Top 10 Tools und Software zur kontinuierlichen Verbesserung im Jahr 2024

Durch die ständige Bewertung Ihrer Prozesse und Arbeitsabläufe können Sie Schwachstellen aufdecken und Pläne für deren Beseitigung erstellen. Wenn Sie sich daran halten, minimieren Sie Engpässe, bieten produkte und Dienstleistungen von besserer Qualität , verbessern die Organisation und die Arbeitsmoral der Mitarbeiter und fördern letztlich das Wachstum.

Das hört sich in der Theorie gut an, aber wie kann man das in die Tat umsetzen? Die Antwort liegt in Continuous Improvement Tools. Sie bieten robuste Optionen für die Analyse von Prozessen, die Einstellung von Zielen und Einzelzielen, die Verwaltung von Dokumentation und die Visualisierung von Workflows, um Ihr Geschäft am Laufen zu halten.

Im Folgenden stellen wir Ihnen die 10 besten Programme zur kontinuierlichen Verbesserung vor, erörtern ihre Vor- und Nachteile und helfen Ihnen bei der Auswahl des Programms, das Ihren Zielen und Arbeitsabläufen entspricht.

Hier sind einige Schlüsselmerkmale eines jeden effektiven Tools zur kontinuierlichen Verbesserung:

Komplettes Dashboard : Es sollte verschiedene Arten von Daten übersichtlich darstellen, damit Sie selbst kleinste Probleme erkennen und darauf reagieren können

: Es sollte verschiedene Arten von Daten übersichtlich darstellen, damit Sie selbst kleinste Probleme erkennen und darauf reagieren können Optionen für die Automatisierung von Aufgaben : Es sollte Ihnen ermöglichen, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich auf Aktivitäten zu konzentrieren, die Ihrem Unternehmen mehr Wert bringen

: Es sollte Ihnen ermöglichen, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich auf Aktivitäten zu konzentrieren, die Ihrem Unternehmen mehr Wert bringen Integrationen : Das Tool sollte nahtlos mit gängigen Tools für Produktivität, Kommunikation und Zusammenarbeit zusammenarbeiten, wiewertstrom-Mapping *Visualisierungstools: Es sollte Features bieten, die es Ihnen ermöglichen, Prozesse und Workflows zu visualisieren, mehr über sie zu erfahren und Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu identifizieren

: Das Tool sollte nahtlos mit gängigen Tools für Produktivität, Kommunikation und Zusammenarbeit zusammenarbeiten, wiewertstrom-Mapping *Visualisierungstools: Es sollte Features bieten, die es Ihnen ermöglichen, Prozesse und Workflows zu visualisieren, mehr über sie zu erfahren und Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu identifizieren Features für die Einstellung von Zielen : Es sollte Ihnen ermöglichen, klare Ziele festzulegen, auf die Ihr Team hinarbeiten wird

: Es sollte Ihnen ermöglichen, klare Ziele festzulegen, auf die Ihr Team hinarbeiten wird Analyseoptionen: Die Plattform sollte Ihnen die Nachverfolgung der KPIs jedes Projekts ermöglichen und wertvolle Erkenntnisse zur Verbesserung der künftigen Leistung liefern

Wir haben zahlreiche Software zur kontinuierlichen Verbesserung analysiert und die 10 besten herausgesucht. Diese Tools verfügen über zahlreiche Features, die Ihnen helfen, die Prozesse Ihres Unternehmens zu überwachen, eine einfache Ursachenanalyse durchzuführen und ihr Team zu führen in die richtige Richtung.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Als all-in-one-Produktivitätsplattform ist ClickUp flexibel und unterstützt unterschiedliche methoden zur kontinuierlichen Verbesserung um die Art und Weise, wie Sie Ihr Projekt Team führen, zu verändern.

Der erste Schritt des Prozesses besteht darin, zu wissen, was Sie tatsächlich verbessern müssen, und ClickUp Dashboards mit anpassbaren Karten sind perfekt dafür geeignet. Sie dienen als Kontrollräume, um selbst die kleinsten Aspekte Ihres Geschäfts, Ihrer Projekte und Teams zu überwachen und zu analysieren.

