Erstellung effektiver User Personas für gezielte Ansprache (einschließlich Vorlagen und Beispiele)

Haben Sie schon einmal durch Ihren sozialen Feed gescrollt und sind dabei auf eine Anzeige gestoßen, die wie für Sie gemacht war? Nun, das war sie wahrscheinlich auch. 🤓

Keine Sorge, in diesem Artikel geht es nicht um den CIA-Agenten, der in Ihrem Telefon wohnt, sondern um die Produkte, die Ihnen diese Anzeigen verkaufen wollen. Genauer gesagt, um die Produkte, die Sie gekauft haben und die Sie absolut lieben.

Sie kennen diese Produkte. Diejenigen, die jedes Nischenproblem lösen, keine Zeit zum Lernen brauchen und Ihr Arbeitsleben so viel einfacher machen. Ich will Sie nicht enttäuschen, aber hinter dieser Anzeige stand ein ganzes Marketing-Team. Und dieses Team hat es wahrscheinlich schon von weitem vorhergesagt, weil Sie einer ihrer Benutzer-Personas entsprechen. 🫱🏼‍🫲🏾

Benutzer-Personas sind ein Teil Ihrer marketing-Planungsprozesses der festlegt, an wen Sie Ihr Marketing richten, wie Sie diese Personen erreichen und was Sie ihnen sagen wollen. Im Grunde handelt es sich um eine fiktive Person, die Ihr ideales Einzelziel darstellt.

Diese Informationen sind nicht nur für Marketing-Teams wichtig, sondern auch für das Design-Team, den Vertrieb und die Kreativen in Ihrem Unternehmen. Das Verständnis Ihrer einzelnen Benutzer ist der Schlüssel zur Verbesserung der Kundenerfahrung mit Ihrem Produkt und wird die zukünftige Produktentwicklung und das Messaging stark beeinflussen.

Egal, ob Sie neu in der Erstellung von Benutzer-Personas sind oder veraltete Ressourcen auffrischen möchten, dieser Artikel ist für Sie! Erfahren Sie alles über die Erstellung einer wettbewerbsfähigen und effektiven Benutzer-Persona. Wir behandeln die wichtigsten Definitionen, Elemente, Vorlagen und Beispiele, um Ihren Prozess in Gang zu bringen.

Was ist eine Benutzer-Persona?

Eine User Persona ist ein einigermaßen fiktives und realistisches Zeichen, das die wichtigsten Benutzergruppen Ihres Produkts repräsentiert. Wir sagen einigermaßen fiktiv, weil diese Person zwar letztlich erfunden ist, ihre Demografie, Rolle, Motivationen und Alltagsprobleme aber auf echten Benutzeruntersuchungen und -daten basieren, um Unternehmen dabei zu helfen, die Menschen, die ihr Geschäft vorantreiben, besser zu verstehen. Auch wenn Barb, Leiterin der Personalabteilung, von Ihrem Team technisch vorgestellt wird, wird ihre Erfahrung reale Benutzer in ähnlichen Rollen ansprechen und ihnen zeigen, wie sie von Ihrem Produkt profitieren können. Und das fördert das Einfühlungsvermögen!

Ihre Benutzer haben das Gefühl, dass sie gesehen werden und dass Sie sie in gewisser Weise kennen. Deshalb sind diese Ressourcen ausführlicher, als Sie vielleicht denken.

Eine gründliche Persona definiert ihr Alter, ihren Speicherort, ihren Lebensstil, ihre täglichen Aktivitäten und vielleicht sogar mögliche Zitate, die Ihre Benutzer-Persona sagen könnte. Wir sagen nicht, dass Sie Barbs Kindheitstendenzen auspacken müssen - aber die Notiz, dass sie eine 37-jährige, technisch versierte Mutter von drei Kindern ist, die das ganze Jahr über reist und gleichzeitig ihre Rolle als leitende Angestellte jongliert, ist definitiv ein Schlüssel.

Warum sind Benutzer-Personas nützlich?

Benutzer-Personas (manchmal auch als Buyer Persona bezeichnet) sind der erste Schritt zum Verständnis des Elements "Was habe ich davon?", nach dem jeder potenzielle Kunde sucht. Es geht darum, ihre Bedürfnisse zu kennen, zu wissen, wie sie angesprochen werden möchten, wo sie erreicht werden können, und den Aufhänger zu kennen, der ihr Interesse wecken wird.

Außerdem werden Ihr Produkt und Ihre Strategie erfolgreicher sein, wenn Sie Ihren Aufwand auf eine ausgewählte Gruppe von Menschen konzentrieren, die - statistisch gesehen - Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung lieben werden, anstatt ziellos Anzeigen in den Äther zu schießen.

Ihre Benutzer-Persona beeinflusst auch Ihr Messaging und sorgt für ein personalisiertes Erlebnis, das bei den Benutzern ankommt, wenn Ihr Zielpublikum mit Ihren Inhalten oder Ihrem Produkt interagiert. Und je besser Sie Ihre Zielgruppe kennenlernen, desto mehr wertvolle Einblicke erhalten Sie in die Features und Funktionen, die sie sich wirklich wünschen.

Im Folgenden finden Sie einige weitere Schlüssel, wie Ihre Benutzer-Persona in Ihre allgemeine Marketingstrategie passt:

Inhalt : Eine gründliche Benutzerforschung gibt Ihnen Aufschluss über die Art des Inhalts, mit dem Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Zielgruppe wecken und in einen Kauf umwandeln können. Bevorzugt Ihr idealer Kunde kurze Videos? Oder lange Formulare? Die Antworten auf diese Fragen werden je nach Zielgruppe unterschiedlich ausfallen und Ihnen Aufschluss über Ihre zukünftigekalender für Inhalte *Kanäle: Wo sind sie? Sie können nicht erwarten, dass die Kunden in Scharen zu Ihnen kommen - Sie müssen sie dort treffen, wo sie sich aufhalten. Ihre Favoriten kennensozialen Medien plattformen, Nachrichtenkanälen und Ereignissen der Branche zu kennen, verrät Ihnen viel über die Vorlieben Ihrer Zielgruppe und verhilft Ihrem Geschäft zum Erfolg, indem Sie dort posten, wo sie am aktivsten sind

: Eine gründliche Benutzerforschung gibt Ihnen Aufschluss über die Art des Inhalts, mit dem Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Zielgruppe wecken und in einen Kauf umwandeln können. Bevorzugt Ihr idealer Kunde kurze Videos? Oder lange Formulare? Die Antworten auf diese Fragen werden je nach Zielgruppe unterschiedlich ausfallen und Ihnen Aufschluss über Ihre zukünftigekalender für Inhalte *Kanäle: Wo sind sie? Sie können nicht erwarten, dass die Kunden in Scharen zu Ihnen kommen - Sie müssen sie dort treffen, wo sie sich aufhalten. Ihre Favoriten kennensozialen Medien plattformen, Nachrichtenkanälen und Ereignissen der Branche zu kennen, verrät Ihnen viel über die Vorlieben Ihrer Zielgruppe und verhilft Ihrem Geschäft zum Erfolg, indem Sie dort posten, wo sie am aktivsten sind Kampagnen: All diese Elemente helfen Ihnen bei der Erstellung durchdachtermarketing-Kampagnen die sich für Ihre Benutzer persönlich anfühlen. Wenn Sie wissen, was Ihre Zielgruppe gerne anschaut, wo sie gerne hingeht und welche allgemeinen Bedürfnisse und Zinsen sie hat, können Sie die Botschaften auswählen, die bei ihr am besten ankommen

Einfaches Formatieren und gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten mit dem Team ohne Überschneidungen in ClickUp

