7 der effektivsten Techniken zur Verbesserung von Geschäftsprozessen

Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass Ihre Organisation ein Wirrwarr von Prozessen ist, die ein Eigenleben zu führen scheinen? Da sind Sie nicht allein. Es kann frustrierend sein, wenn Sie das Gefühl haben, auf der Stelle zu treten. Oder schlimmer noch, neue Systeme und Prozesse auszuprobieren, die nichts zu bewirken scheinen.

Manchmal ist der einfachste Weg, eine Veränderung in Ihrem Unternehmen herbeizuführen, die Schaffung und Optimierung von Geschäftsprozessen, auf denen Sie aufbauen können.

Bei der Verbesserung von Geschäftsprozessen geht es um viel mehr als nur um Zahlen und Tabellenkalkulationen. Es geht darum, eine friedliche, erfüllende Erfahrung zu schaffen, nicht nur für Sie, sondern für alle Beteiligten in Ihrem Unternehmen.

Wenn Sie also wissen wollen, wie Sie Ihr Unternehmen zu mehr Effizienz und Leichtigkeit führen können, lesen Sie weiter, um Ihr Geschäftsprozessmanagement zu verbessern!

Was ist Geschäftsprozessverbesserung?

Geschäftsprozessverbesserung, oder BPI, mag selbsterklärend klingen. Es ist jedoch etwas komplexer und differenzierter, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Geschäftsprozessverbesserung ist ein systematischer Ansatz zur Optimierung der aktuellen Prozesse einer Organisation und workflow-Management mit der Zeitleistenansicht in ClickUp

Mit Business prozessabbildung und Verbesserung können Sie Dinge aufspüren, bevor sie die Chance haben, eine Leistung zu entgleisen, während Sie die Prozesse verfeinern, um Ineffizienzen zu beseitigen, die Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit zu verbessern und insgesamt den gesamten Prozess einer Organisation zu optimieren.

Warum ist Business Process Improvement wichtig?

Viele der Gründe, warum die Verbesserung von Geschäftsprozessen so wichtig ist, überschneiden sich bereits mit den Zielen der meisten Organisationen, z. B:

Kosteneffizienz: Wie können Sie den größten Nutzen aus Ihren Werkzeugen und Ressourcen ziehen? Stellen Sie sich das so vor, dass Sie mit weniger mehr erreichen, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen, z. B. durch die Beseitigung zeitraubender, sich wiederholender Aufgaben mit Hilfe der entsprechenden Automatisierung undtools zur kontinuierlichen Verbesserung 🛠

Denken Sie daran, dass all diese Aspekte unter die kontinuierliche prozesseffizienzen und Verbesserungen. Eine datengestützte Entscheidungsfindung erleichtert es Ihnen, die erforderlichen Anpassungen in Ihrem Unternehmen vorzunehmen.

Vorteile und Herausforderungen von Geschäftsprozessverbesserung

Wie bei den meisten Dingen gibt es auch bei der Verbesserung von Geschäftsprozessen zwei Seiten der Medaille. Es gibt sicherlich einige Vorteile, aber auch einige Herausforderungen, die mit der Verbesserung von Geschäftsprozessen einhergehen.

Vorteile der Geschäftsprozessverbesserung

Erkundung eines neuen Ansatzes zur prozessmanagement kann den entscheidenden Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, die Unternehmenseffizienz zu steigern und zeit- und kosteneffiziente Lösungen für Probleme und Engpässe zu finden, wie wir bereits erwähnt haben.

Erstellen Sie in ClickUp 3.0 ausführliche Formulare mit Drag-and-Drop-Funktionen zum Einfügen von Feldern und Hinzufügen von bedingter Logik, um besseres Feedback zu sammeln

Eine flexible Organisation, die sich bei Bedarf an den Markt anpassen und verändern kann, ist von unschätzbarem Wert, ebenso wie die Schaffung eines hervorragenden Kunden- und Mitarbeitererlebnisses. Daten und Metriken verschaffen Ihnen einen Vorsprung und ermöglichen aufschlussreiche und gut informierte Entscheidungen, die Innovation und Skalierbarkeit fördern können.

All diese Vorteile sind potenzielle Ergebnisse der Verbesserung von Geschäftsprozessen. ✨

Herausforderungen der Geschäftsprozessverbesserung

So rosig die Aussichten bei der Geschäftsprozessverbesserung auch sein mögen, einige potenzielle Herausforderungen sind unbedingt zu berücksichtigen:

Anfangskosten: Ob Ihr Unternehmen in neue Software undwerkzeuge zur Geschäftsprozessverbesserung oder einen Berater engagiert, die Anfangsphase der Geschäftsprozessverbesserung kann kostspielig sein

Ob Ihr Unternehmen in neue Software undwerkzeuge zur Geschäftsprozessverbesserung oder einen Berater engagiert, die Anfangsphase der Geschäftsprozessverbesserung kann kostspielig sein Widerstand gegen Veränderungen: Es besteht immer die Möglichkeit, dass Teammitglieder und Interessengruppen nicht bereit sind, dieprozesseffizienz änderungen nicht aufgeschlossen sind, und ohne ihre Zustimmung könnten neu eingeführte Änderungen behindert werden

Es besteht immer die Möglichkeit, dass Teammitglieder und Interessengruppen nicht bereit sind, dieprozesseffizienz änderungen nicht aufgeschlossen sind, und ohne ihre Zustimmung könnten neu eingeführte Änderungen behindert werden Komplexität: Komplizierte Systeme und Prozesse erfordern möglicherweise einen Spezialisten oder eine externe Beratung, wenn Ihr Team die Fähigkeiten zur Umsetzung der Änderungen erwerben muss

Komplizierte Systeme und Prozesse erfordern möglicherweise einen Spezialisten oder eine externe Beratung, wenn Ihr Team die Fähigkeiten zur Umsetzung der Änderungen erwerben muss Aufrechterhaltung neuer Prozesse Verbesserung: Sobald Sie Prozessänderungen eingeführt haben, sollten Sie überlegen, was erforderlich ist, um diese Änderungen kurz- und langfristig zu unterstützen und aufrechtzuerhalten

Sobald Sie Prozessänderungen eingeführt haben, sollten Sie überlegen, was erforderlich ist, um diese Änderungen kurz- und langfristig zu unterstützen und aufrechtzuerhalten Technische Herausforderungen: Eine neue Software bringt neue Herausforderungen mit sich, sei es eine Lernkurve für verschiedene Teammitglieder oder potenzielle Schwachstellen in Bezug auf Cybersicherheit und Datenschutz

Eine neue Software bringt neue Herausforderungen mit sich, sei es eine Lernkurve für verschiedene Teammitglieder oder potenzielle Schwachstellen in Bezug auf Cybersicherheit und Datenschutz Marktschwankungen: Ein neu eingeführtes System kann heute perfekt für Ihr Unternehmen geeignet sein, morgen aber schon Anpassungen und Änderungen erfordern. Wenn Sie wachsam bleiben, können Sie die Welle der Veränderungen innerhalb Ihres Unternehmens und auf dem Markt mitmachen

7 Die effektivsten Techniken zur Verbesserung von Geschäftsprozessen

Sie können aus mehreren Geschäfts methoden zur Prozessverbesserung um Ihr Unternehmen zu rationalisieren. Anstatt Zeit und Ressourcen darauf zu verwenden, Brände zu löschen, könnten Sie verhindern, dass diese überhaupt erst entstehen, indem Sie die für Ihr Unternehmen geeignete Technik anwenden. 📚

Wenn Sie also bereit sind, von der reaktiven Problemlösung zur proaktiven Verbesserung überzugehen, sollten Sie sich diese Liste mit den sieben effektivsten Techniken ansehen, die Sie in Ihrem Unternehmen einsetzen können.

Total Quality Management

Total Quality Management oder TQM ist ein umfassender und detaillierter Ansatz zur Verbesserung von Geschäftsprozessen, der sich auf die Verbesserung der Qualität von Waren und Dienstleistungen konzentriert. Erreicht wird dies durch eine kontinuierliche Verbesserung auf der Grundlage von Rückmeldungen und durch die Verankerung eines Qualitätsbewusstseins in allen Bereichen eines Unternehmens.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt des TQM ist die umfassende Einbeziehung der Mitarbeiter auf allen Ebenen eines Unternehmens. Vom niedrigsten Angestellten bis zur Management- und Führungsebene arbeiten alle zusammen, um eine Qualitätserfahrung zu schaffen, deren oberstes Ziel die Kundenzufriedenheit ist.

Durch die Verbesserung von Prozessen können Ineffizienzen und Engpässe ermittelt werden, so dass eine Organisation Verschwendung beseitigen und ihre Abläufe optimieren kann.

Einfache Anzeige und Verfolgung von Zeitschätzungen für ClickUp-Aufgaben zur besseren Ressourcenverwaltung

Finden Sie heraus, wie Sie Folgendes nutzen können ClickUp für Zeitblockierung . Planen, überwachen und verwalten Sie Ihre Arbeitskapazität, setzen Sie klare Zeitrahmen für Projekte und sehen Sie alle Aufgaben, an denen Teammitglieder arbeiten, in der Dashboard-Ansicht.

TQM verwendet auch Werkzeuge wie Sechs Sigma und Lean Production (mehr dazu in Kürze).

2. Kaizen

Eine japanische Unternehmensphilosophie der kontinuierlichen Verbesserung. Im Gegensatz zum totalen Qualitätsmanagement liegt der Schwerpunkt bei Kaizen weniger auf der Qualität als vielmehr auf der kontinuierlichen Veränderung und Verbesserung durch Beseitigung von Verschwendung und Verfeinerung von Prozessen.

Betrachten Sie Kaizen als einen Ansatz, der die kleinen Änderungen berücksichtigt, die jetzt vorgenommen werden können, um später die größte Wirkung zu erzielen. 👀

Kaizen ist vielleicht am bekanntesten für seine Assoziation mit Toyota, wo es eine zutiefst selbstreflexive Kultur geschaffen hat, die eher eine Art des Seins und Handelns als eine spezifische Vorgehensweise ist.

3. Six Sigma

Six Sigma wurde in den 1980er Jahren von dem Ingenieur Bill Smith bei Motorola entwickelt und ist eine Technik zur Verbesserung von Geschäftsprozessen, die sich auf die Verbesserung der Qualität konzentriert, indem sie Fehlerquellen beseitigt und die Variabilität minimiert. Durch eine Kombination von Management- und statistischen Methoden wird die Six Sigma-Rahmen hilft den Teammitgliedern in einem Unternehmen, Experten für die Methode zu werden.

In Anlehnung an die Terminologie des Kampfsports werden diese Experten als "grüne Gürtel", "schwarze Gürtel" und "schwarze Meistergürtel" bezeichnet

4. Lean Manufacturing

Eine weitere Strategie für Geschäftsprozesse, die mit Toyota in Verbindung gebracht wird, ist die schlanke Fertigung (auch als Lean Manufacturing bezeichnet), ein Ansatz, der auf höchste Effizienz bei gleichzeitiger Minimierung von Verschwendung abzielt, ohne dabei die Produktivität zu beeinträchtigen.

Das oberste Ziel ist die Kundenzufriedenheit.

Durch die Identifizierung des Wertes können die entsprechenden Anpassungen vorgenommen werden, z. B. die Beseitigung aller verschwenderischen Schritte, die diesem Wert im Wege stehen, und die Schaffung des Flusses, der für die Effizienz bei der Ausführung dieses Wertes erforderlich ist.

Zeichnen Sie Verbindungen und verknüpfen Sie Objekte miteinander, um gemeinsam mit Ihrem Team in ClickUp Whiteboards Roadmaps oder Workflows aus Ihren Ideen zu erstellen

Verwendung von ClickUp's Mind Maps kann Ihnen helfen, Ihre Ideen, Projekte und Aufgaben zu planen und zu organisieren. Erstellen Sie auf einfache Weise Arbeitsabläufe und stellen Sie Verbindungen zwischen Ideen her, die Ihnen und Ihrer Organisation helfen, so effizient wie möglich zu arbeiten.

5. Theorie der Sachzwänge

Der Ansatz der Theory of Constraints ist eine Technik zur Verbesserung von Geschäftsprozessen, die sich darauf konzentriert, einen Engpass oder eine Einschränkung in einem Unternehmen zu finden und die Effizienz dieses Engpasses zu maximieren. Ganz gleich, ob es sich um ein Problem in einer Produktionslinie oder ein ineffizientes Software-Tool handelt, ein Unternehmen kann sich anpassen, um maximale Effizienz zu erreichen.

Sobald ein Unternehmen einen Engpass identifiziert und behoben hat, ist das, was die Effizienz behindert hat, kein limitierender Faktor mehr.

6. Agile

Ähnlich wie die anderen Techniken zur Verbesserung von Geschäftsprozessen auf unserer Liste, agiles Lernen die agile Methodik legt den Schwerpunkt auf kleinere, inkrementelle Änderungen, anstatt ein System komplett zu überarbeiten.

Jede Änderung wird als "Sprint" betrachtet, und am Ende jedes Sprints werden die Auswirkungen einer Änderung bewertet. Da die Dinge bei jedem Schritt bewertet werden, ist es für eine Organisation einfach, Anpassungen und Neuausrichtungen während der Laufzeit vorzunehmen.

Dashboards in ClickUp 3.0 geben agilen Projektmanagern einen schnellen Überblick über die verbleibenden Aufgaben und Prioritäten des Teams für die Woche sowie detaillierte Burnup- und Burndown-Charts

Ein weiteres Element von Agile ist die Zusammenarbeit mit Teammitgliedern aus dem gesamten Unternehmen und die Überlegung, wie verschiedene Perspektiven dabei helfen können, die effektivste Lösung für die Probleme eines Unternehmens zu finden. Wenn Sie sich zum agilen Ansatz hingezogen fühlen, versuchen Sie ClickUp's Funktionen für agile Teams .

Mit dieser All-in-One-Plattform können Sie Produkt-Roadmaps, Backlogs, Sprints, UX-Design und vieles mehr einfach verwalten.

7. Kanban

Kanban, ein weiterer Ansatz, der seinen Ursprung in Japan hat, ist ein effektives Mittel zur Optimierung von Geschäftsprozessen, da es die Visualisierung von Arbeitsabläufen erleichtert, Prozesse schrittweise verbessert und Engpässe in einem Unternehmen aufzeigt.

Wie ein Flussdiagramm macht es die Kanban-Methode einfach zu sehen, wo eine Organisation in Echtzeit steht und wie sie sich durch den Prozess der Verbesserung bewegt. Durch die Begrenzung der Anzahl der Aufgaben, die mit der Verbesserung eines bestimmten Geschäftsprozesses verbunden sind, konzentrieren sich die Teammitglieder auf die Erledigung der Aufgaben, die mit diesem Ziel verbunden sind, bevor sie sich neuen Aufgaben zuwenden, was zu noch mehr Effizienz in einer Organisation führt. 🌻

Gruppieren Sie die Aufgaben auf Ihrem Kanban-Tafel nach Status, benutzerdefinierten Feldern, Priorität und mehr in ClickUp's Board-Ansicht

Da Kanban auf einem Pull-System basiert, werden neue Aufgaben, die mit der Optimierung verbunden sind, nur dann erstellt, wenn ein Bedarf besteht. Dies macht es zu einem BPI-Ansatz, der auf die Anforderungen einer Organisation abgestimmt ist.

