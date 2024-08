Top 10 Produktmanagement-Fähigkeiten, die jeder Produktmanager besitzen sollte

Produkt-Manager (PMs) müssen viele Schlüsselbereiche beherrschen, um Produkte zu entwickeln, die die Kunden lieben. Menschen, die in eine Produktrolle wechseln wollen, ertrinken in einem Meer von Artikeln, die versuchen, wirklich grundlegende Fragen zu beantworten wie:

Ist Produktmanagement etwas für Sie?

Wie können Sie sagen, dass Produktmanagement etwas für Sie ist?

Wenn ja, wie können Sie von Ihrer derzeitigen Rolle in die eines Produktmanagers wechseln?

Die Antwort auf diese Fragen zu finden, kann schwierig sein, da es so viele widersprüchliche Informationen gibt. Woher wissen Sie, welche Informationen Ihnen helfen, Antworten auf diese Fragen zu finden?

Nachdem Sie einige Zeit im Internet verbracht haben, werden Sie feststellen, dass produktmanager brauchen mehrere Fähigkeiten, um in ihrem Job erfolgreich zu sein. Das ist ein wenig überwältigend und einschüchternd.

Woher wissen Sie überhaupt, ob Sie über diese Fähigkeiten verfügen und ein Produktmanager sein können? Im Folgenden stellen wir Ihnen 10 wichtige Produktmanagement-Fähigkeiten vor, die Sie benötigen, um in Ihrer Rolle erfolgreich zu sein!

Was sind die wichtigsten Fähigkeiten im Produktmanagement?

Vielleicht fragen Sie sich, welche Fähigkeiten Sie brauchen, um eine Karriere im Produktmanagement zu starten? Oder wonach suchen Personalchefs wirklich? 🤔

Um diese Frage zu beantworten, hat unser Team von Upraised mehr als 200 Stellenbeschreibungen für Produktmanager analysiert und 300 der häufigsten Fähigkeiten ermittelt. Diese haben wir dann in zehn Fähigkeiten geclustert, die wirklich den Kern einer Einstiegsposition als Produktmanager ausmachen.

Außerdem befragten wir Experten aus der produktmanagement die uns dabei halfen, die wichtigsten Fähigkeiten zu erfassen, die Arbeitgeber bei der Vorauswahl von Bewerbern zu Beginn ihrer Laufbahn benötigen.

Kompetenz von Produktmanagement-Fähigkeiten, die für Produktmanager erforderlich sind, über Erhöht Die wichtigsten sechs Fähigkeiten, die Ihnen beim Übergang in eine Position als Produktmanager helfen können, sind:

Produktgespür Kommunikationsfähigkeit Technisches Verständnis Problemlösung5. Datengesteuertes und strategisches Denken Ergebnisorientiert

Hier sehen Sie, wie sich diese zehn PM-Fähigkeiten zwischen Top-Produktmanagern und durchschnittlichen Produktmanagern unterscheiden:

über Upraised

Hier ist ein produktmanagement-Glossar damit Sie alles über Produktmanagement wissen, bevor Sie weiter lesen.

Top 10 Produktmanagement-Fähigkeiten

Hard Skills für Produktmanager

Hard Skills werden durch formale Bildung, Trainingsprogramme oder im Beruf erworben. Dies sind die Hard Skills, die man braucht, um ein erfolgreicher Produktmanager zu sein:

1. Produktgespür

Produktgespür ist die Fähigkeit eines Produktmanagers, ein Problem zu verstehen und alle möglichen Lösungen zu identifizieren und zu wissen, welche Lösungen angesichts der Einschränkungen wie Zeit, Ressourcen, Budget und Benutzersegment zu wählen sind.

Dies ist besonders wichtig für Produktmanager mit technischem Fachwissen. Je tiefer das Fachwissen ist, desto besser kann man das Universum der Produkte verstehen lösungsraum für eine bestimmte Problemstellung . Das ist eine Fähigkeit, die man mit der Zeit erlernen und verfeinern kann.

Schauen Sie sich das hier an.. *no-code tools for product managers* !

2. Technisches Verständnis

Als Produktmanager müssen Sie nicht programmieren lernen, aber Sie brauchen ein Grundwissen darüber, wie Produkte entwickelt werden. Deshalb sollten Sie auch wissen, wie Sie Ihre Projekte im Laufe des Produktlebenszyklus betreuen können.

Außerdem sollten Sie wissen, wie man Marktforschung betreibt, um den Markt oder Branchentrends kennenzulernen. Die Durchführung von Marktforschung hilft Ihnen beim Schreiben von Produktanforderungen, bei der Definition von Sonderfällen und bei der effektiven Zusammenarbeit mit dem Ingenieurteam.

Auf diese Weise können Sie erkennen, welche Anforderungen realisierbar sind und wie viel Aufwand für die Entwicklung einer Funktion erforderlich ist, um eine bessere Priorisierung zu erreichen. Als Produktmanager ist es wichtig, sich mit verschiedenen Produktmanagement-Tools vertraut zu machen, z. B ClickUp .

Die mehr als 15 Ansichten von ClickUp bieten Unternehmen eine Komplettlösung für jedes Team

Das Erlernen spezifischer Prozesse innerhalb dieser Tools ermöglicht es Ihnen, die Produktanforderungen zu definieren und ihre Unzulänglichkeiten zu verstehen.

Soft Skills für Produktmanager

Unter Soft Skills versteht man die Fähigkeit einer Person, mit anderen Menschen zu interagieren und in Beziehung zu treten. Erfolgreiche Produktmanager verfügen über die folgenden Kernkompetenzen im Produktmanagement:

3. Zwischenmenschliche Fähigkeiten

Ein Produktmanager muss die Zustimmung der Interessengruppen zu Plänen und Projekten einholen. Durch gute Kommunikationsfähigkeiten können Sie andere beeinflussen und besser mit ihnen kommunizieren - auch mit dem Vertriebsteam.

Außerdem hilft es Ihnen, die Produktdokumentation zu verwalten und zu rationalisieren. Durch die Übermittlung wichtiger Informationen können alle Beteiligten die produktentwicklungsprozess auf dem richtigen Weg ist .

4. Problemlösung

Problemlösung ist die Fähigkeit, ein komplexes Problem in seine Einzelteile zu zerlegen und die Grundursache zu ermitteln.

Als Produktmanager müssen Sie das richtige Problem identifizieren, bevor Sie sich auf die Lösung stürzen. Meistens haben Sie es mit verwirrenden und komplexen Problemen zu tun.

Deshalb sind Problemlösungsfähigkeiten für diese Art von Aufgaben gefragt. Produktmanager sind oft dafür verantwortlich, das Problem in eine klare Problemstellung umzuwandeln, die der Rest des Unternehmens verstehen kann.

Daten sind das neue Öl, das einen kundenzentrierten Ansatz in jedem Unternehmen vorantreibt. Angesichts der Tatsache, dass sich alles um Daten dreht, ermöglicht Ihnen diese Fähigkeit, regelmäßig offen für neue Erkenntnisse zu sein.

So können Sie erkennen, was funktioniert und was nicht. Es ist eine der wichtigsten Fähigkeiten für Produktmanager, denn Daten helfen Ihnen, Fragen zu beantworten wie:

Wer ist Ihr Kunde?

Warum nutzen sie Ihr Produkt?

Was denken sie darüber?

Wenn Sie sich an Daten orientieren, können Sie besser zwischen dringenden und nicht dringenden Aufgaben abwägen. Mit dieser Fähigkeit können Sie Ihr strategisches Denken und Ihre Fähigkeit zur Prioritätensetzung verfeinern.

Und in der Zwischenzeit werden Sie selbstbewusster, wenn es darum geht, mit Hilfe Ihrer Daten eigentlich fundierte Entscheidungen zu treffen.

6. Ergebnisorientiert

Am Ende des Tages ist das Ergebnis entscheidend.

Ergebnisorientiert zu sein, hilft dabei, Aufgaben zu priorisieren, die im Verhältnis zur investierten Zeit den größten Nutzen bringen. Sie müssen die verfügbaren Ressourcen optimal nutzen und die Aufgaben in der vorgegebenen Zeit erledigen, was zeigt, dass Sie ergebnisorientiert sind.

Bonus: Erfahren Sie wie AI-Tools können Produktmanagern helfen !

4 Bonus Produktmanagement-Fähigkeiten

7. Benutzerzentrierte Denkweise

Die Fähigkeit, sich in die Benutzer hineinzuversetzen und eine benutzerzentrierte Denkweise zu haben, ist für Produktmanager entscheidend, um Produkte zu entwickeln, die einen Mehrwert bieten und die Bedürfnisse der Benutzer erfüllen, was zu einer höheren Benutzerzufriedenheit und Akzeptanz führt.

8. Delegation

Produktmanager können sich auf strategische Aufgaben konzentrieren und den gesamten Produktentwicklungsprozess leiten, was zu einer effizienteren und effektiveren Produktentwicklung führt.

9. Kritisches Denken

Kritisches Denken ist ein wesentlicher Bestandteil des Produktmanagements. Produktmanager nutzen kritisches Denken, um Daten zu analysieren, Optionen zu bewerten, Entscheidungen zu treffen und Probleme zu lösen.

Sie müssen in der Lage sein, potenzielle Risiken und Chancen zu erkennen, kreative Lösungen für komplexe Herausforderungen zu finden und kritisch zu denken, um zu entwickeln die besten Produktstrategien zu entwickeln . Produktmanager müssen auch in der Lage sein, kalkulierte Risiken einzugehen, ohne die Qualität des Produkts zu beeinträchtigen oder die Sicherheit der Nutzer zu gefährden.

10. Kontinuierliches Lernen

Kontinuierliches Lernen hilft Produktmanagern, sich über neue Technologien, Markttrends und das Nutzerverhalten auf dem Laufenden zu halten. So können sie datengestützte Entscheidungen treffen, innovative Produkte entwickeln, einen echten Mehrwert liefern und sich als starke Produktführer etablieren.

Beginnen Sie mit dem Erlernen eines neuen Produktmanagement-Tools wie ClickUp!

Wie können diese Fähigkeiten Ihre Einstellungschancen erhöhen?

Produktmanagement ist eine faszinierende karriereweg . Um ein erfolgreicher Produktmanager zu sein, müssen Sie Fähigkeiten entwickeln, die Ihnen helfen, die funktionsübergreifende Zusammenarbeit zwischen ingenieuren , marketing und verkaufsteams , Führungskräfte des Unternehmens und Benutzer.

Lassen Sie uns nun verstehen, wie diese Fähigkeiten dazu beitragen, Sie zu einem besseren Produktmanager zu machen. Die beiden Arten von Fähigkeiten, die Produktmanager benötigen, um in diesem Bereich zu brillieren:

Harte Fähigkeiten (d. h. technische Fähigkeiten)

Soft Skills (d. h. analytische Fähigkeiten, zwischenmenschliche Fähigkeiten)

Sowohl Hard Skills als auch Soft Skills sind bei der Stellensuche wichtig. Als potenzieller Arbeitssuchender sollten Sie wissen, dass bestimmte Soft Skills und Hard Skills benötigt werden, die Sie in der Vergangenheit erworben haben.

Diese Fähigkeiten werden übertragbare Fähigkeiten genannt. Sie zeigen, dass Sie in der Lage sind, die Arbeit zu erledigen, auch wenn Ihr Profil nicht zu 100 % mit der Stellenbeschreibung übereinstimmt. Solche Fähigkeiten machen Sie zu einer unschätzbaren Bereicherung für jedes Unternehmen.

Woher wissen Sie, dass Produktmanagement etwas für Sie ist?

Der erste Schritt besteht darin, herauszufinden, wie gut Sie jede dieser Fähigkeiten beherrschen.

Beginnen Sie mit dem KYS-Test (Know Your Self), um herauszufinden, ob Sie ein Produktmanager werden können. Dieser kompetenztest zeigt Ihre Verhaltens- und Einstellungseigenschaften anhand von 49 Fragen auf. So erfahren Sie mehr über Ihre Stärken und blinden Flecken in diesen zehn Kernkompetenzen eines Produktmanagers!

Wenn Sie eine Punktzahl von über 50 erreichen, ohne über Produktkenntnisse zu verfügen, ist das großartig! Das bedeutet, dass Sie in Ihrer derzeitigen Position über einige der Fähigkeiten verfügen, um als Produktmanager erfolgreich zu sein. Aber für diejenigen, die weniger als 50 Punkte erreicht haben, gibt es keinen Grund zur Sorge!

Diese Punktzahl bedeutet einfach, dass Sie an Ihren Fähigkeiten arbeiten müssen, und der Test wird Ihnen dabei helfen, Ihre blinden Flecken zu erkennen. Wie können Sie also Ihre Fähigkeiten entwickeln, um ein erfolgreicher und kompetenter Produktmanager zu werden?

Wie Sie Ihre Fähigkeiten im Produktmanagement ausbauen

Unabhängig davon, ob Sie einen nichttechnischen oder einen technischen Hintergrund haben, gibt es einen Kurs, der Ihnen helfen kann, diese Fähigkeiten zu entwickeln. Karriere-Beschleunigungsprogramm von Upraised richtet sich an aufstrebende Produktmanager wie Sie, die davon träumen, in produktorientierten Unternehmen zu arbeiten.

Es handelt sich um einen 16-wöchigen Lehrplan, der Ihnen eine praktische Ausbildung bietet und Sie auf die Rolle eines Produktmanagers vorbereitet. Hier erfahren Sie, wie der Upraised-Kurs Sie auf die Rolle des Produktmanagers vorbereitet: