

die Funktion "Diskussionen und Notizen" macht die Zusammenarbeit während Gruppen-Brainstorming-Sitzungen sehr effektiv. Wenn wir das mit direktem Instant Messaging und Gruppenchats kombinieren, entsteht die perfekte Mischung aus Zusammenarbeit und Kommunikationsmanagement, um eine optimale Teamproduktivität zu gewährleisten. Die Verwaltung von Benachrichtigungen kann sehr mühsam sein. Man ist schnell überfordert und wird davon abgelenkt, sich jeweils auf bestimmte Dinge zu konzentrieren - Capterra-Bewertung "Durch ProofHub war ich in der Lage, sowohl mein internes Team als auch das Team meines Kunden auf derselben Plattform zu verwalten. Meine Lieblingsfunktion war die Möglichkeit, eine Aufgabentafel (Kanban-Board) zu erstellen und Aufgaben an verschiedene Personen zu vergeben. Ich konnte auch festlegen, dass einige dieser Aufgaben nur von meinem Team und andere vom Kunden eingesehen werden konnten. Als ich anfing, ProofHub zu benutzen, hatten sie gerade die Kalenderfunktion eingeführt. Ich denke, dass sie noch ein gutes Stück weiter entwickelt werden muss, damit sie leichter zu handhaben ist. Es war schwierig, alles in den Kalender einzutragen und gleichzeitig den Überblick zu behalten. Es ist definitiv eine Lernkurve." - G2-Review Sieh dir das an_ ProofHub Alternativen !

13. Dubsado

über Dubsado Dubsado ist die Plattform, die Ihr Team im Fluss hält. Mit dieser praktischen App können Sie Arbeitsabläufe erstellen, Termine planen und Projekte von Anfang bis Ende verwalten.

Dubsado-Funktionen

Einfaches Verwalten von Kundenbeziehungen mit integrierten E-Mails, Kundenportalen und Aufgabentafeln

Wiederkehrende Zahlungen und Zahlungserinnerungen für mehr Automatisierung

Mit dem Terminplaner können Kunden einen Anruf über die Formulare Ihrer Website buchen

Dubsado Nachteile

Eingeschränkte gemeinsame Nutzung von Dokumenten, da keine Freigabe außerhalb des Projektarbeitsbereichs möglich ist

Steile Lernkurve

Keine mobile Anwendung

Dubsado Preise

Starter: $200/Jahr, unbegrenzte Projekte und Kunden, Formular- und E-Mail-Vorlagen, Rechnungsstellung und Bezahlung

Premier: 400/Jahr, alles in Starter plus, automatisierte Workflows, unbegrenzte Anzahl von Formularen zur Lead-Erfassung

Dubsado-Bewertungen

G2 : 4.4/5 (53 Bewertungen)

: 4.4/5 (53 Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (27 Bewertungen)

Sieh dir das an Dubsado Alternativen* !

Was Kunden über Dubsado sagen

"Ich liebe die Art und Weise, wie alles rund um Projekte organisiert ist. Das Formular zur Lead-Erfassung ist eine großartige Möglichkeit, Anfragen zu rationalisieren. Ich habe mehrere kostenlose Tools zusammengebaut, und die Kosten für Dubsado sind es wert, dass ich Dinge integrieren kann, wenn mein Unternehmen wächst. Nachteile: Es gibt definitiv eine Lernkurve und man muss sich viele Videos ansehen, um herauszufinden, wie man die Dinge optimal einrichtet. Die Videos sind hilfreich, aber es ist sehr viel!" - Capterra-Bewertung "Es scheint nicht für Unternehmen geeignet zu sein, die mehr als ein paar Mitarbeiter haben oder die Subunternehmer einsetzen, die möglicherweise mit Kunden kommunizieren müssen, wenn Sie die gesamte Kommunikation verfolgen wollen." - G2-Review

14. Trello

über Trello Sie haben schon gehört von Trello auf der Suche nach dem besten Business-Management-Tool. Es ist eine beliebte Projekt- und Aufgabenmanagement-Plattform mit praktischen Funktionen.

Die Benutzeroberfläche ist modern und übersichtlich, und die Lernkurve ist nicht so komplex wie bei den meisten anderen Projektmanagementprogrammen.

Trello Hauptmerkmale

Eine große Community und Vorlagen, die die Verwendung von Trello vereinfachen

Viele Drittanbieter-Integrationen zur Erweiterung der Funktionalität

Intuitive mobile Anwendungen für die Arbeit unterwegs

Angemessener Preis für die angebotenen Funktionen

Trello Nachteile

Mangelnde Flexibilität für größere Teams

Die Berichtsfunktionen sind einfach

Begrenzter Speicherplatz

Sehen Sie sich dies anAlternativen zu Trello Preise für Trello

Für immer kostenlos: unbegrenzte Anzahl von Karten, bis zu 10 Boards, 10 MB Dateigröße pro Upload, benutzerdefinierte Hintergründe, mobile Apps, 250 Arbeitsbereich-Befehlsläufe

Standard: $5/Benutzer/Monat, unbegrenzte Tafeln, 250 MB pro Datei-Upload, gespeicherte Suchen, benutzerdefinierte Felder, erweiterte Checklisten, Gäste auf einer Tafel

Premium: $10/Benutzer/Monat, mehrere Ansichten (Dashboard, Zeitleiste, Kartenansicht und Tabellenansichten), vorrangiger Support, einfache Datenexporte

Enterprise: $17,50/Benutzer/Monat, organisationsweite Berechtigungen, Verwaltung öffentlicher Boards, Multi-Board-Gäste

Trello-Bewertungen

G2 : 4.4/5 (12.685 Bewertungen)

: 4.4/5 (12.685 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (21.085 Bewertungen)

Was Kunden über Trello sagen

"Wir lieben den visuellen Aspekt des Programms: verschiedene Tafeln ermöglichen es, jedes Projekt individuell zu betrachten. Man kann die Reihenfolge der Elemente ändern oder einer Aufgabe Priorität einräumen, indem man sie an den Anfang stellt. Es ist eine sehr einfache und leicht zu bedienende Software. Wenn Sie ein großes Projekt haben, ist Trello nicht die richtige Lösung. Diese Software ist vor allem für kleine Betriebe und kleine Kreativagenturen gedacht. Wenn Sie die Softwareentwicklung verfolgen müssen, ist dies nicht die beste Wahl." - Capterra-Bewertung "Trello ist nicht so benutzerfreundlich, wie es scheint. Man braucht ein wenig Zeit, um sich daran zu gewöhnen, daher ist es nicht ideal für jemanden, der sofort mit seinen Projekten beginnen möchte und Boards verwendet. Aber abgesehen von der Lernkurve ist Trello ausgezeichnet und es gibt keine Probleme, die ich damit habe." - G2-Bewertung

15. Connecteam

Über Connecteam Connecteam ist eine vielseitige, mobilfunkbasierte Software für die Unternehmensführung und den Außendienst, mit der Unternehmen ihre Mitarbeiter verwalten können, unabhängig davon, ob sie im Außendienst oder per Fernzugriff arbeiten. Die Software verfügt über eine Reihe von Funktionen, darunter Aufgabenmanagement-, Planungs- und Kommunikationstools zur Förderung der Teamarbeit und Rationalisierung von Geschäftsabläufen.

Zusätzlich zu diesen Standardfunktionen bietet Connecteam auch erweiterte Optionen wie z. B. die Anwesenheitsverfolgung, zeit- und Spesenberichte und Gehaltsabrechnungs-Tools. Dies macht es zu einer idealen Lösung für kleine Unternehmen, die eine globale Mitarbeiterverwaltung benötigen.

Connecteam bietet auch eine Reihe von Analyse- und Berichtstools, mit denen Sie auf der Grundlage von Dateneinblicken fundierte Entscheidungen für das Wachstum Ihres Unternehmens treffen können.

