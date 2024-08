20 kostenlose Vorlagen für das Produktmanagement

Ihr Produktmanager ist eine Schlüsselfigur für alles, was mit den Lebenszyklus Ihres Produkts und wir meinen alles.

Fast 80% der Produktmanager sind an der Produktgestaltung beteiligt, tauchen aber auch in andere Bereiche wie Entwicklung, Managementstrategie, Marketing und Benutzererfahrung ein.

Dennoch ist es üblich, dass Produktmanager den größten Teil ihrer Zeit um unerwartete Probleme zu lösen. Das ist kein leichtes Unterfangen! 😳

All dies bedeutet, dass Ihr Produktmanager wahrscheinlich ein wenig Hilfe gebrauchen könnte. Und vielleicht einen Cocktail. 🍸

Zum Glück gibt es diese Hilfe! Es gibt tonnenweise kostenlose und zuverlässige tools für das Produktmanagement und Vorlagen verfügbar für produktmanagern helfen, Zeit zu sparen und bei jedem Schritt effizienter zu sein.

20 Vorlagen für das Produktmanagement

Bevor Sie mit Ihrer Produkt-Roadmap loslegen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie eine klare Produktidee haben und dass es einen Markt dafür gibt. Beginnen Sie bei Null, indem Sie sich die dringendsten Fragen stellen:

Wie sieht dieses Produkt aus?

Welche Lösungen schafft es?

Wer sind die Einzelziele?

Diese Liste enthält eine Übersicht über Vorlagen für das Produktmanagement, die Ihnen den Weg zu Ihrem Produktmanagement ebnen werden.

Vorlagen zur Festigung Ihres Wertangebots

1. ClickUp Product Brief Vorlage

Product Brief Vorlage von ClickUp

Diese ClickUp Dokument deckt die Grundlagen Ihres Produkts ab und ist ideal für die frühen Phasen der Planung und Konzeption.

Dies ist ein hervorragendes tool, wenn Sie sich in der forschungsphase oder Ihre Idee jemandem vorzustellen.

Diese vorlage für Produktinformation ist hilfreich, um Dokumente über den Erfolg, den Zweck und den Wert des Produkts aufzubewahren. Sie beschreibt Ihr Produkt, das Problem, das es löst, den Kontext, Notizen zum Design und mehr.

Wenn Sie neu im Produktmanagement sind, ist diese Vorlage genau das Richtige für Sie! Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Vorlage für Produktstrategie

Produktstrategie-Vorlage von ClickUp

Die Produktstrategie-Vorlage von ClickUp bietet eine Struktur, die Sie bei der Planung und ihre Produktstrategie zu visualisieren . Visualisieren Sie Veröffentlichungen und schaffen Sie einen Konsens zwischen den wichtigsten Entscheidungsträgern mit einer einheitlichen, einzigen Quelle für Produktinformationen und Teamverantwortung. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Vorlage für Produkteinführung

Vorlage zur Produkteinführung von ClickUp

Diese ClickUp Vorlage für Produkteinführung eignet sich perfekt zur Förderung einer neuen Produkteinführung oder zum Relaunch Ihres bestehenden Produkts. Sie besteht aus einem Gantt-Diagramm, einer visuellen Zeitleiste und allen Aktivitäten, die für Ihre spezifische Produkteinführung erforderlich sind. Diese Vorlage herunterladen

4. Buyer Persona Vorlagen von HubSpot

GUTHABEN: HubSpot

Diese Vorlage ist Ihre Antwort auf die Frage: Wer würde dieses Produkt verwenden?

Sie ist Ihr Schritt, um das Einzelziel für Ihr Produkt zu recherchieren und zu identifizieren, indem Sie den idealen fiktiven Kunden erstellen, den Sie kennen als Ihre Buyer Persona .

