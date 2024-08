Wie Sie ein effektiver Projektleiter für Ihr Team werden

Projekte bringen das Geschäft in Schwung. Das Guthaben für den Erfolg von Projekten geht in der Regel an Projektmanagement-Experten, aber sie sind nicht die Einzigen, die Ergebnisse erzielen. Projektmanager mögen den ganzen Hype bekommen, aber Projektleiter sind die Macher, die Projekte beaufsichtigen, große Ideen entwickeln und Ressourcen verwalten.

Als Projektleiter geht es um viel mehr als das Meeting von Terminen und die Überwachung von Aufgaben. Es geht darum, Mitglieder des Teams zu motivieren und Folgendes zu erreichen ziele des Projekts . Das klingt zwar sehr ähnlich wie die Rolle eines Projektleiters, aber die beiden Aufgaben sind nicht ganz gleich.

In diesem Leitfaden erklären wir, was Projektleiter sind und wie sie sich von Projektmanagern unterscheiden. Außerdem verraten wir Ihnen die gefragtesten Eigenschaften effektiver Projektleiter und 10 Strategien, die Ihnen helfen, der beste Projektleiter der Welt zu werden. 🙌

Was ist ein Projektleiter?

Ein Projektleiter verwaltet das gesamte plan für das Projekt und gewährleistet ergebnisse werden innerhalb der vorgegebenen Zeitleiste fertiggestellt. Im Gegensatz zu einem traditionellen Projektmanager konzentriert sich der Projektleiter mehr auf die Führung und Inspiration des Teams. Die Rolle beinhaltet ein höheres Maß an Engagement und konzentriert sich mehr auf die strategischen und zwischenmenschlichen Aspekte von team-Management .

Projektleiter, die ClickUp verwenden, können sicherstellen, dass ihre Kommentare gesehen werden, indem sie den Benutzern direkt in den Aufgaben Kommentare zuweisen und eine schnelle Ansicht der zugewiesenen Kommentare in einer Checkliste erhalten

Projektleiter bearbeiten in der Regel Aufgaben wie:

Festlegen des Projektumfangs

Erarbeitung eines Projektplans mit Aufgaben, Zeitleisten, Ressourcen und Meilensteinen

Einstellung von Zielen und Zielsetzungen

Zusammenstellung eines Teams für das Projekt

Verwaltung von Ressourcen und Budgets

Koordinierung mit allen Beteiligten

Nachverfolgung des Fortschritts eines Projekts

Mitglieder des Teams motivieren und betreuen

Erfolge feiern und Misserfolge analysieren

Projektmanagement-Führungskräfte verfügen über ausgeprägte Führungsqualitäten und wissen, wie sie ein positives, produktives Arbeitsumfeld schaffen, in dem sich jeder als Teil des Teams fühlt. Sie brauchen hervorragende zwischenmenschliche Fähigkeiten, obwohl verständnis des Projektmanagements tools und Methoden, wie Scrum und PMI-Richtlinien, schaden auch nicht.

Projektleiter vs Projektmanager

Wenn Sie nach Rollen in der Projektleitung suchen, stoßen Sie vielleicht auf Listen mit Stellenangeboten sowohl für Projektmanager als auch für Projektleiter. Diese Rollen überschneiden sich zum Teil, aber es handelt sich eigentlich um zwei verschiedene Berufe. Informieren Sie sich über die wichtigsten Unterschiede zwischen diesen beiden Rollen, um herauszufinden, welche Rolle am besten zu Ihren Erfahrungen und Fähigkeiten passt.

Hauptschwerpunkt

Projektmanager sind die Ausführenden. Sie führen das Projekt durch und kontrollieren alle beweglichen Teile. Sie kümmern sich um das Meeting der Projektziele, halten alle Arbeiten innerhalb des Projektumfangs und stellen sicher, dass die ergebnisse des Projekts werden fristgerecht abgeschlossen.