Connecteam Hauptmerkmale

Berichte am Ende der Schicht fördern die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und Managern

Die Stechuhrfunktion hilft Ihnen, die Leistung Ihrer Mitarbeiter effektiv zu überwachen

Teamweites Messaging ermöglicht eine nahtlose Verbindung mit Ihrem Team

Connecteam Nachteile

Große Anzahl von Anpassungen, die überwältigend sein können

Die Daten sind zwischen verschiedenen Teilen der App aufgeteilt, so dass Sie gezwungen sind, einen neuen Bildschirm aufzurufen, um das zu finden, was Sie brauchen

In Gebieten mit schlechter Internetverbindung kann sich die Leistung der Software verlangsamen

Preise für Connecteam

Kleines Unternehmen: $0

$0 Basis: 29 $/Monat für die ersten 30 Benutzer

29 $/Monat für die ersten 30 Benutzer Erweitert: 49 $/Monat für die ersten 30 Benutzer

49 $/Monat für die ersten 30 Benutzer Expert: $99 für die ersten 30 Benutzer

Connecteam-Bewertungen

G2: 4.3/5 (39 Bewertungen)

4.3/5 (39 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (222 Bewertungen)

16. TimeCamp

über TimeCamp TimeCamp ist eine umfassende Business-Management-Software, die eine breite Palette von Funktionen bietet, um Unternehmen bei der effektiven Verwaltung ihrer Tätigkeiten zu unterstützen.

Die Zeiterfassung, das Projektmanagement und die ressourcenmanagement-Tools ermöglichen es Unternehmen, die Produktivität zu optimieren, während die Fakturierungs- und Berichtsfunktionen wertvolle Einblicke in die Leistung des Unternehmens liefern.

Die benutzerfreundliche Oberfläche und die Anpassungsoptionen von TimeCamp machen es den Unternehmen leicht, die Software an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen.

TimeCamp Hauptmerkmale

Automatische Zeiterfassung

Aufgabenmanagement, Verfolgung des Projektfortschritts und Tools für die Zusammenarbeit im Team

Berichte und Analysen zur Erstellung detaillierter Berichte und zur Gewinnung wertvoller Einblicke in verschiedene Aspekte ihres Geschäfts

TimeCamp Nachteile

Komplizierte Oberfläche für neue Benutzer

Dashboards sind nicht anpassbar

Eingeschränkte Flexibilität

TimeCamp Preise

TimeCamp bietet drei Preispläne an. Der Basic Plan beginnt bei 7 pro Benutzer pro Monat.

TimeCamp Bewertungen

Capterra: 4.7/5 (530+ Bewertungen)

4.7/5 (530+ Bewertungen) G2: 4.7/5 (170+ Bewertungen)

Sieh dir das an Alternativen zum TimeCamp* !

17. Odoo

Über Odoo Odoo ist eine All-in-One-Business-Management-Software, die eine breite Palette von Funktionen bietet, um Unternehmen bei der effektiven Verwaltung ihrer Geschäfte zu unterstützen. Es bietet eine Reihe von Funktionen zur Verwaltung verschiedener Aspekte eines Unternehmens. Der Aufbau von Odoo ist modular, d. h. Unternehmen können mit einigen wenigen Anwendungen beginnen und weitere hinzufügen, wenn sie wachsen.

Die wichtigsten Funktionen von Odoo

Das CRM (Customer Relationship Management)-Modul unterstützt Unternehmen bei der effizienten Verwaltung ihrer Kundeninteraktionen und ihrer Vertriebspipeline

Die Bestandsverwaltung ermöglicht es Unternehmen, ihre Lagerbestände zu verfolgen, Lagerbewegungen zu überwachen und ihre Lagerhäuser effektiv zu verwalten

Umfassende Tools zur Verwaltung der Finanzen

Odoo Nachteile

Lernkurve

Die Benutzer müssen sich oft über das Preismodell klar werden, da jede Anwendung und jeder zusätzliche Benutzer die Kosten in die Höhe treibt

Odoo Preise

Kostenlos: Nur für eine Anwendung

Nur für eine Anwendung Standard: $24,90/Monat pro Benutzer

$24,90/Monat pro Benutzer Benutzerdefiniert: $37,40/Monat pro Benutzer

Odoo-Bewertungen

G2: 4.2/5 (200+ Bewertungen)

4.2/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (600+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Odoo Alternativen !

