Wie man einen Projektvorschlag schreibt (Beispiele und Vorlagen)

Haben Sie schon einmal einen Arzttermin mit dem Gefühl verlassen, dass Sie über den Behandlungsplan im Unklaren sind? Das ist ärgerlich, denn niemand mag es, wenn man bei Dingen, die einem wichtig sind, in der Schwebe gelassen wird.

Kunden fühlen sich genauso frustriert, wenn sie von Agenturen unklare Details zu einem Projekt erhalten. Beruhigen Sie Ihre Kunden mit einem aussagekräftigen Projektvorschlag - einer Erklärung, die klarstellt, was Ihre Agentur zu erledigen hat, damit der Client seine Ziele erreichen kann.

Dieser Vorschlag ist im Grunde eine "Diagnose" und ein "Behandlungsplan" Er zeigt dem Client, dass Sie seine Situation verstehen und skizziert, was ergebnisse des Projekts die Ihre Agentur erstellen wird, damit der Kunde sein Ziel erreichen kann.

Steigern Sie das Vertrauen der Clients in Ihre Projekte mit diesem Leitfaden. Er ist vollgepackt mit Best Practices für die Angebotserstellung, projektvorschlag beispiele und mehr, die Ihnen helfen, Ihre Argumente zu untermauern.

Was ist ein Projektvorschlag?

Ein Projektvorschlag ist ein dokument, das umreißt, welche Leistungen ihre Agentur erstellen wird und welche Ziele Sie durch die Arbeit erreichen wollen. Es sollte Ihren diagnostischen und präskriptiven Ansatz beschreiben, um das Ziel zu erreichen.

Projektvorschlag Beispiel Gliederung

Ein guter Projektvorschlag sollte das Wer, Was, Wo, Wann und Wie der von Ihnen angebotenen Lösung enthalten. Im Einzelnen muss Ihr Projektvorschlag Folgendes enthalten:

Inhaltsverzeichnis : Einen Index mit dem Inhalt des Projektvorschlags und den Nummern der Seiten

: Einen Index mit dem Inhalt des Projektvorschlags und den Nummern der Seiten Zusammenfassung wissenslücken hat Ihre Agentur, die Sie im Rahmen der marktforschung ?

Methodik: Wie viel Zeit werden Sie für die Durchführung Ihrer Untersuchung haben? Welches Formular für die Datenerhebung werden Sie verwenden? Werden Sie ein Konkurrenz-Audit, Kundenbefragungen oder eine organisatorische Lückenanalyse durchführen? Wie werden Sie nach der Datenerhebung die Daten analysieren? Gibt es Grenzen für Ihre Forschung, die bei Ihrer Planung berücksichtigt werden müssen?

Schlüsselergebnisse: Gibt es Themen, die sich bei der Durchführung Ihrer Untersuchung herauskristallisiert haben?

Referenzen :

Welche Ressourcen haben Sie bei der Entwicklung Ihrer Forschung verwendet? Sind die Quellen glaubwürdig? Sind die Quellen vielfältig genug, um die Branche genau zu repräsentieren?

:

Diesen Benutzer kopieren vorlage für einen Forschungsplan als Arbeitsgrundlage für die Durchführung Ihrer Analyse und die Erstellung eines effektiven Fahrplans

Vergessen Sie nicht, alle Ihre Ergebnisse in ClickUp's Vorlage für einen Benutzer-Forschungsplan damit Sie in den folgenden Schritten Ihres Projektvorschlags leicht auf Ihre Analyse verweisen können! Vorlage für den Plan zur Benutzerforschung herunterladen

Schritt 2: Brainstorming mit Ihrem internen Team

Versammeln Sie die Truppen mit Ihren Forschungsergebnissen! Es ist an der Zeit, gemeinsam mit Ihrem internen Team zu überlegen, wie Sie die Bedürfnisse des Clients lösen können, bevor Sie es zu Papier bringen.

Führen Sie ein gemeinsames Brainstorming mit Hilfe der Mindmapping-Methode durch - ein visuelles Diagramm von Ideen, die durch ein zentrales Konzept verbunden sind. Auf diese Weise können Ihre Teams auf einfache Weise Ideen austauschen und ihre jeweiligen Sichtweisen auf das Projekt besprechen, um schließlich die besten Ideen zu finden.

Ein Beispiel: Die Entwicklung von Konzepten für eine Marketingkampagne erfordert den Input mehrerer Teams in Ihrer Agentur. Verwendung von ClickUp's Mind Map hilft Fachleuten aus der gesamten Agentur, sich über den besten Ansatz Gedanken zu machen und dabei das Ziel des Clients im Auge zu behalten.

Bringen Sie all diese Genies in einen Raum mit ClickUp's Vorlage für die Abbildung von Projekten ! Mit dieser Vorlage können Sie auf einfache Weise ein Brainstorming durchführen und Ideen visuell organisieren, um Verbindungen zwischen ihnen schnell zu erkennen.