Von dort aus können Sie das Benutzererlebnis Ihres Produkts iterieren und verbessern, um Ihre Kunden weiter zu begeistern - vielleicht sogar so weit, dass sie Ihr Produkt organisch freigeben. Free Marketing. 😍

Elemente einer effektiven Benutzer-Persona

Kein Kunde möchte das Gefühl haben, nur eine Nummer zu sein. Er möchte als echter Mensch mit realen Zielen, Problemen und Verantwortlichkeiten wahrgenommen werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, bei der Erstellung von Benutzer-Personas gründlich und durchdacht vorzugehen und mit diesen Schlüsselelementen zu beginnen:

Erstellen Sie eine Kopfzeile für die Benutzer-Persona

Ihre Kopfzeile ist im Wesentlichen der erste Eindruck Ihres Benutzers, daher muss sie einprägsam sein. Beginnen Sie mit einem Bild Ihres Benutzers, seinem Namen, seinem beruflichen Titel und einem Zitat oder einer Beschreibung der Persona, die Ihrem Team etwas mehr über diese Person verrät.

Diese Kurzbiografie sollte leicht zu lesen sein und nicht länger als ein oder zwei Sätze dauern. Wenn Sie zum Beispiel eine Medien- und Werbeagentur in der Schönheits- und Wellness-Branche betreiben, sind häufige Benutzer-Personas vielleicht jemand wie Kelly - Mitbegründerin und CEO einer kleinen Haarpflegemarke, die jemanden braucht, der sich um das digitale Marketing kümmert, damit sie sich auf neue Produkte und das Wachstum ihres Unternehmens konzentrieren kann.

Was das Bild angeht, so sollte die Darstellung Ihres Benutzers realistisch sein und den grundlegenden Eigenschaften, der Persönlichkeit und dem Tonfall Ihres idealen Kunden entsprechen. Das macht Ihre Benutzer-Personas menschlich und erleichtert es den Beteiligten, sich in Ihr Einzelziel hineinzuversetzen und mit ihm mitzufühlen.

Wenn Sie eine Vorstellung vom Bild Ihres Benutzers im Kopf haben, empfehlen wir Ihnen, nach lizenzfreien Bildern oder Stockbildern zu suchen, um dieses Element Ihrer Persona einfach und auf den Punkt zu bringen.

Ein ausführliches demografisches Profil und Hintergrund

Die Informationen in Ihrer Kopfzeile mögen fiktiv sein, aber sie beruhen alle auf Recherchen! Und diese Forschung spiegelt sich in den demografischen Angaben Ihrer Benutzer-Personas wider. Gehen Sie hier so detailliert wie nötig vor, berücksichtigen Sie den persönlichen und beruflichen Hintergrund Ihres Kunden, die Benutzerumgebung und alle psychologischen Variablen, die seinen Lebensstil und seine Entscheidungen beeinflussen könnten.

Sie möchten genau wissen, was Sie in das demografische Profil aufnehmen sollten? Hier ist, was wir meinen:

Persönlicher Hintergrund

Sie müssen nicht zu tief in das imaginäre Leben dieser Person eindringen, sondern nur ein Bild von ihr durch fiktive persönliche Details zeichnen. Definieren Sie wichtige Daten wie das Alter, die Geschlechtsidentität, die ethnische Zugehörigkeit und Ethnie, den Bildungsstand und den Familienstand, die sich auf das Arbeitsleben Ihrer Persona auswirken.

Unser Mädchen Kelly könnte zum Beispiel eine 43-jährige berufstätige Mutter sein, die in Scottsdale, Arizona, lebt und einen Doktortitel in organischer Chemie hat.

Beruflicher Hintergrund

An dieser Stelle tauchen Sie ein wenig tiefer in die Arbeitswelt ein. Nutzen Sie die aktuelle Marktforschung, um den Titel Ihres Benutzers, sein realistisches Einkommensniveau, seinen beruflichen Werdegang und seine Work-Life-Balance zu ermitteln.

Umfeld des Benutzers

Auf welche alltäglichen Notwendigkeiten stützen sich Ihre Benutzer, um ihre Arbeit in einem sozialen, physischen oder technologischen Kontext zu erledigen?

Berücksichtigen Sie den potenziellen technischen Stack Ihres Benutzers. Egal, ob sie im Büro oder per Fernzugriff arbeiten, mit wie vielen Mitarbeitern sie zusammenarbeiten, wie viel Zeit sie in Meetings verbringen oder wie oft sie während des Tages online sind - diese Details sind wichtig.

Kelly arbeitet vielleicht an den meisten Tagen der Woche im Büro, sitzt aber nur selten an ihrem Schreibtisch, weil sie damit beschäftigt ist, mit dem Team Ideen zu erarbeiten oder Ereignisse vorzubereiten.

Psychographics ist ein allumfassender Begriff, der die Verhaltensmuster, Einstellungen, Zinsen, Meinungen, Schmerzpunkte, Motivationen und vieles mehr Ihrer Zielgruppe beschreibt. Im Grunde alles, was Kelly, Kelly ausmacht. 💜

Erstellen Sie Dokumente von überall in Ihrem ClickUp-Workspace mit verschachtelten Unterseiten, Tabellen und Styling, um schnell und sauber Tonnen von Informationen in die perfekte Struktur zu bringen

Fühlen Sie sich frei, kreativ und wirklich spezifisch zu werden, um ein Einzelziel zu erreichen. Glauben Sie uns, wenn einer Ihrer Kunden ein Problem mit Ihrem Produkt löst, gibt es wahrscheinlich Tausende von anderen, die auf die gleiche Weise davon profitieren könnten - sie haben Ihr Unternehmen nur noch nicht gefunden.

Hier sind einige von Kellys psychografischen Daten, die Sie zum Nachdenken anregen sollen:

Kelly hat ihr Haarpflegeunternehmen vor über 20 Jahren als Nebengeschäft gegründet, um sich das Studium zu finanzieren, aber in den letzten sieben Jahren ist es zu ihrem Vollzeitberuf geworden

Früher war Kelly mehr mit der Produktentwicklung beschäftigt, jetzt verbringt sie einen Großteil ihrer Zeit auf Messen oder besucht potenzielle Einzelhandelsgeschäfte, um ihre Markenbekanntheit persönlich zu steigern

Sie sieht einen großen Wert im digitalen und Affiliate-Marketing, weiß aber nicht, wo sie anfangen soll. Ihre Produkte sind auf lokaler Ebene sehr präsent, aber sie möchte den Vertrieb auf weitere Bereiche ausdehnen

Wenn Kelly nicht arbeitet, widmet sie sich vorrangig ihren Kindern und schaut außerhalb der Arbeitszeiten nur selten auf ihr Handy. Sie ermutigt ihre Mitarbeiter, das Gleiche zu erledigen!

Ziel und Motivation Ihrer Benutzer-Persona

Dies ist das große Warum, das das Verhalten und die Entscheidungen Ihrer Benutzer-Personas bestimmt.

In diesem Abschnitt wird beschrieben, was Ihre Benutzer-Personas durch die Nutzung Ihres Produkts erreichen wollen - das Was ist für mich drin von allem. Die Festlegung der richtigen Ziele ist der Schlüssel, um zu verstehen, was Ihre Benutzer-Personas erreichen wollen, und um Produkte und Botschaften zu entwickeln, die mit ihren Vorstellungen übereinstimmen.

Außerdem ist die Definition der täglichen Motivation und des beruflichen Endziels in Verbindung mit dem Problem, dem sie gegenüberstehen, der Schlüssel, um festzustellen, ob Sie die richtige Zielgruppe für Ihr Produkt gefunden haben. Für Kelly könnte ihr Ziel darin bestehen, eine Kreativagentur zu finden, die ihr Branding und ihre Online-Präsenz von Anfang bis Ende betreut.