Probieren Sie das Kanban-Layout mit ClickUp's Board-Ansicht zusätzlich zu 15+ anderen Ansichten, um Ihnen zu helfen, alles an die Bedürfnisse Ihrer Organisation anzupassen und Ihre Arbeitsabläufe und Prozessverbesserungen auf Ihre Weise zu visualisieren.

5 Vorlagen zur Unterstützung bei Geschäftsprozessverbesserung

Es gibt eine Vielzahl von software zur Prozessdokumentation optionen, die Ihnen bei der Verbesserung der Geschäftsprozesse in Ihrem Unternehmen helfen. Ein außerordentlich vielseitiges Werkzeug für alles von der SWOT-Analyse bis zum Projektmanagement, der Verfolgung von Gewohnheiten und der Verbesserung von Geschäftsprozessen ist ClickUp .

Erstellen Sie klare Zeitpläne, messbare Ziele und automatische Fortschrittsverfolgung mit ClickUp's Goals Funktion . Noch mehr, ClickUp's Automatisierungen machen die Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben einfach.

Und mit Vorlagen, die perfekt auf die Verbesserung von Geschäftsprozessen zugeschnitten sind, können Sie Ihre Strategie entwickeln und mit einem einzigen Tool umsetzen. Im Folgenden finden Sie fünf Vorlagen, die Sie und Ihr Unternehmen zur Strukturierung der Geschäftsprozessverbesserungen in Ihrem Unternehmen verwenden können.

1. ClickUp-Vorlage für Leistungsbewertung

Die ClickUp-Vorlage für die Leistungsbeurteilung von Mitarbeitern hilft Teams, Feedback und umsetzbare Verbesserungen besser auszutauschen

Leistungsbeurteilungen sind ein wesentlicher Aspekt der Unterstützung von Teammitgliedern, indem sie ihnen helfen, wertvolles Feedback zu erhalten, sei es durch Hinweise auf Verbesserungsmöglichkeiten oder durch die Anerkennung von Mitarbeitern, die die Erwartungen übertreffen.

Die Organisation und Zusammenstellung von Leistungsbeurteilungen kann sich jedoch als mühsam erweisen. Mit ClickUp's Vorlage für Leistungsbeurteilungen können Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter über einen längeren Zeitraum verfolgen und sicherstellen, dass die Teammitglieder die Anforderungen erfüllen ziele und Vorgaben mit benutzerdefinierten Feldern und Status, die an Ihre Organisation angepasst sind.

2. ClickUp Vorlage für Prozessaudit und -verbesserung

Nutzen Sie die ClickUp-Vorlage für Prozess-Audits und -Verbesserungen, um einen Echtzeit-Einblick in den Status Ihrer Prozesse zu erhalten und zu sehen, was funktioniert und was verbessert werden muss

Bewerten Sie die Effektivität Ihrer aktuellen Prozesse mit ClickUp's Prozess-Audit und Verbesserungsvorlage hilft Ihnen zu erkennen, womit Ihre Organisation arbeitet. Auf dieser Grundlage können Sie feststellen, welche Geschäftsprozesse verbessert werden könnten, und haben klare nächste Schritte für die Implementierung der entsprechenden Änderungen zum richtigen Zeitpunkt.

Indem Sie den Zustand Ihrer Geschäftsprozesse regelmäßig überprüfen, können Sie Bereiche, in denen eine Neuausrichtung erforderlich ist, frühzeitig und häufig erkennen und die Qualität der neu implementierten Prozesse im Laufe der Zeit aufrechterhalten.

