16 Beste Software für digitale Whiteboards zur Förderung der Teamzusammenarbeit

Können wir uns einen Moment Zeit nehmen und einen Applaus für die klassischen Whiteboards der alten Schule aussprechen? Die Tafeln aus unserer Kindheit? Diejenigen, die mit Magneten, Markern, gemusterten Papierrändern und - aus irgendeinem Grund - einer übermäßigen Menge an Malerband bedeckt sind?

Ich werde nicht lügen, ich dachte immer, dass diese Tafeln immer eine gute Stimmung sind.

Sie mussten genug Persönlichkeit haben, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, sauber genug, um funktional zu sein, und lustig genug, damit die Schüler etwas dazu beitragen wollen.

Rückblickend war das eine große Herausforderung für diese Whiteboards der ersten Generation. Dennoch haben sie es geschafft und eine weit verbreitete Besessenheit ausgelöst, die Jahrzehnte später dazu beigetragen hat, die Fernarbeit, wie wir sie kennen, zu revolutionieren - aber dazu gleich mehr.

Die Unterschiede zwischen der Verwendung von Whiteboards in einem Klassenzimmer und in einem Produktentwicklungsteam mögen offensichtlich sein, aber was ich damit sagen will, ist, dass Whiteboards zeitlos und vielseitig sind.

Und durch das Aufkommen von Whiteboard-Software sind sie auch extrem leistungsfähig.

Warum Whiteboard-Software?

Einer der größten Vorteile der virtuellen Whiteboard-Software ist die Darstellung und Verwaltung von fast jedes Projekt visuell darzustellen . Das macht es für Ihre Mitarbeiter interessanter und auch für Menschen, die anders arbeiten und lernen, leichter zugänglich.

Und haben Sie schon einmal jemanden sagen hören: "Ich kann es Ihnen besser zeigen, als ich es Ihnen sagen kann", und dann hat er Sie mit Zeichnungen umgehauen, die eine Idee viel klarer vermitteln als jeder Absatz es könnte?

Das liegt daran, dass unser Gehirn so gebaut ist, dass es mehrere Bilder auf einmal verarbeiten kann - und deshalb sind Mockups für Designer und Produktteams so wichtig!

Digitale Whiteboards ermöglichen es dem gesamten Team, das Gesamtbild des Ideenfindungsprozesses und darüber hinaus zu sehen, was letztlich zu besseren Ergebnissen führt kommunikation und Zusammenarbeit im Team von Anfang bis Ende.

Und da die Beliebtheit von Teams, die permanent an einem anderen Ort arbeiten, ständig zunimmt, ist die Arbeit, die Sie leisten müssen, um Ihr Team zu engagieren und einen konstruktiven Kommunikationsfluss aufrechtzuerhalten, nie getan.

Der Ausgangspunkt der Whiteboard-Software ist eine leere Tafel, die auch die Kreativität in den Teams fördert brainstorming-Prozess durch die Abkehr von textbasierten Informationsmodellen oder dokumentenlastigen Verfahren.

Die Nachfrage nach leistungsfähiger Whiteboard-Software boomt. Umso wichtiger ist es, dass Sie Ihre Hausaufgaben machen, bevor Sie sich für Ihr nächstes Whiteboard-Tool entscheiden.

Zum Glück habe ich eine Lösung für Sie 🙂

Ich habe jedes auf dem Markt erhältliche Tool recherchiert, getestet, verglichen und geprüft, um Ihnen die ultimative Liste der besten Whiteboard-Software zu präsentieren - mit einer Rangliste, damit Sie wie ein Profi brainstormen können.

Es gibt zwar eine Vielzahl von digitalen Whiteboards, aber sie sind nicht alle gleich! Lesen Sie sorgfältig und berücksichtigen Sie Ihre Bedürfnisse, um sicherzustellen, dass Sie das Brainstorming-Tool Ihrer Träume verwenden.

1. ClickUp

Erstellen Sie klare strategische Pläne mit ClickUp Whiteboards

ClickUp ist ein All-in-One-Produktivitätswerkzeug für Teams aus verschiedenen Branchen, um Projekte zu verwalten, intelligenter zusammenzuarbeiten und die gesamte Arbeit an einem Ort zusammenzuführen. Ob Sie nun Teil eines Teams sind groß angelegten Unternehmensteams die Anpassungsmöglichkeiten von ClickUp sind flexibel und leistungsstark genug, um Ihr Arbeitspensum zu verwalten, Projektaktualisierungen zu überwachen und mit dem Team zu kommunizieren - ganz gleich, welchen Projektstil Sie verwenden.

ClickUp ist bekannt für seinen großen Funktionsumfang, zu dem jetzt auch seine brandneue Whiteboards werkzeug!

Angekündigt und im November 2021 als Beta-Version veröffentlicht, sind die Whiteboards jetzt offiziell live! Dies war eine der am meisten gewünschten Funktionen von ClickUp-Benutzern und ist derzeit die einzige kollaboratives Whiteboard das es Teams ermöglicht, Ideen in Echtzeit direkt in umsetzbare Projekte zu verwandeln. So ist es nur natürlich, dass ClickUp Whiteboards in unseren Herzen und auf dieser Liste den ersten Platz einnehmen.

🥰 Unsere bevorzugten Whiteboard-Funktionen

Wenn Sie lieben ClickUp Mind Maps , dann werden Sie lieben ClickUp-Whiteboards . Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Freiheit, nach Herzenslust zu kritzeln, zu zeichnen und zu kreieren, ohne dass Ihnen jemals der Platz ausgeht - und diese Ideen dann sofort mit Ihrem Arbeitsablauf zu verbinden

Zeichnen, Objekte hinzufügen und Ideen verbinden

Erstellen Sie detaillierte Flussdiagramme, ausführliche Projektpläne und Brainstorming auf einer unendlichen Leinwand. Mit vielen Objekten und Farben können Sie Ideen entwickeln und alles miteinander verbinden!

