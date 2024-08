11 beste Projektmanagement-Zertifizierungen, um Ihre Karriere im Jahr 2024 voranzutreiben

Dies ist eine aufregende Zeit: A Studie des Project Management Institute (PMI) berichtet, dass die Weltwirtschaft bis zum Jahr 2030 zusätzlich 25 Millionen Projektfachleute benötigen wird, um ihren Anforderungen gerecht zu werden.

Auf dem aktuellen Arbeitsmarkt stellen sich Projektmanager die Frage, wie wichtig Projektmanagement-Zertifizierungen sind und wie sie ihre Marktfähigkeit bei potenziellen Arbeitgebern verbessern können. Diese Bescheinigungen sind ein greifbarer Beweis für projektmanagement-Wissen fachwissen und Engagement für die berufliche Weiterentwicklung. 🌱

Wir haben die 11 wichtigsten Zertifizierungen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten in die engere Wahl gezogen und produktive Tipps für den Start Ihrer Zertifizierungsreise zusammengestellt. Doch bevor wir tiefer eintauchen, sollten wir zunächst die Zertifizierung verstehen grundlagen für Projektmanager .

Was ist eine Projektmanagement-Zertifizierung?

Eine Projektmanagement-Zertifizierung ist ein professioneller Nachweis, der das Wissen, die Fähigkeiten und das Fachwissen einer Person im Bereich des Projektmanagements bestätigt. Sie bedeutet, dass der Projektmanager bestimmte Anforderungen, wie Ausbildung, Erfahrung und Prüfung, erfüllt hat, die von akkreditierten Stellen oder Organisationen festgelegt wurden.

Zertifizierungen sollen sicherstellen, dass Projektmanager ein umfassendes Verständnis der verschiedenen Projektmanagement-Methoden, -Grundsätze, -Best Practices und -Techniken besitzen.

Diese Zertifizierungen decken verschiedene Aspekte des Projektmanagements ab, um erfolgreich zu sein: Projektplanung, -durchführung, -überwachung, Risikomanagement, Kommunikation, stakeholder-Engagement und Führung.

Aber nicht alle Projektmanagement-Zertifizierungen sind für jede Branche und jede Projektleiterrolle geeignet. Werfen wir einen genaueren Blick auf einige der heute verfügbaren Top-Zertifizierungen! 🎓

Die 11 besten Projektmanagement-Zertifizierungen für 2024

1. Project Management Professional (PMP) Zertifizierung

Thema von Interesse: Projektmanagement, Leitung Angeboten von: Project Management Institute (PMI) Prüfungsgebühr: Nicht-Mitglieder: $575, PMI-Mitglieder: $405

Die Project Management Professional (PMP) Zertifizierung bescheinigt die Beherrschung des Projektmanagement-Standards. Die Zertifizierungsprüfung bewertet die Kenntnisse der Kandidaten in projektdurchführung integration, Umfang, Zeit, Kosten, Qualitätsmanagement, Kommunikation, Beschaffung, und Stakeholder-Management . Bewertet wird ihre Fähigkeit zur Anwendung methoden des Projektmanagements und Techniken in realen Szenarien.

Um für die PMP-Zertifizierung in Frage zu kommen, benötigen die Kandidaten einen High-School-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss und fünf Jahre Erfahrung in der Leitung von Projekten innerhalb der letzten acht Jahre.

Alternativ dazu benötigen Kandidaten mit einem vierjährigen Abschluss mindestens drei Jahre Erfahrung in der Leitung von Projekten innerhalb der letzten acht Jahre.

Um die Gültigkeit und Aktualität Ihrer Zertifizierung aufrechtzuerhalten, müssen Sie innerhalb eines Drei-Jahres-Zyklus 60 Professional Development Units (PDUs) durch aktives Lernen und berufliche Weiterbildung erwerben. Diese PDUs zeigen Ihr Engagement für Wachstum und Fachwissen in diesem Bereich!

2. Zertifizierung zum Certified Associate in Project Management (CAPM)

Interessensgebiet: Projektleitung auf Einstiegsebene Angeboten von: Project Management Institute (PMI) Prüfungsgebühr: Nicht-Mitglieder: $300, PMI-Mitglieder: $225

Die Certified Associate in Project Management (CAPM) Zertifizierung ist ein professioneller Nachweis, der Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten im Projektmanagement belegt. Die Prüfung umfasst Bereiche wie die Entwicklung der projektumfang , das Sammeln von Anforderungen, die Aufstellung eines Budgets, die Planung von Aktivitäten, die Überwachung des Fortschritts und vieles mehr.