Verwenden Sie Dashboards, um Sprint zu verwalten, Berechnungen zu erledigen, Workloads zu bewerten und zu verwalten, Ressourcen zuzuweisen und arbeit zu priorisieren ! Mit all diesen Optionen messen Sie im Wesentlichen den Puls Ihres Unternehmens, identifizieren ineffiziente Bereiche und arbeiten an einer kontinuierlichen Verbesserung.

Wenn Sie Ihr Dashboard nicht von Grund auf neu erstellen wollen, nutzen Sie die Vorteile von ClickUp Projektmanagement Dashboard Vorlage .

Die Einstellung von Zielen ist wichtig, um Ihr Unternehmen auf dem richtigen Weg zu halten und die Effizienz zu steigern , versuchen ClickUp Ziele . Setzen Sie klare Einzelziele und Zeitleisten und messen Sie Ihre Fortschritte, um Ihr Schiff auf Kurs zu halten.

Mit ClickUp können Sie Prozesse visualisieren in Whiteboards verwenden Sie mehrere Ansichten für Projekte, um die Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, unternehmensbezogene Dokumente zu erstellen und zu verwalten, Aufgaben zu automatisieren und vieles mehr!

ClickUp beste Features

Dashboards für einen Überblick auf höchster Ebene

Einstellung und Überwachung von Zielen

Einfach zu verwendende Vorlagen

Anpassbare Whiteboards zur Visualisierung von Prozessen

Automatisierung für sich wiederholende Aufgaben

Mehrere Ansichten für das Projekt

Einfache Erstellung und Verwaltung von Aufgaben

über 1.000 Integrationen

ClickUp Limits

Einige Benutzer erwähnten, dass sie Schwierigkeiten mit den Features zur Automatisierung hatten

Die Gewöhnung an den umfangreichen Bereich der Plattform kann einige Zeit in Anspruch nehmen

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Business Plus : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.300+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. KPI Feuer

Über: KPI Feuer KPI Fire unterstützt Sie und Ihre Mitglieder im Team bei der kontinuierlichen Verbesserung durch Features, die sich auf Brainstorming, Problemlösung, Strategieentwicklung und Anpassungsfähigkeit konzentrieren

Diese Software zur Strategieumsetzung ist eine einzige Quelle der Wahrheit während des gesamten Prozesses. Sie können den Status, den Zustand und den Zeitplan Ihrer Projekte in Zusammenfassungsdiagrammen sehen, d. h. in Dashboards, die Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Infos geben.

Es gibt zahlreiche weitere Ansichten, die Ihnen wichtige Infos über den Zustand Ihrer Projekte liefern und Sie Stärken und Schwächen erkennen lassen, z. B. die Nutzenansicht, die Listenansicht und die Zeitleiste.

KPI Fire fördert die Beteiligung der Mitarbeiter mit dem Feature Ideen-Trichter. Hier werden Ideen zur Bewältigung von projektbezogenen Herausforderungen und Problemen gesammelt und bewertet. Sie können die besten Lösungen priorisieren und den richtigen Problemlösungsansatz benutzerdefinieren.

Mit KPI Fire können Sie Ihren Ansatz von Grund auf neu erstellen oder Workflow-Vorlagen verwenden, die Standardmethoden wie PDCA, Kaizen, Charter Only und DMAIC widerspiegeln.

KPI Fire beste Features

Verschiedene Features für Brainstorming und Strategieentwicklung

Mehrere Ansichten zur Überwachung von Projekten, einschließlich zusammenfassender Diagramme

Ideentrichter für die Einbeziehung von Mitarbeitern in die kontinuierliche Verbesserung

Umfangreiche Bibliothek mit Workflow-Vorlagen

KPI-Beschränkungen

Die Benutzeroberfläche kann für manche Benutzer einfach erscheinen

Vielfältigere und transparentere Pläne zur Preisgestaltung wären von Vorteil

KPI Fire Preise

Kontakt für Preisgestaltung

KPI Fire Bewertungen und Rezensionen

GetApp : 4.6/5 (20+ Bewertungen)

: 4.6/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

3. Prozess Straße

Über: Prozess Straße Sind chaotische Workflows und Fehlkommunikation in Ihrem Unternehmen an der Tagesordnung? Mit der Process Street können Sie sie der Vergangenheit angehören lassen!

