10 kostenlose Vorlagen für Lieferantenlisten zur Verwaltung von Kontakten

Wenn Sie sich jemals mit der mühsamen Aufgabe herumgeschlagen haben, Lieferanten und deren wichtige Informationen manuell zu verwalten, ist dieser Leitfaden genau das Richtige für Sie! Wir zeigen Ihnen, wie leistungsfähig und einfach die Verwendung von Vorlagen für Lieferantenlisten ist, um Ihre Geschäftsabläufe zu rationalisieren und Ihre Effizienz auf ein neues Niveau zu heben.

In der schnelllebigen und dynamischen Geschäftswelt ist eine gut organisierte und aktuelle Lieferantenliste unerlässlich. Die Übersicht über eine Vielzahl von Lieferanten, deren Kontaktdaten, Produktkataloge und Leistungskennzahlen kann jedoch schnell überwältigend werden.

Ganz gleich, ob Sie ein kleines Startup oder ein etabliertes Unternehmen sind, die effektive Verwaltung Ihrer Lieferanten ist entscheidend für einen reibungslosen Betrieb, ein nahtloses Lieferkettenmanagement und eine erfolgreiche Projektdurchführung!

Was ist eine Vorlage für eine Lieferantenliste?

Eine Vorlage für eine Lieferantenliste erfasst und organisiert alle Unternehmen, die Sie für die Ausführung von Arbeiten, die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen in Ihrem Namen bezahlen. Je nach Ihren Bedürfnissen können die besten Lieferantenvorlagen Ihnen helfen, Ziele zu erreichen wie:

Bewertung potenzieller Lieferanten anhand standardisierter Kategorien, z. B. Preisvorstellungen und Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit Ihnen

Erstellung eines standardisierten Vertragsformulars für neue und bestehende Lieferanten

Bewertung aktueller Lieferanten auf der Grundlage der bisherigen Arbeit für Ihr Unternehmen

Standardisierung Ihrer Lieferantenaudits, um ein faires und berechenbares Umfeld für Lieferanten zu schaffen

Organisation von Lieferantenkontakten in einem einzigen Referenzblatt

Vereinfachung des Veranstaltungsmanagements durch eine zentrale Ressource sowohl für die Veranstaltungsplanung als auch für das Lieferantenmanagement

Stellen Sie sich vor, wie viel einfacher Ihr projektdurchführung wird, wenn Sie all diese Ressourcen in einer Lieferantenlistenvorlage standardisiert haben, insbesondere bei Arbeiten, die von einer Lieferantenpartnerschaft abhängen. Ähnlich wie SOP-Vorlagen durch dieses Maß an Standardisierung sparen alle Beteiligten Zeit und können strategischere Partnerschaften eingehen.

Aber das gilt natürlich nur, wenn Sie die richtige Vorlage für die Lieferantenliste für Ihr Unternehmen finden.

Was macht eine gute Vorlage für eine Lieferantenliste aus?

Die besten Vorlagen für Lieferantenlisten haben ein paar gemeinsame Merkmale:

Benutzerfreundlichkeit: Unnötige Einarbeitungszeit geht zu Lasten Ihrer Produktivität, daher sollte jeder in Ihrem Team in der Lage sein, die Vorlage sofort zu verwenden oder zu aktualisieren

Unnötige Einarbeitungszeit geht zu Lasten Ihrer Produktivität, daher sollte jeder in Ihrem Team in der Lage sein, die Vorlage sofort zu verwenden oder zu aktualisieren Integration: Vorlagen, die nicht in Ihr Arbeitsmanagement integriert sindtools zur Prioritätensetzung laufen Gefahr, in der Isolation zu leben, wo sie niemand finden kann und schwer zu aktualisieren sind

Vorlagen, die nicht in Ihr Arbeitsmanagement integriert sindtools zur Prioritätensetzung laufen Gefahr, in der Isolation zu leben, wo sie niemand finden kann und schwer zu aktualisieren sind Flexibilität: Die besten Vorlagen für Lieferantenlisten sind mehr als nur Tabellenkalkulationen und sollten flexibel genug sein, um ihr Format an die Informationen anzupassen, die sie enthalten

Die besten Vorlagen für Lieferantenlisten sind mehr als nur Tabellenkalkulationen und sollten flexibel genug sein, um ihr Format an die Informationen anzupassen, die sie enthalten Anpassung: Suchen Sie nach Vorlagen, die es Ihnen ermöglichen, einzelne Felder und Spalten zu aktualisieren und anzupassen, damit sie Ihrer Situation und Organisation entsprechen

Suchen Sie nach Vorlagen, die es Ihnen ermöglichen, einzelne Felder und Spalten zu aktualisieren und anzupassen, damit sie Ihrer Situation und Organisation entsprechen Minimalismus: Je weniger unnötige Informationen die Vorlage enthält, desto einfacher wird es für Sie und Ihr Team sein, die benötigten Informationen schnell zu finden

Eine Vorlage für eine Lieferantenliste ist nur so gut wie die Arbeit, die durch ihr Design vermieden wird. Achten Sie bei der Bewertung von Vorlagen für Lieferantenlisten auf diese Merkmale, um sicherzustellen, dass die Implementierung der Vorlage Ihre Produktivität verbessert.