Sie können an Schulungen und Seminaren teilnehmen, die Ihnen ein vertieftes Verständnis für die in der Prüfung geforderten Konzepte vermitteln. Darüber hinaus stehen Ihnen Übungstests zur Verfügung, mit denen Sie Ihre Bereitschaft für die Prüfung überprüfen können.

Diese Einstiegszertifizierung eröffnet Möglichkeiten für Projektmanagementpositionen wie Projektkoordinator und Junior-Projektmanager. Um die Prüfung ablegen zu können, muss ein Kandidat einen Sekundarschulabschluss (z. B. einen High-School-Abschluss) und mindestens 23 Kontaktstunden Projektmanagement-Ausbildung vorweisen.

3. Program Management Professional (PgMP) Zertifizierung

Thema von Interesse: Programm-Management Angeboten von: Project Management Institute (PMI) Prüfungsgebühr: Nicht-Mitglieder: $1.000, PMI-Mitglieder: $800

Die Program Management Professional (PgMP) Zertifizierung bestätigt hervorragende Leistungen und Beherrschung in programm-Management . Er steht für die höchste Kompetenzstufe bei der Leitung und Beaufsichtigung komplexer Programme. Ein Programm ist eine Sammlung von mehreren Projekten, die miteinander verbunden sind und als Ganzes verwaltet werden, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, z. B. eine organisatorische Veränderung.

Bei der PgMP-Zertifizierungsprüfung werden die Kandidaten in Bereichen wie Ausrichtung der Programmstrategie, Governance, Lebenszyklusmanagement und Nutzenmanagement geprüft, stakeholder-Management und Risikomanagement. Sie bewertet ihre Fähigkeit, das Programm managementprinzipien auf reale Szenarien. Dadurch sind die Programmmanager in der Lage, groß angelegte Initiativen effektiv zu steuern.

Die Voraussetzungen für den PgMP sind ein Hochschulabschluss und vier Jahre Erfahrung im Projektmanagement oder ein Project Management Professional (PMP) und vier Jahre Erfahrung im Programmmanagement innerhalb der letzten 15 Jahre.

Alternativ können Kandidaten mit einem vierjährigen Hochschulabschluss und vier Jahren Erfahrung im Projektmanagement oder mit dem Project Management Professional (PMP) und vier Jahren Erfahrung im Programmmanagement innerhalb der letzten 15 Jahre zugelassen werden.

Um Ihre PgMP-Zertifizierung aufrechtzuerhalten, müssen Sie innerhalb von drei Jahren 60 professionelle Entwicklungseinheiten (PDUs) sammeln.

4. PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) Zertifizierung

Thema von Interesse: Agile Teamleitung Angeboten von: Project Management Institute (PMI) Prüfungsgebühr: Nicht-Mitglieder: $495, PMI-Mitglieder: $435

Die PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) Zertifizierung erkennt Fachwissen an in Agiles Projektmanagement praktiken. Er demonstriert ein umfassendes Verständnis der agilen Prinzipien und Frameworks (Scrum, Kanban, Lean, XP) sowie die Fähigkeit, Komplexität zu bewältigen und kontinuierliche Verbesserungen zu erzielen.

Um sich für die PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) Zertifizierung zu qualifizieren, müssen die Kandidaten bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Zu diesen Voraussetzungen gehört eine Kombination aus Ausbildung, Berufserfahrung und Schulung in agilen Praktiken.

Um Ihre PMI-ACP (Agile Certified Practitioner)-Zertifizierung aufrechtzuerhalten, müssen Sie innerhalb von drei Jahren 30 professionelle Entwicklungseinheiten (PDUs) erwerben, die sich speziell auf agile Themen beziehen.

5. Portfolio Management Professional (PfMP) Zertifizierung

Thema von Interesse: Portfoliomanagement Angeboten von: Project Management Institute (PMI) Prüfungsgebühr: Nicht-Mitglieder: $1.000; PMI-Mitglieder: $800

Die Portfolio Management Professional (PfMP) Zertifizierung zeichnet Personen aus, die über außergewöhnliche Fachkenntnisse bei der Ausrichtung von Projekten und Programmen auf Unternehmensziele, der Optimierung von Ressourcen und der Maximierung des Geschäftswerts verfügen.

