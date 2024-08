die 10 besten Software-Systeme für das Lieferantenmanagement im Jahr 2024

Um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein, ist eine nahtlose Koordinierung der verschiedenen Anbieter und Lieferanten erforderlich. Aber seien wir ehrlich: Die Verwaltung von Zulieferern kann eine entmutigende Aufgabe sein! Von der Nachverfolgung von Bestellungen und der Überwachung der Leistung bis hin zur Sicherstellung rechtzeitiger Lieferungen und der Verhandlung von Verträgen können selbst die erfahrensten Eigentümer eines Geschäfts damit überfordert sein.

Zum Glück gibt es im Zuge des technologischen Fortschritts auch Lösungen, mit denen sich diese wichtigen Geschäftsabläufe rationalisieren lassen. Im Jahr 2024 wird der Markt mit Software für das Lieferantenmanagement überschwemmt, die alle versprechen, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Unternehmen mit ihren Lieferanten interagieren. Doch woher wissen Sie, welche Software für das Lieferantenmanagement den besonderen Anforderungen Ihres Unternehmens entspricht?

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die 10 besten Systeme für das Lieferantenmanagement im Jahr 2024 vor, die den Markt umgestalten werden vertragsmanagement landschaft und befähigt Geschäfte, ihre Beziehungen zu Lieferanten wie nie zuvor zu kontrollieren.

Was ist Vendor Management Software?

Vendor Management Software ist ein digitales Tool, das dazu dient den Prozess zu rationalisieren der Verwaltung und Koordinierung von Beziehungen zu Lieferanten. Es ist ein integraler Bestandteil des Lieferkettenmanagements und spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, dass Unternehmen effektiv mit ihren Lieferanten arbeiten können.

Wie man das beste Lieferantenmanagementsystem auswählt

Bei der Auswahl der richtigen Software für das Lieferantenmanagement in Ihrem Geschäft sollten Sie unbedingt die folgenden Schlüssel berücksichtigen und sich an Ihren spezifischen Anforderungen und Zielen für das Management von Lieferantenbeziehungen orientieren.

Zentrale Lieferantendatenbank: Eine umfassende Lieferantendatenbankeinschließlich Lieferantenstammlisten, Formularen zur Informationserfassung und Verträgen, business Vereinbarungenund vieles mehr. Diese gebrauchsfertigen Entwürfe machen es jedem engagierten Konto-Manager leicht, seine Workloads effektiv einzurichten und zu verwalten.

Erstellen Sie ein Vendor Management System mit dem Vendor Retro Vorlagedie es ermöglicht, relevante Informationen für eine Partnerschaftsfallstudie zu sammeln. Sie bietet nicht nur wichtige Funktionen für das Lieferantenmanagement, ClickUp dient als CRMund ermöglicht nahtlose Client- und projektmanagement!

ClickUp beste Features

ClickUp AI Schreibassistent zur Beschleunigung der Arbeitsabläufe im Lieferantenmanagement, der Lieferantenkommunikation und mehr

DieVorlage für eine Lieferanten-Master-ListeConnecteam ist ein benutzerdefiniertes Lieferantenmanagementsystem für Mitarbeiter, die nicht am Schreibtisch sitzen, um ihre Arbeit zu erledigen, wie z. B. Angestellte im Gesundheitswesen, Bauarbeiter, Kellner und viele mehr.

Obwohl Connecteam ursprünglich nicht für das Lieferantenmanagement konzipiert wurde, verfügt es über einige Features, die für diese Aufgabe genutzt werden können, von der Dokumentenverwaltung bis zum Onboarding, dem Unternehmensverzeichnis und der Aufgabenverwaltung.

Connecteam beste Features

Interne Kommunikation über In-App-Chat

Berichterstellung über Checklisten und Formulare

Digitale Onboarding-Kurse zur Schulung von Lieferanten in den Workflows des Unternehmens

Digitales Telefonbuch für die Organisation, Suche und Kontaktaufnahme mit wichtigen Lieferanten

Connecteam Einschränkungen

Zu viele Upgrades sind erforderlich, um auf wichtige - und einige grundlegende - Features zuzugreifen

Gelegentliche Verzögerungen beim Hochladen von großen Bilddateien in das Lieferantenmanagementsystem

Die Funktionen der Verwaltung sind nicht auf mobile Endgeräte ausgerichtet

Preise für Connecteam

Kleines Geschäft : $0 für immer (für bis zu 10 Benutzer)

: $0 für immer (für bis zu 10 Benutzer) Basis : $29/Monat (für die ersten 30 Benutzer + $0,5/Monat pro zusätzlichem Benutzer)

: $29/Monat (für die ersten 30 Benutzer + $0,5/Monat pro zusätzlichem Benutzer) Erweitert : $49/Monat (für die ersten 30 Benutzer + $1,5/Monat für jeden weiteren Benutzer)

: $49/Monat (für die ersten 30 Benutzer + $1,5/Monat für jeden weiteren Benutzer) Experte: $99/Monat (für die ersten 30 Benutzer + $3/Monat pro zusätzlichem Benutzer)

Connecteam Kundenbewertungen

G2 : 4.3/5 (30+ Bewertungen)

: 4.3/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (mehr als 200 Bewertungen)

3. Beeline - Das Beste für die effiziente Verwaltung von externen Partnern und Beratern

über BeelineBeeline ist eine erweiterte Lösung für das Lieferantenmanagement, die es Unternehmen ermöglicht, ihre externen Partner wie externe Mitarbeiter, Berater, Zeitarbeiter und Lieferanten effizient zu verwalten. Mit einem Lieferantenmanagementsystem wie Beeline können Sie viele Aspekte Ihres Lieferantenbewertungs- und -auswahlprozesses automatisieren und so letztlich Kosten senken, die Effizienz verbessern und den Zeitaufwand für die Entscheidungsfindung verringern.

Beeline beste Features

Globale Intelligenz der Arbeitskräfte

Beschaffung von Dienstleistungen

Direkte Beschaffung und Talentpools

Nachverfolgung von Ressourcen

Sicherheit der Daten

Erweiterte Verbindung zwischen Arbeitskräften

Beeline-Einschränkungen

Einige Benutzer finden die Berichterstellung unflexibel

Die Analysemöglichkeiten sind nach Meinung einiger Nutzer zu begrenzt

Beeline Preise

Kontaktieren Sie Beeline für Preise

Beeline Kundenbewertungen

G2 : 3.7/5 (30+ Bewertungen)

: 3.7/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (10 Bewertungen)

4. SAP Fieldglass - am besten geeignet für die Verwaltung von Lieferanten, die spezialisierte Dienstleistungen anbieten

über SAP-FeldstecherSAP Fieldglass ist eine Software für das Lieferantenmanagement, mit der Unternehmen auf einfache Weise Lieferanten finden, prüfen und beauftragen können, die spezielle Dienstleistungen anbieten. Mit SAP Fieldglass können Unternehmen ihre Lieferantenliste problemlos erweitern oder verkleinern, um ihre Abläufe zu optimieren und schnell Ergebnisse zu erzielen.

SAP Fieldglass ist die ideale Lösung für das Lieferantenmanagement in Geschäften verschiedener Branchen wie der Automobilindustrie, der Konsumgüterindustrie, dem Bankwesen, dem Einzelhandel und anderen.

