10 beste Software für Standardarbeitsanweisungen (SOP)

Von aufgabenverwaltung bis hin zur Optimierung der Teamarbeit können Standardarbeitsanweisungen (SOPs) Fehler reduzieren, aktuelle Arbeitsabläufe erklären und ein grundlegendes Maß an Qualitätskontrolle gewährleisten.

Kombinieren Sie das alles und fügen Sie eine Prise tools zur Priorisierung der Arbeit und SOPs können für das gesamte Unternehmen Kosten sparen.

Aber natürlich muss man erst einmal wissen, wie man diese Dokumentationsprozesse erstellt. An dieser Stelle kommt eine SOP-Softwarelösung ins Spiel.

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die besten SOP-Softwarelösungen für die Dokumentation, Organisation und Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse vor.

Worauf sollten Sie bei SOP-Software achten?

Die beste SOP-Software macht den Erstellungsprozess einfach. Sie unterstützt Ihre End-to-End prozessmanagement mit einigen Funktionen, die Sie in Ihrem Bewertungsprozess nutzen können:

Gebrauchsfertige Vorlagen: Eine Reihe von bewährtenSOP-Vorlagen die ohne viel Aufwand implementiert werden können

Eine Reihe von bewährtenSOP-Vorlagen die ohne viel Aufwand implementiert werden können Hilfreiche Tutorials: Unkompliziertprojekt- und Verfahrensdokumentation die einen reibungsloseren Geschäftsbetrieb ermöglichen

Unkompliziertprojekt- und Verfahrensdokumentation die einen reibungsloseren Geschäftsbetrieb ermöglichen Zusammenarbeit: Cloud-basierter Wissensaustausch die Ihrewissensdatenbank und einen Überblick über Ihre Arbeitsprozesse für alle Ihre Mitarbeiter verfügbar macht

Cloud-basierter Wissensaustausch die Ihrewissensdatenbank und einen Überblick über Ihre Arbeitsprozesse für alle Ihre Mitarbeiter verfügbar macht Integration: Eine direkte Verbindung zu Ihreraufgabenmanagement-Software die Integrationen ermöglicht, wie z. B. automatische Aufgabenerinnerungen auf der Grundlage Ihrer SOPs

Eine direkte Verbindung zu Ihreraufgabenmanagement-Software die Integrationen ermöglicht, wie z. B. automatische Aufgabenerinnerungen auf der Grundlage Ihrer SOPs Einfache SOP-Pflege: Die Möglichkeit, auf einfache Weise Betriebsrichtlinien für das Onboarding von Mitarbeitern und das allgemeine Wissensmanagement zu erstellen

Die Möglichkeit, auf einfache Weise Betriebsrichtlinien für das Onboarding von Mitarbeitern und das allgemeine Wissensmanagement zu erstellen Preis: Kostenlose SOP-Softwarefunktionen zum Testen der Funktionen, bevor Sie sich für kostenpflichtige Pläne entscheiden

Vor allem aber muss sie die Implementierung und den Austausch von SOPs für Ihr Unternehmen einfach machen. Die gute Nachricht: Die meisten der unten aufgeführten Top-SOP-Softwarelösungen verfügen über diese unverzichtbaren Funktionen.

Die 10 besten Softwarelösungen für Standardarbeitsanweisungen im Jahr 2024

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist ein All-in-One projektmanagementsoftware entwickelt für Teams aller Größen und Branchen. Was ClickUp auszeichnet, ist die Fähigkeit, versionskontrollierte Dokumente für Kernprozesse zu erstellen und gleichzeitig als zentraler Knotenpunkt für die unternehmensweite Produktivität und Zusammenarbeit zu dienen.

Und mit ClickUp AI mit ClickUp AI müssen Sie weniger Aufwand betreiben, um die Konsistenz und Qualität zu erhalten, wenn sich Prozesse im Laufe der Zeit ändern. Erstellen Sie schnelle Zusammenfassungen, erhalten Sie vorformatierte Inhalte, und verbessern Sie die Arbeit Ihres Teams mit nur wenigen Klicks.

ClickUp lässt sich auch mit Tausenden von anderen Arbeitsanwendungen integrieren und konsolidiert Ihre Prozesse und Daten in einem System!