Portfoliomanagement umfasst einen ganzheitlichen Ansatz zur Verwaltung von Projekten, Programmen und Initiativen, um strategische Ziele zu erreichen. Es zeigt die Fähigkeit einer Person, Portfolios zu verwalten, Investitionen nach Prioritäten zu ordnen, Risiken und Chancen abzuwägen und die Nutzung von Ressourcen zu optimieren .

Zu den Voraussetzungen für den PfMP gehören ein Hochschulabschluss und sieben Jahre Erfahrung im Portfoliomanagement. Die Kandidaten müssen innerhalb der letzten 15 Jahre acht Jahre Berufserfahrung in der Wirtschaft nachweisen.

Um Ihre PfMP-Zertifizierung (Portfolio Management Professional) aufrechtzuerhalten, müssen Sie innerhalb von drei Jahren 60 professionelle Entwicklungseinheiten (PDUs) erwerben, die sich speziell auf Portfoliomanagementthemen beziehen.

6. Certified ScrumMaster (CSM) Zertifizierung

Thema von Interesse: Agile Arbeitsweisen mit Teams und Branchen Angeboten von: Mehrere Trainer mit unterschiedlichen Lernformaten Kosten: Wenden Sie sich an einen Certified ScrumMaster (CSM)-Anbieter, um die Preise zu erfahren

Die Zertifizierter ScrumMaster (CSM) validiert die Fachkenntnisse einer Person in Scrum , ein agiles Rahmenwerk für effektives Projektmanagement. Als zertifizierter Projektmanager erhalten sie ein umfassendes Verständnis der Scrum-Prinzipien, um die funktionsübergreifende Teams und Organisationen bei der Umsetzung von Scrum-Praktiken.

Die Teilnehmer erwerben praktische Fähigkeiten, um Scrum in realen Szenarien anzuwenden. Die Schulung legt den Schwerpunkt auf Zusammenarbeit, Selbstorganisation und kontinuierliche Verbesserung und befähigt CSMs, leistungsstarke, selbstverwaltete Teams zu fördern.

Der Erwerb der CSM-Projektmanagement-Zertifizierung öffnet die Türen zu verschiedenen Karrieremöglichkeiten, einschließlich folgender Aufgaben Scrum-Master , Agile Coach oder Agile Projektmanager.

7. PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) Zertifizierung

Thema von Interesse: Risikomanagement Angeboten von: Project Management Institute (PMI) Prüfungsgebühr: Nicht-Mitglieder: $670, PMI-Mitglieder: $520

Die PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) Zertifizierung zeichnet Personen mit fortgeschrittenen Kenntnissen im Risikomanagement aus. Sie bestätigt die Fähigkeiten zur Identifizierung, Bewertung und Abschwächung von Risiken.

PMI-RMP-zertifizierte Fachleute haben ein tiefes Verständnis für die proaktive Identifizierung von Risiken, die Analyse der Auswirkungen und die Entwicklung von Strategien zur Minimierung negativer Auswirkungen auswirkungen auf die Projektziele . Sie stärken das Vertrauen der Beteiligten, fördern eine proaktive Risikokultur und erleichtern eine bessere Entscheidungsfindung.

Das Zertifizierungsprogramm umfasst die Bereiche Risikoplanung, -identifizierung, -bewertung, Reaktionsplanung und -überwachung. Es vermittelt Fachleuten einen ganzheitlichen Ansatz für das Management von Risiken während des gesamten Projektlebenszyklus.

Ähnlich wie bei anderen Projektmanagement-Zertifizierungen des PMI gibt es auch für das PMI-RMP Zulassungsvoraussetzungen. Ein Kandidat muss einen Sekundarschulabschluss und drei Jahre Erfahrung im Projektmanagement innerhalb der letzten fünf Jahre sowie 40 Stunden Weiterbildung im Bereich des Projektrisikomanagements vorweisen können.

Alternativ können Kandidaten mit einem vierjährigen Abschluss und zwei Jahren Erfahrung im Projektmanagement innerhalb der letzten fünf Jahre sowie 30 Stunden Projektmanagement-Ausbildung teilnehmen.