10 Vorlagen für Lieferantenlisten für das Jahr 2024

Keine zwei Vorlagen für Lieferantenlisten sind gleich. Jede der unten aufgeführten Vorlagen für Lieferantenlisten deckt eine Reihe von Informationen ab, die Sie benötigen könnten, von Standardvereinbarungen bis hin zu Vorlagen für Prüfungsaufgaben, Kontaktlisten und Vorlagen für das Veranstaltungsmanagement.

Eines haben sie jedoch gemeinsam: Sie sind darauf ausgerichtet, Ihnen dabei zu helfen, eine bestimmte Aufgabe im Zusammenhang mit dem Lieferantenmanagement jedes Mal effizienter zu erledigen. Deshalb lieben wir sie, und deshalb haben wir sie für diese Liste ausgewählt.

1. ClickUp Checklistenvorlage für das Lieferantenmanagement

Machen Sie die Beschaffung und das Lieferantenmanagement einfacher als je zuvor mit der Checklistenvorlage von ClickUp

Sie möchten mehrere Anbieter auf ihre Eignung als Partner für Ihr Unternehmen prüfen? Die ClickUp Checkliste für das Lieferantenmanagement ist hier, um zu helfen.

Diese Vorlage für eine Lieferantenliste ist ein einfaches Arbeitsblatt, das Ihnen hilft, verschiedene Lieferanten anhand von Standardkriterien wie Organisationsstruktur, Durchführbarkeit, Logistik, Pünktlichkeit und Reaktionsfähigkeit zu bewerten. Sie bewerten jeden Anbieter anhand dieser Kriterien auf einer Skala von 1 bis 5 und durchlaufen dann verschiedene Prüfungsstufen, bevor Sie das Geschäft abschließen.

Das Schöne an dieser Vorlage für die Lieferantenliste ist ihre Anpassbarkeit. So können Sie beispielsweise dynamisch verschiedene Kriterien ersetzen, je nachdem, was für Ihr Unternehmen und Ihre individuellen Prozesse am wichtigsten ist. Die Vorlage dient auch als Vorlage für eine Lieferantenkontaktliste, in die Sie für jeden Lieferanten eine E-Mail, eine Kontaktnummer und eine Website eintragen können, um die Nachverfolgung zu vereinfachen.

Mit dieser Vorlage können Sie sogar noch tiefer in die Materie einsteigen. Sie können einzelne Teammitglieder dazu auffordern, ihre Meinung zu einem bestimmten Anbieter über das Formular zur Anbieterbewertung abzugeben. Die Vorlage fasst dann diese Zahlen zusammen, um einen umfassenden Überblick über jeden potenziellen Partner in der Pipeline zu geben. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Vendor Agreement Vorlage

Vereinfachen Sie Ihre Lieferantenverhandlungen mit einer Standardvertragsvorlage

Jeder Lieferant, mit dem Sie zusammenarbeiten, benötigt eine formelle Vereinbarung. In der Vereinbarung müssen der Umfang der Arbeit, der Zeitplan, die Zahlungsbedingungen und andere wichtige Details festgelegt werden. Das Beste an der ClickUp Vendor Agreement Vorlage ist, dass Sie keines dieser Elemente von Grund auf neu erstellen müssen.

Stattdessen können Sie ein Standardformular verwenden, um die Bedingungen für Ihre Geschäftsbeziehungen festzulegen. Fügen Sie oben einen unternehmensspezifischen Schriftzug hinzu, passen Sie die Vorlage an die zu beschaffende Dienstleistung an, und schon können Sie loslegen.

Flexibilität ist das A und O. Sie können die Vorlage für die Lieferantenliste beispielsweise so anpassen, dass Sie verschiedene Lieferanten einbeziehen können, wie z. B. Sponsoren auf einer Messe. Von da an erfordert die Vervielfältigung nur noch minimale individuelle Anpassungen.

