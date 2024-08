die 8 besten Product Lifecycle Management Software im Jahr 2024

Alle guten Dinge haben irgendwann ein Ende, und wie jeder Produktmanager weiß, steht das nächstbeste Produkt schon in den Startlöchern. Unabhängig davon, ob Sie in der Softwareentwicklung oder in der Fertigung tätig sind, haben Sie wahrscheinlich mit mehreren Produkten gleichzeitig zu tun, die sich alle in unterschiedlichen Phasen ihres Lebenszyklus befinden.

Nach einer Weile wird das ein wenig verwirrend, nicht wahr?

Schließlich hat ein quietschfideles, glänzendes neues Produkt andere Anforderungen als ein weniger aufregendes altes Produkt, das Sie nächstes Jahr auslaufen lassen wollen.

Software für das Product Lifecycle Management (PLM) hilft Ihnen, ein Produkt von der Konzeption und dem Design bis hin zur Markteinführung und Ausmusterung zu verwalten. Konstrukteure und Ingenieure verwenden PLM-Lösungen die meisten, aber sie sind auch gängige Werkzeuge in Software-Produktentwicklungsprozessen.

Software für das Product Lifecycle Management gibt allen Beteiligten - auch Nichttechnikern - einen besseren Überblick über alle Ihre Produkte, und das ohne Fachchinesisch. Richtig eingesetzt, verkürzt PLM-Software die Zeit bis zur Markteinführung, verbessert die Produktqualität und (unser persönlicher Favorit) steigert die Rentabilität. 🙌

In diesem Leitfaden geben wir Ihnen einige Tipps, wie Sie ein Qualitätsmanagement-Tool für den Lebenszyklus finden können, und stellen Ihnen unsere acht besten Lösungen vor favoriten für vielbeschäftigte Produktmanager .

Worauf sollten Sie bei Software für das Produktlebenszyklusmanagement achten?

Mit den acht Produktlebenszyklus-Management-Tools in diesem Leitfaden kommen Sie weit. Wir haben uns auf Software für die Verwaltung des Produktlebenszyklus konzentriert, die wichtige Funktionen bietet wie:

Backlog-Management: Als Product Owner ist es Ihre Aufgabe, rückständige Feature-Anfragen und Bugs zu sichten, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Aber wenn Sie Dutzende (oder sogar Hunderte) von Produkten haben, wächst der Rückstand ziemlich schnell an. Entscheiden Sie sich für ein PLM-System, dasihren Auftragsbestand rationalisiert *Codefreie Tools: Nicht jeder kann programmieren. Ein gewisses Maß an Codierung kann für technischere Softwareanwendungen erforderlich sein, aber suchen Sie nach Optionen, die mitno-code tools. Dies macht die Plattform auch für Nichttechniker zugänglich und erleichtert das Leben der technischen Mitarbeiter

Visualisieren Sie Ihre Aufgaben und sehen Sie andere abhängige Aufgaben mit über 15 Ansichten in ClickUp

Nützliche Tools und Integrationen: Wer sagt, dass Sie separate Tools für die Verwaltung des gesamten Produktlebenszyklus benötigen? Holen Sie sich eine Plattform, die das alles kann. Vielleicht beinhaltet sie eineKI-Produktbeschreiber oder Marketing-Software-Integrationen, um die Produkterstellung mitproduktwerbung. Legen Sie sich nicht fest; es gibt viele hilfreiche Optionen, aus denen Sie wählen können

Die 8 besten Produktlebenszyklus-Management-Software im Jahr 2024

Sie wollen das beste PLM-Tool finden? Verbringen Sie nicht Stunden damit, das Internet nach einem seriösen Anbieter zu durchforsten; wir haben die Recherche für Sie übernommen.

Schauen Sie sich diese Liste an, um die beste Product Lifecycle Management Software für Ihr Unternehmen zu finden.🤩

ClickUp Lists hilft bei der Organisation von Produktmanagement-Releases

Nicht um zu prahlen, aber ClickUp für das Produktmanagement ist das Schweizer Armeemesser unter den PLMs. Wenn Sie es sich ausdenken können, haben wir ein Werkzeug, eine Vorlage oder eine Funktion dafür.

Als Product-Lifecycle-Management-Lösung verbindet ClickUp Produktmapping, Zusammenarbeit und agile Sprint-Visualisierungen, um bessere Arbeit in kürzerer Zeit zu leisten.

ClickUp unterscheidet sich von allen anderen PLM-Lösungen auf dem Markt, weil es Docs, Roadmaps, Ziele, Aufgaben, Whiteboards und mehr in den DevOps-Workflow integriert. Anstatt Ihr Team aufzufordern, zwischen einem Dutzend Tools zu wechseln, um eine einzige Aufgabe zu erledigen, können Sie alles in ClickUp behalten, um zeit zu sparen und brechen Silos auf.

Mit Roadmapping sammeln Sie Feedback und Sprints und visualisieren sie in einer einzigen Produkt-Roadmap - und die hübschen Farben tun auch nicht weh. Da sich alle Ihre Dokumente und Whiteboards auf derselben Plattform befinden, haben Sie Ihre Roadmaps, Brainstorming-Sitzungen und Produktentwürfe für eine einfachere Zusammenarbeit an einem Ort.📚

Alle ClickUp-Dashboards und -Berichte sind vollständig anpassbar, so dass Sie so detailliert oder detailliert arbeiten können, wie Sie möchten. Fügen Sie Widgets für die wichtigsten Leistungsindikatoren hinzu, die für Sie am wichtigsten sind, damit Sie nie wieder nach wichtigen Produktinformationen suchen müssen.

ClickUp beste Eigenschaften:

Zusammenarbeit in Echtzeit mit Teammitgliedern und anderen Abteilungen mit Zielen, Dokumenten und Whiteboards über leistungsstarke Projektmanagement-Tools

Automatisches Verschieben von Aufgaben zwischen Teammitgliedern: Keine manuellen Übertragungen mehr im Entwicklungsprozess

Produktstrategie-Vorlagen für Ihren Produktlebenszyklus

Verwenden SieClickUp AI erstellen Sie solide Produktpläne und Dokumentationen in nur wenigen Minuten

Visualisieren Sie schnell Ihren Produktstatus und die Teamleistung mitanpassbaren Dashboards und Berichten für Softwareentwicklungs- oder Testmanagement-Teams

ClickUp Einschränkungen:

Einige ClickUp-Funktionen sind nur für Premium-Nutzer verfügbar

Einige Benutzer sagen, dass ClickUp so viele Funktionen hat, dass es anfangs einschüchternd wirken kann

ClickUp Preise:

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt; $10/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt

$7/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt; $10/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt Business: $12/Monat pro Nutzer, jährliche Abrechnung; $19/Monat pro Nutzer, monatliche Abrechnung

$12/Monat pro Nutzer, jährliche Abrechnung; $19/Monat pro Nutzer, monatliche Abrechnung Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (8,300+ Bewertungen)

4.7/5 (8,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Jira

über Atlassian Jira ist in erster Linie ein Softwareentwicklungswerkzeug, das für agile Arbeitsabläufe aber es funktioniert auch für Wasserfall-Methoden.

Wenn Sie ein Entwickler sind, ist dies die richtige Lösung für das Produktlebenszyklusmanagement für Sie. Jira ahmt das Aussehen und die Arbeitsweise von agilen Teams und Scrums vor Ort nach und ist daher auch für Remote-Softwareteams hilfreich.

In Jira erstellen Sie benutzer-Personas und Stories, verfolgen Probleme und weisen Ihrem Team Aufgaben zu. Die Plattform ist sehr anpassungsfähig, Sie können sie also nach Bedarf verändern, um sie an Ihre Arbeitsabläufe und Ihren spezifischen Softwareentwicklungszyklus anzupassen.

Außerdem lässt sich Jira über den Atlassian Marketplace mit vielen Anwendungen von Drittanbietern integrieren, sodass die Integration nur einen Klick entfernt ist.