Die besten Funktionen von ClickUp

ClickUp-Dokumente ermöglicht die Verfahrensdokumentation mit dynamischen und statischen Dokumenten für eine effektive Versionskontrolle

Eine umfassende Bibliothek von SOP-Softwarevorlagen, die Folgendes umfasstClickUp's SOP-Vorlage,arbeitsbeschreibungen, undprozesslandkarten* Durch die direkte Integration in die Aufgabenmanagementlösung von ClickUp werden Ihre SOPs zu leicht nachvollziehbaren und wiederholbaren Prozessen

Eine einfach zu bedienende Schnittstelle macht Ihre SOPs für alle verfügbarteammitglieder* Definierte und segmentierte Benutzerrollen machen die SOP-Software für jedermann nutzbar - auch für die Unternehmensleitung

ClickUp Einschränkungen

Die kostenlose Version kann für einige fortgeschrittene SOP-Softwarefunktionen und den Speicherplatz einschränkend sein

Einige Benutzer sind nicht begeistert von der Benutzeroberfläche, insbesondere von der Farb- und Schriftauswahl der Software

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Business Plus : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Unternehmen : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (8,000+ Bewertungen)

4.7/5 (8,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

Bonus: Check out 10 kostenlose Vorlagen für technische Dokumentation

2. Zusammenfügen

Über Koassemblieren Auch wenn es sich in erster Linie um eine Schulungsplattform handelt, kann Coassemble im Bereich der SOP-Software durchaus mithalten.

Dieses Tool wurde speziell für kleine Unternehmen entwickelt und eignet sich besonders gut für grundlegende Dokumente, wie z. B. eine team-Charta . Benutzerdefinierte und vorgefertigte Module ermöglichen es Ihren Teammitgliedern, grundlegende Verfahrensdokumente, einfache Checklisten für die Zusammenarbeit und andere Dokumente zu lesen.

Coassemble beste Eigenschaften

Vorgefertigte Schulungsmodule ermöglichen es neuen Mitgliedern der Organisation, sich mit Ihren Standardarbeitsanweisungen und anderem fundierten Teamwissen vertraut zu machen, das für ihre Arbeit von Nutzen sein wird

Benutzersegmentierung auf Kohortenebene für die Erstellung von Checklisten und Modulen, die auf das vorhandene Wissen der Benutzer der Plattform abgestimmt sind

Flexible Berechtigungsstrukturen stellen sicher, dass die richtigen Personen den richtigen Zugriff auf die richtigen SOPs haben

Durch die Integration in Ihre bestehende technische Infrastruktur können Sie Aufgaben zuweisen und Ihre digitalen SOPs leichter kommunizieren

Der visuelle Schwerpunkt macht die Implementierung von Standardarbeitsanweisungen für die Benutzer interessant

Einschränkungen von Coassemble

Es handelt sich nicht um eine echte Software für Standardarbeitsanweisungen, was bedeutet, dass Sie diese Integrationen benötigen, um Ihre standardisierten Prozesse zu erstellen und zu kommunizieren

Das Hochladen von Inhalten, insbesondere von visuellen Inhalten wie z. B. Bildern, kann innerhalb der Software komplex sein

Die Massenregistrierung neuer Benutzer kann komplex sein, was zu längeren und sich wiederholenden Aufgaben für Administratoren führt

Die Plattform bietet keine optimale Versionskontrolle im Backend, was die Verwaltung von SOPs in größeren Organisationen erschwert

Preise für Coassemble

Pro 10 : $50/Monat

: $50/Monat Pro 20 : $120/Monat

: $120/Monat Premium 20 : $160/Monat

: $160/Monat Pro Unbegrenzt: Individuelles Angebot erforderlich

Coassemble Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (166 Bewertungen)

4.7/5 (166 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (34 Bewertungen)

3. SweetProcess

Über SweetProcess Hier haben wir unsere erste spezielle SOP-Software. SweetProcess hilft Ihnen speziell bei der Überwachung und ihre Prozesse zu verbessern zu verbessern, Verantwortlichkeiten zu überwachen und Aufgaben entsprechend zu verwalten.

Das Ziel der Software ist genau das, was die richtige SOP-Software erreichen muss: die Erstellung eines Online-Handbuchs, auf das jeder zugreifen kann und das es Ihnen ermöglicht, SOPs zu erstellen, Ihre täglichen Aufgaben zu rationalisieren und weniger Fehler bei der SOP-Erstellung und der laufenden Umsetzung zu machen.

