10 kostenlose Vorlagen für Problemstellungen in Word & ClickUp

Ganz gleich, welchen Titel Sie in Ihrer Position tragen, das Lösen von Problemen ist wahrscheinlich Teil Ihrer Stellenbeschreibung. Von Projektmanagern über die Leiter von IT-Teams bis hin zu Verwaltungsangestellten in Regierungsorganisationen - wir alle müssen uns mit Problemen auseinandersetzen, die unsere Ziele zu gefährden drohen.

Einer der besten Wege zum Erfolg ist ein Verfahren, um potenzielle Risiken zu erkennen und auf sie zu reagieren. Viele Eigentümer und Manager von Geschäften entscheiden sich für eine Problemdarstellung. Diese tools heben bestehende Probleme hervor, bieten einen Kontext und sind darauf ausgelegt, Diskussionen über Lösungen anzuregen.

Im Folgenden erklären wir, was Vorlagen für Problemanalysen zu erledigen haben und wann sie eingesetzt werden sollten. Außerdem zeigen wir Ihnen, worauf Sie bei der Auswahl achten sollten, und geben 10 kostenlose Vorlagen für Problembeschreibungen zur Verwendung in ClickUp und Word frei. 👀

Was ist eine Vorlage für eine Problemstellung?

Eine Problemanweisung ist eine projektmanagement tool das ein bestehendes Problem beschreibt, das gelöst werden muss. Es erläutert den aktuellen Status, legt eine gewünschte Lösung dar und analysiert den Umfang des Prozesses, der erforderlich ist, um das Ziel zu erreichen.

Es ist ein prozess-Tool das die Kreativität bei der Entwicklung möglicher Lösungen für Probleme fördert, anstatt eine bestimmte Lösung hervorzuheben.

Eine Vorlage für eine Problemstellung erleichtert es, die notwendigen Informationen zusammenzustellen und sie den betreffenden Mitgliedern des Teams zu präsentieren. Auf diese Weise kennt jeder im Projekt das Ziel und kann sich an der Erstellung einer Karte zur Lösung des Problems beteiligen. 💡

Hier sind vier Schlüssel-Elemente einer Problemanalyse:

Aktueller Status: Erläutern Sie kurz und bündig das aktuelle Problem und skizzieren Sie eineerklärung der Arbeit arbeitsplan

Erläutern Sie kurz und bündig das aktuelle Problem und skizzieren Sie eineerklärung der Arbeit arbeitsplan Ideales Ziel: Wie würde die Situation ohne das bestehende Problem aussehen? Beschreiben Sie, welches Ziel Sie mit der Suche nach einer praktikablen Lösung verfolgen

Wie würde die Situation ohne das bestehende Problem aussehen? Beschreiben Sie, welches Ziel Sie mit der Suche nach einer praktikablen Lösung verfolgen Der Grund, warum es wichtig ist: Analysieren Sie, wie sich das Problem auf verschiedene Mitglieder des Teams und auf dieunternehmensziele. Bestimmen Sie auch die Konsequenzen, wenn das Problem nicht angegangen wird

Analysieren Sie, wie sich das Problem auf verschiedene Mitglieder des Teams und auf dieunternehmensziele. Bestimmen Sie auch die Konsequenzen, wenn das Problem nicht angegangen wird Vorschlag: Eine Problemstellung muss keine Liste von Lösungen enthalten. Konzentrieren Sie sich stattdessen darauf, den Kontext für die Forschung zu liefern, damit das Team kreativ Antworten entwickeln kann

Was macht eine gute Vorlage für eine Problemstellung aus?

Nicht alle Vorlagen für eine Problemstellung sind gleich. Sie sollten eine auswählen, die das Problem kurz erklärt, das Ziel hervorhebt und Raum für kreative Diskussionen bietet.