Sie können dies auch erweitern, indem Sie die Faktoren beschreiben, die ihr Ziel hier motivieren. Vielleicht ist Kelly nicht in der Position, die digitalen Marketingprozesse des Geschäfts intern zu verwalten, möchte aber diesen Bereich ihres Geschäfts ausbauen, ohne einen weiteren hinzuzufügen zu erledigen-Liste in ihren Zeitplan einfügen. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie abdecken, was Ihre Benutzer erreichen wollen und warum sie es zu erledigen haben, und Sie werden in guter Form sein 🙂

Häufige Probleme und Herausforderungen

Wenn Sie die Motivationen Ihrer Benutzer kennen, können Sie leicht herausfinden, welche Probleme sie mit den aktuellen Produkten haben und was sie zu einem Wechsel bewegen würde.

Zeichnen Sie Verbindungen und verknüpfen Sie Ideen in einer organisierten digitales Whiteboard zur besseren Erkennung von Mustern und Schmerzpunkten bei der Erstellung Ihrer Personas

Denken Sie an die Hindernisse, die Ihre Benutzer daran hindern, ihre Ziele zu erreichen, oder an die unbeantworteten Fragen, die sie immer wieder stellen. Im Idealfall füllt Ihr Produkt entweder eine Lücke in ihren Arbeitsabläufen oder schafft eine Lösung, die sich an ihren täglichen Abläufen orientiert.

Um auf Kelly zurückzukommen: Sie weiß, dass ihr eine Menge potenzieller Kunden entgehen, weil sie keine Leads durch Werbung in den sozialen Medien, eine stärkere Online-Präsenz im Allgemeinen und ein kohärentes Branding nutzt. Vielleicht hat sie auch Schwierigkeiten, eine Agentur zu finden, der sie aus verschiedenen Gründen vertraut! Möglicherweise aus einer kreativen, logistischen oder Verantwortungsperspektive.

Ein alltägliches Szenario

Dieses Szenario ist nichts im Vergleich zu den "Tag-im-Leben"-TikToks, die Sie insgeheim so gerne verfolgen. Es handelt sich um eine kurze Erzählung, in der beschrieben wird, wie Ihre Benutzer-Personas Ihr Produkt entdecken und mit ihm interagieren, um die gewünschte Lösung oder ihre Ziele zu erreichen.

Ihr Benutzer-Persona-Szenario ist keine wortwörtliche Beschreibung ihres Tages, sondern wird aus ihrer eigenen Perspektive geschrieben und dient als Grundlage für wichtige Anwendungsfälle für Ihr Produkt in der Zukunft!

Zeichnen Sie auf einer digitalen Whiteboard-Karte in ClickUp auf, wie Ihre Benutzer-Persona in Ihre gesamte Marketingstrategie passt

PRO TIPP Wir empfehlen Ihnen, Ihre Benutzer-Persona-Szenarien für später aufzubewahren usability-Tests und customer Journey Mapping ! Anstatt eine zeitliche Aufschlüsselung für Ihre Personas zu erstellen, verwenden Sie Informationen, die Sie bereits gesammelt haben, um Ihre Geschichte zu verweben. Es müssen nicht mehr als 100 Wörter sein. 🙌🏼

Wie man eine Benutzer-Persona erstellt

Nachdem wir nun die wesentlichen Elemente behandelt haben, können wir unser Wissen in die Praxis umsetzen, indem wir eine Benutzer-Persona erstellen! Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung, um Personas für jede Branche, jedes Produkt oder jede Dienstleistung zu erstellen. Wir lassen Sie aber nicht bei Null anfangen. Scrollen Sie weiter für die unterstützenden Informationen vorlage für Benutzer-Personas wovon du geträumt hast. 🎉

Schritt 1: Recherche

Führen Sie eine Benutzer-Recherche durch und sammeln Sie Daten über echte Benutzer, um die oben genannten Informationen zu finden, einschließlich demografischer Daten, Verhalten und Motivationen. Sie können auf die altmodische Art recherchieren oder Ihre eigenen CRM-Software umfragen zu versenden, Interviews zu führen und echte Verbindungen zu den Kunden zu knüpfen während Sie Daten sammeln.