Fügen Sie Ihrer intuitiven ClickUp Mind Map mühelos Knoten, Aufgaben und Verbindungen hinzu Vorlage für das Projekt Mapping herunterladen

Schritt 3: Definieren Sie die zu erbringenden Leistungen und bestimmen Sie die erforderlichen Ressourcen

Sobald Ihr Team den besten Ansatz für das Projekt gefunden hat, ist es an der Zeit, die Einzelheiten der Lösung in einer Vorlage zu skizzieren plan für das Projekt . Dazu gehören die Festlegung der Phasen des Projekts, die Definition der zu erbringenden Leistungen und die Angabe der Einzelheiten zu den einzelnen Aufgaben.

Verwenden Sie ein Projektmanagement-Tool und arbeiten Sie mit Ihrem Team an der Zuweisung der Zeitleiste, projektbudget und die Eigentümer der Aufgaben für jede Leistung, um den Gesamtumfang des Projekts zu bestimmen. Hier sind ein paar ClickUp projektmanagement tools, die Ihnen dabei helfen, jedes dieser Details zu kommunizieren:

Finden Sie mit einfachen oder fortgeschrittenen Formeln in benutzerdefinierten Feldern von ClickUp im Handumdrehen präzise Nummern

Benutzerdefinierte Felder: Benutzerdefinierte Felder von ClickUp ermöglichen es Ihnen, Aufgaben eindeutige Werte wie Budgets, Eigentümer, Fälligkeitsdaten und vieles mehr zuzuordnen.

Benutzerdefinierte Felder von ClickUp ermöglichen es Ihnen, Aufgaben eindeutige Werte wie Budgets, Eigentümer, Fälligkeitsdaten und vieles mehr zuzuordnen. Gantt Diagramm: Es ist einfach, Zeitleisten zu definieren, wenn Sie sich die Aufgaben inClickUp's Gantt-Diagramm-Ansichtbetrachten, wo Sie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben definieren und die Projektleistungen in der richtigen Reihenfolge layouten können.

Es ist einfach, Zeitleisten zu definieren, wenn Sie sich die Aufgaben inClickUp's Gantt-Diagramm-Ansichtbetrachten, wo Sie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben definieren und die Projektleistungen in der richtigen Reihenfolge layouten können. Checklisten: Manchmal brauchen Sie nur eine einfache Liste, um sicherzustellen, dass Sie jeden Teil des Projekts zu erledigen habenchecklisten sehr praktisch! Mit einem einzigen Klick können Sie die Eigentümer von Aufgaben eintragen, Fälligkeitsdaten festlegen und das Team des Projekts über den Abschluss informieren.

Reorganisieren Sie Ihre ClickUp Checkliste durch Ziehen und Ablegen der Elemente

Schritt 4: Schreiben Sie den Projektvorschlag

Nun, da Sie alle internen Details des Projekts kennen, ist es an der Zeit, diese in einem prägnanten, personalisierten Vorschlag zusammenzufassen. Die Zusammenarbeit an allen Ideen in einem Whiteboard für Projektvorschläge macht es einfach, den Vorschlag während der Bearbeitung zu definieren.

Sobald Sie die Schlüsselkonzepte auf dem Whiteboard skizziert haben ClickUp's Whiteboard ist es Zeit für tag in Ihrem Team, um diese Ideen abzurunden und ein schlüssiges Dokument zu verfassen. Die team für Werbetexte sollte sich beim Schreiben auf das Whiteboard, die Karte des Projekts und das Recherchedokument beziehen, um sicherzustellen, dass der Text so individuell wie möglich auf den Client zugeschnitten ist.

Die Texte müssen eindeutig, prägnant und so messbar wie möglich sein. Sobald die Werbetexter erledigt sind, geben Sie Ihrem internen Team die Möglichkeit, den Text zu überprüfen und ggf. zu überarbeiten, bevor Sie den Projektvorschlag an den nächsten Schritt weiterleiten.

Stellen Sie sicher, dass Sie auch das Budget für das Projekt klar definieren. Das Letzte, was ein Client will, ist, dass er bei den ersten Unterhaltungen verschiedene Kosten sieht.

Schritt 5: Fügen Sie dem Projektvorschlag Designelemente hinzu

Jetzt kommt der spaßige Teil! Beauftragen Sie Ihr kreatives Team damit, das Projekt-Hintergrunddokument in ein schön gestaltetes Projektangebot zu übersetzen (auch bekannt als "Make it pretty!"). Wenn Sie kein internes Design-Team haben, gibt es mehrere Drag-and-Drop-Vorlagen von Diensten wie Pitch und Canva .