8. IT Infrastructure Library (ITIL) Foundation-Zertifizierung

Thema von Interesse: IT-Dienstleistungsmanagement Angeboten von: Mehrere Anbieter mit unterschiedlichen Lernformaten Kosten: Wenden Sie sich an einen Anbieter der ITIL Foundation-Zertifizierung, um die Preise zu erfahren

Die ITIL-Foundation-Zertifizierung bietet umfassende Kenntnisse der ITIL-Konzepte, -Prinzipien und -Prozesse. Sie richtet die IT-Services an den Geschäftszielen aus, optimiert die Servicebereitstellung und fördert die kontinuierliche Verbesserung.

Die ITIL-Foundation-Zertifizierung ist für den Einzelnen von Vorteil, da sie die berufliche Entwicklung fördert und das Fachwissen bestätigt. Sie ermöglicht eine effektive Kommunikation und Zusammenarbeit mit IT-Experten.

In Unternehmen fördern ITIL-zertifizierte Fachleute die Exzellenz und Serviceorientierung und verbessern so die Kundenzufriedenheit und die betriebliche Effizienz. Sie können IT-Vorfälle, Probleme und Änderungen effektiv verwalten.

9. Scaled Agile Framework (SAFe) Zertifizierung

Thema von Interesse: Agile Transformation in großem Maßstab Angeboten von: Mehrere Anbieter mit unterschiedlichen Lernformaten Kosten: Kontaktieren Sie Scaled Agile für Preisinformationen

Die Scaled Agile Framework (SAFe) Zertifizierung zeichnet Fachleute aus, die Erfahrung mit der Umsetzung agiler Transformationen und der Schaffung von Mehrwert in der Entwicklung von Software und Systemen in großem Maßstab haben.

SAFe-zertifizierte Fachleute erwerben ein tiefes Verständnis von agilen Methoden wie Lean, Scrum, Kanban und DevOps, um Herausforderungen in folgenden Bereichen zu bewältigen projektzeitpläne und Systementwicklung.

Die Vorteile von SAFe erstrecken sich auf Organisationen mit verbesserter Zusammenarbeit, schnellerer Markteinführung und erhöhter geschäftlicher Agilität. SAFe-zertifizierte Fachleute treiben diesen Wandel voran und fördern die kontinuierliche Verbesserung.

10. Zertifizierung zum Certified Project Management Professional (CPMP)

Interessensgebiet: Vertrieb und marketing-Projektmanagement

Angeboten von: Amerikanisches Institut für industrielle Zertifizierung (AiCi) Kosten: Erkundigen Sie sich beim AiCi nach den Preisen

Die Certified Project Management Professional (CPMP)-Programm befähigt Fachleute, ihre Marketingkompetenzen zu verbessern. Von Kleinunternehmern bis hin zu Kundenbetreuern gibt es spezialisierte Inhalte, die verschiedene Berufsfelder im Projektmanagement abdecken.

Das Programm deckt verschiedene Marketing-Aspekte ab, darunter die Definition von Marketing-Rahmenbedingungen für Unternehmen, die Durchführung von Audits und Analysen, die Implementierung effektiver Marketing- und Vertriebsmanagementsysteme und die Entwicklung von Wettbewerbsstrategien.

Es bietet Vorteile wie die Verbesserung von Lebensläufen, die Validierung von Vertriebs- und Marketingkenntnissen, Gruppentrainingsmöglichkeiten und die Vernetzung mit baldigen zertifizierten Fachleuten.

11. Google Project Management Professional Zertifikat

Thema von Interesse: Projektmanagement, strategisches Denken, Risikomanagement Angeboten von: Google Karriere-Zertifikate & Coursera Kosten: 49 $ pro Monat auf Coursera nach einer anfänglichen 7-tägigen kostenlosen Testphase

Die Google Project Management Professional-Zertifikat bietet eine umfassende Einführung in die Konzepte und Praktiken des Projektmanagements. Es richtet sich an Personen, die ihre Karriere in diesem Bereich starten oder verbessern möchten.

Das Programm umfasst fünf Kurse, von Grundlagen wie Projektplanung, Terminplanung, Budgetierung und Risikomanagement bis hin zu fortgeschrittenen Themen wie Projektleitung und Teamzusammenarbeit. Außerdem bietet es praktische Erfahrungen mit Tools wie Google Sheets, Docs, Slides undDrive.

