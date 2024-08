10 kostenlose Vorlagen für Geschäftsverträge und Vereinbarungen

Kleine Versprechungen oder ein Versprechen reichen in der Geschäftswelt nicht aus - jede Vereinbarung muss durch einen Vertrag abgesichert sein. 📜

Ein rechtsverbindlicher Vertrag ist eine offizielle Verpflichtung, die rechtlich durchsetzbar ist und in der die Erwartungen aller beteiligten Parteien an missverständnisse zu vermeiden .

Eine präzise Formulierung beugt Konflikten vor und mindert das Risiko von Compliance-Problemen für alle beteiligten Parteien. Auf der anderen Seite kann eine schwache Vertrag oder eine Dienstleistungsvereinbarung kann Sie viel Zeit kosten - wir reden hier von langwierigen Gerichtsverfahren, Anwaltskosten, Strafen bei Vertragsbruch und Rufschädigung.

Bei solch hohen Einsätzen - vor allem bei teuren Geschäftsvereinbarungen - kann das Aufsetzen von Verträgen nervenaufreibend sein. Wenn Sie auf der Suche nach einer stressfreien Möglichkeit sind, rechtssichere Geschäftsvereinbarungen zu erstellen, brauchen Sie richtige Vertragsvorlagen.

Lassen Sie uns herausfinden, wie diese aussehen sollten, und 10 der besten auf dem Markt verfügbaren Optionen kennenlernen!

Was ist eine Vorlage für einen Geschäftsvertrag?

Als rechtsverbindliche Vereinbarung muss ein Vertrag auf eine bestimmte Art und Weise abgefasst sein, um gültig zu sein. Sie müssen formelhafte juristische Formulierungen und einen Fachjargon verwenden, der mit der Transaktion, den Zahlungsbedingungen, der Vertragsvereinbarung und der gesamten rechtlichen Vereinbarung für alle beteiligten Parteien übereinstimmt - was für einen Laien nicht ganz einfach ist.

Hier kommen die Vorlagen für Geschäftsverträge ins Spiel - diese Tools helfen Ihnen, umfassende Verträge ohne juristische Fachkenntnisse zu verfassen. 🧑‍⚖️

Die Vorlage vereinfacht die Abfassung von Verträgen, indem sie Ihnen einen standardisierten Rahmen bietet, mit dem Sie arbeiten können. Sie enthält eine von der Industrie genehmigte Standardsprache - auch genannt Standardklauseln -Zusammenhang mit dem Gegenstand des Vertrags oder der Partnerschaftsvereinbarungen

Beachten Sie, dass die Vorlagen für Geschäftsverträge nicht universell sind und von dem jeweiligen Land oder der Branche abhängen. Einige passen zu jedem Geschäftstransaktion mit einer Verkäufer-Kunden-Beziehung . Andere Verträge, wie z. B. ein unabhängiger Vertragspartner oder ein Mietvertrag, umreißen hingegen die Bedingungen für eine bestimmte Situation, wie z. B. ein Immobilienkauf oder die Stellenbeschreibung eines Mitarbeiters.

Laut einer Benchmark-Studie von World Commerce & Contracting (ehemals IACCM) basieren mehr als die Hälfte der geschlossenen Verträge auf der falschen Vorlage, was zu Problemen bei der Einhaltung der Vorschriften führen kann. Deshalb ist es so wichtig, die richtige Vorlage zu verwenden!

Was macht eine gute Vertragsvorlage aus?

Unabhängig davon, ob Sie eine Standardvertragsstruktur für immer wiederkehrende Geschäfte und Transaktionen oder etwas Situationsbezogenes benötigen, gibt es bestimmte Merkmale, die eine gute Vorlage für Partnerschaftsvereinbarungen aufweisen sollte.

