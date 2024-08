11 kostenlose Vorlagen für effektive Customer Journey Maps

Die Gestaltung einer effektiven Customer Journey ist für den Erfolg eines jeden Unternehmens unerlässlich.

Sie erfordert sorgfältige Planung und Überlegung sowie ein tiefes Verständnis der Bedürfnisse und Vorlieben Ihrer Kunden. Aber das muss nicht entmutigend sein. Mit den richtigen Tools und Vorlagen können Sie ein außergewöhnliches Kundenerlebnis schaffen, das Ihre Kunden dazu bringt, immer wieder zu kommen.

Ein solches Tool sind Customer Journey-Vorlagen, die Unternehmen einen strukturierten Ansatz für die Erstellung ihrer Buyer Journeys bieten.

In diesem Artikel erfahren Sie, was Customer Journey-Vorlagen sind und was eine gute Vorlage ausmacht. Anschließend sehen wir uns 11 Beispiele für großartige Customer Journey-Vorlagen an, damit Sie aus erster Hand erfahren, wie Tools dabei helfen, großartige Erlebnisse für Kunden während ihres gesamten Lebenszyklus zu schaffen.

Was ist eine Customer Journey Map-Vorlage?

Eine Customer Journey Map stellt das Kundenerlebnis von Anfang bis Ende visuell dar. Sie ist vergleichbar mit einer projektmanagement-Tool mit dem Unterschied, dass es den Unternehmen hilft zu verstehen, wie die verschiedenen Teile der Customer Journey zur Zufriedenheit und Loyalität der Käufer beitragen. Vorlagen für Customer Journey Maps sind vorgefertigte Versionen dieser Zeitleisten, die den Benutzern eine solide Ausgangsbasis bieten.

Eine Vorlage für eine Customer Journey Map enthält in der Regel die wichtigsten Schritte im Kundenlebenszyklus, z. B. onboarding und follow-up. Sie enthält auch wichtige Kennzahlen wie die Kundenzufriedenheit und den Net Promoter Score, die bei der Entscheidungsfindung zur Verbesserung des Kundenerlebnisses helfen können.

Durch die Verwendung einer Vorlage als Teil Ihrer standardarbeitsanweisungen um Ihre Customer Journey zu planen, können Sie schnell Einblicke in die Leistung der verschiedenen Berührungspunkte gewinnen und Bereiche identifizieren, in denen Verbesserungen erforderlich sind. Diese Erkenntnisse können Sie dann nutzen, um die Strategie Ihres Unternehmens arbeitsgewohnheiten um ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu schaffen.

Darüber hinaus bieten die Vorlagen einen Ausgangspunkt für Unternehmen, die nicht über die Ressourcen oder internen Fähigkeiten verfügen, um ihre eigene Customer Journey Map von Grund auf zu entwerfen.

Was macht eine gute Customer Journey Mapping Vorlage aus?

Wenn Sie eine fantastische Customer Journey erstellen wollen, ist eine gute Vorlage der Schlüssel. Eine hervorragende Customer Journey sollte sowohl unterhaltsam als auch informativ sein und Ihren Kunden das Gefühl geben, dass sie während des gesamten Prozesses gut informiert und befähigt sind.

Ebenso sollte eine gute Vorlage für die Customer Journey einfach zu befolgen und zu verwenden sein und eine Struktur bieten, die sowohl für Sie als auch für Ihre Kunden sinnvoll ist.

Klar definierte Phasen: Eine gute Vorlage für die Customer Journey sollte klare und deutliche Phasen aufweisen, die die verschiedenen Berührungspunkte oder Interaktionen des Kunden mit Ihrem Unternehmen darstellen.

Eine gute Vorlage für die Customer Journey sollte klare und deutliche Phasen aufweisen, die die verschiedenen Berührungspunkte oder Interaktionen des Kunden mit Ihrem Unternehmen darstellen. Zeigt die Kundenperspektive : Die Vorlage sollte aus der Sicht des Kunden gestaltet sein und seine Bedürfnisse, Erwartungen und Schmerzpunkte in jeder Phase der Customer Journey hervorheben.

: Die Vorlage sollte aus der Sicht des Kunden gestaltet sein und seine Bedürfnisse, Erwartungen und Schmerzpunkte in jeder Phase der Customer Journey hervorheben. Grafische Darstellung: Die Vorlage sollte visuell ansprechend und leicht verständlich sein. Eine visuelle Darstellung der Customer Journey kann helfen, Bereiche zu identifizieren, in denen das Kundenerlebnis verbessert werden kann.

