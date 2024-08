Kostenlose Vorlagen für Projektfahrpläne

Als projektleiter ihre Rolle besteht darin, Ihre Projekte während des gesamten Projektlebenszyklus so reibungslos wie möglich voranzubringen.

Um dies gut zu erledigen, müssen Sie einen effektiven Projektfahrplan erstellen, und zum Glück gibt es Vorlagen, die Ihnen dabei helfen können!

Mit den richtigen Vorlagen können Sie einen umfassenden Überblick über Ihr Projekt erstellen ziele des Projekts , Ergebnisse und strategische Initiativen für Sie, Ihre Projektbeteiligten und Ihre Teams, damit alle Beteiligten jederzeit synchronisiert und auf Kurs bleiben.

Aus diesem Grund haben wir 10 kostenlose Vorlagen für Projektpläne zusammengestellt, die Ihnen und Ihrem Team helfen, die Ziellinie zu überqueren. 🏁

Jede Vorlage bietet eine einzigartige Möglichkeit, Ihre Roadmaps zu organisieren und zu visualisieren. Schauen Sie sich jede Vorlage genau an, um herauszufinden, welche für Ihre Projekte am besten geeignet ist!

Was ist eine Vorlage für eine Projekt-Roadmap?

Eine Vorlage für eine Projekt-Roadmap ist eine Übersicht über die Zielsetzungen, Ziele, Meilensteine und zu erbringende Leistungen des Projekts die traditionell in einer Zeitleiste dargestellt werden.

Diese Fahrpläne sind im Projektmanagement von entscheidender Bedeutung, da sie das gewünschte Ergebnis und die strategischen Schritte, die das Team unternehmen muss, um dorthin zu gelangen, umreißen. Betrachten Sie sie als eine aktionsplan der Zeitleisten, Prioritäten und Erwartungen klar aufzeigt und Ziele in mundgerechte Aufgaben aufteilt, um Teams dabei zu helfen, das Projekt voranzutreiben.

Darüber hinaus können Projektmanager diese Projektpläne als tool nutzen, um Folgendes zu verbessern ressourcenmanagement und einfach personalmanagement .

Ein Beispiel für einen Projektfahrplan finden Sie in ClickUp's Ansicht der Zeitleiste ? Hier ist eine für Sie:

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Produkt-Roadmap in ClickUp durch die Ansicht der Zeitleiste in ClickUp

Wenn Sie eine eigene Projekt-Roadmap erstellen möchten, können Sie dies von Grund auf erledigen, aber es könnte sich lohnen, einen Blick auf Roadmap-Vorlagen zu werfen. Sie wurden von Branchenexperten erstellt, um Projektmanagern wie Ihnen eine solide Grundlage für Ihre Roadmap zu bieten und Ihnen und Ihrem Team zu helfen erfolgreiche Projekte durchzuführen .

Es gibt verschiedene Vorlagen. Wenn Sie eine Vorlage für Ihr Projekt auswählen, sollten Sie darauf achten, dass sie diese Elemente enthält:

Projektziele und Zielsetzungen

Zeitleiste für das Projekt

Wichtige Meilensteine und Ergebnisse des Projekts

Mögliche Risiken des Projekts

Projekt-Abhängigkeiten

Sind Sie bereit, Ihre nächste bevorzugte Vorlage für eine Roadmap zu finden?

Die 10 besten Vorlagen für Projekt-Roadmaps

Wie Sie feststellen werden, gibt es verschiedene Arten von Roadmap-Vorlagen. Als Projektmanager müssen Sie sich mit mehreren Projektmanagement-Vorlagen ausstatten, die sich leicht an die Bedürfnisse Ihres Projekts anpassen lassen.

In diesem Sinne stellen wir Ihnen hier zehn verschiedene Vorlagen für Projektmanagement-Roadmaps vor, die Ihnen helfen werden produktentwicklung oder jedes andere Projekt in der Spur bleiben.

1. Vorlage für einen Projektfahrplan

ClickUp Roadmap-Vorlage

An der Spitze der Liste steht die Roadmap-Vorlage von ClickUp .