Ihre Buyer Persona bietet einen gründlichen Einblick in die Demografie, die Zinsen, den Lebensstil, den Speicherort und die gemeinsame Geschichte der Hauptgruppe, mit der Sie wahrscheinlich Erfolg haben werden. Diese Vorlagen helfen Ihnen dabei, diese Personen herauszuarbeiten und den Wert Ihres Produkts für ähnliche Kunden zu beweisen, wenn Sie es den Interessengruppen vorstellen. Diese Vorlage herunterladen

5. Excel-Produkt

Vergleichsvorlage

GUTHABEN: Smartsheet

Diese Excel-Vorlage von Smartsheet wird verwendet, um produkt-Features zu vergleichen mit anderen ähnlichen Produkten.

Sie oder Ihr Produktmanager würden dies nutzen, um zu sehen, wie der Wert Ihres Produkts im Vergleich zu anderen Produkten, die ähnliche Probleme lösen, aussieht.

Außerdem können Sie diese Vorlage in verschiedenen Iterationen Ihres Produkts mehrfach verwenden. Sie können sie also nicht nur in der ersten Phase des Entwurfs und der Entwicklung verwenden, sondern auch, wenn Sie Aktualisierungen in Betracht ziehen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Diese Vorlage herunterladen

6. Story Vorlage von Intercom

Wenn Sie sich bei dem Gedanken an die Erstellung Ihrer Produkt-Roadmap festgefahren fühlen oder wenn sprints ein wenig kompliziert erscheinen, ist diese Vorlage vielleicht ein besserer nächster Schritt für Sie.

Diese Vorlage ist kurz und bündig, aber sie wird Ihnen helfen, die notwendigen kleinen Details herauszuarbeiten, um Ihr Produkt zu rechtfertigen und es zum Leben zu erwecken.

Fassen Sie Ihr Wertversprechen oder die "Geschichte" zu dem Problem, das Ihr Produkt löst, und Ihren Plan zusammen.

Wenn es Ihnen immer noch schwer fällt, Ihre UVP zusammenzufassen, ohne ein fast romanhaftes Dokument zu verfassen, beginnen Sie mit einer Liste der Features und der wichtigsten Versionen Ihres Produkts. Auf diese Weise können Sie die ersten Aufgaben und Fristen für die Umsetzung dieser Features nach Prioritäten ordnen, und Ihre Roadmap nimmt schließlich Form an. Diese Vorlage herunterladen

Vorlagen für die Verwaltung Ihrer Produkt-Roadmaps

Ahh, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, der Erstellung der Produkt-Roadmap.

Ihr strategischer Fahrplan ist Ihr Nordstern für das Produktmanagement. Sie sorgt dafür, dass Sie sich stetig in eine produktive Richtung bewegen und hilft Ihnen, langfristige und kurzfristige Ziele zu definieren.

7. ClickUp Roadmap Whiteboard-Vorlage

Organisieren Sie Ihre Ideen übersichtlich und beginnen Sie, den Markt zu erobern - mit dieser ClickUp Roadmap Whiteboard-Vorlage

Sie können jetzt eine visuell ansprechende Karte für Ihr neues Produkt, Projekt oder Ihren Plan erstellen. ClickUp's Roadmap Whiteboard-Vorlage ermöglicht Ihnen die Nachverfolgung des Zyklus eines neuen Produkts und der an der Umsetzung beteiligten Personen. Eine fertige Roadmap dient als Leitfaden für das zukünftige Projektmanagement neuer Produkte. Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Minimum Viable Product Vorlage

Minimum Viable Product Vorlagen von ClickUp

ClickUp's Minimum Viable Product Vorlage hilft Ihnen beim Planen der Roadmap für Ihr Produkt. Diese Vorlage für das Minimum Viable Product dient als Leitfaden, um festzustellen, ob das Mindestprodukt lebensfähig ist oder nicht. Sie enthält eine Reihe kritischer Fragen, die auch bei der Entwicklung einer Strategie für die Produktvalidierung hilfreich sein können. Diese Vorlage herunterladen

9. Vorlage für die Produktentwicklung

GUTHABEN: Miro

Diese Vorlage von Miro hilft funktionsübergreifende Teams arbeiten im selben Space zusammen und verfolgen übergreifende Ziele.