18. Honigbuch

über Honigbuch Honeybook ist ein kundenverwaltung plattform mit Tools für die Rechnungsstellung, Verträge und Terminplanung. Honeybook ist eine großartige Option für kleine Unternehmen, die nach einer Software zur Unternehmensverwaltung suchen.

Honeybook enthält Elemente aus den Bereichen Finanzen, Marketing-Automatisierung und Kommunikation, die Unternehmen dabei helfen, die Verwaltungsaufgaben ihrer Kunden effizient zu erledigen.

Honeybook Hauptmerkmale

Honeybooks Kundenverwaltungsfunktion unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung von Informationen, Kommunikation und Projekten ihrer Kunden

Workflow-Automatisierung zur Rationalisierung sich wiederholender Aufgaben

Funktionen zur Zusammenarbeit von Teams, um die Zusammenarbeit von Teams zu ermöglichen

Honeybook Nachteile

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Steile Lernkurve

Honeybook-Preise

Starter: $12.80/Monat pro Benutzer

$12.80/Monat pro Benutzer Essentials: $25.60/Monat pro Nutzer

$25.60/Monat pro Nutzer Premium: 52,80 $/Monat pro Nutzer

Honeybook-Bewertungen

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (500+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Honeybook Alternativen !

19. Jira

Über Atlassian Jira ist ein beliebtes Business-Management-Tool, das Teams eine kollaborative Plattform für die Verwaltung von Projekten, Workflows und Aufgaben bietet. Ursprünglich wurde es für Software-Entwicklungsteams entwickelt, aber dank seiner flexiblen Struktur kann es in verschiedenen Branchen und Sektoren eingesetzt werden.

Jira Hauptmerkmale

Umschalten zwischen Kanban- und Scrum-Workflow-Ansichten

Workflow Automation Builder zur Vereinfachung der Arbeit

Agile Methodologien werden unterstützt

Jira Nachteile

Nicht-Entwickler finden Jira möglicherweise nicht hilfreich

Keine Instant Messaging- oder Videokonferenzfunktionen für die Unternehmensführung

Jira-Preise

Kostenlos: Bis zu 10 Benutzer

Bis zu 10 Benutzer Standard: $7.75/Monat pro Benutzer

$7.75/Monat pro Benutzer Premium: $15.25/Monat pro Benutzer

$15.25/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Jira-Bewertungen

G2: 4.3/5 (5,200+ Bewertungen)

4.3/5 (5,200+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (13,200+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Jira Alternativen !

20. Wrike

Über Wrike Wrike ist ein Cloud-basiertes Business-Management-Tool, das Teams dabei helfen soll, ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren und die Zusammenarbeit zu verbessern. Es bietet Nutzern eine umfassende Suite von Projektmanagement-Funktionen, einschließlich Aufgabenmanagement, Projektplanung, Teamzusammenarbeit und Berichterstattung.

Hauptmerkmale von Wrike

Aufgabenmanagement-Funktionen, die es Unternehmen ermöglichen, Aufgaben über mehrere Projekte und Teams hinweg zu erstellen, zuzuweisen und zu verfolgen

400+ Integrationen

Projekt-Berichte die Unternehmen wertvolle Einblicke in ihre Projektleistung bietet

Wrike Nachteile

Funktionsreiche Schnittstelle, die für neue Benutzer komplex sein kann

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Preise von Wrike

Kostenlos

Team: $9.80/Monat pro Benutzer

$9.80/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $24.80/Monat pro Nutzer

$24.80/Monat pro Nutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Pinnacle: Kontakt für Preise

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (3,400+ Bewertungen)

4.2/5 (3,400+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2,300+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Wrike Alternativen !

Alle Tools auf dieser Liste haben einige praktische Funktionen. Aber wenn Sie nicht auf eine wichtige Funktion verzichten, dann zahlen Sie viel zu viel. ClickUp kümmert sich um diese Herausforderung.

Mit ClickUp erhalten Sie wichtige Funktionen, darunter Prozessautomatisierung, Teamzusammenarbeit, reibungslose Kommunikation und intuitive Projektmanagementfunktionen. Testen Sie ClickUp noch heute und erleben Sie Ihr Team produktiver ist wie nie zuvor!