Im Allgemeinen sollten Sie nach Vertragsvorlagen suchen, die:

Relevante Abschnitte: Die Vorlage sollte eine konventionelle Struktur aufweisen, damit der Vertrag logisch aufgebaut ist. Achten Sie darauf, dass sie Folgendes enthält:

Geeignete Standardklauseln

Blöcke für Kernbereiche wie Unterschriften und Siegel

Definierte Freistellungsabschnitte zum Schutz vor potenziellen Konflikten Anpassbarkeit: Sie sollten in der Lage sein, die vordefinierten Klauseln mühelos an das jeweilige Geschäft oder die jeweilige Dienstleistung anzupassen. Die Vorlage muss wiederverwendbar und skalierbar sein Kollaborative Werkzeuge : Die Vorlage sollte eine Echtzeit-Bearbeitung mit Partnern, Mitarbeitern und Anbietern ermöglichen, um allen Interessengruppen gerecht zu werden Verfolgbarkeit: Sie sollte es Ihnen ermöglichen, Vertragsänderungen zu überwachen. Bei häufig aktualisierten Verträgen sollte die Vorlage den Überarbeitungs- und Genehmigungsprozess beschleunigen Hohe Benutzerfreundlichkeit: Auch Personen ohne juristische Vorkenntnisse sollten in der Lage sein, das Dokument von Anfang an zu nutzen. Hochwertige Vertragsvorlagen verfügen über integrierte Leitfäden, die den Benutzer unterstützen

10 kostenlose Vertragsvorlagen für das Jahr 2024

Wir haben eine Liste von 10 Vertragsvorlagen für verschiedene Anwendungsfälle zusammengestellt, darunter allgemeine Geschäftsvereinbarungen , Mietverträge und Arbeitsverträge. Unsere Auswahlkriterien umfassten Faktoren wie allgemeine Funktionalität, sprachliche Konsistenz und Benutzerfreundlichkeit.

1. ClickUp Business Vertrag Muster Vorlage

Das ClickUp Business Contract Sample Template kann Ihnen helfen, detaillierte Verträge für jede Art von Transaktion zu erstellen

Suchen Sie nach einer universell einsetzbaren, einfachen Vertrags- oder Dienstleistungsvorlage, um Vereinbarungen zwischen Käufer und Verkäufer zu erleichtern? Die ClickUp Business Contract Sample Template ist Ihre erste Anlaufstelle!

Diese anfängerfreundliche Vorlage ist 100% skalierbar, so dass kleine und große Unternehmen sie zur Vorbereitung konkreter, abgerundeter Vereinbarungen nutzen können. Mit den neun Standardabschnitten können Sie Handelsverträge in der Eigenschaft als Verkäufer oder Käufer verfassen:

Überschrift Angebotene Dienstleistungen Gegenleistung und Honorare Stornierung Geltendes Recht und Gerichtskosten Angebotene Garantien Trennbarkeit Verzicht und Änderungen Vollständige Vereinbarung

Die Standardklauseln sind hier perfekt ausgearbeitet - Sie müssen nur noch die Einzelheiten angeben, z. B. die Angaben zu Partei A und Partei B, die angebotenen Dienstleistungen und Garantien, die gegenseitigen Pflichten und die voraussichtlichen Fertigstellungstermine. Um Verwirrung zu vermeiden, sind die Teile, die Sie ausfüllen müssen, in Klammern hervorgehoben.

Sobald Sie die Abschnitte ausgefüllt haben, gehen Sie zur Seite Bestätigung - hier unterschreiben die beteiligten Parteien, dass sie die Vertragsbedingungen akzeptieren. 🖊️

Wenn Sie auch einen Anhaltspunkt dafür brauchen, wie Ihre Rechnung aussehen sollte, sehen Sie sich unsere Rechnungsvorlage für Unternehmensdienstleistungen .

Wie alle ClickUp-Vorlagen ermöglicht auch diese Vorlage die Zusammenarbeit im Team - Sie können Rechnungen erstellen und Aufgaben verwalten , entwerfen Sie Verträge in Echtzeit mit Ihren Mitarbeitern und überwachen Sie die vorgenommenen Änderungen. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Angebot Vertrag Vorlage

Bieten Sie Ihrem Kunden detaillierte Informationen über Ihre Dienstleistungen und die projektplan mit dem ClickUp Bid Contract Template

Bei der Verfolgung eines neuen Kunden in einem wettbewerbsintensiven Umfeld müssen Sie alle Aspekte abdecken und zeigen, dass Ihr Unternehmen die richtige Wahl ist. Vertrauen Sie dem ClickUp Angebotsvertragsvorlage um Ihnen zu helfen, gewinnende Angebote zu machen! ✌️

Mit dieser Vorlage erhalten Sie volle Unterstützung für Verfassen von ansprechenden Vorschlägen . Fügen Sie dem Dokument zunächst die Informationen über den Auftraggeber hinzu. Dann skizzieren Sie verschiedene Projektdetails wie Arbeitskosten, Zahlungsdetails, Materialien oder Mietverträge für Geräte, um Ihre Stärken objektiv zu präsentieren.