SAP Fieldglass beste Features

Enterprise Resource Planning (ERP)

Tools für Lieferketten-, Finanz- und Ausgabenmanagement

Funktionen für die Verwaltung des Humankapitals

CRM-Software und Kundenerfahrungslösungen für die Bereitstellung von Einblicken in die gesamte Wertkette

Erweiterte Planung und Analyse

Grenzen von SAP Fieldglass

Relativ hohe Implementierungskosten

Potenzielle Probleme bei der Integration mit bestehenden Tools im Vergleich zu anderen Managementlösungen von Anbietern

Manchmal langsam oder umständlich in der Anwendung, insbesondere bei der Aktualisierung von Mitarbeiterdaten

Komplexe, manuelle Überprüfung für mehrere Features

Preise für SAP Fieldglass

Preise bei SAP erfragen

SAP Fieldglass Kundenbewertungen

G2 : 4.5/5 (290+ Bewertungen)

: 4.5/5 (290+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (70+ Bewertungen)

5. Genuity - Am besten für die Verwaltung von Technologie-Assets und Beziehungen zu Anbietern

über GenuityGenuity ist ein All-in-One-Tool für das Anbietermanagement, mit dem Sie nahtlos Anbieter finden, relevante Einkäufe tätigen und Ihre Technologiebestände verwalten können. Mit den kritischen Asset- und Vendor-Management-Features von Genuity können Sie den Technologie-Lebenszyklus Ihres Unternehmens verwalten und bessere, datengestützte Geschäftsentscheidungen treffen.

Genuity beste Features

SaaS/Lieferantenmanagement

Vertrags- und Anlagenmanagement

Verwaltung von Telekommunikation

IT-Helpdesk

Netzwerk-Überwachung

Genuity Limits

Unmöglichkeit, das Datum auf Tickets zu ändern

Begrenzte Modulverbindung

Keine Möglichkeit, Formulare mit dem Firmenlogo zu versehen

Kein Feature zum Hinzufügen von Standard-Ticketfiltern

Begrenzte Integrationsmöglichkeiten im Vergleich zu anderen Anbietermanagementsystemen

Genuity Preise

Kostenlose Testversion

Bezahlt: $29.99/Monat für unbegrenzte Benutzer

Genuity Kundenbewertungen

G2 : 4.8/5 (50+ Bewertungen)

: 4.8/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (3 Bewertungen)

6. Onspring - Das Beste für die Automatisierung komplexer Prozesse im Lieferantenmanagement

über OnspringOnspring bietet automatisierte Business-Lösungen für die Verwaltung von Lieferanten, die Minimierung von Lieferantenrisiken, das Management von Incidents und die Vorbereitung von Unternehmen auf Audits. Diese Plattform für das Lieferantenmanagement ermöglicht es Unternehmen, komplexe Probleme zu lösen und sich wiederholende Geschäfte zu vereinfachen prozessmanagement prozesse zu optimieren und eine ressourcenschonende Automatisierung umzusetzen.

Außerdem ist die Implementierung der Onspring-Vendor-Management-Plattform einfach, da sie ohne Code entwickelt wird und es jedem Benutzer ermöglicht, per Drag-and-Drop Elemente zu erstellen, um Workflows, Apps, Dashboards und mehr zu erstellen.

Onspring beste Features

Berichterstellung in Echtzeit in Tabellen, Diagrammen und Karten

Automatisierte E-Mail-, SMS- und Slack-Benachrichtigungen

Freigegebene Listen und dynamische Dokumente

Features zur Zugriffskontrolle, die regeln, welche Benutzer Elemente erstellen, lesen, bearbeiten oder löschen dürfen

Richtlinien-, Risiko- und Anbietermanagement

Onspring-Einschränkungen

Schwieriger Zugriff auf Daten aus verschiedenen Plattformbereichen

Schwerfällige Timeout-Funktion

Unflexible Größen der Felder für Dashboard-Berichte

Limitierter Zugang für Nicht-Benutzer

Steile Lernkurve

Onspring-Preise

Kontaktieren Sie Onspring für Preise

Bewertungen von Onspring-Kunden

G2 : 4.8/5 (40+ Bewertungen)

: 4.8/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (50+ Bewertungen)

7. Precoro - Das Beste für effektives Ausgaben- und Lieferantenmanagement

über PrecoroPrecoro ist ein Ausgabenmanagementsystem, das Unternehmen hilft, ihre Ausgaben effizienter zu verwalten, mit Features für die nahtlose Beantragung, Genehmigung und Kontrolle von Bestellungen. Mit seinen verschiedenen Preisstufen ist es ideal für kleine Geschäfte, mittelständische Unternehmen und Enterprise-Firmen, die ihre Beziehungen zu Lieferanten und Zahlungen rationalisieren möchten.