Stil und Struktur hinzufügen

Fügen Sie formatierte und stilisierte Inhalte wie Text, Formen, Notizen, Bilder und andere Mediendateien zu Whiteboards hinzu.

Aufgaben erstellen und hinzufügen

Verwandeln Sie Ideen in Aktionen mit nur einem Klick! Fügen Sie bestehende Aufgaben zu Ihrem Canvas hinzu oder erstellen Sie neue Aufgaben, um sicherzustellen, dass zwischen Ideenfindung und Ausführung nichts vergessen wird.

Gemeinsam zusammenarbeiten

Sehen Sie, wer dieses Whiteboard anschaut und welche Änderungen in Echtzeit vorgenommen werden! Mit demselben echtzeit-Zusammenarbeit mit der von ClickUp Docs bekannten und geschätzten Power können Sie jetzt Ideen brainstormen und Projekte gleichzeitig planen, so als ob Sie sich gemeinsam in einem Raum befänden.

zeichnen Sie Verbindungen und verknüpfen Sie Objekte miteinander, um gemeinsam mit Ihrem Team in ClickUp Whiteboards Roadmaps oder Workflows aus Ihren Ideen zu erstellen

Mehr von ClickUp Whiteboards zu lieben

Jede Menge Integrationen zur Verbesserung Ihrer aktuellen Prozesse

Datenschutz- und Freigabeberechtigungen zur einfachen Freigabe Ihres Brainstormings für das Team, Stakeholder oder eine Gruppe Ihrer Wahl

Neun Vorlagen für Flussdiagramme,konzept-Mapping, Retrospektiven, Brainwriting und unser persönlicher Favorit, Animal Drawing Battle - das kreative Eisbrecherspiel, das Ihrem Team noch gefehlt hat. Wählen Sie eines ausClickUp's wachsende Bibliothek von Vorlagen hilft Ihnen, das Beste aus Ihrem Whiteboard zu machen, selbst wenn es Ihr erstes ist.

Preisgestaltung

Einer der größten Vorteile von ClickUp Whiteboards ist, dass Sie den Funktionsreichtum von ClickUp und die Flexibilität von Whiteboards erhalten, ohne Ihr Budget zu belasten.

Für immer kostenlos: Jede Menge leistungsstarke Whiteboards-Funktionen, unbegrenzte Aufgaben und Mitglieder, 100 MB Speicherplatz und mehr

Jede Menge leistungsstarke Whiteboards-Funktionen, unbegrenzte Aufgaben und Mitglieder, 100 MB Speicherplatz und mehr Unbegrenzt ($7 pro Mitglied, pro Monat): Unbegrenzter Speicherplatz, unbegrenzte Integrationen, unbegrenzte Dashboards, agiles Reporting und mehr

Unbegrenzter Speicherplatz, unbegrenzte Integrationen, unbegrenzte Dashboards, agiles Reporting und mehr Business ($12 pro Mitglied, pro Monat): Google SSO, unbegrenzte Teams, benutzerdefinierte Exporte, erweiterte öffentliche Freigabe, erweiterte Automatisierungen und mehr

Google SSO, unbegrenzte Teams, benutzerdefinierte Exporte, erweiterte öffentliche Freigabe, erweiterte Automatisierungen und mehr Business Plus ($19 pro Mitglied, pro Monat): Unteraufgaben in mehreren Listen, benutzerdefinierte Rollenerstellung, benutzerdefinierte Berechtigungen, erweiterte Automatisierungen und API, und mehr

Unteraufgaben in mehreren Listen, benutzerdefinierte Rollenerstellung, benutzerdefinierte Berechtigungen, erweiterte Automatisierungen und API, und mehr Enterprise (preise erhalten Sie vom Vertrieb): White-Label-Marketingunternehmens-API, geführte Einarbeitung, engagierter Erfolgsmanager

Bewertungen

G2: 4.7/5 (5,500+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

2. Miro

via Miro

Man sagt, dass echter Erfolg erst dann beginnt, wenn man anfängt, andere Menschen anzufeuern. Und weißt du was, Miro ist cool. Da, ich habe es gesagt! Es ist eine kollaborative Whiteboard-Software, die es wirklich in sich hat, wenn es darum geht funktionen für Mindmapping und konstruktive Brainstorming-Sitzungen .

Die intuitiven Whiteboards von Miro wurden für verschiedene Arten von Teams entwickelt und ermöglichen es Ihnen, Ideen visuell zu präsentieren, asynchron zu kommunizieren, Besprechungen zu erleichtern und organigramme gemeinsam zu erstellen ohne dass der Platz knapp wird.

Unsere bevorzugten Miro-Funktionen

Eingebaute Video- und Chatfunktion mit @mentions

Hunderte von vorgefertigten und benutzerdefinierten Vorlagen sind verfügbar

Interaktive Präsentationen mit dem Präsentationsmodus, der es dem Präsentator ermöglicht, in wichtige Bereiche seines Whiteboards zu zoomen und die anderen zu beteiligen

✅ Miro-Profis

Zahlreiche Vorlagen und Funktionen machen Miro-Whiteboards vielseitig einsetzbar für Teams in verschiedenen Branchen

Leistungsstarke und intuitive Tools für Zusammenarbeit und Präsentation

Integrierbar mit zahlreichen anderen Tools, einschließlich ClickUp !