3. ClickUp Prozess-FMEA Lean Six Sigma Vorlage

Potenzielle Risiken schnell erkennen und einen Plan erstellen mit der ClickUp Prozess-FMEA Lean Six Sigma Vorlage

Eine weitere Möglichkeit, Lücken in Prozessen schnell zu identifizieren und die nötige Klarheit zu gewinnen, um sie effizient anzugehen, ist ClickUp's Prozess-FMEA Lean Six Sigma Vorlage . Diese umfassende Vorlage erleichtert die Klärung von Bereichen für eine kontinuierliche Verbesserung von Geschäftsprozessen und die Erstellung eines Aktionsplans mit Teamabstimmung, um die erforderlichen Änderungen vorzunehmen.

Durch die Verbesserung neuer und bestehender Prozesse im Hinblick auf Sicherheit und Effizienz kann ein Unternehmen die Unzufriedenheit der Kunden minimieren und die Qualität der Produkte mühelos verbessern.

4. ClickUp DMAIC Vorlage

Mit der ClickUp DMAIC-Vorlage werden unorganisierte Prozesse im Handumdrehen effizient

DMAIC steht für Definieren, Messen, Analysieren, Verbessern und Kontrollieren und hilft bei der Prozessverbesserung. ClickUp's DMAIC-Vorlage definiert den Projektumfang mit klar definierten und leicht verständlichen Zielen. Messen Sie die wichtigsten Leistungsindikatoren anhand der Zielvorgaben, ermitteln Sie die Ursachen und verbessern Sie Ihr Geschäftsprozessmanagement auf einfache Art und Weise. Sie können sogar die laufenden Ergebnisse verfolgen.

Effizienz ist das A und O bei Geschäftsverbesserungsprozessen, und diese Vorlage hilft Ihnen, genau das zu erreichen. Ermitteln Sie schnell die Geschäftsziele Ihres Unternehmens und setzen Sie Prioritäten, entwickeln Sie einen systematischen Ansatz zur Steigerung der Effizienz, gewinnen Sie Erkenntnisse für fundierte und datengestützte Entscheidungen und sehen Sie messbare Ergebnisse im Zeitverlauf.

5. ClickUp Kanban Vorlage

Die einfache Kanban-Vorlage von ClickUp deckt alle Grundlagen ab, um so schnell wie möglich mit Kanban-Boards zu arbeiten

Die richtige Kanban-Vorlage bietet die ideale Balance zwischen Struktur und Flexibilität. Mit ClickUp's Kanban-Vorlage können Sie genau das tun.

Zerlegen Sie Projekte einfach in überschaubare Teile und bereiten Sie Ihr Team auf den Erfolg vor, während Sie gleichzeitig klare Kommunikationskanäle schaffen, damit alle zur gleichen Zeit auf dem gleichen Stand sind. Mit verbesserter Kommunikation, mehr Transparenz in teamkapazität und Fortschritten sowie einer effizienteren Ressourcennutzung haben Sie ein Erfolgsrezept für die Einführung neuer Geschäftsverbesserungsprozesse.

Verbessern Sie Ihre Werkzeuge zur kontinuierlichen Prozessverbesserung

Die Verbesserung von Geschäftsprozessen kann entscheidend dazu beitragen, dass Ihr Unternehmen seinen Weg zu nachhaltigem Wachstum findet und dabei auf dem Markt wettbewerbsfähig bleibt.

Die Fähigkeit, Prozesse kontinuierlich zu optimieren und an Veränderungen in der Unternehmenslandschaft anzupassen, wirkt sich direkt auf die Kosteneffizienz aus. Die Verbesserung von Geschäftsprozessen ermöglicht es einem Unternehmen, seinen Kunden einen besseren Wert zu bieten und dabei so schlank und effizient wie möglich zu sein. 🙌

Sind Sie bereit, mit der Verbesserung Ihrer Geschäftsprozesse zu beginnen? ClickUp hat alles, was Sie brauchen. Unsere All-in-One-Plattform vereinfacht Ihre Arbeit, indem sie Ihrem Team einen Raum bietet, um Ideen zu sammeln, Ziele zu verfolgen, Aufgaben zu organisieren, Dokumente zu erstellen und in Echtzeit miteinander zu kommunizieren.