Die Vorlage sollte visuell ansprechend und leicht verständlich sein. Eine visuelle Darstellung der Customer Journey kann helfen, Bereiche zu identifizieren, in denen das Kundenerlebnis verbessert werden kann. Ist flexibel und anpassbar: Eine gute Vorlage für die Customer Journey sollte flexibel und anpassbar sein, um verschiedene Arten von Customer Journeys in unterschiedlichen Branchen oder Unternehmen zu berücksichtigen.

Eine gute Vorlage für die Customer Journey sollte flexibel und anpassbar sein, um verschiedene Arten von Customer Journeys in unterschiedlichen Branchen oder Unternehmen zu berücksichtigen. Enthält Metriken und Feedback: Die Vorlage sollte Folgendes enthalten geschäftsmetriken die den Erfolg jeder Phase der Reise messen, sowie Feedback-Mechanismen, die Kunden-Feedback und Verbesserungsvorschläge erfassen.

Die Vorlage sollte Folgendes enthalten geschäftsmetriken die den Erfolg jeder Phase der Reise messen, sowie Feedback-Mechanismen, die Kunden-Feedback und Verbesserungsvorschläge erfassen. Erleichtert die Zusammenarbeit: Die Vorlage sollte die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen innerhalb Ihres Unternehmens erleichtern, um ein konsistentes und nahtloses Erlebnis über alle Kundenkontaktpunkte hinweg zu gewährleisten.

Mit einer soliden Vorlage und einem customer Journey Mapping-Tool können Sie eine Customer Journey erstellen, die die Erwartungen Ihrer Kunden nicht nur erfüllt, sondern übertrifft. Und wenn Sie einen festen Fahrplan haben, dem Sie folgen können, wird der Prozess einfacher und effizienter als je zuvor.

Da die Customer Journey jedes Unternehmens ein wenig anders aussieht, haben wir 11 unserer bevorzugten Journey-Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle zusammengestellt.

1. ClickUp Customer Journey Map-Vorlage

die Customer Journey Map gibt Ihnen die Freiheit, Notizen zur Aufmerksamkeit, Überlegung und Konvertierung auf einer Pinnwand zu notieren

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo Sie mit Ihrer Customer Journey Map beginnen sollen, halten Sie es doch einfach mit ClickUp's Customer Journey Map Vorlage ?

Diese whiteboard-Stil vorlage wird der Lebenszyklus des Kunden von Anfang bis Ende dargestellt. Sie bietet Frageaufforderungen zu Kundenaktionen, Berührungspunkten, Erfahrungen und Lösungen und unterteilt die Reise in drei Hauptphasen:

Bekanntheit: Stufe 1 der Customer Journey, in der Kunden auf das Unternehmen und seine Produkte oder Dienstleistungen aufmerksam werden.

Stufe 1 der Customer Journey, in der Kunden auf das Unternehmen und seine Produkte oder Dienstleistungen aufmerksam werden. Betrachtung: Die zweite Phase der Customer Journey, in der die Kunden beginnen, das Unternehmen als mögliche Lösung für ihre Bedürfnisse in Betracht zu ziehen. In dieser Phase beginnen die Kunden möglicherweise, das Unternehmen und seine Produkte oder Dienstleistungen zu recherchieren, es mit anderen Optionen zu vergleichen und seine Merkmale und Vorteile zu bewerten.

Die zweite Phase der Customer Journey, in der die Kunden beginnen, das Unternehmen als mögliche Lösung für ihre Bedürfnisse in Betracht zu ziehen. In dieser Phase beginnen die Kunden möglicherweise, das Unternehmen und seine Produkte oder Dienstleistungen zu recherchieren, es mit anderen Optionen zu vergleichen und seine Merkmale und Vorteile zu bewerten. Conversion: Die letzte Phase der Customer Journey, in der Kunden eine Kaufentscheidung treffen und zu zahlenden Kunden werden.

Zu jeder Phase gibt es 6 vorbereitete Haftnotizen, aber die whiteboard-Arbeitsbereich können Sie auch zusätzliche Haftnotizen hinzufügen, freihändig zeichnen, Formen, Pfeile und Text hinzufügen und Links zu Dokumenten, Websites, Figma-Dateien und Google Workspace-Anwendungen einfügen.

Insgesamt bietet diese Vorlage eine umfassende Roadmap der Customer's Journey und hilft Unternehmen bei der Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten.