Der Standardrahmen stellt sicher, dass der Leser die entscheidenden Elemente des Angebots überfliegen kann - so sieht die Struktur aus:

Zweck

Zu erbringende Leistungen

Preisgestaltung

Zeitrahmen

Projektplan und Zahlungsschema

Gliederung der Arbeiten

Wichtige Termine

Bedingungen und Konditionen

Diese sorgfältig gestalteten Abschnitte erleichtern den Vergleich zwischen konkurrierenden Angeboten. Sie können Unterabschnitte hinzufügen, um das Angebot weiter zu definieren.

Bearbeiten Sie den Beispieltext der Vorlage, um ihn an Ihr Angebot anzupassen. Fügen Sie Grafiken, Bilder, Tabellen und Diagramme hinzu, um den Arbeitsplan zu verdeutlichen.

Bei langfristigen Projekten empfehlen wir Ihnen, die Vorlage bei Besprechungen vor und nach der Angebotsabgabe mit Ihren Teamkollegen zu teilen, um die Rentabilität der vorgeschlagenen Dienstleistungen zu überprüfen. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Nachtrag zu einem Vertrag Vorlage

Mit dem ClickUp Zusatz zu einer Vertragsvorlage können Sie ganz einfach Änderungen an einem bestehenden Vertrag vornehmen

Verträge mögen unterschrieben und besiegelt sein, aber sind sie auch in Stein gemeißelt? Nicht ganz, wenn sie Nachträge haben. 🖇️

Ein Nachtrag ist ein Rechtsdokument, das zu einem bestehenden Vertrag hinzugefügt wird, um einige Abschnitte zu ändern oder neue einzufügen. Die Vorbereitung des rechtsverbindlichen Dokuments kann ein Alptraum sein, denn es besteht die Gefahr, dass unbeabsichtigte Unstimmigkeiten oder Schlupflöcher entstehen.

Geben Sie den ClickUp Nachtrag zu einer Vertragsvorlage -Entworfen, um Ihnen zu helfen, einen bestehenden Vertrag zu ändern, ohne ihn zu verderben!

Verwenden Sie die Vorlage, um Änderungen im Einklang mit dem ursprünglichen Vertrag vorzunehmen. Das Dokument leitet Sie an, die relevanten Abschnitte auszufüllen, z. B. den Namen und das Datum des Vertrags, Änderungen oder Ergänzungen und das Datum des Inkrafttretens.

Sie werden in der Lage sein, den ursprünglichen Vertrag in Bezug auf folgende Punkte zu spiegeln:

Sprache

Formatierung

Thema und Schriftart

Wenn Sie die Änderungen elektronisch abschließen, laden Sie ein Foto Ihrer digitalen Unterschrift hoch, und Sie sind startklar.

Um sicherzustellen, dass alle Informationen zentralisiert werden und Ihre Aufzeichnungen einwandfrei sind, verlinken Sie die endgültige Vereinbarung mit ClickUp-Dokumente oder fügen Sie es zu Ihrem CRM-Arbeitsabläufe . Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Catering Vertrag Vorlage

Machen Sie sich keine Gedanken mehr über die Erstellung von Verträgen, sondern konzentrieren Sie sich darauf, erstklassigen Service zu bieten - mit der Vertragsvorlage für Catering-Dienstleistungen von ClickUp

Ein Catering-Unternehmen zu leiten ist schon stressig genug, aber die Ausarbeitung dieser super detaillierten Kundenverträge kann extra frustrierend sein.

Zum Glück muss das nicht sein, dank der ClickUp Catering-Vertragsvorlage !

Mit dieser kostenlosen Vertragsvorlage können Sie Ihre Catering-Dienstleistungen im Detail umreißen und die Verantwortlichkeit in Bereichen wie Kosten und Anreize, Lieferungen und Personalgrenzen festlegen. Sie definiert Parameter für die Erwartungen der Kunden, so dass in einem rechtsverbindlichen Dokument kein Platz für Missverständnisse ist.