Erstellen Sie intuitive und detaillierte Umfragen und feedback-Anfragen direkt aus Ihrem Workspace mit ClickUp-Formularen

Schritt 2: Suchen Sie nach Mustern

Lesen, wiederholen und organisieren Sie Ihre Recherchen, um Muster in den Ergebnissen zu erkennen und Ihre Einzelziele für die Benutzer herauszufiltern. Verwenden Sie diese Muster, um die Geschichten Ihrer Benutzer zusammenzusetzen. Und denken Sie daran, dass Sie möglicherweise mehr als eine Persona erstellen!

Abhängig von Ihrem Produkt und der Art der wiederkehrenden Themen, die Sie in Ihrer Forschung finden, entdecken Sie vielleicht einen neuen Markt, den Sie erschließen und für den Sie mehrere Personas erstellen können.

Nun, da Sie Ihre Benutzerforschung und die beabsichtigten Benutzer im Kopf haben, ist es an der Zeit, das Ganze zusammenzufügen.

Schritt 3: Verwenden Sie immer, immer, immer eine Vorlage!

Software für die Durchführung von Benutzerumfragen, die Verwaltung von Aufgaben, den Zugriff auf Ihre Kundendatenbank und die Erstellung von Designs ist in diesem Prozess unerlässlich. Doch die Verwaltung dieser Liste von Tools ist keine leichte Aufgabe. Anstatt Ihre Zeit auf einen komplizierten technischen Stapel zu verteilen und mit jedem Element Ihres Benutzer-Persona-Prozesses bei Null anzufangen, sollten Sie mit einer Vorlage beginnen.

Die besten Vorlagen sind anpassbar, kostenlos zu verwenden und lassen sich in alle anderen Apps integrieren, um den Prozess der Benutzer-Persona wesentlich einfacher und effizienter zu gestalten. Im Grunde alles, wofür ClickUp entwickelt wurde, um es zu erledigen!

ClickUp ist die einzige Produktivitätssoftware, die leistungsfähig genug ist, um Ihre Arbeit - über alle Apps hinweg - in einer einzigen, kollaborativen Plattform zu zentralisieren. Mit einer immer größer werdenden liste der Features um alles von der Kampagnenplanung bis zur entwurfsprozess ausführung, ClickUp ist Ihre Software für jede Aufgabe aus einer Hand.

Ansicht der Schlüsselinformationen über Ihr Einzelziel, einschließlich ihrer Motivationen, Demographie und ihres beruflichen Werdegangs mit dem User Persona Template von ClickUp

Die Benutzer Persona Vorlage von ClickUp verfügt über die Funktionen, die Sie benötigen, um Ihre Profile zu ordnen, zu organisieren und leicht zugänglich zu machen. Mit vier ansichten für Projekte zur Verwaltung Ihrer Profile und 17 Benutzerdefinierte Felder , dies Vorlage für die Listenebene gibt Ihnen ein tieferes Verständnis für Ihre Zielgruppe, um wirkungsvolle Personas zu erstellen.

Betrachten Sie Ihre Persona-Profile in Ihrer interaktiven Liste auf einer höheren Ebene und erfassen Sie sogar wichtige Details wie Altersgruppe, Motivation, Beruf, Ziele und Gehalt auf einen Blick. Anhand dieser Informationen können Sie Ihre Liste der Personas mit wenigen Klicks filtern, gruppieren und sortieren oder in einer vorgefertigten Liste nach Geschlecht anordnen Kanban Board .