Die meisten Agile Entwicklungsteams sind funktionsübergreifend, was bedeutet, dass eine Gruppe von Personen mit unterschiedlichen Fähigkeiten zusammenarbeitet, um ein funktionierendes Produkt zu erstellen. Agile Frameworks sind zwar sehr beliebt, über zwei Drittel der befragten Produktmanager haben keine funktionsübergreifenden Teams.

Wenn diese Methode also noch nicht nach Ihrer Marmelade klingt oder für Sie völlig neu ist, wird diese Vorlage Ihr agiles Produktmanagement brot und Butter. 🙏🏻

Und haben wir schon erwähnt, dass Miro mit ClickUp integriert ist ? 👀

Die Vorlage für die Produktentwicklung von Miro erinnert auch an Gantt-Ansicht in ClickUp und kann neben den Aufgaben in ClickUp hinzugefügt werden mit Ansicht einbetten . Diese Vorlage herunterladen

10.

ClickUp Sprint Vorlage

Sprint Vorlage von ClickUp

Dies ist eine Vorlage für Fortgeschrittene, aber sie hat es in sich. Sie enthält acht status zur Nachverfolgung des Fortschritts Ihrer aufgaben , eine Benutzerdefiniertes Feld und drei ansichten . 😱

Für große Projekte verwenden die Entwickler Sprint um die Zeitleiste in überschaubare Zeiträume aufzuteilen.

Die Aufgaben sind mit diesen Sprint verknüpft, und durch das Abschließen dieser Aufgaben innerhalb des Zeitrahmens des Sprint schreitet das Projekt weiter voran. Nicht abgeschlossene Aufgaben aus dem Sprint werden in den nächsten Sprint übertragen.

profitipp:_ Sie können Einstellungen vornehmen Sprint-Automatisierungen um Zeit für sich wiederholende Aktionen zu sparen, wenn Sie eine Aufgabe in ClickUp! abschließen

Darüber hinaus können Sie mit dieser Vorlage..

Sprint einstellen zeitschätzungen undpunkte in Benutzerdefinierten Feldern

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Siebenutzerdefinieren ihre Aufgaben, benutzerdefinierten Felder, Status und Ansichten an die Bedürfnisse Ihres Teams im Sprint anpassen Diese Vorlage herunterladen #### 11. Wöchentlicher Rückblick

GUTHABEN: Trello

Mit ähnlichen Funktionen wie ClickUp's Board-Ansicht mit diesem Tool von Trello können Sie Ihre Aufgaben anzeigen und nach Prioritäten ordnen.

Diese Vorlage ist eine gemeinschaftliche visuelle Darstellung der in Ihrer Zeitleiste des Projekts verbleibenden Elemente und ermöglicht es Ihnen, Aufgaben von einer Spalte in eine andere zu verschieben, um ihren Status bis zum Abschluss darzustellen.

Klicken Sie auf die Aufgaben, um weitere Details anzuzeigen und sie freizugeben oder einen Link zu Ihrer Karte mit den Aufgaben einzubetten, damit Sie von außen darauf zugreifen können. Und verwenden Sie ClickUp's Trello-Integration zum automatischen Hochladen Ihrer Arbeiten mit nur wenigen Klicks!

Schauen Sie sich diese an *Retrospektive Tools* ! Diese Vorlage herunterladen

12. Benutzer Flow Vorlage

GUTHABEN: Miro

Wenn Sie Ihr System überarbeiten und nach Möglichkeiten suchen, Ihr bestehendes Produkt zu verbessern oder die Konversionsraten auf Ihrer Website zu erhöhen, ist dies Ihre Vorlage.

Diese Vorlage von Miro versetzt Sie in die Lage des Kunden und erinnert Sie daran, dass der Kunde immer an erster Stelle stehen sollte. Sie stellt den Schritt-für-Schritt-Prozess dar, den ein Kunde bei der Verwendung Ihres Systems oder Produkts durchläuft, und kann Ihnen helfen, eine intuitivere Schnittstelle zu schaffen.