SweetProcess beste Eigenschaften

Es dokumentiert Ihre Verfahren, Richtlinien und Prozesse in einer einfachen Dashboard-Übersicht

Die Software unterstützt Ihr Team bei der Umsetzung Ihrer SOPs durch einfache Workflows und automatisierte Aufgaben

Die Software erstellt eine öffentliche oder private Wissensdatenbank, um alle SOPs zu kommunizieren, über die andere Bescheid wissen müssen

Sie richtet Teams innerhalb Ihrer Benutzerrollen ein, um die Kommunikation und Aufgabenzuweisung zu optimieren

Die Software bietet kostenlose Vorlagen für Veranstaltungen, Brandschutzübungen, Compliance-Workflows und vieles mehr

SweetProcess Einschränkungen

Diese spezielle Software erschwert die Integration mit umfassenderen Business-Management-Tools

Die Plattform beschränkt den Import auf Word-Dokumente und Bildmaterial und lässt andere Dateitypen außen vor

Das Hinzufügen von Teams zu einem Prozess ist nicht unbedingt intuitiv und erfordert manuelle Arbeit innerhalb der Software

SweetProcess Preise

$99/Monat für Teams mit bis zu 20 aktiven Mitgliedern

$5/Monat zusätzlich für jedes weitere Teammitglied über diese Grenze hinaus

SweetProcess Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (5 Bewertungen)

4.3/5 (5 Bewertungen) Capterra: Noch keine Bewertungen

4. Tallyfy

Über Tallyfy Tallyfy ist eine nützliche SOP-Software, mit der Sie alle Aufgaben in Ihrem Unternehmen dokumentieren und automatisieren können. Von Formularen bis hin zu Genehmigungen, Onboarding und sogar kundenorientierten Aufgaben - Tallyfy hat sich seinen Platz als eine der besten SOP-Softwareoptionen auf dem Markt verdient.

Das Konzept hinter der Software ist einfach. Erfassen Sie Ihre wichtigsten und besten SOPs in einem einzigen System und erstellen Sie Blaupausen, damit jeder weiß, was zu tun ist. Erstellen Sie dann selbst automatisierte Prozesse, um Ihre Arbeit jedes Mal richtig zu erledigen.

Tallyfy beste Eigenschaften

Es ist keine Codierung erforderlich. Der SOP-Ansatz von Tallyfy fördert die Zusammenarbeit, auch weil er so einfach ist

Die verbesserte Transparenz ermöglicht es jedem im Unternehmen, nicht nur Ihre SOPs zu sehen, sondern auch, wie die Plattform sie täglich ausführt

Der schnelle und effektive Kundensupport hilft Ihnen bei der Anpassung Ihrer eigenen SOP-Softwareplattform mit der Tallyfy-Plattform

Aufgabenautomatisierung auf der Grundlage Ihrer SOPs verwandelt theoretische Best Practices in reale Arbeitsverbesserungen

Einschränkungen von Tallyfy

Die Benutzeroberfläche kann manchmal etwas langsam sein, insbesondere bei komplexen Dokumenten, Prozessen und SOPs

Die Aufgabenverwaltung ist relativ oberflächlich, da Tallyfy komplexere Prozesse innerhalb Ihres Teams nicht verwalten kann

KI-Vorschläge können helfen, Arbeitsabläufe zu verbessern, können aber auch überfordernd wirken, wenn Sie bereits wissen, welche Art von Prozessen Sie erstellen möchten

Preise für Tallyfy

Tallyfy Docs: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Tallyfy Pro: $30/Monat pro Benutzer

Tallyfy Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (3 Bewertungen)

5/5 (3 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (11 Bewertungen)

5. So machen wir

Über So machen wir Diese Software ist ein Werkzeug für große Organisationen, Franchiseunternehmen und andere Unternehmen mit mehreren Standorten, in denen die Kommunikation Ihrer SOPs eine Herausforderung darstellen kann. Daher sind die Funktionen eher detailliert, von der Integration von Videos und Präsentationen bis hin zu komplexen Flussdiagrammen.