Gruppieren und verwalten Sie Ihre Benutzerprofile auf einem interaktiven Kanban Board mit der User Persona Vorlage von ClickUp

Der Getting Started Guide fungiert als Ihr persönliches Hilfe-Dokument sie können diese Vorlage von der ersten Sekunde an wie ein Profi nutzen. Und wenn sich Ihr Produkt weiterentwickelt, können Sie Ihre Benutzerprofile ganz einfach über Ihre Vorlage aktualisieren, damit sie immer auf dem neuesten Stand sind.

Schritt 4: Feedback einholen

Sobald Sie Ihr Benutzerprofil erstellt haben, ist es an der Zeit, Ihre Arbeit durch durchdachte und wiederholte Feedbackrunden zu überprüfen. Validieren Sie die Persona, indem Sie sie für Stakeholder, Teammitglieder, Kunden, Experten und andere freigeben.

Sammeln Sie dann deren Feedback und passen Sie es bei Bedarf an. Es kann einige Iterationen dauern, bis Ihre Benutzer-Persona feststeht, und sie kann sich sogar ändern, wenn Ihr Produkt reift. Denken Sie aber daran: Je mehr Zeit Sie für die Erstellung Ihrer Profile aufwenden, desto mehr Wert werden sie für Ihr Geschäft haben.

Verwendung der Benutzer-Persona Formular-Ansicht in Ihrer ClickUp-Vorlage ist hierfür perfekt geeignet. Sobald ein Mitglied eines Teams oder ein Interessenvertreter eine umfrageähnliche Anfrage einreicht, wird dieses potenzielle Profil direkt in eine umsetzbare Aufgabe für das Marketing- und Designteam umgewandelt, die es untersuchen, entwickeln und möglicherweise genehmigen kann!

Schritt 5: Nutzen Sie es

Jetzt ist es an der Zeit, Ihre Personas zu nutzen! 🎉

Dies kann ein Teil Ihrer marketing-OKRs und Strategie, aber Ihre Benutzer-Personas sind Ressourcen, die von Teams in Ihrem Unternehmen genutzt werden können. Geben Sie Ihre Profile für das Vertriebsteam und Ihre Blog-Autoren frei, UX-Designer und Vertreter des Kundensupports, damit sie besser verstehen können, mit wem sie täglich in Verbindung stehen.

Wenn Ihr Geschäft reift, werden diese Profile integraler Bestandteil Ihrer markenrichtlinien für Ihren UX-Designer und produktmanagement teams zu folgen. Behalten Sie bei großen Produktentscheidungen und bei der Entwicklung neuer Features, Botschaften und des Designs Ihre Marktzielgruppen im Blick, damit diese auch weiterhin auf Ihr Publikum ausgerichtet sind.

Bringen Sie Ihre Benutzer-Personas mit ClickUp weiter

Es gibt eine Vielzahl von Vorlagen für Benutzer-Personas, so dass Sie sich nicht mit der erstbesten Vorlage zufrieden geben müssen. Außerdem ist Ihre Benutzer-Persona selbst eine fortlaufende Ressource für Ihre Marketingstrategie und kein einmalig erledigtes Element. Wenn Sie also eine Vorlage finden, die ansprechend und zugänglich ist, werden Sie auf lange Sicht viel mehr zu erledigen haben.

Unser Vorschlag? Suchen Sie nicht weiter als ClickUp 🙂

Überwachen Sie Projekt-Updates, verwalten Sie Workflows und arbeiten Sie mit dem Team zusammen - alles von Ihrem ClickUp-Workspace aus

ClickUp ist integriert mit über 1.000 anderen tools und wird mit einem umfangreichen Vorlagen-Bibliothek für jeden Anwendungsfall zur Rationalisierung Ihrer Prozesse - einschließlich einer Vorlage für die Erstellung von Benutzer-Personas! Starten Sie mit ClickUp kostenlos um mit der Erstellung von Personas zu beginnen und zu sehen, wie ihre Profile im Handumdrehen Form annehmen!