Als Abschlussprojekt können die Lernenden ihre Fähigkeiten in einem simulierten Projektszenario mit der Google Workspace-Plattform anwenden. Sie werden auf der Grundlage ihrer Fähigkeit bewertet, Aufgaben innerhalb des vorgegebenen Zeit- und Budgetrahmens zu erledigen. Nach Abschluss des Kurses erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat, das von Google und Arbeitgebern auf der ganzen Welt anerkannt wird.

Lohnt sich eine Projektmanagement-Zertifizierung?

Eine Projektmanagement-Zertifizierung lohnt sich, wenn sie alle Ihre Kriterien erfüllt ziele des Projektmanagements , Qualifikationen, Lernpräferenzen, Kursinhalte, Akkreditierung, professionelles Netzwerk, Kosten und Unterstützungsniveau.

Während Sie Ihre Zertifizierungsoptionen durchgehen, sollten Sie prüfen, ob das Schulungsprogramm in letzter Zeit aktualisiert wurde, um den aktuellen Branchentrends gerecht zu werden, z. B AI (künstliche Intelligenz) und verweisen auf die neuesten Projektmanagement-Tools. ⚙️

Wenn Sie mehr praktische Erfahrungen sammeln möchten, um Ihre Projektmanagement-Fähigkeiten zu verbessern, sollten Sie ClickUp! Unser hoch bewertetes kostenlose Projektmanagementsoftware wurde für Teams aller Größen und Branchen entwickelt, um auf einer Plattform zusammenzuarbeiten.

Ihr nächstes Projekt: Erstellen Sie einen Lernplan für Ihre Zertifizierungsprüfung in ClickUp

Der Erwerb einer Projektmanagement-Zertifizierung kann mehrere Monate oder Jahre dauern, je nach Ihrer Erfahrung und Ihrem Zeitplan. ClickUp bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten, Ihren umfangreichen Lehrplan in überschaubare Lerneinheiten aufzuteilen. Setzen Sie sich Ziele, erstellen Sie flexible Zeitpläne und unterteilen Sie die Aufgaben in Aufgaben und Teilaufgaben! 🧑‍💻

Mit ClickUp haben Sie Zugang zu Hunderten von produktivitätswerkzeugen um Ihr Studienmaterial zu verfolgen und einen umsetzbaren Plan zu erstellen. Im Folgenden finden Sie fünf Tipps, wie Sie Ihre Projektmanagement-Schulung optimieren können.

Tipp Nr. 1: Gründen Sie eine Studiengruppe für die Projektmanagement-Zertifizierung

Wenn Sie an einem Gruppenprojekt arbeiten, haben Sie die Flexibilität, eine beliebige Anzahl von Mitschülern in Ihren ClickUp-Arbeitsbereich einzuladen. In dieser kollaborativen Umgebung können Sie Aufgaben effizient zuweisen und nahtlos zusammenarbeiten - und das alles auf einer einheitlichen Plattform.

Für einen zusätzlichen Schutz der Privatsphäre können Sie Ihre Studienkollegen als Gäste in Ihren Arbeitsbereich einladen. So behalten Sie die Kontrolle und können den Zugriff ausschließlich auf Ordner, Listen oder bestimmte Aufgaben Ihrer Wahl gewähren. Genießen Sie die Freiheit, sicher zusammenzuarbeiten, während Sie Ihre Projektdetails organisiert und vertraulich halten. 🔐

Um loszulegen, tippen Sie auf die Schaltfläche Einladen in der unteren rechten Ecke Ihrer Arbeitsbereich-Seitenleiste, um schnell jemanden einzuladen!

Tipp #2: Verfolgen Sie alle Lernmaterialien

Die Zusammenstellung des richtigen Lernmaterials ist eine gute Möglichkeit, sich auf eine Projektmanagement-Zertifizierungsprüfung vorzubereiten. Beginnen Sie mit dem Lehrplan der Prüfung, die Sie ablegen möchten, und stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Bücher, Leitfäden und Übungsprüfungen haben.

Wenn möglich, fragen Sie andere Fachleute in diesem Bereich, ob sie Ressourcen wie z. B. Übungsprüfungen kennen, die hilfreich sein könnten. Es ist auch eine gute Idee, Online-Foren und -Communities aufzusuchen, in denen Sie Fragen stellen und Ratschläge von erfahrenen Projektmanagern erhalten können, die die Prüfung bereits abgelegt haben. ✔️

Sobald Sie alle Materialien zusammengetragen haben, erstellen Sie eine Materialliste, in der Sie angeben, wann und wie Sie die einzelnen Ressourcen verwenden werden. So können Sie sich besser auf Ihr Studium konzentrieren und sicherstellen, dass Sie genug Zeit haben, um alle Themen zu behandeln, ohne sich überfordert zu fühlen.