Legen Sie einen klaren Anfang und ein klares Ende für Ihren Benutzer Flow fest, bestimmen Sie die Richtung, in die sich der Kunde bewegen soll, und identifizieren Sie Entscheidungspunkte.

Und wenn Sie denken, dass diese Vorlage cool ist, warten Sie, bis Sie ClickUp's Mindmaps. 😎 Diese Vorlage herunterladen

Vorlagen für Details, die den Unterschied machen

13.

ClickUp Vorlage für Notizen zur Veröffentlichung

Vorlage für Release Notes von ClickUp

Diese anfängerfreundliche ClickUp Vorlage für Notizen zur Veröffentlichung ist ein unverzichtbares Hilfsmittel, um Ihre technischen Teams über Produktaktualisierungen auf dem Laufenden zu halten!

Fügen Sie Details und Überarbeitungen zu Ihrem Wertangebot für die kommenden Releases hinzu und planen Sie, wie Sie die Updates mit diesem ClickUp Dokument nach außen präsentieren.

Auch nach der Veröffentlichung verändern und verbessern sich Produkte durch Kundenfeedback und Innovationen. Daher ist es wichtig, dass Sie so schnell wie möglich darlegen, wohin sich Ihr Produkt entwickelt, und alle Beteiligten auf die gleiche Seite bringen Lassen Sie diese Vorlage die schwere Arbeit für Sie erledigen. 😌 Diese Vorlage herunterladen Bonus: Pressemitteilungsvorlagen !

14. Google Tabellen Produktplan Vorlage

CREDIT: Google Tabellen

Verwenden Sie diese Vorlage als Referenzblatt, um Informationen über Ihre Produkteinführung zusammenzufassen, einschließlich Strategie, Marktanalyse, Einzelziele und einen kurzen Überblick über das Wertangebot.

Diese Google Tabellen-Vorlage ist ähnlich wie ein Dokument aufgebaut, in dem jede Zelle Platz hat, um so detailliert wie nötig zu antworten. Betrachten Sie diese Vorlage als Ihre persönlichen Notizen, in denen Sie beschreiben, was Sie bereits abgeschlossen haben, die wichtigsten Aufgaben und eine abschließende Überprüfung, um sicherzustellen, dass Sie alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Produkteinführungsstrategie erfüllt haben.

Passen Sie Ihren eigenen Plan für die Produkteinführung in ClickUp Docs an, oder einfach ihre Google Tabellen einbetten in Ihre Aufgaben und Dokumente ein!

profi-Tipp:_ Halten Sie Ihren Plan zur Produkteinführung immer griffbereit, indem Sie ihn in einem benutzerdefinierten Feld am Ende Ihrer Aufgabenbeschreibungen verknüpfen! Diese Vorlage herunterladen

15. Produktfreigabe IG Vorlage

CREDIT: Canva

Oh Canva zu erledigen, wie ich dich liebe? Lass mich die Möglichkeiten aufzählen ... und ich fange mit dieser Vorlage an!

Canva ist dafür bekannt, dass man damit ganz einfach qualitativ hochwertige Grafiken und Bilder für soziale Medien erstellen kann, ohne ein Experte für soziale Medien sein zu müssen. Und diese Vorlage ist nicht anders!

Erstellen Sie eine ästhetisch ansprechende Vorlage für eine Instagram-Story, um Informationen über Ihr Produkt freizugeben und Ihre Bekanntheit zu steigern! Es ist wie Plug-and-Play für Ihre sozialen Beiträge.

Canva bietet eine große Auswahl an lizenzfreien Themen an, so dass bestimmt eines dabei ist, das zu Ihrer Marketingstrategie passt.

