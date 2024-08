10 beste Software zur Mitarbeiterüberwachung im Jahr 2024

Vorbei sind die Zeiten der Timesheets, die am späten Freitagnachmittag eilig zusammengeschrieben wurden. Die leistungsstarke Software zur Mitarbeiterüberwachung von heute geht über die Zeiterfassung hinaus und bietet Features wie detaillierte Berichte zur Produktivität, die Managern Echtzeitdaten und umsetzbare Erkenntnisse liefern.

Von der Überwachung von Aktivitäten und nachverfolgung von Projekten zur Förderung von zusammenarbeit im Team sind diese Lösungen darauf ausgerichtet, die Leistung Ihres Teams zu steigern.

Wir gehen auf die wesentlichen Aspekte ein, einschließlich der benutzerdefinierten Anpassung, möglichkeiten der Berichterstellung , Benutzerfreundlichkeit und Erschwinglichkeit, um Ihnen zu helfen, die perfekte Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.

Begleiten Sie uns, wenn wir eine neue Ebene der mitarbeiterengagement , Produktivität und Erfolg. Machen Sie sich bereit, Ihre Belegschaft zu fördern und ihr volles Potenzial zu entfalten. Lassen Sie uns beginnen.

Was ist eine Software zur Mitarbeiterüberwachung?

Employee Monitoring Software ist eine Software, die es Arbeitgebern ermöglicht, die Aktivitäten ihrer Mitarbeiter während der Arbeit nachzuverfolgen und zu überwachen. Diese Software kann verwendet werden, um die Produktivität der Mitarbeiter zu überwachen, die Einhaltung der Unternehmensrichtlinien zu gewährleisten und Datenverlust oder -diebstahl zu verhindern.

Worauf sollten Sie bei der besten Software zur Mitarbeiterüberwachung achten?

Bei der Bewertung von Softwarelösungen zur Mitarbeiterüberwachung müssen Sie mehrere Aspekte und Features berücksichtigen, um die für Ihr Unternehmen am besten geeignete Lösung zu finden. Ganz gleich, ob es sich um eine kostenlose Testversion, gebündelte oder benutzerspezifische Konten oder um Features handelt, die sich am besten für Remote-Mitarbeiter eignen, Ihre Tools zur Mitarbeiterüberwachung müssen an Ihre Bedürfnisse angepasst werden können.

Darüber hinaus gibt es noch einige andere wichtige Aspekte, auf die Sie achten sollten:

Umfassende Überwachungsfunktionen : IhreHR-Software sollte eine Reihe von Features zur Überwachung bieten, wie z. B. Nachverfolgung von Aktivitäten, Website-, Maus- und Tastaturnutzung, Nutzung mobiler Geräte und Anwendungen, E-Mail-Überwachung, Aufgabenmanagement oder Protokollierung von Tastatureingaben. Diese Features ermöglichen es Ihnen, genaue Daten über das Verhalten Ihrer Mitarbeiter zu sammeln und Bereiche zu identifizieren, in denen Verbesserungen für interne oder externe Mitarbeiter möglich sind.

: IhreHR-Software sollte eine Reihe von Features zur Überwachung bieten, wie z. B. Nachverfolgung von Aktivitäten, Website-, Maus- und Tastaturnutzung, Nutzung mobiler Geräte und Anwendungen, E-Mail-Überwachung, Aufgabenmanagement oder Protokollierung von Tastatureingaben. Diese Features ermöglichen es Ihnen, genaue Daten über das Verhalten Ihrer Mitarbeiter zu sammeln und Bereiche zu identifizieren, in denen Verbesserungen für interne oder externe Mitarbeiter möglich sind. Datenschutz und Sicherheit: Der Datenschutz der Mitarbeiter ist ein wichtiger Aspekt. Die Software sollte über ausreichend robuste Sicherheitsfeatures und -maßnahmen verfügen, um sensible Daten zu schützen und die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen zu gewährleisten. Achten Sie auf Sicherheits-Features wie Datenverschlüsselung, Zugriffskontrolle für Benutzer und Anonymisierungsoptionen.