Tipp #3: Fügen Sie Meilensteine hinzu, um wichtige Errungenschaften zu visualisieren

Jeder Mensch hat einen anderen Zeitplan, deshalb ist es wichtig, einen Lernplan zu erstellen, der zu Ihrem Lebensstil und Ihren täglichen Verpflichtungen passt. Zu wissen, wann Sie die Prüfung ablegen wollen, ist ein wichtiger Schritt in Ihrer Vorbereitung. 🎯

Legen Sie ein klares Datum fest, an dem Sie die Prüfung ablegen möchten, und arbeiten Sie dann von dort aus rückwärts, um Kontrollpunkte (oder Meilensteine) hinzuzufügen, die Sie erreichen müssen. Auf diese Weise erhalten Sie einen soliden Zeitplan dafür, wann Sie mit den einzelnen Themen fertig sein sollten, und Sie können auch für sich selbst Verantwortung übernehmen.

Sobald der Prüfungstermin feststeht, zählen Sie die Wochen bis zum Prüfungstermin herunter. Versuchen Sie, einige Wochen vor dem Prüfungstermin mit dem größten Teil Ihrer Vorbereitung fertig zu sein, damit Sie genug Zeit haben, um alle Themen oder Fragen, die Sie in letzter Minute noch haben, durchzugehen!

Tipp Nr. 4: Sammeln Sie alle Ihre bisherigen Erfahrungen im Projektmanagement in einem Dokument

Um Ihre Projektmanagement-Zertifizierungsprüfung ablegen zu können, müssen Sie häufig Nachweise über frühere Erfahrungen erbringen, um die Zulassungsvoraussetzungen zu erfüllen. Um sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Informationen einfach einreichen können, erstellen Sie ein ClickUp-Dokument, das alle diese Informationen an einem leicht zugänglichen Ort enthält. So müssen Sie bei der Anmeldung zur Prüfung nicht erst mühsam alle notwendigen Angaben zusammensuchen. 🔍

PRO TIPP Haben Sie schon gehört von ClickUp Universität ? Unsere kostenlose Online-Lernplattform zum Selbststudium bietet eine eingehende Erkundung der Kernfunktionen der Plattform und vergibt nach Abschluss Zertifikate. Lernen Sie, wie Sie mit Teams zusammenarbeiten, Automatisierungsrezepte erstellen, Projekt-Workflows erstellen und vieles mehr!

Tipp #5: Sparen Sie Zeit mit wiederkehrenden Aufgaben

Es gibt bestimmte Aufgaben, die immer wieder auftauchen, wöchentlich oder monatlichen Rhythmus vor der Prüfung. Vor allem wenn Sie Ihr Studium zwischen Arbeit und privaten Verpflichtungen unterbringen müssen, ist es besser, Systeme und Routinen zu schaffen, damit Sie eine Aufgabe weniger manuell erledigen müssen.

Sie haben die Möglichkeit, die Häufigkeit und das Fälligkeitsdatum vollständig anzupassen, was Ihnen mehr Flexibilität gibt, so zu lernen, wie es für Sie am besten passt! ⚡️

Steigern Sie Ihre Karriere mit Projektmanagement-Zertifizierungen

Für die meisten Projektmanagement-Zertifizierungen gibt es Materialien, die Sie auf den Prüfungstag vorbereiten. Wenn Sie noch nicht bereit sind, den Sprung zu wagen, sich aber dennoch weiterbilden möchten, haben wir eine kostenlosen Newsletter für Projektmanager und Teams mit Expertentipps für das Management von Projekten und Aufgaben.

In einer Zeit wirtschaftlicher Ungewissheit ist die Entscheidung darüber, was Sie als Nächstes mit der Ihnen zur Verfügung stehenden Zeit anfangen sollen, ein großer Druck. Entspannen Sie also Ihre Schultern, nehmen Sie sich etwas Zeit für Selbstreflexion und erforschen Sie die Dinge, die Ihnen Spaß machen. Es gibt eine erstaunliche Gemeinschaft von projektmanagement-Profis und Enthusiasten, und wir sind froh, dass Sie dazugehören!