Diese Vorlage für eine Produkt-Roadmap hilft Ihnen bei der effektiven Planung, Nachverfolgung und Verwaltung aller beweglichen Teile Ihrer Projekte - und das alles an einem Ort.

Projekt und produktmanager können diese Vorlage verwenden, um:

Den Fortschritt Ihrer Aufgaben und Projekte einfach zu aktualisieren und nachzuverfolgen

Ihnen und Ihrem Team bei der Visualisierung einesprojekt vom Vorschlag aus bis zum Abschluss

Effektive Strategieentwicklung und frühzeitige Erkennung von Blockaden und Engpässen

Nahtlos mit Teams und Clients zusammenarbeiten und die Kommunikation im Projekt verbessern

Was erhalten Sie also mit dieser Vorlage?

Sie enthält fünf verschiedene vorgefertigte Ansichten, darunter Listen-, Workload-, Kalender-, Gantt- und Board-Ansicht, die Ihnen verschiedene Möglichkeiten bieten, Ihre Projekte zu betrachten.

Zusätzlich enthält die Vorlage ClickUp's vordefinierte benutzerdefinierte Status helfen Ihnen bei der Erstellung eines strukturierten und reibungslosen Workflows und voreingestellter Benutzerdefinierte Felder um sicherzustellen, dass die wichtigsten Details Ihrer Aufgaben und Projekte für Sie und Ihr Team, Ihre Stakeholder und Kunden leicht sichtbar sind.

Und da ClickUp vollständig benutzerdefinierbar ist, können Sie die Plattform und die Vorlagen an Ihre Bedürfnisse anpassen anforderungen an das Projekt und Workflow-Präferenzen.

Verwenden Sie diese Vorlage, um Ihre ideale Produkt-Roadmap mit nur wenigen Klicks zu erstellen. Diese Vorlage herunterladen

2. Einfache Roadmap Vorlage

ClickUp Einfache Roadmap-Vorlage

Arbeiten Sie an einem kleineren Projekt oder möchten Sie Ihre Roadmap in einem Dokument zusammenfassen?

Dann ist die Einfache Fahrplanvorlage von ClickUp ist für Sie!

Diese Vorlage hilft Ihnen bei der Erstellung einer einfachen, aber effektiven Roadmap für ein Projekt in einer Ansicht mit ClickUp Dokumente die Sie problemlos für Ihr Team freigeben und mit Ihren Aufgaben, Zielen und mehr verknüpfen können.

Innerhalb des Dokuments erhalten Sie voreingestellte Abschnitte, die Sie bei der Erstellung Ihrer Roadmap unterstützen. Und falls Ihr Projekt komplexer wird oder Sie einfach mehr Details zu Ihrer Roadmap hinzufügen möchten, bietet Ihnen diese Vorlage die Flexibilität, jeden Teil dieses Dokuments individuell zu gestalten.

Sie bietet Formatierungsoptionen, die Ihnen die Freiheit geben, Ihr Dokument so zu formatieren und zu gestalten, dass es Ihre individuellen Anforderungen an das Projekt unterstützt. Sie können Links, Bilder, Videos und vieles mehr einbetten und sogar die Berechtigungen für die Bearbeitung, das Freigeben und die Ansicht steuern, um sicherzustellen, dass Ihre Projekt-Roadmap vollständig vor unerwünschten Änderungen geschützt ist. Sie können auch mit Ihrem Team kommunizieren, indem Sie Teammitglieder taggen und ihnen Kommentare zuweisen. Diese Vorlage herunterladen

3. Business Roadmap Vorlage

ClickUp Business Roadmap Vorlage

Die Business Roadmap Vorlage von ClickUp wurde erstellt, um Ihnen bei der Erstellung eines strategischen Fahrplans zu helfen, der die wichtigsten Ziele und Strategien Ihres Unternehmens umreißt und Sie auf dem Weg zur Erreichung Ihrer langfristigen Ziele hält.

Diese Vorlage enthält vorgefertigte Ansichten wie die Zeitleiste und die Listenansicht, um Ihre Ziele zu visualisieren projektziele in einer organisierten Weise. Darüber hinaus erhalten Sie Zugang zu benutzerdefinierten Feldern und benutzerdefinierten Status, damit Sie jederzeit den Überblick über den Fortschritt Ihres Projekts behalten.