Der Datenschutz der Mitarbeiter ist ein wichtiger Aspekt. Die Software sollte über ausreichend robuste Sicherheitsfeatures und -maßnahmen verfügen, um sensible Daten zu schützen und die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen zu gewährleisten. Achten Sie auf Sicherheits-Features wie Datenverschlüsselung, Zugriffskontrolle für Benutzer und Anonymisierungsoptionen. Anpassung und Flexibilität: Verschiedene Organisationen haben einzigartige Features und Anforderungen an die Mitarbeiterüberwachung. Die Software sollte benutzerdefinierte Optionen bieten, mit denen Sie die Software und die Parameter für die Mitarbeiterüberwachung an die Unternehmensrichtlinien und -kultur anpassen können. Flexibilität bei der Anpassung der Einstellungen für die Mitarbeiterüberwachung auf der Grundlage von Rollen oder Abteilungen ist ebenfalls von Vorteil.

Verschiedene Organisationen haben einzigartige Features und Anforderungen an die Mitarbeiterüberwachung. Die Software sollte benutzerdefinierte Optionen bieten, mit denen Sie die Software und die Parameter für die Mitarbeiterüberwachung an die Unternehmensrichtlinien und -kultur anpassen können. Flexibilität bei der Anpassung der Einstellungen für die Mitarbeiterüberwachung auf der Grundlage von Rollen oder Abteilungen ist ebenfalls von Vorteil. Berichterstellung und Analysen: Die Software sollte umfassende Berichterstellungsfunktionen bieten, um aufschlussreiche Analysen und Visualisierungen zu erstellen. Sie sollten in der Lage sein, Berichte über die Produktivität der Mitarbeiter, die Zeitnutzung, die Anwendungsnutzung und andere relevante Metriken abzurufen. Anhand dieser Daten können Sie Trends erkennen, die Leistung messen, Produktivitätstrends erkennen, die Aktivität der Mitarbeiter überwachen und fundierte Entscheidungen treffen.

Die Software sollte umfassende Berichterstellungsfunktionen bieten, um aufschlussreiche Analysen und Visualisierungen zu erstellen. Sie sollten in der Lage sein, Berichte über die Produktivität der Mitarbeiter, die Zeitnutzung, die Anwendungsnutzung und andere relevante Metriken abzurufen. Anhand dieser Daten können Sie Trends erkennen, die Leistung messen, Produktivitätstrends erkennen, die Aktivität der Mitarbeiter überwachen und fundierte Entscheidungen treffen. Benutzerfreundliche Oberfläche: Die Software sollte über eine intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche verfügen, damit sie leicht zu bedienen ist. Sie sollten in der Lage sein, mühelos durch das System zu navigieren, auf relevante Daten zuzugreifen und Berichte zu erstellen, ohne dass Sie umfangreiche technische Kenntnisse oder Unterstützung benötigen.

Die Software sollte über eine intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche verfügen, damit sie leicht zu bedienen ist. Sie sollten in der Lage sein, mühelos durch das System zu navigieren, auf relevante Daten zuzugreifen und Berichte zu erstellen, ohne dass Sie umfangreiche technische Kenntnisse oder Unterstützung benötigen. Integration mit HR-Systemen: Nahtlose Integration mit bestehendenHR-Systeme und toolswie Gehaltsabrechnung, Anwesenheitsmanagement undsoftware zur Leistungsbewertung, ist entscheidend. Eine gute Verbindung mit den gängigen Apps für die Personalverwaltung ermöglicht ein optimiertes Freigeben von Daten und gewährleistet eine einheitlicheHR-Verwaltung ökosystem.

Nahtlose Integration mit bestehendenHR-Systeme und toolswie Gehaltsabrechnung, Anwesenheitsmanagement undsoftware zur Leistungsbewertung, ist entscheidend. Eine gute Verbindung mit den gängigen Apps für die Personalverwaltung ermöglicht ein optimiertes Freigeben von Daten und gewährleistet eine einheitlicheHR-Verwaltung ökosystem. Einhaltung rechtlicher und ethischer Standards: Sie müssen sicherstellen, dass die Software zur Nachverfolgung von Mitarbeitern die rechtlichen und ethischen Standards einhält. Überprüfen Sie unbedingt, ob die Software zur Nachverfolgung und Überwachung von Mitarbeitern die einschlägigen Arbeitsgesetze und -vorschriften einhält, um mögliche rechtliche Probleme oder Unzufriedenheit der Mitarbeiter zu vermeiden.