Vor allem, wenn Sie nicht in einem funktionsübergreifenden Team arbeiten, wäre diese Vorlage sehr hilfreich für Sie. Möchten Sie weitere gute Nachrichten über diese Vorlage hören? Wenn Sie sich in dieser Phase befinden, ist Ihr Produkt wahrscheinlich fast bereit, mit der Welt geteilt zu werden! 😍 Diese Vorlage herunterladen

16. ClickUp Vorlage für die Nachverfolgung von Fehlern und Problemen

Verfolgen und überwachen Sie Ihre Website-Bugs und Probleme und weisen Sie sie einfach Ihrem Team zu Nachverfolgung von Fehlern ist wichtig, damit Software effektiv, zuverlässig und reibungslos läuft. Diese ClickUp Vorlage für die Nachverfolgung von Fehlern können Sie Fehler an derselben Stelle melden, nachverfolgen und nach Prioritäten ordnen, an der Sie auch den Rest Ihrer Arbeit erledigen. ClickUp's Vorlage für die Nachverfolgung von Fehlern und Problemen hilft QA-Analysten, Ingenieuren oder anderen agilen Teams, Zeit bei der Nachverfolgung von Problemen zu sparen - mit vorgefertigten Ansichten, benutzerdefinierten Status, benutzerdefinierten Feldern und vielem mehr. Diese Vorlage herunterladen

17. Vorlage für die Nachverfolgung von Fehlern von Airtable

CREDIT: Airtable

Wenn Sie auf Bugs stoßen, entweder in der produktentwicklungsprozess diese Vorlage von Airtable hilft Produktmanagern bei der Priorisierung und Verwaltung des Status dieser Fehler.

Weisen Sie Fehler und incident-Berichte an bestimmte Personen zu übermitteln, die Priorität textlich und mit Farbe für die ingenieursteam geben Sie Beschreibungen ein, notieren Sie, wie lange der Bericht geöffnet war, die Originalquelle und vieles mehr. Wie bei Airtable üblich, ist diese Vorlage wie eine Tabellenkalkulation mit Live-Verknüpfungen aufgebaut, und Sie können Formulare einbetten, auf die Sie schnell zurückgreifen können, so viel Sie brauchen.

Warum lieben wir diese Vorlage sonst noch? Weil Sie ihre Airtable-Vorlage einbetten können in ClickUp ein, um darauf zuzugreifen, ohne zusätzliche Registerkarten zu öffnen 😉 Diese Vorlage herunterladen

18.

OKR-Vorlage von Aha

CREDIT: Aha

Ziele und Schlüssel Ergebnisse, AKA OKRs, sind ein beliebter Rahmen für die Einstellung von Zielen das Produktmanagern hilft, die Erfolge ihres Produkts zu messen. Die Festlegung Ihrer OKRs hilft Ihnen auch dabei, zu definieren, wie der Erfolg für Ihr Produkt aussehen soll, und deshalb ist die Nachverfolgung Ihrer OKRs äußerst wichtig.

Diese Vorlage für den OKR-Confidence-Tracker in Excel hilft Ihren Produktmanagern zu ermitteln, wie Ihr Produkt Ihrem ursprünglichen Wertversprechen gerecht wird. Verwenden Sie diese Tabelle, um Ihre erledigte Arbeit in Zahlen zu fassen oder um zu ermitteln, wo Sie noch wachsen müssen.

Aber es muss nicht bei den OKRs bleiben! Es gibt eine Vielzahl von wertvolle Schlüssel-Leistungsindikatoren und Metriken um die allgemeine Gesundheit und den Wohlstand Ihres Produkts zu messen. 👀

Vergleich Jira Vs. Aha ! Diese Vorlage herunterladenBonus: Vorlagen für Produktpreislisten!

19. ClickUp OKR & Ziele Vorlage

OKR & Ziele Vorlage von ClickUp

Nutzen Sie die OKR- und Goals-Vorlage von ClickUp, um die Ziele Ihres Teams nachzuverfolgen. Die flexible Struktur von ClickUp ermöglicht es Ihrem Unternehmen, Unternehmens-, Abteilungs- und sogar Teamziele zu erstellen. Alles läuft auf das übergreifende Ziel hinaus! Mit dieser Vorlage können Sie in den verschiedenen Ansichten nach Bereichen innerhalb Ihres Unternehmens und Teams filtern. Diese Vorlage herunterladen Bonus: AI tools for product managers

20. ClickUp Vorlage für Produktanforderungen

Dokument für Produktanforderungen von ClickUp

Auch nach der Produktfreigabe gibt es noch Arbeit zu erledigen! Neue Features erfordern genauso viel Zeit, Absicht und Produktmanagement wie die erste Iteration.