Jira beste Eigenschaften:

Automatisierungsfunktionen ohne Code, wie z. B. Auslöser, sparen Zeit

Visuelle Daten in Echtzeit über Ihre Produkte abrufen

Verwalten Sie agile Aufgaben in einem digitalen Kanban-Board

Einschränkungen von Jira:

Jira ist für Software-Entwicklungsteams konzipiert. Wenn Sie also kein Software-Team sind, ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll, dieses Tool zu verwenden

Jira ist komplex in der Anwendung und hat eine hohe Einstiegshürde für Projektmanagement-Software

Jira-Preise:

Kostenlos

Standard: $7,75/Benutzer, bis zu 35.000 Benutzer

$7,75/Benutzer, bis zu 35.000 Benutzer Premium: $15,25/Benutzer

$15,25/Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Jira Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (5,400+ Bewertungen)

4.3/5 (5,400+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (13,200+ Bewertungen)

Sehen Sie sich das an *Jira Alternativen* !

3. Oracle Agile PLM

über Oracle Sind Sie ein Oracle-Unternehmen? Dann sollten Sie die Agile Product Lifecycle Management Software von Oracle ausprobieren.

Dabei handelt es sich um ein Cloud-PLM, auf das Ihr Team von nahezu jedem Ort aus zugreifen kann. Am sinnvollsten ist es für Teams, die auf eine Vielzahl produktbezogener Informationen angewiesen sind, wie Echtzeitdaten oder Fehlerberichte, um Daten zu standardisieren und zu strukturieren.

Oracle ist bei Großunternehmen beliebter, weil es eine große Menge komplexer Daten organisiert, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Nutzen Sie diese Plattform, um die Verwaltung von Produktdokumenten, Ursachenanalysen und die Produktentwicklung in Ihrem Unternehmen zu zentralisieren.

Die besten Eigenschaften von Oracle Agile PLM:

Oracle PLM lässt sich gut in andere Oracle-Lösungen integrieren. Wenn Sie also bereits Oracle verwenden, ist dies ein Volltreffer

Reduzieren Sie die Risiken bei der Einführung neuer Produkte durch die Erstellung vonproduktanforderungsdokumente für alle Produktlinien

Setzen Sie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in jeder Phase des Softwareentwicklungszyklus durch, indem Sie Ihre Standards in Oracle

Oracle Agile PLM Einschränkungen:

Oracle hat eine Menge Schnickschnack, so dass es für Anfänger schwer zu bedienen ist

Es gibt keine kostenlose oder Freemium-Version für seine Projektmanagement-Tools

Preise für Oracle Agile PLM:

Kontakt für Preise

Oracle Agile PLM Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.0/5 (60+ Bewertungen)

4.0/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (20+ Bewertungen)

4. New Relic

über Neues Relikt New Relic ist eine Lösung für das Application Lifecycle Management (ALM), die für Softwareentwicklungs- und Fertigungsprozesse entwickelt wurde. Dieses ALM-Tool ist auf die Vereinfachung von Telemetriedaten spezialisiert, d. h. Informationen, die von Internet-of-Things (IoT)-fähigen Geräten stammen.

New Relic eignet sich eher für die Herstellung von Luft- und Raumfahrt- oder Automobilteilen, aber Softwareentwicklungsteams schwören auf seine robusten Funktionen. Es kann die Anwendungsentwicklung verwalten, Fehler verhindern und die Benutzererfahrung optimieren.

Uns gefallen auch die integrierten Sicherheitsfunktionen für das Management des Anwendungslebenszyklus, die perfekt für geschäftskritische Unternehmen sind, die sich keinen Cyberangriff leisten können. 👀

New Relic beste Funktionen:

New Relic bietet eine kostenlose Version mit großzügigen Funktionen, so dass Sie es vor dem Kauf ausprobieren können

Release Management und Versionskontrolle geben Ihnen mehr Kontext zu jedem Produkt

New Relic hat über 600 Integrationen

New Relic Grok ist ein KI-Beobachtungsassistent, der Telemetriedaten mit natürlicher Sprachverarbeitung vereinfacht, ähnlich wie ChatGPT

New Relic Einschränkungen:

New Relic ist nur für hochtechnische Teams und Bereiche mit einem strengen Entwicklungsprozess geeignet

Einige Benutzer sagen, dass die Plattform verzögert und Zugangsprobleme hat

Andere sagen, die Lizenzkosten seien zu hoch

New Relic Preise:

Standard: Kostenlos für einen Nutzer der gesamten Plattform; $99/Monat für jeden weiteren Nutzer, bis zu fünf Nutzer

Kostenlos für einen Nutzer der gesamten Plattform; $99/Monat für jeden weiteren Nutzer, bis zu fünf Nutzer Pro: 349 $/Monat pro Benutzer der gesamten Plattform, jährliche Abrechnung

349 $/Monat pro Benutzer der gesamten Plattform, jährliche Abrechnung Enterprise: $549/Monat pro Benutzer der gesamten Plattform, jährliche Abrechnung

New Relic Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (400+ Bewertungen)

4.3/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (160+ Bewertungen)

5. Produkttafel

über Produktkartei Productboard ist eine einzigartige Software für die Verwaltung des Produktlebenszyklus, weil sie dem Kunden in jeder Phase des Produktlebenszyklus eine Stimme gibt. Die meisten Unternehmen verwenden eine separate plattform für Kundenfeedback um dies zu tun, aber Productboard verknüpft das Feedback mit Aufgaben und Prioritäten.

Productboard richtet die Teams - auch über verschiedene Abteilungen hinweg - mit einer einzigen Roadmap und standardisierten Arbeitsverfahren aus.

Mit Productboard erstellen Sie Produkte gemeinsam mit Ihren Kunden. Wenn ein Kunde eine bestimmte Funktion anfordert, wägt die Software die Wichtigkeit der Funktionsanforderung mit der Wichtigkeit des Kunden ab (z. B. jährlicher wiederkehrender Umsatz, Größe usw.), um Ihnen bei der Priorisierung neuer Funktionen und Fehlerbehebungen zu helfen.

Die besten Funktionen von Productboard:

Productboard bietet eine kostenlose Testversion

Productboard verwendet ein datengestütztes Ranking, um wichtige Punkte automatisch zu priorisieren: Kein Rätselraten mehr

Die KI von Productboard analysiert schnell das Feedback, um das Produktfeedback zu rationalisieren und das Testmanagement zu erleichtern

Productboard Einschränkungen:

Productboard bietet kein Aufgabenmanagement. Auch die Integration von Drittanbietern für das Application Lifecycle Management ist nicht vorhanden

Einige Nutzer bemängeln die mangelnde Anpassbarkeit und Flexibilität der Plattform

Productboard Preise:

Essentials: $20/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$20/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Pro: $80/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$80/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Productboard-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (220+ Bewertungen)

4.3/5 (220+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (140+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Produktkarton-Alternativen !

6. PTC Windchill

über PTC Windchill PLM von PTC ist für eine Reihe von Anwendungsfällen hilfreich, aber es glänzt wirklich im Bereich der physischen Produkte. Diese Software ist für funktionsübergreifende Teams die von verschiedenen Standorten aus oder in verschiedenen Produktionszentren auf der ganzen Welt arbeiten.

Windchill kann so technisch oder so einfach sein, wie Sie es wünschen. Die Non-Expert Packages vereinfachen PLM-Inhalte, um die Technologie für alle Teams im Entwicklungsprozess zugänglich zu machen.

Windchill kann entweder vor Ort oder in der Cloud betrieben werden. Es lässt sich sogar in das Enterprise Resource Management integrieren (ERP)-Software um alle Ihre Produktdaten an einem Ort zusammenzuführen.

Die besten Funktionen von PTC Windchill:

Windchill bietet Add-ons, um die Plattform für Ihre Rolle, Branche oder Aufgaben noch relevanter zu machen

Anzeige von Produktdaten in 2D, 3D und sogar Augmented Reality

Führen Sie Produktdatenmanagement und dynamische Visualisierung in Echtzeit durch

Einschränkungen von PTC Windchill:

Es hat eine steile Lernkurve für einige Softwareprojekte

Windchill könnte für ein kleines Entwicklungsteam zu teuer sein

PTC Windchill Preise:

Kontakt für Preise

PTC Windchill Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.0/5 (80+ Bewertungen)

4.0/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2 Bewertungen)

7. Upchain

über Autodesk Upchain ist ein Produkt von Autodesk, das Menschen, Daten und Geschäftsprozesse auf einer Plattform zusammenführt. Upchain bezeichnet sich selbst als eine einzige Quelle der Wahrheit für alle Produktdaten, was keine geringe Leistung ist. 🌻

Uns gefällt der modulare Drag-and-Drop-Prozess- und Workflow-Builder von Upchain. Es ist nicht nötig, irgendetwas zu programmieren: Visualisieren Sie einfach den Produktlebenszyklus mit ein paar Klicks, und schon sind Sie startklar.

Upchain ist in vielen verschiedenen Versionen erhältlich und bietet Lösungen für Unternehmensteams, Entwicklungsingenieure und sogar Nicht-Ingenieurteams, die etwas weniger Technisches benötigen.

Upchain beste Eigenschaften:

Upchain ermöglicht die Integration von CAD-Daten (Computer-Aided Design), die Anbindung von Programmierschnittstellen und die Integration von ERP-Daten (Enterprise Resource Planning) und Kundenbeziehungsmanagementdaten

Upchain verfügt über eine mobile Version für den Zugriff von unterwegs

Geben Sie allen Mitarbeitern Ihres Unternehmens Zugriff auf CAD-Dateien, auch wenn sie keine CAD-Lizenz besitzen

Einschränkungen von Upchain:

Es wird nur eine webbasierte App angeboten

Upchain hat einige Einschränkungen bei der Verarbeitungtechnische Produktdokumente Upchain-Preise:

Kontakt für Preise

Upchain Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (100+ Bewertungen)

4.3/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.0/5 (1 Bewertung)

8. Siemens Teamcenter

über Siemens Siemens Teamcenter deckt jede Phase des Lebenszyklusmanagements ab, von den Anforderungen über die Konstruktion und Visualisierung bis hin zur Konnektivität.

Es handelt sich um ein leistungsstarkes PLM, das mit raffinierten Funktionen wie digitalen Zwillingen ausgestattet ist. Nicht jedes Unternehmen wird diese Funktion benötigen, aber sie ist großartig, wenn Sie physische Prototypen kostengünstig in einer digitalen Umgebung simulieren möchten. Richtig eingesetzt, beschleunigen digitale Zwillinge die Entwurfsphase erheblich.

Teamcenter ist vor Ort, in der Cloud oder sogar als Software-as-a-Service-Lösung (SaaS) erhältlich. Es wird als Lösung für kleine und große Unternehmen angepriesen, obwohl es aufgrund seiner Integration mit anderen Siemens-Technologien wahrscheinlich eher für große Unternehmen geeignet ist.

Die besten Eigenschaften von Siemens Teamcenter:

Siemens bietet Zusatzkomponenten für 3D-Softwareentwicklung, CAD und Leistungsvorhersage-Software

Verwalten Sie die Produktkosten innerhalb des PLM

PLM-Analysen in Echtzeit, um Ihr Team auf Kurs zu halten

Einschränkungen von Siemens Teamcenter:

Einige Anwender berichten über Probleme bei der Bereitstellung und der Benutzerfreundlichkeit

Teamcenter bietet keine kostenlose oder Freemium-Option

Preise für Siemens Teamcenter:

Kontakt für Preise

Siemens Teamcenter Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (280+ Bewertungen)

4.3/5 (280+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (80+ Bewertungen)

Ditch Spreadsheets: Verwenden Sie ClickUp für PLM

Ihre Kunden verlangen schnellere und innovativere Produkte. Da die Managementprozesse immer komplexer werden, ist es höchste Zeit, Ihrem Team eine solide Softwarelösung für das Product Lifecycle Management zu schenken.

Die effizienteste und zeitsparendste Option auf dieser Liste ist ClickUp. Tausende von Unternehmen verlassen sich auf ClickUp, um Produktbeschreibungen mit KI zu schreiben, Produktdokumentationen gemeinsam zu nutzen und agile Arbeitsabläufe im selben Dashboard zu visualisieren.

Aber wir wissen, dass man nur sehen kann, was man glaubt. Melden Sie sich jetzt für ein ClickUp-Konto an um Ihr Team voranzubringen - es ist für immer kostenlos, keine Kreditkarte erforderlich. ✨