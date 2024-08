Kostenlose HR-Vorlagen und Formulare zur Verbesserung der HR-Prozesse im Jahr 2024

Die Abteilung Human Resources ist unerlässlich, um die Erfahrungen und Leistungen jedes Mitarbeiters in einem Unternehmen zu verbessern.

Aufgrund ihrer weitreichenden Aufgaben besteht eine Möglichkeit, um sicherzustellen, dass die Arbeit nicht zu viel wird, darin, den Personalprozess von Anfang bis Ende zu rationalisieren. Von der Verfolgung persönlicher Aufgaben bis hin zu onboarding von Neueinstellungen hR-Vorlagen helfen Teams, ihre Produktivität zu steigern.

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, was Sie mit HR-Vorlagen erreichen können. Wir haben eine Liste mit 11 Vorlagen für die Personalabteilung zusammengestellt, mit denen Sie Ihre Aufgaben im Griff haben und gleichzeitig ein sicheres und angenehmes Arbeitsumfeld für alle Mitarbeiter schaffen können! ClickUp für HR-Teams

Was ist eine HR-Vorlage?

Eine HR-Vorlage ist ein vorformatiertes Dokument, das Personalfachleuten helfen soll, Dokumente wie Stellenbeschreibungen schnell zu erstellen, leistungsbeurteilungen verträge und andere Aufgaben im Zusammenhang mit dem Personalwesen.

Vorlagen können Zeit sparen, eine genaue Formatierung gewährleisten und bei Standard-Personaltätigkeiten als Orientierungshilfe dienen. Mit hochwertigen Vorlagen können Unternehmen die Effizienz ihrer Personalarbeit maximieren und gleichzeitig Zeit für Verwaltungsaufgaben sparen.

11 kostenlose HR-Vorlagen für Personalabteilungen

1. ClickUp HR SOP-Vorlage

Verwenden Sie die ClickUp HR SOP Whiteboard-Vorlage, um Ihre HR-To-dos zu organisieren und zu etablieren

Eine SOP (Standard Operating Procedure) ist eine Reihe von Anweisungen auf mittlerer bis hoher Ebene, die dokumentieren, wie eine Organisation oder ein Team bestimmte Aufgaben erfüllen sollte. SOPs sorgen für Effizienz, Konsistenz, Zuverlässigkeit und konstante Qualität in jedem HR-Prozess.

Wenn Sie Probleme haben, nachhaltige HR-Prozesse für Mitarbeiter zu schaffen, dann ist die ClickUp HR SOP-Vorlage ist die Antwort auf Ihre Fragen. Diese HR-Dokumentenvorlage hilft Ihnen dabei, organisiert zu bleiben und Ihre Aufgaben festzulegen, um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter nicht nur gut ausgebildet sind, sondern auch durchgehend motiviert bleiben.

Fügen Sie die Vorlage zu Ihrem Arbeitsbereich hinzu und greifen Sie auf zwei Status und sechs Ansichten zu, darunter Einstellung, Leistungsbewertung, Ausbildung , Offboarding, und Onboarding zur Verwaltung Ihrer Arbeit . Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Korrekturmaßnahmen HR Vorlage

Die ClickUp-Vorlage für den Korrekturmaßnahmenplan hilft Ihnen bei der Organisation schwieriger Diskussionen und Gespräche mit Ihrem Team

In einem Korrekturmaßnahmenplan wird jeder Schritt zur Erreichung der angestrebten Ergebnisse detailliert beschrieben. Aber wenn Sie komplexe Probleme angehen, können die Dinge chaotisch werden!

Die ClickUp-Vorlage für Korrekturmaßnahmen ist voll ausgestattet, um Ihnen zu helfen, schnell und effizient zu handeln. Sie enthält einen Leitfaden, der die wichtigsten Ereignisse abdeckt, darunter:

Bereiche für Verbesserungen : Identifizieren Sie die Bereiche rund um Ihren Geschäftsbetrieb oder Ihre Teamleistung, die Änderungen und Aufmerksamkeit erfordern

: Identifizieren Sie die Bereiche rund um Ihren Geschäftsbetrieb oder Ihre Teamleistung, die Änderungen und Aufmerksamkeit erfordern Probleme und Grundursachen : Definieren Sie die Herausforderungen, Hindernisse und unterstützenden Quellen

: Definieren Sie die Herausforderungen, Hindernisse und unterstützenden Quellen Mögliche Lösungen : Listen Sie alle möglichen Lösungen auf, um eine Veränderung zur Verbesserung zu erreichen

: Listen Sie alle möglichen Lösungen auf, um eine Veränderung zur Verbesserung zu erreichen Erfolgsmessung : Definieren Sie Ihren Erfolg, d.hmessbar durch Leistungsindikatoren (KPIs) oder Metriken, die für Ihr Team und Ihren Gesamtbetrieb von Vorteil sind

: Definieren Sie Ihren Erfolg, d.hmessbar durch Leistungsindikatoren (KPIs) oder Metriken, die für Ihr Team und Ihren Gesamtbetrieb von Vorteil sind Aufgabeneigentümer : Weisen Sie jeder Aufgabe Teammitglieder zu, die für die nächsten Schritte und die Nachbereitung zuständig sind

: Weisen Sie jeder Aufgabe Teammitglieder zu, die für die nächsten Schritte und die Nachbereitung zuständig sind Zeitplan: Planen Sie vorausschauend und stellen Sie genügend Zeit für die Vorbereitung von Veränderungen und Verbesserungen zur Verfügung Diese Vorlage herunterladen ### 3. ClickUp Unternehmensprozesse Dokument HR Vorlage

Nutzen Sie diese ClickUp Doc-Vorlage, um HR-Prozesse klar zu definieren

Viele Neugründungen und wachsende Unternehmen verlieren nach der Vergrößerung ihres Teams den Schwung, weil sie davon ausgehen, dass sich die Dinge von selbst regeln und die Abläufe von selbst funktionieren werden. Je mehr ein Unternehmen wächst, desto komplexer werden die Dinge.

Die Zahl der Mitarbeiter steigt, das Unternehmen bekommt mehr Arbeit, und es gibt mehr Arbeitsschritte. All diese Dinge müssen auf effiziente Weise geregelt werden.

Die Prozessdokumentation gibt Ihnen eine detaillierte Beschreibung, wie Sie einen Prozess von Anfang bis Ende am besten ausführen. Was gibt es also Besseres, als eine Vorlage zu verwenden, die den Prozess weiter vereinfacht?

Mit der ClickUp Unternehmensprozessdokument Personalwesen Vorlage können Sie Ihre Projekte verwalten, neue Mitarbeiter einführen und besprechungsprotokolle erstellen . Betrachten Sie es als ein Rezept, das Ihnen hilft, einen bewährten Prozess zu duplizieren. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Personalwesen Formulare Vorlage

Erfassen Sie auf einfache Weise Informationen und Antworten mit dieser einfachen Formularvorlage

Mitarbeiterbeurteilungen helfen den Personalabteilungen zu überprüfen, wie jedes Teammitglied zu den Unternehmenszielen beiträgt. Diese HR-Formulare sind die offiziellen Dokumente, die verwendet werden, um die Leistung eines Teammitglieds zu überprüfen und dessen Bestätigung zu erhalten, dass sie bewertet wurden.

Dies hilft bei wichtigen Personalentscheidungen, wenn die Zeit reif ist. Die ClickUp HR-Bewertungsformular-Vorlage verhindert, dass Sie jedes Mal, wenn Sie eine Bewertung der Mitarbeiter im Unternehmen durchführen müssen, von vorne beginnen müssen.

Die Vorlage enthält 10 benutzerdefinierte Felder, um wichtige Informationen zu organisieren, einschließlich Job Titel, Technische Fähigkeiten, Datum der Beurteilung, Gesamtzahl der geleisteten Arbeitsstunden und Auszeichnungen und Meilensteine.

Darüber hinaus ermöglicht Ihnen diese Vorlage für Personalformulare dank der drei Ansichten, die ein Bewertungsformular für jeden Mitarbeiter und eine Liste der Mitarbeiterbeurteilungen für einen einfachen Zugriff enthalten, einen zentralen Überblick über alle durchgeführten Bewertungen.

Erfahren Sie mehr *HR-Automatisierungstrends* Um Ihre aktuellen Prozesse zu aktualisieren! Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Likert-Skala Vorlage

Diese Vorlage wird häufig verwendet, um durchschnittliche Präferenzen, Emotionen, Einstellungen und Fähigkeiten in der gesamten Organisation zu messen

Ganz gleich, wie sicher Sie sich in Bezug auf Ihre Mitarbeiterzufriedenheit fühlen, Sie sollten immer die Quelle fragen. Jede Personalabteilung hat unterschiedliche Modelle für die Durchführung einer Umfrage zum Mitarbeiterengagement, aber ein Ansatz hat sich über die Zeit bewährt: Die Likert-Skala .

Bei dieser Umfrage werden die Teilnehmer aufgefordert, auf eine Frage mit einer von fünf Antworten zu antworten, die von stimmt überhaupt nicht zu bis stimmt voll und ganz reichen. Eine Likert-Skala ist zwar ein hervorragendes Mittel, um die Zufriedenheit und die Meinung der Mitarbeiter zu ermitteln, doch ist die Erstellung einer solchen Skala sehr zeitaufwändig.

Wenn Sie mit Ihrer Umfrage spezifischer sein wollen, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, denn die ClickUp Likert-Skala Vorlage ist leicht modifizierbar.

Die Likert-Skala in ClickUp ist eine wertvolle Ressource für die Personalabteilung, die auf der Grundlage der erhaltenen Antworten fundierte Entscheidungen treffen möchte. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Skala des Unternehmens, indem Sie die sechs benutzerdefinierten Felder und zwei Status verwenden. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Mutterschaftsurlaub Vorlage

Die ClickUp-Mutterschaftsurlaubsplan-Vorlage hilft dabei, alle Aufgaben und Pflichten während des Mutterschaftsurlaubs zu erfassen

Die Zeit vor, während und nach dem Mutterschafts- oder Vaterschaftsurlaub eines Mitarbeiters ist eine arbeitsreiche Zeit. Aber mit der Hilfe von ClickUp's Mutterschaftsurlaubsvorlage haben Sie eine verlässliche Ressource mit Checklisten, Richtlinien und Gesprächsplänen in einem!

Passen Sie eine private Version dieser Vorlage an und speichern Sie sie für Mitarbeiter, die sich einen Überblick über die Mutterschafts-/Vaterschaftsurlaubsrichtlinien und -prozesse in Ihrem Unternehmen verschaffen möchten. Sobald sie bereit sind, ihrem Vorgesetzten die aufregenden Neuigkeiten mitzuteilen, können sie gemeinsam mit dem Team einen Aktionsplan für die Vertretung ausarbeiten.

Diese Vorlage ist auch eine nützliche Ressource für die interne Verwendung in der Personalabteilung. Nutzen Sie die speziellen Abschnitte für Details, Budget und Maßnahmen, um sich an wichtigen Terminen und Erinnerungen zu orientieren. Im Handumdrehen können Wochen vergehen. Dokumentieren Sie Ihre Arbeitsabläufe in der ClickUp-Vorlage, um drei Schritte voraus zu sein und Ihre Mitarbeiter stressfrei aus dem Urlaub zurückzuholen! Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Personalpolitik Memo Vorlage

Verwenden Sie diese Memo-Vorlage für Richtlinien, um jede Richtlinie klar zu verfolgen und zu organisieren, egal ob Sie neu beginnen oder Änderungen vornehmen

Unternehmen haben Personalformulare, Handbücher und Richtlinien, um sicherzustellen, dass die Dinge korrekt dokumentiert werden. Wenn sich Richtlinien ändern oder neue hinzukommen, ist es Aufgabe der Personalabteilung, alle Teams über die Änderungen zu informieren.

Der erste Schritt besteht darin, ein Memo für die aktualisierte Richtlinie zu verfassen.

Sie können ein Memo zwar auch selbst verfassen, aber Vorlagen für HR-Dokumente machen die Formatierung des Memos viel einfacher. Alles, was Sie tun müssen, ist, Ihren Inhalt in die Vorlage für den Vermerk einzufügen, was genau das ist, was ClickUp Memo-Vorlage für Richtlinien ist erstellt für.

Das ClickUp Policy Memo Template besteht aus zwei Dokumenten: Das Policy Memo und den Getting Started Guide. Wenden Sie die ClickUp-Richtlinienvorlage auf Ihren Arbeitsbereich an und bearbeiten Sie sie in Sekundenschnelle, um sicherzustellen, dass niemand in Ihrer Belegschaft die Aktualisierungen verpasst. Diese Vorlage herunterladen Bonus: Check out 10 kostenlose Memo-Vorlagen in Word und ClickUp

8. ClickUp Personaleinsatzplan Vorlage

Verwenden Sie diese Vorlage, um die verschiedenen Arten von Personal besser zu verstehen, die Ihr Unternehmen benötigt, um seine Ziele zu erreichen

Die Personalabteilung verwendet Personalbesetzungspläne, um zu ermitteln, welche Mitarbeiter hinzukommen oder wegfallen und welche Qualifikationen erforderlich sind. Die bei der Erstellung eines Personalplans verwendeten Schritte helfen den HR-Teams, die richtigen Fragen zu stellen und fundierte Entscheidungen über den aktuellen und gewünschten Zustand des Unternehmens zu treffen.

Personalverantwortliche verwenden Personalpläne während der Haushaltszyklen, um Mittel zu planen und zuzuweisen. Diese Pläne sind jedoch nicht nur auf diese Funktion beschränkt, sondern können auch immer dann verwendet werden, wenn eine größere anpassung des Personalbestands. Ein hervorragender Stellenbesetzungsplan hilft den Personalverantwortlichen bei der Entscheidung, welche Art von Fachwissen sie bei neuen Bewerbern suchen sollten, und bei der ClickUp Stellenbesetzungsplan Vorlage macht diesen Prozess einfach. Diese Vorlage herunterladen

9. ClickUp Antrag auf Freizeitausgleich Vorlage

Wenn Sie einen besseren Weg suchen, um Freistellungsanträge in Ihrem Team zu erfassen, versuchen Sie diese ClickUp-Vorlage

Freistellungen sind für Mitarbeiter unerlässlich und sorgen dafür, dass sie motiviert und ausgeruht bleiben, um die Ziele des Unternehmens zu erreichen. Viele Unternehmen führen einen Zeitplan für die Genehmigung von Freizeit für ihre Mitarbeiter. Dies trägt dazu bei, die notwendigen Arbeitskräfte aufrechtzuerhalten, um sicherzustellen, dass das Unternehmen zu jeder Zeit effizient arbeitet.

Als Personalverantwortlicher haben Sie sicher schon mehrere Anträge von Mitarbeitern auf Freistellung oder Urlaub erhalten. Der E-Mail-Wirrwarr kann leicht überwältigend werden. Aber warum sollten Sie Anträge auf Freistellung über Ihre Arbeits-E-Mail annehmen, wenn es eine einfachere und effizientere Alternative gibt?

Die ClickUp Vorlage für Freizeitanträge ist ein großartiges Beispiel dafür, wie einfach es ist, Verwaltungsprozesse zu vereinfachen. Sie ermöglicht es Ihnen, alle Mitarbeiter, die eine Auszeit beantragen, an den Ort Ihrer Wahl zu leiten und Ihnen alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die Sie benötigen, um die Anträge zu bewerten, zu genehmigen oder abzulehnen. Diese Vorlage herunterladen

10. ClickUp HR Aktionsplan zur Personalbeschaffung Vorlage

Diese Vorlage hilft Teams dabei, potenzielle Kandidaten für die Rekrutierung zu erfassen und festzuhalten, wie und wann Sie sie kontaktieren werden

Ein Rekrutierungs-Aktionsplan ist ein Ansatz, der den Rekrutierungsprozess in Schwung bringt. Es ist das Verfahren, das Sie bei der Einstellung neuer Partner und Mitarbeiter befolgen müssen. Die Strategie hilft Ihnen, potenzielle Mitarbeiter ausfindig zu machen, die einen wichtigen Beitrag zum Unternehmen leisten können.

Sie hilft Ihnen auch, herauszufinden, wann und wie Sie mit diesen potenziellen Mitarbeitern in Kontakt treten werden.

Die Website ClickUp Rekrutierungs-Aktionsplan-Vorlage ist eine hervorragende Ressource, um Ihren Aktionsplan für die Personalbeschaffung auf die nächste Stufe zu heben. Diese Vorlage ist etwas fortgeschrittener als die anderen Vorlagen in der Liste, aber sie ist mit den Ressourcen ausgestattet, die Sie benötigen, um den größten Nutzen zu erzielen.

Die fünf benutzerdefinierten Status der Vorlage geben Aufschluss darüber, ob der Kandidat gut zu Ihnen passt und wie weit er mit der Einstellung ist. Sie können auch sehen, ob der Prozess noch läuft, in der Warteschleife ist oder abgeschlossen wurde. Diese Vorlage herunterladen

11. Excel KPI Dashboard Vorlage von Someka

über Someka

Die Excel KPI Dashboard-Vorlage von Someka ist perfekt für Personalverantwortliche, die ein einfaches, umfassendes Tool benötigen, um ihre wichtigsten Kennzahlen zu verfolgen, zu visualisieren und zu präsentieren.

Dieses dynamische, vorgefertigte Dashboard bietet einen Echtzeit-Schnappschuss wichtiger Datenpunkte wie Mitarbeiterfluktuationsrate, Zeit bis zur Besetzung von Stellen, Schulungseffizienz und vieles mehr. Es ist benutzerfreundlich, mit einfachen Anweisungen, Anpassungsoptionen und Kompatibilität mit den meisten Excel-Versionen.

Mit seinen anpassbaren Diagrammen und Grafiken ermöglicht dieses Dashboard eine detaillierte Analyse Ihrer Personaldaten, die Visualisierung von Trends im Zeitverlauf und die Darstellung von Personalkennzahlen in einem klaren, verständlichen Format. Dies macht es zu einer unschätzbaren Hilfe bei strategischen Entscheidungen, bei der Darstellung von Fortschritten gegenüber dem oberen Management und bei der Sicherstellung einer kontinuierlichen Verbesserung Ihrer Personalprozesse! Diese Vorlage herunterladen

Worauf Sie bei einer HR-Vorlage achten sollten

Jede dieser HR-Vorlagen kann Ihrem Team helfen, organisiert zu bleiben und sicherzustellen, dass alle auf der gleichen Seite sind. Wir haben dafür gesorgt, dass jede dieser ClickUp-Vorlagen die folgenden Hauptmerkmale aufweist, auf die Sie bei einer HR-Vorlage achten sollten:

Kompatibilität mit vorhandener Software und Hardware. Die Möglichkeit, Vorlagen für verschiedene Arten von Dokumenten anzupassen und zuzuschneiden. Klare Anweisungen, die das Ausfüllen und Verstehen des Inhalts des Dokuments erleichtern. Skalierbarkeit, sodass Sie bei Bedarf problemlos weitere Informationen oder Abschnitte hinzufügen können. Regelmäßige Aktualisierungen, um sicherzustellen, dass Ihre Vorlagen immer auf dem neuesten Stand sind, wenn sich die Branchenstandards oder -anforderungen ändern.

Sehen Sie sich diese Vorlagen an *Mitarbeiterverwaltungssoftware* !

Einstieg mit einfach zu verwendenden HR-Vorlagen

Wenn Unternehmen ihre Strategien und Richtlinien anpassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, sollten diese Änderungen die Produktivität der Mitarbeiter nicht beeinträchtigen. Mit ClickUp kann die Personalabteilung für jeden Prozesstyp einen reibungslosen Ablauf gewährleisten.

Erfolgreiches Personalmanagement beginnt mit einer zentralen Anlaufstelle für die Verbindung zu Mitarbeitern und Abteilungen. ClickUp hilft Ihnen, in jeder Situation organisiert und proaktiv zu bleiben. Laden Sie Ihre Must-Have-Vorlagen herunter und legen Sie noch heute los. Für ClickUp anmelden