❌ Miro cons

Fehlender nativer Zeiterfasser

Die vielen Funktionen können die Erfahrung überwältigend machen

Begrenzte Funktionen in der kostenlosen Version und teure kostenpflichtige Optionen

Miro Preise

Kostenlos: Unbegrenzte Anzahl von Teammitgliedern, drei bearbeitbare Boards, Kernintegrationen, vorgefertigte Vorlagen, einfache Verwaltung der Aufmerksamkeit

Unbegrenzte Anzahl von Teammitgliedern, drei bearbeitbare Boards, Kernintegrationen, vorgefertigte Vorlagen, einfache Verwaltung der Aufmerksamkeit Team ($8 pro Mitglied, pro Monat): unbegrenzte Boards, unbegrenzte Besucher, benutzerdefinierte Vorlagen, Projekte und private Boards

unbegrenzte Boards, unbegrenzte Besucher, benutzerdefinierte Vorlagen, Projekte und private Boards Business ($16 pro Mitglied, pro Monat): unbegrenzte Gäste, Smart Diagramming, SSO

unbegrenzte Gäste, Smart Diagramming, SSO Enterprise (Preise auf Anfrage): Sicherheit und Compliance auf Unternehmensebene, Data Governance, zentrale Kontoverwaltung und Einblicke sowie Premium-Support

Miro-Kundenbewertungen

G2: 4.8/5 (4.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (900+ Bewertungen)

Vergleichen Sie diese Leitfäden Miro Vs. Mural & Miro Vs. Lucidchart

3. Lucidspark

via Lucidspark

Mit Funktionen, die denen vieler Ihrer bevorzugten Projektmanagement-Plattformen ähneln, Lucidspark ist ein großartiges Whiteboard-Software-Tool, mit dem Sie Ihren Brainstorming-Prozess beschleunigen und Ihre Ideen in die Tat umsetzen können.

Unsere bevorzugten Lucidspark-Funktionen

Reaktionen und Stimmenzählen aufhaftnotizen* Board-interner Chat

Rufen Sie andere an Ihre Tafel, um alle zur gleichen Zeit am gleichen Ort zu versammeln, oder erstellen Sie "Breakout Boards", um in einer kleineren Gruppe zusammenzuarbeiten

✅ Lucidspark-Profis

Funktionen zur Arbeitsverwaltung, um die Zeit zu erfassen, Ideen zu visualisieren und Prioritäten für die nächsten Schritte festzulegen

Templates, Breakout Boards und Kollaborationsfunktionen geben Teams mehr Struktur für ihre ansonsten leere Leinwand

❌ Lucidspark Nachteile

Viele fortschrittliche Brainstorming-Funktionen, aber Sie müssen Lucidspark in eine andere Plattform integrieren, um Ihre Ideen über das Anfangsstadium hinaus optimal zu verwalten

Lässt sich nicht mit ClickUp integrieren

Lucidspark-Preise

Kostenlos: drei bearbeitbare Boards, grundlegende Funktionen für die Zusammenarbeit, grundlegende Integrationen, Emoji-Reaktionen, Freihandzeichnen

drei bearbeitbare Boards, grundlegende Funktionen für die Zusammenarbeit, grundlegende Integrationen, Emoji-Reaktionen, Freihandzeichnen Individuell (ab $7,95 pro Monat): Unbegrenzte Anzahl von Boards, Tags und Gruppierung zur Organisation von Ideen

Unbegrenzte Anzahl von Boards, Tags und Gruppierung zur Organisation von Ideen Team (ab $9 pro Nutzer und Monat): erweiterte Funktionen für die Zusammenarbeit, Abstimmungsmodus und Timer, grundlegende Verwaltungsfunktionen

erweiterte Funktionen für die Zusammenarbeit, Abstimmungsmodus und Timer, grundlegende Verwaltungsfunktionen Enterprise (Preise auf Anfrage): erweiterte Integrationen, erweiterte Verwaltungsfunktionen, SSO

Lucidspark-Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (1,770+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (330+ Bewertungen)

4. Stormboard

via Stormboard

Wie Miro ermöglicht Stormboard Teams die Zusammenarbeit auf einer unendlichen Leinwand, um Besprechungen abzuhalten, Projekte zu überwachen und Ideen von praktisch überall aus zu teilen. Es bietet auch eine spezielle digitale Whiteboard-Funktion, die sich auf den Ideenfindungsprozess konzentriert, mit Haftnotizen und Zeichentools zum Notieren von Gedanken.

Unsere bevorzugten Stormboard-Funktionen

Über 200 Vorlagen zur Auswahl

Vergrößern und Verkleinern Ihrer Arbeit mit dem Navigationspanel

Organisationsfunktionen wie Ordner und Aufgabenprioritäten

✅ Stormboard-Profis

Option zum Erstellen verschiedener ansichten wie Kanban auf Ihrer Tafel

Tonnen von Anwendungsfällen für jedes Team mit seinem robusten Vorlagencenter

❌ Stormboard Nachteile

Für den Zugriff auf die leistungsstärkeren Funktionen der Plattform ist ein Upgrade des Plans erforderlich

Die Lernkurve kann über die grundlegende Nutzung hinaus etwas lang sein

Stormboard-Preise

Personal : fünf offene Storms, fünf Benutzer pro Storm, grundlegende Berichte und Exporte, vorgefertigte Vorlagen, Integrationen

: fünf offene Storms, fünf Benutzer pro Storm, grundlegende Berichte und Exporte, vorgefertigte Vorlagen, Integrationen Startup ($5 pro Benutzer, pro Monat) : unbegrenzte Anzahl offener Storms, fünf Betrachter, grundlegende Berichte und Exporte, vorgefertigte und individuelle Vorlagen,

: unbegrenzte Anzahl offener Storms, fünf Betrachter, grundlegende Berichte und Exporte, vorgefertigte und individuelle Vorlagen, Business ($10 pro Benutzer, pro Monat): unbegrenzt geöffnete Storms, 10 Storm-Viewer, erweiterte Berichterstattung, Ordner, Datenimporte

unbegrenzt geöffnete Storms, 10 Storm-Viewer, erweiterte Berichterstattung, Ordner, Datenimporte Enterprise ($16,67 pro Benutzer, pro Monat): SSO, vorrangiger Support, Rechnungsstellung, benutzerdefinierte Bedingungen und Service, agile Integrationen, unbegrenzte Viewer

Stormboard Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (mehr als 30 Bewertungen)

5. Limnu

via Limnu

Für LehrerInnen, die nach einer Whiteboard-Lösung für den Fernunterricht suchen, ist Limnu eine starke digitale Alternative. Es ist ein ziemlich wörtlicher Vergleich zu den physischen Whiteboards, die wir aus unserer eigenen Kindheit kennen, mit mehreren visuellen Präsentationsfunktionen für die Zusammenarbeit und das Engagement mit dem Team.