Die Vorlage enthält vorgefertigte Abschnitte, die sowohl für interne als auch für externe Catering-Vereinbarungen geeignet sind. Passen Sie Optionen wie Koordination des Veranstaltungsortes, Menü und Veranstaltungsspezifikationen an, um zu erklären, wie Ihr Team die Dienstleistung erbringen wird. Sie haben die Möglichkeit, eine detaillierte Speisekarte (beliebiges Dateiformat) in Aushang A: Catering-Menü. 🍜

Bei Catering-Verträgen können oft unvorhergesehene Umstände eintreten, die zu Streitigkeiten führen. Aus diesem Grund können Sie standardisierte Klauseln für Gesundheitsvorschriften, Gerichtsstand, Beschränkungen und Rechtsmittel, Kündigung und Versicherung hinzufügen.

Wenn Sie Mehrere Kunden verwalten und Sie viel zu tun haben (Wortspiel beabsichtigt), teilen Sie die Vorlage mit Ihren Mitarbeitern, um Aufgaben der Entwurfs- oder Dienstleistungsverwaltung zu delegieren.

Lassen Sie sich bezüglich spezifischer Gesetze und Beschränkungen rechtlich beraten, aber Sie können kostenlose Vertragsvorlagen wie diese verwenden, um sich einen Vorsprung zu verschaffen!

Sieh dir diese Vorlagen an_ affinity diagram templates ! Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Reinigungsvertrag Vorlage

Verwenden Sie die ClickUp-Reinigungsvertragsvorlage, um Ihre Dienstleistungen, Bedingungen und Konditionen zu umreißen und Missverständnisse zu vermeiden

Nur weil Sie ein Reinigungsunternehmen betreiben, heißt das noch lange nicht, dass Sie das Chaos aufräumen wollen, das durch schlecht geschriebene Verträge entsteht. 🧽

Die ClickUp Reinigungsvertrag Vorlage ist genau das, was Sie brauchen, um das Risiko von Missverständnissen zwischen Ihnen und Ihren Kunden zu minimieren und Ihr Image blitzsauber zu halten!

Die Vorlage ist in übersichtliche Abschnitte unterteilt, die jeden Aspekt Ihrer Dienstleistung ansprechen - einschließlich dessen, was Sie wann, wo und wie oft tun werden. Sie können auch Einzelheiten über die Berechtigung zum Betreten des Geländes und die Vertraulichkeit hinzufügen, wenn sich Ihre Aufgaben auf Bereiche mit Zugangsbeschränkungen erstrecken.

Obwohl die Reinigung ein anspruchsvoller Job ist, ist die Verwendung der Vorlage relativ einfach - Sie müssen nur die markierten Bereiche ausfüllen und haben im Handumdrehen eine professionell aussehende Vereinbarung, die Sie unterschreiben können!

Da Reinigungsunternehmen in der Regel mit mehreren Kundenkategorien und -anforderungen zu tun haben, können Sie die Vorlage duplizieren, um fertige Rahmenverträge für verschiedene Arten von Dienstleistungen zu erstellen. So sparen Sie Zeit bei der Ausarbeitung, Interne Prozesse verbessern und helfen Ihnen Kunden zu binden im Laufe der Zeit. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Projektmanagement Dienstleistungen Vertragsvorlage

Projektmanager werden diese Plug-and-Play-Vertragsvorlage von ClickUp lieben Projektleitung (PM)-Verträge unterscheiden sich von den üblichen Dienstleistungsverträgen. Sie definieren die Beziehung zwischen einem Kunden und einem Projektmanager, und in Anbetracht des weiten Umfangs der Dienstleistung können selbst kleine Versäumnisse zu kostspieligen Rechtsstreitigkeiten führen.

Deshalb brauchen Sie die ClickUp Projektmanagement Dienstleistungen Vertragsvorlage um allgemeine PM-Vertragsgrundsätze wie Vertretung und gegenseitiges Verständnis abzudecken und Ihre Interessen zu schützen.

Ob Sie nun Anbieter oder PM-Dienstleistungen auslagern -wie ein unabhängiger Auftragnehmer- kann die Vorlage für beide Teams von Nutzen sein. Es ist besonders nützlich für Start-ups die sich keinen Vollzeit-Rechtsbeistand leisten können, der die Projektmanagementaktivitäten überwacht.