Diese leistungsstarke Plattform ohne Code bietet alles, was Sie brauchen, um Ihre Workflows in den Griff zu bekommen, Ihre Prozesse zu organisieren und Ihr Unternehmen auf Erfolgskurs zu bringen.

Mit dem benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor können Sie mit Process Street im Handumdrehen Workflows erstellen und Aufgaben organisieren. Da Process Street KI einsetzt, können Sie das Risiko von Fehlern minimieren und sicherstellen, dass die Workflows perfekt zu Ihrem Unternehmen passen.

Mit eingebauten Integrationen und KI können Sie wiederkehrende Aufgaben automatisieren und Ihre Mitarbeiter sich auf Aktivitäten konzentrieren lassen, die die Geschäftsprozesse verbessern.

Die Plattform bietet außerdem leistungsfähige Analysefunktionen, mit denen Sie jeden Teil Ihrer Workflows untersuchen, KPIs nachverfolgen und Bereiche identifizieren können, die Aufmerksamkeit erfordern.

Process Street beste Features

Konzentriert sich auf das Prozessmanagement

Kein Code

Drag-and-Drop-Editor

KI zur Automatisierung von Workflows und sich wiederholenden Aufgaben

Eingebaute Integrationen

Robuste Analyseoptionen

Grenzen der Prozessstraße

Einige Benutzer erwähnten, dass die Plattform relativ teuer ist

Die Beherrschung fortgeschrittener Features erfordert Zeit

Process Street Preise

Startup : $1.000/Jahr

: $1.000/Jahr Pro : Beginnt bei $5.000/Jahr

: Beginnt bei $5.000/Jahr Unternehmen: Beginnt bei $20.000/Jahr

Process Street Bewertungen und Beurteilungen

G2 : 4.6/5 (350+ Bewertungen)

: 4.6/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (550+ Bewertungen)

4. Rever

Über: Rever Rever wurde mit einer einfachen Philosophie entwickelt: Probleme lösen, Kosten reduzieren und prozesse verbessern .

Die Plattform verfügt über Modelle zur kontinuierlichen Verbesserung, wie z. B. ein Echtzeit-Dashboard, auf dem Sie Aktivitäten und Routinen nachverfolgen und deren Fortschritt sehen können, und die Gesamtleistung Ihres Teams überwachen können .

Mit digitalisierten Checklisten können Sie sicherstellen, dass das Team seine Arbeit optimal erledigt. Dies ist besonders praktisch für Gemba Walks - eine Methode, die das obere Management mit den Menschen "vor Ort" verbindet So können Sie die Prozesse Ihrer Mitarbeiter besser verstehen und gemeinsam Wege zu deren Optimierung finden.

Mit Rever können Sie Aufgaben den richtigen Personen zuweisen und deren Fortschritt überwachen, Engpässe minimieren und Schlüssel-Metriken verfolgen.

Eines der Grundprinzipien der kontinuierlichen Verbesserung besteht darin, Ihren Mitarbeitern das Gefühl zu geben, gehört zu werden. Rever macht dies mit seinen Ideenmanagement-Optionen möglich. Jeder kann sich mit seinen Vorschlägen einbringen, und Sie können die besten auswählen und einen Weg finden, sie umzusetzen.

Rever beste Features

Dashboard in Echtzeit

Digitalisierte Checklisten

Robuste Optionen für die Zuweisung von Aufgaben

Ideenmanagement für Mitarbeiterbeteiligung

Wiederholte Limits

Fehlende Optionen zur Kategorisierung von Ideen

Die Plattform kann manchmal fehlerhaft sein

Preise von Rever

Kontakt für Preisgestaltung

Rever Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (20+ Bewertungen)

5. Der schlanke Weg

Über: Der schlanke Weg Wie der Name schon sagt, basiert dieses Tool zur kontinuierlichen Verbesserung auf der Lean-Methode, die sich auf die Erkennung und Schaffung von Werten mit weniger Ressourcen und die Beseitigung von Verschwendung konzentriert.