Unsere bevorzugten Limnu-Funktionen

Realistische Marker und Zeichenwerkzeuge

Integrierte Videokonferenzen für bis zu acht Teilnehmer

Modi für gemeinsames oder alleiniges Zeichnen

✅ Limnu Profis

Sehr einfache UI

Vielseitig für Lehrer praktisch aller Klassenstufen und Fächer

❌ Limnu Nachteile

Fehlen eineraufgabenverwaltungssystem um die Ideen von Ihrem Whiteboard umzusetzen

Abgesehen vom Zeichnen, Brainstorming oder der Verwendung in einer Präsentationsumgebung fehlen der Plattform wichtige Funktionen zur Anpassung an Ihren Arbeitsablauf

Limnu Preise

Kostenlos: 14-tägiger Zugang zu Whiteboards, unbegrenzte Anzahl von Mitarbeitern, kollaborative oder Einzel-Whiteboards, begrenzte Verwaltungs- und Sicherheitskontrollen

14-tägiger Zugang zu Whiteboards, unbegrenzte Anzahl von Mitarbeitern, kollaborative oder Einzel-Whiteboards, begrenzte Verwaltungs- und Sicherheitskontrollen Pro ($5 pro Benutzer, pro Monat): unbegrenzte Tafeln, unbegrenzte Mitarbeiter, private und kollaborative Tafeloptionen

unbegrenzte Tafeln, unbegrenzte Mitarbeiter, private und kollaborative Tafeloptionen Team ($8 pro Benutzer, pro Monat): Gemeinsame Nutzung von Tafeln mit externen Mitarbeitern, Team- oder private Tafeln, Sicherheitskontrollen für Teams

Gemeinsame Nutzung von Tafeln mit externen Mitarbeitern, Team- oder private Tafeln, Sicherheitskontrollen für Teams Enterprise (Preise auf Anfrage): dediziertkundenerfolg manager, personalisiertes Training und Onboarding-Programm

dediziertkundenerfolg manager, personalisiertes Training und Onboarding-Programm API (Kontakt für Preisgestaltung): keine Downloads erforderlich, keine Limnu-Benutzerregistrierung oder Branding, Limnu hostet alle Aspekte der Whiteboard-Nutzung

Limnu-Kundenbewertungen

G2: 4.8/5 (10+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (mehr als 10 Bewertungen)

6. Konzepttafel

via Conceptboard

Conceptboard zielt darauf ab, den Genehmigungsprozess zu beschleunigen, indem es die Lücke zwischen Brainstorming und Präsentation überbrückt. Legen Sie Vorlagen über Ihr Whiteboard, um eine individuelle Struktur für Ihre Gedanken zu erstellen, und fügen Sie Abschnitte innerhalb desselben Boards hinzu, um auf Kommentare zu verweisen oder Ihre Zeichnung zu navigieren, während Sie Ihre Customer Journey abbilden.

Unsere bevorzugten Conceptboard-Funktionen

Ordner zur Verwaltung mehrerer Whiteboards

Hochladen von Medien und Kommentieren von PDFs direkt auf Ihrem Board

Gemeinsame Nutzung der Tafel durch Exporte oder mit internen und externen Mitarbeitern über einen passwortgeschützten Link

✅ Conceptboard Vorteile

Zahlreiche Vorlagen, die übereinander gelegt werden können, um mehr als eine gleichzeitig zu verwenden

Feedback- und Kollaborationsfunktionen zur Rationalisierung der frühen Phasen derprojektentwicklung ❌ Konzepttafel cons

Begrenzttextbearbeitungsmöglichkeiten zum Formatieren von Haftnotizen

Fehlende Funktionen zur Verwaltung des Projekts über das Anfangsstadium hinaus

Preise für Conceptboard

Kostenlos: Unbegrenzte Anzahl von Boards, ein Teammitglied, 100 Objekte, Vorlagenbibliothek, Kernintegrationen, 500 MB Dateispeicher

Unbegrenzte Anzahl von Boards, ein Teammitglied, 100 Objekte, Vorlagenbibliothek, Kernintegrationen, 500 MB Dateispeicher Premium ($6 pro Benutzer, pro Monat): Weniger als 10 Teammitglieder, unbegrenzte Objekte, Projekte, 50+ Teilnehmer pro Board, Audio- und Video-Sharing, 20GB Dateispeicher

Weniger als 10 Teammitglieder, unbegrenzte Objekte, Projekte, 50+ Teilnehmer pro Board, Audio- und Video-Sharing, 20GB Dateispeicher Business ($9,50 pro Benutzer, pro Monat): 10+ Teammitglieder, 75 Board-Teilnehmer, 1TB Dateispeicher

10+ Teammitglieder, 75 Board-Teilnehmer, 1TB Dateispeicher Enterprise (Preise auf Anfrage, mindestens 250 Lizenzen): Alle Funktionen und benutzerdefinierter Dateispeicher

Conceptboard-Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (20+ Bewertungen)

7. Erklären Sie alles

via Explain Everything

Explain Everything unterscheidet sich von der Standard-Software für digitale Whiteboards durch seine funktion zur Bildschirmaufzeichnung damit können Sie Ihre Tafeln in Tutorials umwandeln, die Sie vor Klassen, Teammitgliedern, Interessengruppen und anderen präsentieren können. Explain Everything lässt sich zwar vielseitig einsetzen, richtet sich aber in erster Linie an Lehrkräfte praktisch aller Fachrichtungen.