Way We Do beste Eigenschaften

Vorgefertigte SOP-Vorlagen vereinfachen den Aufbau Ihrer Bibliothek von Grund auf

Akzeptanz-Workflows ermöglichen es Organisationsleitern, neue SOPs abzuzeichnen, und helfen Ihnen zu überprüfen, ob die verschiedenen Mitglieder Ihres Teams die erforderlichen Informationen gelesen haben

Aktivierte Checklisten für neue und etablierte Mitglieder der Organisation, um den Überblick über ihre Schulungs- und Lesematerialien zu behalten

Ein personalisiertes Dashboard enthält Checklistenpunkte, fällige Aufgaben und neue SOPs, mit denen Sie sich vertraut machen können

So machen wir Einschränkungen

Es ist relativ teuer im Vergleich zu einigen der anderen Optionen auf dieser Liste

Die Komplexität der Software erfordert eine lange Lernkurve, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass sie für größere und komplexere Organisationen optimiert ist

Die Benutzeroberfläche in Workflows ist nicht immer intuitiv

Die Schulungsdokumentation ist manchmal veraltet und verweist auf ältere Verfahren zum Erlernen der Software

Art und Weise der Preisgestaltung

Einstieg : $99/Monat für 10 Teambenutzer

: $99/Monat für 10 Teambenutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Way We Do Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (8 Bewertungen)

4.6/5 (8 Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (11 Bewertungen)

6. Trainual

Über Trainual Trainual ist eine Software für den Wissenstransfer, die in erster Linie für die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern entwickelt wurde.

Im besten Fall ist es ein virtuelles und interaktives Schulungshandbuch, das Sie für die Weitergabe von Unternehmenswissen nutzen können. Umso besser ist es, wenn Sie es auch als SOP-Software einsetzen.

Trainual beste Eigenschaften

Sein intuitiver Prozess verwandelt bestehende SOPs in schrittweise Schulungsunterlagen für Ihre Teams

Rollenzuweisungen regeln sowohl die Zuständigkeit für einzelne SOPs als auch die Trainingsverantwortung

Externe Inhalte, wie z.B. PDFs, GIFs und Videos, können einfach eingebettet werden

Die umfangreiche Integrationsbibliothek von Tools umfasst Loom, Slack und eine Vielzahl von Projektmanagement-Software

Trainual Einschränkungen

Der Fokus auf Training und Onboarding schränkt die Möglichkeit ein, Trainual als dedizierte SOP-Software zu nutzen

Logins können komplex sein, da verschiedene Module unterschiedliche Logins erfordern, anstatt einer zentralisierten Lösung

Die Plattform bietet im Vergleich zu anderen Trainingssoftwares nur begrenzte Möglichkeiten für Wissenstests

Trainual Preise

Train : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Skalieren: $12/Monat pro Benutzer

Trainual Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (500+ Bewertungen)

4.7/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (400+ Bewertungen)

7. ProcessKit

Über ProcessKit ProcessKit wurde für Agenturen entwickelt und hilft allen, die mit externen Kunden arbeiten, das Onboarding zu erleichtern. Diese Software erstellt SOPs speziell für das Onboarding neuer Kunden, sodass Agenturen und ähnliche Unternehmen diese Schritte leicht befolgen können.

ProcessKit beste Eigenschaften

Einfache Prozessvorlagen für das Kunden-Onboarding helfen jeder Agentur, schnell zu starten

Bedingte Logik bei der Erstellung von Workflows ermöglicht individuellere Situationen, ohne die Automatisierung zu beeinträchtigen

Die intuitive Kanban-Ansicht ermöglicht die Nachverfolgung des Onboarding mehrerer Kunden ohne Verwirrung

Aufgabendelegation bezieht mehrere Mitglieder Ihres Teams in die Ausführung Ihrer Onboarding-SOPs ein

ProcessKit-Einschränkungen

Die anpassbare Natur der Software bedeutet, dass der anfängliche Einrichtungsprozess viel Zeit in Anspruch nimmt

Die Funktionen von ProcessKit beziehen sich ausschließlich auf das Onboarding von Kunden, was die Verwendung als SOP-Software im weiteren Sinne einschränkt

ProcessKit Preise

Ein Plan: 49 $/Monat für bis zu drei Mitglieder, 19 $/Monat für jedes weitere Mitglied und eine unbegrenzte Anzahl von Gastkonten, wie z. B. Agenturkontakte

ProcessKit Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (1 Bewertung)

5/5 (1 Bewertung) Capterra: 5/5 (2 Bewertungen)

8. Dozuki

Über Dozuki Das Überleben oder Scheitern von Unternehmen in der Fertigung hängt von der Optimierung und Einhaltung der einzelnen SOPs ab. Dozuki kommt zur Rettung.

Mit einer SOP-Software, die speziell für diese Branche entwickelt wurde, macht Dozuki die Fertigung einfacher.

Dozuki beste Eigenschaften

Der leistungsstarke Prozess zur Erstellung von Leitfäden kann selbst die technischsten Dokumente in der Fertigungsindustrie verarbeiten

Seine skalierbaren Schulungsprogramme bringen Ihre SOPs in die Praxis

Integrierte Übersetzungsfunktionen für multinationale Organisationen, die ihre SOPs ins Ausland bringen

Dozuki Einschränkungen

Komplexe und etwas eingeschränkte Möglichkeiten zur Steuerung des Zugriffs auf verschiedene SOPs je nach Benutzerrolle

Als komplexe Software ist das Onboarding für neue Benutzer nicht immer intuitiv

Sie kann Einschränkungen in Videos und Bilder in einzelne Dokumente integrieren

Dozuki Preise

Kontakt für Preise

Dozuki Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (150+ Bewertungen)

4.4/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (12 Bewertungen)

9. JobRouter

Über JobRouter Das Wertversprechen von JobRouter basiert auf drei Säulen: Prozessautomatisierung, Dokumentenmanagement und Datenmanagement. Diese Plattform scheint das perfekte Werkzeug zu sein, um als Software für Standardarbeitsanweisungen zu dienen.

JobRouter beste Eigenschaften

Die schnelle und intuitive Implementierung ermöglicht es Ihnen, das Tool innerhalb weniger Tage zu nutzen

Es bietet einen erstklassigen Kundenservice für neue und bestehende Benutzer

Die Erstellung von Formularen und Prozessen ist flexibel, insbesondere wenn es darum geht, über die grafische Benutzeroberfläche hinauszugehen und Vorlagen im Kern zu ändern

Einschränkungen von JobRouter

Es handelt sich technisch gesehen nicht um eine SOP-Software, so dass einige Anpassungen erforderlich sind, um für diesen Zweck zu funktionieren

Die Ladezeiten können langsam sein, insbesondere beim Wechsel zwischen verschiedenen Funktionen der Plattform

Preise für JobRouter

Kontakt für Preise

JobRouter Bewertungen und Rezensionen

G2: Noch keine Bewertungen

Noch keine Bewertungen Capterra: 4.5/5 (11 Bewertungen)

10. Schlanke Leistung

Über Schlanke Leistung Mit Lean Power können Sie Papier- und PDF-Arbeitsprozesse und -pakete in digitale Versionen und computerbasierte Verfahren umwandeln. Als solches kann es gut als SOP-Software-Tool zur Optimierung Ihrer Arbeitsanweisungen eingesetzt werden, was Arbeit und Zeit spart.

Lean Power beste Eigenschaften

Die Desktop-App ermöglicht es Ihnen, außerhalb Ihres Browsers und sogar im Offline-Modus zu arbeiten

Der rationalisierte Digitalisierungsprozess eignet sich besonders gut für Branchen, die auf Papieranweisungen angewiesen sind, wie z. B. die Fertigung

Echtzeit-Überwachung und -Analysen helfen Ihnen zu verstehen, wie Ihr Team die SOPs in der Praxis umsetzt

Lean Power Einschränkungen

Der Zweck der Software besteht nicht darin, neue digitale SOPs zu erstellen, sondern sich auf die Digitalisierung bestehender SOPs zu konzentrieren

Die Digitalisierung ist nur in englischer Sprache möglich, was den Einsatz in multinationalen Betrieben erschwert

Lean Power Preise

Kontakt für Preise

Lean Power Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.3/5 (3 Bewertungen)

3.3/5 (3 Bewertungen) Capterra: Bislang keine Bewertungen

Erstellen Sie eine Standardarbeitsanweisung in ClickUp

Das Erstellen und Dokumentieren von Standardarbeitsanweisungen ist ein guter Weg, um auf dem Laufenden zu bleiben und über die Arbeitsabläufe des Einzelnen und des Teams informiert zu sein. Mit ClickUp können Sie die Standardarbeitsanweisungen einfach an einem zentralen Ort speichern, so dass jeder auf dem Laufenden bleibt.

Diese Methode ermöglicht auch einen schnellen Zugriff auf wichtige Informationen und Anweisungen, wann immer sie benötigt werden, und macht es den Teammitgliedern leicht, bei ihren Aufgaben auf dem Laufenden zu bleiben.

Sind Sie bereit, loszulegen? Erstellen Sie noch heute ein kostenloses Konto !