2. ClickUp Agency Client Health Tracker von Zenpilot

Mit dieser anpassbaren Vorlage von ZenPilot und ClickUp sind Sie den Kundenbedürfnissen immer einen Schritt voraus und steigern die Kundenzufriedenheit

Bleiben Sie den Bedürfnissen Ihrer Kunden voraus und steigern Sie die Kundenzufriedenheit mit dem ClickUp Agency Client Health Tracker von ZenPilot . Mit dieser anpassbaren Vorlage können Sie den Zustand Ihrer Kundenbeziehungen nachverfolgen, Kontodetails verwalten und vieles mehr - alles an einem praktischen Ort.

Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Kundenreise von Anfang bis Ende einfach visualisieren. Mit den anpassbaren Feldern, der benutzerfreundlichen Oberfläche und den leistungsstarken Nachverfolgungsfunktionen können Sie Ihre Kundenbeziehungen ganz einfach verwalten und deren Bedürfnisse stets im Blick behalten.

Der ClickUp Agency Client Health Tracker von Zenpilot beinhaltet:

8 vorkonfigurierte Ansichten

14 benutzerdefinierte Felder

Eingebaute Funktionen zur Aktivitätsverfolgung

3. ClickUp User Story Mapping Vorlage

die Story-Mapping-Vorlage hilft Ihnen bei der Erstellung von Kunden-Personas und der Erstellung einzigartiger Kundengeschichten für jede Persona

Beim Customer Journey Mapping wird die Reise eines Benutzers von der Wahrnehmung über die Überlegung bis hin zur Konversion in kleinere Teile und Phasen unterteilt und dann auf einer visuellen Karte dargestellt. Dieser Prozess ermöglicht es Unternehmen, ein besseres Verständnis der Kundenperspektive zu erlangen und Bereiche zu identifizieren, in denen das Nutzererlebnis verbessert werden kann.

Wenn das etwas ist, was Ihr Unternehmen braucht, ClickUp's User Story Mapping Vorlage ist für Sie!

Während des Prozesses des User Story Mappings, funktionsübergreifende Teams arbeiten zusammen, um die verschiedenen Phasen der User Journey zu identifizieren. Dies kann die Identifizierung von Buyer Personas, Benutzeraktivitäten, Benutzerschritten und mehr beinhalten.

Unsere Vorlage nutzt die gleichen Whiteboard-Funktionen wie unsere Customer Journey Mapping-Vorlage, nur mit einem anderen Layout und vorausgefüllten Feldern speziell für das Story Mapping.

Funktionalität: Die gesamte Flexibilität unseres regulären Whiteboard-Arbeitsbereichs. Sie haben die Möglichkeit, Haftnotizen hinzuzufügen oder zu entfernen, Links zu Dokumenten und Websites zu erstellen, Fotos, Formen, Pfeile und Text hinzuzufügen und sogar freihändig zu zeichnen.

Die gesamte Flexibilität unseres regulären Whiteboard-Arbeitsbereichs. Sie haben die Möglichkeit, Haftnotizen hinzuzufügen oder zu entfernen, Links zu Dokumenten und Websites zu erstellen, Fotos, Formen, Pfeile und Text hinzuzufügen und sogar freihändig zu zeichnen. Benutzerhandbuch: Die Schritte auf der linken Seite zeigen Ihnen, wie Sie die Vorlage verwenden, und es gibt vorgefertigte Abschnitte für Benutzeraktivitäten, Benutzerschritte, Veröffentlichungen und Kunden-Personas.

Durch die Schaffung eines gemeinsamen Verständnisses der User's Journey können Unternehmen effektivere Lösungen und Produkte entwickeln, die den Bedürfnissen ihrer Kunden besser entsprechen.

4. ClickUp Empathie-Karte Whiteboard Vorlage

die Vorlage für die Empathiekarte hilft Ihnen, die Schmerzpunkte, Bedürfnisse und Gefühle Ihrer Kunden besser zu verstehen

Empathie-Mapping ermöglicht es Teams, ein tieferes Verständnis für ihre Kunden zu gewinnen. Wie eine Benutzer-Persona , empathie-Karten stellen ein bestimmtes Kundensegment oder -profil dar. Sie sollen Teams helfen, Empathie zu entwickeln und sich mit den Bedürfnissen, Gefühlen, Gedanken und Motivationen ihrer Kunden zu identifizieren. ClickUp's Empathie-Karte Whiteboard-Vorlage ermöglicht es Teammitgliedern, Erkenntnisse und Beobachtungen über das Verhalten, die Erfahrungen und die Herausforderungen ihrer Kunden auszutauschen. Durch die Verwendung einer user Persona-Vorlage und eine visuelle Darstellung der Kundenperspektive zu erstellen, können Teams ein besseres Verständnis für die emotionalen und psychologischen Zustände ihrer Kunden entwickeln, was letztlich zu kundenorientierteren Lösungen führt.