Lassen Sie sich nicht durch die Komplexität von Lieferantenverträgen daran hindern, Ihre Lieferantenbeziehungen effizienter zu gestalten. Verwenden Sie die Vorlage für Lieferantenvereinbarungen, um mit jedem Partner, den Sie einbinden, auf dem richtigen Fuß zu stehen. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp-Lieferanten-Stammliste

Erstellen Sie mit dieser ClickUp-Vorlage eine Master-Liste mit aktuellen und potenziellen Partnern

Während die ersten beiden Vorlagen für die Beschaffung unerlässlich sind, müssen Sie auch Ihre aktuellen Lieferantenbeziehungen verwalten. Hierfür ist die ClickUP-Vorlage für die Lieferantenstammliste kommt rein.

Die Lieferanten-Masterliste beginnt mit einem Lieferantenformular, in das Sie allgemeine Informationen wie Name und Kontaktinformationen eingeben. Von dort aus füllt die Lieferantenkontaktliste Ihre Hauptliste potenzieller und zukünftiger Partner in einer einfachen Tabellenansicht auf. Natürlich können Sie in dieser Ansicht immer noch Anpassungen vornehmen, wenn sich die Lieferanteninformationen ändern.

Sie müssen auch nicht jeden Lieferanten in Ihrer Hauptlieferantenliste gleich behandeln. Wenn Sie zugelassene oder bevorzugte Lieferanten haben, markieren Sie diese einzelnen Unternehmen als vorrangig, damit sie in der Ansicht "Bevorzugte Lieferanten" angezeigt werden.

Suchen Sie nach standortspezifischen Partnern? Die Ansicht Lieferantenstandort kann Ihnen auf der Grundlage der von Ihnen eingegebenen Postanschrift helfen.

Die Vorlage für die Lieferantenliste enthält auch benutzerdefinierte Felder, mit denen Sie Ihre Lieferantenlisten nach Kategorien wie Servicequalität und Art der Lieferungen organisieren können. Schließlich können Sie jedem Lieferanten einen Status zuweisen, der sich nach seiner Beziehung zu Ihnen richtet, z. B. "Neu", "Laufend", "Abgeschlossen" oder "Nicht mehr aktiv".

Wie jede ClickUp-Funktion können Sie auch diese Lieferantenvorlage an Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen anpassen. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Verkäufer Retro Vorlage

Bewerten Sie Ihre Lieferantenbeziehungen mit ClickUp's Vendor Retro Template

Die Bewertung von Lieferanten ist für bisherige und laufende Beziehungen ebenso wichtig wie für die Beschaffung neuer Dienstleister. Die ClickUp-Vorlage für die Lieferantenbewertung macht die Durchführung dieser Auswertungen zu einem Kinderspiel.

Mit dieser Vorlage für eine Lieferantenliste können Sie die Leistungen, die ein bestimmter Lieferant für Ihr Unternehmen erbracht hat, einfach bewerten. Sie bietet nicht nur einen grundlegenden Überblick über die Vereinbarung, sondern stellt auch eine Verbindung zwischen der ursprünglichen Leistungsbeschreibung und den zugesagten Leistungen her leistungen mit den tatsächlich erzielten Ergebnissen und Resultaten.

Verwenden Sie diese Vorlage, um:

Fallstudien von Lieferantenbeziehungen für zukünftige Referenzen zu erstellen

Vor einer Vertragsverlängerung auf der Grundlage der tatsächlichen Ergebnisse bessere Bedingungen auszuhandeln

Potenziellen neuen Partnern zu zeigen, wie eine erfolgreiche Lieferantenbeziehung für ihren Einkaufsprozess aussieht

Aufzeichnung der Arbeit, die ein Lieferant für sie geleistet hat

Ihre Lieferanten-Retrospektive kann zu einem entscheidenden qualitativen Element bei der Bewertung Ihrer Lieferanten und der sinnvollen Verwendung Ihrer Unternehmensressourcen werden. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Aufgabenvorlage Lieferantenaudit

Organisieren Sie alle Informationen zum Lieferantenaudit in einer ClickUp-Aufgabe

Besonders hilfreich für Unternehmen, die auf mehrere und regelmäßige Lieferanten angewiesen sind, ist die ClickUp Aufgabenvorlage für Lieferantenaudits wird zu einer unschätzbaren Ressource. Sie stellt sicher, dass Ihre Lieferanten die Qualitätsstandards Ihres Unternehmens erfüllen und ihren Platz in Ihrer Lieferkette verdient haben.