Ziehen Sie in Erwägung, Ihren Vorschlag in einer Vorlage zu standardisieren, unabhängig davon, ob Sie über ein internes Design-Team verfügen oder einen dieser Dienste in Anspruch nehmen. Ihr Team kann die Vorlage einfach anpassen ClickUp's Whiteboard-Vorlage für Projektvorschläge für jeden neuen Client, um die Markenkonsistenz zu wahren und Zeit zu sparen.

Verwenden Sie ClickUp's Whiteboard-Vorlage, um aufsehenerregende Projektvorschläge zu erstellen und Ihre Clients zu beeindrucken Whiteboard-Vorlage für Projektvorschläge herunterladen

Schritt 6: Präsentieren Sie es Ihrem potenziellen Client

Sie haben es zu erledigen!

Endlich ist der Tag gekommen, an dem Sie Ihren Client mit Ihrer Genialität beeindrucken können. Ob Sie sich nun persönlich oder per Zoom treffen, senden Sie eine meeting-Agenda und eine Kopie Ihres Projektvorschlags per E-Mail an Ihren Client vor der Präsentation des Vorschlags.

Die Bereitstellung des vorgeschlagenen Projekts und meeting-Rhythmus vor dem Meeting gibt dem Client Zeit, den Vorschlag zu prüfen, Fragen zu formulieren und eventuell Notizen in die Meeting-Agenda aufzunehmen.

CLICKUP PROFI-TIPP Machen Sie diesen Schritt schnell, einfach und einheitlich für alle Teams, indem Sie ein standardisiertes e-Mail Vorlage in ClickUp .

Halten Sie während des Meetings detaillierte meeting-Notizen und weisen Sie sofort Folgeaufgaben zu, damit nach dem Meeting nichts mehr vergessen wird. Einfach Notizen machen und zuweisen elemente der Aktion in Echtzeit mit dem ClickUp Vorlage für Meeting-Protokolle um den besten Vorschlag für ein Projekt zu erstellen. Vorlage für Meeting-Notizen herunterladen Achten Sie darauf, dass Sie Ihren Vorschlag so kurz wie möglich und auf den Punkt bringen. Sie wollen Ihre Zuhörer nicht langweilen, bevor sie das Ende erreicht haben.

Am Ende der Präsentation wiederholen Sie die nächsten Schritte, die Sie in Ihrem Vorschlag skizziert haben, und notieren Sie, wie viel vorlaufzeit die Ihr Team benötigen wird, wenn der Client sich für die Zusammenarbeit entscheidet. Beantworten Sie nach der Präsentation des Projektvorschlags so viele Fragen wie möglich und melden Sie sich per E-Mail, wenn Sie nicht sofort eine Antwort haben.

Schritt 7: Nachfassen beim potenziellen Client

Das kennen wir alle. In der einen Minute verspricht Ihnen eine Agentur die Welt, und in der nächsten werden Sie für den nächstbesten Client abgeworben. Lassen Sie Interessenten nicht durch die Maschen schlüpfen.

Verfolgen Sie jede Phase Ihrer Projektvorschläge, damit Sie wissen, wer für die Kontaktaufnahme mit dem potenziellen Kunden verantwortlich ist und wann Ihr Team ihn zuletzt kontaktiert hat.

Die Nachverfolgung des Lebenszyklus eines Clients in Echtzeit ist in ClickUp mit benutzerdefinierten Feldern ganz einfach. Sie können die Phasen Ihrer Projektvorschläge durch benutzerdefinierte Felder definieren, Rollen zuweisen, Fälligkeitsdaten für routinemäßige Nachfassaktionen einstellen und Teammitglieder mit Tags versehen. Außerdem können Sie direkt aus dem Aufgabenfenster heraus E-Mails und Kommentare an den Client senden, so dass Sie einen klaren Prüfpfad für jede Kundenkommunikation haben.

Verwenden Sie ClickUp für Ihr nächstes Projektangebot

Der Kern eines erfolgreichen Projekts ist ein Team, das effektiv zusammenarbeitet. Und genau das kann Ihre Agentur mit ClickUp zu erledigen.

Wir bringen alle Ihre Tools, Dokumente, Teams, Dashboards, Budgets und Workflows in eine einzige Projektmanagement-Software. All dies geschieht mit dem Aufwand dem Kontextwechsel ein Ende zu setzen und siloartigen Workflows bei der Arbeit mit mehreren Tools ein Ende.

Was ist besser?

Wir haben über 1.000 app-Integrationen und eine vollständige Bibliothek von kostenlose Vorlagen erstellt von Projektmanagement-Experten, die die Erstellung von Workflows vereinfachen. Sie müssen Ihre kostbare Zeit nicht mehr damit verbringen, jeden Prozess und jedes Verfahren von Grund auf neu zu erstellen.

ClickUp ist schon da und wartet nur auf Sie. Legen Sie noch heute los komplett kostenlos -und sehen Sie, warum so viele Agenturen zu ClickUp wechseln.