Die Vorlage besteht aus 6 Abschnitten, die Ihnen helfen sollen, Ihre Customer Journeys zu verstehen:

Denken und Fühlen: Die Sorgen und Hoffnungen des Kunden, was für ihn einen Unterschied macht und was seine Denkweise und sein Charakter über ihn verraten

Die Sorgen und Hoffnungen des Kunden, was für ihn einen Unterschied macht und was seine Denkweise und sein Charakter über ihn verraten Sehen: Das Umfeld, der Markt und die kulturellen Präferenzen des Kunden

Das Umfeld, der Markt und die kulturellen Präferenzen des Kunden Hören: Was Beeinflusser, Freunde/Familie und Chef/Kollegen/Kollegen dem Kunden sagen

Was Beeinflusser, Freunde/Familie und Chef/Kollegen/Kollegen dem Kunden sagen Sagen und Tun: Das Verhalten des Kunden gegenüber anderen, sein Auftreten in der Öffentlichkeit und sein Erscheinungsbild

Das Verhalten des Kunden gegenüber anderen, sein Auftreten in der Öffentlichkeit und sein Erscheinungsbild Schmerzen: Ängste und Frustrationen des Kunden

Ängste und Frustrationen des Kunden Gewinn: Die Wünsche, Bedürfnisse und Erfolgsmaßstäbe des Kunden

Die Whiteboard-Vorlage Empathiekarte ist ein unverzichtbares Werkzeug für jedes Team, das seine Kunden besser verstehen möchte. Sie kann aber auch intern für HR-Teams verwendet werden, die ihre Mitarbeiter besser verstehen wollen. Erwägen Sie die Implementierung von Empathie-Mapping in Ihr HR-Software oder machen Sie das Mapping von Mitarbeitern zu einer Ihrer HR-Ziele .

5. ClickUp Kundenerfolgsplan Vorlage

verwenden Sie die Vorlage für den Kundenerfolgsplan, um schnell zu sehen, wo sich jeder Kunde in Ihrer Pipeline befindet

Kundenerfolg ist ein wesentlicher Aspekt für die Erhaltung und den Ausbau eines loyalen Kundenstamms für jedes Unternehmen. A plan für den Kundenerfolg ist ein wichtiges Instrument das Ihnen helfen kann, ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten, das zu langfristiger Kundenzufriedenheit und -treue führt. ClickUp's Kundenerfolgsplan-Vorlage ist eine einfache Möglichkeit, wichtige Kundeninformationen an einem einzigen Ort zu visualisieren, um die Effizienz zu steigern und den Kundensupport zu beschleunigen.

Filter nach Status: Zeigen Sie schnell alle Kundeninformationen an, je nachdem, wo sich der Kunde in Ihrer Pipeline befindet - entweder "Onboarding", "Laufend", "Retention", "In der Warteschleife", "Abgeschlossen" oder "Inaktiv"

Zeigen Sie schnell alle Kundeninformationen an, je nachdem, wo sich der Kunde in Ihrer Pipeline befindet - entweder "Onboarding", "Laufend", "Retention", "In der Warteschleife", "Abgeschlossen" oder "Inaktiv" Schnellansicht wichtig Kundeninformationen : Kundenname, Telefonnummer, E-Mail, Standort, Art der Dienstleistung, vereinbarter Preis, Fortschrittsanzeige in Prozent und Anhang zum Vertrag

: Kundenname, Telefonnummer, E-Mail, Standort, Art der Dienstleistung, vereinbarter Preis, Fortschrittsanzeige in Prozent und Anhang zum Vertrag Unteraufgaben hinzufügen: Fügen Sie der Kundenkarte benutzerdefinierte Unteraufgaben hinzu, und überprüfen Sie visuell, wie viele Aufgaben direkt unter dem Namen des Kunden erledigt wurden.