Verwenden Sie diese Vorlage für eine Lieferantenliste, um den Prozess der Auditierung Ihrer Lieferanten zu standardisieren. Halten Sie sich an den Auditplan und dokumentieren Sie ihn, damit Sie weniger Zeit mit dem Fortschritt und mehr Zeit mit der qualitativen Bewertung verbringen können, die Sie zur Optimierung Ihrer Lieferantenbeziehungen benötigen.

Unternehmen in regulierungsintensiven Branchen können die Vorlage an die jeweiligen Anforderungen ihres Bereichs anpassen. Compliance-, Prozess- und Produktaudits sind alle als Verfolgungsziele möglich, sobald Sie diese Aufgabenvorlage installieren und die richtigen Aufgabenverantwortlichen in ClickUp zuweisen. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Beschaffungsraum Vorlage

Erstellen Sie mit der Beschaffungsvorlage von ClickUp ein umfassendes Verzeichnis all Ihrer Lieferantendaten, damit Sie sie an einem Ort haben

Die ClickUp-Beschaffungsvorlage ist komplex, aber jeder Teil dieser Komplexität hat seinen Platz und bleibt einfach zu bedienen. Die Funktionen umfassen:

Ein Verzeichnis der Lieferantenstammliste, das grundlegende Kontaktinformationen in einer Lieferantenkontaktliste sowie benutzerdefinierte Felder, wie z. B. Lieferantenrisiko und Lieferantenebene, enthält

Eine Speicherzentrale für alle Standardarbeitsanweisungen für die Beschaffung, die das Team leicht finden und nachschlagen kann

Eine benutzerdefinierte Ansicht für unternehmenskritische Lieferanten, so dass Sie Ihre wichtigsten Dienstleistungs- und Produktanbieter immer sehen können

Eine Listenansicht für Ihr Beschaffungsteam zur Verfolgung wichtiger Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lieferantenmanagement

Benutzerdefinierte Aufgaben- und Lieferantenstatus, wie z. B. Klärungsbedarf, Offen, In Bearbeitung und Zur Unterschrift freigegeben

Durch die Integration in ClickUp lässt sich diese Lieferantenlistenvorlage auch nahtlos mit Ihren bestellvorlagen und RFQ-Vorlagen . Sie wird zur zentralen Drehscheibe für Ihr gesamtes Beschaffungsteam und erleichtert das Lieferanten- und Anbietermanagement erheblich. Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Run of Show Folder Vorlage

Verwalten Sie knifflige Events und Lieferantenbeziehungen mit dem Run of Show Template von ClickUp

Die Organisation einer Veranstaltung erfordert eine besondere Beziehung zu den Anbietern, damit die Veranstaltung ein Erfolg wird. Die ClickUp Run of Show Vorlage vereinfacht diesen Prozess.

Auch wenn es sich nicht um eine reine Lieferantenliste handelt, hilft Ihnen die Run of Show-Vorlage dabei, Ihre Veranstaltung so reibungslos wie möglich durchzuführen - einschließlich der Zusammenarbeit mit den Lieferanten, die Sie für die Durchführung benötigen.

Zusätzlich zur Veranstaltungsübersicht bietet die Vorlage für die Lieferantenliste benutzerdefinierte Ansichten für die Aufgaben der Lieferanten, die alle Partner für die Veranstaltung zusammen mit den Aufgaben, die sie erledigen müssen, enthalten. Eine Ansicht für die Materiallogistik ist direkt mit der Vorlage verbunden, wenn die Materialien aus externen Quellen stammen.

Diese Funktionen werden vergrößert, wenn Sie ClickUp als Ihre software zur Veranstaltungsplanung . Ihr Team kann Aufgaben verfolgen und im selben Bereich zusammenarbeiten, wobei die Run of Show-Vorlage auch direkt mit anderen Anbietervorlagen auf dieser Liste verbunden werden kann. Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Veranstaltungen Planung Doc Vorlage

Halten Sie einen schnellen Überblick über Ihre Veranstaltung bereit mit dieser praktischen Event Planning Template von Clickup

Apropos Veranstaltungsplanung: Wenn Sie einen Überblick über die Anbieter Ihrer Veranstaltung suchen, ist die ClickUp-Vorlage für die Veranstaltungsplanung könnte die beste Wahl sein.

Es handelt sich um ein einfaches Dokument, das eine Liste von Anbietern in Erzählform enthält, z. B. Anbieter von Veranstaltungsorten, Catering, Unterhaltung und mehr.

Mit der Vorlage können Sie die Liste an einem zentralen Ort aufbewahren, der sich leicht mit allen an der Veranstaltungsplanung Beteiligten teilen lässt. Sie können sogar einfache Checklisten für die Kontaktaufnahme und das Management von Lieferanten erstellen, um die Planung und Durchführung Ihrer Veranstaltung zu optimieren.