Unsere Favoriten Explain Everything Funktionen

Aufzeichnung von Whiteboards (und Bearbeitung der Aufzeichnung in der App) für Screencasts von Vorlesungen und Tutorials für Blended Learning

Vollständige Farbpalette mit einer Pipette für HEX- oder RGB-Code

Link- oder Code-Zugriff zur Freigabe von Whiteboards für externe Nutzer

✅ Explain Everything Profis

Zahlreiche Funktionen zur Förderung der Kreativität wie einzigartige Farben, Cliparts, Farbfüllungen und Bildebenen

Robuste Whiteboard-Aufnahmefunktionen

❌ Explain Everything Nachteile

Nicht in der Lage, Aufgaben, Projekte, Aktionspunkte oder Workflows zu erstellen, zu verwalten, zu priorisieren oder zu verfolgen

Der Schwerpunkt liegt so sehr auf dem Bildungswesen, dass es viel Kreativität erfordern würde, Explain Everything an eine andere Branche anzupassen

Preise von Explain Everything

Kostenlos: bis zu drei Projekte, eine Folie pro Projekt, Videoexport bis zu einer Minute, Voice-Chat, Freigabe von Webvideolinks, 500 MB Cloud-Speicherplatz

bis zu drei Projekte, eine Folie pro Projekt, Videoexport bis zu einer Minute, Voice-Chat, Freigabe von Webvideolinks, 500 MB Cloud-Speicherplatz Lehrer (34,99 $ pro Benutzer, pro Jahr): unbegrenzte Projekte, Folien und Aufzeichnungen, 1 GB Cloud-Speicher, Benutzer- und Lizenzverwaltung, freigegebene Ordner

unbegrenzte Projekte, Folien und Aufzeichnungen, 1 GB Cloud-Speicher, Benutzer- und Lizenzverwaltung, freigegebene Ordner Klasse und Schule ($130 pro Lehrer und 30 Schüler, pro Jahr): MDM-Bereitstellung, erweiterte Sicherheit und Berechtigungen, vorrangiger Support, On-Demand-Berichterstattung

Explain Everything Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (5+ Bewertungen)

8. Vibe

via Vibe

Was erhält man, wenn man ein Whiteboard der ersten Generation mit der neuesten Whiteboard-Software, die heute auf dem Markt ist, kombiniert? Sie erhalten Vibe -die interaktiven Smart-Boards, ausgestattet mit kollaborationssoftware .

Vibe Boards vereinen im Wesentlichen die Idee von Whiteboard-Hardware und -Software, aber ihre Online-Plattform, Canvas, ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Ihr Board über Ihren Desktop oder Ihr Tablet. Daher liegt unser Schwerpunkt hier auf Canvas 🙂

Unsere bevorzugten Vibe-Funktionen

Zahlreiche Integrationen erweitern die Funktionalität der Vibe Canvas-App

Auswahl an Vorlagen oder eine leere Leinwand als Startpunkt

✅ Vibe-Profis

Hervorragend geeignet für die schnelle Erstellung, Bearbeitung und Kommentierung von Bildern oder Designs

Integriert mit ClickUp

❌ Vibe Nachteile

Keine Funktionen zur Aufgabenüberwachung oder Arbeitsverwaltung

Die Vibe Canvas-Software funktioniert am besten in Verbindung mit der Vibe Board-Hardware, die ab $2.999 erhältlich ist 👀

Vibe Preise

Sie können die Whiteboard-Software Canvas von Vibe kostenlos ausprobieren, und die App funktioniert am besten in Verbindung mit dem Kauf des Vibe Boards. Für eine begrenzte Zeit ist das neueste Board, das Vibe S1, mit einem Preisnachlass von 10 % erhältlich und kostet normalerweise 3.299 $.

Vibe-Kundenbewertungen

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Visme

via Visme

Verwandeln Sie Ihre Ideen in Sekundenschnelle von kompliziert zu nahtlos mit Visme Whiteboards visme wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, langweilige Notizen loszuwerden, damit Sie mit Stil brainstormen können. Visme bietet Ihnen unendliche Möglichkeiten mit professionell gestalteten Vorlagen und intuitiven Funktionen, die Sie bei der Durchführung von Projekten von Anfang bis Ende unterstützen.

Unsere Favoriten Visme-Funktionen

Eingebaute Video- und Chatfunktion mit @Mentions

Anpassbare Whiteboard-Vorlagen für verschiedene Projekte und Teamanforderungen

Unbegrenzte Whiteboard-Leinwand lässt Ihre Ideen in einem Raum größer und besser werden

✅ Visme-Profis

Funktionen für die Zusammenarbeit im Team und das Projektmanagement zur Unterstützung des visuellen Denkens, personalisierter Projekte und Sprints

Sicherheits- und Arbeitsbereichsfunktionen, um Projekte privat und sicher zu halten

❌ Visme Nachteile

Keine Integration mit ClickUp

Visme Preise

Basis : Kostenloses Konto mit eingeschränkten Funktionen

: Kostenloses Konto mit eingeschränkten Funktionen Starte r (ab 12,25 US $/Monat): Zugang zu den Funktionen, die für die individuelle Nutzung erforderlich sind.

r (ab 12,25 US $/Monat): Zugang zu den Funktionen, die für die individuelle Nutzung erforderlich sind. Pro (ab $24,75/Monat): erweiterte Funktionen für die Zusammenarbeit, Abstimmungsmodus und Timer, grundlegende Verwaltungsfunktionen

erweiterte Funktionen für die Zusammenarbeit, Abstimmungsmodus und Timer, grundlegende Verwaltungsfunktionen Enterprise (Preise auf Anfrage): erweiterte Integrationen, erweiterte Verwaltungsfunktionen, SSO

Visme-Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (270+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (650+ Bewertungen)

10. Microsoft Whiteboard

über Microsoft Whiteboard_ Microsoft-Whiteboard ist Teil von Microsoft 365. Wenn Ihr Unternehmen also bereits Teams oder OneNote verwendet, haben Sie wahrscheinlich Zugriff auf diese App. Als Teil einer größeren Produktsuite lassen sich Microsoft Whiteboards leicht mit der in anderen Microsoft-Tools gespeicherten Arbeit abstimmen und können zur Verbesserung vieler der Standardfunktionen für digitale Whiteboards verwendet werden, die ich von anderen führenden Marken kenne.