Mit dieser Vorlage können Sie aus der Vogelperspektive sehen, wo sich jeder Kunde in Ihrem Lebenszyklus befindet und welche Aufgaben noch erledigt werden müssen, damit er zur nächsten Phase übergehen kann. So haben Sie Verantwortlichkeit und Übersicht in einer einzigen Ansicht.

6. ClickUp Stimme des Kunden Vorlage

die Vorlage "Die Stimme des Kunden" hilft Ihnen, die Frustrationen Ihrer Kunden besser zu verstehen, damit Sie Lösungen entwickeln können

In der heutigen wettbewerbsintensiven Geschäftswelt ist ein erstklassiger Kundenservice wichtig für den Erfolg eines jeden Unternehmens. Um dies zu erreichen, müssen Sie die Bedürfnisse, Erwartungen und Vorlieben Ihrer Kunden genau kennen. Das ist der Punkt ClickUp's Vorlage "Stimme des Kunden kommt rein.

Diese Vorlage hilft Ihnen, Einblicke in die Erfahrungen Ihrer Kunden zu gewinnen und Ihre Kundenzufriedenheit insgesamt zu verbessern. Sie erfasst kundenfeedback über verschiedene Kanäle wie Umfragen, Fallstudien, soziale Medien, Interaktionen mit dem Kundendienst und Online-Rezensionen und hilft Ihnen dann, eine Lösung zu finden.

Stimme des Kunden: Hier können Sie einen Auszug aus einer Kundenbewertung oder einem Kundenfeedback einfügen (z. B. "Dieses Produkt ist zu schwierig zu bedienen")

Hier können Sie einen Auszug aus einer Kundenbewertung oder einem Kundenfeedback einfügen (z. B. "Dieses Produkt ist zu schwierig zu bedienen") Bedürfnis des Kunden: Hier ist Platz, um zu interpretieren, was der Kunde sucht, das er aufgrund der Beschwerde nicht bekommt (z. B. "Der Kunde braucht eine leichter verständliche Anleitung")

Hier ist Platz, um zu interpretieren, was der Kunde sucht, das er aufgrund der Beschwerde nicht bekommt (z. B. "Der Kunde braucht eine leichter verständliche Anleitung") Lösung: Hier ist Platz, um festzulegen, wie Sie das Bedürfnis des Kunden erfüllen (z. B. "bieten Sie alternative Anleitungen per Video-Walkthrough und Online-Aufzeichnungen an")

Dieses "Problem-Bedarf-Lösung"-Format kann Ihnen helfen, die Kundenzufriedenheit zu verbessern und die Kundenbindung zu erhöhen. Wenn Kunden das Gefühl haben, dass ihre Meinung gehört wird und sie sehen, dass auf ihr Feedback reagiert wird, sind sie eher bereit, Ihrer Marke treu zu bleiben und Ihr Unternehmen weiterzuempfehlen.

7. ClickUp Kundenproblem Erklärung Vorlage

verwenden Sie die Vorlage für die Problemdarstellung, um die Herausforderungen Ihres Kunden zu identifizieren und erstellen Sie einen Plan um ihnen zu helfen, sie zu überwinden

Es gibt zahlreiche Gründe, warum ein Produkt oder eine Dienstleistung die Erwartungen des Kunden nicht erfüllen kann. Deshalb ist es so wichtig, dass Sie sich die Zeit nehmen, um die Herausforderungen und Probleme Ihrer Kunden zu verstehen. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist die Verwendung von ClickUp's Kundenproblem-Statement-Vorlage um Kundenprobleme zu erfassen und Strategien zu deren Lösung zu entwickeln.

Der Kunde vorlage für eine Problemstellung umfasst 5 Abschnitte:

Kundenprofil: Hier fügen Sie eine Beschreibung des Kunden und persönliche Informationen ein, um zu ermitteln, in welche Segmente dieser Kunde passt.

Hier fügen Sie eine Beschreibung des Kunden und persönliche Informationen ein, um zu ermitteln, in welche Segmente dieser Kunde passt. Kundenziele: Hier schreiben Sie, was Ihr Kunde mit Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung zu erreichen hofft.

Hier schreiben Sie, was Ihr Kunde mit Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung zu erreichen hofft. Kundenhemmnisse : Hier listen Sie alle Hindernisse auf, die zwischen Ihrem Kunden und seinen Zielen stehen.

Hier listen Sie alle Hindernisse auf, die zwischen Ihrem Kunden und seinen Zielen stehen. Barrier root cause : Hier stellen Sie fest, welches tiefere Problem die Hindernisse verursacht.

Hier stellen Sie fest, welches tiefere Problem die Hindernisse verursacht. Emotionale Auswirkung: Hier schreiben Sie Ihren Plan, um die Schmerzpunkte anzugehen und dem Kunden zu helfen, seine Ziele zu erreichen.

Diese Vorlage hilft Ihnen, die Frustrationen und Probleme Ihrer Kunden zu klären, um sie besser zu verstehen, die Geschäftsabläufe und Produkte zu verbessern, um den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, und Ihr Team zu schulen, damit es zu einfühlsamen Kundenvertretern wird.

8. ClickUp Onboarding-Vorlage für Kunden

die Vorlage für die Kundeneinführung hilft Ihnen, die Aufgaben zu verfolgen, die Sie erledigen müssen, um jeden neuen Kunden vollständig in Ihrem Unternehmen einzurichten

Eine gut organisierte Kundeneinführung ist sowohl für den Erfolg der neuen Kunden als auch für den des Unternehmens von entscheidender Bedeutung.

Gut kundeneinführung kann zu höherer Kundenzufriedenheit, Kundenbindung, Upselling- und Cross-Selling-Möglichkeiten und langfristiger Markentreue führen. Auf der anderen Seite kann eine negative Erfahrung zu Frustration und Abwanderung des Kunden führen. Verwenden Sie ClickUp's Vorlage für die Kundeneinführung um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen von den Vorteilen profitiert - und die Fallstricke vermeidet.

Die Vorlage bietet 4 voreingestellte Onboarding-Phasen (diese können jedoch nach Ihren Bedürfnissen bearbeitet werden):

Willkommensgeschenk: Die erste Stufe umfasst das Versenden einer Willkommens-E-Mail, eines Geschenks und zusätzlicher Informationen an einen neuen Kunden.

Die erste Stufe umfasst das Versenden einer Willkommens-E-Mail, eines Geschenks und zusätzlicher Informationen an einen neuen Kunden. Teamzuweisung: Die zweite Phase umfasst die Zuweisung einer Person oder eines Teams, die den neuen Kunden betreuen und unterstützen.

Die zweite Phase umfasst die Zuweisung einer Person oder eines Teams, die den neuen Kunden betreuen und unterstützen. Onboarding-Fragebogen: Die dritte Phase umfasst das Versenden einer Reihe von Fragen an den neuen Kunden, die Rücksendung der Antworten und die Überprüfung der Antworten.

Die dritte Phase umfasst das Versenden einer Reihe von Fragen an den neuen Kunden, die Rücksendung der Antworten und die Überprüfung der Antworten. Einführungsgespräch: Die vierte Phase umfasst die Planung und Durchführung eines Einführungsgesprächs mit dem neuen Kunden.

Jede Phase bietet Felder für den Namen des neuen Kunden, den Beauftragten, die Prioritätsstufe und die Kontaktinformationen des Kunden, datum des Onboarding-Anrufs , Dienstleistungen und Kundentyp, sowie Unteraufgaben innerhalb jeder Phase. Beachten Sie, dass diese Vorlage speziell für das Onboarding von Kunden gedacht ist - wir haben jedoch viele großartige Ressourcen auf onboarding von Mitarbeitern und begrüßung neuer Mitarbeiter auch!

9. ClickUp Kundenservice Eskalation Vorlage

verwenden Sie diese Vorlage, um alle Kundendienstanfragen und -wünsche zu verfolgen und zu verwalten

Bereitstellung von hervorragender Kundenservice kann ein Unternehmen von seinen Mitbewerbern abheben und einen treuen Kundenstamm schaffen. Doch auch die besten Kundendienstteams können mit schwierigen Situationen konfrontiert werden, die eine Eskalation an höhere Managementebenen erfordern. Dies ist der Punkt ClickUp's Kundenservice Eskalationsvorlage kommt herein.

Mit dieser Vorlage können Sie alle Kundenservice-Tickets in einer einzigen Ansicht sowie zusätzliche Ansichten für den Tier-Support und die Teamkapazität anzeigen. Die Tickets sind nach neuen Tickets, Tier 1, Tier 2 und darüber hinaus geordnet, je nach Bedarf des Kunden.

Jeder Supportbereich verfügt über das folgende Feld, um Ihrem Supportteam den Kontext zu liefern, den es zur Lösung von Kundenproblemen benötigt.

Aufgabenname: Das Thema des Problems oder der Anfrage (z. B. "Anfrage zur Produktdemo" oder "Rückerstattungsstatus").