Dies ist nur eine von vielen vorlagen für die Veranstaltungsplanung die Sie zur Steigerung der Effizienz verwenden können. Sie eignet sich vor allem für kleinere Veranstaltungen, bei denen es einfacher ist, den Überblick zu behalten oder virtuelle Konferenzplanung , bei der die Anbieter eine weniger wichtige Rolle im Gesamtablauf der Veranstaltung spielen. Diese Vorlage herunterladen

9. ClickUp Unternehmen Kontaktliste Vorlage

Erzeugen Sie eine einfache, aber umfassende Firmenkontaktliste mit allen Details, die Sie benötigen

Manchmal brauchen Sie nur eine einfache Vorlage für eine Lieferantenkontaktliste, um Ihr virtuelles Adressbuch auf dem neuesten Stand zu halten und korrekt zu führen. Das ist genau das, was die ClickUp Firmenkontaktlisten-Vorlage tut.

Es ist eine leistungsstarke Alternative zu einer statischen Kontaktliste. Neben dem einfachen Speichern und Abrufen von Kontaktinformationen erhalten Sie eine einzige Quelle der Wahrheit, auf die sich jedes Teammitglied beziehen kann. Anpassungsoptionen verbessern die Vorlage weiter, darunter:

Benutzerdefinierte Attribute, mit denen Sie Felder hinzufügen können, wie z. B. den Lieferantentyp und den Hauptansprechpartner

Status, wie z. B. neuer Mitarbeiter, regulärer Mitarbeiter und Mitarbeiter in der Probezeit, die zu den Arten von Lieferanten passen, mit denen Sie arbeiten

Datumsfelder, mit deren Hilfe Sie den Ursprung und die Dauer Ihrer Lieferantenbeziehungen verfolgen können

Wenn Sie teile Ihrer Organisation auslagern an Lieferanten vergeben, kann diese Liste wirklich helfen, Ihre Partnerschaften zu rationalisieren. Sie kann sogar als Liste bevorzugter oder zugelassener Lieferanten dienen. Die bewusste Einfachheit dieser Liste kommt allen am Lieferantenmanagement beteiligten Personen zugute, von der Führungsebene bis zu den Mitarbeitern vor Ort. Diese Vorlage herunterladen

10. Excel-Lieferantenliste Vorlage von Spreadsheet.com

Über Spreadsheet.com Zu guter Letzt bietet die Excel-Vorlage für Lieferantenlisten von Spreadsheet.com eine weitere Möglichkeit zur einfachen Verwaltung Ihrer Lieferantenbeziehungen.

Jede Zeile in der Vorlage ist für einen bestimmten Lieferanten bestimmt, mit benutzerdefinierten Feldern, wie z.B. die Produkte oder Dienstleistungen, die sie liefern, Kontaktinformationen und durchschnittlicher Bestellwert, was die Anpassung und Sortierung nach Lieferantentyp erleichtert. Darüber hinaus können Sie einzelne Inventarartikel und Rechnungen an die Vorlage anhängen, um Ihre Lieferanten mit den von ihnen gelieferten Produkten zu verbinden.

Diese in Microsoft Excel erstellte Vorlage ist relativ statisch und unflexibel im Vergleich zu einigen der unten aufgeführten ClickUp-Alternativen. Dennoch ist sie eine hilfreiche werkzeug für das Lieferantenmanagement für jedes Unternehmen, das eine rudimentäre Vorlage für eine Lieferantenkontaktliste, eine Vorlage für eine Lieferantenpreisliste oder eine Liste zugelassener Lieferanten sucht. Diese Vorlage herunterladen

Sind Sie bereit, Ihr Lieferantenmanagement zu rationalisieren?

Selbst die besten Lieferanten bereiten Ihnen Kopfzerbrechen, wenn Sie keine einfache Möglichkeit haben, Ihre Beziehungen zu verwalten. Lassen Sie es gar nicht erst so weit kommen. Überlassen Sie es stattdessen der Vorlage für die Lieferantenliste, Ihre Lieferantenverwaltung zu rationalisieren und zu verbessern.

Aber das ist noch nicht alles. Sie haben vielleicht bemerkt, dass die meisten der oben genannten Vorlagen direkt in ClickUp übernommen werden. Dafür gibt es einen Grund. Für ClickUp anmelden und Sie erhalten ein umfassendes Arbeitsmanagementsystem, das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Projektmanagement, Echtzeit-Zusammenarbeit, SOP-Verfolgung oder Lieferantenmanagement - ClickUp kann Ihnen helfen!