Unsere bevorzugten Microsoft Whiteboard-Funktionen

Übersicht über die Teilnehmer an einer Live-Whiteboard-Sitzung

Zugang zu über 40 Vorlagen

✅ Microsoft Whiteboard-Profis

Greifen Sie von überall auf Ihr Whiteboard zu, indem Sie sich über Ihren Webbrowser oder die Windows-App anmelden

Verwenden Sie Ihr Whiteboard zusammen mit anderen Microsoft-Produkten, um Ihre Ideen mit Ihren Arbeitsprozessen zu verbinden

❌ Microsoft Whiteboard Nachteile

Sie benötigen andere Produkte, um Ihr Whiteboard für ein effektives Projektmanagement optimal nutzen zu können

Begrenzte visuelle Funktionen machen es schwierig, das Whiteboard vollständig anzupassen

Preise für Microsoft Whiteboard

MS Whiteboard ist Teil von MS 365, das individuelle Preise auf Anfrage oder sechs Preispläne bietet.

Für die private Nutzung:

Microsoft 365 Personal ($6,99/Monat für eine Person): 1 TB Cloud-Speicher, werbefreie E-Mail, Microsoft Editor

1 TB Cloud-Speicher, werbefreie E-Mail, Microsoft Editor Microsoft 365 Family (9,99 $/Monat für bis zu 6 Personen): KI-unterstützte Kreativtools, erweiterte OneDrive-Sicherheit

Für die geschäftliche Nutzung:

Microsoft 365 Business Basic ($5/Nutzer pro Monat): Web- und Mobilversionen der Office-Anwendungen, E-Mail-Schutz, Microsoft Forms für Feedback

Web- und Mobilversionen der Office-Anwendungen, E-Mail-Schutz, Microsoft Forms für Feedback Microsoft 365 Business Standard ($12,50/Benutzer pro Monat): über 1.000 Datenschutzkontrollen, 50 GB E-Mail-Postfach, Premium-Office-Anwendungen

über 1.000 Datenschutzkontrollen, 50 GB E-Mail-Postfach, Premium-Office-Anwendungen Microsoft 365 Business Premium ($20/Benutzer pro Monat): Microsoft Buchungen, 1TB OneDrive-Speicher

Microsoft Buchungen, 1TB OneDrive-Speicher Microsoft 365 Apps (8,25 $/Benutzer pro Monat): Enthält nur Premium-Anwendungen der Office Suite, Co-Authoring in Echtzeit, Dateisynchronisierung auf PC oder Mac

Microsoft Whiteboard-Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (4.410+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (12,370+ Bewertungen)

11. Google Jamboard

über Google Jamboard_

Ähnlich wie Vibe setzt auch Google Jamboard auf Hardware, um die angebotene Whiteboard-Software zu ergänzen. Und ähnlich wie bei Microsoft ist Jamboard wahrscheinlich eine gute Lösung für Ihr Unternehmen, wenn es bereits hauptsächlich mit G Suite arbeitet.

Für einfache Kritzeleien, Brainstorming und visuelle Organisation ist Jamboard gut geeignet, aber für komplexe Projekte, Klassenzimmer, Meetings und Veranstaltungsmanagement müssen Sie sich auf andere Google Workspace-Anwendungen um die Arbeit zu erledigen.

Unsere bevorzugten Google Jamboard-Funktionen

Greifen Sie von fast überall auf Ihre kollaborative Whiteboard-App zu, indem Sie dieJamboard-App* Wählen Sie aus verschiedenen Hintergründen, um Ihre leere Leinwand zu formatieren

Legen Sie Bilder ab, fügen Sie Notizen hinzu und greifen Sie auf Inhalte direkt aus dem Internet zu, oder ziehen Sie Arbeiten aus Docs, Sheets und Slides ein

✅ Vorteile von Google Jamboard

Präsentieren Sie Ihre Jams in Echtzeit über Google Meet und ziehen Sie schnell Arbeiten aus anderen Google-Anwendungen in Ihr Board

Sehr einfach zu starten, wenn Sie ein Google Workspace-Konto haben

❌ Google Jamboard Nachteile

Die Jamboard-App ist auf andere G Suite-Produkte oder Hardware angewiesen, um leistungsstark und vielseitig zu sein

Begrenzte Tools für die App und wichtige Funktionen wie das Hinzufügen von Video, Ton und anderen Medien zu Ihrem Board sind einfach nicht verfügbar

Preise für Google Jamboard

Die Google Jamboard-Software als App und Plattform ist für jeden mit einem Google Workspace-Konto verfügbar, das vier Tarifoptionen bietet.

Frei für Privatpersonen: 15 GB Speicherplatz pro Nutzer in Google Drive

15 GB Speicherplatz pro Nutzer in Google Drive Business Starter ($6/Nutzer pro Monat): 30 GB Cloud-Speicher pro Nutzer, benutzerdefinierte Geschäfts-E-Mails, Standard-Support

30 GB Cloud-Speicher pro Nutzer, benutzerdefinierte Geschäfts-E-Mails, Standard-Support Business Standard ($12/Nutzer pro Monat): 2 TB Cloud-Speicher pro Nutzer, werbefreie E-Mails, digitales Whiteboard

2 TB Cloud-Speicher pro Nutzer, werbefreie E-Mails, digitales Whiteboard Business Plus ($18/Benutzer pro Monat): 5 TB Cloud-Speicher pro Benutzer, automatische Annahme von Einladungen, Website-Erstellung

Google Workspace bietet auf Anfrage auch einen Enterprise-Plan an.