Sie müssen sicherstellen, dass die Software zur Nachverfolgung von Mitarbeitern die rechtlichen und ethischen Standards einhält. Überprüfen Sie unbedingt, ob die Software zur Nachverfolgung und Überwachung von Mitarbeitern die einschlägigen Arbeitsgesetze und -vorschriften einhält, um mögliche rechtliche Probleme oder Unzufriedenheit der Mitarbeiter zu vermeiden. Ruf und Support des Anbieters: Informieren Sie sich über den Ruf und die Glaubwürdigkeit des Softwareanbieters. Lesen Sie Bewertungen, Erfahrungsberichte und Fallstudien, um die Kundenzufriedenheit und die Qualität des Supports zu beurteilen. Ein zuverlässiger Anbieter sollte kontinuierlichen technischen Support, regelmäßige Updates und einen reaktionsschnellen Kundendienst bieten.

Sie können die beste Software zur Mitarbeiterüberwachung auswählen, indem Sie ein Mitarbeiterüberwachungssystem oder eine Software auswählen, die mit den Zielen, Richtlinien und Werten Ihres Unternehmens übereinstimmt.

Die 10 beste Software zur Mitarbeiterüberwachung

Da Sie nun wissen, worauf Sie achten müssen, sollten Sie sich über die besten Mitarbeiterüberwachungsprogramme auf dem Markt informieren, um herauszufinden, welches Tool am besten zu Ihrem Unternehmen passt.

Mit der Zeiterfassung in ClickUp können Sie die Zeit während der Arbeit erfassen oder sie manuell eingeben

ClickUp ist eine umfassende Produktivitätsplattform, die mehr als nur Tools zur Mitarbeiterüberwachung bietet. Mit anpassbaren Ansichten und Features wie Aufgabenmanagement, Dokumentenzusammenarbeit, Chat, Zielen und Whiteboards bietet ClickUp dashboards für Projekte die Teams in die Lage versetzen, effektiv zu planen, zu organisieren und zusammenzuarbeiten.

Diese Lösung zur Mitarbeiterüberwachung bietet eine Ansicht des Boards, die der Einfachheit von Trello ähnelt und gleichzeitig erweiterte benutzerdefinierte Optionen bietet. Die Drag-and-Drop-Funktion von ClickUp sorgt dafür, dass Projekte mit der Geschwindigkeit Ihres Teams vorankommen.

ClickUp beste Features

Workload-Ansicht zeigt Ihnen, wie viel die einzelnen Mitarbeiter zu tun haben. Wenn Sie eine bessere Vorstellung von der Verteilung der Arbeit haben, können Sie dann Vorlagen für die Kapazitätsplanung verwenden, um die Last besser zu verteilen.

Aktivitätsansicht fasst alle Aktivitäten zusammen und ermöglicht dann die Sortierung nach Mitarbeitern, Aktivitäten, Abteilungen und mehr

Nachverfolgung von Projekten vorlagen mit automatischen Start-/Stopp-Funktionen, die von allen Ihren Geräten aus funktionieren

Timesheets und Tools zur Berichterstellung, die es mit den besten aufnehmen könnensoftware zur Zeiterfassung auf dem Markt konkurrieren können, wenn es um die Analyse von Produktivität und Projektblockern geht

Automatische Berechnung von fakturierbaren und nicht fakturierbaren Stunden

ClickUp Beschränkungen

Als umfassendes Projektmanagement tool kann ClickUp eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern

Es sind (noch) nicht alle Ansichten der Vorlagen auf Ihrem Smartphone verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $5/Benutzer

: $5/Benutzer Business : $12/Benutzer

: $12/Benutzer Business Plus : $19/Benutzer

: $19/Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (6,770+ Bewertungen)

4.7/5 (6,770+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. BambooHR

Über BambooHR BambooHR ist eine HR-Software mit Funktionen zur Mitarbeiterüberwachung. Sie bietet Features wie Nachverfolgung von Fehlzeiten, Anwesenheitsmanagement und Leistungsüberwachung.