Diese Dokumentvorlage für Produktanforderungen von ClickUp ist wie eine persönliche Checkliste für Produktmanager, um sicherzustellen, dass das, was Sie erledigen, einen Mehrwert für Ihr Ziel darstellt.

Betrachten Sie dies als ein Mini-Produkt vorlage für einen Fahrplan um die Beschreibung, das Design, die Geschichte, die Zielgruppe und die Details Ihrer neuen Features aufzuschlüsseln und zu festigen, um sicherzustellen, dass Sie strategische Entscheidungen treffen. Diese Vorlage herunterladen Related: Wie man einen Projektvorschlag schreibt & Product Manager Interview Fragen

Vorteile der Verwendung einer Vorlage für das Produktmanagement

Auch wenn Sie kein Produktmanager sind, aber eng mit einem solchen zusammenarbeiten, ein Produkt entwickeln, Ihre aktuellen Prozesse neu bewerten oder einfach nur ein wenig Zeit sparen möchten - diese Liste mit Vorlagen ist für Sie.

Diese produktmanagement vorlagen wurden nicht mit der Absicht erstellt, eine umfassende Lösung für das Arbeitsmanagement zu bieten. Sie sollen Ihnen helfen, Informationen über bestimmte Elemente im Zusammenhang mit Ihrem Produkt so zu speichern, dass sie leicht zu finden und noch leichter zu verstehen sind.

Während vorgefertigte Vorlagen bei der Erstellung von Prozessen und Roadmaps äußerst hilfreich sein können und sicherstellen, dass jedes noch so kleine Detail abgedeckt ist, fehlt ihnen der Support, wenn es darum geht, den eigentlichen Management-Teil der Rolle eines Produktmanagers zu unterstützen.

Ihr Produktmanager wird noch lange nach einer erfolgreichen Produkteinführung . Neue Iterationen, Bugs und Kundenfeedback halten die Produktmanager ständig in Bewegung und sie brauchen in der Regel mehr als Aufforderungsdokumente oder Tabellenkalkulationen, um ernsthafte Fortschritte zu erzielen.

Was ist also unser ultimativer Zeitspartipp für alles, was mit Produktmanagement zu tun hat? 🥁🥁🥁

Ergänzen Sie diese Liste von Vorlagen mit leistungsfähige Produktmanagement-Software die entwickelt wurde, um Ihre Bestände an einem einzigen Ort zu konsolidieren, zu organisieren und zu verwalten.

Wie ClickUp . 🚀

ClickUp bietet hunderte von tools zur Rationalisierung Ihrer Produktmanagementprozesse und bietet Zusammenarbeit und benutzerdefinierte Anpassung als Kernstück jedes Features.

Verwenden Sie Produktmanagement-Vorlagen für Ihre nächste Produkteinführung

Es mag sich so anfühlen, als wäre die Arbeit eines Produktmanagers nie erledigt, aber wenn Sie diese Vorlagen von ganz oben über die Liste bis ganz unten nutzen, können Sie Zeit und Energie sparen und einige potenzielle Kopfschmerzen vermeiden.

Und wenn Sie etwas mehr brauchen als das, was Sie in dieser Liste oder in ClickUp's Vorlagee Zentrum, kein Problem! Erstellen Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Vorlagen auch in ClickUp!

Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, und wir wissen genau, was Sie brauchen, denn ClickUp wurde im wahrsten Sinne des Wortes für diese Aufgabe gebaut. 🥳

Lassen Sie uns also unsere Produktivität in die Waagschale werfen, damit Sie sich auf die Umsetzung der Produkt-Roadmap konzentrieren können, von der Sie immer geträumt haben! ClickUp herunterladen und kostenlos loslegen ! ✨