Vergleich Jamboard Vs Miro !

Google Jamboard-Kundenbewertungen

G2: N/A

Capterra: 4.4/5 (60+ Bewertungen)

12. Buntstift

via Crayon

Bei Crayon ist Einfachheit das oberste Gebot. Diese App befindet sich noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium und bietet außer Platz zum Hinzufügen von einfachem Text, Zeichnen und Brainstorming mit der Click-and-Drag-Funktionalität nur wenige Funktionen. Da sie sich aber noch in einem so frühen Stadium befindet, besteht die Möglichkeit, dass sie im Laufe der Zeit weitere Funktionen erhält.

Unsere Lieblingsfunktionen von Crayon

Klick- und Zeichenfunktion, die an die Microsoft Pain-App erinnert, die alle Kinder der 90er Jahre geliebt haben

Doppelklick auf eine beliebige Stelle zum Erstellen eines Textfelds

✅ Crayon-Profis

Sehr einfach zu verstehen und zu begreifen

Einfache Freigabe von Whiteboards und Teilnahme an anderen Live-Whiteboard-Sitzungen per URL

❌ Crayon Nachteile

Begrenzte Funktionen, die über einfache Notizen und Zeichnungen nicht hinausgehen

Kein Chat, keine Funktionen zur Arbeitsverwaltung oderintegrationen zur Erweiterung der Funktionalität #### Preise für Crayon

Crayon befindet sich derzeit in der Alpha-Phase und ist in der frühen Entwicklungsphase völlig kostenlos.

Crayon Kundenbewertungen

G2: N/A

Capterra: k.A

13. Whiteboard Fuchs

über Whiteboard Fox_

Wenn Sie schnell eine Zeichnung austauschen oder eine Idee in der frühen Ideenfindungsphase präsentieren möchten, könnte Whiteboard Fox eine gute Whiteboard-Softwarelösung für Sie sein. Ähnlich wie ein Whiteboard, das Sie aus praktischen Gründen an Ihrem Schreibtisch oder in der Küche zum Hinzufügen von Einkaufslisten aufbewahren, legt Whiteboard Fox den Schwerpunkt auf die Verwendung von Farbe und gezeichneten Bildern zur Organisation Ihrer Tafel.

Unsere bevorzugten Whiteboard Fox-Funktionen

Whiteboard-Raum-ID für eine schnelle Verbindung zu jeder Live-Sitzung

67 Farboptionen zur Verwendung auf Ihrem Whiteboard

Dunkler Modus

✅ Whiteboard Fox Profis

Einfaches Erlernen der App und Beitritt zu anderen Whiteboards von jedem Browser aus

Teilen Sie Ihr Whiteboard per URL in einer E-Mail

Die Verwendung von Whiteboard Fox auf einem Tablet ermöglicht zusätzliche Funktionen wie Pinch-to-Zoom-Gesten und Stylus-Stift-Unterstützung

❌ Whiteboard Fox Nachteile

Keine Projekt- oder Arbeitsverwaltungsfunktionen

Beschränkung auf das Zeichnen oder Schreiben mit dem Whiteboard-Stift

Keine Integrationen mit anderen Arbeitstools

Whiteboard Fox Preise

Personal (kostenlos): Zeichnen in sieben Farben, Whiteboards laufen nach 14 Tagen ab

Zeichnen in sieben Farben, Whiteboards laufen nach 14 Tagen ab Pro ($7 pro Monat): Zeichnen Sie in 67 Farben, wählen Sie, wann Ihr Whiteboard abläuft, Option für dunklen Modus, keine Werbung

Zeichnen Sie in 67 Farben, wählen Sie, wann Ihr Whiteboard abläuft, Option für dunklen Modus, keine Werbung Enterprise (ab $15 pro Benutzer, pro Monat): optionale selbst gehostete Whiteboard-Datenbank, keine anonymen Teilnehmer, flexible Abrechnungsoptionen

Whiteboard Fox Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (2+ Bewertungen)

Capterra: N/A

14. Zeichnen.Chat

über Draw.Chat_

Draw.Chat ist eine effektive Lösung für Teams, die während Besprechungen oder Brainstorming-Sitzungen in einem einzigen Raum zusammenarbeiten möchten. Senden Sie einen bearbeitbaren Link, um verteilte Teammitglieder schnell in einem einzigen Raum zum Zeichnen, Chatten und gemeinsamen Arbeiten zu versammeln.

Unsere bevorzugten Draw.Chat-Funktionen

Offline-Modus zum Chatten und Empfangen von Benachrichtigungen über Ihr Board zu jeder Zeit

Ziehen und Ablegen von Bildern, Dateien, PDFs und Fotos, um Anmerkungen auf der Tafel zu machen

✅ Draw.Chat Vorteile

Zahlreiche Tastenkombinationen, um Ideen so schnell wie möglich zu verwirklichen

Kommunikation über Audio- und Videokonferenzen innerhalb der App

❌ Draw.Chat Nachteile

Keine Möglichkeit, Ideen direkt mit Ihrem Workflow zu verbinden

Begrenzte Integrationen zur Erweiterung der Funktionalität

Draw.Chat Preise

Draw.Chat ist ein kostenloses Online-Whiteboard-Tool.

Draw.Chat Kundenbewertung

G2: N/A

Capterra: 4.6/5 (5+ Bewertungen)

15. InVision

via InVision

InVision Freehand ist ein einfaches, aber leistungsfähiges Online-Whiteboard, mit dem Teams ihre Ideen durch Diagramme, Zeichnungen und vieles mehr visuell darstellen können.