Eine gute Vorlage für eine Problembeschreibung wird:

Beginnen Sie mit einem Ziel: Geben Sie Ihrem Team ein anzustrebendes Ziel vor. Mehrere Ergebnisse hervorheben und einen Kontext für die ideale Lösung mit Hilfe einer effektiven Vorlage für eine Problemstellung liefern

Geben Sie Ihrem Team ein anzustrebendes Ziel vor. Mehrere Ergebnisse hervorheben und einen Kontext für die ideale Lösung mit Hilfe einer effektiven Vorlage für eine Problemstellung liefern Erläutern Sie das spezifische Problem und den aktuellen Zustand : Eine gute Vorlage zur Problemlösung zeigt auf, wie das Problem Sie daran hindert, das erklärte Ziel zu erreichen

Eine gute Vorlage zur Problemlösung zeigt auf, wie das Problem Sie daran hindert, das erklärte Ziel zu erreichen Identifizieren Sie Wissenslücken: Sie können keine Lösung finden, wenn Sie nicht über alle relevanten Daten verfügen. Verwenden Sie die Vorlage, um zu beschreiben, welche Informationen Ihnen fehlen und welche Daten Sie benötigen, um mögliche Lösungen zu finden

Sie können keine Lösung finden, wenn Sie nicht über alle relevanten Daten verfügen. Verwenden Sie die Vorlage, um zu beschreiben, welche Informationen Ihnen fehlen und welche Daten Sie benötigen, um mögliche Lösungen zu finden Vermeiden Sie es, eine bestimmte Lösung vorzuschlagen: Das Ziel ist es, Ideen und kreative Diskussionen anzuregen. Es gibt mehr als nur eine Lösung für ein Problem. Bieten Sie also einen Rahmen für die Entwicklung von Antworten und Ideen, anstatt nur eine Lösung vorzuschlagen

10 Vorlagen für Problembeschreibungen im Jahr 2024

Die Erstellung von Problemanweisungen nimmt viel Zeit in Anspruch, vor allem, wenn Sie sie wiederholt als Teil Ihrer Arbeitsabläufe verwenden. Um die Zeit für die Erstellung dieser nützlichen Dokumente zu verkürzen, sollten Sie Vorlagen für Problemstellungen verwenden.

Mit diesen praktischen Tools können Sie das Problem einfach umreißen und in umsetzbare Erkenntnisse umwandeln, während Sie gleichzeitig den Input Ihres Teams einholen.

Sind Sie bereit, Ihre Prozesse zu verbessern? Wir haben 10 der besten Vorlagen für Problemerklärungen zusammengestellt, mit denen Sie Ihre Reaktions- und Anpassungsfähigkeit bei Problemen verbessern können. Von Incident-Berichten und Plänen zur Problembehebung bis hin zur Lösung von Kundenproblemen - hier finden Sie alles, was Sie brauchen, um Probleme in Ihrem Unternehmen zu lösen.

Hier finden Sie die besten Vorlagen für Problembeschreibungen, die Sie verwenden können, egal ob Sie in der IT-Abteilung der Regierung arbeiten, eine kleine Produktagentur leiten oder in einem mittelständischen Unternehmen für die Personalabteilung zuständig sind. 🛠️

1. ClickUp Vorlage für Kundenproblembeschreibung

ClickUp Vorlage für Kundenproblembeschreibung

Verwenden Sie ClickUp's Vorlage für die Problemstellung des Kunden um häufige Probleme von Kunden zu identifizieren produkte zu entwickeln und Dienstleistungen, die die Perspektive und die Bedürfnisse Ihrer Kunden besser berücksichtigen. Füllen Sie den kundenprofil um die Nachverfolgung der unterschiedlichen Bedürfnisse der Zielgruppe zu gewährleisten.

Als Nächstes schlüsseln Sie auf, was diese Art von Kunden will und welche Hindernisse sie von ihren Zielen abhalten, während die kundenreise . Stellen Sie sicher, dass Sie den Kontext angeben, warum diese Schmerzpunkte vorhanden sind - und auch einen Lösungsvorschlag.

Erstellen Sie für jedes Problem neue Seiten und geben Sie diese für die entsprechenden Mitglieder des Teams frei. Generieren Sie Aufgaben, um die Teamarbeit nach Abteilungen aufzuschlüsseln, und verwenden Sie die verschiedenen ClickUp Ansichten, um das Team im Zeitplan zu halten und die Ergebnisse für alle Problemstellungen zu überwachen. ✅

2. ClickUp Vorlage für die Ursachenanalyse

ClickUp Vorlage für die Ursachenanalyse

Bevor Sie eine Karte zum Erfolg entwerfen können, müssen Sie die Ursache eines Problems erkennen. Erstellen Sie eine prägnante Problembeschreibung und verbessern Sie Ihren Entscheidungsprozess mit Hilfe der Vorlage für die Ursachenanalyse von ClickUp .

Diese Vorlage für eine Problemanalyse gliedert das größere Problem in eine Liste von Problemen auf, so dass sie leichter verschiedenen Mitgliedern des Teams zugewiesen werden können. Sie ist ein effektives tool, um Probleme vorherzusehen und die Grundlage dafür zu schaffen, dass sie ein Projekt nicht zum Scheitern bringen.

Verwenden Sie die neun benutzerdefinierten Felder, um Beispiele für Problemstellungen und Aufgaben zu formulieren, die das Team angehen soll. Geben Sie den dringlichsten Problemen Priorität, und wechseln Sie in die Ansicht "Needs Action", um zu sehen, was im Fortschritt ist und um nachverfolgung von Problemen die noch gelöst werden müssen.

3. ClickUp A3 Aktionsplan Vorlage

ClickUp A3 Vorlage für einen Aktionsplan

Als projektleitung , ein aktionsplan ist Ihr bester Freund. Er hebt die Beteiligten hervor, bietet einen Fahrplan für den Erfolg und bietet Metriken zur Leistungsmessung.

Mit ClickUp's A3 Aktionsplan Vorlage mit dieser Karte können Sie langfristige Projekte planen und gleichzeitig Ihre Produktivität steigern. Wenn Sie diese Vorlage für eine Problemdarstellung verwenden, beginnen Sie mit einem Brainstorming, um die Problemdarstellung Ihres Geschäfts zu identifizieren und zu definieren.

Sie können mit anderen Mitgliedern des Teams zusammenarbeiten über ClickUp Dokumente . Nach diesem Schritt können Sie Daten sammeln, eine Lösung entwickeln und dann einen Aktionsplan erstellen.

Mit den Ansichten in den ClickUp-Problemstellungen können Sie Ziele, Zeitleisten und Schritte überwachen. Und mit den vier benutzerdefinierten Feldern können Sie aufgaben verwalten mit Aufschlüsselung nach Abteilung, Komplexität, Fortschritt und Typ. 📝

4. ClickUp Vorlage für einen Aktionsplan zur Sanierung

ClickUp Vorlage für einen Plan zur Beseitigung von Mängeln

Erstellen Sie einen Aktionsplan für Abhilfemaßnahmen mit ClickUp's Vorlage für den Aktionsplan zur Behebung von Mängeln . Von der Ideenfindung über die Methodik bis hin zur Ausführung und Integration in Arbeitsabläufe - mit dieser Vorlage lassen sich selbst für die komplexesten Probleme leicht Lösungen finden.

Verwenden Sie die Vorlage, um Schritte zur Problembehebung festzulegen und die Aufgaben automatisch den entsprechenden Mitgliedern des Teams zuzuweisen. Bewerten Sie die Risikostufen, und fügen Sie Aufgaben, die sofort erledigt werden müssen, Priorität-Tags hinzu.

Entwickeln Sie einen Aktionsplan mit benutzerdefinierten Feldern für jedes Risiko, und verfolgen Sie den Fortschritt mit ClickUp-Checklisten . Diese Listen, die innerhalb der Aufgabe zu erledigen sind, machen es einfach, sich wiederholende Aufgaben zu unterteilen und Unternehmensabläufe in Ihre Sanierungs-Workflows einzubinden.

5. ClickUp After Action Bericht Vorlage

ClickUp Vorlage für After Action Report

Unabhängig davon, ob Sie sich in der Mitte eines langwierigen Projekts befinden oder gerade eines abgeschlossen haben, müssen Sie den Prozess bewerten und Anpassungen für die Zukunft vornehmen. Die Vorlage für den After Action Report von ClickUp ist nützlich, um festzustellen, was gut gelaufen ist, zu entscheiden, was verbessert werden muss, und neue Workflows zu entwickeln, um den Prozess zu rationalisieren.

Diese einfache, einseitige Vorlage hebt die Projektteilnehmer, die Grundlagen des Projekts, den Projektumfang und die auf den Projektdaten basierenden Ergebnisse hervor.

Integrieren Sie diese Vorlage in Ihre Arbeitsabläufe als Teil eines Überprüfungsschritts. Die Vorlage ist ein hervorragendes tool für die Vorbereitung von Mitarbeitergesprächen, da sie die durchgeführten Aktionen auflistet und den gesamten Workflow des Teams dokumentiert. Nutzen Sie dieses Tool, um zu bewerten, wie gut Ihre Workflows funktioniert haben und ob es während des Prozesses zu Problemen gekommen ist.

Die ClickUp Vorlage für den After Action Report hilft Ihnen auch, den Erfolg Ihres Teams zu feiern. Während es leicht ist, sich auf das zu konzentrieren, was schief gelaufen ist, hebt diese Vorlage die Dinge hervor, die gut gelaufen sind und mitglieder des Teams, die eine gute Leistung erbracht haben .

Sie können Bereiche hervorheben, in denen Mitarbeiter Budgetprobleme vermieden, Probleme beim Ressourcenmanagement überwunden und ihre Arbeitsabläufe angepasst haben, um das Projekt auf Kurs zu halten. 🌻

6. ClickUp Bericht Arbeit Incident Vorlage

ClickUp Report Work Incident Vorlage

Einer der größten herausforderungen des Projektmanagements ist das Sicherheitsmanagement und die korrekte Erfassung von Incidents am Arbeitsplatz. Mit ClickUp's Report Work Incident Vorlage können Sie Incident-Berichte sammeln und Abhilfemaßnahmen in einem leicht zugänglichen Space zusammenstellen.

Erfassen Sie in der Karte Informationen zu einem bestimmten Incident, und wählen Sie aus 13 benutzerdefinierten Feldern aus - einschließlich grundlegender Angaben wie Datum des Incidents, beteiligte Parteien und Speicherort. Wenn die örtlichen Behörden involviert waren, können Sie Informationen über die Kontaktinformationen der Beamten und die Details der Polizeiablage hinzufügen.

Zusätzlich zur Aufzeichnung der relevanten Informationen können Sie Korrekturmaßnahmen vorschlagen, um die Abläufe zu verbessern und einen erneuten Incident zu verhindern.

Diese Vorlage bietet außerdem sieben verschiedene Ansichten, so dass Sie die benötigten Informationen auf einen Blick erfassen können. Die Ansicht "Incident Report Summary" eignet sich beispielsweise hervorragend, um sich einen schnellen Überblick über den Vorfall zu verschaffen.

Mit den Ansichten Progress Board und Reports behalten Sie den Überblick über Lösungen und den Stand der Dinge.

7. ClickUp Incident Response Bericht Vorlage

ClickUp Incident Response Berichtsvorlage

Mit dem Incident Response Report Vorlage von ClickUp ist es einfacher denn je, Bedrohungen zu identifizieren, Schritte zur Risikobewältigung zu entwerfen und Erkenntnisse aus dem Incident Response-Prozess zu gewinnen. Die Vorlage enthält einen einfachen Schritt-für-Schritt-Ansatz für die Erstellung eines Incident-Berichts, einschließlich Abschnitten für Risiken, nächste Schritte, Eindämmung, Ausrottung, Wiederherstellung und gelernte Lektionen.

Mit dieser Vorlage können Sie über bestehende Incidents berichten, vorgeschlagene Lösungen nachverfolgen und Informationen sammeln, damit Sie Ihre Verfahren anpassen können, um zukünftige Incidents besser zu bewältigen. Außerdem können Sie mit den fünf benutzerdefinierten Feldern die Nachverfolgung von Begleitdokumenten vereinfachen und nachverfolgen, wer einen Incident-Bericht erstellt, genehmigt oder überprüft hat.

Die Dokumentation ist auch bei der Beantwortung rechtlicher Probleme von unschätzbarem Wert. 👩🏿‍⚖️

8. ClickUp IT Incident Report Vorlage

ClickUp IT Incident Report Vorlage

Egal, ob Sie im Produktmanagement arbeiten oder ein IT-Team leiten, Sie wissen, wie wichtig es ist, den Überblick über Risiken zu behalten. Mit ClickUp's IT Incident Report Vorlage können Sie Fehler und Softwareprobleme, die die Leistung Ihres IT-Systems beeinträchtigen, einfach nachverfolgen.

Die 14 benutzerdefinierten Felder bieten ein hohes Maß an Personalisierung. Das bedeutet, dass Sie diese Vorlage wirklich nutzen können, um Ihre spezifischen Unternehmensanforderungen zu erfüllen.

Wenn Sie diese Vorlage verwenden, verschaffen Sie sich einen Einblick in die IT-Bedrohung, indem Sie die Grundlagen des Problems ausfüllen, einschließlich der betroffenen Softwaresysteme, Plattformen und Build-Versionen. Heben Sie dann den Schweregrad jedes Incidents hervor und erläutern Sie die Gründe für den Incident sowie die Auswirkungen.

Legen Sie schließlich einen Lösungsweg fest und nutzen Sie die gesammelten Daten als Grundlage für Ihren Incident-Management-Prozess.

9. Word Problem Statement Vorlage by Sample.net

über Sample.net

Problemstellungen sind eine gute Möglichkeit, neue Ideen zu entwickeln, einen kreativen Denkprozess zu unterstützen und die Zustimmung verschiedener Mitglieder eines Teams in unterschiedlichen Abteilungen zu erhalten.

Diese Vorlage für eine Problemanweisung von Sample.Net ist mit MS Word, Google Docs und Powerpoint kompatibel. Sie bietet ein einseitiges Layout, in dem das bestehende Problem, eine Beschreibung des Problems, Risiken und Lösungsideen erläutert werden.

Verwenden Sie diese Vorlage, um Denkprozesse zu gestalten und mit Ihrem Team kreativ Lösungen zu erarbeiten. Jede Person kann ihre spezifische Ansicht mitteilen, während Sie gemeinsam Lösungen für das Problem und die Hand entwickeln. 🏆

10. Google Docs Research Problem Solving Vorlage von Template.net

über Vorlage.net

Diese einfache Vorlage für ein Forschungsproblem macht es einfach, eine schnelle Aufschlüsselung eines bestehenden Problems zu erstellen und bietet Unterstützung bei der Entwicklung von Lösungen. Sie ist als Google Doc, Apple Pages oder MS Word Datei verfügbar.

Sparen Sie Zeit bei der Formatierung und verwenden Sie diese Vorlage, um die Abschnitte für die Beschreibung, die Risiken und die Lösung für Ihre Beispiele für Problemstellungen schnell auszufüllen.

Die Vorlage verfügt über ein benutzerdefiniertes Feature, mit dem Sie ein Firmenlogo und Kontaktinformationen einfügen können, wenn Sie dieses Dokument für eine externe Agentur freigeben, die Ihren Lösungsprozess unterstützt. Ändern Sie das Farbschema und die Schriftart, um sie an andere Unternehmensdokumente anzupassen und den Branding-Standards zu entsprechen.

Lösen Sie Probleme schnell und effektiv mit ClickUp

Mit diesen Vorlagen für Problemerklärungen sind Sie auf dem besten Weg, eine effektivere Führungskraft und ein effektiverer Mitarbeiter zu werden. Von der Berichterstellung über Incidents und die Nachverfolgung von IT-Problemen bis hin zu Diskussionen über die Lösung gängiger Kundenprobleme - diese Vorlagen werden Ihre Arbeit mit Sicherheit erleichtern. Testen Sie ClickUp noch heute um eine Problemstellung zu erstellen, die Ihr Geschäft vorantreibt und die Grundlage für bessere Produkte und Dienstleistungen bildet. Durchsuchen hunderte von kostenlosen Vorlagen zur Verbesserung Ihres Projektmanagement-Stils, zur Unterstützung bei der Incident-Berstellung und zur Nachverfolgung der Leistung bei allen Ihren Zielen. ✨