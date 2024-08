die 10 besten UX-Design-Software-Tools für Designer im Jahr 2024

Als UX-Designer liegt Ihr Hauptaugenmerk darauf, ein reibungsloses und nahtloses Benutzererlebnis zu schaffen. Und die richtige UX design tools können Ihnen helfen, Ihr Handwerk in den verschiedenen Phasen der Produktentwicklung zu beherrschen.

Von Forschung und Benutzertests bis hin zu wireframing , Prototyping und darüber hinaus müssen alle Elemente vorhanden sein, damit Sie das Ziel erreichen können. 🏁

In diesem praktischen Leitfaden finden Sie die 10 besten UX-Design-Tools, die Ihren Produktentwicklungsprozess beschleunigen und Ihre Arbeit zu etwas Besonderem machen.

Ein qualitativ hochwertiges UX-Design-Tool zu finden, kann den Unterschied ausmachen zwischen stundenlangem Herumspielen mit einer heiklen, minderwertigen Option und der Rationalisierung Ihrer Arbeit, um bessere Ergebnisse zu erzielen. ⚒️

Ein gutes UX Design tool hat folgende Eigenschaften:

Integrationen : UX-Designsoftware sollte mit Ihren anderen Designsystemen integriert werden, um nahtlose Workflows zu schaffen

: UX-Designsoftware sollte mit Ihren anderen Designsystemen integriert werden, um nahtlose Workflows zu schaffen Minimale Lernkurve : Die besten Tools verfügen über eine optimierte Benutzeroberfläche, die nicht viel Zeit zum Erlernen erfordert. So können sich sowohl Experten als auch Anfänger schnell zurechtfinden

: Die besten Tools verfügen über eine optimierte Benutzeroberfläche, die nicht viel Zeit zum Erlernen erfordert. So können sich sowohl Experten als auch Anfänger schnell zurechtfinden Features für die Zusammenarbeit : Viele UXdesign Teams arbeiten zusammen, umhandwerkliche Produkte. Suchen Sie nach Tools, die allen Beteiligten die Möglichkeit bieten, in Echtzeit zusammenzuarbeiten

: Viele UXdesign Teams arbeiten zusammen, umhandwerkliche Produkte. Suchen Sie nach Tools, die allen Beteiligten die Möglichkeit bieten, in Echtzeit zusammenzuarbeiten Vorlagen und Whiteboards: UX-Tools sollten über Vorlagen und Tools wiewhiteboards für das Projektmanagement. Das macht die Erstellung iterativer Entwürfe und die Innovation neuer Produkte schneller und effizienter

Egal ob Sie auf der Suche sind nach KI-Kunstgeneratoren tools zum Testen, oder vorlagen für Grafikdesign gibt es UX/UI-Design-Tools, die Ihnen das Leben leichter machen. Hier sind die 10 besten UX tools, aufgeschlüsselt nach ihren besten Anwendungsfällen.

1. ClickUp #### Das Beste für die Zusammenarbeit im Bereich Design

Benutzerdefinierte Whiteboards zum Einfügen von Dokumenten, Aufgaben und mehr ClickUp's UX Projekt Plan Vorlage erstellt eine Roadmap für Ihre Produktentwicklung und -einführung. Skizzieren Sie die User Journey, erstellen und priorisieren Sie Aufgaben für jedes Mitglied des Teams und weisen Sie Ressourcen zu, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

ClickUp ist mehr als eine projektmanagement tool -Mit diesem Tool können UX-Designer schnell Umfangsdefinitionen hervorheben und Benutzer-Personas entwickeln. Als Nächstes können Sie Wireframes und Prototypen entwerfen und diese direkt testen und validieren.

Verwenden Sie diese Vorlage für iteratives und inkrementelles Design. Auf diese Weise passt sich Ihr Team an und nimmt Änderungen vor, um das bestmögliche Produkt zu entwickeln.

Einfaches Skizzieren von Mockup-Zeichnungen und Wireframe-Ideen auf ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards machen auch die Zusammenarbeit zu einem Kinderspiel. Verwenden Sie ClickUp's Whiteboard Vorlagen als Leinwand für das Brainstorming von Produktideen, die Erstellung von Flussdiagrammen und die Arbeit mit dem gesamten Team in Echtzeit.

Fügen Sie schnell Bilder und Links für Referenzen hinzu und bringen Sie Ihr Projekt von der Konzeptphase zur elemente der Aktion mit nur wenigen Klicks über die einfache Benutzeroberfläche.

ClickUp besten Features:

Echtzeit-Zusammenarbeit hält alle Beteiligten - UX- und UI-Designer - auf dem Laufenden und engagiert

All-in-One-Hubs machen es einfach, eineprojektmanagement für Design übersicht über jedes Projekt und die Phasen, in denen sich die Aufgaben befinden

Vorlagen für Design Briefs, Workflows und mehr aufzeit zu sparen und die Effizienz zu erhöhen, um Projekte durch die Pipeline zu bringen

Schlüssel-Features für die Zusammenarbeit bieten Teams die Möglichkeit, an demselben Dokument oder Whiteboard zu arbeiten

ClickUp Limits:

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die schiere Nummer von Vorlagen und Funktionen einige Zeit in Anspruch nehmen kann, um sich einzuarbeiten

Die neuen KI-Features sind auf kostenpflichtige Pläne beschränkt, was für größere Teams eine Herausforderung darstellen kann

ClickUp Preise:

Free Forever (kostenlos)

(kostenlos) Unlimited : $7/Monat pro Benutzer bei jährlicher Zahlung; $10/Monat pro Benutzer bei monatlicher Zahlung

: $7/Monat pro Benutzer bei jährlicher Zahlung; $10/Monat pro Benutzer bei monatlicher Zahlung Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Business Plus : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.7/5 (8,200+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Craft

Das Beste für die Designzusammenarbeit

über InVision Craft ist ein Invision-Plugin, das nahtlos mit anderen UX- und UI-Tools, einschließlich Sketch und Photoshop, zusammenarbeitet. Alle Aktualisierungen, die Sie am Stil, den Animationen oder dem Design vornehmen, werden automatisch in Ihren anderen Tools aktualisiert. Die einfache Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, Design-Elemente per Drag & Drop zu verschieben, Daten hinzuzufügen und Bilder in professioneller Qualität einzubinden.

Craft beste Features:

Umfasst den Zugriff auf Getty Images und iStock, damit Sie visuelle Elemente mit professionellen Details erstellen können

Sofortige Synchronisierung und Updates sparen Zeit, wenn Sie plattformübergreifend gestalten

Craft Limitierungen:

Einige Benutzer hatten Schwierigkeiten, das Plugin herunterzuladen und mussten manuelle Schritte zur Installation durchführen

Einige Benutzer erlebten Verlangsamungen, wenn sie versuchten, Craft mit älteren Mac-Betriebssystemen zu verwenden

Craft-Preise:

Free

Craft Bewertungen und Rezensionen:

G2 : N/A

: N/A Kapitelra: N/A

3. Skizze

Am besten für Wireframing

über Skizze Teil der UX designprozess umfasst das Wireframing, also die Erstellung eines visuellen Leitfadens für das Gerüst der Website. Sketch ist ein Wireframing-Tool, das speziell für Mac-Benutzer entwickelt wurde, um Design, Prototypen und vieles mehr zu unterstützen.

Sie können damit sowohl Low-Fidelity Wireframes als auch komplexere High-Fidelity Wireframes erstellen. Es verfügt über integrierte Icons, Symbole und Illustrationen, mit denen sich redundante Designaufgaben schneller als je zuvor erledigen lassen.

Verwenden Sie Sketch zum Entwerfen von Seitenschemata, Bildschirmbauplänen und zum Identifizieren von Schlüsselelementen auf Seiten von Websites.

Sketch beste Features:

Intuitives Oberflächendesign erfordert nur wenig Einarbeitungszeit, so dass Sie innerhalb weniger Minuten mit der Gestaltung beginnen können

Öffnen und Bearbeiten von Figma-Dateien, um den Übergang zu diesem Tool nahtlos zu gestalten

Wiederverwendbare Vorlagen bieten Ihnen einen Ausgangspunkt für die Erstellung von Website-Roadmaps

Sketch-Einschränkungen:

Einige Benutzer stellten fest, dass komplexe SVG-Dateien nicht immer ordnungsgemäß importiert werden konnten

Bei der Verwendung von Adobe Creative Cloud-Tools wie Adobe XD kam es bei einigen Benutzern zu technischen Problemen beim Übertragen von Designelementen

Sketch Preise:

Standard : $12 pro Monat, pro Editor, monatliche Abrechnung

: $12 pro Monat, pro Editor, monatliche Abrechnung Business : $20 pro Monat, pro Editor, jährliche Abrechnung

: $20 pro Monat, pro Editor, jährliche Abrechnung Nur Mac: 120 US-Dollar pro Lizenz

Sketch-Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.5/5 (1,100+ Bewertungen)

: 4.5/5 (1,100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (700+ Bewertungen)

4. Mockflow

Am besten für Wireframing

über Mockflow Mockflow ist ein UX/UI-Design-Tool, das Designern hilft, UI-Ideen und digitale Produkte zu visualisieren und zu brainstormen. Die All-in-One-Plattform ist ideal, um Mockups zu erstellen und den gesamten Designprozess auf der Registerkarte zu behalten.

Bereiche für branding-Assets , einschließlich Style Guide, erleichtern die Dokumentation von Best Practices, einschließlich Schriftarten und Farbschemata. Präsentationstools erleichtern die Freigabe der neuesten Updates für das gesamte Team.

Mockflow beste Features:

Gemeinsame virtuelle Meetings mit Live-Chat und Präsentationsmodi, damit Sie in Echtzeit arbeiten und Feedback zu Ihrem Produktdesign erhalten können

über 20 Powerups, darunter Benutzertests, Informationsarchitektur, Personas, High-Fidelity-Prototypen und UX-Storyboarding

Mockflow Limitierungen:

Einige Benutzer sagten, es sei schwierig, fertiggestellte Wireframes und Sitemaps zu organisieren

Andere waren der Meinung, dass der Anwendungsbereich begrenzt ist, was es für Geschäfte mit unterschiedlichen Designanforderungen schwierig macht

Preise für Mockflow:

Basic: Free

Free Wireframing: $14 pro Editor, pro Monat

$14 pro Editor, pro Monat Produktdesign : $19 pro Editor, pro Monat

$19 pro Editor, pro Monat Enterprise: $160 pro Monat, jährliche Abrechnung

Mockflow Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.2/5 (80+ Bewertungen)

: 4.2/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (50+ Bewertungen)

5. InVision

Am besten für Prototyping

über InVision Wenn Sie auf der Suche nach einem Prototyping-Tool sind, das von allen Mitgliedern Ihres Teams genutzt werden kann, sollten Sie sich an Invision wenden. Invision bietet ein All-in-One-Whiteboard, das Teams bei der Erstellung interaktiver Prototypen und anderer Designelemente unterstützt.

Vorgefertigte Vorlagen erleichtern den Einstieg in den Designprozess, während organisierte Spaces die Nachverfolgung verschiedener Projekte und Phasen in der Pipeline ermöglichen.

InVision beste Features:

Zusammenarbeit in Echtzeit bedeutet, dass Sie zusammenarbeiten, kreativ werden und mit Lösungen und Elementen nach Hause gehen

Integriert mit Dutzenden von gängigen Design- undproduktivität tools einschließlich Notion, Slack, Salesforce und Jira

Kostenlose und kostenpflichtige Pläne bieten benutzerdefinierte Anpassungen je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens

Grenzen von InVision:

Einige Benutzer wünschten sich ein robusteres UI-Kit für Designs

Sie können alle Ihre Tools in Invision zum Prototyping verbinden, aber der eigentliche Designprozess muss in einem anderen Tool stattfinden

InVision Preise:

Free : $0 für immer

: $0 für immer Pro : $4 pro aktivem Benutzer

: $4 pro aktivem Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

InVision Bewertungen und Rezensionen:

G2 :4.4 /5(600+ Bewertungen)

:4.4 /5(600+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (700+ Bewertungen)

6. Marvel

Am besten für die Prototypenerstellung

über Marvel Marvel macht es Teams leicht, gemeinsam an der Entwicklung und dem Testen von produkte zu entwickeln in einer Vielzahl von Kontexten. Es handelt sich um eine Designplattform zur Verbesserung von Prototypentests, zur Rationalisierung von Entwicklerübergaben und zur Steigerung der Testeffizienz.

Erstellen Sie in Minutenschnelle beeindruckende Benutzeroberflächen und Wireframes und wandeln Sie diese Entwürfe dann in Prototypen um, ohne eine weitere Plattform zu verwenden. Geben Sie das Design an einen Entwickler weiter und verfolgen Sie die Ergebnisse der Tests, um Einblicke in die Flows der Benutzer zu erhalten - alles an einem Ort.

Staunen Sie über die besten Features:

Einfache Erstellung von interaktiven Designs und funktionalen Prototypen

Speichern Sie Designdateien und Feedback in der App, um Registerkarten für den Fortschritt und notwendige Änderungen zu erhalten

Marvel Einschränkungen:

Einige Benutzer waren der Meinung, dass die UI-Elemente auf einem Bildschirm ihren Designprozess limitieren, wenn sie einen breiteren Überblick über das Projekt wünschen

Einige Benutzer fanden, dass die Animationen flüssiger sein könnten

Marvel Preise:

Free : $0

: $0 Pro : $12 pro Monat, jährliche Abrechnung

: $12 pro Monat, jährliche Abrechnung Team: $42 pro Monat, jährliche Abrechnung

Marvel Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.4/5 (200+ Bewertungen)

: 4.4/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (80+ Bewertungen)

7. Hotjar Engage

Das Beste für Benutzertests

über Hotjar Der einzige Weg, um herauszufinden, ob Ihre Entwürfe effektiv sind, besteht darin, sie zu testen. Ein großer Teil Ihrer täglichen Arbeit als UX- oder UI-Designer besteht im Testen von Prototypen und bestehenden Produkten und Dienstleistungen.

Hotjar ist ein unglaublich nützliches Tool für die Benutzerforschung, das Aufschluss darüber gibt, wie Benutzer Ihre Website nutzen, welche Designs konvertieren und wo Leser die Seite verlassen. Das Engage tool zielt darauf ab, den Prozess der Benutzertests zu automatisieren. Ermitteln Sie Bereiche, die verbessert werden müssen, und planen Sie Gespräche mit echten Benutzern, um Lösungen zu testen.

Hotjar Engage beste Features:

Direkte Verbindung mit Ihren eigenen Benutzern und Stakeholdern oder Nutzung des Pools von über 200.000 Teilnehmern, um Ihre Produkte und Spezifikationen zu testen

Automatische Umwandlung von Notizen aus Gesprächen mit Zeitstempel in Aktions-Elemente

Hotjar Engage Grenzen:

Sie können Sitzungen nur in einem Bereich der Website gleichzeitig erledigen, was für Entwickler, die mehrere Tests gleichzeitig durchführen, eine Herausforderung darstellt

Es gibt keine Telefonnummer des Kundendienstes, so dass Sie auf Unterstützung per E-Mail warten müssen

Hotjar Engage Preise:

Basic : $0 für immer

: $0 für immer Plus : $280 pro Monat

: $280 pro Monat Business : $440 pro Monat

: $440 pro Monat Skala: Benutzerdefinierte Preise

Hotjar Engage Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.3/5 (200+ Bewertungen)

: 4.3/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (400+ Bewertungen)

8. Optimale Werkstatt

Das Beste für Benutzertests

über Optimaler Workshop UX/UI-Design-Tools wie Optimal Workshop können Usability-Tests verbessern und Sie bei der Entwicklung des Endprodukts unterstützen. Optimal Workshop ist eine datenzentrierte Plattform, die die Benutzerforschung rationalisiert und verwertbare Erkenntnisse an einem Ort bereitstellt.

Die integrierten quantitativen und qualitativen Forschungstools ermöglichen es den Mitgliedern des Teams, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn es darum geht, neue Designs zu entwerfen oder bestehende zu aktualisieren.

Optimal Workshop beste Features:

5 spezialisierte Forschungstools, darunter OptimalSort, Treejack, Chalmarks, Questions und Reframer, um Ihr Layout-Design zu optimieren und Feedback zu erhalten

Mehrere Analysemethoden ermöglichen es Ihnen, Ihre Daten so zu sehen, wie Sie es wünschen

Zugang zu 239 Millionen Teilnehmern und Tools, mit denen Sie ganz einfach Ihre eigenen UX-Designer oder Mitarbeiter einladen können, um Ihre neuesten Designs zu testen

Optimal Workshop Grenzen:

Sie können immer nur 10 Antworten auswählen, die in einem Diagramm dargestellt werden

Sie können die Zielgruppen nicht in einem einzigen Test aufteilen; Sie müssen mehrere Tests für jede Zielgruppe durchführen, was zu einem langsameren Feedback für umfangreiche Studien zur Benutzererfahrung führt

Preise für Optimal Workshop:

Free : $0 mit Benutzer- und Test-Limits

: $0 mit Benutzer- und Test-Limits Pro : $249 pro Monat für einen Benutzer

: $249 pro Monat für einen Benutzer Team : $249 pro Benutzer pro Monat

: $249 pro Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Optimal Workshop Bewertungen und Rezensionen:

G2 :4.5 /5 (10+ Bewertungen)

:4.5 /5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (5+ Bewertungen)

9. Axure

Das Beste für responsives Webdesign

über A (https://www.axure.com/)[ure](https://www.axure.com/) Wenn es um responsives Webdesign geht, ist ein UX-Tool, das benutzerdefinierte Anpassungen ermöglicht, ein wichtiger Schlüssel. Mit Axure können Sie mit Auslösern für Ereignisse, bedingter Logik für das Layout und Designaktionen spielen, um das beste Benutzererlebnis zu schaffen.

Verwenden Sie die integrierten webbasierten Widgets, um Raster und dynamische Oberflächen in Minuten statt in Stunden zu entwerfen.

Axure beste Features:

Container mit mehreren Zuständen machen alle Designs innerhalb des dynamischen Panels sofort scrollbar und verbessern so das Design auf Desktop- und Mobilgeräten wie iPhones und Androids

Benutzerfreundliche adaptive Ansichten ermöglichen es Ihnen, auf einer Seite zu entwerfen, so dass Sie Größenänderungen und Layouts in verschiedenen Ansichten berücksichtigen können

Da kein Code erforderlich ist, ist das Design auch für Personen zugänglich, die keine CSS- oder HTML-Kenntnisse haben

Axure-Einschränkungen:

Einige neue Versionen wiesen bei der Markteinführung Fehler auf

Es gibt eine steile Lernkurve im Vergleich zu anderen Design-Tools

Axure-Preise:

Pro : $29 pro Monat, pro Benutzer

: $29 pro Monat, pro Benutzer Team : $49 pro Monat, pro Benutzer

: $49 pro Monat, pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Axure-Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.2/5 (200+ Bewertungen)

: 4.2/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

10. Webflow

Das Beste für responsives Webdesign

über Webflow Ein Schlüssel zur Optimierung des Benutzererlebnisses liegt im Display-Design. Responsive Webdesign sorgt dafür, dass Seiten gut dargestellt werden, egal ob sie über ein Smartphone, einen Laptop, einen Desktop oder ein Tablet aufgerufen werden. Verwenden Sie Webflow, damit die Leser Ihre Website nahtlos anzeigen können, unabhängig von der Art der Anzeige.

Das Designer-Tool von Webflow vereinfacht das Design und macht es für alle Benutzer zugänglich, unabhängig von ihrer Erfahrung im Bereich Code. Da es sich um eine Plattform ohne Code handelt, können Sie Ihre eigenen Designs entwerfen und sie an erfahrene Entwickler weitergeben oder sie selbst veröffentlichen.

Durch Ziehen und Ablegen von Stilelementen, wiederverwendbaren Komponenten und Bildern können Sie einen Look erstellen, der Ihnen gefällt.

Webflow beste Features:

Mit den Tools zum Anpassen können Sie die Typografie ändern und ein globales Farbfeld definieren, um Ihre Branding-Anforderungen zu erfüllen

Abgeschlossene Layout-Kontrolle ermöglicht Ihnen die Gestaltung nach Ihren Vorstellungen

Drag-and-Drop-Abschnitte machen den Einstieg für Anfänger leicht

Zahlreiche Tutorials machen es relativ einfach, alles in kürzerer Zeit herauszufinden als bei der Konkurrenz

Webflow-Einschränkungen:

Einige fortgeschrittene Designer empfanden die Komponenten als limitiert

Es gibt keine einfache Möglichkeit, Elemente zwischen Projekten zu kopieren, so dass Sie sie manuell neu erstellen müssen, wenn Sie an zwei getrennten Websites arbeiten

Webflow-Preise:

Starter : Free

: Free Kern : $19 pro Monat, pro Platz

: $19 pro Monat, pro Platz Wachstum : $49 pro Monat, pro Platz

: $49 pro Monat, pro Platz Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Webflow Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.4/5 (400+ Bewertungen)

: 4.4/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

Bring Your Designs to Life With ClickUp

Im UX/UI-Design ist die Suche nach Effizienz endlos. Lassen Sie ClickUp Ihre Designreise verbessern. Nutzen Sie Whiteboards zum Brainstorming und zur Entwicklung von Produkt-Roadmaps. Erstellen Sie Wireframes und funktionale Prototypen, bevor Sie zu Benutzertests übergehen.

Erstellen Sie einen Plan für Ihr Projekt, automatisieren Sie die Erstellung von Aufgaben und sparen Sie Zeit, um mit UX-Tools, an denen jeder arbeiten kann, eine bessere Arbeitsumgebung zu schaffen.

Mit ClickUp's Kreativ- und Design-Vorlagen finden Sie neue Möglichkeiten, alle Aspekte Ihrer UI- und UX-Tools und -Erstellung zu rationalisieren und Ihre Designziele zu erreichen. Und das Beste daran ist, dass Sie sich keine Sorgen um einen hohen Preis für die Hilfe machen müssen. 🙌 Anmeldung für ClickUp heute - es ist Free Forever!