BambooHR rationalisiert HR-Prozesse und ermöglicht eine effiziente Verwaltung von Mitarbeiterdaten, mitarbeiter-Onboarding , Verwaltung von Sozialleistungen und vieles mehr. Die benutzerfreundliche Oberfläche und das intuitive Design erleichtern Ihnen die Navigation und den Zugriff auf relevante Informationen.

BambooHR beste Features

Detaillierte Features für die Berichterstellung zur Nachverfolgung von Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterzufriedenheit, Personalbestand und mehr

Erfassen Sie die Verfügbarkeit Ihrer Mitarbeiter auf einen Blick mit Kalendern für freie Tage

Nachverfolgung der Mitarbeiterleistung mit regelmäßigen Beurteilungen, konsistenten Feedback-Modulen, Trainingstools und Features für die Einstellung von Zielen

BambooHR Beschränkungen

Die Benutzeroberfläche ist langsam in die Jahre gekommen

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten

Das Feature "Mitarbeiterbewertung" bietet nur wenig Space für Einträge

BambooHR ist auf die USA ausgerichtet, was es für internationale HR Teams weniger nützlich macht

BambooHR Preise

Kontaktieren Sie BambooHR für Preise

BambooHR Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,210+ Bewertungen)

4.4/5 (1,210+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,920+ Bewertungen)

3. Veriato

Über Veriato Veriato ist eine leistungsstarke Software zur Mitarbeiterüberwachung, die eine umfassende Sichtbarkeit der Mitarbeiteraktivitäten bietet. Sie bietet Aktivitätsprotokollierung, Nachverfolgung von Tastatureingaben, Überwachung der Nutzung von Websites und Anwendungen sowie Echtzeit-Warnungen. Veriato hilft Unternehmen, potenzielle Sicherheitsrisiken zu erkennen, die Produktivität zu steigern, die Leistung der Mitarbeiter zu verwalten und die Einhaltung von Unternehmensrichtlinien und -vorschriften zu gewährleisten.

Veriato beste Features

Verhaltensbasierte Warnungen erleichtern es Managern, auf Benachrichtigungen mit besserem Kontext zu reagieren

Mitarbeiter-Screenshots sind eine einfache Möglichkeit zur Nachverfolgung der Arbeit

URL-Überwachung stellt sicher, dass Mitarbeiter keine unerlaubten Websites besuchen

Tastendruckprotokollierung erfasst jedes Detail der Aktivitäten eines Mitarbeiters

Exportieren von Daten in Tabellen, Text-, HTML- und XML-Dateien zur tieferen Analyse

Veriato Einschränkungen

Fehlende maschinelle Lernfunktionen führen zu vielen falschen Ergebnissen, selbst wenn Aktionen als sicher oder riskant gekennzeichnet sind

Browser-Updates neigen dazu, das Recording Feature bis zum nächsten App-Update zu unterbrechen

Antivirus-Software blockiert häufig App-Updates, die dann manuell nachgezogen werden müssenvon IT Teams Preisgestaltung von Veriato

Vision: $179/Benutzer

$179/Benutzer Cerebral: Preise auf Anfrage bei Veriato

Veriato Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (5+ Bewertungen)

(5+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (120+ Bewertungen)

4. ActivTrak

Über ActivTrak ActivTrak ist eine Cloud-basierte Software zur Mitarbeiterüberwachung, die die Computeraktivitäten und das Verhalten der Mitarbeiter verfolgt und analysiert. Die Computerüberwachungssoftware für Mitarbeiter bietet Einblicke in die Anwendungsnutzung, Website-Besuche und die für verschiedene Aufgaben aufgewendete Zeit. Die Produktivitätsberichte und Analysen von ActivTrak helfen Ihnen, die Produktivität zu verfolgen, Ineffizienzen zu erkennen, Produktivitätsziele einzustellen und die Gesamtleistung zu verbessern.