Mit Precoro erhalten Organisationen auch Zugang zu nützlichen Ressourcen wie einem ROI-Rechner für die Kreditorenbuchhaltung, einer Vorlage für eine Genehmigungsmatrix, einer Vorlage für eine Beschaffungsprozessstrategie und mehr.

Precoro beste Features

Erstellung, Erfassung und Verwaltung von Kaufanträgen

Integrationen mit QuickBooks, Slack, NetSuite, und mehr

Lieferanten- und Lagerplanung, Kontrolle und Automatisierung

Lösungen für die Verwaltung von Unternehmensausgaben

Benutzerdefinierte Berichterstellung für die Analyse von Einkaufsdaten

Tools zum Hochladen und Verwalten von Beständen

Möglichkeit, Lieferanten hinzuzufügen oder einzuladen

Flexibel und anpassbar für das Hinzufügen neuer Rollen, Genehmigungsbedingungen und Felder für Dokumente

Precoro Beschränkungen

Schwerfälliger Eingangs- und Bestellungsworkflow

Unmöglichkeit für Administratoren, Rechnungsentwürfe zu bearbeiten

Unzureichende benutzerdefinierte Anpassung der Lieferantenbasis

Filterfelder haben keine Zwischenüberschriften

Bestellungen können nicht als Bilder angezeigt werden

Precoro Preise

Für kleinere Teams: Beginnt bei $35/Monat pro Benutzer und wird jährlich abgerechnet

Beginnt bei $35/Monat pro Benutzer und wird jährlich abgerechnet Für größere Teams: Kontaktieren Sie Precoro für Teams von 20+ Benutzern

Precoro Kundenbewertungen

G2 : 4.7/5 (120+ Bewertungen)

: 4.7/5 (120+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (200+ Bewertungen)

8. Gatekeeper - Das Beste für vereinfachtes Vendor und Contract Lifecycle Management

über TorwächterGatekeeper ist ein Anbieter und Vertrag lebenszyklus-Management-Software ist ideal für alle Arten von Teams, von der Rechtsabteilung über Beschaffung, Finanzen und Betrieb bis hin zum Lieferantenmanagement. Sie bietet wichtige Features wie KI-Datenextraktion, Esignaturen und Automatisierung des Vertrags-Workflows, die den Abschluss vorteilhafter Geschäftsvereinbarungen mit Verkäufern, Lieferanten und anderen externen Partnern erleichtern.

Die Plattform bietet außerdem Sichtbarkeit von Verträgen und Anbietern und ermöglicht es Unternehmen, alle ihre Geschäftspartnerschaften nachzuverfolgen und zu kontrollieren sowie die Einhaltung aller relevanten Vorschriften in ihrer Nische sicherzustellen.

Gatekeeper beste Features

Verwaltung des Lebenszyklus von Anbietern und Verträgen

Gebrandetes Lieferantenportal

Ausgewogene Scorecards

Konformes esignature tool

Entwicklerfreundliche Integrationen

Berührungslose Erstellung und Ausführung von Verträgen

Gatekeeper Beschränkungen

Kleinere Korrekturen, die die Funktionalitäten verbessern, benötigen zu viel Zeit für die Implementierung

Unmöglichkeit, Lieferantenverträge zu archivieren oder zu löschen

Die Zeitstempel der Software werden bei Änderungen der Uhrzeit nicht aktualisiert

Schwerfällige Workflows

Die Konvertierung von Word- in PDF-Versionen funktioniert nicht reibungslos

Preise für Gatekeeper

Essentials: $1.125/Monat für unbegrenzte Benutzer (jährliche Zahlung)