Unsere bevorzugten InVision-Funktionen

Mind Mapping Funktion

Über 100 Vorlagen, von denen viele von Teams aufähnlichen Projektmanagement-Plattformen zur Verwendung mit anderen Anwendungen wie Montag.de , Jira , und Asana ✅ InVision Profis

Zahlreiche Vorlagen und Integrationen machen die Whiteboards von InVision wertvoller und vielseitiger für verschiedene Teams

Zugriff auf alle grundlegenden Funktionen mit jedem Preisplan, auch mit der kostenlosen Version

❌ InVision Nachteile

Begrenzte Integrationen und keine Integration mit ClickUp

Schwierige Verwaltung komplexer Projekte, da immer mehr Ideen und Mitwirkende zu Ihrem Whiteboard hinzugefügt werden

Preise für InVision

Kostenlos: bis zu 100 Benutzer, drei Freihände, unbegrenzte öffentliche und private Bereiche, alle wichtigen Funktionen und Plattform-Integrationen

bis zu 100 Benutzer, drei Freihände, unbegrenzte öffentliche und private Bereiche, alle wichtigen Funktionen und Plattform-Integrationen Pro ($4 pro Benutzer, pro Monat): bis zu 200 Benutzer, unbegrenzte Freiräume

bis zu 200 Benutzer, unbegrenzte Freiräume Enterprise (Preise auf Anfrage): Preise pro Arbeitsplatz ohne Benutzerbegrenzung, erweiterte Teamverwaltung und Sicherheit

InVision-Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (740+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (660+ Bewertungen)

16. Ziteboard

via Ziteboard

Ziteboard ist eine kollaborative Whiteboard-Software, mit der Teams von jedem beliebigen Gerät aus Brainstorming betreiben, Präsentationen halten, Nachhilfe geben oder Schulungen durchführen können. Ziteboard richtet sich in erster Linie an Tutoren und Designer und soll als "Schmierpapier" für Remote-Teams und Pädagogen dienen, um Wireframes, Sprach- und Videochats und sogar Diagrammgleichungen in einem endlosen offenen Raum zu erstellen.

Unsere bevorzugten Ziteboard-Funktionen

Anonyme Whiteboard-Funktion für externe Kunden oder Benutzer, die Ihrem Board beitreten können

Exportieren Sie Ihre Ziteboard PNG- oder SVG-Dateien direkt in Photoshop oder Illustrator, um Ihre Arbeit zu archivieren

Konfetti-Button zum Feiern von Erfolgen und kleinen Erfolgen

✅ Ziteboard-Profis

Mehrere Funktionen zur Kommunikation mit dem Team über den Chat hinaus

Einfaches Importieren, Exportieren und Freigeben Ihrer Boards zur Förderung Ihrer Ideen

❌ Ziteboard Nachteile

Keine Möglichkeit, Aufgaben zu verwalten oder Ihre Whiteboard-Ideen direkt mit Ihrem Arbeitsablauf zu verbinden

Begrenzte kostenlose Version, die meisten fortgeschrittenen Funktionen sind nur für kostenpflichtige Pläne verfügbar

Preise für Ziteboard

Starter (kostenlos): drei Tafeln, unbegrenzte Anzahl von Mitarbeitern, begrenzter Datenverkehr, drei Grundfarben, Haftnotizen, Bildimport in niedriger Auflösung, begrenzter PDF-Import

drei Tafeln, unbegrenzte Anzahl von Mitarbeitern, begrenzter Datenverkehr, drei Grundfarben, Haftnotizen, Bildimport in niedriger Auflösung, begrenzter PDF-Import Eine Woche Pro (einmalige Zahlung von $5): unbegrenzte Boards, unbegrenzter Datenverkehr, benutzerdefinierte Farben, Textmarker, vollständiger PDF-Import, Text-Chat, öffentliche und private Boards

unbegrenzte Boards, unbegrenzter Datenverkehr, benutzerdefinierte Farben, Textmarker, vollständiger PDF-Import, Text-Chat, öffentliche und private Boards Monatlich Pro ($9 pro Monat): alle Funktionen des Plans One Week Pro auf monatlicher Basis

alle Funktionen des Plans One Week Pro auf monatlicher Basis Annual Pro ($85 pro Jahr): Alle Funktionen des One Week Pro Plans auf jährlicher Basis

Alle Funktionen des One Week Pro Plans auf jährlicher Basis Enterprise (Preise auf Anfrage): Anpassungen, White-Label-Lizenz, SSO, Verschlüsselung, eigener Server

Ziteboard-Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (4+ Bewertungen)

Capterra: 5/5 (3+ Bewertungen)

Bonus: Weitere Whiteboard-Tools finden Sie in unserem Leitfaden auf Mauer-Alternativen !

💘 ClickUp + Whiteboards = 4ever

Egal, ob Sie der Brainstormer, der Planer, der Kritzler oder der Macher in Ihrem Team sind, es gibt ein digitales Whiteboard-Tool, mit dem Sie Ihre Ideen in die Tat umsetzen können - und suchen Sie nicht weiter als ClickUp !

Columbia Pictures MGM via GIPHY Die wahre Stärke und Vielseitigkeit von whiteboard-Projektmanagement wird zum Leben erweckt, wenn Sie in der Lage sind, Ihre Gedanken nahtlos mit Ihrem Arbeitsablauf zu verbinden - eine Funktion, die ClickUp Whiteboards perfektioniert haben!

Zusammenarbeit und Kreativität bekommen eine ganz neue Bedeutung mit Formen, Objekten und Notizen, die leicht in Aufgaben umgewandelt werden können, Echtzeit-Bearbeitung und so vieles mehr.

kombinieren Sie die Leistung von ClickUp mit der kreativen Freiheit von Whiteboards und setzen Sie Ihre Ideen sofort um

Mit einer wachsenden Liste von Funktionen und noch größeren Plänen für die Zukunft ist ClickUp der ideale Ausgangspunkt für Ihre Whiteboard-App. Greifen Sie kostenlos auf Whiteboards zu und testen Sie Ihre ersten drei Boards in ClickUp für immer kostenlos. Probieren Sie es selbst aus und sagen Sie uns, was Sie davon halten! 🚀