Die Plattform hilft Ihnen, Ihr gesamtes Unternehmen durch die Knowledge Wall in die kontinuierliche Verbesserung einzubeziehen. Jeder Workspace verfügt über eine solche Wand, und hier können Sie und Ihr Team Brainstorming betreiben, Aktualisierungen und wertvolle Informationen freigeben, kommunizieren und Projekte besprechen. Sie können Beiträge liken, kommentieren, erwähnen, anpinnen und intelligente Benachrichtigungen nutzen, damit Sie keine wichtigen Infos verpassen.

Wenn Sie Verbesserungsmöglichkeiten erkennen, können Sie mit The Lean Way Aktionspläne erstellen und bestimmten Mitgliedern des Teams Aufgaben zuweisen. Da die Plattform leistungsstarke Analyse- und Berichterstellungsoptionen bietet, können Sie den Fortschritt jeder Aufgabe überwachen und KPIs überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. Sie können auch Ziele setzen und relevante Metriken im Auge behalten.

Mit den anpassbaren Widgets und Boards der Plattform können Sie Ihren Daten Leben einhauchen und Verbesserungen durch Diagramme, Grafiken und Tabellen überwachen.

The Lean Way beste Features

Konzentriert sich auf Schlanke Prinzipien * Knowledge Wall zur Umsetzung kontinuierlicher Verbesserung

Einstellung von Zielen

Anpassbare Widgets und Boards

Robuste Analysen und Berichterstellung

The Lean Way Grenzen

Neue Benutzer benötigen möglicherweise eine gewisse Zeit, um sich an die Plattform zu gewöhnen

Preise für The Lean Way

Für 25 Benutzer : $20/Monat pro Benutzer

: $20/Monat pro Benutzer Für 50 Benutzer : $18/Monat pro Benutzer

: $18/Monat pro Benutzer Für 100 Benutzer : $15/Monat pro Benutzer

: $15/Monat pro Benutzer Für 200 Benutzer : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Für 400 Benutzer : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Für 800 Benutzer : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Für 1.000+ Benutzer: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

The Lean Way Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1 Bewertung)

6. Q-Optimieren

Über: Qmarkets Möchten Sie jede Phase der kontinuierlichen Verbesserung abschließen, von der Ideenfindung bis zur ROI-Messung? Q-Optimize kann das Tool sein, nach dem Sie suchen!

Q-Optimize ist Teil von Qmarkets, einer beliebten Software für das Innovationsmanagement, und funktioniert, indem es Ihren Weg der kontinuierlichen Verbesserung in mehrere Phasen unterteilt.

Die erste besteht darin, eine Verbesserungsaufgabe zu erstellen, um Vorschläge zur Änderung der Strategie oder zu Schwachstellen Ihres Unternehmens zu sammeln. Die zweite ist die Sammlung und Abstimmung der besten Ideen. Jede Idee wird automatisch gescannt, so dass keine Gefahr der Überschneidung besteht.

In der dritten Phase siebt die KI die Ideen und leitet sie je nach Kategorie an die zuständige Abteilung oder Person weiter. Die Ideen werden dann analysiert, und die Ideen mit dem größten Potenzial werden herausgefiltert.

Die vierte Phase ist die Umsetzung der besten Ideen - Sie erstellen und vergeben Aufgaben und verfolgen den Prozess mit dem Feature Ideenübernahme der Plattform.

Die letzte Phase umfasst Analysen und Berichterstellung. Hier können Sie den ROI messen für jede Verbesserungsstrategie und verwenden Sie intuitive Dashboards zur Nachverfolgung von KPIs. Mit Q-Optimize können Sie die Personen und Teams identifizieren und belohnen, die am meisten zum Erfolg einer Idee beigetragen haben.

Q-Optimize beste Features

Ermöglicht es Ihnen, alle Phasen der kontinuierlichen Verbesserung im Auge zu behalten

Unterstützt durch KI

Ermutigt jeden Mitarbeiter zur Mitarbeit

Einfache Aufgabenzuweisung und Nachverfolgung

Q-Optimize Limits

Einige Benutzer erwähnen, dass die Berichterstellung mehr auf den Menschen ausgerichtet sein könnte

Q-Optimize Preise

Kontakt für Preisgestaltung

Q-Optimize Bewertungen und Rezensionen

Keine Bewertungen

7. KaiNexus

Über: KaiNexus KaiNexus ist ein Software tool zur kontinuierlichen Verbesserung, bei dem die Zusammenarbeit im Vordergrund steht. Jedes Mitglied des Teams wird ermutigt, sich einzubringen und zur Verbesserung der Prozesse des Unternehmens beizutragen.