Die Projektleiter hingegen sind die Visionäre. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Projektleiter die ursprüngliche Idee für das Projekt hat. Diese Meisterdelegierer übergeben ihre Vision den Projektmanagern zur Ausführung, während sie sich auf den Erfolg des Projekts auf höchster Ebene konzentrieren. 💡

Projektleiter sind zwar immer noch bodenständig und rational, aber sie sind die verrückten Genies der projektmanagement . Sie sind eher bereit, Risiken einzugehen und ausgefallene Ideen zu akzeptieren. Projektmanager gleichen dies mit einem eher maßvollen, handlungsorientierten Ansatz aus, der sicherstellt, dass die Ideen des Projektleiters auch tatsächlich realisierbar sind.

Zeugnisse

Professionell projektleiter sind zertifiziert durch das Project Management Institute als Project Management Professionals (PMPs) zertifiziert. Dies ist eine spezielle Zertifizierung, die beweist, dass ein Manager weiß, wie man mehrere Methoden oder Arbeitsrahmen befolgt.

Für Projektleiter gibt es keine offizielle Bescheinigung. Eine PMP-Zertifizierung ist für einen Projektleiter von großem Wert, aber nicht immer eine Voraussetzung. Da es sich um eine eher generalistische Rolle handelt, ist es wichtiger, dass der Projektleiter über institutionelles Wissen, zwischenmenschliche Fähigkeiten und eine gesunde Vorstellungskraft verfügt.

Verantwortlichkeiten

Projektleiter überwachen den Plan für das Projekt, den Zeitplan und den Workflow des Teams. In der Regel verwalten sie Ressourcen und Budgets, obwohl einige Organisationen diese Aufgabe dem Projektleiter übertragen. Projektmanager sorgen auch dafür, dass die Projekte den Best Practices des PMI entsprechen und die Branchenvorschriften eingehalten werden.

Mit der ClickUp Zeitleiste-Ansicht können Sie die Workloads eines Teams visuell vergleichen und den Fortschritt nachverfolgen

Der Projektleiter unterstützt die Vision des Teams und richtet diese Vision an den Zielen des Projekts aus. Sie konzentrieren sich auf Innovation und kreative Problemlösungen. Da sie in der Regel für die zwischenmenschliche Dynamik zuständig sind, kümmern sich Projektleiter um die Konfliktlösung. Bei Problemen innerhalb des Projektteams oder mit einem Client sind sie die Vermittler.

Rolle in der Team-Dynamik

Projektleiter sind eher richtlinienorientiert und folgen strukturierten Entscheidungsprozessen. Projektleiter sind flexibler und anpassungsfähiger als Projektmanager. Zu diesem Zweck arbeitet der Projektleiter eher als Supervisor oder Projektkoordinator. Der Projektleiter ist auch der Teamleiter, der als Mentor fungiert. Sie fördern ein kollaboratives und befähigendes Arbeitsumfeld, das - wenn es gut ausgeführt wird - großartige Arbeit und eine starke Teamkultur unterstützt.

Charakteristika eines effektiven Projektleiters

Projektleiter sollten ein Team nicht nur dazu inspirieren und anleiten, seine Ziele zu erreichen, sondern auch zu wachsen und sich zu verbessern. Dies ist eine überraschend anspruchsvolle Rolle, die eine Mischung aus Soft Skills, wie Konfliktlösung, und Hard Skills, wie Projektmanagement, erfordert. Jedes Geschäft stellt andere Anforderungen an seine Projektleiter, aber Fachleute mit diesen Qualitäten sind ein echter Geheimtipp. ✨

Visionäres Denken

Projektleiter sollten in der Lage sein, das große Ganze im Blick zu haben. Während sich Projektmanager auf die minutiöse Ausführung eines Plans konzentrieren, sind Projektleiter zwei Schritte voraus und richten die Ziele des Projekts an einer größeren Vision aus. Sie antizipieren künftige Herausforderungen und Chancen und helfen ihrem Team, sich bei Bedarf anzupassen, um ein noch besseres Endprodukt zu schaffen.

Technische oder Branchenkenntnisse

So hilfreich Innovation und Kreativität für einen Projektleiter auch sein mögen, Sie brauchen dennoch technische Kenntnisse. Manche Unternehmen setzen für diese Rolle eine PMP-Zertifizierung voraus, während andere branchenspezifische Erfahrungen, Zertifizierungen oder Fähigkeiten verlangen. Entscheidend ist, dass Sie über die notwendigen Fähigkeiten verfügen, um ein erfahrenes Team zu leiten.

Starke Kommunikationsfähigkeiten

Projektleiter müssen sowohl in der mündlichen als auch in der schriftlichen Kommunikation glänzen. Sie halten das Schiff am Laufen, daher ist eine klare, direkte Kommunikation ein Muss. Gute Führungskräfte werden eingreifen, um Missverständnisse und Unklarheiten zu beseitigen. Daher ist es wichtig zu wissen, wie man mit Kommunikationspannen umgeht, ohne sein Team zu frustrieren.

Die Ansicht "Chat" speichert alle Ihre Kommentare in ClickUp, um jede Unterhaltung schnell zu finden

Emotionale Intelligenz

Menschen sind kompliziert, deshalb ist es für einen Projektleiter unerlässlich, ein hohes Maß an emotionaler Intelligenz zu besitzen. Aktives Zuhören, Stressbewältigung, Einfühlungsvermögen und Gefühlsregulierung sind Eigenschaften, die sich jeder Projektleiter wünscht. Diese Fähigkeiten helfen Ihnen, schwierige Probleme zu bewältigen, die im Laufe eines Projekts unweigerlich auftreten, sei es ein zwischenmenschlicher Konflikt oder eine unangemessene Frist des Clients.

Entscheidungsvermögen

Der Projektleiter ist derjenige, der das Sagen hat. Deshalb müssen Sie in der Lage sein, auch unter Druck zeitnahe und fundierte Entscheidungen zu treffen. Sie müssen in der Lage sein, innovative, durchdachte Entscheidungen zu treffen. Das bedeutet auch nicht, dass Sie in einem Vakuum arbeiten müssen. Erfahrene Projektleiter wissen, wie sie Feedback einholen, auswerten und in ihre Entscheidungsprozesse einbeziehen können.

Flexibilität

Entscheidungsfreudigkeit ist wichtig, aber genauso wichtig ist es für einen Projektleiter, zu erkennen, wann es an der Zeit ist, die Richtung zu ändern. Sie müssen sich an wechselnde Projektumfänge, Teamdynamiken und alle unvorhergesehenen Herausforderungen anpassen, die im Laufe eines Projekts auftreten.

Delegationsfähigkeiten

Sie können nicht alles allein erledigen. Erfolgreiche Projektleiter wissen um die Stärken jedes Einzelnen im Projekt und delegieren Aufgaben entsprechend. Das nimmt Ihnen nicht nur Arbeit ab, sondern stärkt auch das Team und schafft eine Kultur des Vertrauens.

10 Strategien, um ein Erfolgreicher Projektleiter zu werden

Ein solider Projektleiter kann den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. Befolgen Sie diese Profi-Strategien, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern und Ihr Team zum Erfolg zu führen.

Gliedern Sie Ziele, Aufgaben, agile Punkte und den Status von Projekten in dem hochgradig anpassbaren ClickUp 3.0 Dashboard

Projekte haben so viele bewegliche Teile. Es ist leicht, sich zu verzetteln, wenn man kein Organisationssystem oder keine Plattform hat, die einem den Rücken freihält. Genau hier kommt eine Projektmanagement-Software wie ClickUp ins Spiel.

ClickUp ist ein Arbeits-, Team- und projektmanagement-Plattform die Ihre Arbeitsabläufe und die Organisation von Aufgaben verbessert. Sie konzentrieren sich auf die großen Ideen, und wir helfen Ihnen, sie zu verwirklichen.

Sie müssen keine täglichen Statusgespräche planen. Richten Sie einfach Ihr Projekt in ClickUp ein und benutzerdefinieren Sie das Dashboard so, wie Sie es für richtig halten. Wählen Sie aus über 15 benutzerdefinierten Ansichten, um Ihren Führungsansatz, Ihre Arbeitsabläufe und Ihre Präferenzen zu unterstützen.

Aber Projektmanagement ist nur die Spitze des Eisbergs. Dokumente in Echtzeit , ein KI-Schreibassistent, Unmengen von Vorlagen und 100% anpassbare Dashboards machen die Projektleitung in ClickUp zum Kinderspiel.

2. Strukturieren Sie Ihren Tag

Sie nehmen wahrscheinlich an vielen Meetings teil. Da bleibt Ihnen nicht viel Zeit, um Ihre eigentliche Arbeit zu erledigen. Anstatt sich selbst zu überplanen, strukturieren Sie Ihren Tag sorgfältig mit einem Tool wie einem tagesplaner . Ganz gleich, ob Sie Ihre Termine digital oder auf Papier festhalten, wenn Sie Ihren Zeitplan eine Woche im Voraus planen, können Sie Ihre Aufgaben und Meetings viel leichter unter einen Hut bringen. Es gibt Ihnen sogar die Möglichkeit, Arbeit zu delegieren, also haben Sie keine Angst, im Voraus zu planen!

3. Finde heraus, was nicht funktioniert, und bring es in Ordnung

Manche Leute geben sich gerne mit dem Status quo zufrieden. Aber Projektleiter wissen, dass Veränderungen manchmal notwendig sind, um Erfolg zu haben. Wenn Sie wissen, dass etwas kaputt ist und im Team nicht funktioniert, bringen Sie es in Ordnung! Prozessverbesserung ist Teil einer effektiven Projektleitung. Fragen Sie Ihr Team nach Ineffizienzen oder Schwächen in Ihren Prozessen, Ihrer Technologie oder Ihrem Führungsansatz. Sie können jederzeit eine anonyme formular für Rückmeldungen um offenes Feedback zu sammeln. Der Schlüssel liegt darin, diese Vorschläge umzusetzen, anstatt sie unter den Teppich zu kehren. Wenn Sie Maßnahmen ergreifen, schaffen Sie Vertrauen bei Ihrem Team und verbessern das Geschäft - eine Win-Win-Situation!

4. Werden Sie zum Meister der Prioritätensetzung

Verwenden Sie Filter in der Listenansicht von ClickUp, um Aufgaben nach Status, Priorität und verschiedenen anderen benutzerdefinierten Feldern zu sortieren und so einen maßgeschneiderten Blick auf Ihre Arbeit zu erhalten

Sie haben nur so viele Ressourcen für dieses Projekt. Als Projektleiter müssen Sie angemessene Prioritäten zuweisen und verteilen Sie die Ressourcen entsprechend. Anstatt Entscheidungen auf der Grundlage von Gefühlen zu treffen, ist es wichtig, Prioritäten nach Dringlichkeit und Wichtigkeit zu ordnen. Dazu kann der Einsatz von Tools wie dem ClickUp Matrix-Vorlage für Prioritäten um unvoreingenommene Entscheidungen zu treffen.

5. Setzen Sie sich Ziele für Ihre persönliche Entwicklung

Projektleiter setzen sich für ihre Teams ein. Aber wann haben Sie das letzte Mal in Ihre eigene Entwicklung investiert? Führungsziele einstellen und entwickeln Sie Ihre Fähigkeiten als Projektleiter weiter. Einstellen SMARTe Ziele wie z. B. "Ich werde bis Ende des ersten Quartals einen Online-Führungskurs belegen" oder "Ich werde die Mitarbeiterbindung bis Dezember 2024 um 5 % erhöhen"

Legen Sie messbare Ziele für Aufgaben und Projekte mit automatischem Fortschritt fest, um Ziele mit definierten Zeitleisten und quantifizierbaren Einzelzielen effektiver zu erreichen

6. Klären Sie, wie Sie mit Projektmanagern arbeiten

Das Letzte, was Sie erledigen wollen, ist, jemandem auf die Füße zu treten. Jeder im Projekt braucht kristallklare Rollen ohne Überschneidungen. Vermeiden Sie Nacharbeit und Unmut, indem Sie genau festlegen, wer für was zuständig ist. Sie können jederzeit aufgaben automatisch zuweisen in einem tool wie ClickUp, um die Verwirrung zu minimieren.

7. Verbessern Sie Ihre Teambildung Fähigkeiten

Starten Sie eine Umfrage zum Sammeln von Feedback mit hochgradig anpassbaren Formularen auf ClickUp

Und nein, wir sprechen hier nicht von Vertrauensfällen oder Wochenendausflügen. Teambuilding findet nicht nur bei einmal im Jahr stattfindenden Ereignissen statt, sondern jeden Tag. Tägliche Interaktionen haben einen größeren Einfluss auf Ihre Teamkultur als alles andere. Wenn Sie also einen produktiveren Arbeitsplatz fördern wollen, sollten Sie ein Meister im Teambuilding werden. Das könnte so aussehen:

Bereitstellung von Schulungs- und Lernangeboten für Ihr Team

Den Mitarbeitern Autonomie und Entscheidungsbefugnis zu geben

Effizientes Management von Team Meetings

Das Feedback der Mitglieder des Teams ernst nehmen

Anerkennung von Erfolgen des Teams

Selbst ein Teamplayer zu sein, sei es durch längere Arbeitszeiten oder die Übernahme von Aufgaben, die sonst niemand zu erledigen bereit ist

Nichts davon hört sich so lustig an wie eine Übung zum Vertrauensverlust, aber diese Strategien werden wirklich etwas bewirken und den Zusammenhalt eines Projektteams fördern.

8. Motivieren und inspirieren Sie Ihr Team

Burnout und mangelnder Enthusiasmus können den Fortschritt des Projekts zunichte machen und die Moral des Teams beeinträchtigen. Als Teamleiter ist es Ihre Aufgabe, das Engagement aller Beteiligten aufrechtzuerhalten. Erkennen Sie die harte Arbeit Ihres Teams mit greifbaren Belohnungen an, geben Sie Metriken frei, die beweisen, dass sich die harte Arbeit auszahlt, und reagieren Sie auf Vorschläge oder Feedback der Mitarbeiter.

9. Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Trends

Projektleiter sind Innovatoren und Träumer. Als Projektleiter erwartet man von Ihnen, dass Sie eine neue Perspektive und neue Ideen in die Tabelle einbringen. Lesen Sie die Nachrichten, probieren Sie die neuesten Technologien aus, und informieren Sie sich über die Entwicklungen in Ihrer Branche. Verbringen Sie mindestens 10 Minuten pro Tag damit, sich über Trends zu informieren, damit Sie über den Tellerrand hinausschauen können.

10. Bauen Sie ein vielfältiges Netzwerk auf

Wenn Sie Ihre gesamte Zeit mit Leuten aus Ihrem Geschäft oder Ihrer Branche verbringen, werden Sie wahrscheinlich nicht viele interessante oder neue Ideen hören. Um neue Ideen zu bekommen, müssen Sie Ihre Komfortzone verlassen und mit neuen Leuten in Verbindung treten. Hören Sie sich Podcasts an, lesen Sie Bücher und nehmen Sie an Ereignissen zur Vernetzung mit anderen Branchen oder Zinsen teil. Man weiß nie, woher die nächste großartige Idee kommt!

ClickUp macht Projektmanagement ein Kinderspiel

Projektleiter halten Projekte in der Spur, aber sie sind so viel mehr als das. Sie sind zu gleichen Teilen verrückte Genies, Visionäre und Friedensstifter. Sie bekommen vielleicht nicht so viel Sendezeit wie Projektmanager, aber ohne Projektleiter am Steuer ist Innovation einfach nicht möglich. 🏎️

Steigern Sie die Produktivität, indem Sie Aufgaben rationalisieren und anpassbare ClickUp Ansichten verwenden, um alle Arten von Arbeit zu organisieren und zu überwachen

Egal, ob Sie über eine Karriere in der Projektleitung nachdenken oder auf dem besten Weg sind, ein Projektleiter zu werden, Sie brauchen die richtigen tools in Ihrer Ecke. ClickUp steht Ihnen bei jedem Schritt zur Seite. Wir halten die gesamte Kommunikation Ihres Teams, wichtige Ideen, Brainstorming-Dokumente, Daten und Inhalte an einem Ort fest, damit Sie sich auf echte Innovationen konzentrieren können.

Aber verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort. Erstellen Sie jetzt einen kostenlosen ClickUp-Workspace um Projekte mit einem Klick zu verwalten.