Das Thema des Problems oder der Anfrage (z. B. "Anfrage zur Produktdemo" oder "Rückerstattungsstatus"). Benutzerdefinierte Aufgaben-ID: Zur einfachen Kategorisierung, Identifizierung und Verfolgung von Support-Tickets.

Zur einfachen Kategorisierung, Identifizierung und Verfolgung von Support-Tickets. Zuweiser: Um der Anfrage einen bestimmten Support-Mitarbeiter zuzuweisen. Die Daten des Empfängers können später abgerufen werden, um die Mitarbeiter zu unterstützenleistungsüberprüfungen.

Um der Anfrage einen bestimmten Support-Mitarbeiter zuzuweisen. Die Daten des Empfängers können später abgerufen werden, um die Mitarbeiter zu unterstützenleistungsüberprüfungen. Kundeninformationen: Einschließlich Name, Telefonnummer, E-Mail, Adresse, Bestell-ID und Nachricht der Supportanfrage.

Einschließlich Name, Telefonnummer, E-Mail, Adresse, Bestell-ID und Nachricht der Supportanfrage. Problemkategorie: Zur Identifizierung der Art des vom Kunden angeforderten Supports (z. B. Rückerstattung, Folgemeldung, Ersatz, usw.).

Zur Identifizierung der Art des vom Kunden angeforderten Supports (z. B. Rückerstattung, Folgemeldung, Ersatz, usw.). Anlagepunkte: Optionale Felder zur Erfassung von Bildern oder Dateien, die der Kunde zur Verfügung stellt, und zum Anhängen einer Kopie der Quittung.

Optionale Felder zur Erfassung von Bildern oder Dateien, die der Kunde zur Verfügung stellt, und zum Anhängen einer Kopie der Quittung. Auswirkungsgrad: Um festzustellen, wie kritisch oder dringend die Lösung dieser Aufgabe ist.

Die schnelle und organisierte Bearbeitung von Eskalationsanfragen des Kundendienstes kann die Kundenzufriedenheit erhöhen, die Kundenabwanderung verringern, die Effizienz steigern, die Kommunikation verbessern und wertvolle Daten für folgende Zwecke liefern kontinuierliche Verbesserung .

10. SlidesGo PowerPoint Vorlage für Customer Journey Mapping

Über SlidesGo

Wir sind der Meinung, dass ClickUp die besten Vorlagen für die Customer Journey anbietet, aber wir wissen auch, dass man sich manchmal nicht aussuchen kann, mit welcher Software man sein Geschäft betreibt. Für diejenigen, die mit Microsoft-Lösungen arbeiten müssen, bietet SlidesGo eine Customer Journey Map Vorlage um Ihnen zu helfen, den Lebenszyklus Ihrer Kunden zu verfolgen.

Dieses Folienpaket enthält übersichtliche, meist visuelle Vorlagen zur Verwendung in Präsentationen sowie einige detailliertere Journey Maps, die Sie durch die Phasen Bekanntheit, Akquisition, Service und Kundentreue führen. Dieser Download enthält:

Vielfältige Optionen: 30 verschiedene 100% editierbare Infografiken und Customer Journey Maps

30 verschiedene 100% editierbare Infografiken und Customer Journey Maps Gängigste Formatgröße: Widescreen 16:9 Format für alle Bildschirmtypen

Widescreen 16:9 Format für alle Bildschirmtypen Benutzerhandbuch: Zusätzliche Informationen und Anweisungen zur Anpassung der Grafiken

Diese Vorlagen sind nicht ganz so detailliert und vielfältig wie die ClickUp-Optionen, aber wenn Sie ein schnelles Slide Deck für eine Präsentation erstellen möchten, sind sie eine perfekte Lösung.

11. SidesGo Google Slides Customer Journey Map Vorlage

Über SlidesGo

Wenn Ihr Unternehmen Google Workspace verwendet und Sie Ihre Customer Journey-Vorlagen innerhalb der Google-Familie halten müssen, sind diese SlidesGo Google Slides Customer Journey Map-Vorlagen sind für Sie.

Es ist wichtig, ein umfassendes Verständnis der Bedürfnisse, Meinungen, Motivationen, Zweifel und Interaktionen Ihrer Kunden mit Ihrem Produkt zu haben. Diese gründliche Analyse der Kundenerfahrung ist ein entscheidender Aspekt der Produktentwicklung. Diese Infografik wurde erstellt, um Sie bei diesen Studien zu unterstützen.

Dieser Download enthält:

Vielfältige Optionen: 32 verschiedene 100% editierbare Infografiken und Customer Journey Maps

32 verschiedene 100% editierbare Infografiken und Customer Journey Maps Gängigste Formatgröße: Widescreen 16:9 Format für alle Bildschirmtypen

Widescreen 16:9 Format für alle Bildschirmtypen Benutzerhandbuch: Zusätzliche Informationen und Anweisungen zur Anpassung der Grafiken

Diese Infografiken sind einfach zu verwenden und können jede Präsentation über Kundenerfahrungsstudien aufwerten. Sie sind zwar für Google Slides konzipiert, können aber auch für Microsoft PowerPoint heruntergeladen werden.

Wie erstellt man eine Customer Journey Map?

Da Sie nun eine Vielzahl von Vorlagen zur Auswahl haben, fragen Sie sich vielleicht, wie Sie eine Customer Journey Map erstellen können. Hier sind einige einfache Schritte, die Sie befolgen können:

Identifizieren Sie Ihre Zielgruppe: Der erste Schritt zur Erstellung einer erfolgreichen Customer Journey Map besteht darin, zu wissen, wer Ihre Kunden sind. Ermitteln Sie die demografischen Daten, Interessen und Probleme Ihrer bestehenden und potenziellen Kunden. Dies wird Ihnen helfen, ihre Bedürfnisse und Motivationen zu verstehen. Zeichnen Sie die Phasen Ihrer Customer Journey auf: Zeichnen Sie als nächstes die verschiedenen Phasen auf, die ein Kunde durchläuft, wenn er mit Ihrer Marke interagiert. Dazu gehören in der Regel Bekanntheit, Erwägung, Kauf, Bindung und Befürwortung. Sammeln Sie Daten: Um eine genaue Customer Journey Map zu erstellen, sammeln Sie Daten aus verschiedenen Quellen wie Umfragen, Interviews und Feedback. So erhalten Sie ein besseres Verständnis für die Erfahrungen Ihrer Kunden. Erstellen Sie Personas: Entwickeln Sie fiktive Charaktere, die die verschiedenen Kundentypen repräsentieren, die Sie haben. Diese Personas sollten auf realen Daten beruhen und Ihnen dabei helfen, sich in Ihre Kunden einzufühlen, um ein tieferes Verständnis ihrer Reise zu erlangen. Analysieren Sie Emotionen: Die Emotionen der Kunden spielen eine entscheidende Rolle bei der Darstellung ihrer Reise. Ermitteln Sie, wie sie sich in den einzelnen Phasen der Reise fühlen, und notieren Sie alle Schmerzpunkte oder Momente der Freude. Dies kann Ihnen helfen, das Gesamterlebnis der Kunden zu verbessern. Zeichnen Sie die Karte auf: Zeichnen Sie schließlich alle Phasen, Berührungspunkte und Emotionen auf einer visuellen Karte auf, um ein klares Verständnis Ihrer Customer Journey zu erhalten. Auf diese Weise können Sie verbesserungswürdige Bereiche identifizieren und Ihre Strategien auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden abstimmen.

Optimieren Sie Ihren Workflow mit Customer Journey-Vorlagen

Customer Journey-Vorlagen sind ein wertvolles Instrument für Unternehmen, die den Lebenszyklus ihrer Kunden effizient abbilden und verfolgen möchten. Mithilfe dieser Vorlagen können Unternehmen Möglichkeiten zur Verbesserung des Kundenerlebnisses erkennen und auf dem heutigen Markt wettbewerbsfähig bleiben.

Wir sind vielleicht voreingenommen, aber wir glauben, dass der einfachste Weg, mit Customer Journey Mapping zu beginnen, die Nutzung von ClickUp ist. Mit dem ClickUp-Arbeitsbereich können Sie Ihren Kundenlebenszyklus einfach visualisieren, und unsere Vorlagen helfen Ihnen, ihn schnell und intuitiv zu organisieren, egal ob Sie alleine oder als Teil eines größeren Teams arbeiten. Und wenn Sie mit anderen Mitarbeitern zusammenarbeiten müssen, können Sie mit ClickUp ganz einfach Feedback einholen.

Der Einstieg in ClickUp ist kostenlos, also testen Sie uns noch heute um zu sehen, wie Sie mit ein wenig Planung im Vorfeld Ihre Produktion langfristig maximieren können.