$1.125/Monat für unbegrenzte Benutzer (jährliche Zahlung) Pro: $2,715/Monat für unbegrenzte Benutzer (jährlich bezahlt)

$2,715/Monat für unbegrenzte Benutzer (jährlich bezahlt) Enterprise: $4.815/Monat für unbegrenzte Benutzer (jährliche Zahlung)

$4.815/Monat für unbegrenzte Benutzer (jährliche Zahlung) Enterprise benutzerdefiniert: Kontaktieren Sie Gatekeeper für Preise

Gatekeeper Kundenbewertungen

G2 : 4.5/5 (50+ Bewertungen)

: 4.5/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (mehr als 50 Bewertungen)

9. Procurify - Das Beste für die Vereinfachung des Beschaffungsprozesses

über ProcurifyProcurify ist eine Softwarelösung, die den Beschaffungsprozess vereinfacht. Sie gibt allen Mitarbeitern in verschiedenen Business-Abteilungen die Tools an die Hand, um ihre Ausgabenentscheidungen zu verwalten und eine Sichtbarkeit der Zahlungen in Echtzeit zu erreichen.

Die Procurify-Plattform ermöglicht eine unternehmensweite finanzielle Verantwortlichkeit und Transparenz für den Beschaffungsprozess und speichert gleichzeitig genaue Ausgabendaten, um das Wachstum und die Expansion des Geschäfts voranzutreiben.

Procurify beste Features

Kaufanfragen und Genehmigungsworkflows

Ausgabenmanagement

Elektronische Erstattungsformulare

In-App-Benachrichtigungen und Chats

Physische und virtuelle Karten

Procurify Limits

Schwierigkeiten bei der Korrektur von Fehlern in der Reihenfolge der Bestellungen, es sei denn, Sie erstellen neue Bestellungen

Unmöglichkeit, die Reihenfolge der Bestellungen eines Katalogs einzusehen, ohne einen Bericht zu erstellen

Das Ausfüllen des Steuerabschnitts einer Spesenabrechnung in der App ist manchmal kompliziert

Procurify-Preise

Kontaktieren Sie Procurify für Preise

Procurify Kundenbewertungen

G2 : 4.6/5 (160+ Bewertungen)

: 4.6/5 (160+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (140+ Bewertungen)

10. Tipalti - Das Beste für schnell wachsende Unternehmen

über TipaltiTipalti ist ein Kreditinstitut automatisierung-Software für wachstumsstarke und innovative Unternehmen. Dieses Tool für das Beschaffungs- und Lieferantenmanagement ermöglicht es Unternehmen, Rechnungen und Zahlungen zu verwalten, ohne den Personalbestand zu erhöhen oder zusätzliche Systeme zu implementieren. Mit den benutzerdefinierten Finanz- und Compliance-Features von Tipalti können Unternehmen auch Geschäftsrisiken und Ausgaben limitieren.

Tipalti beste Features

Lieferanten- und Rechnungsmanagement

Automatisierung des Kreditorenwesens

Globale Partnerzahlungen

Beschaffungstools und Lösungen für das Ausgabenmanagement

Tipalti Beschränkungen

Die steuerlichen Formulare sind oft schwer auszufüllen

Ständig wechselnde Kontobevollmächtigte

Grundlegende Features für die Berichterstellung

Gelegentlich doppelte Datensätze

Die Verknüpfung mit Ihrem bestehenden System erfordert eine umfangreiche Backend-Konfiguration

Tipalti-Preise

Kontaktieren Sie Tipalti für Preise

Tipalti Kundenbewertungen

G2 : 4.5/5 (150+ Bewertungen)

: 4.5/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (120+ Bewertungen)

Wie viel kostet die Vendor Management Software zu erledigen?

Die Kosten für Vendor Management Software können je nach den spezifischen Features, der Nummer der Benutzer und dem Anbieter stark variieren. Die Preisspanne reicht von kostenlos bis zu mehreren Tausend Dollar pro Monat, insbesondere für große Unternehmen mit zahlreichen Benutzern.