Optionen wie das Freigeben von Wissen und visuelle Management-Boards ermöglichen Ihnen und Ihrem Team ein Brainstorming, die Diskussion von Verbesserungsideen und die Abstimmung über die besten Ideen.

Sie können auch Repositorys erstellen, die die effizientesten Methoden zur Bewältigung einer Aufgabe oder eines Prozesses enthalten und sicherstellen, dass Ihre Mitarbeiter nicht vom Weg abkommen.

Die Repositorys verfügen über fortschrittliche Funktionen für die Suche, so dass Sie mit wenigen Klicks die Lösung für Ihr Problem finden können. Diese Funktionen verhindern auch, dass Sie und Ihr Team die gleiche Verbesserung zweimal eingeben.

Mit KaiNexus können Sie die Auswirkungen und Metriken Ihrer Verbesserungen in Echtzeit sehen. Auf diese Weise können Sie die notwendigen Änderungen sofort vornehmen und sicherstellen, dass Sie reibungslos durch die tückischen Gewässer der kontinuierlichen Verbesserung segeln.

KaiNexus beste Features

Intuitive Oberfläche mit zahlreichen benutzerdefinierten Optionen

Visuelle Management Boards

Wissen freigeben

Nachverfolgung von Metriken in Echtzeit

KaiNexus Grenzen

Mehrere Benutzer erwähnten, dass häufige Aktualisierungen zu Verwirrung führen können

Einige benutzerdefinierte Anpassungen erfordern die Kontaktaufnahme mit dem Kundensupport der Plattform

KaiNexus Preise

Kontakt für Preise

KaiNexus Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (5 Bewertungen)

8. Integrify

Über: Integrieren Integrify ist kein Tool zur kontinuierlichen Verbesserung an sich, sondern eine Workflow-Management- und Automatisierungsplattform. Aber es kann mehr als nützlich sein, um Ihre Geschäftsprozesse zu verbessern.

Das wichtigste Feature von Integrify ist der Low Code Drag-and-Drop Process Builder. Er hilft Ihnen bei der Bewältigung von Herausforderungen, denen sich Ihr Unternehmen gegenübersieht, von der Zeitverschwendung für sich wiederholende Aufgaben bis hin zum Herausfinden von CRM-Workflows zur Handhabung der Compliance und zur genauen Bestimmung strukturen des Projektmanagements .

Nutzen Sie den Builder, um Aufgaben zuzuweisen, Genehmigungen zu erteilen, Notizen und Kommentare zu hinterlassen und mit Ihrem Team in Echtzeit zu arbeiten, um eine maximale Zusammenarbeit zu gewährleisten.

Dank der offenen API können Sie Ihre Workflows mit gängigen Kommunikations-, Buchhaltungs-, Kollaborations- und selbstdisziplin apps und heben die Funktionen auf ein neues Niveau. 🪄

Itengrify bietet außerdem leistungsfähige Optionen zur Berichterstellung in Echtzeit, um sicherzustellen, dass Ihre Arbeitsabläufe reibungslos funktionieren. Dashboards und visuelle Berichterstellungen helfen Ihnen, Einblick in jedes Detail zu erhalten und zu sehen, ob ein Teil optimiert werden muss.

Integrify beste Features

Low-Code-Prozess-Erstellung

Ermutigt zur Zusammenarbeit

Umfassende Berichterstellung in Echtzeit

Dashboards und visuelle Berichterstellung

Offene API

Integrify Beschränkungen

Es kann einige Zeit dauern, bis man sich eingearbeitet hat

Einige Benutzer gaben an, dass sie sich mehr Flexibilität bei der Berichterstellung wünschen

Preise für Integrify

Kontakt für Preise

Integrify Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (30+ Bewertungen)

: 4.4/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (20+ Bewertungen)

9. Planview

Über: Planview Planview ist eine Plattform zur Verwaltung von Portfolios und Arbeiten, die einen unglaublichen Wert für die kontinuierliche Verbesserung haben kann. Die Plattform umfasst zahlreiche Lösungen, und diejenige, die Sie für Verbesserungszwecke nutzen können, ist Planview AdaptiveWork. Sie konzentriert sich auf die Verbindung von Arbeit über Teams und Abteilungen hinweg, um zentrale Herausforderungen zu bewältigen.