Natürlich enthält diese Vorlage die gewünschten rechtlichen Formulierungen für den Vertrag, aber die Sprache ist einfach zu verstehen. Außerdem erhalten Sie einen integrierten Leitfaden, der Sie bei der Abfassung des Vertrags unterstützt.

Wenn Sie beispielsweise nicht sicher sind, was Sie dem Abschnitt Rechnungsstellung hinzufügen sollen, zeigt Ihnen die Vorlage, welche Elemente der Rechnungsstellung und Verzugszinsen Sie in der Geschäftsvereinbarung angeben müssen und welche spezifischen Zahlungsmodalitäten zu beachten sind.

Passen Sie die Vorlage mit anderen Zahlungsspezifika an, z. B.:

GeschätzteProjektbudget* Stundensatz, Wochensatz oder Monatssatz

Erstattungen für die Probezeit Diese Vorlage herunterladen ### 7. ClickUp Arbeitsvertrag Vorlage

Verwenden Sie unsere Vorlage für einen Arbeitsvertrag, um die Rechte und Pflichten der Mitarbeiter sowie die Garantien des Unternehmens für ihre Leistungen und ihr Know-how festzulegen

Ein Arbeitsvertrag funktioniert wie eine Enzyklopädie von Informationen über eine Arbeitsstelle und ist damit die Quelle der Wahrheit in möglichen arbeitsrechtlichen Streitigkeiten. Es ist jedoch ein komplexes Dokument, und seine Erstellung ist kein Spaziergang.

Vertrauen Sie dem ClickUp Arbeitsvertrag Vorlage um Sie bei der Ausarbeitung eines rechtssicheren Arbeitsvertrags und einer Geschäftsvereinbarung zu unterstützen. ✅

Die Vorlage deckt alle wesentlichen Bestandteile ab, vom Gehaltsschema über die Überstundenregelung bis hin zum erwarteten Verhalten im Büro, und ist auf verschiedene Rollen zugeschnitten. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind in drei Hauptabschnitte unterteilt:

Allgemeine Beschäftigungspolitik: Festlegung der Einstellungs- und Kündigungsregeln Allgemeine Arbeitsplatzpolitik: Behandelt Bereiche wie Pünktlichkeit und Vergütung Interne Richtlinien: Klärung der unternehmensspezifischen Haltung zum Verhalten im Büro, zur Privatsphäre und zum Drogenkonsum

Diese Abschnitte können beliebig viele Unterabschnitte haben, um die besonderen Rechte und Pflichten eines Mitarbeiters zu berücksichtigen. Die Streichung einer unnötigen Klausel hat keine Auswirkungen auf die Struktur der Vorlage. Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Gewerblicher Mietvertrag Vorlage

Nutzen Sie die ClickUp Vorlage für einen Gewerbemietvertrag, um die Details der Anmietung einer Immobilie zur gewerblichen Nutzung zu skizzieren

Benötigen Sie Hilfe bei der Ausarbeitung eines Gewerbemietvertrages? Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für einen Gewerbemietvertrag um die Interessen aller Beteiligten zu schützen.

Diese Vorlage hilft dabei, die maßgeblichen Klauseln zwischen dem Mieter/Mieter und dem Vermieter/Verpächter für verschiedene gewerbliche Leasingszenarien festzulegen, wie zum Beispiel:

Anmietung eines Geschäftsraums, eines Büros oder eines Parkplatzes

Anschaffung neuer Geräte

Abschluss eines Mietkaufvertrags für eine Immobilie oder ein Gewerbegrundstück Zahlungsmodalitäten

Die Vorlage deckt alles ab, vom Zweck der Anmietung der Räumlichkeiten bis hin zu den Verpflichtungen des Mieters. Bearbeiten Sie die hervorgehobenen Teile, um Bereiche wie Kautionen, Zahlungsbedingungen, Untervermietungsregeln, Verlängerungsbestimmungen und Versicherungspflichten zu definieren.

Sie können die Vorlage mit verlinken Interne Dokumentation um die Mietdaten zentralisiert und für alle nachvollziehbar zu halten.

Wenn Sie ein großes Leasingportfolio verwalten, können Sie die Vorlage nutzen, um Ihre Arbeitslast zu verteilen.