Einige Anbieter bieten kostenlose Versionen oder Testversionen an, die allerdings in Bezug auf Funktionen und Support etwas limitiert sein können. Sie können als guter Einstieg dienen, um die grundlegenden Features zu nutzen und zu bewerten, bevor ein Upgrade auf kostenpflichtige Versionen erfolgt.

Kostenpflichtige Basispläne für kleine Geschäfte, Start-ups oder Einzelunternehmer beginnen in der Regel bei 20 bis 40 US-Dollar pro Monat. Diese Programme verfügen über wesentliche Features wie eine zentrale Anbieterdatenbank, grundlegende Berichterstellung und unterstützen in der Regel eine kleine Anzahl von Benutzern.

Mittelgroße Pläne, die für mittelgroße Geschäfte geeignet sind, können zwischen 100 und 500 Dollar pro Monat kosten. Solche Pläne bieten erweiterte Features wie Nachverfolgung der Leistung, verbesserten Support für Benutzer, mehr Speicher und können eine größere Zahl von Benutzern aufnehmen.

Enterprise-Pläne, die für größere Geschäfte und Unternehmen konzipiert sind, sind natürlich teurer. Sie können in einem Bereich zwischen 1.000 und mehreren Tausend Dollar pro Monat liegen. Diese Pläne bieten umfangreiche Funktionen, einschließlich erweiterter Analysen, Integrationsmöglichkeiten, unbegrenzte Benutzer und werden oft von einem speziellen Kundensupport unterstützt.

Einkauf von Software für das Lieferantenmanagement: Wichtige Überlegungen

Bei der Suche nach einer geeigneten Software für das Lieferantenmanagement in Ihrem Geschäft sollten Sie unbedingt einige wichtige Faktoren berücksichtigen. Die Wahl eines Systems, das am besten zu Ihren Abläufen passt, kann den entscheidenden Unterschied bei der nahtlosen Verwaltung Ihrer Lieferanten und der Rationalisierung Ihrer Prozesse ausmachen.

Identifizieren Sie Ihre spezifischen Anforderungen und Ziele für das Lieferantenmanagement

Prüfen Sie, ob sich die Software nahtlos in Ihre bestehenden Systeme integrieren lässt, z. B. in die Buchhaltung, das Bestandsmanagement und die Tools für das Projektmanagement

Prüfen Sie, ob die Software Standardintegrationen mit häufig verwendeten Business tools unterstützt, um einen reibungslosen Daten Flow zu gewährleisten

Suchen Sie nach Software, die API-Zugang für benutzerdefinierte Integrationen bietet

Berücksichtigen Sie die Auswirkungen dieser Integrationen auf die Gesamteffizienz Ihres Geschäfts und die Optimierung Ihrer Ressourcen

Prüfen Sie, ob diese Integrationsfunktionen mit Ihren Zielen und Ihrem Geschäftsergebnis übereinstimmen.

Finden Sie die beste Vendor Management Software für Ihr Business

ClickUp ist eine ganzheitliche Lösung für das Lieferantenmanagement. Mit ihren wichtigen Features und einer leicht zu navigierenden Benutzeroberfläche deckt die Software den gesamten Prozess des Lieferantenmanagements ab und verändert die Art und Weise, wie Teams Lieferanten auswählen und Einkäufe tätigen, ereignisse planen oder Aktivitäten zu planen, Ressourcen zuzuweisen und vieles mehr.

Außerdem kombiniert es nahtlos client-Verwaltungprojektplanung, Nachverfolgung von Aufgaben, koordination von Ereignissen und das Freigeben von Dokumenten, so dass Sie nicht mehr mehrere Tools benötigen. Sind Sie bereit, Ihr Lieferantenmanagement zu verändern und das volle Potenzial Ihres Geschäfts auszuschöpfen? Führen Sie ClickUp noch heute als Ihr Lieferantenmanagementsystem ein!