ActivTrak beste Features

Anpassbare Berichterstellungen ermöglichen eine rasche Analyse des Mitarbeiterverhaltens

Eine umfassende, intuitives Dashboard auf der Startseite macht die Nachverfolgung Ihrer wichtigsten Metriken auf einen Blick einfach

Reagierender Kundensupport ist über den Chat verfügbar

Die Software bietet Coaching-Tipps für Mitarbeiter auf der Grundlage von Verhaltensweisen

Sehen Sie Ihr gesamtes Team in Echtzeit mit Team Pulse

ActivTrak Beschränkungen

Die umfangreichen Features von ActivTrak sind mit einer steilen Lernkurve verbunden

Der Software fehlt eine solide mobile App

Kunden sollten sich auf einen komplizierten Installationsprozess einstellen

ActivTrak Preise

Free

Essentials: $10/Benutzer

$10/Benutzer Professionell: $17/Benutzer

$17/Benutzer Enterprise: Preise auf Anfrage bei ActivTrak

ActivTrak Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (210+ Bewertungen)

4.4/5 (210+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (540+ Bewertungen)

5. Teramind

Über Teramind Teramind ist eine fortschrittliche Software zur Mitarbeiterüberwachung, die die Überwachung von Benutzeraktivitäten, Verhaltensanalysen und die Erkennung von Insider-Bedrohungen kombiniert. Die Benutzer kommen in den Genuss von Lösungen für die Tastenanschlagserfassung, die Nachverfolgung von Dateien und die Mitarbeiterüberwachung in Echtzeit. Die robusten Berichterstellungs- und Analysefunktionen von Teramind bieten tiefe Einblicke in das Mitarbeiterverhalten und ermöglichen ein proaktives Management und eine Risikominderung.

Teramind beste Features

Echtzeit-Überwachungsfunktionen zur frühzeitigen Erkennung problematischer Aktivitäten

Individuell anpassbare Warnmeldungen, die auf Ihre Bedürfnisse und Ihre Branche zugeschnitten sind

Sichere Datenverarbeitung gibt Arbeitnehmern und Arbeitgebern gleichermaßen Sicherheit

Die Ansicht auf mehreren Monitoren ist ein großes Plus in einer Zeit, in der zwei Bildschirme gang und gäbe sind

Teramind Beschränkungen

Es handelt sich um ein schweres Stück Software, das die Leistung des Geräts beeinträchtigen kann

Die Einstellung von Teramind ist komplex

Die Software ist teuer

Es ist kein Support für Linux verfügbar

Preise für Teramind

Starter: $10/Benutzer

$10/Benutzer UAM: $21/Benutzer

$21/Benutzer DLP: $25/Benutzer

$25/Benutzer Enterprise: Preise bei Teramind erfragen

Teramind Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (90+ Bewertungen)

4.5/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (80+ Bewertungen)

6. Interguard

Über Interguard Interguard ist ein umfassendes Tool zur Mitarbeiterüberwachung mit verschiedenen Features wie Aktivitätsüberwachung, Webfilterung und Zeiterfassung auf mobilen Geräten. Es hilft Unternehmen, die Produktivität zu verbessern, Datenverluste zu verhindern, die Aktivitäten der Mitarbeiter nachzuverfolgen, sich vor Sicherheitsbedrohungen zu schützen und die Einhaltung von Branchenvorschriften zu gewährleisten. Die Berichterstellung von Interguard bietet Ihnen verwertbare Einblicke in das Verhalten und die Nutzungsmuster Ihrer Mitarbeiter.

Interguard beste Features

Nachverfolgung der aktiven/leeren Zeit

Aufzeichnung der Mitarbeiteraktivitäten innerhalb und außerhalb des Netzwerks

Auf Schlüsselwörtern basierende Warnungen bieten ein frühzeitiges Signal der Achtung vor möglichen Problemen

Interguard Beschränkungen

Keine Echtzeit-Überwachung

Die Benutzeroberfläche ist etwas unzureichend

Viele Features bleiben bis zu den höheren Bezahlstufen gesperrt

Interguard Preise

Standard: $25/Benutzer

$25/Benutzer Enterprise: Preise auf Anfrage bei Interguard

Interguard Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.3/5 (5+ Bewertungen)

3.3/5 (5+ Bewertungen) Capterra: 3.9/5 (30+ Bewertungen)

7. Hubstaff

Dashboard in HubstaffHubstaff ist ein Tool zur Zeiterfassung und Mitarbeiterüberwachung für Remote-Arbeiter und hybride Arbeits-Teams. Es bietet Features wie Aktivitätsüberwachung, GPS-Nachverfolgung und Online Timesheets. Mit Hubstaff können Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter verfolgen, Projekte verwalten, die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter nachverfolgen und eine genaue Zeiterfassung für die Gehaltsabrechnung sicherstellen.

Hubstaff beste Features

Die Überwachung von Browsern und Apps der Mitarbeiter fördert die Produktivität

Nachverfolgung von Mausbewegungen hilft bei der Überwachung von Leerlaufzeiten der Mitarbeiter

Regelmäßige Screenshots des Mitarbeiterbildschirms zeichnen die Aktivitäten zur späteren Überprüfung auf

GPS-Nachverfolgung ist hilfreich in Branchen, in denen die Mitarbeiter nicht nur an einem Ort arbeiten

Automatisierte Online Timesheets vereinfachen die Zeiterfassung, Lohnabrechnung und Rechnungsstellung

Geräteübergreifende Zeiterfassung rationalisiert die Datenerfassung

Tools für die Mitarbeiterplanung erleichtern die Anpassung des Workloads während der Arbeitszeit

Die Nachverfolgung von Gehaltsabrechnungen und Rechnungen verbindet Zeiterfassung und Abrechnung auf einfache Weise

Hubstaff Beschränkungen

Fehlen von Workflow-Ansichten, die in anderen Produkten Standard sind

Limitierte Tools für die Zusammenarbeit erschweren die Kommunikation zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Kein Editor für Dokumente limitiert die Vielseitigkeit des Tools

Teuer im Vergleich zu einigen Alternativen

Hubstaff Preise

Time Free

Time Starter: $5.83/Benutzer

$5.83/Benutzer Zeit Pro: $8.33/Benutzer

$8.33/Benutzer Desk Free

Desk Starter: $5.83/Benutzer

$5.83/Benutzer Desk Pro: $8.33/Benutzer

$8.33/Benutzer Feld Pro: $10/Benutzer

$10/Benutzer Desk Field: $12.50/Benutzer

$12.50/Benutzer Enterprise: Preise bei Hubstaff erfragen

Hubstaff Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (410+ Bewertungen)

4.3/5 (410+ Bewertungen) Capterra: 4.6 (91,390+ Bewertungen)

8. Stündlich

Über Stündlich Hourly ist ein benutzerfreundliches Tool zur Mitarbeiterüberwachung mit Schwerpunkt auf Zeiterfassung und Produktivität. Die App verfügt über eine automatische Zeiterfassung, Projektverfolgung und Aufgabenverwaltung. Hourly bietet Einblicke in die Produktivität der Mitarbeiter, den Fortschritt von Projekten und die Zeitverwendung und ermöglicht es Ihnen arbeitsabläufe optimieren und die Ressourcenzuweisung.

Stündlich beste Features

Einfach zu bedienende Schnittstelle

Nachverfolgung der Mitarbeiterzeit nach Projekt und Aufgabe, ein wichtiges Feature für jedenprojektleiter* Das Zeiterfassungssystem arbeitet nahtlos mit der Gehaltsabrechnung zusammen

Das Worker's Comp Audit Tool stellt sicher, dass die Leistungen ordnungsgemäß in Anspruch genommen werden

Die Abrechnung ist ein Kinderspiel

Stündliche Limits

Die in den Berichten verfügbaren Daten sind spärlich

Mitarbeiter können nur auf aktiv/inaktiv eingestellt, aber nicht gelöscht werden

Stündliche Preise

Gold: $6/Benutzer + $40 Basis

$6/Benutzer + $40 Basis Platin: $10/Benutzer + $60 Basis

Stündliche Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (30+ Bewertungen)

4.9/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (80+ Bewertungen)

9. VeriClock

Über VeriClock VeriClock ist eine Cloud-basierte Lösung zur Überwachung von Mitarbeitern, die für entfernte und mobile Teams entwickelt wurde. Wenn Sie VeriClock kaufen, erhalten Sie GPS-Nachverfolgung, Zeit- und Anwesenheitsmanagement und Geofencing. VeriClock unterstützt Sie bei der Nachverfolgung des Speicherorts Ihrer Mitarbeiter, bei der genauen Berichterstellung und bei der Rationalisierung von Gehaltsabrechnungsprozessen.

VeriClock beste Features

Cloud-basierte Zeiterfassung macht es einfach, von überall aus Registerkarten für Projekte zu führen

Ausgezeichnete Integration mit Quickbooks und Sage50

Unterstützt e-Signaturen

GPS-Nachverfolgung überwacht den Aufenthaltsort der Mitarbeiter während der Arbeitszeit

Verwalten Sie die Zeitpläne Ihrer Mitarbeiter direkt in der App

Einfache Kategorisierung der Mitarbeiter nach Rolle oder Abteilung

VeriClock Beschränkungen

Nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar

Die Benutzeroberfläche ist spärlich

Preise für VeriClock

Standard: $5/Benutzer + $10 Kontogebühr

VeriClock Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (3+ Bewertungen)

4.8/5 (3+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

10. iMonitorSoft

Über iMonitorSoft iMonitorSoft ist eine Software zur Mitarbeiterüberwachung, die Lösungen zur Echtzeitüberwachung von Mitarbeitern und eine umfassende Protokollierung von Benutzeraktivitäten bietet. Es bietet Features wie die Nachverfolgung von Tastenanschlägen, das Blockieren von Websites und die Überwachung von Anwendungen. iMonitorSoft hilft Organisationen, Insider-Bedrohungen zu erkennen, die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern und die Einhaltung von Unternehmensrichtlinien sicherzustellen.

iMonitorSoft beste Features

Überwachung und Nachverfolgung von Tastatureingaben und Online-Aktivitäten

Echtzeit-Warnungen benachrichtigen Manager über potenziell unbefugte Aktivitäten

Screenshots und Video-Wiedergabe von Mitarbeitergeräten

Filtern und Blockieren von Websites

Überwachung und Steuerung von Desktops aus der Ferne

iMonitorSoft Beschränkungen

Entwickelt für kleine Geschäfte, nicht für Enterprise-Unternehmen

iMonitorSoft Preise

Agent-Lizenz: $5,27/Benutzer für die ersten 15 Benutzer, mit Rabatten für höhere Volumen

$5,27/Benutzer für die ersten 15 Benutzer, mit Rabatten für höhere Volumen Manager-Lizenz: $125/Benutzer

iMonitorSoft Bewertungen und Rezensionen

G2: 2.5/5 (1+ Bewertungen)

2.5/5 (1+ Bewertungen) Capterra: N/A

Erfahren Sie mehr über die Besten Mitarbeiterüberwachungssoftware für Mac* users!

Förderung der Transparenz mit Software zur Mitarbeiterüberwachung

Die wirksame Einführung von Software zur Mitarbeiterüberwachung erfordert die Einbeziehung der wichtigsten Interessengruppen, einschließlich der Mitarbeiter, in die Entscheidungsfindung. Indem Sie den Zweck und die Vorteile offen kommunizieren und Transparenz und Befähigung betonen, können Sie eine Kultur des Vertrauens und der Verantwortlichkeit schaffen.

Darüber hinaus wird durch die Festlegung klarer Richtlinien sichergestellt, dass die Mitarbeiter ihre Rechte und die erhobenen Daten verstehen. Das Feedback der Mitarbeiter ist von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, auf Bedenken einzugehen und zu zeigen, dass man sich für ihr Wohlergehen und ihre Entwicklung einsetzt.

Diese proaktiven Schritte werden ein Umfeld fördern, in dem Transparenz und Produktivität Hand in Hand gehen. Nutzen Sie die Möglichkeiten der Mitarbeiterüberwachungssoftware und machen Sie sich auf den Weg zu einem veränderten Unternehmen.

Mit offener Kommunikation und einem Fokus auf die Unterstützung der Mitarbeiter können Sie einen Arbeitsplatz schaffen, an dem sich der Einzelne engagiert fühlt motiviert und befähigt, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Beginnen Sie diese Reise noch heute und erleben Sie die positiven Auswirkungen auf den Erfolg Ihres Unternehmens mit ClickUp !