Nehmen wir an, Sie wollen ein Lagerhaus mieten und dessen Verwaltung an einen Untergebenen delegieren. In diesem Fall können Sie in der Vorlage administrative Aufgaben wie die Zahlung von Grundsteuern oder die Vorbereitung von Verlängerungsunterlagen für Ihren Lagerleiter hinzufügen. Diese Vorlage herunterladen

9. Word Unabhängiger Vertrag Vorlage by Template.net

Verwenden Sie die Word Independent Contract Template by Template.net, um personalisierte Verträge für jeden Zweck zu erstellen

Wenn Sie auf der Suche nach einer einfachen Geschäftsvertragsvorlage für Microsoft Word sind, sollten Sie die Word-Vorlage für unabhängige Verträge von Template.net in Betracht ziehen.

Was Sie an diesem einfachen Partnerschaftsvertrag lieben werden, ist seine Benutzerfreundlichkeit. Sie verfügt über eine Titelseite, auf der Sie Ihr Firmenlogo einfügen und die beteiligten Parteien, Daten und andere einleitende Komponenten hinzufügen können.

Der Hauptteil der Vorlage enthält sechs Hauptabschnitte:

Die Parteien Gegenleistung und Zahlungsbedingungen Verpflichtungen, Zusicherungen und Garantien Allgemeine Bestimmungen Anwendbares Recht Unterschriften

Fügen Sie Text hinzu oder entfernen Sie ihn und bearbeiten Sie die Schriftarten, um einen Vertrag zu erstellen, der Ihren Markenpräferenzen entspricht. Diese Vorlage ist auch verfügbar in Google Docs format, was die Zusammenarbeit in gewissem Maße erleichtert.

Einige Nutzer mögen die Allzweckstruktur der Vorlage langweilig finden, aber das ist Teil ihres Charmes. Sie ermöglicht es Ihnen, den Vertrag so zu gestalten, wie Sie ihn gerade brauchen, auch wenn Sie eventuell selbst angepasste Standardklauseln hinzufügen müssen. 🔝 Diese Vorlage herunterladen

10. Google Docs Lieferantenvertragsvorlage von Signaturely

Verwenden Sie die Google Docs Vendor Contract Template by Signaturely, um die Besonderheiten des Austauschs von Waren oder Dienstleistungen gegen Entgelt zu umreissen

Ist das Büromaterial ausgegangen? Oder ist das WiFi ausser Betrieb? Dann ist es an der Zeit, sich an einen Lieferanten zu wenden. ☎️

Im Laufe seines Lebens unterhält ein durchschnittliches Unternehmen Hunderte von Lieferantenlisten um eine ständige Versorgung mit betriebsnotwendigen Artikeln und Dienstleistungen zu gewährleisten. Anstatt Ressourcen für die Ausarbeitung jedes einzelnen Dokuments zu verschwenden, nutzen Sie die Google Docs-Vorlage für Lieferantenverträge von Signaturely.

Die Vorlage definiert die Besonderheiten des Austauschs und umreißt die Erwartungen hinsichtlich Zahlungsbedingungen, Fristen und Leistungen des Dienstleistungsvertrags. Notwendige Abschnitte sind vorausgefüllt - Sie müssen sie überprüfen und die leeren Felder mit relevanten Informationen füllen.

Wie bei jeder Standardvorlage gibt es Entschädigungsabschnitte für Was-wäre-wenn-Szenarien wie Stornierungen in letzter Minute und Unwetter. 🌧

Dank der universellen Struktur der Vorlage können Sie sie für verschiedene Dienstleistungen verwenden, von der Beauftragung von Eventplanern bis hin zu Landschaftsbauunternehmen.

Die Vorlage eignet sich auch für persönliche Szenarien. Wenn Sie zum Beispiel eine Hochzeit planen, können Sie damit individuelle Verträge für Ihren Floristen oder Bäcker aufsetzen. Diese Vorlage herunterladen

Werden Sie ein Profi bei der Erstellung von Verträgen mit kostenlosen Vertragsvorlagen!

Seien wir ehrlich - Verträge zu verfassen ist nicht gerade die aufregendste Aufgabe. Er ist mühsam und repetitiv, aber dennoch ein nicht verhandelbarer Teil des Geschäfts. 🙅

Ersparen Sie sich die mühsame Ausarbeitung eines neuen Vertrags mit den cleveren Vertragsvorlagen auf unserer Liste. Sie sind alle anpassbar und können, wenn sie richtig eingesetzt werden, das Risiko von manuellen Fehlern erheblich verringern!