Genau wie die anderen Vorlagen in ClickUp ist auch diese anpassbar. Sie können es an die Anforderungen Ihres Projekts anpassen und Ihr Geschäft unterstützen, wenn es wächst.

Und wenn Sie bei der Verwendung dieser Vorlage Hilfe benötigen, können Sie sich an den Getting Started Guide wenden, der der Vorlage beiliegt und Ihnen hilft, das Beste aus dieser Roadmap-Vorlage herauszuholen. Diese Vorlage herunterladen

4. Strategischer Plan Whiteboard Vorlage

ClickUp Whiteboard-Vorlage für den strategischen Plan

Mit der ClickUp Strategic Plan Whiteboard Vorlage können Sie eine visuelle und strategische Roadmap entwickeln, die es Ihrem Team ermöglicht, alle kritischen Schritte in Ihrem Projekt zu koordinieren, um die gewünschten Projektergebnisse zu erzielen.

Diese Vorlage ist verfügbar in ClickUp Whiteboards mit dem Sie ein detailliertes, organisiertes, funktionelles (und ästhetisch ansprechendes) Whiteboard erstellen können, das Ihre strategischen Pläne klar umreißt.

Und da die Whiteboards in der ClickUp-Plattform angesiedelt sind, können Sie Ihre Aufgaben und Projekte zu Ihrem Whiteboard hinzufügen, Ihren Plan ganz einfach mit Ihrem Team freigeben, nahtlos in Echtzeit mit ihm zusammenarbeiten und Ihre strategischen Pläne neben Ihrer Arbeit aufbewahren, um einen einfachen Zugriff und Sichtbarkeit zu gewährleisten. Diese Vorlage herunterladen

5. Vorlage für eine Matrix der Nachrichtenübermittlung

ClickUp Messaging Matrix Vorlage

Wenn Sie in der Produktentwicklung und -vermarktung tätig sind, wissen Sie, dass Sie mehr zu erledigen haben, als nur den Produktprototyp zu entwerfen. Sie müssen auch sicherstellen, dass Sie die richtigen Botschaften haben strategien und die richtige Positionierung der Marke die Ihnen helfen, Ihr Einzelziel zu erreichen.

Die Messaging Matrix Vorlage von ClickUp kann Ihnen dabei helfen, eine klare Produktmarketing-Roadmap zu erstellen, eine Karte für das Messaging zu skizzieren und einen starken Kommunikationsplan zu erstellen, um Ihr Team auf die Markenpositionierung und das Messaging im Vorfeld Ihres Projekts auszurichten produkteinführung .

Zu dieser Vorlage gehört auch ein Dokument "Start Here", das Sie bei den ersten Schritten zur Erstellung Ihrer eigenen Matrix unterstützt. Diese Vorlage herunterladen

6. Microsoft Excel Agile Roadmap Vorlage

Über Microsoft

Wenn Sie ein Excel-Arbeitsblatt verwenden, um Ihre Rollen im Projektmanagement wahrzunehmen, benötigen Sie eine Roadmap für das Projektmanagement, die mit dieser Software integriert werden kann. Hier kommt die Excel-Vorlage für die Agile Roadmap ins Spiel.

Mit dieser Roadmap für das Projektmanagement können Sie Ihre Produktentwicklung mit einer einfachen Vorlage nachverfolgen, die Ihnen hilft, Ihre Aufgaben zu priorisieren und Ihre Einzelziele und Termine einzuhalten. Sie können diese Roadmap-Vorlage, insbesondere das enthaltene Arbeitsblatt, auch verwenden, um wichtige Projektdaten einzugeben und ihre Roadmap automatisch aktualisieren und das Projekt, falls erforderlich. Diese Vorlage herunterladen

7. Microsoft Excel Scrolling Roadmap Vorlage

Über Microsoft

Mit der Microsoft Excel Scrolling Roadmap Vorlage können Sie Ihre Meilensteine im Projekt messen und die Aktivitäten nachverfolgen.