Der erste Schritt ist die Identifizierung von Verbesserungsmöglichkeiten, die Sie mit den Analyse- und Berichterstellungsoptionen von Planview erledigen können. Mit anpassbaren Dashboards, Diagrammen, Grafiken und Berichterstellungen können Sie sich ein klares Bild von der Leistung Ihrer aktuellen Strategien machen und erkennen, welche Strategien überarbeitet werden müssen.

Planview bietet auch außergewöhnliche Planungsoptionen, wie z. B. die Szenarienplanung. Erstellen Sie Was-wäre-wenn-Szenarien, um die Auswirkungen möglicher Änderungen zu überprüfen und festzustellen, ob sie sinnvoll sind.

Sobald Sie Verbesserungen implementiert haben, können Sie deren Erfolg anhand von KPIs und Visualisierungen nachverfolgen und (falls erforderlich) Änderungen vornehmen.

Planview beste Features

Szenario-Planung

Umfassende Analysen und Berichterstellung

Detaillierte KPI-Nachverfolgung

Zahlreiche Visualisierungstools

Planview-Einschränkungen

Einige Benutzer halten den Preis für zu hoch

Es gibt eine steilere Lernkurve

Preise für Planview

Kontakt für Preise

Planview Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (500+ Bewertungen)

: 4.1/5 (500+ Bewertungen) Capterra:4.2/5 (150+ Bewertungen)

10. Planbox

Über: Planbox Sie suchen eine flexible Plattform, bei der Teamarbeit und Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund stehen? Planbox erfüllt alle Anforderungen und kann Ihre erste Lösung für kontinuierliche Verbesserungen sein.

Diese Plattform hilft Ihnen und Ihrem Team, gemeinsam an den Problemen zu arbeiten, die Ihr Unternehmen behindern und daran hindern, sein wahres Potenzial auszuschöpfen.

Planbox wendet einen herausforderungsorientierten Ansatz zur kontinuierlichen Verbesserung an. Sie und Ihre Mitarbeiter diskutieren potenzielle Verbesserungsbereiche und verwandeln sie in Herausforderungen. Das Tolle an dieser Plattform ist, dass Sie externe Mitarbeiter einladen können, ihre Ideen einzubringen und Ihnen zu helfen, die beste Lösung zu finden.

Planbox bietet Optionen zum Brainstorming, Kommentieren, Diskutieren und Abstimmen über Ideen. Sie können sogar Herausforderungen speichern, um sie später wiederzuverwenden.

Ein weiterer Grund, warum Planbox eine kluge Wahl sein kann, sind die Analyseoptionen. Sie erhalten detaillierte Einblicke in alle Metriken und erfahren, ob Ihre Lösung ein Erfolg war oder überarbeitet werden muss.

Planbox beste Features

Konzentriert sich auf die Zusammenarbeit durch Herausforderungen

Einstellung von Herausforderungen ist einfach

Ausgezeichnete Analysemöglichkeiten

Flexibel und anpassbar

Planbox Beschränkungen

Mobile Apps bieten eine begrenzte Erfahrung

Die Oberfläche wirkt auf manche Benutzer veraltet

Preise von Planbox

Kontakt für Preise

Planbox Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (30+ Bewertungen)

: 4.8/5 (30+ Bewertungen) GetApp: 4.9/5 (20+ Bewertungen)

Board the Continuous Improvement Train

In der heutigen Unternehmenslandschaft hängt der Erfolg von der Anpassungsfähigkeit und der Fähigkeit ab, relevant zu bleiben.

Software-Tools zur kontinuierlichen Verbesserung können Ihnen dabei helfen, Schwachstellen in den Prozessen Ihres Unternehmens aufzuspüren und sie in Vorteile zu verwandeln. Sie unterstützen jeden Schritt Ihrer Transformationsreise und machen sie weniger turbulent. Starten Sie mit ClickUp und nutzen Sie die Tools zur kontinuierlichen Verbesserung in Ihrem Unternehmen!