Wie Sie feststellen werden, ermöglicht Ihnen diese wichtige Vorlage für einen Projektmanagement-Fahrplan, die Projektaktivitäten im Detail zu verstehen und Sie gleichzeitig über die tatsächlichen Ergebnisse zu informieren, die Sie in Ihrem Projekt erfasst haben.

Diese Vorlage für einen Projektfahrplan enthält auch ein Arbeitsblatt für die Dateneingabe; geben Sie Ihre Daten ein, und Excel aktualisiert den Fahrplan automatisch. Diese Vorlage herunterladen

8. Microsoft PowerPoint Prozess Roadmap Zeitleiste Vorlage

Über Microsoft

Mit der Microsoft PowerPoint Vorlage für die Zeitleiste der Prozess-Roadmap können Sie eine visuelle Darstellung Ihres Prozesses erstellen.

Verwenden Sie diese Vorlage, um den Plan und den Prozess Ihres Projekts von der Konzeption bis zum Start darzustellen, fügen Sie Meilensteine und schlüsseltermine entlang Ihrer Zeitleiste , heben Sie die wichtigsten Ereignisse hervor und verfolgen Sie verschiedene Metriken des Projekts in einer horizontalen Ansicht.

Die PowerPoint-Vorlage für die Roadmap enthält außerdem eine Anleitung, die Sie bei der Verwendung der Vorlage für die Zeitleiste unterstützt. Diese Vorlage herunterladen

9. Excel Vorlage für Zeitleisten für Projekte

Über Microsoft

Mit dieser Excel-Vorlage für eine Zeitleiste für Projekte können Sie eine strategische Roadmap erstellen, mit der Ihr Unternehmen seine Abläufe verbessern, Technologielösungen pflegen und die Vision des Unternehmens unterstützen kann. Mit dieser Vorlage können Sie Meilensteine hinzufügen, Ihre Roadmap nach Thema, Team oder Status organisieren und Roadmaps bestimmten Personen oder Abteilungen zuweisen.

10. Excel Vorlage für eine Zeitleiste für einen Arbeitsplan

Über Microsoft

Eine Vorlage für einen Geschäftsfahrplan ähnelt einem Business-Plan, da sie ebenfalls einen umfassenden Überblick über Ihr Unternehmen, seine Ziele und den Weg dorthin geben kann.

Mit der Roadmunk Business Roadmap-Vorlage können Sie und die Stakeholder in Ihrem Unternehmen veranschaulichen, welche Initiativen pro Quartal und für die verschiedenen Abteilungen geplant sind. Diese Art von Roadmap kann Silos aufbrechen und allen helfen, das große Ganze zu sehen, indem sie ein gemeinsames Verständnis der wichtigsten Geschäftsziele vermittelt.

Verwandte Ressourcen:

Erstellen Sie einen Fahrplan zum Erfolg mit Vorlagen

Der Erfolg von Projekten hängt von vielen Faktoren ab. Deshalb ist es wichtig, einen soliden roadmap-Software und eine kugelsichere Strategie-Roadmap, um Ihr Team zu leiten, sicherzustellen, dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen, potenzielle Risiken und Probleme frühzeitig zu erkennen und auf Kurs zu bleiben, um Ihre Projektanforderungen zu erfüllen.

Nutzen Sie die Roadmap-Vorlagen, die wir hier für Sie aufgelistet haben, von Produkt-Roadmap-Vorlagen bis hin zu Technologie-Roadmap-Vorlagen.

Mit einer guten Roadmap-Vorlage in der Hand und einer vollständig anpassbare Software für das Projektmanagement mit ClickUp in Ihrem Werkzeuggürtel sind Sie für jedes Projekt, das auf Sie zukommt, bestens gerüstet. Es bietet eine Bibliothek von Vorlagen und Hunderte von Features, um Ihnen die Tools an die Hand zu geben, die Sie für erfolgreiche Projekte benötigen.

Sie können es kostenlos ausprobieren - beginnen Sie noch heute mit ClickUp, Ihren Fahrplan zum Erfolg zu erstellen! Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos